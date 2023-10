GE Servette en 8e de finale ++ Match Israël-Suisse le 15 novembre

Champions Hockey League: les clubs suisses en verve Daniel Winnik donne la victoire aux Genevois Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette a décroché son billet pour les 8es de finale de la Champions Hockey League. Aux Vernets, les champions de Suisse ont battu Dynamo Pardubice 3-2 ap. Ils ont ainsi empoché un quatrième succès en cinq matches et sont assurés de figurer parmi les 16 premiers. La décision est tombée grâce à une réussite de Winnik après 14 secondes de prolongation. Les Rapperswil-Jona Lakers ont pour leur part réussi une belle performance en dominant Tappara Tampere 4-2. Les Finlandais, qui étaient décimés par les blessures, sont en effet les tenants du trophée. Avec cette victoire, les Lakers peuvent encore rêver continuer leur parcours européen.

Israël - Suisse aura lieu le 15 novembre dans un lieu à déterminer Trois matches en novembre pour Murat Yakin et ses hommes Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Reporté jeudi en raison de la guerre en Israël, le match de qualification de l'Euro 2024 Israël - Suisse aura lieu le mercredi 15 novembre. Le lieu reste à déterminer, selon l'UEFA. La sélection de Murat Yakin disputera ainsi trois matches lors de ce dernier rassemblement de l'année. Après la rencontre face aux Israéliens, elle affrontera ensuite le Kosovo à Bâle (18 novembre) avant de se rendre en Roumanie (21 novembre).

Formule 1: Pirelli fournira les pneus au moins jusqu'en 2027 Pirelli continue son association avec la formule 1 Image: KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ Pirelli a prolongé son accord avec la formule 1. Le manufacturier italien, qui équipe les monoplaces depuis 2011, restera au moins jusqu'à fin 2027 le seul fournisseur de pneus pour la F1. Un nouveau contrat de trois ans (saisons 2025 à 2027) a été signé. Pirelli était en concurrence avec le fabricant japonais Bridgestone. Les championnats de F2 et de F3 seront aussi fournis en gommes par les Italiens. "L'engagement de l'entreprise envers la qualité, l'innovation et sa connaissance approfondie de notre sport seront essentiels dans les années à venir, à l'approche d'une nouvelle règlementation en 2026", a déclaré le patron de la F1 Stefano Domenicali. Cette annonce intervient deux jours après le Grand Prix du Qatar, au cours duquel la dégradation importante des pneus avait poussé la FIA à prendre des mesures de dernière minute pour des raisons de sécurité. En plus de la F1, Pirelli était également devenu en 2021 l'équipementier du championnat du monde des rallyes (WRC) en remplacement de la marque française Michelin. Engagée jusqu'à la fin de la saison 2024, la marque italienne a déjà fait savoir qu'elle ne comptait pas répondre à l'appel d'offres pour la période 2025-2027. "On devait faire un choix et nous avons choisi la F1", a justifié le vice-président exécutif de Pirelli, Marco Tronchetti Provera, lors d'une conférence de presse conjointe avec Stefano Domenicali.

L'Euro 2028 au Royaume-Uni et Irlande, Italie/Turquie en 2032 Le président de l'UEFA Aleksander Ceferin dévoile les noms de l'Italie et de la Turquie, co-organisateurs de l'Euro 2032. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'UEFA a attribué l'Euro 2028 au Royaume-Uni et à l'Irlande et l'Euro 2032 à une alliance conclue cet été entre Italie et Turquie, sans grand suspense puisque chaque candidature était seule en lice. Les deux attelages, officialisés lors d'une brève cérémonie par le président de l'instance européenne Aleksander Ceferin, succèderont à l'Allemagne, hôte de l'Euro 2024 (14 juin-14 juillet), et confirment la tendance aux organisations conjointes de grandes compétitions sportives, seul moyen pour nombre de pays de les accueillir.

L'attaquant belge Eden Hazard annonce sa retraite Eden Hazard comme un sentiment d'inachevé. Image: KEYSTONE/AP/RICARDO MAZALAN L'attaquant belge Eden Hazard, sans club depuis son départ du Real Madrid en juin, a annoncé mardi sur Instagram sa retraite à l'âge de 32 ans. "Il faut savoir s'écouter et dire stop au bon moment. Après 16 ans de carrière et plus de 700 matchs disputés, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de footballeur professionnel", a écrit le joueur, passé également par Lille et Chelsea et 3e du Mondial en 2018 avec la Belgique. "J'ai pu réaliser mon rêve, jouer et m'amuser sur les terrains à travers l'Europe et le monde", a-t-il ajouté. Formé à Lille, le natif de La Louvière avait été révélé dans le Nord, réussissant le doublé Championnat-Coupe en 2011 en France avec le Losc. Il a ensuite passé sept saisons à Chelsea (2012-2019) où il est devenu l'un des meilleurs joueurs de la planète, gonflant son palmarès avec notamment deux titres en Premier League (2015, 2017) et deux Ligue Europa (2013, 2019). Arrivé au Real Madrid en juin 2019 pour 115 millions d'euros, le milieu offensif a par la suite collectionné les blessures et pépins physiques. Il n'aura ainsi inscrit que sept buts en championnat pour le Real en 54 apparitions en Liga avant de résilier en juin dernier son contrat qui expirait en 2024. Hazard avait mis un terme à sa carrière internationale en décembre dernier après le Mondial 2022. Il a porté le maillot des Diables rouges à 126 reprises (33 buts), atteignant les demi-finales de la Coupe du monde en 2018 en Russie avec la "génération dorée" de la Belgique, battue par les futurs champions du monde français (1-0).

Les Philippines militent pour que Pacquiao puisse participer aux JO Manny Pacquiao avait échoué à la conquête de la présidence des Philippines. Image: KEYSTONE/AP/HIRO KOMAE Les Philippines ont formulé une "demande spéciale" au Comité international olympique pour que le boxeur Manny Pacquiao puisse participer l'an prochain aux JO de Paris. Toutefois, l'ancien champion du monde a dépassé la limite d'âge. Pacquiao, 44 ans, s'est retiré de la boxe professionnelle en 2021 pour tenter en vain de devenir président des Philippines. La limite d'âge pour les boxeurs olympiques est de 40 ans. Le président du Comité olympique philippin Abraham Tolentino a indiqué à l'AFP qu'il avait envoyé une lettre au CIO il y a deux semaines pour demander une "place d'universalité" pour Pacquiao. Les places d'universalité sont accordées aux athlètes des pays qui peinent à obtenir des places aux Jeux olympiques par les voies de qualification normales. Le CIO a déclaré qu'il y avait neuf places d'universalité pour la boxe à Paris, cinq pour les femmes et quatre pour les hommes. Le nom des boxeurs qui bénéficieront d'une de ces places sera annoncé le 7 juin 2024. "Il est en bonne forme physique, mieux que d'autres athlètes", a assuré Tolentino, décrivant Pacquiao comme une "icône de la boxe" qui pourrait contribuer à l'image de ce sport. Tolentino a expliqué que la "demande spéciale" pour Pacquiao n'affecterait pas les chances des autres boxeurs philippins de se qualifier pour Paris-2024. Combattre à Paris serait une chance de réaliser le rêve de sa vie, à savoir remporter une médaille d'or olympique, a confié Pacquiao à l'AFP mardi. Lui qui a remporté de nombreux titres mondiaux dans six catégories de poids différentes, n'a jamais participé aux Jeux. Il a insisté sur le fait qu'il n'était "pas trop vieux" pour affronter des boxeurs plus jeunes, déclarant qu'il se sentait comme s'il avait "30 ans ou 28 ans". "C'est le secret de Manny Pacquiao", a-t-il affirmé. Le Philippin a indiqué qu'il comptait disputer des combat d'exhibition au Japon et en Thaïlande dans les prochains mois.

Débuts remarqués de Wembanyama pour son premier match de pré-saison Victor Wembanyama a réussi son premier match de pré-saison. Image: KEYSTONE/AP/Sarah Phipps Le prodige Victor Wembanyama, très attendu pour ses débuts en NBA avec les San Antonio Spurs, a fait le show pour son premier match de pré-saison, perdu (122-121) face à Oklahoma City lundi. En un peu moins de 20 minutes de jeu (19'22''), le no 1 de la dernière Draft en juin a marqué 20 points, pris 5 rebonds et réussi un contre et deux interceptions. Ses premiers points sont venus d'une claquette au rebond après un lancer franc manqué d'un coéquipier. Surtout, Wembanyama (19 ans) a déjà montré un aperçu de sa dextérité unique malgré sa taille (2,24 m selon la NBA), notamment avec un lay-up main gauche (sa "mauvaise" main) après un "spin move" (tour rapide sur lui-même) spectaculaire. Adroit à trois points (2 sur 5), le Français a signé un puissant dunk en transition, mais aussi perdu quatre fois la balle sur quelques maladresses. Sorti en cours de troisième quart-temps, il n'est plus revenu sur le terrain ensuite. "C'est ce que j'attendais de ce match. Ca me donne bon espoir, on a eu quelques superbes séquences de jeu en première période", a réagi Wembanyama. "En tant que rookie, je me dois juste de donner 100 pourcent. Mais je peux faire mieux encore." "Qu'il joue le basket qu'il aime" "Je l'ai trouvé bon", a sobrement commenté son entraîneur Gregg Popovich. "Nous n'avions pas de plan spécifique pour lui ce soir, juste qu'il joue le basket qu'il aime. On réfléchit encore comment tirer le mieux parti de ses qualités. Mais comme c'est un gars intelligent il trouvera seul, même si je n'y parviens pas." "On l'a corrigé sur deux ou trois choses ce soir, plutôt en défense. Mais c'est ainsi pour tous les jeunes joueurs qui débutent dans la ligue", a ajouté l'expérimenté "Coach Pop". "Wemby" a offert un joli duel de jeunes talents contre Chet Holmgren (21 points, 9 rebonds). Ce pivot immense (2,16 m, 21 ans) et très agile lui aussi, no 2 de la Draft 2022, avait manqué toute la saison dernière après une blessure à un pied en août 2022. Les Spurs accueillent Miami vendredi pour leur deuxième match de préparation. Ils accueilleront Dallas le 25 octobre pour leur premier match de saison régulière.

Le Fribourgeois David Aebischer à Lugano dès la saison prochaine Le Fribourgeois David Aebischer s'est engagé jusqu'en 2029 à Lugano. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le défenseur des Rapperswil-Jona Lakers David Aebischer évoluera à Lugano dès la saison prochaine. Le Fribourgeois (23 ans) a signé un contrat de cinq ans avec le club tessinois. Le Singinois dispute sa troisième saison sous les couleurs des Lakers. Ce joueur issu du mouvement juniors de Fribourg-Gottéron peut se prévaloir d'une expérience en Amérique du Nord puisqu'il a passé deux saisons avec l'équipe des Gatineau Olympiques en QMJHL. A son retour, il avait disputé une saison avec Ajoie et fêté une promotion en National League avec les Jurassiens. Aebischer avait été appelé ce printemps en équipe de Suisse pour les matches de préparation au Championnat du monde.

Vergé-Dépré/Mäder et Böbner/Vergé-Dépré en seizièmes Esmée Böbner (à gauche) et Zoé Vergé-Dépré (ici lors du tournoi de Gstaad) ont réussi une grande performance face à la paire néerlandaise. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Après Tanja Hüberli et Nina Brunner, Anouk Vergé-Dépré/Joana Mäder und Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré se sont également qualifiées pour les seizièmes de finale des Championnats du monde au Mexique. Lundi soir tard, Böbner/Vergé-Dépré (no 17) ont pris le meilleur sur les favorites néerlandaises Katja Stam/Raïsa Schoon, encore invaincues, 21-19 21-19. Au classement final, les Suissesses, à égalité de points avec les Néerlandaises, sont classées deuxièmes à la différence de points. De leur côté, Vergé-Dépré/Mäder ont assuré leur première place de poule grâce à un succès net. La paire helvétique (no 13) a battu les Mexicaines Atenas Gutierrez/Abril Flores (no 12) 21-6 21-15. Vergé-Dépré/Mäder affronteront en seizièmes de finale mercredi soir les Italiennes Valentina Gottardi/Marta Menegatti. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Hüberli/Brunner aura affaire au duo polonais Jagoda Gruszczynska/Aleksandra Wachowicz tandis que Böbner/Vergé/Dépré rencontrera la paire française Lezana Placette/Alexia Richard.

Les New Jersey Devils en prétendants à la Stanley La saison de NHL commence mardi avec dix Suisses engagés, dont quatre au sein des Devils. Et avec ses quatre mousquetaires helvétiques, la franchise de Newark a des ambitions. Jamais un club de NHL n'avait accueilli autant de ressortissants au passeport à croix blanche. Avec quatre Alémaniques, les New Jersey Devils ont comme deuxième langue du vestiaire le "Schwiizertütsch". Mais le plus intéressant, c'est que les quatre hommes occupent des postes à responsabilités et que l'organisation fait partie des prétendants au titre suprême. Capitaine de la franchise depuis la saison 2020-21, Nico Hischier sort d'un exercice 22-23 abouti. Auteur de 80 points en 81 matches, il a dépassé la barrière des 30 goals. A 24 ans, le Haut-Valaisan fait partie des meilleurs centres de la planète, surtout qu'il sait comment défendre. A ses côtés, on retrouve Timo Meier. Acquis à la date limite des transactions fin février, l'Appenzellois de 27 ans a lui atteint le plateau des 40 buts. Et comme cadeau, l'ancien ailier des San Jose Sharks a signé un bail de huit ans pour 70,4 millions de dollars. Associé à Hischier par Patrick Fischer au Mondial en 2021 et 2022, Meier aura certainement la chance d'améliorer sa compatibilité avec son compatriote cette saison. Siegenthaler s'affirme et s'affine En défense, Jonas Siegenthaler est devenu une force brute. A 26 ans, le Zurichois aux racines thaïlandaises fait la paire avec Dougie Hamilton, l'un des meilleurs défenseurs offensifs du circuit. Excellent lorsqu'il s'agit d'éteindre les attaques adverses, Siegenthaler a su travailler ses qualités. Car s'il a commencé en National League à 16 ans avec Zurich, c'est parce qu'il possédait un corps d'adulte avec ses 190 centimètres et ses 99 kilos. Mais Siegenthaler a bien compris qu'il devait évoluer pour se tailler une place au sommet. Voilà pourquoi il a choisi de perdre du poids. Il pèse désormais 92 kilos. "Si cela m'aide dans mon jeu, je vais m'y tenir, explique-t-il. Je suis encore à la recherche de mon poids idéal." Devant le filet, on attend beaucoup d'Akira Schmid. Le Bernois de 23 ans a brillé l'année dernière en réalisant trois blanchissages en 27 matches. Surtout, il a été très bon en play-off avec 92,1% d'arrêts et deux clean sheets. Il sera en concurrence avec le Tchèque Vitek Vanecek. Josi remis, "JJ" en progression Remis de sa commotion, Roman Josi repart pour un tour avec Nashville. Le capitaine entame sa 13e saison dans le Tennessee. Défenseur ultra complet faisant partie des meilleurs de sa profession, le Bernois ne devrait en revanche pas rêver à la Coupe Stanley avant un moment, car les Predators sont dans une phase de reconstruction. Kevin Fiala s'éclate également à Los Angeles, et le Saint-Gallois est une machine qui tourne à un point par match en NHL. Mais en Californie, on n'est pas non plus prêt à imaginer une parade dans les rues. En constante progression, Janis Moser risque fort de s'affirmer encore davantage aux Coyotes. Auteur de 31 points (7 buts) en 82 matches, le Seelandais de 23 ans semble progresser de mois en mois. Mais compte tenu des forces en présence dans la Central Division, il y a des chances que l'on retrouve "JJ" en mai à Prague pour le Championnat du monde. Kurashev et la merveille Bedard Restent encore trois attaquants à se lancer à l'abordage: Philipp Kurashev, Nino Niederreiter et Pius Suter. Légèrement touché à un poignet, Kurashev ne sera pas présent pour l'ouverture contre Pittsburgh. Mais le jeune attaquant aux racines russes fait partie des plans des Blackhawks qui le font jouer en 2e ligne avec des présences en power-play et en box-play. A Chicago, on n'a cependant d'yeux que pour Connor Bedard, le numéro un de la draft. Talent générationnel, le Canadien possède à 18 ans un tir absolument dévastateur. Toujours capable d'enfiler ses 20 buts par saison, Nino Niederreiter va peut-être disputer sa dernière saison à Winnipeg, puisqu'il est en fin de contrat. Alors que Pius Suter a quitté Detroit pour Vancouver avec un bail de deux ans. A suivre aussi côté suisse, les trois joueurs d'AHL: Ludovic Waeber, Andre Heim et Lian Bichsel. En ce qui concerne les favoris aux grands honneurs, les bookmakers imaginent que les Carolina Hurricanes, les Dallas Stars, l'Avalanche du Colorado, les Toronto Maple Leafs et les Edmonton Oilers peuvent empocher le gros lot. Mais demeure ce sentiment pour les deux clubs canadiens qu'il y a trop de taches d'ombre sur le tableau pour aller au bout.

La FIA réagit aux problèmes de chaleur au Qatar La FIA a réagi aux problèmes de chaleur rencontrés au Qatar Image: KEYSTONE/AP/Darko Bandic Les conditions extrêmes du GP du Qatar et les plaintes des pilotes de F1 ont fait réagir la Fédération internationale. "Même s'ils sont des athlètes de haut niveau, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils disputent une compétition dans de telles conditions qui mettent en danger leur santé ou leur sécurité", a fait savoir la FIA. La fédération prendra toutes les mesures appropriées pour établir un cadre acceptable pour les compétitions. Dimanche, de nombreux pilotes pilotes avaient dû recevoir des soins pour cause de déshydratation. En raison de l'extrême chaleur et de l'humidité élevée, beaucoup se sont plaints de malaises et certains ont vomi pendant la course. La FIA a annoncé l'ouverture d'une enquête et la poursuite des consultations de sa commission médicale. Il est possible que des recherches soient menées pour améliorer la circulation de l'air dans les cockpits et que des recommandations soient faites pour que le calendrier des courses soit mieux adapté aux conditions climatiques des sites d'accueil. La saison prochaine, la course au Qatar n'est prévue que pour le 1er décembre. Il devrait alors faire nettement plus frais.

Wawrinka jouera en Amérique du Sud en 2024 Wawrinka jouera en Amérique du Sud en février 2024 Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Stan Wawrinka (ATP 46) mettra le cap sur l'Amérique du Sud dans la foulée de l'Open d'Australie 2024. La présence du Vaudois de 38 ans a été annoncée lundi par les organisateurs des tournois de Buenos Aires (12-18 février) et de Rio (19-25 février). C'est la première fois depuis 2013, soit avant la conquête de ses trois titres du Grand Chelem, que Stan Wawrinka disputera la tournée sud-américaine sur terre battue de février. Il s'est aligné à trois reprises à Buenos Aires, atteignant la finale pour sa dernière apparition. Il n'a en revanche jamais joué à Rio de Janeiro, lui qui avait dû renoncer à disputer le tournoi olympique de 2016.

Procédure ouverte contre Christian Wohlwend Christian Wohlwend s'est excusé pour son comportement de vendredi dernier Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Une procédure a été ouverte par le Juge unique à l'encontre de Christian Wohlwend. L'entraîneur d'Ajoie s'est laissé aller à des gestes de mépris envers le coach de Fribourg-Gottéron Christian Dubé vendredi dernier en National League. Le HC Ajoie "ne cautionne en aucun cas le comportement dont a fait preuve son entraîneur", explique le club jurassien dans un communiqué. "La situation a été réglée en interne entre le principal intéressé et la direction du club, qui lui a ensuite renouvelé sa confiance", est-il précisé. "Je souhaite m'excuser de m'être laissé surprendre par mes émotions et d'avoir agi de la sorte", déclare pour sa part Wohlwend, cité dans le communiqué. "En tant qu'entraîneur, je représente l'organisation du HC Ajoie et dois me comporter de manière exemplaire."

Stricker battu dès le 1er tour à Bratislava Stricker est à la peine cet automne Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Dominic Stricker (ATP 88) n'a toujours pas gagné le moindre match depuis qu'il fait partie des 100 premiers du classement ATP. Le Bernois s'est incliné dès le 1er tour du Challenger de Bratislava. Tête de série no 2 du tableau en Slovaquie, Dominic Stricker a été battu 7-6 (7/4) 6-3 par l'Italien Luca Nardi (ATP 133) lundi en fin d'après-midi. Il avait subi le même sort la semaine passée à Mouilleron-le-Captif, où il était déjà tête de série no 2. Le gaucher de 21 ans reste sur cinq défaites consécutives, dont deux subies en Coupe Davis à Manchester. Cette série négative a démarré en 8e de finale de l'US Open, à l'issue duquel il avait fait son apparition dans le top 100.