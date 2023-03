Image: keystone

GE Servette bat Lugano à la 115e minute ++ Finale Alcaraz - Medvedev

team watson / ats

Genève-Servette sauve l'essentiel au bout de la nuit

Image: keystone

A minuit trente-deux, Genève-Servette s'est imposé 3-2 contre Lugano au cours de la troisième prolongation. Les Genevois mènent désormais 2-1 dans leur quart de finale des play-off.

Le héros de ce match sans fin entre Genevois et Luganais fut Tanner Richard, qui a inscrit le but de la victoire à la 115e minute d'un tir puissant alors que les Servettiens évoluaient en supériorité numérique après une pénalité sévère infligée à Marco Müller.

Meilleure attaque de la qualification avec un power-play à des hauteurs himalayennes, rien ne semble plus marcher dans les rangs genevois. Les coéquipiers de Filppula ont pourtant largement dominé aux tirs (33-13 dans le temps réglementaire) mais ils n'ont pu tromper l'excellent portier Mikko Koskinen qu'à deux reprises dans le temps réglementaire.

Et leur jeu en supériorité numérique n'a ressemblé à rien. Même quand ils ont joué à 5 contre 3 pendant 1'45'' en première période, ils n'ont pas inquiété Koskinen. Le Finlandais Sami Vatanen a quand même pu ouvrir le score lors du retour d'un des deux punis à la 17e. Seulement 68 secondes plus tard, Daniel Carr abusait Gauthier Descloux pour son troisième but en trois matches contre les Genevois.

La situation s'est même aggravée quand Kris Bennett a donné l'avantage aux Tessinois, privé de leur topscorer Granlund, malade, sur le 2e tir cadré du deuxième tiers-temps des Luganais à la 36e minute ! Malgré un jeu souvent brouillon - Henrik Tömmernes de retour de maladie semblait loin de sa meilleure forme - les Servettiens ont arraché la prolongation à 1'19'' de la troisième sirène sur un rebond heureux via la canne de Filppula et la jambe de Teemu Hartikainen.