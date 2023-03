Genève s'impose contre Lugano ++ Bienne reprend l'avantage, Zurich Lions qualifiés

La Suisse M21 battue sur le fil en Espagne Kastriot Imeri a inscrit un but sur penalty (archive). Image: KEYSTONE/ALESSANDRO CRINARI L'équipe de Suisse M21 a concédé une courte défaite en amical, vendredi soir à Almeria, face à l'Espagne (3-2). Les joueurs de Patrick Rahmen ont deux fois mené au score, après avoir courbé l'échine. La partie avait démarré de la meilleure des manières avec une ouverture du score signée Dan Ndoye au terme d'un joli mouvement collectif (8e). Les Espagnols ont toutefois pu regagner les vestiaires grâce à une égalisation de Rodri juste avant la pause (44e). A l'heure de jeu, Kastriot Imeri pensait avoir mis les jeunes Suisses sur les rails en convertissant un penalty (63e) permettant aux visiteurs de reprendre les devants. C'était compter sans la combativité ibérique, qui a mené à un tardif doublé inscrit par Rodrigo Riquelme (76e et 81e). Suisse et Espagne M21 ne s'étaient plus affrontées depuis septembre 2012, lorsque les deux adversaires s'étaient séparées sur un match nul et vierge.

Les Bleus étrillent les Pays-Bas Kylian Mbapp� n'a pas m�nag� les N�erlandais. Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena L'équipe de France a largement dominé les Pays-Bas vendredi (4-0) pour son entrée dans les qualifications à l'Euro 2024 au Stade de France. Un résultat positif obtenu un peu plus de trois mois après la finale de Coupe du monde perdue au Qatar. Kylian Mbappé, pour sa première sortie en tant que capitaine, a inscrit un doublé (21e, 88e). Antoine Griezmann, qui avait fait part, deux jours plus tôt, de sa déception de n'avoir pas été nommé capitaine de la sélection, n'a rien laissé paraître. L'artiste aux cheveux roses a ouvert le score dès la 2e minute sur passe de Mbappé, avant que Dayot Upamecano ne creuse l'écart à la 8e minute. Mike Maignan, nouveau gardien no 1 après le départ à la retraite d'Hugo Lloris, a arrêté un pénalty néerlandais en fin de rencontre.

Hüsler chute devant Paul D�faite frustrante pour Marc-Andrea H�sler � Miami. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Marc-Andrea Hüsler n'a pas passé le cap du 2e tour du tournoi ATP 1000 de Miami, vendredi. Le Zurichois s'est incliné 5-7 6-3 6-4 devant l'Américain Tommy Paul. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas pour Marc-Andrea Hüsler, à Miami. Le Zurichois de 26 ans (ATP 47) a dû s'avouer vaincu 5-7 6-3 6-4 devant l'Américain Tommy Paul (ATP 19). Les choses avaient bien démarré pour le gaucher alémanique face à la tête de série n°16 du tournoi floridien. Hüsler s'est adjugé à l'arraché un 1er set disputé, avant de voir son adversaire prendre l'ascendant. Les deux joueurs ont terminé la partie avec des statistiques similaires, mais Paul a su inscrire davantage de coups gagnants (29 contre 19). Après avoir mis un terme à une série de quatre défaites consécutives, Hüsler s'était relancé mercredi en arrachant une victoire importante au 1er tour, contre l'Espagnol Albert Ramos-Viñolas. Il n'a pas été en mesure de poursuivre sur sa lancée, malgré de bons passages face à Paul.

Genève s'impose en toute logique contre Lugano Le Genevois Henrik T�mmernes peut exulter. Il a inscrit le 2-0 pour Gen�ve-Servette d'une d�viation involontaire du patin. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève n'a pas manqué l'acte V des quarts de finale des play-off de National League. Vainqueurs de Lugano 5-1 aux Vernets, les joueurs de Jan Cadieux mènent 3-2 dans la série. Un match sans histoire. Ou presque. Parce qu'il y en a forcément, et notamment une plus jolie que d'autres. Vendredi soir, ce fut celle de Simon Le Coultre. Le défenseur, qui a subi l'ablation d'un rein en début d'année, ne devait pas retoucher la glace cette saison. Mais après une dizaine de jours à patiner, le Combier a reçu le feu vert des médecins. Là où l'histoire se fait encore plus belle, c'est lorsque le défenseur grenat a inscrit le 3-0 à la 39e. Bien servi sur le côté par Winnik, le Vaudois a repiqué vers Koskinen pour trouver la faille et donner un bon bol d'air à ses couleurs. Et ce même si les Genevois n'avaient pas franchement été mis en danger par les Bianconeri. Salué par une patinoire qui s'est levée comme un seul homme, Simon Le Coultre a clairement apprécié ce retour au jeu. La puissance de Miranda Avant cela, Tömmernes & Cie avaient déjà posé leurs serres sur la rencontre. Les Aigles ont ouvert la marque à la 8e sur une inspiration de Daniel Winnik. Depuis derrière la cage luganaise, le Canadien a pu glisser le puck dans le but en le faisant rebondir sur le dos du gardien Mikko Koskinen. Puis à la 30e, c'est Henrik Tömmernes qui a pu doubler la mise en déviant un envoi de Tanner Richard. En face, Robert Mayer n'a pas eu tant d'occasions de se mettre en valeur. Il y a bien eu ce tir de Thürkauf sur les montants au cours de la période médiane, mais hormis cette péripétie, les Grenat ont bien géré le jeu tessinois en étant plus attentistes que lors des rencontres précédentes. Surtout pendant les quarante premières minutes. Thürkauf a tout de même trouvé le fond des filets à la 47e. Seulement à la 49e, c'est un Marco Miranda tout en puissance qui a pu redonner trois longueurs d'avance à ses couleurs. Malgré le retour de Mark Arcobello, placé en 13e attaquant par son coach, les Tessinois n'ont pas pesé lourd dans cette rencontre. La série va maintenant repartir au sud du Gothard avec l'acte VI agendé dimanche. Et le GSHC d'espérer mettre un point final à ce duel.

Bienne reprend l'avantage, Zurich Lions qualifiés Le portier davos Sandro Aeschlimann intervient devant l'attaquant finlandais des Zurich Lions Juho Lammikko. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Bienne a repris l'avantage 3-2 dans sa série de quart de finale des play-off de National League après son succès 3-1 contre Berne. Les Zurich Lions sont les premiers qualifiés pour les demi-finales. Les Seelandais avaient peut-être fait le plus difficile après 34 secondes de jeu seulement ! Le temps que l'attaquant Jere Sallinen propulse le palet au fond de la cage alors que le portier Philipp Wütrich cherchait encore où il était dans la mêlée. Cette entrée en matière idéale a permis aux joueurs de l'entraîneur Antti Törmänen de pouvoir manoeuvrer avec un peu plus de largesse. La partie a pris une tournure très favorable pour les Seelandais après le 2-0 signé Timo Kessler en supériorité numérique. Les joueurs de la capitale ont pu réduire le score par un superbe tir du revers dans la lucarne d'Oscar Lindberg (34e). Mais par la suite, le portier Säteri a tout renvoyé. Les Biennois disposent de deux balles de match pour rejoindre les demi-finales. Mais ils savent que rien n'est gagné comme leur rappelle leur mésaventure de l'an dernier au même stade contre les Zurich Lions avec un avantage de 3-2 avant de se faire éliminer 4-3. Les Lakers réagissent Les Rapperswil-Jona Lakers ne sont pas morts. Les Saint-Gallois ont marqué le point de l'espoir avec leur victoire 4-1 sur Zoug. Ils ne sont plus menés que par 3-2 par les tenants du titre. Les Lakers s'étaient pourtant mis dans la difficulté en concédant l'ouverture du score aux Zougois par l'intermédiaire de Sven Leuenberger (11e). Mais cette fois-ci, les coéquipiers de Roman Cervenka se sont révoltés. Ils ont retourné la marque au cours de la deuxième période avec des buts de Gian-Marco Wetter (26e) et Yannick-Lennart Albrecht (31e) à 5 contre 4. L'ancien Zougois Dominic Lammer a coupé les derniers espoirs des hommes de Dan Tangnes avec le 3-1 à la 52e. Les Zurich Lions n'ont pas laissé passer leur chance de se qualifier devant leur public. Les joueurs de Marc Crawford ont battu 1-0 Davos et remportent 4-1 leur série. C'est le néo-international Willy Riedi qui a marqué le but en or à la 48e dans un match très tendu.

Van Aert gagne au sprint devant Van der Poel et Pogacar Wout Van Aert a f�t� sa premi�re victoire de la saison. Image: KEYSTONE/EPA/ROBERTO BETTINI Un feu d'artifices et un podium royal ! Wout Van Aert (Jumbo) a remporté l'E3 Classic au terme d'un fabuleux spectacle. Il a dominané au sprint ses deux grands rivaux dans l'optique du Tour des Flandres, Mathieu van der Poel et Tadej Pogacar, vendredi à Harelbeke. A neuf jours du Tour des Flandres (2 avril), deuxième Monument de la saison deux semaines après Milan-Sanremo, le "Big Three" a marqué les esprits. Ces trois-là sont au-dessus de la concurrence, notamment du Français Julian Alaphilippe qui n'a jamais pu suivre le rythme d'enfer imposé dans les dix-sept côtes répertoriées. Le Belge Van Aert, déjà vainqueur il y a un an à Harelbeke, s'est rassuré en signant son premier succès de la saison, "une confirmation de (ses) très bonnes jambes après quelques semaines frustrantes". Le Néerlandais Van der Poel, six jours après sa victoire éclatante dans la Primavera, a confirmé "être au sommet de (sa) forme", voulant retenir ses "excellentes sensations dans les côtes pavées". Quant au Slovène Pogacar, déjà victorieux à neuf reprises en 2023, il a démontré qu'il pouvait rivaliser avec les "Flahutes" malgré sa méconnaissance des parcours flandriens. "J'ai commis des erreurs de placement dans les monts que je ne commettrai plus dans dix jours", a promis le double vainqueur du Tour de France. Küng sixième Van Aert abordera donc en confiance les course à venir, à commencer par Gand-Wevelgem dimanche, que ne devrait pas disputer Van der Poel et ne figurant pas au programme de Pogacar qui rentre chez lui à Monaco "pour souffler". Le coureur d'UAE ne reviendra en Belgique qu'en fin de semaine prochaine pour les reconnaissances du Ronde. On ne reverra donc les trois hommes sur une même course qu'à l'occasion de la grand messe flamande du 2 avril qui s'annonce explosive et que les rivaux des trois fantastiques doivent déjà redouter. Au pied du podium, l'Américain Matteo Jorgenson a décroché le titre de "Best of the rest" (le meilleur des autres) en prenant la quatrième place vendredi. Troisième l'an dernier, le Thurgovien Stefan Küng, très actif dans la poursuite, a pris la 6e place à 56'' du vainqueur.

Roglic conforte son maillot de leader en Catalogne Le Slov�ne Primoz Roglic domine le Tour de Catalogne. Image: KEYSTONE/EPA/Quique Garcia Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) a conforté son maillot de leader du Tour de Catalogne vendredi en remportant l'étape reine au sommet de Lo Port, six secondes devant le Belge Remco Evenepoel. Sur les hauteurs de Tortosa, le triple vainqueur du Tour d'Espagne a placé une ultime accélération à une cinquantaine de mètres de la ligne pour planter sur place son principal rival à bout de forces dans ce col de 8,4 km à 8,8%. Alors que les deux hommes étaient à égalité au classement général, Roglic, grâce au jeu des bonifications, compte désormais dix secondes d'avance avant les deux dernières étapes ce week-end. C'est déjà la sixième succès de la saison et le deuxième sur ce Tour de Catalogne pour le leader de la Jumbo-Visma. "Je suis super content de cette victoire, il fallait que je m'accroche aujourd'hui", a-t-il commenté. Les coéquipiers d'UAE Joao Almeida et Marc Soler ont été les seuls à pouvoir suivre les favoris dans la dernière ascension et le Portugais est désormais troisième au général à 1'02''. Unique Suisse en lice, Gino Mäder a pris la 46e place à 3'58''.

Kimmy Repond (8e) brille dans le libre Kimmy Repond a pleinement r�ussi ses premiers championnats du monde dans l'�lite Image: KEYSTONE/AP/Hiro Komae Kimmy Repond a pleinement réussi ses premiers championnats du monde dans l'élite. La jeune Bâloise (16 ans) a signé un superbe programme libre vendredi à Saitama pour passer du 13e au 8e rang. Médaillée de bronze surprise des récents Européens d'Espoo, Kimmy Repond a fait mieux que confirmer son exploit finlandais. Sur des extraits musicaux de l'Exogenesis Symphony, elle a su surmonter sa nervosité dans son programme libre le plus important à ce jour. Expressive, la Bâloise a maîtrisé presque parfaitement toutes les difficultés, y compris les deux combinaisons de triple figurant dans la deuxième partie du programme de quatre minutes. Elle avait commencé par la difficulté maximale triple lutz/triple toeloop. Le jury lui a attribué 131,34 points pour sa prestation dans le libre, soit à peine trois points de plus qu'à Espoo. Son total de 194,09 points constitue par ailleurs également un record personnel et lui permet de terminer troisième meilleure Européenne. Sarah Meier était la dernière Suissesse à s'être classée dans le top 10 dans des championnats du monde. Elle y était parvenue quatre fois consécutivement entre 2006 et 2009, se classant à deux reprises à la sixième place. Sakamoto récidive La Japonaise Kaori Sakamoto a quant à elle réussi à défendre son titre à domicile. Largement en tête après le programme court, elle a pu se permettre une erreur sur un flip lors du programme libre. La jeune femme de 22 ans s'est imposée avec 224,61 points. A ses côtés, la Sud-Coréenne Lee Haein (220,94) et la Belge Loena Hendrickx (210,42) sont montées sur le podium.

Protestations devant le siège de l'UEFA Des activistes des droits humains ont manifest� devant le si�ge de l'UEFA Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Des activistes des droits humains se sont rassemblés ce vendredi devant le siège de l'UEFA à Nyon. Ils réclament l'exclusion du Bélarus du tour préliminaire de l'Euro 2024. Le Bélarus affrontera ce samedi à Novi Sad, en Serbie, la Suisse dans le cadre de cette campagne de qualification. Les activistes ont brandi symboliquement un carton rouge devant l'entrée du siège de l'instance. Ils ont remis, par ailleurs, une pétition signée par plus 17'000 personnes pour appuyer leur démarche. Alors que la Russie a été exclue par l'UEFA de ce tour préliminaire de l'Euro 2024, le Bélarus est toujours autorisé à le disputer malgré sa proximité avec Moscou dans le conflit avec l'Ukraine. Toutes les rencontres qu’il dispute en qualité d’équipe recevante doivent toutefois se jouer sur terrain neutre à huis clos.

L'Argentine fête son titre, Messi son 800e but La soir�e fut belle pour Lionel Messi et l'Argentine Image: KEYSTONE/AP/Gustavo Garello L'Argentine a battu le Panama 2-0, grâce notamment au 800e but de la carrière de Lionel Messi, jeudi en match amical à Buenos Aires. Il s'agissait de la première sortie des champions du monde depuis leur titre. Les retrouvailles furent incandescentes avec leur public. Le jeune milieu d'Atlanta United Thiago Almada, qui n'avait joué que quelques minutes au Mondial, a libéré à la 78e minute l'Albiceleste au Monumental, en une soirée de fête, que les Panaméens ont longtemps menacé de frustrer malgré une pluie d'occasions argentines. Cerise sur le gâteau qu'attendaient les 83'000 privilégiés (plus de 1,5 million de personnes avaient tenté d'acquérir une place en ligne): l'inévitable Leo Messi a clôturé le bal sur un somptueux coup-franc direct (89e), son 800e but en 1017 matches professionnels. "Profitons de ça" Les joueurs réunis en une joyeuse ronde au centre du terrain ont pu alors "revivre Lusail", et une nouvelle fois, Messi se voir remettre le trophée en mains, dans un stade chaviré. "Profitons de ça, de cette troisième étoile. C'est très difficile de gagner une Coupe du monde", a déclaré Messi au micro depuis le terrain, disant "ne pas oublier tous les joueurs avec qui nous avons tenté de soulever cette Coupe sans y arriver" lors d'éditions précédentes. Pour l'Albiceleste, c'était le retour sur une pelouse argentine, et la première vraie communion avec leur hinchada depuis la parade avortée du 20 décembre, quand la démesure (4 à 5 millions sur le parcours du bus) avait forcé à avorter le défilé de la victoire, fini... en hélicoptères. Larme à l'oeil Sourires béats comme Messi, larme à l'oeil pour "Dibu" Martinez ou Lionel Scaloni, les champions du monde, leurs enfants à leurs côtés, ont entendu le Monumental entonner avant match "Muchachos", la chanson devenue hymne des supporters argentins au Mondial, et à jamais associée au titre 2022. L'avant-match n'avait été qu'une longue fête de plus de quatre heures avec concerts, feu d'artifice, rediffusion d'images du Mondial, et incessante succession de chants à la gloire de l'équipe ou de joueurs. La partie importait-elle vraiment ? Elle a vu une domination outrageuse des Argentins face à des Panaméens arc-boutés en défense, mais disciplinés et pas maladroits. Clairement pas venus pour regarder jouer les champions, même s'ils ne purent cadrer qu'un seul tir.

Les Jets se rapprochent des play-off Les Jets ont cueilli un succ�s pr�cieux jeudi Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Les Jets de Nino Niederreiter ont cueilli un succès précieux succès dans l'optique d'une place en play-off jeudi en NHL. Winnipeg a dominé Anaheim 3-2 en Californie pour conforter sa 8e place dans la Conférence Ouest. Nino Niederreiter a réussi un assist dans cette partie, sur le 2-1 signé Kyle Connor à la 34e minute. Le Grison affiche désormais 36 points à son compteur personnel dans cet exercice 2022/23, dont 8 (4 buts, 4 assists) en 13 matches disputés sous le maillot de Winnipeg. Les Jets, qui se qualifieraient pour l'heure avec la deuxième wild card disponible à l'Ouest, sont revenus jeudi soir à trois points de Colorado (3e de la Central Division). Ils ont par ailleurs conservé cinq longueurs d'avance sur l'ancienne équipe d'El Nino, Nashville, qui s'est imposé 2-1 face à Seattle malgré l'absence de son capitaine Roman Josi (blessé).

Play-out de NL: Langnau à un succès du maintien Gauthier (en blanc) ouvre le score pour Ajoie Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Les Langnau Tigers ont repris l'avantage dans la finale des play-out de National League. Chez eux, ils ont battu Ajoie 3-2 ap et mènent désormais 3-2 aussi dans la série. A l'Ilfis, le Canadien Frédéric Gauthier a longtemps pu croire avoir revêtu le costume du héros de la soirée. Il a en effet signé un doublé (23e/54e) qui a placé les Jurassiens en position très favorable. Mais les Tigers, au bord du gouffre, ont réagi et ont arraché les prolongations grâce à Rossi (55e) et Lepistö (58e). Langnau a passé l'épaule après 18'22 de prolongation sur une réussite de Berger, servi par Lepistö. L'Acte VI de ce duel acharné aura lieu samedi à Porrentruy. Ajoie sera condamné à la victoire, sous peine de devoir jouer sa place dans l'élite face à La Chaux-de-Fonds, le champion de Swiss League.

Succès historique pour les Anglais Harry Kane tout content apr�s son but Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo L'Angleterre a réussi un gros coup lors de la 1re journée des qualifications de l'Euro 2024. Dans le choc du groupe C, les Three Lions sont allés s'imposer 2-1 à Naples contre l'Italie. Les Anglais ont construit leur succès en première période. Ils ont ouvert le score par Rice dès la 13e, avant de doubler leur avance sur un penalty de Kane (44e). Le capitaine est ainsi devenu le seul meilleur buteur de l'histoire de sa sélection, avec désormais 54 réussites. Après la pause, l'Italie a réagi. Retegui a réduit l'écart (56e) et a bénéficié de quelques situations chaudes. Les visiteurs ont fini à dix après l'expulsion de Shaw (80e), mais ils ont tenu. L'Angleterre n'avait plus battu l'Italie en match officiel depuis... novembre 1977! Jubilé pour Ronaldo Dans le groupe J, le Portugal a enregistré la victoire attendue face au Liechtenstein, s'imposant 4-0 pour les débuts du sélectionneur Roberto Martinez. La soirée a surtout porté la griffe de Cristiano Ronaldo, qui a honoré la 197e sélection et ainsi établi un nouveau record mondial. Le quintuple Ballon d'or a marqué le coup en signant un doublé (51e pen/63e). Cancelo (8e) et Bernardo Silva (47e) avaient mis auparavant leur équipe sur la bonne orbite.

Le Bayern limoge son entraîneur Julian Nagelsman Julian Nagelsmann: fin de son aventure au Bayern Munich Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Coup de théâtre à Munich! Le Bayern a limogé son entraîneur Julian Nagelsmann jeudi soir, selon plusieurs médias allemands. Thomas Tuchel pourrait lui succéder sur le banc du club bavarois. Les dirigeants du Bayern auraient ainsi actionné le couperet après la défaite à Leverkusen, qui a coûté la tête du classement aux tenants du titre. Nagelsmann (35 ans) était en poste depuis l'été 2021. Thomas Tuchel (49 ans) vit à Munich depuis la fin de son aventure à Chelsea, qu'il avait mené à la victoire en Ligue des champions en 2021. Le technicien allemand bénéficie d'une grande expérience, ce qui pourrait s'avérer précieux pour la suite de la saison. Le Bayern recevra Borussia Dortmund dans le choc de Bundesliga le 1er avril. Il affrontera ensuite Manchester City en quarts de finale de la Ligue des champions (11/19 avril).