Gisin 7e à Soldeu ++ Noël mène le bal à Bansko

Gisin 7e de la première manche du slalom, Rast 8e Michelle Gisin peut viser le podium dans le slalom de Soldeu Image: KEYSTONE/EPA Michelle Gisin a réussi un bon 7e temps dans la première manche du slalom de Soldeu pour son retour aux affaires. Le meilleur chrono a été l'oeuvre de la Suédoise Anna Swenn Larsson. Forfait pour les quatre dernières épreuves organisées en Coupe du monde en raison d'un tibia douloureux, Michelle Gisin a concédé 0''72 à Anna Swenn Larsson. L'Obwaldienne pointe à 30 centièmes de la 3e place, occupée pour l'heure par la Croate Zrinka Ljutic. En retrait samedi en géant (15e), Camille Rast a quant à elle réussi le 8e temps. La Valaisanne, qui a perdu 0''81 sur la leader provisoire, est la dernière skieuse classée dans la même seconde. Nicole Good est 17e après 31 passages (à 1''76), alors que Mélanie Meillard (23e à 2''54) s'en est nettement moins bien sortie. La victoire devrait se jouer entre Anna Swenn Larsson et l'Américaine Paula Moltzan, 2e à 0''14. Cette course s'annonçait très ouverte en l'absence des deux reines de la discipline, Mikaela Shiffrin et Petra Vlhova, qui avaient remporté 14 des 15 derniers slaloms disputés. La deuxième manche est prévue dès 13h30.

Noël mène le bal en slalom, Meillard 4e Clément Noël mène le bal en slalom à Bansko Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Clément Noël a signé le meilleur temps de la première manche du slalom de Bansko, sous la pluie. Meilleur Suisse, Loïc Meillard pointe au 4e rang. d'Sur une piste qui a comme on pouvait le craindre très vite marqué, les huit premiers partants ont réussi les huit meilleurs chronos. Le seul "exploit" a été l'oeuvre de l'Italien Alex Vinatzer, 10e avec le dossard 20 mais à 2''20 de Clément Noël. Troisième à s'élancer, Loïc Meillard a concédé 1''04 au Français. Le skieur d'Hérémence, qui reste sur une 2e place dans la discipline à Chamonix, pointe à 0''66 de la 3e place occupée par Henrik Kristoffersen. Le 2e temps a été l'oeuvre du dossard 1 Timon Haugan. Vainqueur à Chamonix où il avait ouvert le bal en deuxième manche, Daniel Yule aura bien du mal à doubler la mise. Le Valaisan, dossard 6, a réussi le 6e temps à 1''33. Marc Rochat (dossard 14) est pour sa part 14e à 2''59, Ramon Zenhäusern (dossard 11) 15e à 2''91. La deuxième manche, programmée dès 12h30, s'annonce dantesque dans de telles conditions. Les premiers partants seront sans doute encore plus avantagés qu'une semaine plus tôt à Chamonix. Luca Aerni (25e de la manche initiale après 30 concurrents) pourrait d'ailleurs en profiter.

Djakovic seulement 15e sur 400 m libre Antonio Djakovic a manqué son affaire sur 400 m libre dimanche Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Antonio Djakovic a manqué son affaire pour son entrée en lice dans les Mondiaux en grand bassin de Doha. Le Zurichois n'a signé que le 15e temps des séries sur 400 m libre dimanche matin. Brillant 6e sur la distance lors des championnats du monde 2023 à Fukuoka, Antonio Djakovic n'a pu faire mieux que 3'47''81, à plus d'une seconde et demie d'une place en finale. Le double médaillé d'argent des Européens 2022 (200 et 400 m libre) est resté à près de quatre secondes de son record national. "Je ne me sentais pas très bien. Je suis déçu, je visais la finale", a-t-il lâché. En lice sur 100 m brasse, Jérémy Desplanches s'est quant à lui classé 26e des séries. Mais le chrono réalisé par le Genevois (1'00''90, à 0''61 de son record personnel établi lors des JO 2021) est de bon augure avant les séries du 200 m 4 nages, sa discipline de prédilection dans laquelle il doit encore obtenir sa limite olympique (1'57''94). Ces séries sont prévues mercredi.

Servette pour mettre la pression à YB Pour la 23e journée de Super League dimanche, Servette se rend à Yverdon. Et la mission des Genevois est simple, il faut les trois points pour continuer à mettre la pression sur YB. Invaincue en championnat depuis le 24 septembre, la troupe de René Weiler couche qui plus est sur trois victoires. Mais les Grenat se souviendront qu'ils n'ont battu les Yverdonnois que 1-0 le 27 janvier dernier à la Praille. Et que leur dernier déplacement au Stade Municipal s'était soldé par un revers 4-1 à la fin du mois d'août. Mais les choses ont bien changé depuis. Et même si le SFC a perdu son buteur Chris Bedia, l'attaque semble plutôt bien fonctionné en ce moment. Yverdon a de son côté bien réagi après la gifle concédée au Wankdorf face à YB (5-1) en dominant Zurich 3-0. L'Espagnol Kevin Carlos y est allé d'un doublé et Servette devra se méfier de lui. Les deux autres matches dominicaux seront Bâle - St-Gall et Winterthour - Lucerne.

Predators et Jets renouent avec la victoire Le capitaine Roman Josi a réussi 1 but et 1 assist face aux Coyotes Image: KEYSTONE/AP/Mark Zaleski La soirée de samedi fut douce pour Roman Josi et Nino Niederreiter. Les Predators et les Jets ont en effet renoué avec la victoire en NHL après respectivement trois et cinq défaites consécutives, en s'imposant face à Arizona (5-4 ap) et à Pittsburgh (2-1). Roman Josi a marqué son 11e but de la saison en supériorité numérique pour permettre aux Predators de mener 2-1 (32e). Le défenseur bernois a ensuite réalisé son 36e assist dans cet exercice 2023/24 sur le 4-4 signé Filip Forsberg (50e). C'est Ryan McDonagh qui a donné la victoire à Nashville après 1'36'' en "overtime". Désigné troisième étoile, Roman Josi a terminé cette partie, durant laquelle il a été aligné pendant près de 27', avec un bilan de +1. Son adversaire d'un soir Janis Moser, qui fut lui aussi le défenseur le plus utilisé de son équipe avec plus de 26' de temps de glace, affiche à l'inverse un -1. Nino Niederreiter a quant à lui inscrit un but crucial, son 13e de la saison, pour les Jets. L'attaquant grison, qui n'avait plus trouvé le chemin des filets depuis le 30 décembre (15 matches sans marquer), s'est fait l'auteur du 2-0 pour Winnipeg à la 16e minute. Les Jets ont tenu le choc après avoir encaissé le 2-1 à la 35e.

Les Chiefs, les 49ers et surtout Taylor Swift stars du Super Bowl L'irruption de la popstar Taylor Swift dans le paysage du football américain rend unique l'affiche du Super Bowl entre les Kansas City Chiefs et les San Francisco 49ers dimanche à Las Vegas. Une vedette de la musique en tête d'affiche du Super Bowl, c'est une habitude avec le toujours attendu show de la mi-temps. Mais pour une fois la plus grande star de la soirée ne sera pas sur scène, le rappeur Usher, mais en tribunes, en la personne de Taylor Swift. L'ex-chanteuse de country tout juste adolescente est devenue une icône mondiale de la pop. Sa love story avec Travis Kelce, charismatique joueur des Chiefs, a fait toucher le jackpot à la NFL, qui organise pour la première fois sa grande finale à Las Vegas après avoir vu ses audiences grimper en flèche depuis l'irruption de la chanteuse il y a quelques mois. Records Le timing serré pour la venue dans la cité du jeu de Taylor Swift, qui doit sauter dans un jet après un concert à Tokyo samedi, a entraîné au moins autant d'attention que l'exploit possible pour les Chiefs de remporter un troisième Super Bowl en cinq ans, dans une édition qui donne le tournis. L'affolant record de 115,1 millions de téléspectateurs pour un Super Bowl, établi l'an passé, pourrait être battu dimanche. Plus de 300'000 visiteurs sont attendus à Las Vegas sur le weekend, 65'000 dans l'Allegiant Stadium et le reste répartis dans les hôtels-casinos et les salles de spectacle, qui proposent des concerts de U2, Adèle, Christina Aguilera ou encore Green Day. L'Association américaine des jeux anticipe qu'un record de 67,8 millions d'Américains, environ un quart du pays, va parier sur le match, de quoi générer la somme indécente de 23,1 milliards de dollars. Et sur le terrain ? Présents pour la quatrième fois au Super Bowl en cinq ans (victoires en 2020 et 2023, défaite en 2021), les Chiefs ont l'occasion de consacrer leur quarterback Patrick Mahomes (28 ans) comme une légende du jeu. A son poste, seuls Tom Brady, Terry Bradshaw et Troy Aikman ont soulevé au moins trois fois le trophée Vince Lombardi. "Tom (Brady) a remporté sept fois le Super Bowl, et il détient tous les records", a tempéré Mahomes. "Tout ce que je peux faire c'est être le meilleur Patrick Mahomes possible chaque jour, et je vais continuer à faire ça (...) je ne veux pas terminer ma carrière avec des regrets." Remake de 2020 Les Chiefs, vainqueurs l'an passé face aux Philadelphia Eagles, seraient en cas de victoire les premiers à conserver leur trophée depuis les New England Patriots de Tom Brady en 2004. L'affiche de dimanche est un remake de 2020, lorsque Mahomes avait mené la révolte des Chiefs dans le dernier quart-temps pour un succès 31-20. Les 49ers chassent, eux, un sixième trophée, le premier depuis 1995. La franchise de San Francisco a dominé la saison régulière mais a dû survivre à des play-off tendus face aux Green Bay Packers et aux Detroit Lions, renversés en fin de rencontre. Méconnu, leur jeune quarterback Brock Purdy (24 ans) s'est imposé comme une évidence lors de sa deuxième saison en NFL seulement, après avoir été choisi en dernière position de la draft 2022. "Je n'ai jamais été le plus grand, le plus costaud ou le plus rapide, mais j'ai toujours trouvé une façon de gagner", a-t-il commenté. "Je ne fais pas d'actions d'exception comme d'autres joueurs dans cette ligue. Mais le but est juste de gagner, et j'ai le sentiment que je sais faire." Le coach des 49ers Kyle Shanahan espère quant à lui mettre fin à une longue attente alors qu'il dispute sa troisième finale.

Nigeria-Côte d'Ivoire, la Guerre des étoiles Toute la Côte d'Ivoire rêve d'une troisième étoile de championne d'Afrique, au bout d'un parcours miraculeux. Mais devant elle se dresse l'impressionnant Nigeria de Victor Osimhen, en quête d'un quatrième titre, dimanche (21h00) en finale à Abidjan. Que la Force des "Éléphants" soit avec eux. Quasi éliminés après le tremblement de terre contre la Guinée équatoriale (4-0), les Ivoiriens ont été repêchés parmi les meilleurs troisièmes et ont puisé dans ce parcours d'incroyables ressources mentales. L'ex-adjoint Emerse Faé a remplacé Jean-Louis Gasset au poste de sélectionneur et a sonné la rébellion. Ses joueurs ont renversé le Sénégal (aux tirs au but) et le Mali (après prolongation) en marquant à chaque fois dans les derniers instants, comme protégés par des Dieux du football. En demies ils ont maîtrisé leur sujet pour battre la RD Congo (1-0), avec un but de Sébastien Haller, leur attaquant arrivé blessé et qui avait manqué tout le premier tour. Osimhen le "Roi d'Afrique" La star du Nigeria Victor Osimhen a pour sa part commencé à l'heure. Le "Roi d'Afrique", comme l'appelle son coéquipier Ahmed Musa, s'est assigné comme mission de remporter la Coupe, il approche du but. Il n'a marqué qu'un but mais s'est entièrement mis au service de son équipe. Il a gratté deux penalties, provoqué un but contre son camp et offert une passe décisive à Ademola Lookman (3 buts à la CAN). "Personne ne peut gagner un match tout seul", explique son sélectionneur José Peseiro, mais Osimhen "est un exemple". Les Super Eagles ont aussi une bonne défense. "J'ai choisi une autre stratégie", explique le technicien portugais, "les joueurs croient en elle: ne pas encaisser de but car on finira par en marquer un". Le Nigeria est plus complet, mais la Côte d'Ivoire a la foi des ressuscités, et le soutien du grand stade d'Ebimpé, dans la banlieue d'Abidjan. Côte d'Ivoire: toujours aux tirs au but Personne n'a cependant plus remporté la Coupe d'Afrique à la maison depuis l'Egypte en 2006, contre les "Éléphants" d'Emerse Faé alors joueur (0-0, 4-2 tab). Le Nigeria avait remporté chez lui sa première étoile en 1980, mais avait pleuré à Lagos en 2000 contre le Cameroun. Et on ne peut pas dire que l'arbitrage ait été "à domicile": un tir au but de Victor Ikpeba avait très probablement franchi la ligne mais n'avait pas été validé. Les "Super Eagles" restent des spécialistes avec une huitième finale. L'Égypte en a joué 10 (7 victoires), le Ghana 9 (4 victoires) et le Cameroun 7 (5 victoires). Cette fois il n'y a plus son épouvantail, le Cameroun, qui l'a battu trois fois à ce stade (également en 1984 et 1988): il s'en est lui-même débarrassé en 8e de finale (2-0). La Côte d'Ivoire a terminé ses quatre finales aux tirs au but, elle a gagné la première et la dernière, à chaque fois contre le Ghana (1992 et 2015), et perdu celles de 2006 et 2012. Ses deux séances victorieuses furent interminables. En 1992 il a fallu commencer un deuxième tour de tireurs (0-0, 11-10 tab), et en 2015 (0-0, 9-8 tab) le gardien Copa Barry a transformé le dernier.

Sprint: Janik Riebli 6e de la finale Janik Riebli s'est illustré dans le sprint de Canmore Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Janik Riebli a pris la 6e place du sprint skating de Canmore comptant pour la Coupe du monde. L'Obwaldien, qui avait gagné sa demi-finale, a un peu manqué de jus sur la fin de la finale. Il n'empêche que le skieur âgé de 25 ans a réussi une très belle performance. Les Norvégiens ont signé un doublé avec la victoire - sa 75e en Coupe du monde - de Johannes Hoesflot Klaebo devant Erik Valnes (à 0''43) et le Suédois Edvin Anger (à 0''63). Nadine Fähndrich (28 ans) n'est quant à elle pas parvenue à se hisser en finale dans la ville canadienne située dans les Montagnes Rocheuses d'Alberta. La Lucernoise a été sortie en demi-finale, prenant le 5e rang de sa course. La Norvégienne Kristine Stavaas Skistad s'est imposée devant trois Suédoises.

Au Servette FC d'en profiter Cédric Itten (à droite): il a provoqué le penalty qui a permis à Lugano d'égaliser à la 80e. Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Coup d’arrêt pour les Young Boys ! Après leur succès contre Yverdon et à Lausanne, les Bernois ont été tenus en échec à Lugano (3-3). Le Champion en titre a égaré deux points après avoir pourtant mené à... trois reprises au score. Ce faux pas pourrait permettre au Servette FC de revenir à quatre longueurs des Young Boys s’il avait le bonheur de s’imposer dimanche à Yverdon. Au Cornaredo, la verve de Filip Ugrinic n’a pas suffi. Auteur d’un but et d’un assist, l’international a su prendre l’ascendant sur une défense luganaise un brin laxiste. Mais les Bernois ont peut-être sous-estimé la force de caractère des Tessinois. Ne sont-ils pas allés chercher une troisième égalisation après une intervention de la VAR qui avait annulé une réussite de Zan Celar ? Le Slovène, pour son 100e match avec le FC Lugano, pouvait toutefois signer le 3-3 à la 80e sur un penalty accordé pour une main de Cédric Itten.

Une option peut-être décisive pour le Bayer et Granit Xhaka Granit Xhaka (à gauche) s'interpose devant Jamal Musiala. Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le Bayer Leverkusen a pris une option sur la conquête du premier titre de son histoire. Granit Xhaka et ses coéquipiers ont battu 3-0 le Bayern Munich dans le choc au sommet de la 21e journée. Ce succès probant qui ne souffre aucune discussion permet au Bayer de compter désormais 5 points d’avance sur les Bavarois. La maitrise affichée par l’équipe de Xabi Alonso, toujours invaincue cette saison en 31 matches toutes compétitions confondues, laisse penser que cette année sera enfin la bonne pour le club de la Rhur. Ironie du sort, l’ouverture du score à la 18e minute a été inscrite par Josip Stanic, un joueur prêté par le... Bayern Munich. Alejandro Grimaldo signait le 2-0 à la 50e, Jeremie Frimpong le 3-0 dans le temps additionnel. Avec un Granit Xhaka toujours aussi parfait dans son rôle de métronome, on a le sentiment que rien ne peut ébranler la quiétude du Bayer.

Le Real Madrid en route vers un nouveau titre Vinicius Junior: une démonstrartion contre Gérone. Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Porté par son duo Bellingham-Vinicius, le Real Madrid a écrasé Gérone 4-0 lors du choc de la 24e journée de la Liga. Le Real porte son avance au classement à 5 points. Déjà victorieux à l'aller (3-0), le club merengue a signé une nouvelle démonstration collective et ramené à la réalité le petit club catalan, qui espérait s'offrir dans la capitale le droit de continuer à rêver d'un premier titre de champion d'Espagne. Relégué à cinq longueurs de son adversaire du soir après cette deuxième défaite de la saison, Gérone devra désormais réaliser un sans-faute et espérer des faux-pas du Real, pour éventuellement devenir le premier club à dérober la couronne aux trois grands d'Espagne (Real Barça, Atlético) depuis Valence il y a vingt ans. Vinicius Junior a parfaitement lancé les siens des vingt mètres (6e, 1-0) avant que le "Pichichi" Jude Bellingham ne s'offre un doublé (36e, 54e). Visiblement touché à une cheville, le milieu anglais a quitté le terrain sous une ovation du Bernabéu et Rodrygo a ajouté un quatrième but quelques minutes plus tard (61e, 4-0).

Un plat du pied magistral de Fabian Schär à Nottingham Un nouveau but pour Fabian Schär. Image: KEYSTONE/EPA/TIM KEETON Fabian Schär n’arrête pas de marquer en ce début d’année. Deux semaines après son doublé à Birmingham face à Aston Villa, le St. Gallois a également trouvé le chemin des filets à Nottingham. Il a inscrit le 2-1 lors du succès 3-2 des Magpies sur un superbe plat du pied. Il a été avec le Brésilien et ancien Lyonnais Bruno Guimaraes, auteur d’un doublé, le grand artisan de cette victoire précieuse qui survient après l’affolant 4-4 contre Luton.

Un pas de plus pour l'Inter et Yann Sommer Yann Sommer peut jubiler: le Scudetto n'est plus très loin. Image: KEYSTONE/AP/Str L’Inter Milan et Yann Sommer ont fait un pas de plus vers le Scudetto. Ils se sont imposés 4-2 à Rome au terme d’un match magnifique. Menés 2-1 à la pause par la nouvelle Roma de Daniele De Rossi sous un déluge de pluie, les Milanais ont renversé la situation avec un rare brio. Une réussite de Marcus Thuram et un autogoal d’Angelino sous la menace de ce même Thuram ont permis à l’Inter de reprendre l’avantage avant l’heure de jeu. Impuissant sur les réussites de Gianluca Mancini et de Stephan El Shaarawy, Yann Sommer a livré la marchandise. Le calme dégagé par le portier bâlois est l’une des raisons qui explique pourquoi l’Inter survole la Serie A. Les Milanais possèdent désormais 7 points d’avance sur la Juventus qui reçoit l’Udinese lundi.

Donat Rrudhani sauve le Lausanne-Sport Donat Rrudhani (à gauche) remercie Kally Sène pour son offrande. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Une réussite de sa nouvelle recrue Donat Rrudhani juste avant la pause a évité le pire au Lausanne-Sport ! Le point obtenu à la Pontaise face au SLO (1-1) sauve les apparences. Ce huitième match de rang sans victoire aurait peut-être été celui de trop pour Ludovic Magnin si le joueur prêté par les Young Boys n’avait pas transformé une offrande de Kaly Sène pour une égalisation tombée presque de nulle part. Avec ce résultat, le Lausanne-Sport conserve son matelas de 7 points sur son adversaire du jour. Mais sa dernière demi-heure bien trop poussive rappelle combien il lui sera difficile d’échapper à la place de barragiste. Le SLO n’a donc pas gagné le match qu’il devait impérativement gagner pour se donner une chance d’échapper à la relégation directe. Sans l’inattention défensive bien coupable sur la réussite de Rrudhani, les Stadistes auraient peut-être pu gagner leur premier derby de l’année. Ils avaient cru avoir fait le plus dur après l’ouverture du score sur un véritable bijou d’Ismaël Gharbi à la 32e. Suspendu lors des trois derniers matches, le joueur du PSG a illuminé ce derby par sa classe. Sa seule présence commande de toujours garder un œil sur les rencontres du SLO. Le FC Zurich n’a pas, en revanche, vécu un huitième match sans victoire. Victorieux 1-0 des Grasshoppers grâce à un penalty transformé par Antonio Marchesano à la 38e, le FCZ a enfin retrouvé le chemin du succès. Il a été acquis dans un 285e derby marqué par les expulsions d’Asumah Abubakar à la 12e et de Nikola Karic à la 26e.