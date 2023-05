Geraint Thomas à nouveau leader ++ Saka prolonge à Arsenal

Son équipier à Groupama-FDJ, Bruno Armirail, a cédé seulement quelques hectomètres avant lui après avoir longtemps tenu tête aux meilleurs dans l'interminable ascension finale. Le Français a concédé plus de quatre minutes et logiquement cédé son maillot rose.

"Conserver nos meilleurs jeunes est essentiel pour que l'on continue de progresser et Bukayo représente déjà un élément majeur de l'effectif actuel et de l'avenir", s'est félicité son entraîneur Mikel Arteta, cité dans le communiqué d'Arsenal.

Les Allemands terminent donc quatrièmes de leur groupe à Tampere et joueront le premier du groupe en Lettonie, à savoir la Suisse. La sélection de Patrick Fischer dispute mardi soir (19h20) son septième et dernier match du tour préliminaire face à la Lettonie.

Il y a quelques mois encore, la route menant du Ponte del Torrente Saisera au sanctuaire du XVIe siècle était un simple chemin muletier. Puis les autorités locales ont décidé de le bitumer et d'offrir au Giro un nouveau terrain de jeu. Et il est vertigineux: avec une pente de 7,3 km à 12,1% de moyenne, le chemin étroit qui mène à la ligne d'arrivée à 1790 m d'altitude est proprement effrayant et punira en minutes toute défaillance.

Si le Monte Bondone est la montagne de Gaul, les Tre Cime sont le fief d'Eddy Merckx. Emblème des Dolomites, ces trois doigts de roche pourrie sont au programme depuis 1967. Dès l'année suivante, le Belge y forge sa légende naissante en attaquant sous la pluie qui se transforme rapidement en neige. Déchaîné, il reprend neuf minutes aux 16 échappés pour gagner quelques jours plus tard son premier grand Tour. Il qualifiera son envolée comme sa plus grande performance en montagne.

Bravant une tempête de neige, l'Ange de la Montagne a effacé un débours de 16 minutes sur le maillot rose Pasquale Fornar, arrêté de force par son directeur sportif qui craignait pour sa santé. A l'arrivée, Gaul a dû être littéralement arraché de son vélo et son maillot découpé au ciseau à cause du gel. Depuis, l'ascension est devenue un classique. Mardi les coureurs l'escaladeront pour la 14e fois, par le versant d'Aldeno, pas le plus raide (6,7% tout de même) mais très long (21,4 km).

Sur les six étapes restantes, quatre vont envoyer le peloton en haute altitude où les grands favoris vont pouvoir s'expliquer avant l'arrivée sur le plat dimanche à Rome. Trois journées s'annoncent particulièrement décisives, mardi vers Monte Bondone, vendredi à Tre Cime di Lavaredo et le contre-la-montre en côte samedi jusqu'au sanctuaire de Monte Lussari.

Des pics et des chocs: la troisième et dernière semaine du Tour d'Italie s'annonce terrible.

Le seul but de cette rencontre a été inscrit à la 31e minute, au cours d'une supériorité numérique. Sam Reinhart a signé sa 7e réussite dans ces play-off en profitant d'une offrande de Matthew Tkachuk, héros des deux premiers matches de la série avec à chaque fois un but marqué en prolongation.

Les Nuggets ont été remarquables de solidité et de calme, même quand la tempête soufflait dans une première période bouclée avec 15 longueurs de retard. Au retour du vestiaire, sûrs de leur force collective, les hommes de Michael Malone sont revenus bien plus conquérants.

A bout de force, il a néanmoins échoué au buzzer à arracher la prolongation près du cercle. Têtes de série no 1 dans cette Conférence Ouest, les Nuggets ont alors pu hurler leur joie dans une Crypto. com Arerna réduite au silence.

"King James" ne voulait pas abdiquer et il a tout fait pour obtenir un sursis. Il a réussi l'un des matches les plus aboutis de sa carrière déjà prodigieuse, à 38 ans, marquant 40 points inscrits dont 31 en première mi-temps (à 11/13 au tir!).

Le scenario de ce troisième set symbolise d'ailleurs parfaitement les difficultés actuelles de Marc-Andrea Hüsler. Il semblait ainsi avoir le match en mains à 4-3 40/0 sur son service, mais il s'est alors crispé au moment de porter l'estocade. Il n'a pas non plus su forcer son destin dans le jeu décisif, se montrant trop passif.

Carmelo Anthony annonce sa retraite

Carmelo Anthony a annonc� sa retraite lundi Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski

Carmelo Anthony n'a jamais gagné de bague de champion, mais il s'était imposé comme un shooteur d'exception en 19 saisons passées en NBA.

Le triple champion olympique (2008, 2012, 2016) en est le neuvième meilleur marqueur de l'histoire au moment d'annoncer sa retraite lundi à 38 ans.

"Je me souviens des jours où je n'avais rien, juste un ballon sur le terrain et un rêve avec quelque chose en plus", a raconté "Melo" dans une vidéo postée sur Instagram. "Mais le basket était mon exutoire. Mon objectif était élevé (pour) les villes que j'ai représentées avec fierté et les fans qui m'ont soutenu tout au long de mon parcours. Je suis à jamais reconnaissant envers ces personnes et ces lieux, car ils ont fait de moi Carmelo Anthony. Mais le temps est venu pour moi de dire au revoir: au terrain où je me suis fait un nom, au jeu qui m'a donné un but et de la fierté", a-t-il conclu.

Carmelo Anthony, dont le dernier match en NBA s'est déroulé en avril 2022 sous le maillot des Los Angeles Lakers au côté de son ami LeBron James, a espéré toute cette saison un contrat supplémentaire qui ne lui a jamais été proposé par une des trente franchises de la ligue. Issu de l'Université de Syracuse, il a été drafté en 3e position par Denver en 2003, lors d'une des plus belles cuvées de l'histoire, avec "LBJ" en no 1, Chris Bosh en 4 et Dwyane Wade en 5.

Une finale de Conférence

Désigné en 2021 comme un des 75 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, il mena les Nuggets en finale de la Conférence Ouest en 2009, son meilleur parcours en play-off. Son shoot soyeux fit à partir de 2010 le bonheur des Knicks et des fans du Madison Square Garden où il enquilla les paniers sept ans durant, avant de passer par Oklahoma City, Houston, Portland puis Los Angeles donc.

Dix fois sélectionné au All-Star Game, il range ses baskets fort de 28'289 points marqués en saison régulière de NBA, soit une moyenne de 22,5 par match (7808 rebonds et 3422 passes décisives). Seuls LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain et Shaquille O'Neal auront été plus prolifiques.