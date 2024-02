Genève en manque d'énergie face à Lausanne ++ Echec des Suissesses

Genève ne cherche pas d'excuses dans la défaite Jan Cadieux pense déjà au prochain match contre Ambri Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève a certainement laissé filer sa dernière chance de figurer dans le top 6 de National League en s'inclinant 4-0 à Lausanne. Mais Jan Cadieux ne cherche pas d'excuses. On peut évoquer la fatigue et l'accumulation des matches (3 lors des 4 derniers jours) ou encore parler de la blessure de Teemu Hartikainen à la 16e minute qui a un peu déréglé l'équipe. Mais lorsque le coach genevois Jan Cadieux se présente devant la presse, pas question de se plaindre ou d'accuser qui que ce soit. "Il nous a manqué un peu de jus, mais ce n'est pas une excuse. Et à la fin cette humilité quand tu sais que ce n'est pas ta soirée et que tu ne te découvres pas. On a une chance de revenir dans le match lorsque Filppula a ce face-à-face en tout début de troisième période. Et derrière on laisse trop d'espaces." Arnaud Jacquemet va dans le même sens que son entraîneur: "Je pense que notre premier tiers était bon voire très bon sur la route. Dès le début du deuxième tiers, j'ai trouvé que l'on manquait d'énergie. C'est à ce moment-là qu'on aurait dû jouer plus simple, mais on a perdu trop de pucks et les deux premiers goals arrivent sur des pertes de puck en zone neutre. C'est un peu le résumé de notre saison." Le défenseur valaisan du GSHC ne veut pas mettre le doigt sur le calendrier très chargé: "On n'a pas assez créé ce soir pour mériter mieux. On connaissait notre programme avant, on ne découvre rien. C'est la même chose qu'en play-off." Duel décisif jeudi contre Ambri La suite du programme pour les Aigles, c'est la réception d'Ambri jeudi soir. Une façon d'oublier rapidement cette défaite pour se concentrer sur un match terriblement important puisque les Léventins sont 9es à trois points des Genevois. "La clef c'est de gagner le prochain match, explique Jan Cadieux. Demain, cela sera plutôt une journée de traitements. On donne le choix aux joueurs de venir ou pas à la patinoire." Quant à Teemu Hartikainen, on ne sait pas s'il sera en mesure de tenir sa place après la blessure dont il a été victime à la 16e minute lorsque le patin de Christian Djoos l'a coupé sur le côté du visage. "Il est clair que quand tu vois la coupure et la quantité de sang perdue, cela fait toujours froid dans le dos, commente le coach grenat. La coupure est plus grave que prévue, mais on a pu lui parler avant qu'il parte à l'hôpital. Il a eu peur parce qu'il sentait et voyait beaucoup de sang, mais il ne savait pas d'où ça venait."

Lausanne bat Genève et assure sa place dans le top 6 L'ancien Genevois Damien Riat ouvre le score pour le Lausanne HC contre Genève-Servette. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Lausanne est assuré de disputer les quarts de finale des play-off de National League. A Malley, les Vaudois ont remporté le derby lémanique en dominant Genève-Servette 4-0. Solide. Le LHC a offert une performance solide face au récent vainqueur de la Champions League. Dès le deuxième tiers, les Lions ont pris le meilleur sur des Aigles pris de vitesse. La défense a parfaitement tenu le choc et le box-play a une fois encore rendu une copie exemplaire. Genève avait pourtant plutôt bien commencé le match et tout se passait normalement jusqu'à la 16e minute. Mais lors d'un contact à la bande, la lame de Christian Djoos a touché le visage de Teemu Hartikainen. Le colosse finlandais s'est affaissé en mettant ses mains près de sa joue. Le sang sur la glace a malheureusement permis de comprendre rapidement la gravité de la blessure du numéro 70 des Aigles. Immédiatement rentré aux vestiaires, Hartikainen n'est évidemment plus réapparu. Le club a tout de suite communiqué que le joueur n'était pas en danger. Afin de rassurer tout le monde, Hartikainen a posté une story sur son compte Instagram pour préciser que c'était son oreille qui avait été touchée. Bien qu'il ne soit pas aussi incroyable que la saison passée, Hartikainen fait partie des joueurs dont il est difficile de se passer. Et si Genève a bien résisté au premier tiers, il en fut tout autrement lors de la période médiane. La ligne Riat-Fuchs-Sekac a tiré un LHC qui n'a pratiquement rien donné à son adversaire. L'ouverture du score est tombée à la 26e grâce à Riat sur une belle passe de Fuchs. Le fils de Régis a encore une fois servi de rampe de lancement neuf minutes plus tard en offrant le puck à Sekac pour le 2-0. C'est même lui qui inscrit le 4-0 à la 54e, une minute après le 3-0 signé Bozon. Davos s'accroche Du côté genevois, le sentiment qui prédomine c'est une réelle fatigue. L'énergie drainée par la Champions League a visiblement laissé des traces. Et pour accrocher le top 6, les Aigles doivent se donner à 100% à chaque rencontre. Les absences de Noah Rod et Tanner Richard, chefs de meute capables d'insuffler cet influx supplémentaire, font cruellement défaut au moment d'attaquer ce qu'il convient d'appeler le "money time". Genève conserve sa 8e place avec 73 points, mais la 6e place de Berne semble impossible à atteindre alors qu'il ne reste que trois matches. Et ce surtout que Davos a fait le boulot en battant Ajoie dans les Grisons 6-4. Ce ne fut pas simple pour les Davosiens, mais ils sont tout de même parvenus à engranger trois précieux points. Septièmes avec 77 points, les Grisons peuvent remercier Valentin Nussbaumer. Le Jurassien a signé un triplé.

Le Neuchâtel UC en finale européenne Scène de joie entre l'Américaine Tiata Scambray et Meline Pierret lors d'un point gagné contre Lodz. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Neuchâtel UC s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Europe CEV. En match retour à Neuchâtel, les Romandes l'ont emporté au set en or gagné 15-13 contre les Polonaises de Budowlani Lodz. Les Neuchâteloises affronteront en finale les Françaises de Paris St-Cloud ou les Italiennes de Chieri, qui s'affrontent ce mercredi. Le match aller de la finale aura lieu le 13 mars. Les 2000 spectateurs de la salle de La Riveraine sont passés par tous les états d'âme. Les Neuchâteloises sont très mal entrées dans la partie avec la perte des deux premières manches (21-25 21-25). Heureusement pour elles, une vive réaction est apparue au troisième set. Elles l'ont largement remporté 25-17. Elles étaient alors assurées de disputer au moins le set en or. Elles pouvaient encore décrocher la qualification directe en s'assurant la quatrième manche. Las, au terme d'un combat titanesque, les Polonaises se sont imposées 25-23 non sans que le NUC n'ait mené 22-21. Lodz avait ainsi effacé sa défaite du match aller (1-3). Tout s'est joué dans la manche en or dans une atmosphère étouffante. Les Neuchâteloises et leurs quatre Américaines ont connu un départ tonitruant pour mener 3-0 avant de se retrouver à 4-5. Ce fut la seule fois où les Romandes furent en retard. Par la suite, elles ont toujours fait la course en tête pour s'imposer 15-13. Jusqu'à présent, Köniz est l'unique club à avoir disputé une finale européenne (Coupe Top Teams) en 2003. Les Bernoises avaient perdu.

Les Suissesses battues cette fois-ci par la Pologne La coach Pia Sundhage n'a pas dû trop apprécier le match des Suissesses. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Quatre jours après un succès probant 4-1 contre la Pologne, l'équipe de Suisse dames s'est inclinée 1-0 contre la même sélection polonaise à Marbella pour son deuxième match amical de l'année. Pour Pia Sundhage, la sélectionneuse suédoise des Suissesses, la déception doit être grande. Ses joueuses ont disputé un match sans émotion, très faible d'un point de vue offensif. Même si elles ont légèrement dominé leur adversaire, elles n'ont jamais vraiment mis en danger la portière polonaise. Le match s'est joué en deux temps sur une erreur de Calligari. La capitaine polonaise Ewa Pajor a pu être lancée en profondeur pour affronter seule la gardienne Livia Peng. Cette dernière a réussi une très belle parade. Las, sur le corner qui a suivi, Wiankowska se retrouvait seule parmi quatre Suissesses et pouvait inscrire l'unique but de la rencontre. A la décharge de l'équipe de Suisse, la coach avait procédé à huit changements par rapport à la partie de vendredi. Pia Sundhage avait averti qu'elle voulait voir le maximum de joueuses au cours de ces deux affrontements contre la Pologne. Alena Bienz de Cologne et Lia Kamber de Lucerne ont effectué leurs débuts en équipe nationale. Pour la Suisse, le prochain rassemblement aura lieu début avril avec deux matches de qualification pour l'Euro. Des matches qui compteront pour beurre pour les Suissesses puisqu'elles sont qualifiées d'office pour la compétition européenne qui aura lieu en Suisse en 2025.

Balcers, deux saisons de plus aux Zurich Lions L'attaquant des Zurich Lions Rudolfs Balcers a su convaincre pour sa premi Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Les Zurich Lions ont prolongé de deux saisons le contrat de leur attaquant letton Rudolfs Balcers selon un communiqué du club. Le vainqueur du bronze mondial l'année dernière a su convaincre pour sa première saison sous les couleurs des Lions avec son esprit combatif et ses qualités de scoreur. Avec 19 buts et 16 assists, l'ailier de 26 ans est le troisième joueur le plus productif dans les rangs du leader de National League. Avec la prolongation de Balcers, les Zurich Lions ont ainsi pourvu à leurs six positions de joueurs étrangers pour la saison prochaine.

Liverpool: les "Kids" à la rescousse Liverpool a gagn Image: KEYSTONE/AP/Alastair Grant Liverpool, ravagé par les blessés, a raflé la Coupe de la Ligue avec l'apport de "Kids" à peine majeurs. Jürgen Klopp devra encore faire appel à eux mercredi en 8es de finale de la Coupe d'Angleterre. Contre mauvaise fortune, bon coeur. Le manager allemand, enseveli par une avalanche de forfait (Alisson, Alexander-Arnold, Thiago Alcantara, Jota, Salah, Nunez, Szoboszlai...), a pioché allégrement parmi les jeunes pousses de l'académie ces derniers jours sans s'apitoyer sur son sort. Au contraire. "Oui, nous avons dû nous adapter, mais franchement c'était plus marrant que problématique", a-t-il ainsi assuré avant l'incroyable finale de dimanche à Wembley (1-0 ap). Ses "Kids" (les gamins), comme il les appelle, ont crevé l'écran et cassé l'élan de Chelsea. L'Angleterre émerveillée La fraîcheur et l'assurance de Bobby Clark et James McConnell, tous deux 19 ans, et de Jayden Danns, 18 ans et 40 jours, ont fait la différence et émerveillé l'Angleterre, parfois jusqu'à l'excès. "En prolongation, c'était les Kids de Klopp contre les bottle jobs (expression anglaise désignant les équipes qui s'effondrent constamment sous la pression, ndlr) bleus à un milliard de livres", a ainsi taclé Gary Neville, ex-gloire de Manchester United, en référence au montant investi en transferts par Chelsea depuis 2022. La formule a fait mouche malgré son caractère controversé, car la moyenne d'âge de Chelsea était inférieure à celle de Liverpool en fin de match. Mais personne n'a remis en cause son prolongement: "les entraîneurs spéciaux font des choses spéciales. C'est un entraîneur monstrueux". "Environnement" protecteur Klopp lui-même a diffusé la petite musique envoutante d'un "groupe de gamins de l'académie entrant en jeu contre une équipe de haut niveau comme Chelsea", avec la victoire au bout, une histoire "incroyable". Le manager des Reds n'avait pas vraiment d'autres options, il lui fallait du "sang frais". Mais la conviction et la confiance distillée depuis plusieurs jours envers ses jeunes pépites ont créé un "environnement" protecteur, selon ses propres mots, dans lequel elles se sont épanouies. Lui a tout fait, dans les mots et dans les actes, pour les préparer à une éventuelle entrée en jeu à Wembley, l'intimidant temple du football anglais (90'000 places) du nord de Londres. "Les garçons sont prêts et je ne l'aurais pas fait s'ils ne l'étaient pas", a-t-il dit après les entrées de Clark, McConnell et Danns, mercredi dernier contre Luton (4-1) à Anfield. "On leur a fait totalement confiance pour qu'ils fassent ce qu'ils savent faire". Klopp a répété exactement le même scénario contre Chelsea, quatre jours plus tard, et la magie a opéré. "Nous ne pensions pas qu'il y avait un risque", a insisté Andy Robertson. Le défenseur de 29 ans a pointé le "mérite" des formateurs, des joueurs plus expérimentés, de Klopp et ses adjoints qui leur ont dit: "Allez-y, profitez-en et ne repartez avec aucun regret". "Complètement dingue" A Wembley, Bobby Clark était le plus expérimenté du trio avec une neuvième entrée en jeu sous le maillot de Liverpool. James McConnell a fait sa septième apparition et Jayden Danns, sa deuxième seulement, après un bref baptême de l'air contre Luton. Envoyé à la pointe de l'attaque, du haut de ses 18 ans, Danns "aurait pu marquer deux fois aujourd'hui en finale de Coupe de la Ligue, c'est complètement dingue", s'est marré Klopp en après-match. La jeunesse triomphante de Liverpool, incarnée également par les titulaires actuels Conor Bradley et Harvey Elliott, 20 ans tous deux, pourrait de nouveau être mise à l'épreuve mercredi (21h00) contre Southampton (D2) en huitièmes de finale de la Coupe d'Angleterre. Même si l'infirmerie devrait bientôt un peu se vider, Klopp aura de toute façon forcément besoin de tout ce beau monde pour poursuivre sa quête finale de quadruplé, avec la Premier League et l'Europa League dans le viseur, d'ici mai et son départ annoncé.

Marathon de l'Engadine: lieu de départ changé Nouveau lieu de d Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le départ du marathon de l'Engadine ne sera pas donné comme d'habitude à Maloja cette année. Les skieurs s'élanceront à partir de Sils, ont annoncé les organisateurs. Il a énormément neigé (1m45) ces derniers jours sur la région, et de nouvelles chutes de neige sont prévues d'ici au 10 mars, jour de la course. Ceci empêche les traces d'être préparées avec la qualité habituelle sur le lac de Sils, en raison du poids de la neige sur la glace du lac qui empêche les traceuses de faire leur travail. Il a donc été décidé de déplacer le départ à Sils, à environ sept kilomètres de Maloja, où seront mises en place les infrastructures habituelles pour les presque 14'000 coureurs attendus. La distance exacte du marathon n'est pas encore connue. Les organisateurs planchent sur la possibilité de rallonger le parcours pour compenser un peu la perte occasionnée par le déplacement du départ.

Les L.A. Kings battus 4-2 à Edmonton Leon Draisaitl (29) a brill Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Vainqueurs de sept de leurs neuf derniers matches, les Kings de Kevin Fiala ont subi le réveil d'Edmonton lundi en NHL. La franchise de L.A. s'est inclinée 4-2 sur la glace ces Oilers, qui restaient sur trois défaites d'affilée. Auteur d'un but dans chacun de ses trois derniers matches, Kevin Fiala est resté "muet" à Edmonton, malgré ses six tirs cadrés. Le St-Gallois a terminé cette partie, dans laquelle les Kings ont ouvert la marque après 6'45 puis mené 2-1 à la 28e minute, avec un bilan de -1. Il en reste à 47 points cette saison, soit 7 de moins que le meilleur compteur suisse Roman Josi. Les Oilers ont renversé la vapeur grâce notamment aux deux points de Leon Draisaitl, auteur du 2-2 à la 36e puis de la passe décisive sur le 3-2 signé Evan Bouchard à la 42e. Cette victoire leur permet de prendre deux longueurs d'avance sur les Kings, lesquels pointaient lundi soir au 7e rang de la Conférence Ouest avec deux points de plus que les Predators de Roman Josi (8es).

Max Eberl nommé directeur sportif du Bayern Munich Max Eberl est le futur directeur sportif du Bayern Image: KEYSTONE/DPA/JAN WOITAS Comme prévu, le Bayern Munich se dote d'un nouveau directeur sportif en la personne de Max Eberl. Le technicien de 50 ans a signé un contrat jusqu'à l'été 2027. Manager de longue date de Mönchengladbach récemment en fonction à Leipzig, Max Eberl était depuis longtemps considéré comme le candidat idéal du FC Bayern. Leipzig s'était séparé d'Eberl fin septembre, peu avant le duel avec le Bayern Munich, en raison, selon les dirigeants de Leipzig, d'un manque d'engagement envers le club. En tant que directeur sportif, Eberl sera particulièrement sollicité pour l'engagement du nouvel entraîneur. Le Bayern Munich se séparera de Thomas Tuchel à la fin de la saison, comme on le sait depuis la semaine dernière. Le poste de directeur sportif du Bayern Munich était occupé dernièrement par Hasan Salihamidzic. Depuis le licenciement du Bosnien en mai dernier, le poste n'était plus occupé.

Swiss Sliding exige la création d'une commission de sécurité Swiss Sliding veut faire bouger les choses après l'accident dont Sandro Michel a été victime Image: KEYSTONE/AP/Oksana Dzadan Deux semaines après le grave accident du bob à quatre suisse à Altenberg, Swiss Sliding tente toujours de faire bouger les choses. La fédération suisse demande à la Fédération internationale (IBSF) de créer une commission de sécurité. L'accident du 13 février, au cours duquel le pousseur Sandro Michel s'est grièvement blessé, a poussé Swiss Sliding à agir. Elle a constaté de "graves lacunes organisationnelles et de communication" au sein de l'IBSF dans le domaine de la sécurité. "La plus grande protection possible des athlètes doit être la priorité absolue d'une fédération mondiale d'un sport de course", déclare Sepp Kubli, le président de Swiss Sliding, cité dans le communiqué de presse. Des experts indépendants issus de différents domaines ainsi que des représentants des athlètes doivent siéger dans la commission de sécurité. De plus, un délégué permanent pour les questions de sécurité doit combler les lacunes organisationnelles dans le domaine de la sécurité. "Il ne nous suffit pas que l'on nous affirme que l'on s'en occupe", déclare Sepp Kubli. Les risques pour la sécurité tels que ceux qui ont conduit à l'accident d'Altenberg sont connus depuis des années, sans que la fédération internationale n'ait pris de mesures suffisantes. Swiss Sliding est intervenu concrètement pour prendre les mesures qu'elle estime nécessaires, en proposant l'ancien pilote Christian Reich comme membre de la commission de sécurité envisagée. Selon la démarche de Swiss Sliding, la commission de sécurité et le délégué à la sécurité devraient être mis en place lors du congrès annuel de l'IBSF à Lake Placid en juin 2024. L'objectif devrait être que tous les aspects relatifs à la sécurité soient réglementés et mis en œuvre avant le début de la prochaine saison.

Russes et Canadiens contestent le podium du par équipes L'affaire Kamila Valieva n'est pas terminée Image: KEYSTONE/AP/David J. Phillip Les patineurs russes et canadiens contestent devant la justice sportive le podium de l'épreuve par équipes des JO 2022 établi après la suspension de la Russe Kamila Valieva pour dopage. Après deux ans d'imbroglio, la Fédération internationale (ISU) avait retiré fin janvier les points de Kamila Valieva à l'équipe russe, initialement première de l'épreuve, la rétrogradant à la troisième place derrière les Américains, en or, et les Japonais en argent. Cette décision, rendue dans la foulée de la condamnation de la prodige russe à quatre ans de suspension rétroactive pour dopage à compter du 25 décembre 2021, avait laissé les Canadiens à la quatrième place de l'épreuve, alors qu'ils espéraient récupérer la médaille de bronze. Les huit membres de l'équipe canadienne de patinage par équipes ont donc saisi le TAS pour réclamer la troisième place, appuyés dans leur démarche par la fédération canadienne de patinage et par le comité olympique canadien. Pas de date Mais par trois procédures distinctes, le comité olympique russe, la fédération russe de patinage et six patineurs russes - dont Kamila Valieva - ont également contesté la décision de l'ISU, cette fois pour demander d'être rétablis à la tête de l'épreuve, donc de se voir décerner la médaille d'or. "Compte tenu de l'état d'avancement des procédures, aucune indication ne peut être donnée quant à la date d'une éventuelle audience", a précisé le Tribunal arbitral du sport (TAS) lundi dans un communiqué. De son côté, le CIO n'a pas encore indiqué la date à laquelle se tiendrait la cérémonie des médailles - et dans quel lieu - alors que les Américains ont réclamé l'organisation d'un podium à Paris à l'occasion des JO 2024 cet été. Kamila Valieva, alors âgée de 15 ans, avait été contrôlée positive par l'agence antidopage russe (Rusada) à la trimétazidine, une substance interdite depuis 2014 au motif qu'elle améliore la circulation sanguine, à l'occasion des championnats de Russie qu'elle a remportés fin 2021 à Saint-Pétersbourg. Mais Rusada étant suspendue par l'Agence mondiale antidopage (AMA), son prélèvement avait été analysé par le laboratoire agréé par l'AMA de Stockholm. Désorganisé par la pandémie de Covid-19, ce laboratoire avait communiqué le résultat au beau milieu des JO 2022 de Pékin, après l'épreuve par équipes.

La sanction frappant Everton réduite de 10 à 6 points La sanction frappant Everton a été réduite en appel Image: KEYSTONE/AP/Jon Super La sanction pour infractions aux règles financières touchant le club d'Everton a été réduite en appel de dix à six points de retrait, a annoncé lundi la ligue anglaise. Ce développement donne de l'air sportivement aux "Toffees". Ceux-ci comptent désormais cinq points d'avance sur le premier relégable Luton.

Un "road trip" de rêve pour Nashville Roman Josi ( Image: KEYSTONE/AP/Yannick Peterhans Le "road trip" de rêve pour Nashville ! Victorieux 4-2 à Anaheim, les Predators ont réussi le score parfait sur la route lors d’une série riche de cinq rencontres. Après ses succès face à St. Louis (5-2), Vegas (5-3), Los Angeles (4-1) et San Jose (4-2), Nashville n’a pas failli à Anaheim pour conclure victorieusement ce "road trip". Jamais dans leur histoire, les Predators n'avaient réussi une telle performance en déplacement. Roman Josi a montré la voie. Le capitaine a ouvert le score à la 21e pour sa 12e réussite de la saison. Auteur de deux buts et de sept assists lors de ses huit derniers matches, Roman Josi, meilleur compteur suisse de la Ligue avec ses 54 points, est l’un des artisans de l’embellie des Predators qui filent tout droit vers les séries finales. Janis Moser et Philipp Kurashev perdent encore La vie est moins rose pour Janis Moser et Philipp Kurashev. A Winnipeg face aux Jets de Nino Niederreiter, Janis Moser et Arizona se sont inclinés 4-3 en prolongation pour concéder leur douzième défaite de rang. Philipp Kurashev et Chicago ont également cédé dans la prolongation, battus 3-2 par Detroit sur une réussite d’un ex de la maison en la personne de Patrick Kane. L’ancien pigiste biennois n’a pas raté son retour à Chicago où il a passé seize saisons avant d’être transféré aux Rangers avec ce but qui a crucifié ses anciennes couleurs. Les Blackhawks ont désormais perdu... douze de leurs treize dernières rencontres. Avec 35 points en 59 matches, ils sont plus que jamais les cancres de la NHL.

Les Hawks relèvent la tête Clint Capela défend sur Moritz Wagner pour une victoire aisée des Hawks. Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Après trois défaites de rang, Atlanta a relevé la tête. Sur leur parquet, les Hawks ont battu Orlando 109-92 pour cueillir leur 25e succès de la saison. Il a été acquis grâce aux 25 points, 11 passes décisives et 9 rebonds de Dejounte Murray. Il a, surtout, été acquis sans Trae Young. Blessé à la main gauche, le meneur devra subir une intervention pour observer un mois de repos. L’absence de Paulo Banchero, le meilleur marqueur du Magic qui était malade, a toutefois facilité la tâche de Clint Capela et de ses coéquipiers. Aligné durant seulement 17 minutes, le pivot genevois a traversé le match avec une certaine discrétion avec ses 4 points et ses 4 rebonds pour un différentiel de -3. A l’arrêt pendant deux semaines en raison d’une blessure à la hanche, Clint Capela se doit de monter en puissance pour contribuer à la qualification de son équipe pour les play-in. Dixièmes de la Conférence Ouest, les Hawks demeurent du bon côté de la barre avec une marge de trois victoires sur Brooklyn et Toronto.