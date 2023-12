Gérone est incroyable ++ Odermatt et Lara Gut-Behrami récompensés

Les visiteurs ont ouvert le score par leur buteur ukrainien Dovbyk (12e) avant l'égalisation de Lewandowski (19e). Ils ont repris l'avantage grâce à Miguel Gutierrez (40e) et l'entrant Valery a fait le break (80e), puis Gündogan a réduit la marque (92e) et Stuani a ajouté un quatrième but à quelques secondes du terme (95e).

Le rêve continue: à trois journées de la fin de la phase aller, le petit club catalan, racheté en 2017 par le City Football Group, la maison-mère émiratie de Manchester City, est premier de Liga devant les grands d'Espagne. Cette 13e victoire en 16 journées permet aux Gironistes de récupérer leur fauteuil de leader avec deux longueurs d'avance sur le Real Madrid, tenu en échec samedi par le Betis Séville (1-1), et sept sur l'Atlético Madrid (3e) et le Barça (4e).

Odermatt (26 ans) a vécu une nouvelle saison exceptionnelle avec notamment deux titres de champion du monde (descente et super-G) et la victoire au général de la Coupe du monde, assortie d'un record de points. Dimanche, il a obtenu la majorité des suffrages devant le lutteur Samuel Giger et l'athlète Simon Ehammer. Odermatt est le premier à gagner trois fois de suite depuis le cycliste Tony Rominger (1992-1994).

A la faveur de cette victoire, Yverdon revient à la hauteur des Grasshoppers et de Lausanne à la septième place du classement. Quant au SLO qui n’a cueilli qu’un point lors de ses cinq derniers matches, on a le sentiment que cette défaite va faire très mal dans les têtes.

Après avoir pu compter sur un Dany Da Silva remarquable dans la cage, les Stadistes ont un peu creusé leur propre tombe avec l’expulsion de Florian Danho à la 68e. Déjà expulsé huit jours plus tôt contre Bâle, l’attaquant venait pratiquement d’entrer en jeu. On ne pourra donc pas parler de coaching gagnant pour Ricardo Dionisio....

Guerdat (41 ans) a pris tous les risques avec Dynamix, une jument encore jeune et très rapide. Le duo a malheureusement fait tomber une barre peu avant la fin et a été éjecté du podium par deux autres paires qui ont privilégié la sécurité.

Sans Erling Haaland "out" en raison d'une fracture de fatigue au pied et sans Manuel Akanji jusqu’à la.. 93e, Manchester City a évité le pire à Luton. Il s’est imposé 2-1 face au néo-promu.

Il s'agit déjà de la septième annulation de la saison pour les messieurs, qui auraient dû disputer dimanche leur neuvième course de l'hiver. Seuls le slalom de Gurgl et le géant de samedi à Val d'Isère, où Marco Odermatt a lancé idéalement sa saison, ont pu se disputer.

700 millions sur 10 ans: Ohtani signe un contrat record

Shohei Ohtani touchera 700 millions sur 10 ans avec sa nouvelle équipe, les Dodgers Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum

La superstar du baseball Shohei Ohtani s'est engagée avec les Los Angeles Dodgers pour un contrat record de 700 millions de dollars sur 10 ans, l'un des plus importants de l'histoire du sport.

L'avenir du joueur, dont le talent à la batte comme au lancer lui a valu d'être comparé au légendaire Babe Ruth, était scruté depuis la fin de la saison. Outre les Dodgers, dont l'ex-star des Lakers Magic Johnson est copropriétaire, plusieurs autres clubs dont les Yankees ou les Cubs étaient en concurrence pour attirer le Japonais, qui évoluait l'an dernier dans l'autre club de Los Angeles, les Angels.

"Je m'engage à toujours faire ce qu'il y a de mieux pour l'équipe et à tout donner pour toujours lui offrir le meilleur de moi-même", a déclaré Shohei Ohtani sur Instagram, où il a annoncé samedi son choix de rejoindre les Dodgers.

Son agent Nez Balelo a précisé dans un communiqué que son contrat atteignait le montant de 700 millions de dollars sur 10 ans, soit le plus important jamais signé dans l'histoire du baseball et même dans l'ensemble des Ligues nord-américaines. "C'est un contrat unique et historique, pour un joueur unique et historique", a-t-il commenté.

Pour comparaison, ce contrat dépasse largement le plus gros jamais signé dans l'histoire du football américain, celui de Patrick Mahomes avec les Kansas City Chiefs (450 millions sur 10 ans). Lionel Messi avait quant à lui touché 674 millions pour son dernier contrat au FC Barcelone, mais sur quatre ans (2017-2021). Cristiano Ronaldo fait encore mieux en moyenne annuelle avec Al-Nassr (536 millions pour deux ans et demi de contrat).

Un joueur hors norme

Arrivé en MLB en 2018, Shohei Ohtani a depuis été élu meilleur joueur de l'American League (une des deux ligues qui composent la MLB) en 2021 et 2023, à chaque fois à l'unanimité, ce qui n'était arrivé à aucun autre joueur avant lui. Des blessures au coude l'ont toutefois handicapé ces derniers mois, l'empêchant notamment d'évoluer comme lanceur - ce qu'il ne devrait pas pouvoir faire en 2024 non plus - pour récupérer entièrement.