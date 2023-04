Genève mène 3-1 contre Zoug +++ Ajoie égalise

Les Aigles gagnent à Zoug en prolongation Marc-Antoine Pouliot a inscrit le but de la victoire pour le GSHC. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Genève a pris une grosse option sur une 3e finale de play-off dans son histoire, en gagnant 2-3 ap jeudi à Zoug. Une victoire samedi aux Vernets lui suffirait. Les Servettiens aborderont le week-end de Pâques avec le sourire. Au terme d'un match aux multiples rebondissements dans l'antre du double champion de Suisse sortant, Marc-Antoine Pouliot a libéré les aigles en bondissant à point nommé pour battre Leonardo Genoni à moins de 5 minutes de la fin de la première prolongation. Ce but valant de l'or permet aux hommes de Jan Cadieux de mener 3-1 dans la série. Comme d'habitude dans cette série, les Zougois avaient ouvert le score, grâce à Lino Martschini auteur d'un joli tir masqué en power-play en début de 2e période (21e). Mais pour la troisième fois depuis le début de cette demi-finale, les Aigles ont renversé le score. D'abord sur un tir foudroyant de Sami Vatanen en pleine lucarne depuis la ligne bleue (24e), puis avec le 17e but de la saison en supériorité numérique de Teemu Hartikainen. Le Finlandais a profité d'assommer Zoug, qui venait de faire appel au "coach's challenge" pour un contact entre Pouliot et Genoni au moment de l'égalisation. A juste titre, les arbitres ont validé la réussite de Vatanen et pénalisé la formation de Suisse centrale pour son mauvais challenge, comme le stipule le règlement. Mayer de zéro à héros Genève semblait alors en mesure de contrôler la partie face à des Zougois déboussolés. C'était toutefois compter sans la fatigue qui s'est emparée des visiteurs après la mi-match. Les hommes de Dan Tagnes ont par ailleurs bénéficié d'un coup de pouce bienvenu de la part de Robert Mayer. A la suite d'un tir dévié de Reto Suri au début de la troisième période, le puck a rebondi sur la bande derrière la cage genevoise avant de venir ricocher contre le gardien "grenat", coupable d'avoir tardé à boucher l'espace entre son poteau et lui (43e). Tout était donc à refaire. Le reste de la période n'ayant pas permis de départager les adversaires, il a fallu recourir à la prolongation. Celle-ci a donné lieu à des sensations fortes dans les deux camps. Décidé à se racheter de son erreur, Mayer a alors multiplié les parades de grande qualité. Ses réflexes exceptionnels ont été décisifs, permettant au GSHC de croire à une première victoire à l'extérieur dans la série. Jusqu'à ce que Pouliot libère les siens.

Promotion-relégation: Ajoie relance la série Les Ajoulots peuvent jubiler: 2-2 dans la s�rie Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Tout est à refaire dans le barrage promotion-relégation! Ajoie est en effet allé s'imposer 4-1 à La Chaux-de-Fonds, ce qui permet aux Jurassiens de revenir à 2-2 dans cette série très disputée. Mal parti dans ce barrage après avoir perdu les deux premiers duels, Ajoie a su se rebeller pour ne pas sombrer. Son succès jeudi aux Mélèzes est sans prix, car le HCC restait sur une incroyable série de... 18 victoires consécutives à domicile. Mais désormais, la balance semble pencher du côté du dernier de National League, et non plus du champion de Swiss League. Le défenseur Brennan, auteur d'un doublé (22e/28e) a mis les visiteurs sur les bons rails. Topping a bien réduit l'écart (36e), mais Frossard (45e) a redonné deux longueurs d'avance aux Ajoulots qui ont encore salé l'addition dans la cage vide par Romanenghi (58e).

Match amical: un troisième nul de suite pour la Suisse Alisha Lehmann en plein duel avec une Chinoise Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Inka Grings attend toujours un premier succès en tant que sélectionneuse de l'équipe de Suisse dames. A Lucerne, ses protégées ont été tenues en échec 0-0 par la Chine en match de préparation. Si le score est resté nul, les deux équipes ont bénéficié d'occasions nettes. Elles ont notamment chacune touché une fois le poteau adverse. Humm a ainsi vu un tir être repoussé par le cadre du but chinois à la 43e. Mais Thalmann, qui a réussi plusieurs arrêts, a aussi été sauvée par un montant dans les arrêts de jeu. En février, la Suisse avait déjà fait deux fois match nul à Marbella contre la Pologne (0-0, 1-1). Elle disputera une nouvelle rencontre amicale mardi à Zurich face à l'Islande. Ensuite, la prochaine étape sera la Coupe du monde cet été en Australie et Nouvelle-Zélande.

Tour du Pays basque: Jonas Vingegaard impressionne Jonas Vingegaard: d�j� deux succ�s au Tour du Pays basque Image: KEYSTONE/EPA/Juan Herrero Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) est intenable au Tour du Pays basque. Le Danois a gagné la 4e étape à Santurtzi et fêté ainsi un deuxième succès consécutif. Le vainqueur du dernier Tour de France a devancé au sprint l'Espagnol Mikel Landa. Vingegaard a ainsi conservé le maillot jaune de leader. Le Danois est parti en contre dans la dernière bosse du jour, la montée de La Asturiana, à une vingtaine de kilomètres de la ligne. Seul le Basque a réussi à le suivre. Les deux premiers du général ont tenu bon jusqu'à la fin, résistant au retour de la Lotto-Soudal. Grâce aux bonifications acquises au pied de la dernière difficulté du jour et à l'arrivée, Vingegaard compte désormais douze secondes d'avance sur Landa au classement général, et 31 secondes sur le Français David Gaudu, troisième. Vendredi, la 5e étape conduira le peloton sur un circuit au départ et à l'arrivée à Amorebieta, entre mer et montagne. Une étape casse-pattes longue de 165,9 kilomètres, où les coureurs traverseront trois cols de 3e catégorie et un autre de 2e catégorie.

Deux contre-la-montre au programme Le 86e Tour de Suisse aura deux chronos au programme Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les coureurs du 86e Tour de Suisse 2023 se battront deux fois contre le chrono. C'est ce qu'annoncent les organisateurs dans le cadre de la présentation du parcours. Dès le départ du dimanche 11 juin à Einsiedeln, le peloton aura droit à un contre-la-montre (12,7 km). Et enfin le dimanche 18 juin, une épreuve de 25 km à Saint-Gall clôturera la course et décidera certainement de la victoire finale. Au total, les coureurs parcourront 1100 km, avec 18'000 mètres de dénivelé. L'étape-reine entre Fiesch et La Punt empruntera la Furka, l'Oberalp et l'Albula (211 km/4700 m de dénivelé). "Cette année, seuls les meilleurs grimpeurs peuvent prétendre à la victoire finale", écrit l'architecte du parcours David Loosli dans le communiqué. Les coureuses du Tour de Suisse Women seront elles en piste du 17 au 20 juin pour quatre étapes. La troisième édition débutera à Weinfelden. Le deuxième jour, les femmes disputeront le contre-la-montre à Saint-Gall sur le même parcours que les hommes. Les deux derniers tronçons se termineront à Ebnat-Kappel.

L'Argentine déloge le Brésil en tête du classement Lionel Messi et l'Argentine en t�te du classement FIFA Image: KEYSTONE/EPA L'Argentine de Lionel Messi a pris la première place du classement mondial FIFA, une première en six ans. Les champions du monde devancent la France et le Brésil. Les Argentins, sacrés le 18 décembre à Doha, retrouvent la tête du classement à la faveur de leurs victoires en amical contre le Panama (2-0) et Curaçao (7-0). Ils n'avaient plus atteint cette position depuis plus de six ans. L'Albiceleste prend la place du Brésil, le grand rival régional, battu 2-1 par le Maroc le 25 mars à Tanger. La Seleçao glisse sur la troisième marche du podium. La France, finaliste de la Coupe du monde, gagne une place pour se placer au deuxième rang, après ses victoires contre les Pays-Bas (4-0) et la République d'Irlande (1-0) en entame des qualifications pour l'Euro 2024. La Suisse pointe pour sa part toujours au 12e rang après ses succès face au Bélarus et à Israël.

Pat Emond entraîneur-assistant à Fribourg pour deux saisons Pat Emond devient assistant-coach � Fribourg Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Pat Emond est de retour en Suisse. Le Québécois de 58 ans a signé pour deux saisons comme entraîneur-assistant à Fribourg-Gottéron. Arrivé à Genève en 1995, Emond a coaché les juniors élite de 97 à 99. Il est ensuite reparti au Québec avant de revenir dans la cité de Calvin en 2010 pour s'occuper à nouveau des élites. Sous sa houlette les jeunes Genevois ont remporté le championnat en 2018 et 2019. C'est également cette année-là qu'il a été nommé entraîneur de la première équipe à Genève. Il est resté deux saisons et demi, a mené le club en finale en 2021 (défaite contre Zoug) avant de perdre son poste au profit de Jan Cadieux au mois de novembre 2021. A Fribourg, Emond aidera Chritstian Dubé et Pavel Rosa sur le banc.

Cela se complique pour les Jets et Niederreiter Nino Niederreiter �choue devant Jacob Markstrom: Une soir�e � oublier pour El Nino. Image: KEYSTONE/AP/John Woods Cela se complique pour le Winnipeg de Nino Niederreiter. Battus 3-1 sur leur glace par Calgary, les Jets ont perdu un match crucial dans la course aux play-off. El Nino et ses coéquipiers voient, en effet, leurs vainqueurs du jour revenir à leur hauteur dans la lutte pour la deuxième wild card de la Conférence Ouest. Winnipeg compte toutefois un match de moins que les Flames. Ce samedi, les Jets auront l'occasion de rebondir lors de la venue de Nashville, qui est également à la lutte pour cet ultime sésame. Face à Calgary, Winnipeg a eu le bonheur d'ouvrir le score par Kyle Connor à la 12e avant de perdre le fil de son hockey. Au bénéfice d'un temps de jeu de 14'32'', Nino Niederreter a été crédité d'un bilan neutre.

Les Hawks se donnent de l'air L'homme du match Trae Young (� droite) d�fend sur Kendrick Nunn. Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Atlanta enchaîne. Victorieux mardi à Chicago, les Hawks ont battu Washington 134-116 pour, pour la première fois depuis 33 matches, compter une marge de deux victoires sur la barre des 500. Avec un bilan riche désormais de 41 succès contre 39 défaites, Atlanta a consolidé sa huitième place au classement de la Conférence Est qui lui donnera l'avantage du terrain lors des play-in. L'espoir de se qualifier directement pour les play-off s'est toutefois évanoui après la victoire de Brooklyn, sixième de cette Conférence Est, devant Detroit. Rentrés seulement dans l'après-midi de Chicago en raison d'un problème d'avion, Clint Capela et ses coéquipiers n'ont pas été vraiment inquiétés par de Wizards amoindris par le poids des absences. Très vite freiné par les fautes, Clint Capela n'a bénéficié que d'un temps de jeu de 15 minutes pour inscrire 9 points et pour cueillir 4 rebonds. Il a été au bénéfice d'un différentiel de +16. Absent à Chicago mardi soir - il était malade -, Trae Young a été le meilleur homme de la soirée avec ses 25 points et ses 16 assists.

Fortunes diverses pour les cavaliers suisses à Omaha Pius Schwizer et Vancouver � l'aise � Omaha. Image: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY Pius Schwizer s'est montré le cavalier suisse le plus à l'aise lors de la première épreuve de la finale de la Coupe du monde à Omaha. Le Soleurois a pris la quatrième place du parcours de chasse. Montant Vancouver, Pius Schwizer a réussi un sans-faute pour ne concéder qu'une demi-seconde sur le vainqueur du jour, le Suédois Henrik von Eckermann. Le Bitannique Scott Brash a terminé au deuxième rang, l'Allemand Daniel Deusser au troisième. Coupable de deux fautes, le tenant du titre Martin Fuchs, sur Leone Jei, a dû se contenter du 22e rang. Ce résultat le place le dos au mur. Il peut toujours conserver sa couronne à condition toutefois de ne plus commettre la moindre erreur. Tout fut encore bien plus compliqué pour Edouard Schmitz. Gamin, la monture du cavalier genevois, a, en effet, refusé un obstacle. Edouard Schmitz, qui découvre dans le Nebraska le contexte particulier d'une finale de Coupe du monde, a toutefois pu terminer son parcours.

Une entame parfaite pour Belinda Bencic Belinda Bencic: elle a un titre � d�fendre � Charleston. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Belinda Bencic (WTA 11) a entamé la défense de son titre sur la terre battue de Charleston de la meilleure des manières: un succès 6-0 6-3 devant Katherine Sebov (WTA 148). Issue des qualifications, la Canadienne n'aura tenu que 61' face à une Belinda Bencic qui n'a perdu que cinq points sur sa mise en jeu. La St. Galloise espère retrouver lors de ce tournoi WTA 500 en Caroline du Sud le punch qui lui a manqué depuis le début de cette tournée américaine. Belinda Bencic n'a, en effet, pas vraiment tenu son rang tant à Indian Wells qu'à Miami. Ce jeudi, la Championne olympique sera opposée en huitième de finale à Shelby Rogers (WTA 30). Elle tentera de battre une deuxième fois cette année l'Américaine après un quart de finale remporté 7-6 6-2 à Abu Dhabi.

Huit sur neuf pour le CC Genève Une victoire de plus pour Pablo Lachat (� gauche) et Sven Michel. Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick La Suisse trace toujours sa route au Championnat du monde d'Ottawa avec le même brio. Victorieux 7-5 de la Nouvelle-Zélande, le CC Genève a cueilli un cinquième succès de rang. Pablo Lachat, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwarz ont toujours mené le bal face aux joueurs des Antipodes. Mais avec un coup de trois dans le neuvième end, les Néo-Zélandais ont laissé planer le danger jusqu'à la pierre finale. Ce jeudi, la Suisse affrontera les Etats-Unis avec l'ambition de remporter un neuvième match en dix rencontres dans ce round-robin.

Une défaite prévisible pour la Suisse 49 arr�ts pour Andrea Br�ndli qui s'interpose devant Brianne Jenner. Image: KEYSTONE/AP/Nathan Denette La Suisse s'est logiquement inclinée à Brampton pour son entrée en lice dans le Championnat du monde dames. La formation de Colin Muller a été battue 4-0 par le Canada, tenant du titre. Menées 2-0 déjà à l'issue du premier tiers, les Suissesses ont eu le mérite de ne pas s'effondrer sur la glace ontarienne. Avec ses 49 arrêts, la gardienne Andrea Brändli a été à la hauteur de l'événement. Elle a bénéficié également de l'esprit de corps de ses défenseuses. La déception est, en revanche, venue d'un jeu offensif trop timoré. La Suisse n'a, ainsi, pas exploité une double supériorité numérique de 65'' pour sauver l'honneur. La Suisse livrera son prochain match vendredi contre les Etats-Unis. Elle figure dans le groupe A fort de cinq équipes dans lequel figurent également la République tchèque et le Japon. Les cinq formations sont déjà assurées de leur qualification pour les quarts de finale.

Miranda (Genève-Servette): "On sent notre faim de succès" L'aspiration à un premier titre de champion de l'histoire du club est grande à Genève-Servette. Dans la demi-finale qui les oppose à Zoug, les Genevois n'ont plus besoin que de deux succès pour disputer une quatrième finale des play-off. Mais la confiance est également grande à Zoug. Les Genevois débordent de confiance après la victoire en qualification. "Nous connaissons tous notre potentiel", relève Marco Miranda dans une interview avec Keystone-ATS. "Beaucoup de joueurs ne sont encore jamais devenus champions, on sent notre faim de succès." Si ce n'est pas maintenant, quand ? Côté genevois, la question qui prime est: si ce n'est pas maintenant le bon moment, quand ? Déjà, l'équipe perdra à la fin de la saison son ministre de la défense Henrik Tömmernes après six saisons passées aux Vernets. Le Suédois de 32 ans patine 28'39'' sur la glace en moyenne pendant les play-off. Et d'autres joueurs clés ont largement dépassé la trentaine. L'un d'eux est Valtteri Filppula, qui a récemment fêté son 39e anniversaire. Le Finlandais est membre du très relevé club du "Triple Gold" qui ne recense que des joueurs qui ont gagné au moins une fois les Jeux olympiques, le Championnat du monde et la Coupe Stanley. "Il est incroyable comme il performe, comme il lit le jeu, le calme qu'il apporte", s'enthousiasme Miranda. Il semble toujours dans une forme étincelante, patinant comme s'il n'avait pas encore 30 ans. Son expérience est très précieuse pour l'équipe. Mais le temps finira également par laisser des traces sur lui. Une autre question se pose à propos de Genève-Servette. Le coach Jan Cadieux ne force-t-il pas trop sur ses joueurs-vedettes ? Pas moins de six joueurs sont alignés plus de 20 minutes en moyenne au cours des play-off. Côté zougois, les forces sont nettement mieux réparties. "J'essaie de partager le plus équitablement possible la charge de travail", explique Dan Tangnes, le coach de Zoug. "Cela revêtira toujours plus d'importance, plus la série avance."