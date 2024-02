GC s'offre une nouvelle fois Bâle ++ Le LHC se rapproche des play-off

Un troisième succès de GC devant le FCB Theo Ndicka, prend le meilleur sur Nicolas Vouilloz comme un symbole de la supériorité des Zurichois. Image: KEYSTONE Les Grasshoppers sont bien la "bête noire" du FC Bâle cette saison. Pour la troisième fois de la saison, les Zurichois ont battu les Rhénans. Au Letzigrund, la formation de Bruno Berner s’est imposée 2-1 devant celle de Fabio Celestini pour revenir à sa hauteur au classement. Ces deux équipes comptent 3 points d’avance sur le Lausanne-Sport, barragiste. Les Grasshoppers ont marqué par Francis Momoh (29e) et par Giotto Morandi sur penalty (36e). La réduction du score de Dominik Schmid à la 38e ouvrait la porte à une éventuelle remontada du FC Bâle. A 11 contre 10 après l’expulsion de Dirk Abels à la 77e, les Rhénans avaient toutefois la malchance de trouver à deux reprises la transversale de Justin Hammel.

Lausanne fait un grand pas vers les play-off Le Fribourgeois Marcus Sörensen (à droite) à la lutte avec l'Emmentalois Miro Zryd. Image: KEYSTONE/PostFinance Vainqueur sérieux 5-0 de Kloten, Lausanne a fait un grand pas vers play-off de National League. Après trois succès de suite, Fribourg-Gottéron a été surpris 5-3 par Langnau à domicile. Les Vaudois n'ont pas fait dans la dentelle face à un adversaire en pleine déliquescence avec une quatrième défaite de rang. Dès le 3e minute, Robin Kovacs a placé Lausanne sur la voie de la victoire. Le Suédois a ensuite composé un duo détonant avec Théo Rochette. Il a d'abord inscrit le 2-0 sur un service du Canado-Suisse avant de le servir pour le 4-0. Avec huit points d'avance sur le septième Davos que les Vaudois affrontent ce dimanche, la situation est tout de même très favorable. Les Fribourgeois, qui ont aligné Bryan Rüegger dans les buts à la place de Reto Berra et le Canadien Thomas Grégoire en défense au lieu de Ryan Gunderson, ont livré une performance bien mièvre face à des Emmentalois loin d'être brillants. Les hommes de Christian Dubé avaient déjà perdu le premier match à domicile contre les Emmentalois. Seule éclaircie dans le camp fribourgeois le premier but en National League du défenseur Maximilian Streule, avant que ce dernier n'écope de sa deuxième pénalité de match de la saison. Gottéron n'a ainsi pas profité de la défaite du leader les Zurich Lions contre les Rapperswil-Jona Lakers (2-4) pour se rapprocher à deux points de la première place. Pour la deuxième fois de la saison, Ajoie a battu Bienne à Porrentruy (4-2). Les Jurassiens ont profité de la venue des Seelandais pour mettre fin à une série de neuf défaites. Kyen Sopa, prêté par les GCK Lions, a été à l'ouvrage avec un doublé. Avec ce revers, les Biennois ont sans doute définitivement dit adieu à une place dans le top 6. Lugano est allé cueillir un succès convaincant 5-1 sur la glace de Zoug en vue de la course à la qualification directe pour les play-off. Les Tessinois repassent au-dessus de la barre de la sixième place avec trois points et deux matches de plus que Davos. A Zoug, la ligne Joly - Thürkauf - Carr a été déterminante avec deux buts.

Manchester City tenu en échec par Chelsea Erling Haaland "muet" contre Chelsea. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Manchester City lâche du lest. Après six victoires de rang, Manuel Akanji et ses coéquipiers ont dû se contenter d’un nul 1-1 à domicile face à Chelsea. Plus tôt dans la journée, Liverpool, victorieux 4-1 à Brentford mais qui a peut-être perdu jusqu’à la fin de la saison Diogo Jota sorti sur une civière, et Arsenal, qui s’est imposé 5-0 à Burnley où Zeki Amdouni a été remplacé à la pause, avaient fait le plein avec un certain panache. Avec ce faux pas, le Champion en titre n’est plus le leader virtuel. Liverpool occupe la première place avec 2 points d’avance sur Arsenal et 4 sur Manchester City, qui compte toutefois un match en retard. Raheem Sterling a marqué à la 42e sur une rupture face à ses anciennes couleurs pour donner l’avantage à Chelsea. En seconde période, l’emprise des Mancuniens fut de plus en plus marquer pour l’égalisation presque inévitable de Rodri à la 83e.

Le Lausanne-Sport revoit la lumière Donat Rrudhani: 2 matches seulement mais déjà l'homme fort du Lausanne-Sport. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Après huit matches sans le moindre succès, Lausanne a revu la lumière. A la Tuilière, le LS a battu Yverdon 3-1 dans un derby vaudois au scénario improbable. La formation de Ludovic Magnin a réussi une entame de rêve. Elle a mené, en effet, 3-0 avant la demi-heure grâce aux réussites d'un Donat Rrudhani à nouveau brillant, de Kaly Sène et de Rares Ilie. Elle s’est même retrouvée en supériorité numérique juste après le 3-0 avec l’expulsion justifiée de Niklas Gunnarsson pour son intervention sur Ilie qui a tout de même pu marquer. Mené 3-0 et à 10 contre 11, Yverdon était parti pour vivre l’heure de jeu la plus tourmentée de sa saison. Mais la réduction du score de Marley Aké dans le temps additionnel de la première période a relancé les joueurs du Nord-Vaudois. Malgré leur infériorité numérique, ils n’ont pas abdiqué et ils auraient pu revenir à 3-2 si Karlo Letica n’avait pas détourné un penalty de Varol Tasar à la 73e. L’exploit du gardien croate a évité à Ludovic Magnin de vivre sans doute la fin de match la plus stressante de sa carrière d’entraîneur. Ce succès, dû à un début de rencontre vraiment emballant, permet au LS de revenir à la hauteur des Grasshoppers au classement. Les Zurichois reçoivent le FC Bâle ce soir. St. Gall tenu en échec par Winterthour Dans l’autre rencontre disputée à 18.00, St. Gall a partagé l’enjeu (2-2) avec Winterthour. Après quatre défaites de rang, les St. Gallois espéraient se refaire une santé. Ils ont mené deux fois au score grâce notamment à une réussite de Bastien Toma avant une fin de match compliquée. L’expulsion de Mattia Zanotti à la 71e n’a précédé que six minutes l’égalisation de Nishan Burkart. Les Zurichois qui ont pris 17 points lors de leurs 8 derniers matches, ont apporté une nouvelle preuve de leur valeur. Avec Patrick Rahmen, le FC Winterthour est devenu une équipe qui tient parfaitement la route.

Record de Suisse de la longueur pour Annik Kälin Annik Kaelin a réussi une série brillante à St-Gall. Image: KEYSTONE/ULF SCHILLER A l'occasion de la première journée des Championnats de Suisse en salle à St-Gall, Annik Kälin (AJ TV Landquart) a brillé avec un record de Suisse en salle du saut en longueur. L'heptathlonienne grisonne a franchi 6m76 soit 5 cm de mieux que la précédente marque détenue par Irene Pusterla en 2011. Kälin a réussi une série impressionnante au Centre athlétique de St-Gall et a sauté à quatre reprises à 6m55 et plus. C'est lors de son cinquième essait qu'elle a atterri à 6m76, améliorant ainsi de 6 cm sa meilleure marque en salle. Seules sept athlètes dans le monde ont sauté plus loin cette saison.

Un troisième titre de rang au Qatar pour la no 1 mondiale Iha Swiatek irrésistible au Qatar. Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Iga Swiatek a réussi la passe de trois à Doha. Après ses succès en 2022 et en 2023, la no 1 mondiale a cueilli un troisième titre de rang au Qatar. Première joueuse à réussir un tel hat-trick depuis près de neuf ans sur le Circuit de la WTA, Iga Swiatek a battu Elena Rybakina (WTA 4) en finale de ce tournoi WTA 1000. La Polonaise s’est imposée 7-6 (10/8) 6-2 après avoir écarté une balle de premier set dans le jeu décisif. La Kazakhe avait, par ailleurs, mené 4-1 service à suivre dans cette première manche... Serena Williams avait été la dernière joueuse à signer un tel triplé. L’Américaine avait remporté le tournoi de Miami en 2013, 2014 et 2015.

Deux buts en quatre jours pour Christian Fassnacht Christian Fassnacht (sous le maillot des Young Boys): dans la course à la promotion en Premier League. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Belle semaine pour Christian Fassnacht ! Sorti à deux reprises du banc, l’ancien joueur des Young Boys a marqué à deux reprises avec Norwich. Mardi, il a inscrit le dernier but des "Canaries" lors du succès 4-2 devant Watford. Samedi, il a également scellé le score lors de la victoire 4-1 devant Cardiff City pour sa sixième réussite de la saison en Championship (D2). Norwich occupe la septième place du classement avec ses 51 points. Christian Fassnacht et ses coéquipiers sont à la lutte avec West Bromwich Albion (52), Coventry City (51) , Hull (51) et Preston North End (49), Sunderland (47) pour les deux dernières places qualificatives pour les barrages de promotion.

Leverkusen poursuit sa marche en avant Personne ne bat Amine Adli (au centre) et le Bayer Leverkusen cette saison. Image: KEYSTONE/EPA/EDUARD MARTIN Une semaine après son succès 3-0 devant le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen a poursuivi sa marche en avant. Granit Xhaka et ses coéquipiers se sont imposés 2-1 à Heidenheim. A la faveur de ce succès face au néo-promu, le Bayer a porté son avance à 8 points sur le Bayern qui se déplacera dimanche à Bochum. Toujours invaincu cette saison en 32 matches, il a forcé la décision grâce à des réussites de Jeremie Frimpong (45e) et d’Amine Adli (81e). A Mayence, Bo Henriksen n’a pas raté sa grande première. L’ancien entraîneur du FC Zurich a mené les siens à la victoire (1-0) devant Augsbourg. Le défenseur Sepp van den Berg a marqué de la tête l’unique but de la rencontre pour offrir à ses couleurs un deuxième succès cette saison et revenir à un point de la place de barragiste. Un succès acquis sans Silvan Widmer, resté sur le banc, et sans Edimilson Fernandes, blessé. Quant au Augsbourg de Ruben Vargas et de Kevin Mbabu, il a concédé une quatrième défaite de rang.

Incompréhensions autour des Mondiaux 2027 à Crans-Montana Les sourires étaient de mise à Crans-Montana malgré la "bombe" lâchée par la FIS Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Cela discutait beaucoup des Mondiaux 2027 en marge de la deuxième descente de Crans-Montana. La FIS a brandi vendredi soir la possibilité de retirer la manifestation à la station valaisanne. C'est un communiqué de la FIS qui a mis le feu aux poudres. En substance, la fédération internationale affirme que Crans-Montana n'a pas les garanties financières promises lorsque sa candidature a été choisie. Swiss-Ski aurait expliqué à la FIS qu'il était impossible pour la Confédération, le Canton du Valais et l'Association des communes de Crans-Montana de donner les garanties financières sans référendum. Et que la fédération suisse aurait donc demandé à être exemptée de ces garanties. Peine à comprendre le système suisse Présentes sur le Haut-Plateau, les trois entités ont avoué une certaine surprise en apprenant cette polémique samedi matin. "Je confirme une chose, c'est que les moyens ont été soumis au Parlement en 2022, ils ont été votés, a expliqué le conseiller fédéral Guy Parmelin à Keystone-ATS. Donc le conseil fédéral et le Parlement ont fait leur job et ils ont apporté ces garanties. Et ces garanties, elles ne sont pas soumises au référendum. Le délai est échu." Son de cloche similaire du côté du représentant du Conseil d'Etat valaisan, Frédéric Favre: "Par le passé, on a dû discuter avec l'UCI pour les Mondiaux de cyclisme et le CIO pour les JO. Malgré le fait que ces fédérations internationales soient en Suisse, elles ont un peu de peine à comprendre notre système politique." Urs Lehmann en retrait Habituellement prompt à venir devant la presse, le président de Swiss-Ski Urs Lehmann n'a répondu à personne samedi. C'est le CEO de la fédération Diego Züger qui a affronté les micros des journalistes: "Nous ne comprenons pas du tout ces accusations, car hier encore, nous avons eu une bonne discussion avec le secrétaire général de la FIS. Nous n'étions pas encore tombés d'accord, mais nous nous sommes rapprochés. Et puis le soir, il y a ce communiqué qui nous a quand même un peu surpris. Mais nous sommes sereins." Directeur du comité d'organisation des Mondiaux 2027, Didier Défago a lui aussi exprimé sa surprise: "De ce que j'ai vu, les garanties sont là. Après, on ne parle peut-être pas des mêmes garanties." Le champion olympique de descente en 2010 continue: "Je crois que j'ai du job devant moi pour ce qui concerne la partie opérationnelle. Pour les négociations et la partie stratégique, je laisse ça à mon comité directeur." Les prochaines semaines diront si les deux partenaires ont réussi à s'entendre. Mais en tous les cas, personne ne semblait véritablement paniquer dans le camp des organisateurs.

Lara Gut-Behrami: "J'ai vomi avant de partir" Lara Gut-Behrami a confié avoir vomi avant la course samedi Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Battue après quatre succès consécutifs, Lara Gut-Behrami a avoué être fatiguée samedi à l'issue de la 2e descente de Crans-Montana. Mais elle se réjouit tout de même de posséder le dossard rouge de leader de trois disciplines. Un week-end de trois courses à la mi-février, c'est un test à la fois physique et mental. Troisième de la deuxième descente de Crans-Montana derrière les Italiennes Marta Bassino et Federica Brignone, Lara Gut-Behrami a expliqué que son corps lui avait rappelé de faire attention. "Je suis un peu fatiguée, raconte-t-elle dans l'aire d'arrivée. C'est clair que ce n'est pas simple de maintenir les énergies, ce sont quand même des jours très intenses. Malheureusement, j'ai vomi avant de partir à cause de la fatigue, mais c'est comme ça. Donc je suis encore plus contente d'avoir réussi à gérer les énergies sur la piste, d'avoir produit du bon ski et d'être à nouveau sur le podium." Vomir, vraiment? "Ouais, cela ne m'était jamais arrivé. C'est la fatigue. A un moment donné, quand on ne peut plus, ça lâche. C'est la chaleur, c'est le stress physique et mental, mais ce n'est pas une excuse." Se concentrer sur le ski En enchaînant les podiums, la Tessinoise sait que le temps de récupération est moins important que pour les autres skieuses. Mais elle fait avec. "J'ai la chance de ne pas être seule, d'avoir un team autour de moi, précise-t-elle. On va essayer de tout faire de manière à récupérer le plus d'énergie possible. Parce que demain, ce sera à nouveau une journée chargée." Reste que la skieuse de Comano est désormais en tête du général de la Coupe du monde et de trois disciplines sur quatre. "C'est incroyable de réussir à faire quelque chose comme ça, juge-t-elle. Je sais qu'à la fin, ce qui compte c'est le fait que j'ai réussi à construire pas à pas les bonnes choses. C'est simplement en se focalisant sur le ski qu'on arrive à faire des choses pareilles. Mais cela ne peut encore rien dire, on est en février. Les globes, c'est au mois de mars. Je continue sur cette ligne en me concentrant sur le ski et en récupérant le plus d'énergie. On verra en mars."

Hintermann gagne la descente de Kvitfjell, Odermatt 6e Niels Hintermann a triomphé pour la 2e fois en descente à Kvitfjell Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Niels Hintermann est décidément à l'aise à Kvitfjell. Le Zurichois a cueilli samedi son troisième succès en Coupe du monde, le deuxième en descente sur la piste norvégienne. Marco Odermatt, qui aurait conquis le Globe de la discipline en cas de victoire, doit se contenter d'un 6e rang, juste derrière Franjo von Allmen. Jamais mieux classé que 7e jusque-là cette saison, Niels Hintermann a créé une surprise certes toute relative. L'Olympiabakken est son terrain de jeu favori: il y avait obtenu deux podiums lors du dernier passage du Cirque blanc masculin en 2022, partageant la 1re place avec Cameron Alexander puis la 3e avec Beat Feuz le lendemain. Le Zurichois de 28 ans, qui avait obtenu son premier succès en combiné à Wengen en 2017, met ainsi fin à une longue période de doute. Son sixième et dernier podium en date remontait en effet au mois de janvier 2023 à Kitzbühel, en descente (3e). Depuis, il n'avait signé qu'un top 6, en mars dernier à Aspen (6e). Niels Hintermann, qui a devancé Vincent Kriechmayr (2e) de 0''08 et Cameron Alexander (3e) de 0''19, a ainsi permis au ski alpin helvétique de fêter sa 20e victoire - et son 40e podium au total - dans cette Coupe du monde 2023/24. Les représentants de Swiss-Ski avaient cumulé 24 succès la saison dernière, un total qui devrait être dépassé à l'issue des finales de Saalbach. 46 points d'avance Marco Odermatt en reste quant à lui à 10 victoires et 16 podiums cet hiver, en 19 courses disputées. Pas à l'aise sur une piste où il affichait jusqu'ici un 13e rang comme meilleur résultat (descente et super-G confondus), le Nidwaldien a néanmoins pu limiter la casse malgré ses difficultés sur les longues parties de glisse en concédant 0''75 à Niels Hintermann. Cette 6e place, qui constitue son deuxième moins bon résultat de la saison après son 7e rang à Val Gardena en descente déjà, lui permet tout de même de prendre ses distances dans la Coupe du monde de la discipline. Il possède 46 points d'avance sur Cyprien Sarrazin, forfait à Kvitfjell. Une 3e place en finale à Saalbach le 24 mars lui assurera ce petit Globe. Von Allmen confirme Marco Odermatt a "perdu" cinq points à la suite du passage du prometteur Franjo von Allmen. Le Bernois de 22 ans, 5e à 0''43 du vainqueur, obtient son meilleur résultat en descente à ce niveau après avoir fêté son premier podium à la fin janvier en super-G à Garmisch (3e). Josua Mettler a quant à lui terminé 8e avec le dossard 32, Justin Murisier se classant 14e.

Pas de 5e succès consécutif pour Lara Gut-Behrami Lara Gut Behrami n'a pas enchaîné un 5e succès de rang Image: KEYSTONE/AP Lara Gut-Behrami n'a pas réussi à signer un 5e succès de rang en Coupe du monde à l'occasion de la 2e descente de Crans-Montana. 3e, la Tessinoise a été battue par Marta Bassino et Federica Brignone. Lara Gut-Behrami n'est donc pas imbattable. Victorieuse des quatre dernières courses auxquelles elle a participé, la skieuse de Comano a trouvé plus forte qu'elle samedi matin à Crans. La leader de la Coupe du monde espérait un peu plus de froid la nuit pour durcir un peu la piste et c'est ce qui s'est passé, mais cela n'a pas suffi. Parce que les Italiennes, revanchardes, étaient en mission. Cette 3e place (à 1''11) correspond malgré tout au 87e podium en Coupe du monde pour la championne olympique de Super-G. La bonne opération Au classement de la discipline, "LGB" fait tout de même une excellente opération puisqu'elle prend le dossard rouge de leader de la descente avec 369 points. Soit 19 de plus que Sofia Goggia, out pour le reste de la saison. Au général, les points récoltés permettent à la Luganaise de compter désormais une marge de 165 longueurs sur Mikaela Shiffrin. Elle aura la possibilité d'accentuer son avance dimanche à l'occasion du Super-G, sa discipline de prédilection. Là, elle doit lutter avec Cornelia Hütter sur laquelle elle ne possède que dix points d'avance. Pour l'anecdote, Lara Gut-Behrami pourrait être la première skieuse à remporter le grand globe ainsi que ceux de la descente, du Super-G et du géant. Mais samedi, Marta Bassino a confirmé l'amour des Italiennes pour la piste du Mont Lachaux. Cinquième la veille, la géantiste a mis tout le monde d'accord pour décrocher sa première victoire en descente, la 7e en Coupe du monde. Sur l'entier du tracé, contrairement à vendredi où la ligne d'arrivée avait été relevée pour ne pas mettre la santé des athlètes en danger, la Piémontaise a été parfaite. Seule sa compatriote Federica Brignone a pu rester dans la même seconde. Nufer rentre dans le rang Pour les Suissesses, hormis Lara Gut-Behrami, c'est un peu un dur retour à la réalité. Deuxième vendredi, Jasmine Flury est clairement rentrée dans le rang. La Grisonne n'a jamais trouvé le bon rythme pour se retrouver 19e. Les quatre autres athlètes suisses du top 30 (Gisin, Nufer, Durrer et Jenal) sont au-delà de la 20e place.

Guy Parmelin: "Les garanties ont été votées en 2022" Guy Parmelin se veut rassurant concernant Crans-Montana 2027 Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Les Championnats du monde 2027 à Crans-Montana sont-ils menacés? Pour le conseiller fédéral Guy Parmelin, les garanties ont été votées en 2022 et il n'y a pas lieu de paniquer. Dans un communiqué publié vendredi soir, la Fédération internationale a lâché une bombe, expliquant que les Mondiaux de 2027 en Valais étaient menacés car Swiss-Ski n'a pas encore fourni les garanties financières de la Confédération, du Canton et des communes, pourtant promises lors du choix de la candidature. "Les garanties ont été votées en 2022", répond Guy Parmelin, interrogé par Keystone-ATS samedi à Crans-Montana. - Monsieur le conseiller fédéral, est-ce que vous avez peur que les championnats du monde de 2027 à Crans-Montana soient menacés? "Non. La Confédération, le Conseil fédéral, le Parlement ont voté les garanties financières en 2022. Donc j'ignore d'où vient cette polémique, mais du côté de la Confédération, les engagements ont été pris et quand le Parlement a voté, c'est confirmé. - Le communiqué de la FIS précise qu'il faudrait un référendum pour que la Confédération, le Canton et les communes puissent éventuellement libérer ces garanties. "Alors il faudra voir ce dont il s'agit exactement. Je confirme une chose, c'est que les moyens ont été soumis au Parlement en 2022, ils ont été votés. Donc le conseil fédéral et le Parlement ont fait leur job et ils ont apporté ces garanties. Et ces garanties, elles ne sont pas soumises au référendum. Le délai est échu. - Donc pour vous, c'est une sorte de polémique finalement qui n'a pas lieu d'être? "Bon, l'avenir nous le dira. Nous verrons ce dont il s'agit. J'étais simplement un peu surpris ce matin (réd: samedi matin) de découvrir ceci."

Une 8e défaite de suite pour les Coyotes Les Coyotes ont subi une 8e défaite d'affilée vendredi Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri Les Coyotes de Janis Moser peuvent probablement tirer un trait sur les play-off. Ils ont subi leur huitième défaite consécutive vendredi en NHL, s'inclinant 5-1 à domicile face aux Hurricanes. Arizona, dont la dernière victoire remonte au 22 janvier, ne pointe désormais plus qu'au 13e rang de la Conférence Est avec 50 points en 53 matches. Les Coyotes accusent 10 longueurs de retard sur la 8e place, occupée par St. Louis. Vendredi, les Coyotes ont concédé un premier but après 16 secondes de jeu, le 2-0 tombant dès la 5e minute. Ils ont recollé à 2-1 à la 15e, mais les Carolina Hurricanes ont pris trois longueurs d'avance au deuxième tiers pour s'assurer un sixième succès dans leurs huit derniers matches. Janis Moser a néanmoins terminé cette partie avec un bilan neutre, en ayant griffé la glace pendant 18'45''.