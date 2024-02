Genève ne pouvait pas perdre ++ Servette et YB en déplacement

Genève ne pouvait pas perdre cette finale Mardi soir aux Vernets, Genève-Servette est monté sur le toit de l'Europe en allant chercher la Champions League face à Skelleftea (3-2). Une parenthèse enchantée avant de terminer une saison régulière plus compliquée. Au mois d'août dernier, Genève avait annoncé la couleur en énonçant ses objectifs: On veut aller loin en Champions League. Les déclarations avaient pu faire sourire certains qui jugent cette compétition énergivore. Les Genevois sont allés au bout de leurs idées pour finalement soulever, et casser le socle, de cette Coupe d'Europe. Les titres se jouent traditionnellement bien plus tard dans la saison, pas au mois de février. Mais quand on peut ajouter un titre à sa collection, peu importe la date au final. Architecte de ce groupe, Marc Gautschi y a toujours cru. "Il n'y a pas de secret à la fin, concède le directeur sportif des Aigles. Avec l'effectif qu'on a en Suisse, surtout maintenant avec six étrangers, il n'y a pas photo en Europe. Je regardais notre effectif et puis j'ai vu les équipes qui étaient qualifiées pour la CHL. Là je me suis dit qu'on était obligé de gagner avec cette équipe-là." Encore un titre pour Filppula Quinze ans après Zurich, Genève a donc réussi à faire mieux que Zoug, Davos et Fribourg, qui s'étaient tous arrêtés en demi-finales. "Souvent, on a un peu des excuses en Suisse, poursuit Gautschi. Mais si tu es là avec le bon état d'esprit et que l'équipe a envie, tu peux le faire. La Suisse aurait pu gagner déjà beaucoup de fois avant avec des équipes comme Zoug et Zurich. A l'époque, ils étaient obligés de gagner, mais ils n'ont pas attaqué cette compétition avec la bonne attitude, ce qui fait que tu ne vas pas gagner." L'impression qui se dégage de cette équipe, c'est qu'elle ne peut pas perdre dans ce genre de match décisif, comme ce fut le cas lors de l'acte VII de la finale en avril dernier. Le coach Jan Cadieux a d'ailleurs rapidement senti que son équipe était dans de bonnes dispositions. "Après le speech d'avant-match, je savais que c'était fini, explique-t-il. J'ai vu dans leurs yeux que ce soir, c'était comme l'année passée au match VII, qu'ils la voulaient. J'ai de la chance d'entraîner une équipe comme celle-là. Parce qu'avec tout ce talent, au bout d'un moment, on le sent quand ils la veulent. Ils sont capables de tout et ils l'ont encore démontré." Et aussi qu'avec d'immenses champions comme Valtteri Filppula, la défaite n'existe presque pas. "C'est vrai, rigole Marc Gautschi. Il voulait absolument gagner ce titre. Quand il a prolongé, il m'a dit "Je veux gagner la CHL". Et au final, il l'a gagnée." Membre du Triple Gold Club (Coupe Stanley, or olympique et or mondial), le Finlandais ajoute encore un trophée à une armoire qui déborde. Avoir la tête et les deux jambes Actuellement 8e de National League avec six points de retard sur la 6e place occupée par Berne, Genève doit cravacher pour espérer atteindre ce fameux top 6 pour ne pas avoir à jouer le play-in. "La discipline nous manque vraiment cette saison, note le directeur sportif. Parce qu'on n'est pas concentré, qu'on joue un peu sur une jambe de temps en temps. Durant cette finale, on a été très disciplinés. Alors les joueurs n'ont plus d'excuses, sur ce match il y avait la tête et les deux jambes!" Si Jan Cadieux savourait bien entendu ce magnifique succès, on avait le sentiment que l'entraîneur avait déjà l'esprit sur le match de samedi à Berne, parce que le championnat est dans sa dernière ligne droite. "A la fin, peu importe la route qu'on veut prendre, on veut défendre ce titre, conclut le coach. Espérons que l'on soit capable d'employer cette énergie et de se nourrir de ces moments qu'on a vécus il y a dix mois en arrière, que cela va donner faim à l'équipe de revivre ça."

Coupes d'Europe: Servette et YB en déplacement ce soir Les deux derniers clubs suisses engagés dans les Coupes d'Europe disputent ce soir les 16es de finale retour. Dès 18h45, Servette se déplace en Bulgarie pour y affronter Ludogorets Razgrad. Risée de la Suisse entière en raison de ses manquements sur le plan administratif qui laissent trois recrues sur la touche, Servette joue une grande partie de sa saison ce soir. Un succès lui ouvrirait les portes des 8es de finale. Le 0-0 concédé jeudi dernier lors du match aller au Stade de Genève place toutefois les Genevois en ballottage défavorable. Sur sa pelouse, Ludogorets évolue dans un tout autre registre qu’à l’extérieur où son souci premier est de bien défendre. Devant son public, le champion de Bulgarie et sa légion étrangère peuvent être redoutables. A Razgrad, Servette peut bien sûr placer le bus devant la cage de Jérémy Frick et espérer se qualifier aux tirs au but comme face à Genk en tour préliminaire de la Ligue des champions. Mais René Weiler s’attachera plutôt à forcer la décision dans le jeu, avec ce 4-4-1-1 qui permet à des hommes comme Miroslav Stevanovic, Dereck Kutesa et Alexis Antunes de donner leur pleine mesure. Situation défavorable pour YB La tâche des Young Boys semble encore plus difficile en Europa League. Les champions de Suisse tenteront dès 21h00 de renverser une situation défavorable face au Sporting Lisbonne, qui avait gagné 3-1 à Berne voici une semaine à l'aller. Les hommes de Raphaël Wicky auront besoin d'une performance majeure pour poursuivre leur parcours européen. Mais le niveau de jeu qu'ils affichent depuis la reprise n'incite pas à un optimisme béat.

Osimhen répond à Lewandowski Après un joli contrôel, Robert Lewandowski ouvre le score pour Barcelone sur le terrain de Naples. Image: KEYSTONE/AP/Gregorio Borgia Naples et Barcelone ont partagé l'enjeu (1-1) en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Le Napolitain Victor Osimhen a répondu à l'ouverture du score de Robert Lewandowski. Entre des Espagnols pas au mieux dans leur championnat et des Napolitains, neuvième de Serie A et dirigés depuis la veille par Francesco Calzona, le spectacle ne fut pas souvent au rendez-vous. Dans une partie largement dominée par les Catalans, les véritables actions de but constituaient une denrée rare. Certes, le portier italien Alex Meret a dû se détendre à plusieurs reprises sur des tirs de loin dont deux essais de Gundogan, mais il ne fut pas réellement en danger tandis que son vis-à-vis ter Stegen passait une soirée des plus tranquilles. Le match s'est décanté en deuxième période avec un duel de buteurs. Bien lancé par Pedri, Lewandowski a réussi à percer la muraille napolitaine à l'heure de jeu après un joli contrôle et un tir enfin imparable pour Meret. Le Polonais a signé pour l'occasion son 93e but en Ligue des champions. A la 75e, c'est Osimhen qui se débarrassait vigoureusement de son défenseur pour ajuster le gardien catalan. Grâce à leur attaquant nigérian, les Italiens ont concrétisé leur meilleur fin de match et conservent donc l'espoir avant le match retour du 12 mars. Dans l'autre match, Porto a créé une certaine surprise en s'imposant 1-0 contre Arsenal. Les Anglais pensaient avoir fait le plus dur en tenant le match nul mais Galeno a surgi à la 94e minute pour offrir aux Portugais un succès somme toute mérité.

Ajoie s'incline de peu à Ambri Daniele Grassi et Ambri ont battu chichement Ajoie Image: KEYSTONE/Samuel Golay La lutte pour une place en play-in fait rage en National League. Ambri a dominé Ajoie 3-2 au Tessin pour remonter à la 10e place à égalité de points avec Bienne. Ce sont pourtant les Ajoulots qui ont été les premiers à mettre le nez à la fenêtre. Jesse Zgraggen a pu ouvrir la marque d'un tir flottant à la 14e. Mais comme bien souvent, les Jurassiens ne sont pas parvenus à maintenir leur avance. Et sans être flamboyants, les Léventins ont pu renverser la vapeur durant le tiers médian par Grassi (23e) et Spacek (29e). A la 50e, Tommaso De Luca a inscrit le 3-1 et malgré le 3-2 de Gauthier à la 57e, Ajoie n'a jamais vraiment pu égaliser. Ambri se déplace à Lausanne vendredi, alors que Bienne reçoit Fribourg et que Langnau se rend à Lugano.

L'exploit du NUC, vainqueur de sa demi-finale aller Meline Pierret et le Neuchâtel UC sont en ballottage favorable pour passer en finale de la Coupe CEV. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Neuchâtel UC a réalisé un exploit lors de la demi-finale aller de la Coupe CEV. Les Neuchâteloises se sont imposées 3-1 sur le parquet du Budowlan Lodz en Pologne. Match retour mardi prochain. Le NUC est sur le bon chemin pour devenir la deuxième équipe suisse à atteindre une finale de Coupes d'Europe. En Coupe CEV, le deuxième échelon européen, les Romandes se sont montrées irrésistibles pour s'imposer en 74 minutes 17-25 25-21 28-26 et 25-22. Ainsi, mardi prochain dans la salle de la Riveraine, elles se qualifieront pour la finale si elles remportent deux sets contre Lodz. Et elles obtiendront au pire un Golden Set à 15 points si Lodz s'impse 3-0 ou 3-1 à Neuchâtel. Jusqu'ici la seule équipe helvétique à atteindre une finale européenne fut Köniz en 2003 en Coupe Top Teams. Les Bernoises s'étaient inclinées. De son côté, Volero Zurich en Ligue des champions avait décroché une quatrième place.

Verstappen domine la première journée des essais hivernaux Max Verstappen est nettement le plus rapide sur sa Red Bull. Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Le Néerlandais Max Verstappen, triple champion du monde en titre de Formule 1, a pris le meilleur temps de la première journée des tests hivernaux de pré-saison sur le circuit de Sakhir, à Bahreïn. Le pilote Red Bull a devancé de plus d'une seconde le Britannique Lando Norris (McLaren) et Carlos Sainz, qui entame sa dernière saison dans les rangs de Ferrari. L'Espagnol sera remplacé l'an prochain par le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes), attendu jeudi sur la tracé bahreïnien. Comme Sergio Pérez avec Verstappen chez Red Bull, le Britannique a cédé sa place à son coéquipier George Russell pour l'ensemble de cette première journée, les équipes ne disposant que d'une seule monoplace pour deux pilotes.

Bayern Munich: Thomas Tuchel sur le départ en fin de saison Une saison difficile pour Thomas Tuchel Image: KEYSTONE/DPA/DANIEL L�B Thomas Tuchel (50 ans) quittera son poste d'entraîneur du Bayern Munich en fin de saison. Le club a confirmé l'information de plusieurs médias allemands. Tuchel avait encore un contrat jusqu'en 2025. Selon Bild et Sky, les responsables du club bavarois ont pris la décision de se séparer du technicien en raison des mauvais résultats actuels. Le Bayern reste sur trois défaites consécutives. Tuchel est en poste depuis le 24 mars 2023. Il avait mené le club à un onzième titre consécutif en Bundesliga en mai. Par contre, la situation est plus délicate cette année, le Bayern comptant huit points de retard sur Bayer Leverkusen après 22 des 34 journées de championnat. Saison sans trophée? Eliminé en Coupe d'Allemagne par Sarrebrück (3e division), le club bavarois est en ballottage défavorable lors des 8es de finale de Ligue des champions après sa défaite 1-0 contre la Lazio à Rome lors du match aller. Une première saison sans trophée depuis 2011/12 se profile. Avant le Bayern, Thomas Tuchel a successivement dirigé Mayence, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain et Chelsea. Il a notamment gagné la Ligue des champions avec le club londonien en 2021.

Des buts pour Fiala et Niederreiter, une étoile pour Josi Kevin Fiala a retrouvé le chemin des filets. Image: KEYSTONE/AP/Jayne Kamin-Oncea "Muet" lors des cinq derniers matches, Kevin Fiala a, à nouveau, soigné ses statistiques. Le Saint-Gallois a trouvé le chemin des filets face à Columbus. Sur sa glace, Los Angeles s’est imposé 5-1 pour cueillir un quatrième succès de rang. Kevin Fiala a inscrit le 4-1 face à l’ex-portier de Lugano Elvis Merzlikins sur une séquence de jeu de puissance pour sa 14e réussite de la saison. Avec cette victoire, Kevin Fiala et les Kings s’offrent un matelas de 6 points sur la barre. L’autre buteur suisse de la soirée se nomme Nino Niederreiter. El Nino a inscrit, également, son 14e but de l’exercice et a délivré une 14e passe décisive lors de la victoire 6-3 de Winnipeg à domicile face à Minnesota. Il a scellé le score dans la cage vide pour le 34e succès des Jets qui filent tout droit vers les séries finales. Deux assists pour Roman Josi La soirée fut également très belle pour Roman Josi. Auteur de deux assists pour ses 51e et 52e points de la saison, le défenseur bernois a été l’un des grands artisans du succès 5-3 de Nashville à Las Vegas dans le fief du champion. Il a d’ailleurs été récompensé avec la deuxième étoile. C’est la première fois depuis le 13 janvier que les Predators parviennent à gagner deux matches de suite. Ils tenteront la passe de trois jeudi à Los Angeles pour un choc qui opposera les deux meilleurs compteurs suisses de la NHL. A Washington, Jonas Siegenthaler n’a pas signé un retour gagnant après avoir été absent durant 16 matches en raison d’une fracture au pied. Le défenseur et New Jersey se sont inclinés 6-2 face aux Capitals de l’éternel Alex Ovechkin qui a signé un doublé pour atteindre le total affolant de 838 buts en NHL. A nouveau titularisé dans la cage en raison de la blessure de Vitek Vanecek, Nico Dams n’a pas vraiment livré la marchandise. Cette contre-performance pourrait servir les intérêts d’Akira Schmid qui pourrait, pourquoi pas, revenir dans le jeu jeudi lors du derby contre les Rangers. Enfin Pius Suter et Vancouver n’ont pas rebondi après leur incroyable défaite 10-7 de lundi à St- Paul face à Minnesota. La meilleure équipe de la Ligue s’est inclinée 3-1 à Denver face à Colorado.

Stan Wawrinka à la trappe, Carlos Alcaraz sur le flanc Stan Wawrinka: un premier match au Brésil pour une défaite un brin cruelle. Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO LACERDA Stan Wawrinka (ATP 67) ne gardera pas un souvenir lumineux de son périple en Amérique du Sud. Eliminé au deuxième tour à Buenos-Aires, le Vaudois est tombé d’entrée à l’ATP 500 de Rio de Janeiro. Le premier match de sa carrière au Brésil a épousé un scénario bien particulier. Opposé à l’Argentin Facundo Diaz Acosta (ATP 59), victorieux dimanche du tournoi de Buenos-Aires, Stan Wawrinka a, en effet, mené 5-2 avant de perdre... huit jeux d’affilée. Mené alors 7-5 3-0, il devait se procurer trois balles de break pour égaliser à 4-4. Mais son manque d’efficacité sur les balles de break – 7 sur 9 galvaudées – et ses 37 fautes directes expliquent pourquoi Stan Wawrinka n’est pas sorti vainqueur de ce premier tour. Pour Carlos Alcaraz aussi, cette tournée sud-américaine a tourné au fiasco. Le no 2 mondial s’est tourné la cheville lors du deuxième point de son match contre le Brésilien Thiago Monteiro (ATP 117). Il a tenté de poursuivre le match avant d’abandonner après deux jeux. "J’avais mal. C’était impossible de continuer, lâche l’Espagnol. Je ne voulais pas aggraver la blessure". Victorieux de ce tournoi en 2022, Carlos Alcaraz sera fixé sur la nature de cette blessure après une IRM.

Le Barça peut rebondir à Naples, Arsenal largement favori Le FC Barcelone, toujours poussif en championnat, se déplace ce mercredi à Naples en 8e de finale aller de Ligue des champions pour tenter de montrer un nouveau visage. Encore peu convaincants ce week-end et sauvés in extremis d'une nouvelle contre-performance par Robert Lewandowski contre le Celta Vigo (2-1), les Catalans, 3es de Liga, continuent de montrer un visage bien trop pâle et loin de leur statut européen. Les hommes de Xavi, qui a d'ores et déjà annoncé son départ en fin de saison en raison des mauvais résultats de son équipe, peuvent se ressaisir en Italie, à Naples en huitièmes de finale aller de C1. Car Naples n'est pas la même équipe que la saison dernière: le champion en titre d'Italie, actuellement 9e de Serie A et tenu en échec ce week-end face au Genoa, a même remercié son entraîneur Walter Mazzarri, 48 heures avant le match pour le remplacer par Francesco Calzona. Son buteur nigérian Victor Osimhen, revenu de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), devrait faire son retour mercredi (21h). Il pourrait être déjà décisif face à une défense barcelonaise qui a encaissé 34 buts en championnat cette saison, et qui devra se montrer beaucoup moins fébrile qu'actuellement. Arsenal favori à Porto En Angleterre, Arsenal continue d'impressionner, avec sa 2e place et 55 points, à deux unités du leader Liverpool. Les joueurs de Mikel Arteta ont empilé les buts (21) lors des cinq derniers matches de championnat, dont cinq à Burnley (5-0) et six contre West Ham (6-0). Emmenés par le capitaine Martin Odegaard et Bukayo Saka, ils semblent largement au dessus du FC Porto, troisièmes du championnat portugais et qu'ils rencontrent ce mercredi (21h).

Les larmes d'Eliot Berthon Eliot Berthon a contribué au premier titre de champion d'Europe du GSHC Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Après la remise de la Coupe de champion d'Europe, les joueurs sont restés sur la glace pour communier avec le public et partager leur bonheur en famille. Et Eliot Berthon était très heureux. On a souvent évoqué Valtteri Filppula, Sami Vatanen, Teemu Hartikainen, Daniel Winnik et les autres grands noms de cette équipe de Genève. Mais il y a aussi les guerriers de l'ombre, ceux qui jouent sur la quatrième ligne comme Eliot Berthon. Le Français à licence suisse a ouvert le score et a participé au titre européen de Genève-Servette. Sur la glace, le petit numéro 92 a enlacé sa femme enceinte avant de serrer fort son père dans ses bras avec des larmes plein les yeux. A voir ces larmes, est-ce que le sentiment est descriptible? "Je vois mon père, donc forcément, il y a tout qui lâche, répond-il. C'est lui qui m'a toujours supporté. Je pense bien à ma mère aussi, mon frère, ma soeur et mes grands-parents. Ce sont de beaux moments et puis on ne vit ça qu'une fois dans une carrière en général, donc... bein les larmes quoi Parce que c'est beaucoup de travail. Je suis passé par des moments vraiment durs, mais d'être là, avec ma famille, ma femme, c'est indescriptible." Blessé lors du titre de champion Si le Tricolore savoure ce titre, c'est parce qu'il n'avait pas franchement pu profiter de celui de champion au printemps dernier. Prêté à La Chaux-de-Fonds puis blessé, il n'avait pas pu amener sa pierre à l'édifice grenat. "J'étais là, j'étais en tenue, avec l'équipe, mais je n'ai pas vécu ça de la même manière parce que je n'ai pas joué. Le titre de champion m'appartient, mais ce soir, c'est différent. J'ai essayé de contribuer à ma manière et voilà, je suis juste content. Je n'imaginais pas vraiment ce scénario en ouvrant le score. Je voulais juste travailler fort et amener de l 'énergie. Et c 'est vrai, je pense que ça a donné une bonne impulsion et je suis fier." Depuis les tribunes, le sentiment qui prédominait c'était que l'expérience du titre de Genève il y a dix mois allait servir dans un match comme celui-ci. "Je pense qu'on a géré le match, explique Eliot Berthon. Mais vers la fin c'était dur. Seulement défensivement, on a été solides. On a laissé quelques chances, mais ce n 'était pas des grosses chances. Et notre gardien a fait des gros arrêts à des moments-clés. Je pense que pour gérer dans ces instants où il y a beaucoup de pression et de stress, c'est sûr que ça nous a aidés."

Ligue des champions: nouveau blanchissage pour Sommer Une soirée tranquille pour Yann Sommer Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Inter Milan s'est procuré un petit avantage face à l'Atlético Madrid en 8es de finale de la Ligue des champions. Les finalistes de la dernière édition se sont imposés 1-0. Cette partie a trop longtemps été très tactique et cadenassée. Au fil des minutes, l'Inter s'est toutefois montré plus pressant et a commencé à se créer des occasions. Entré à la pause pour Thuram blessé, l'Autrichien Arnautovic a galvaudé trois grosses chances avant de se faire pardonner en signant l'unique réussite de la partie à la 79e. Oblak a permis aux Espagnols de limiter les dégâts en s'interposant à plusieurs reprises à bon escient, notamment sur une tête de Lautaro Martinez. Son vis-à-vis Yann Sommer a lui signé un nouveau blanchissage. Mais le portier de l'équipe de Suisse n'a pas passé la soirée la plus difficile de sa longue carrière: il n'a en effet pas eu le moindre arrêt à effectuer, l'Atlético ayant été incapable de cadrer le moindre tir! Les Colchoneros devront se montrer plus inspirés sur le plan offensif chez eux s'ils entendent poursuivre leur parcours européen. Mais ce sera loin d'être aisé contre un Inter très solide défensivement. Kobel blessé à l'échauffement Gregor Kobel, l'autre gardien suisse engagé dans ces 8es de finale, n'a pas pu défendre la cage du Borussia Dortmund à Eindhoven face au PSV. Il s'est blessé lors de l'échauffement (problèmes musculaires) et a été remplacé par Alexander Meyer. Les Allemands ont ouvert le score de belle manière par Malen (24e), ancien du... PSV. Mais les Néerlandais ont égalisé sur un penalty transformé par Luuk de Jong (56e). Ce résultat de parité donne a priori un petit avantage au BVB avant le retour prévu le 13 mars.

Genève-Servette sur le toit de l'Europe Genève est allé chercher le titre en Champions League Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette a remporté la finale de la Champions League aux Vernets. Les Genevois ont dominé Skelleftea 3-2 et imité les Zurich Lions en 2009. Il aura donc fallu attendre 2024 pour voir la Suisse prendre le dessus sur la Suède dans un match important. Genève a prouvé qu'il était possible qu'une équipe suisse prenne le dessus. Mais, on l'imaginait bien, cela ne fut pas de tout repos. Dans une formule revisitée avec 24 clubs européens, dont trois suisses, le GSHC avait fait de cette compétition européenne l'un de ses objectifs et il est allé au bout. Les Genevois ont attaqué la partie de la meilleure des façons. Ils ont été les premiers à ouvrir les hostilités à la 6e grâce à Eliot Berthon. Sur une belle passe de Jacquemet, le Français à licence suisse a parfaitement su déjouer le portier suédois. L'égalisation de Skelleftea est tombée à la 12e sur un tir extrêmement précis et soudain de Dzierkals. Après ce but, les Aigles ont dû faire le dos rond avant de récupérer le momentum à la suite d'un power-play. Les Finlandais du GSHC ont alors pris les choses en mains. Filppula a trouvé Hartikainen, qui a ensuite servi Manninen pour le 2-1 à la 18e. Et 59 secondes après, une habile déviation de Winnik a donné deux longueurs d'avance aux Genevois. La joie communicative du Canadien rappelle qu'après sa blessure subie à la fin de l'année passée, il avait tout fait pour être de retour et jouer cette finale. Un box-play exemplaire Dans un tel match, pas étonnant donc de voir les têtes de pont expérimentées de Jan Cadieux se montrer sous leur meilleur jour. Mais dans le tiers médian, il a fallu affronter le power-play de Skelleftea qui est le plus efficace des grands championnats actuellement avec plus de 35% de réussite. Mais là encore, les Servettiens ont tenu le choc sans offrir de grandes opportunités aux Suédois. Il y avait du sérieux dans cette équipe grenat lors de cette finale. Et après le 6-1 encaissé vendredi dernier sur cette même glace face à Davos, il était permis d'en douter. Mais le titre de champion acquis au 7e match contre Bienne au printemps dernier fait de ce GSHC une machine bien préparée pour une échéance comme celle-là. Les Grenat ont eu des sueurs froides lorsque Filppula a dû rejoindre le banc des pénalités alors qu'il restait un peu plus de trois minutes à jouer et avec cette règle spéciale qui fait que le joueur puni purge l'intégralité de sa punition de deux minutes. Mais Olkinuora et la défense des Aigles a tenu bon pour aller chercher ce nouveau titre et cette coupe à ajouter à l'armoire des trophées.

Liverpool privé plusieurs mois de Diogo Jota Diogo Jota devra patienter avant de fêter de nouveaux buts Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Coup dur pour Liverpool: l'attaquant Diogo Jota (27 ans) sera absent plusieurs mois, selon le manager Jürgen Klopp. Le Portugais a été touché à un genou samedi contre Brentford. Klopp n'a pas pu donner de précision sur la durée exacte d'indisponibilité de Jota, auteur de 14 buts toutes compétitions confondues cette saison avec les Reds. "Mais on compte plus en mois qu'en semaines", a-t-il dit. Le flou demeure également concernant Curtis Jones, autre blessé contre Brentford. "Avec les blessures, vous avez des jours importants: le 5e jour, le 10e jour, vous réévaluez la situation parce que personne ne réagit de manière identique, et cela dépend du niveau de douleur qu'ils ont", a développé Klopp. Ces blessures tombent en tout cas mal pour Liverpool avant de disputer trois matches en huit jours: contre Luton mercredi à Anfield en Premier League, contre Chelsea dimanche à Wembley en finale de Coupe de la Ligue, puis à domicile le 28 février face à Southampton (D2) en Coupe d'Angleterre.