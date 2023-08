Gasch met un terme à sa carrière ++ Rubiales sous enquête judiciaire

La troisième étape et le maillot rouge pour Evenepoel Remco Evenepoel va quitter son maillot de champion de Belgique pour le maillot rouge de leader de la Vuelta. Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque Le Belge Remco Evenepoel (Soudal) a remporté la troisième étape au sommet de la montée d'Arinsal, en Andorre, devant le vainqueur du Tour de France Jonas Vingegaard, et s'empare du maillot rouge. Le peloton a repris Lennard Kämna, dernier rescapé de l'échappée du jour, à quelques hectomètres de la ligne d'arrivée, avant que le champion de Belgique ne règle le sprint du groupe des cadors de cette Vuelta, réduit à une vingtaine d'éléments au sommet de ce col de première catégorie. Evenepoel, vainqueur de la Vuelta l'an passé, a lourdement chuté après la ligne d'arrivée, percutant une femme. Mais il s'est rapidement relevé le visage ensanglanté.

Luis Rubiales dans le viseur de la justice espagnole Luis Rubiales pourrait se retrouver au tribunal. Image: KEYSTONE/EPA/RFEF HANDOUT Le patron du football espagnol, Luis Rubiales, dont le baiser forcé à la championne du monde Jenni Hermoso a suscité une vague d'indignation, est dans le viseur de la justice espagnole. Elle a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "agression sexuelle". Cette enquête porte sur "des faits qui pourraient être constitutifs d'un délit d'agression sexuelle", a indiqué, dans un communiqué, le parquet espagnol qui invite la joueuse à le contacter "dans un délai de 15 jours" afin d'être "informée de ses droits en tant que victime" et de "déposer plainte" si elle le souhaite. Selon le parquet, une plainte de Jenni Hermoso est indispensable au lancement d'éventuelles poursuites à l'encontre du président de la RFEF, a précisé une porte-parole à l'AFP. D'autres plaintes ont déjà été déposées contre M. Rubiales mais aucune n'émane de la joueuse. Saisi par le gouvernement espagnol, le Tribunal administratif des sports (TAD) s'est réuni pour sa part lundi pour trancher sur la plainte de l'exécutif de gauche contre Luis Rubiales. Si le TAD ouvre une procédure, le Conseil supérieur des sports (CSD), un organisme gouvernemental dont le président doit s'exprimer à 18h30, pourra alors suspendre le dirigeant le temps que l'affaire soit jugée sur le fond. Agé de 46 ans, Luis Rubiales a déjà été suspendu samedi par la FIFA "de toute activité liée au football au niveau national et international" pendant 90 jours.

Loïc Gasch se retirera après le meeting de Zurich Lo�c Gasch lors de sa derni�re grande comp�tition, les Europ�ens en salle � Istanbul en mars dernier. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le sauteur en hauteur Loïc Gasch (US Yverdon) a décidé de mettre un terme à sa carrière après un dernier engagement au meeting Weltklasse de Zurich ce jeudi. Le détenteur du record de Suisse doit composer de plus en plus avec des problèmes de santé, qui l'ont finalement poussé à se retirer à l'âge de 29 ans. Gasch fut l'un des athlètes suisses le plus couronné de succès du moment et a écrit plusieurs pages de l'histoire de l'athlétisme suisse. Il est vraiment apparu sur le devant de la scène à l'âge de 20 ans. Il a vécu son premier grand rendez-vous lors des Championnats d'Europe à Berlin en 2018 et avait même décroché une place en finale. En 2020, le Vaudois avait franchi pour la première fois 2m30 à Aarau et une année plus tard, il avait amélioré le record de Suisse en plein air avec un bond de 2m33. Grâce entre autres à ce saut, il avait décroché sa qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo. Mais le couronnement de sa carrière eut lieu en mars 2022 avec une sensationnelle médaille d'argent aux Championnats du monde en salle à Belgrade. Coincé à 2m20 Les exigences du sport d'élite ont fini par peser toujours plus sur la santé de Gasch. Il a souffert régulièrement de la cheville et du dos. Ainsi, il n'avait pas pu défendre complètement ses chances aux Mondiaux 2022 à Eugene (élimination en qualification) et aux Européens en salle 2023 à Istanbul (7e place de la finale). Cette saison, il n'a pu sauter mieux que 2m20. "La décision est difficile à prendre, mais j'ai remarqué que je ne suis plus dans la situation d'atteindre mon meilleur niveau et de pouvoir encore m'améliorer. Au cours des douze derniers mois, je n'ai jamais été à 100 pourcents en forme. Je vois bien que la joie à l'entraînement n'est plus la même et que j'ai d'autres ambitions professionnelles. C'est pour cela que j'ai décidé de tirer un trait définitif après le Weltklasse Zurich", a expliqué Gasch, comptable diplômé, dans un communiqué de Swiss Athletics. Le sauteur de St-Croix n'exclut pas de revenir à court terme dans le monde de l'athlétisme. "C'est avec plaisir que je partagerai mes expériences avec de jeunes athlètes."

Lausanne: davantage de transparence et d'humilité L'entra�neur Geoff Ward (en gris) au milieu de quelques joueurs du Lausanne HC. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La conférence d'avant-saison du Lausanne HC a permis au directoire de faire passer un message simple à l'attention de ses fans. Au LHC, on veut se reconnecter avec les gens et atteindre les play-off. Objectif: reconstruction. C'est à travers ce mot que le club vaudois a souhaité baptiser la saison 2023/24 à venir. Reconstruire le lien avec le public, une confiance avec les supporters. Car ces derniers ont été échaudés par le précédent exercice et l'échec lors de l'ultime journée. Des Lions en vacances début mars et le sentiment d'une saison gâchée. Si le ménage avait déjà été entrepris en 2022 avec le départ de Petr Svoboda, les dégâts causés par le Tchèque ne se réparent pas d'un coup de baguette magique. Le président Patrick de Preux, qui a annoncé rester une année supplémentaire, a honnêtement reconnu que la dette du club était "abyssale". "On parle d'un peu moins de 50 (réd: millions), a-t-il avancé. Mais notre propriétaire Gregory Finger est toujours présent et je pense que la hiérarchie actuelle avec un actionnaire, un président, un CEO et un directeur sportif, fonctionne bien. Finis les coups par-derrière et les petites combines." Le président du LHC a aussi tenu à préciser que les litiges avec les anciens coaches comme Craig McTavish et Ville Peltonen avaient été réglés. Chris Wolf, CEO du club, a lui parlé d'une gouvernance enfin calme. "On souhaite une 101e année digne de notre club, a-t-il appuyé. On doit aussi respecter les valeurs de ce club. C'est bien joli de dire des choses, mais il s'agit de les appliquer au quotidien. Nous devons faire preuve d'humilité et agir avec respect et courtoisie envers les treize autres clubs. Le développement de notre sport se fait ensemble. Même chose au niveau de nos partenaires, tout le monde compte." Le CEO vaudois a également évoqué la transparence et le dialogue. "Nous avons négligé l'aspect populaire dans le domaine de la restauration par exemple et nous allons proposer de nouvelles choses dès le mois de septembre."

Ricciardo manquera aussi le GP d'Italie Daniel Ricciardo doit aussi faire l'impasse sur le GP d'Italie Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Daniel Ricciardo (AlphaTauri) manquera également le Grand Prix d'Italie à Monza le week-end prochain, a annoncé le directeur de l'équipe Red Bull Christian Horner. L'Australien a été opéré d'une main cassée dimanche en Espagne. Plusieurs vis et une plaque ont été fixées, comme l'a expliqué Horner en marge de la course de Formule 1 à Zandvoort dimanche. "Cela s'est bien passé, c'est une réussite", a déclaré le Britannique. Interrogé sur le calendrier du retour de Ricciardo, Christian Horner a précisé: "Nous devons attendre de voir comment le processus de guérison se déroule, mais il ne roulera certainement pas en Italie". Un retour est envisagé pour le 17 septembre à Singapour, ou pour le 24 septembre au Japon. Daniel Ricciardo (34 ans), qui s'est fracturé un métacarpe à la main gauche lors de la deuxième session d'entraînement du vendredi à Zandvoort, a été remplacé par le Néo-Zélandais Liam Lawson pour le reste du programme du week-end. Il a participé à deux courses depuis son retour avec AlphaTauri.

Granit Xhaka: un début de saison de rêve Granit Xhaka: un d�but de saison magnifique avec Leverkusen. Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Les semaines et se suivent et se ressemblent pour Granit Xhaka ! Le capitaine de l’équipe de Suisse figure à nouveau dans le onze idéal du Kicker. Seul joueur à avoir été honoré ainsi lors des deux premières journées, Granit Xhaka a brillé de mille feux lors du succès 3-0 du Bayer Leverkusen samedi à Mönchengladbach. Il fut à l’avant-dernière passe sur les deux premiers buts. Il en a même inscrit un d’une superbe volée qui fut malheureusement annulé pour un hors-jeu. Granit Xhaka a touché 187 ballons lors de cette rencontre pour un taux de réussite de 92 % dans ses passes. Prochain récital ce samedi lors de la venue du néo-promu Darmstadt.

Biles décroche un 8e titre national au concours général Simone Biles a d�croch� son 8e titre national du concours g�n�ral Image: KEYSTONE/AP La superstar de la gymnastique Simone Bales a remporté dimanche le concours général des championnats américains à San José. Il s'agit de son huitième titre, un record. La quadruple championne olympique a électrisé le public avec une ultime performance au sol qui lui a valu 15,400 points, dernière note d'un total de 118,450 points. Ce huitième titre national en concours général lui permet de battre le record d'Alfred Jochim, qui l'avait établi à sept en 1933. Simone Biles devient aussi, à 26 ans, la gymnaste la plus âgée à remporter le concours général national, dix ans après son premier sacre. Shi Jones, vice-championne du monde du concours général en 2022, est arrivée deuxième à 3,9 points derrière. Cette victoire est la deuxième en autant de compétitions pour Simone Biles depuis son retour d'un hiatus de deux ans. Elle s'était retirée de la plupart des épreuves des JO 2021 pour des raisons de santé mentale et de sécurité. Elle avait expliqué avoir connu une attaque de "twisties", dangereuses pertes de repères dans l'espace exposant les athlètes à un risque de blessure lorsqu'ils atterrissent. "Pas encore le moment" Cette performance est un pas de plus vers les JO 2024 à Paris, avec, d'abord, les championnats du monde à Anvers qui débuteront le 30 septembre. Simone Biles a toutefois refusé de détailler ses "objectifs personnels" depuis son retour triomphal le 5 août à l'US Classic. "J'aime les garder pour moi (...) Je pense que c'est mieux comme ça. J'essaie de bouger un peu différemment cette année par rapport à avant. Je pense que ça marche pour le moment", a-t-elle dit. Quant à la question de savoir si ses objectifs incluent Paris, elle a répondu que ce n'était "pas encore" le moment.

Hovland triomphe dans le Tour Championship Viktor Hovland savoure son sacre dans le Tour Championship Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Viktor Hovland s'est imposé sur le Tour Championship, 3e épreuve de la FedEx Cup qui clôt la saison du circuit PGA. Le Norvégien s'adjuge ainsi les 18 millions de dollars promis au vainqueur. Le no 5 mondial a conclu l'exercice avec un parcours sans aucun bogey, rendant une carte de 63 synonyme d'un joli -27 au terme des 72 trous joués sur le site d'East Lake, à Atlanta. Et il avait de la marge car son premier poursuivant, l'Américain Xander Schauffele, arrive à cinq coups (-22) malgré une excellente carte de 62 qui égale son record de la saison. Viktor Hovland remporte ainsi le prix de 18 millions de dollars promis au lauréat de la FedEx Cup, triptyque qui comprend aussi le St. Jude Championship (gagné par Lucas Glover) et le BMW Championship, déjà enlevé par Hovland. "C'est juste un peu surréaliste de me tenir ici maintenant, à jouer tout simplement mon meilleur golf ces deux dernières semaines", a-t-il savouré. "Cela n'aurait pas pu arriver à un meilleur moment".

Bencic- Rakhimova dès 17h lundi Belinda Bencic (no 15) entamera son US Open lundi dès 11h, soit à 17h en Suisse. La St-Galloise affrontera Kamilla Rakhimova (WTA 78) en ouverture sur le court no 7. Il s'agira du premier duel entre la demi-finaliste de l'US Open 2019 et la Russe. Belinda Bencic en sera la favorite, elle qui a atteint les quarts de finale à Washington puis à Montréal cet été. Reste à espérer qu'elle se montrera plus performante au service que dans son 1er tour perdu à Cincinnati (14 doubles fautes face à Cristina Bucsa). Issu des qualifications, Dominic Stricker (ATP 127) sera le seul autre représentant de Swiss Tennis engagé dès lundi sur les courts de Flushing Meadows. Le Bernois se frottera à l'Australien Alexei Popyrin (ATP 40) dans le quatrième match programmé sur le court no 14, soit vraisemblablement pas avant 23h heure suisse. Il a battu l'Australien il y a quelques semaines sur le gazon de Wimbledon, au 1er tour déjà. Le programme de mardi est par ailleurs déjà connu. Stan Wawrinka (ATP 49), qui avait triomphé en 2016 à Flushing Meadows, et Marc-Andrea Hüsler (ATP 87) devraient disputer leur 1er tour en même temps aux alentours de 21h heure suisse. Le Vaudois affrontera Yoshihito Nishioka (ATP 43) sur le Grandstand, alors que le Zurichois défiera Hubert Hurkacz (no 17) sur le court no 10.

Battu sur 1500 m, Ingebrigtsen conserve son titre sur 5000 m Jakob Ingebrigtsen a conserv� son titre du 5000 m Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Battu au finish sur 1500 m mercredi, Jakob Ingebrigtsen s'est "vengé" en cueillant le titre du 5000 m dimanche aux Mondiaux de Budapest. Le Norvégien s'est arraché sur ses dernières foulées pour s'imposer en 13'11''30, avec 14 centièmes d'avance sur l'Espagnol Mohamed Katir. Les années se suivent et se ressemblent donc pour Jakob Ingebrigtsen. Le champion olympique 2021 du 1500 m avait ainsi déjà dû se contenter de l'argent sur sa distance favorite lors des Mondiaux 2022 à Eugene avant de damer le pion aux Africains sur 5000 m pour cueillir son premier titre mondial. Le Norvégien de 22 ans a réussi une course parfaite sur le plan tactique dimanche, montant peu à peu en régime dans un dernier tour bouclé en moins de 53''. Après avoir jeté quelques coups d'oeil sur l'écran géant du stade, il a placé une ultime accélération pour devancer Mohamed Katir dans les derniers mètres. Le Kényan Jacob Krop a sauvé l'honneur africain en se parant de bronze. La revanche de Bol L'hymne kényan a en revanche retenti à la suite du premier sacre de Mary Moraa (23 ans) sur 800 m, en 1'56''03. En bronze l'an dernier à Eugene, elle a cette fois-ci pris le meilleur sur la Britannique Keely Hodgkinson (2e en 1'56''34), qui s'était déjà parée d'argent en 2022, et sur l'Américaine Athing Mu (3e en 1'56''61), tenante du titre, en signant un nouveau record personnel. Les relais 4x400 ont vu les victoires des USA chez les messieurs - devant la France qui évite in extremis un zéro pointé - et des Pays-Bas chez les dames grâce à une Femke Bol survoltée. Enfin, le dernier concours a vu Yaroslava Mahuchikh s'imposer à la hauteur avec 2m01, cueillant à 21 ans un premier grand titre tout en offrant à l'Ukraine son unique or dans ces joutes.

Arabie saoudite: Roberto Mancini nommé sélectionneur Roberto Mancini: un nouveau d�fi avec l'Arabie saoudite Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Roberto Mancini (58 ans) a été nommé sélectionneur de l'Arabie saoudite. Il avait démissionné à la mi-août de son poste de sélectionneur de l'équipe d'Italie. Mancini, ancien international, a signé un contrat de quatre ans selon la Fédération saoudienne. Il succède au Français Hervé Renard, qui était à la tête de la sélection lors de la dernière Coupe du monde au Qatar avant d'être nommé sélectionneur de l'équipe de France féminine. Durant son passage à la tête de la Squadra azzurra, débuté en 2018, Roberto Mancini avait alterné le très bon - victoire à l'Euro 2021 - et le plus difficile, avec l'échec dans les qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Bundesliga: un doublé pour Harry Kane Kane inscrit le 3-0 Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Harry Kane n'a pas raté ses débuts à domicile avec le Bayern Munich. L'attaquant anglais a inscrit un doublé lors du succès des Bavarois 3-1 contre Augsburg. Kane a marqué le 2-0 sur penalty (40e) et le 3-0 (69e). Il avait déjà signé un but lors de la 1re journée. Le Bayern occupe le 2e rang du classement derrière Union Berlin, le club entraîné par le Zurichois Urs Fischer. Bayer Leverkusen, Wolfsburg et le SC Fribourg suivent avec eux aussi deux victoires en autant de matches.

Les Pays-Bas ont mis fin à la belle aventure suisse Maja Storck et la Suisse ont �t� battues par les Pays-Bas Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI Qualifiée pour la première fois de son histoire pour les 8es de finale de l'Euro dames, la Suisse n'est pas parvenue à réussir l'exploit face à des Pays-Bas plus expérimentés. Les joueuses de la coach Lauren Bertolacci se sont inclinées 3-0 (25-17 25-19 25-12) dimanche à Florence. Les Helvètes ont tout tenté pour au moins empocher une manche. C'est dans le deuxième set qu'elles en ont été le plus proches. En jouant avec un gros coeur et sans complexe, les Suissesses ont longuement tenu la dragée haute aux Bataves, recollant à 17-18 puis à 18-20, avant de craquer au mauvais moment. L'ultime set fut plus compliqué. Malgré cette élimination attendue, les Suissesses quittent la compétition la tête haute. En attestent leurs victoires contre la Roumanie et la Croatie en phase de poule. Des succès qui démontrent les progrès de Julie Lengweiler et consorts, présentes pour la troisième fois consécutivement en phase finale de l'Euro. Maja Storck aura été comme souvent le meilleur élément d'une équipe qui aura eu la malchance de perdre sur blessure sa libera titulaire, Fabiana Mottis, victime d'une blessure à un tendon d'Achille.

2e étape: Kron s'impose, Piccolo nouveau leader Andrea Piccolo, nouveau leader de la Vuelta Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque Le Danois Andreas Kron a remporté la 2e étape de la Vuelta entre Mataro et Barcelone (181 km). L'Italien Andrea Piccolo s'est emparé du maillot rouge de leader. Le Danois a signé sa première victoire dans un grand Tour, au terme d'une étape qui restera dans l'histoire de l'épreuve. Kron (Lotto-Dstny) a dédié son succès à Tijl de Decker, son jeune coéquipier belge décédé vendredi. Les violentes intempéries en Espagne ont contraint les organisateurs de la Vuelta à appliquer le protocole météo pour cette étape dominicale. Les temps pour le classement général ont été gelés à 9 km de la ligne. Une situation qui a fait le bonheur de l'Italien Andrea Piccolo (EF Education), alors en échappée, et qui succède à son compatriote Lorenzo Milesi. Déjà sous le feu des critiques après le contre-la-montre par équipes achevé samedi sous la pluie et dans la nuit à Barcelone, les organisateurs de la Vuelta ont préféré ne prendre aucun risque. Tentative de neutralisation anticipée Conscients du danger d'une descente sur route mouillée à 3 km de l'arrivée, les organisateurs ont d'abord décidé d'arrêter les temps pour le classement général à Alto del Castillo de Montjuic, c'est-à-dire au sommet de la dernière ascension du jour, à 3,6 km de la ligne. Finalement, à la demande des coureurs, les temps ont été arrêtés avant l'entrée sur le circuit de Montjuic. Les bonifications ont toutefois été maintenues au sommet de l’ultime difficulté du jour et à l'arrivée. Estimant la chaussée trop glissante, les leaders de l'équipe Jumbo-Visma Jonas Vingegaard et Primoz Roglic ont tenté de pousser à une neutralisation de l'étape à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Sans parvenir à leurs fins. La grande majorité des leaders se sont toutefois relevés à 9 km de l'arrivée. Seule une petite vingtaine de coureurs s'est joué la victoire d'étape.