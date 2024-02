Genève-Servette fait du surplace ++ Le FC Sion réalise un miracle

L'Inter déroule Marcus Thuram a ouvert le score pour l'Inter. Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Le choc des extrêmes de la Serie A n’a réservé aucune surprise. A San Siro, l’Inter a consolidé sa place de leader à la faveur de son succès 4-0 devant la Salernitana, la "lanterne rouge". A quatre jours de la venue de l’Atlético Madrid pour le huitième de finale aller de la Ligue des Champions, l’Inter a forcé la décision sur des réussites de Marcus Thuram (17e), Lautaro Martinez (19e), Denzel Dumfries (40e) et Marko Arnautovic (90e). Jamais vraiment sollicité, Yann Sommer a pu savourer son.., 15e clean-sheet de la saison en championnat. Champion d'Allemagne la saison dernière avec le Bayern Munich, le portier bâlois s'apprête à fêter son premier titre de Champion d'Italie. L'Inter possède désormais 10 points d'avance sur a Juventus. La messe est dite.

Mauvaise opération pour le GSHC Davos a marqué six buts face au GSHC vendredi Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le GSHC a vécu un sombre vendredi. Les Grenat se sont inclinés 6-1 face à Davos en National League, quelques heures après avoir appris que leur capitaine Noah Rod ne jouerait plus cette saison. Genève-Servette, qui restait sur deux victoires d'affilée en championnat, fait donc du surplace dans l'optique de la fameuse 6e place et reste 8e. Et les joueurs du coach Jan Cadieux n'ont pas préparé de manière idéale la finale de la Champions League qui les opposera à Skelleftea mardi soir aux Vernets. Les Genevois ont pourtant ouvert la marque face à Davos, grâce à une réussite en supériorité numérique de Sakari Manninen (16e but de la saison) à la 10e minute. Mais les choses se sont très vite compliquées: Davos menait ainsi déjà 3-1 à la 30e après que l'inusable Andres Ambühl avait trouvé la faille en "power play". Le HCD, qui a enchaîné vendredi un quatrième succès consécutif en National League, a enfoncé le clou en marquant 23 secondes avant la fin du deuxième tiers puis... 23 secondes après l'entame de l'ultime période. C'est Valentin Nussbaumer qui a scellé le score à la 48e grâce à sa 15e réussite dans cet exercice 2023/24. Davos désormais 6e Davos passe ainsi au 6e rang, à égalité de points avec Lugano (7e) qui était au repos vendredi. Les Grisons accueilleront le Lausanne HC (4e) dimanche pour confirmer leur place dans le top 6, alors que les Tessinois se déplaceront à Zoug samedi. Genève-Servette reste pour sa part à trois longueurs de la barre. Les écarts sont d'ailleurs de plus en plus serrés entre les candidats à une qualification directe pour les play-off. Vainqueur 5-1 de Kloten, Bienne est ainsi revenu à quatre points du duo Davos/Lugano - et donc à un du GSHC. Les Seelandais n'ont pas tremblé vendredi, eux qui menaient déjà 3-0 après 9'44'' de jeu. Berne a pour sa part manqué l'occasion de se donner de l'air par rapport à cette 6e place. Battus 4-1 sur la glace du leader, les Zurich Lions, les Ours restent au 5e rang avec une marge de deux unités sur la barre. Ils accueilleront samedi Ambri-Piotta, qui s'est incliné 3-1 en Léventine face à Rapperswil-Jona. Une seconde de trop pour Ajoie Ambri-Piotta conserve la 10e place, synonyme de play-in, malgré sa défaite. Langnau est revenu à hauteur des Tessinois, mais avec deux matches de plus, en battant Ajoie 3-2 ap. Les Tigers ont infligé aux Jurassiens leur neuvième défaite de suite grâce à un but de Julian Schmutz à... 1 seconde de la fin de la prolongation.

Un petit miracle pour le FC à Vaduz La joie des Sédunois après le deuxième but de Dejan Sorgic (3e à partir de la droite). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Rien de fâcheux ne semble pouvoir arriver au FC Sion cette saison. A Vaduz, les Sédunois ont signé un succès 2-1 qui en dit long sur leur force de caractère. Menés 2-1 jusqu’à la... 86e minute, les Valaisans ont pu rafler la mise grâce à un doublé de Dejan Sorgic. Le Croate a inscrit le but de la victoire à la 94e minute pour effacer de la plus belle des manières une entame bien laborieuse. Dirigée pour la première fois par Marc Schneider, la formation de la Principauté avait, en effet, pris logiquement les commandes de la rencontre face à l’apathie des Sédunois. A la faveur de ce succès que l’on peut qualifier de miraculeux, le FC Sion conserve ses 4 points d’avance sur le FC Thoune. Le club de l'Oberland s'est imposé 1-0 à domicile devant Aarau grâce à un but de son défenseur Nicola Sutter. Dans le derby romand de la peur, Neuchâtel Xamax a gagné 2-0 à Nyon sur un doublé de Jessé Hautier. Cette cinquième défaite de rang plonge le club vaudois dans une situation bien inconfortable. Elle pourrait le devenir encore plus en cas d’un nouveau revers samedi prochain à Baden.

MMityukov: "Un peu de frustration quand même" Derrière ce sourire se cache une certaine frustration Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov ne cachait pas une certaine déception après être passé à 10 centièmes de l'or mondial vendredi à Doha sur 200 m dos. "Il y a un peu de frustration quand même", a-t-il lâché après la cérémonie de remise des médailles. "Je suis frustré car j'ai commis quelques petites erreurs durant cette finale", a expliqué le Genevois, 2e en 1'55''40, au micro de Swiss Aquatics. "Mais cela reste une médaille mondiale, et je suis tout de même satisfait de moi-même." A quoi a-t-il pensé à l'heure de se retrouver sur le podium? "A pas grand-chose. J'ai juste pensé que j'aurais bien aimé être premier", a répondu Mityukov, qui a été dépassé sur le fil par l'Espagnol Hugo Gonzalez après avoir mené la course dès les premiers mètres. Pouvoir chanter l'hymne "J'ai vraiment envie d'entendre notre hymne national et de pouvoir le chanter en étant sur la première marche du podium. J'espère que cela se produira un jour", a poursuivi celui qui s'était paré de bronze sur 200 m dos lors des Mondiaux 2023. "J'ai déjà appelé ma mère, j'ai aussi parlé à des amis. Ils sont fiers de moi", a encore expliqué le Genevois, qui était lui-même plus satisfait que fier. "Je sais que je suis dur avec moi-même. Mais je sais aussi que ceux qui me soutiennent sont très contents." Un bon resto et 3-4 jours de repos Roman Mityukov ne prévoit pas de fêter spécialement ce podium, son troisième dans un grand championnat en grand bassin. "On est en pleine saison", a rappelé le médaillé de bronze des Européens 2021. "L'entraînement continue, avec les Jeux de Paris en ligne de mire." Le dossiste s'est fait plaisir vendredi soir à Doha, avec un bon repas partagé avec son coach Clément Bailly. Son retour à Genève est prévu samedi déjà. "Je vais m'accorder 3-4 jours de repos, mais l'entraînement va reprendre très vite", a-t-il conclu.

Roman Mityukov se pare d'argent sur 200 m dos Mityukov s'est paré d'argent sur 200 m dos à Doha Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Roman Mityukov a décroché sa deuxième médaille consécutive sur 200 m dos dans des Mondiaux en grand bassin. En bronze l'été dernier à Fukuoka, le Genevois s'est paré d'argent vendredi à Doha, où il a terminé à 0''10 du champion du monde Hugo Gonzalez. En tête à chaque virage, Roman Mityukov n'a rien pu faire face au finish impressionnant de l'Espagnol. Il a pourtant signé un excellent chrono: 1'55''40, soit 0''06 de plus que sa meilleure marque établie en finale des Championnats du monde de Fukuoka. Un chrono remarquable à ce stade de la saison. Roman Mityukov conquiert ainsi sa troisième médaille dans un grand championnat élite en grand bassin, lui qui s'était révélé en se parant de bronze - toujours sur 200 m dos - lors des Européens 2021. Ses trois 4es places obtenues aux Championnats d'Europe 2022 à Rome ne sont désormais plus qu'un lointain souvenir. Mityukov écrit par ailleurs une page de l'histoire de la natation masculine helvétique. Il est en effet le premier multiple médaillé mondial en grand bassin. Seule Flavia Rigamonti, trois fois en argent sur 1500 m, était jusqu'ici parvenue à glaner plus d'une breloque dans des Mondiaux en grand bassin. Les absents ont tort Le Genevois de 23 ans l'avait répété avant ces joutes, une médaille à Doha n'aurait à ses yeux pas la même valeur que le bronze conquis l'été dernier à Fukuoka en raison des nombreuses absences. Les deux premiers du 200 m dos de Fukuoka, Hubert Kos et Ryan Murphy, avaient ainsi renoncé à ces joutes qataries. Roman Mityukov n'était pas ailleurs pas certain que son état de forme serait suffisant, ne sachant pas non plus à quel niveau se situeraient ses rivaux. Mais il a maîtrisé son sujet dans l'Aspire Dome de Doha, gérant ses efforts en séries et en demi-finales avant de sortir le grand jeu en finale.

Lisa Mamié 8e de la finale, loin de la limite olympique Lisa Mamié a manqué le coche en finale des Mondiaux Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Lisa Mamié a manqué son affaire en finale du 200 m brasse dans les Mondiaux en grand bassin de Doha. La championne d'Europe 2022 de la discipline a terminé 8e en 2'26''23, à plus de deux secondes de la limite qualificative pour les JO de Paris (2'23''91). Cinquième des demi-finales grâce à un prometteur chrono (2'24''62), Lisa Mamié pointait au 4e rang de cette finale après la première longueur de bassin. Mais la Zurichoise de 25 ans n'a pas pu suivre le rythme des meilleures, échouant largement dans sa quête de ticket olympique.

Mo Katir suspendu deux ans pour trois contrôles ratés Vice-champion du monde 2023 du 5000 m, Mohamed Katir ne disputera pas les JO de Paris Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Mohamed Katir, vice-champion du monde 2023 du 5000 m, a été suspendu pour deux ans par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU). L'Espagnol est sanctionné pour trois infractions à la réglementation sur la localisation pour les contrôles antidopage. "Mohamed Katir a reconnu une violation des règles antidopage et a été interdit par l'Unité d'intégrité de l'athlétisme pour deux ans, à la suite de trois manquements à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation au cours d'une période de 12 mois", a déclaré dans un communiqué l'agence indépendante qui effectue des contrôles antidopage pour le compte de World Athletics. Suspendu provisoirement le 7 février, le coureur de fond avait d'abord nié ne pas avoir été localisé trois fois au cours des 12 derniers mois. La fédération espagnole (RFEA) avait "immédiatement suspendu la licence de l'athlète" après avoir été officiellement informée de l'ouverture d'une procédure à son encontre. La suspension de Katir durera du 7 février 2024 au 6 février 2026 et tous les résultats et récompenses obtenus depuis le 10 octobre 2023 seront annulés. Le coureur de 25 ans ne pourra donc pas participer aux Jeux olympiques de Paris cet été, alors qu'il était l'une des principales chances de médaille de l'Espagne en athlétisme.

Blessé, Sarrazin est forfait pour Kvitfjell Cyprien Sarrazin renonce aux courses de Kvitfjell Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Principal rival de Marco Odermatt en Coupe du monde de descente, Cyprien Sarrazin a déclaré forfait pour la descente prévue samedi à Kvitfjell. Le Français s'est blessé après une chute vendredi. Cyprien Sarrazin souffre d'un traumatisme au mollet gauche après avoir chuté vendredi à l'entraînement, précise la Fédération française. Le Français, vainqueur à trois reprises cet hiver dans la discipline-reine (Bormio et deux fois Kitzbühel), renonce également au super-G programmé dimanche en Norvège. Marco Odermatt est donc en mesure de s'adjuger le Globe de cristal de descente dès samedi: deuxième du classement de la spécialité à 6 points du Nidwaldien, Cyprien Sarrazin est le seul coureur accusant moins de 100 longueurs de retard alors que deux descentes figurent encore au menu cette saison.

GSHC: Saison terminée pour Noah Rod La saison de Noah Rod, blessé à une épaule, est terminée Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Gros coup dur pour Genève-Servette. Les Grenat doivent composer jusqu'au terme de la saison sans Noah Rod, qui ne pourra donc pas jouer la finale de la Champions League mardi aux Vernets face à Skelleftea. L'attaquant de 27 ans s'est blessé à une épaule sur un contact près de la bande mardi à la 57e minute du match de National League disputé face à Ajoie. Les examens ont confirmé que "la blessure est sérieuse", explique le GSHC sans donner plus de détails. Noah Rod a réussi 18 points en 45 matches disputés cette saison. Le natif de La Chaux-de-Fonds est le deuxième meilleur buteur grenat dans ce championnat 2023/24, avec 12 réalisations.

Lara Gut-Behrami: "J'ai essayé de produire de la vitesse" Lara Gut-Behrami a gagné mais elle s'est montrée critique avec elle-même Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lara Gut-Behrami a réussi avec brio la première étape du triptyque valaisan à Crans-Montana en enlevant la première descente. Mais la Tessinoise reconnaît avoir commis des fautes. Une quatrième victoire de suite, la 7e cette saison, le gros globe de cristal toujours plus à portée, et pourtant Lara Gut-Behrami ne jubilait pas au moment de se présenter devant la presse. "Je suis évidemment contente de ma manche et comment j'enchaîne, analyse la Tessinoise. Surtout que je ne suis pas celle qui maîtrise le mieux la neige molle. Mes sensations n'étaient pas les meilleures, j'étais à côté des lignes sur les passages où je suis normalement le plus à l'aise. Mais c'est surtout l'attitude qui était bonne parce que j'ai continué à attaquer. Dès que je sentais un peu d'appui sous le pied, j'ai essayé de produire de la vitesse. Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont ni les lignes ni la technique qui ont fait la différence." Gérer la fatigue et la chaleur La skieuse de Comano l'a répété, ses succès en géant constituent la base de tout. "J'ai pu prendre le temps pour construire ma confiance en vitesse", lâche-t-elle. Quand on lui demande si elle se sent "dans la zone" en ce moment, cet état qui permet à un athlète de dominer son sujet peu importe les conditions, la Luganaise ne voit pas la chose comme ça. "Je sens que je suis en train de mettre les bonnes priorités, explique celle qui n'est plus qu'à deux succès des 46 victoires en Coupe du monde de Renate Götschl. Il faut gérer la fatigue et la chaleur, la saison est longue. Aujourd'hui je me focalise sur ce que je peux faire, sur les choses qui comptent pour moi." Avec une descente samedi et un Super-G dimanche, "LGB" sait que la récupération va être fondamentale si elle entend faire ce qu'elle aime le plus. "Le plus important, c'est de couper la ligne sur ses deux skis et de rester en santé, note la leader du général de la Coupe du monde avec 105 points d'avance sur Mikaela Shiffrin. Aujourd'hui, je suis partie quelques fois à la faute et je me suis battue pour rester sur mes skis. Le but va être de bien skier sans prendre de risques inutiles." Une fin "casse-gueule" Avec une ligne d'arrivée remontée de quelques dizaines de mètres, le jury a de nouveau été contraint de trouver une solution pour éviter que les athlètes prennent des risques inutiles en fin de course. "Aujourd'hui c'était limite, conclut la Tessinoise. C'était un vrai challenge. Mais avec ces températures, ce n'est pas étonnant. C'est une difficulté en plus à maîtriser entre la fatigue, la vitesse et la neige molle. C'est la première de ma vie qu'on relève l'arrivée, mais c'était intelligent. La fin est casse-gueule, on l'a vu aux entraînements avec deux filles qui ont eu de la peine à s'arrêter. On ne se rend peut-être pas compte, mais on a vu hier avec le GPS que j'ai franchi la ligne à 137 km/h et c'est vraiment dur de s'arrêter lorsque la neige casse."

Doublé suisse à Crans et 44e succès pour Lara Gut-Behrami Lara Gut-Behrami pour sa 44e victoire en Coupe du monde Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Lara Gut-Behrami est intouchable en ce moment en Coupe du monde. La Tessinoise a remporté la première descente de Crans-Montana devant Jasmine Flury et Cornelia Hütter, 2es ex-aequo. Qui va bien pouvoir battre Lara Gut-Behrami? La question est on ne peut plus légitime après que la Tessinoise a signé sa 44e victoire en Coupe du monde pour revenir à deux longueurs de Renate Götschl. Ce 13e succès dans la discipline, "LGB" l'a construit dans la partie technique et notamment dans le passage du Trou du Renard. Si elle a logiquement perdu un peu de temps dans la partie de glisse, la skieuse de Comano a terminé de la bonne façon ses deux dernières courbes avec une ligne d'arrivée remontée de quelques dizaines de mètres. En raison des températures élevées, le jury a en effet décidé de ne pas abîmer le schuss final et de ne pas risquer les blessures pour les athlètes. C'est pour cela que la course s'est jouée sous les 1'20. Au classement de la discipline, Lara Gut-Behrami revient à 41 points de Sofia Goggia qui se repose après sa fracture tibia-péroné subie lors d'un entraînement. La Tessinoise dépasse au passage Stephanie Venier, seulement 10e. Au général, les 100 points supplémentaires permettent à la Luganaise de prendre 105 points d'avance sur Mikaela Shiffrin qui fera son retour à Are en mars. Pour la petite histoire, c'est la deuxième fois durant sa carrière que Lara Gut-Behrami enchaîne quatre succès d'affilée. Elle avait déjà connu pareille séquence en janvier et février 2021 lorsqu'elle avait remporté les deux Super-G de Garmisch, puis les deux descentes de Val di Fassa. Le nombreux public suisse présent dans l'aire d'arrivée a vibré grâce à Jasmine Flury. La championne du monde de descente a réussi une excellente course pour finir au 2e rang à 0''21 de sa cheffe de file. Le podium est complété par Cornelia Hütter qui a elle aussi pris la 2e place à égalité avec Flury. A noter encore la belle 7e place de Priska Nufer à 0''51 sur une piste qu'elle adore et où elle avait glané son seul succès en Coupe du monde lors de la descente en 2022. Michelle Gisin, 23e provisoire, et Delia Durrer, 24e, sont plus loin.

Nouvelle opération pour le bobeur suisse Sandro Michel Sandro Michel (à gauche) et Michael Vogt: le bob n'est pas sans danger Image: KEYSTONE/AP/Oksana Dzadan Sandro Michel a subi une deuxième opération après sa grave chute de mardi à Altenberg. Le freineur de Michael Vogt se trouve dans un état stable, mais toujours aux soins intensifs. L'Argovien a été opéré à l'hôpital universitaire de Dresde. Il a subi diverses blessures aux hanches et au thorax. Mais la tête et les vertèbres n'ont pas été endommagées. Les médecins ne peuvent pas encore dire quand Sandro Michel pourra être rapatrié en Suisse. Les trois autres membres de l'équipage ont pour leur part pu rentrer au pays. Le pilote Michael Vogt avait été victime d'une forte commotion et de contusions. Dominik Hufschmid et Andreas Haas avaient été moins touchés, avec des blessures de faible importance. Lors de l'accident, Michel avait été éjecté du bob suisse et était entré en collision avec un autre bob qui descendait une pente à l'arrivée du tracé d'Altenberg. Les autres équipages suisses ont décidé de courir ce week-end sur la piste allemande. Les responsables de Swiss Sliding leur avaient laissé le choix de s'aligner ou pas.

Coupe du monde dames: Shiffrin vise un retour à Are Mikaela Shiffrin: un retour programmé à Are Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Mikaela Shiffrin vise un retour à la compétition les 9 et 10 mars à Are. Un géant et un slalom figurent au programme dans la station suédoise qui a organisé les Mondiaux en 1954, 2007 et 2019. La championne américaine, blessée au genou gauche dans une chute à Cortina d'Ampezzo fin janvier, a cependant précisé qu'un retour plus rapide restait éventuellement possible en cas d'amélioration de sa condition. Dans l'état actuel des choses, elle devrait encore renoncer aux épreuves de vitesse de Val di Fassa et Kvitfjell. En son absence, Lara Gut-Behrami a pris la tête du classement général de la Coupe du monde.

La der de Marius Robyr, président hyperactif Indissociable des courses de Crans-Montana, Marius Robyr vit son dernier week-end dans la peau du patron sur le Haut-Plateau. Le Valaisan, qui fêtera en mars ses 76 ans, laisse la place aux jeunes. Même si les traits de son visage suggèrent qu'il n'est plus un jeune premier, Marius Robyr n'est pas un senior comme les autres. L'ancien brigadier de l'armée suisse fait partie de ces gens que l'on n'imagine pas à la retraite. Dans l'aire d'arrivée, il s'affaire avec son talkie-walkie. Hyperactif, le citoyen de Chermigon a tout de même le temps de se poser cinq minutes après une séance pour discuter, avant de filer pour une interview avec la RTS. "J'essaie de profiter un maximum de ces derniers jours de compétition, concède-t-il. Cela fait 18 ans que je préside cette organisation et j'espère surtout que tout ira bien et qu'il n'y aura pas de blessées." Justement, en 18 ans, de quoi est-il le plus fier? "Oh, je suis fier de beaucoup de choses. D'abord d'avoir mis sur pied une équipe extraordinaire et motivée. Sans eux, je n'aurais rien pu faire et je leur dis un immense merci. Et je suis fier d'avoir remis à jour les deux pistes de compétition, celle du Mont Lachaux pour les dames et celle de la Nationale pour les messieurs." Trois objectifs remplis En bon commandant, Marius Robyr a travaillé selon des principes. Et lorsque les présidents des communes sont venus le chercher pour reprendre l'organisation des épreuves de ski en 2006, le Valaisan avait fixé trois objectifs: "Premièrement, c'était de revenir au calendrier de la Coupe du monde, ce qui n'est pas évident vu les demandes des autres stations. Deuxièmement, et ça nous l'avons atteint en 2017, c'est que nous sommes devenus une classique, donc on sait qu'on a des courses chaque année. Et le troisième objectif, c'était d'obtenir les Championnats du monde", un objectif aussi atteint puisqu'ils auront lieu en 2027. Après toutes ces choses positives, l'ancien patron de la Patrouille des Glaciers nourrit-il des regrets? "Je ne vis pas dans le regret, je ne garde que les bons souvenirs, même s'il y a eu des moments difficiles. Quand il y a le brouillard et qu'on doit annuler, j'ai eu une grande pensée pour les 400 bénévoles qui ont travaillé pendant une semaine." Servir et disparaître, pour mieux réapparaître Dès 2025, c'est le comité des Championnats du monde qui va reprendre le flambeau. Est-ce à dire qu'il serait volontiers resté un moment de plus? "Honnêtement, non. Mais si l'on avait échoué dans l'obtention des Mondiaux pour 2027, je pense que j'aurais continué encore pour finir par les avoir. Je m'étais mis dans l'esprit qu'une fois cela fait, je laisserais la place aux jeunes avec d'autres idées, car j'ai mon style de conduite et c'est bien d'évoluer." Et la suite? "Mon slogan c'est: servir et disparaître pour mieux réapparaître ailleurs. Mais je ne vous dirai pas où je vais réapparaître (il sourit). Aujourd'hui, je suis en pleine forme et j'ai encore plein d'énergie. J'ai encore beaucoup d'idées et comme je suis un passionné des reines, les vaches de la race d'Hérens, je vais peut-être en profiter pour aller plus souvent sur les alpages afin de voir les combats. Et puis je pourrai m'occuper de mes petits-enfants aussi. Ils ne m'ont pas beaucoup vu avec 4200 jours de service militaire, ce qui fait entre onze et douze ans loin de la maison, puis vingt ans à la Patrouille des Glaciers et enfin les Coupes du monde à Crans-Montana."