Genève perd une de ses stars ++ Golden State est toujours en vie

Linus Omark quitte Genève-Servette Linus Omark, ici en finale contre Bienne, quitte Gen�ve-Servette pour des raisons familiales. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Pour la deuxième fois, Linus Omark quitte Genève-Servette avant la fin de son contrat. Le champion de Suisse annonce qu'il a trouvé un accord avec le club suédois de Lulea pour libérer son attaquant. Linus Omark (36 ans) a grandement contribué au premier titre de champion national du club genevois avec 68 points en septante matches. Pour des raisons familiales, l'attaquant suédois souhaite rejoindre son club formateur de Luleå dans le championnat de SHL. Les deux organisations ont trouvé un accord pour libérer Linus Omark de sa dernière année de contrat avec les Aigles. Omark avait déjà quitté Genève-Servette au terme de la saison 2020-2021, celle de la finale perdue contre Zoug. Il était déjà retourné à Lulea en promettant de revenir disputer sa deuxième saison contractuelle avec les Genevois. Ce qu'il a fait. Le plus surprenant fut l'annonce de sa prolongation de contrat pour la saison 2023-2024 au début de la saison dernière. Une décision qu'il a finalement repoussée. "Partir pour des raisons familiales n’a pas été une décision facile compte tenu de tout ce que j'ai pu vivre ici à Genève. Je suis vraiment heureux que ça se termine avec un titre dont on se souviendra tous jusqu'à la fin notre vie", relève le no 67 dans un communiqué du club. Entente parfaite avec Hartikainen Omark fut sans doute l'un des joueurs les plus techniques du Championnat de Suisse. Son entente avec le Finlandais Teemu Hartikainen est sans doute partie prenante dans le titre historique de l'équipe des Vernets. Dans un communiqué du club, le directeur sportif Marc Gautschi regrette son départ: "Sur le plan sportif, le départ de Linus est sans aucun doute une perte, mais nous avons tout de même accepté son souhait de le laisser rentrer chez lui. Nous avons, en tant que club, une responsabilité sociale envers nos joueurs. Linus s'est toujours comporté de manière exemplaire et nous gardons de lui le souvenir d'un grand artiste et compétiteur."

Les Warriors écartent une première balle de match 27 points pour Stephen Curry dans l'acte V de la demi-finale de la Conf�rence Ouest face aux Lakers. Image: KEYSTONE/AP/Godofredo A. V�squez Champion en titre, Golden State est toujours en vie ! Sur leur parquet de San Francisco, les Warriors ont battu 121-106 les Lakers pour revenir à 3-2 dans cette demi-finale de la Conférence Ouest. Leur salut passe désormais par une victoire vendredi à Los Angeles dans l'antre d'une équipe irrésistible à domicile depuis le début de ces play-off. Auteur de 27 points mercredi dans l'acte V, Stephen Curry sait ce qu'il doit faire dans la Cité des Anges: sortir une fois de plus le grand jeu. Menés 70-59 à la pause, les Lakers ont été dépassés par la verve de Curry et d'Andrew Wiggins (25 points). Mais ils peuvent toutefois entrevoir l'avenir immédiat avec un réel optimisme. LeBron James n'a, en effet, jamais perdu une série après avoir mené 3-1... A l'Est, New York est également revenu à 3-2 face à Miami. Après deux défaites en Floride, les Knicks ont remporté 112-103 l'acte V au Madison Square Garden grâce à la performance XXL de Jalen Brunson (38 points/9 assists/7 rebonds).

Fin de série pour les Panthers Duel entre le Floridien Aleksander Barkov (� gauche) et le Maple Leafs Alexander Kerfoot. Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Après six victoires de rang, Florida est tombé le soir où il pouvait se hisser en finale de la Conférence Est. Les Panthers se sont inclinés 2-1 sur leur glace devant Toronto. Florida mène désormais 3-1 dans la série avant l'acte V vendredi au Canada. A Sunrise, les Maple Leafs ont relevé la tête grâce à des réussites de Mitch Marner et de William Nylander. Aligné pour la première fois lors de ces séries finales, Joseph Woll a détourné 24 des 25 tirs qui lui ont été adressés pour faire oublier le titulaire Ilya Samsonov blessé. A l'Ouest, Edmonton a égalisé à 2-2 dans sa demi-finale contre Vegas. Sur leur glace, les Oilers se sont imposés 4-1 grâce à trois buts inscrits en l'espace de 6'44'' dans le premier tiers par Nick Bjugstad, Evan Bouchard et Mattias Ekholm.

L'Inter Milan a un pied en finale Edin Dzeko: son ouverture du score � la 8e minute a ouvert une voie royale � l'Inter. Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni 13 ans après son dernier sacre, l'Inter peut à nouveau rêver en couleur. Les Nerazzurri n'ont-ils pas un pied en finale après leur succès sur le Milan AC lors de l'acte I du derby della Madonnina ? A San Siro, la formation de Simone Inzaghi s'est imposée 2-0 devant le Milan AC. Ce succès lui procure un matelas bien confortable avant le retour mardi prochain. Même si la seconde période fut pour l'adversaire, l'Inter a vraiment frappé les esprits par son entame de match extraordinaire. Dix minutes et une poignée de secondes ont, en effet, suffi à l'Inter pour classer l'affaire. A la 8e, Edin Dzeko, préféré à Romelu Lukaku, ouvrait le score sur une volée parfaite malgré le marquage du capitaine rossonero Davide Calabria. A la 11e, c'est Henrikh Mkhitaryan qui surgissait cette fois pour battre l'infortuné Mike Maignan. L'Arménien était à la conclusion d'une superbe rupture amenée sur le flanc gauche par Federico Dimarco. Joueur du FC Sion lors de la saison 2017/2018, le piston personnifiait à merveille cette équipe de l'Inter capable des plus belles fulgurances. Privé de Rafael Leao, son meilleur attaquant, le Milan AC a eu le mérite de ne pas sombrer après le cauchemar vécu lors des premières minutes. Mais à l'image d'Olivier Giroud, les Champions d'Italie en titre ont éprouvé toutes les peines du monde pour trouver des espaces dans la défense adverse. Leur meilleure occasion fut pour Sandro Tonali qui voyait son tir frappé le poteau extérieur d'André Onana à la 63e minute. Une défaite par un but d'écart les aurait laissés en vie. Ce 0-2, en revanche, les condamne pratiquement. La finale du 10 juin à Istanbul n'est plus qu'un mirage pour Stefano Pioli et ses joueurs.

Remco Evenepoel deux fois à terre Une journ�e difficile pour Remco Evenepoel Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO L'Australien Kaden Groves (Alpecin) a remporté mercredi à Salerne au sprint la 5e étape du Giro. La journée a été marquée par les deux chutes du favori Remco Evenepoel. Le sprint massif annoncé pour la cinquième étape du Giro a été respecté ce mercredi mais la journée a été rythmée par de nombreuses chutes alors que Remco Evenepoel (deux fois) et Primoz Roglic se sont retrouvés à terre. Le Belge et le Slovène ont toutefois été crédités sur la ligne du même temps que le vainqueur du jour. Une fois Oliveto Citra (2,9 km à 7,9 %) dépassé au 120e kilomètre, le long plat descendant a ouvert la porte à un sprint massif attendu au terme duquel Kaden Groves s'est imposé. L'Australien d'Alpecin a devancé Jonathan Milan (Bahrain). Dans les derniers mètres, une nouvelle chute a mis à terre Mark Cavendish (Astana), 5e malgré tout. Egalement victime d'une chute, le Norvégien Andreas Leknessund a conservé son maillot de leader.

Un premier tour sans histoire pour Stan Wawrinka Un beau d�fi � venir vendredi contre Grigor Dimitrov. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Comme à Monte-Carlo et à Madrid, Stan Wawrinka (ATP 84) a franchi la première haie à Rome. Il a battu 6-2 6-4 Iya Ivashka (ATP 73) pour s'offrir un 2e tour contre Grigor Dimitrov (ATP 33). Entre deux gouttes de pluie, Stan Wawrinka a conclu ce premier tour en 1h.18' face au Bélarusse. Le doyen du tableau n'a concédé qu'une seule balle de break sur l'ensemble d'une rencontre parfaitement maitrisée. Il a gagné les trois premiers et les deux derniers jeux de la partie pour ne laisser aucune ouverture à son adversaire. Vendredi si le temps le... permet, Stan Wawrinka croisera le fer une treizième fois déjà face à Grigor Dimitrov. Le Vaudois mène 7-5 dans ses face-à-face contre le Bulgare qui n'a pas gagné deux matches de suite lors de ses six derniers tournois. En cas de succès, Stan Wawrinka pourrait retrouver Novak Djokovic contre lequel il a, dans ce même tournoi romain, joué une finale en 2008 et s'est incliné l'an dernier en huitième de finale.

Busquets annonce son départ du Barça en fin de saison Sergio Busquets, un fid�le du Bar�a s'en ira � la fin de la saison. Image: KEYSTONE/AP/JOAN MATEU Le capitaine du FC Barcelone Sergio Busquets quittera le club catalan en fin de saison à 34 ans, après avoir fait toute sa carrière sous le maillot blaugrana, a-t-il annoncé mercredi. "Le moment est arrivé d'annoncer que cette saison est ma dernière avec le FC Barcelone", dit le triple vainqueur de la Ligue des champions dans une vidéo sur son compte Instagram. En quinze saisons professionnelles avec le club, Busquets a remporté, outre les Ligues des champions 2009, 2011 et 2015, huit titres de champion d'Espagne, sept coupes nationales et quelques autres trophées, dont trois coupes du monde des clubs. Il est également champion du monde (2010) et d'Europe (2012) avec l'Espagne. Il est actuellement en route pour un neuvième titre de champion, Barcelone comptant 13 points d'avance sur son dauphin l'Atlético Madrid à cinq journées de la fin. La presse a récemment évoqué la possibilité d'un transfert en Arabie Saoudite, où évolue déjà Cristiano Ronaldo, et où pourrait partir également Lionel Messi.

Rune Velta nouvel entraîneur des sauteurs suisses Le Norv�gien Rune Velta lors de son titre mondial en 2015. Image: KEYSTONE/EPA APA/BARBARA GINDL Le Norvégien Rune Velta (33 ans) est le successeur de Ronny Hornschuh à la tête des sauteurs à skis suisses. Les sauteurs helvétiques seront désormais entraînés par un coach de renom, que les plus anciens athlètes du cadre ont affronté en Coupe du monde. Velta doit redonner ses lettres de noblesse à une équipe de Suisse tombée dans les profondeurs après une dernière saison ratée. Depuis son retrait du sport d'élite à l'été 2016, l'ancien athlète de 33 ans officiait en tant que scientifique du sport auprès de la Fédération norvégienne de ski, entraîneur de centre d’entraînement et directeur sportif saut à ski et combiné nordique d’un gymnase sportif à Oslo. Velta, deuxième du Mondial en saut à skis à Vikersund en 2012, a vécu le point culminant de sa carrière lors des Championnats du monde 2015 à Falun. Il a décroché l'or sur le petit tremplin, l'or par équipes avec la Norvège, l'argent avec l'équipe mixte et le bronze sur le grand tremplin. Depuis début février, le départ de Hornschuh était acté. Ce dernier fut pendant huit ans l'entraîneur des sauteurs suisses. Il retourne dans son pays. L'Allemand reprendra la direction du cadre B de la fédération allemande de saut.

Frédérik Gauthier prolonge à Ajoie Frederik Gauthier (no 23) restera au moins une saison de plus en Ajoie. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Le HC Ajoie a prolongé d'une saison, avec option pour une seconde, le contrat de son attaquant canadien Frédérik Gauthier (28 ans). Le natif de Laval, au Québec, compte 178 matches de NHL avec Toronto, Arizona et New Jersey. Avec 30 points (12 buts et 18 assists) en 58 rencontres la saison dernière au HC Ajoie, l’attaquant s'est finalement imposé comme l'un des piliers de l'équipe. "Nous nous assurons les services d'un étranger fiable et talentueux. Il a progressé au fil des matches la saison dernière et est devenu l'un des joueurs clés du contingent", a souligné l'entraîneur Julien Vauclair dans un communiqué du club. Du côté de l’infirmerie, Philip-Michael Devos s'est récemment fait opérer d'une hernie discale.L'intervention s'est bien passée et la période de rééducation a déjà commencé. La forme physique del'attaquant canadien sera réévaluée lors d'un prochain contrôle médical afin de planifier son retour et une reprise des entraînements à plein régime.

Davos étape du Tour de Ski la saison prochaine Le Tour de Ski fera �tape d�sormais � Davos comme ce fut le cas � Tschierv le 1er janvier dernier. Image: KEYSTONE/MAYK WENDT C'est désormais officiel: le Tour de Ski fera halte à Davos l'hiver prochain les 3 et 4 janvier pour deux étapes. Un sprint nocturne (skating) et une poursuite (20 km classique) sont au programme. Le personnel de Davos Nordic assumera la situation pour Swiss-Ski, les sponsors et la production TV. Avec le traditionnel week-end nordique de la Coupe du monde à Davos mi-décembre, il y aura une grande activité hivernale sur le sol suisse avec les organisations d'épreuves à St-Moritz (alpin dames), à Engelberg (saut à skis) et nouvellement à Lenzerheide (biathlon). Le comité d'organisation de Davos Nordic ne tient pas à devenir une étape fixe du Tour de Ski. Pour l'hiver 24-25, il aimerait mieux se concentrer uniquement sur le week-end de Coupe du monde en décembre, qui est plus attractif d'un point de vue touristique avant Noël.

Sixers et Nuggets à une victoire des demi-finales Joel Embiid a r�ussi 33 points face � Boston mardi Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Philadelphie et Denver ont tous deux pris l'avantage 3-2 en quart de finale des play-off de NBA. Les Sixers sont allés s'imposer 115-103 mardi à Boston, alors que les Nuggets ont imposé leur loi à domicile face à Phoenix (118-102). Déjà vainqueur sur le parquet des Celtics lors de l'acte I, Philadelphie a survolé les débats mardi. Les 76ers ont pris le large dans le troisième quart-temps pour mener 88-72 à 12 minutes de la fin. Un partiel de 10-2 leur a permis de "tuer" le match dans l'ultime quart alors que Boston était revenu à 11 longueurs (92-81) à 9'44'' de la fin du match. L'homme du match fut le MVP de la saison régulière Joel Embiid, auteur de 33 points, 7 rebonds, 4 contres et 3 passes décisives. Tyrese Maxey (30 points) et James Harden (17 points, 10 passes décisives, 8 rebonds) ont également brillé face à des Celtics qui ont singulièrement manqué d'adresse au tir mardi (33/83, avec un 12/38 à 3 points). Jokic dans l'histoire Les Sixers, qui n'ont plus atteint la finale de la Conférence Est depuis 2001, auront l'occasion de conclure leur série jeudi devant leurs fans. Ce ne sera en revanche pas le cas des Denver Nuggets, qui devront s'imposer sur le parquet des Phoenix Suns jeudi s'ils entendent s'éviter un match no 7 dans cette demi-finale de la Conférence Ouest. La franchise du Colorado a également nettement dominé les débats mardi, forçant elle aussi la décision dans le troisième quart-temps (39-25). Nikola Jokic a une nouvelle fois brillé, cumulant 29 points, 13 rebonds et 12 assists pour devenir le pivot comptant le plus de triple double dans l'histoire des play-off (10, contre 9 pour la légende Wilt Chamberlain).

Milan-Inter, une fête des voisins sur la piste aux étoiles Milan va redevenir mercredi une place forte du football européen, comme cela ne lui est plus arrivé depuis deux décennies. L'"euroderby" s'annonce forcément bouillant entre l'AC Milan et l'Inter Milan pour se disputer une place en finale de Ligue des champions. La capitale lombarde est déjà assurée d'être en finale, le 10 juin à Istanbul, contre Manchester City ou le Real Madrid. Reste à désigner l'heureux élu, entre le club rossonero déjà vainqueur sept fois de la prestigieuse compétition (dernière en 2007) et son grand rival nerazzurro sacré trois fois (ultime en 2010). Si l'autre demie entre le City de Pep Guardiola et le Real de Carlo Ancelotti oppose ce qui se fait probablement de mieux en matière de jeu en Europe, le "derbissimo" italien s'annonce comme un sommet de passions et d'histoire entre les deux voisins opposés pour la 236e fois, toutes compétitions confondues, depuis... 1909. En Ligue des champions, les deux rivaux de la Madonnina, le nom de la vierge surplombant le Duomo milanais, se sont déjà affrontés quatre fois. Mais cela remonte à une vingtaine d'années, à une époque où la Serie A attirait encore les plus grandes stars du ballon rond, dont certaines sont attendues dans les tribunes comme Andrei Shevchenko ou Cafu. Le poids de l'histoire En 2003, c'était déjà en demi-finales: Milan s'était qualifié grâce au but marqué à l'"extérieur" (0-0, 1-1), non sans ironie étant donné que les deux clubs partagent le même stade. Deux ans plus tard, ce fut lors d'un quart de finale plus électrique que jamais. Le match retour n'était pas allé à son terme en raison de jets de fumigènes de la part des tifosi intéristes, dont l'un avait atteint le gardien rossonero Dida. Milan, déjà vainqueur à l'aller (2-0), avait eu match gagné sur tapis vert au retour (3-0). Carlo Ancelotti était alors l'entraîneur du Milan AC lors de ces quatre matches et avait ainsi confirmé la suprématie en coupe d'Europe des Rossoneri, les plus titrés en C1 derrière l'inaccessible Real Madrid (14 victoires). Mais le poids de l'histoire suffira-t-il à Olivier Giroud et consorts face à la confiance de l'Inter Milan? L'équipe de Simone Inzaghi a en effet remporté les deux derbys disputés en 2023, en donnant notamment la leçon à Milan en Supercoupe d'Italie (3-0) en janvier avant de s'imposer en championnat (1-0). L'incertitude Leao Malgré une saison en dents de scie, les Nerazzurri ont toujours été au rendez-vous en C1, en s'extirpant notamment d'un groupe relevé, avec le Bayern Munich et le FC Barcelone, tous deux désormais hors course en Europe. Ils arrivent surtout vers la fin de saison en grande forme, avec une série de cinq victoires consécutives, toutes compétitions confondues, en ayant notamment battu la Juventus, la Lazio et la Roma tout en marquant quinze buts. Romelu Lukaku a chassé son spleen avec cinq buts depuis début avril, retrouvant son entente avec l'Argentin Lautaro Martinez. L'AC Milan, de son côté, pourrait devoir se passer de sa flèche offensive Rafael Leao, rapidement remplacé samedi contre la Lazio (2-0) en raison d'une alerte à l'adducteur de la cuisse droite. De quoi s'inquiéter Stefano Pioli: les Rossoneri n'ont gagné cette saison qu'un seul des dix matches où le Portugais n'a pas débuté. Leao avait notamment été décisif en quart de finale de C1 contre Naples, passeur décisif à l'aller (1-0) comme au retour grâce à une chevauchée fantastique depuis son camp (1-1). "On peut aussi faire un grand match sans un joueur déterminant comme lui", a prévenu Stefano Pioli. Même s'il sait à quel point Milan va avoir besoin de lui pour la fin de saison.

Les Devils sont menés 3-1 par les Hurricanes Akira Schmid est entr� en jeu alors que les Devils �taient d�j� men�s 5-1 Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Les Devils sont au bord du précipice. Lourdement battu (6-1) mardi à domicile lors de l'acte IV, New Jersey est en effet mené 3-1 par Carolina en demi-finale de la Conférence Est de NHL. Le capitaine Nico Hischier et ses équipiers ont subi une troisième déroute dans cette série, deux jours après avoir relancé leurs actions en s'imposant 8-4 à Newark. Ils ont pourtant ouvert la marque après 1'55'' par l'intermédiaire de Jack Hughes, qui a dévié subtilement le puck sur un tir de l'Appenzellois Timo Meier. Mais ils ont payé cher un terrible passage à vide. Carolina, qui a égalisé à 1-1 à la 18e, a ainsi forcé la décision en marquant cinq fois dans le deuxième tiers dont quatre en l'espace de 5'20'' entre les 28e et 33e minutes. Le 5-1 a coûté sa place à Vitek Vanecek devant le filet des Devils, le Bernois Akira Schmid encaissant son seul but de la soirée à 24'' de la fin du deuxième tiers. "Inacceptable" pour Hischier "C'est difficile à expliquer, nous avons simplement arrêté de jouer", a expliqué Nico Hischier. "Nous avions le match en main, nous étions là où nous voulions. C'est inacceptable que quelque chose de pareil se soit produit. Nous nous sommes laissés aller", a pesté le centre valaisan, qui a terminé la partie avec un bilan de -2, comme Jonas Siegenthaler (-1 pour Timo Meier). "Mais nous n'avons pas le temps de nous apitoyer sur notre sort (...). Nous devons montrer notre meilleur visage. Le match le plus important de la saison nous attend", a poursuivi Nico Hischier. Un match V qui se disputera jeudi à Raleigh, où les Devils ont été malmenés (5-1 et 6-1) dans les deux premiers actes de la série. Dallas égalise à 2-2 La deuxième rencontre de la soirée a vu Dallas s'imposer 6-3 à Seattle face au Kraken. Les Stars, qui égalisent à 2-2 et récupèrent l'avantage de la glace dans cette demi-finale de la Conférence Ouest, ont également fait la différence dans le tiers médian, inscrivant quatre buts pour faire passer le score de 1-0 à 5-1.

Le Real Madrid mal payé Manuel Akanji d�fend sur Rodrygo. Image: KEYSTONE/EPA/Rodrigo Jimenez Tout reste à faire dans l'une des demi-finales les plus attendues de l'histoire de la Ligue des Champions. Le Real Madrid et Manchester City ont partagé l'enjeu (1-1) à Santiago Bernabeu. Tout se jouera donc mercredi prochain à Manchester. Avec l'appui de leur public, Manuel Akanji et ses coéquipiers bénéficient bien sûr des faveurs du pronostic. Mais avec ce Real Madrid qui rend si souvent l'impossible possible en Ligue des Champions, Manchester City se gardera bien de tomber dans un optimisme béat. Le souvenir de la demi-finale de l'an dernier qui avait souri aux Madrilènes doit encore hanter les Mancuniens. Le Real Madrid fut, ainsi, peut-être l'équipe qui aurait mérité de remporter cette première manche. Malgré les phases de possession souvent affolantes de City, les Madrilènes ont été les plus tranchants dans la surface adverse. Vinicus Junior et Rodrygo ont souvent été très inspirés alors que Karim Benzema a évolué dans le registre du Ballon d'Or qu'il est. Le Real pouvait ainsi ouvrir le score par Vinicius à la 36e sur une action superbe déclenchée par Eduardo Camavinga. Le Frannçais fut moins heureux à la 67e avec sa mauvaise relance qui a amené l'égalisation de Kevin de Bruyne. Thibaut Courtois fut impuissant face à la frappe superbe de son compatriote et meilleur "ennemi". Titularisé sur le flanc gauche de la défense à trois de Pep Guardiola en raison de la blessure de Nathan Aké, Manuel Akanji a livré la marchandise même s'il fut parfois désarçonné devant la verve de Rodrygo. Le Zurichois a été irréprochable à la relance pour contribuer à la domination de son équipe. Seulement, Manchester n'a pas pu exploiter cet ascendant dans le jeu en raison en partie de l'effacement d'Erlng Haaland. Le Norvégien n'a tout simplement pas "existé" face duo formé par Antonio Rüdiger et David Alaba. Le "cyborg" nous doit une revanche.