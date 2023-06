Golubic bat Teichmann ++ Trois Suisses honorés en Autriche

Nottingham: Golubic domine Teichmann Viktorija Golubic: un succ�s bienvenu Image: KEYSTONE/AP Viktorija Golubic (WTA 150) a remporté le derby suisse contre Jil Teichmann (WTA 123) au 1er tour du tournoi WTA de Nottingham. La Zurichoise a battu la Seelandaise en deux sets, 6-4 6-3. Le suspense n'a guère été de mise sur le gazon anglais entre les deux Suissesses. Plus à l'aise sur cette surface que son adversaire, Viktorija Golubic a dominé les débats et validé sa victoire après 1h22 de match. Alors que Jil Teichmann a subi sa septième défaite de l'année au 1er tour d'un tournoi, Golubic a réussi à se hisser au 2e tour pour la deuxième fois après Miami. Toutes deux ont perdu énormément de terrain dans la hiérarchie mondiale et se retrouvent au-delà du 100e rang. La prochaine adversaire de la Zurichoise sera la Croate Donna Vekic (WTA 20). La tenue du tournoi n'a pas été perturbée par un tragique fait divers en ville qui a fait trois morts et autant de blessés.

Autriche: trois Suisses dans le onze de la saison Philipp K�hn: des lauriers en Autriche Image: KEYSTONE/DPA/SWEN PF�RTNER Trois Suisses figurent parmi l'équipe idéale de la saison écoulée du championnat d'Autriche. Il s'agit du gardien Philipp Köhn, du défenseur Gregory Wüthrich et de l'attaquant Haris Tabakovic. Le choix de ce onze est le résultat d'une consultation auprès des rédactions sportives en Autriche. Köhn (25 ans) a été champion avec Salzbourg, alors que Wüthrich (28 ans) évolue à Sturm Graz, qui a fini deuxième. Pour sa part, Tabakovic (28 ans) a inscrit 18 buts pour Austria Vienne, ce qui en fait le deuxième meilleur buteur du championnat.

Mäder: "C'est agréable quand on peut et non pas quand on doit" M�der est meilleur lorsqu'on ne l'attend pas Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Au vu de son palmarès, Gino Mäder est considéré comme le Suisse ayant les meilleures perspectives au classement général. Mais le rôle de favori ne lui convient pas vraiment. Pour chaque coureur suisse, le Tour de Suisse est au même titre que le Tour de Romandie un moment fort de l'année cycliste. L'impatience et la motivation sont donc grandes. C'est aussi le cas pour Gino Mäder. Mais le professionnel de la Bahrain-Victoriou a abordé sa quatrième Boucle nationale avec des sentiments mitigés. Cela s'explique par le fait qu'il a de nouveau été freiné par des soucis de santé. Si l'année dernière, c'est un problème d'estomac qui l'avait contraint à l'abandon après quatre jours sur le Tour de Suisse, ce printemps, c'est le Covid qui lui a donné du fil à retordre. Après son excellente 5e place dans Paris - Nice, Gino Mäder s'était rendu fin avril au Tour de Romandie avec beaucoup de confiance, afin de tester sa forme pour le Giro d'Italia. Un Giro qu'il porte dans son cœur depuis sa victoire d'étape à Ascoli Piceno en mai 2021. Mais il n'a pas disputé ce Giro. Le fait qu'il n'ait pas pu rivaliser avec les meilleurs lors de l'étape-reine du Tour de Romandie était peut-être un signe avant-coureur. Le virus l'a frappé de plein fouet. "J'étais content de ne pas devoir m'entraîner, il n'était pas question de faire de la compétition pendant cette période". Le général n'est pas à l'ordre du jour Environ un mois s'est écoulé depuis. Gino Mäder a entre-temps digéré sa déception - le Tour d'Italie était pour lui un grand objectif de la saison. Pour le Tour de France, il se trouve tout de même sur la présélection de la Bahrain. Le Bernois ne connaît pas exactement son état de forme. Le contre-la-montre inaugural de dimanche à Einsiedeln n'a pas fourni beaucoup d'informations. Il y a perdu 56 secondes, notamment parce qu'il est tombé dans une fenêtre météo défavorable avec des rafales de bise. En ce qui concerne ses objectifs pour ce Tour à domicile, Mäder se montre prudent. "La semaine est longue et intense. Si je m'en sors bien, je serai content". Le classement général n'est actuellement pas un sujet de préoccupation pour lui. Dans l'équipe Bahrain-Victorious, on mise sur Pello Bilbao. Des attentes élevées Gino Mäder a surtout livré la marchandise quand personne ne l'attendait. Sa victoire d'étape au Giro a été aussi surprenante que sa 5e place au classement général de la Vuelta 2021 quelques mois plus tard. Et même lorsqu'il avait perdu de vue son objectif de se classer parmi les meilleurs au Tour de Suisse il y a deux ans, il a signé deux coups d'éclat lors du week-end final avec une 3e place dans le clm en côte et la victoire dans l'étape-reine d'Andermatt. Beaucoup voient en lui le premier vainqueur suisse du classement général depuis Fabian Cancellara en 2009, mais les attentes élevées l'ont plutôt freiné par le passé. Interrogé sur le thème de la pression, Mäder déclare: "On peut avoir des attentes, cela parle aussi pour mon passé. J'évolue dans une bonne direction, positive". Le Bernois veut maintenant "prendre jour après jour, profiter et rouler de manière agressive. Si possible, je veux en gagne une". Les possibilités ne manquent pas pour le puissant grimpeur avec les arrivées en altitude à Villars-sur-Ollon (mardi), Loèche-les-Bains (mercredi) puis lors de l'étape reine vers La Punt (jeudi). La situation lui convient: "C'est toujours agréable quand on peut et non pas quand on doit".

Tori Bowie a succombé à des complications liées à une grossesse Les causes du d�c�s de Tori Bowie sont connues Image: KEYSTONE/AP/ALASTAIR GRANT La sprinteuse américaine Tori Bowie, vice-championne olympique du 100 m en 2016 puis championne du monde en 2017, est décédée début mai des suites de complications liées à une grossesse. Le rapport d'autopsie a été dévoilé par plusieurs médias américains lundi. L'athlète de 32 ans avait été retrouvée morte à son domicile d'Orange County, en Floride, par une équipe du shérif envoyée sur place, ses proches s'inquiétant de ne pas arriver à la joindre. Selon le média USA Today, l'autopsie a révélé que Frentorish 'Tori' Bowie était enceinte de huit mois et que le travail avait débuté au moment de son décès. Elle a pu succomber à des complications liées à sa grossesse, notamment une éclampsie qui se traduit par des crises convulsives, potentiellement fatales, associées à une hypertension artérielle, selon l'autopsie. La nouvelle de la disparition brutale de la championne avait suscité une vive émotion dans le monde de l'athlétisme. Née le 27 août 1990 à Sand Hill, dans une région rurale du Mississippi, élevée par sa grand-mère, Tori Bowie était passée du saut en longueur au sprint en 2014, établissant cette année-là la meilleure performance mondiale sur 100 m en 10''80. Elle s'était forgé ensuite un gros palmarès de façon fulgurante, d'abord en remportant trois médailles olympiques en 2016 à Rio avec l'or du relais 4x100 m, l'argent du 100 m derrière la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah et le bronze du 200 m. L'année suivante, à Londres, Tori Bowie était devenue championne du monde de la ligne droite, s'imposant en 10''85, et avait également pris part au relais doré de la Team USA sur le relais 4x100 m.

Mbappé envisage un départ en 2024 Mbapp� quittera-t-il le PSG d�s cet �t�? Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Intox ou choix définitif? Kylian Mbappé a informé le PSG qu'il n'activerait pas l'année supplémentaire à sa disposition pour prolonger jusqu'en 2025 Cela force son club à envisager un départ dès cet été pour récupérer une indemnité de transfert. Le club de la capitale s'est pris un nouveau coup sur la tête avec la décision de son attaquant-vedette, annoncée lundi par courrier et révélée par le quotidien L'Equipe. Elle intervient un peu plus d'un an après sa prolongation surprise au PSG, club qu'il a rejoint en 2017 contre 180 millions d'euros en provenance de Monaco. Le vice-champion du monde 2022, courtisé notamment par le Real Madrid, avait prolongé jusqu'en 2024 avec la possibilité pour lui d'activer une option pour une année supplémentaire. Il a fait connaître sa décision lundi dans un courrier transmis au club, a confirmé à l'AFP une source proche des négociations. La date butoir pour faire son choix est le 31 juillet 2023. Sollicité lundi en fin de soirée, l'entourage de Mbappé n'avait pas réagi dans l'immédiat. Scénario catastrophe Un départ de l'attaquant de 24 ans à la fin de son contrat, à l'été 2024, s'avèrerait catastrophique pour le Paris St-Germain car, en plus du vide laissé dans l'équipe, le club serait privé des millions d'euros que lui assurerait un transfert. Dans ces conditions, le club rouge et bleu a deux solutions, selon la source proche des négociations: soit le convaincre d'activer finalement la clause de prolongation, avant l'échéance du 31 juillet, soit tenter de le vendre à un club dès cet été et récupérer une forte somme d'argent en échange. "Encore un an de contrat" Le souhait exprimé par le Français lundi est une contrariété de plus pour les propriétaires de QSI, le fonds qatarien arrivé en 2011, après une saison déjà difficile sur le terrain et en dehors, malgré l'obtention du titre de champion de France. De nouveau en échec en Ligue des champions, le club s'active actuellement pour trouver un successeur à Christophe Galtier, placé sur un siège éjectable un an après son arrivée en provenance de Nice. Sans entraîneur, le PSG a aussi dit adieu au champion du monde argentin Lionel Messi, en fin de contrat et parti sous des sifflets du Parc des princes, et à l'expérimenté Sergio Ramos. L'avenir de l'attaquant Neymar, sous contrat jusqu'en 2025, apparaît également assez flou. Quant à Mbappé, il avait déjà laissé entendre qu'il pourrait partir en 2024, à l'occasion de la cérémonie des trophées UNFP, le 28 mai, lors de laquelle il avait gagné un quatrième titre consécutif de meilleur joueur de la saison en Ligue 1. "J'ai dit que l'année prochaine je jouerai au PSG. J'ai encore un an de contrat donc je vais honorer mon contrat", avait-il déclaré.

Denver mate Miami dans l'acte V pour cueillir son premier titre La soir�e fut belle pour Jokic (15) et les Nuggets Image: KEYSTONE/AP/Jack Dempsey Denver n'a pas manqué sa première balle de match. Les Nuggets ont décroché lundi leur premier titre NBA en 47 ans d'histoire en s'imposant 94-89 face à Miami dans l'acte V de la finale des play-off, grâce notamment aux 28 points et 16 rebonds de Nikola Jokic. La première tentative aura donc été la bonne pour les Nuggets, qui n'avaient jusqu'ici jamais passé le cap de la finale de Conférence (quatre échecs à ce stade, en 1978, 1985, 2009 et 2020). Têtes de série no 1 à l'Ouest, les joueurs de Michael Malone ont maîtrisé leur sujet tout au long des séries. Ni Minnesota (4-1), ni Phoenix (4-2), ni même les Lakers de LeBron James, broyés 4-0, ne sont parvenus à gêner leur marche en avant. Surprenant vainqueur de la Conférence Est, Miami a également été largement dominé après avoir pourtant gagné l'acte II de cette finale dans le Colorado. Mais la réaction des Nuggets fut immédiate, avec deux victoires obtenues en Floride dans les matches nos 3 et 4. Et ils ont su enfiler leur bleu de travail lundi, au cours d'un acte V dans lequel ils n'ont réussi que 17,9% de leurs tirs à 3 points 8 (5/28) et 13 de leurs 23 lancers-francs, tout en commettant 14 pertes de balle. Jokic MVP des play-off "C'était moche et nous n'arrivions pas à rentrer nos tirs, mais à la fin nous avons trouvé le moyen de nous en sortir", a déclaré Nikola Jokic, qui a porté son équipe à bout de bras lundi alors que Jamal Murray s'est contenté de 14 points et 8 assists. "Je suis simplement heureux que nous ayons gagné le match", a-t-il poursuivi. Le pivot serbe de 28 ans a été logiquement désigné MVP de ces play-off, après avoir remporté le trophée de MVP de la saison régulière en 2021 et 2022. Il est le premier joueur de l'histoire à avoir dépassé les 500 points, 250 rebonds and 150 passes décisives au cours des mêmes play-off. Un 4e échec pour le Heat Pour le Heat, sacré en 2006, 2012 et 2013, cet échec est le quatrième en sept opportunités après 2011, 2014 et 2020. Mais l'on se souviendra que la franchise floridienne a dû passer par les play-in, s'inclinant face aux Hawks de Clint Capela dans le match no 1 avant de décrocher leur ticket pour les play-off face aux Bulls.

L'Allemagne arrache le nul à l'Ukraine Les Allemands et les Ukrainiens ont fait match nul 3-3 Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Quasiment un an avant le match d'ouverture de "son" Euro 2024 à Munich (14 juin), l'Allemagne a une nouvelle fois exposé ses lacunes défensives face à l'Ukraine. Elle a arraché le nul (3-3). Moins de trois mois après une première défaite contre la Belgique depuis le 26 septembre 1954, l'Allemagne a évité lundi en début de soirée un premier revers contre l'Ukraine, grâce à un penalty dans le temps additionnel marqué par le capitaine Joshua Kimmich. Lundi à Brême, l'Allemagne disputait le 1000e match de son histoire, une neuvième rencontre face à l'Ukraine placée sous le signe de la paix et contre la guerre menée par la Russie sur le territoire ukrainien depuis le 24 février 2022. Face à l'Ukraine dirigée pour la première fois par l'ancien international Sergueï Rebrov, l'Allemagne a craqué à deux reprises sur des balles dans le dos de la défense à trois (Ginter, Rüdiger-Schlotterbeck) testée par Flick. Il s'agissait de la 19e défense différente alignée par le sélectionneur allemand en 22 matches. Si l'Allemagne avait ouvert le score dès la 6e minute par Niclas Füllkrug, les coéquipiers de Joshua Kimmich ont ensuite essayé de revenir au score, manquant de chance sur un splendide coup franc de Leroy Sané, venu s'écraser sur la barre transversale. Kai Havertz a réduit la marque à la 83e avant de provoquer dans la dernière minute le penalty pour éviter la défaite.

"Ne parie jamais contre Novak" A 36 ans, Djokovic est encore loin d'�tre rassasi� Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Même à 36 ans, Novak Djokovic n'est de loin pas rassasié. Plus l'adversité est grande, mieux le Serbe joue. C'est aussi le secret de son succès. Pour Andy Roddick, le débat sur le meilleur joueur de tennis de l'histoire est clos. "Il est difficile d'argumenter avec des chiffres pour dire que @DjokerNole n'est pas le meilleur", a écrit l'ancien numéro 1 mondial sur Twitter. "Si quelqu'un argumente contre, c'est probablement basé sur des sentiments". Novak Djokovic restera pour longtemps le joueur le plus titré de l'histoire. Le fait que certains s'opposent encore à cette conclusion stimule d'autant plus le Serbe. Le fait qu'avant la demi-finale contre la jeune star Carlos Alcaraz (20 ans), à qui il a repris la place de no 1 mondial, Djokovic ait été désigné par beaucoup comme l'outsider, a encore motivé ce dernier. "J'ai trouvé cela un peu étrange", s'est étonné son entraîneur Goran Ivanisevic après la victoire à Roland-Garros dimanche soir, grâce à laquelle Nole est désormais le seul détenteur du record de titres du Grand Chelem (23). "On ne peut tout simplement pas dire ça. Bien sûr, Alcaraz jouait mieux avant le tournoi, mais c'est un Grand Chelem". Et là, Djokovic est toujours au top de sa forme. Un bilan impressionnant en Grand Chelem "A ce stade de ma carrière, les Majeurs sont LA priorité pour moi", clame Novak Djokovic. Cela se voit clairement dans les résultats. Sur les dix-neuf derniers tournois du Grand Chelem, Djokovic en a remporté onze. Il a perdu deux fois en finale, une fois en demi-finale et une fois en quart de finale, il a dû abandonner une fois en 8e de finale (US Open 2019 contre Stan Wawrinka), a été disqualifié une fois (US Open 2020, après avoir touché une juge de ligne avec une balle), n'a pas été autorisé à s'aligner deux fois parce qu'il n'était pas vacciné contre le Covid. Il aurait donc pu battre le record bien plus tôt sans son entêtement pendant la pandémie... Ce sont des choses comme cet entêtement, des déclarations controversées sur le Kosovo, un patriotisme serbe ouvertement affiché ou son attitude parfois exagérément martiale sur le court qui font parfois obstacle à Djokovic. Ils sont responsables du fait que, malgré ses impressionnantes performances sportives, il n'a jamais atteint l'énorme cote de popularité de Roger Federer et de Rafael Nadal. Mais sans ces convictions, il n'aurait presque certainement jamais connu autant de succès. Une jeunesse difficile C'est l'adversité qui incite Novak Djokovic à donner le meilleur de lui-même. Ou comme le dit Ivanisevic : "Si tu lui dis qu'il n'a aucune chance, il a tout de suite trois fois plus faim". Le Serbe attribue cette flamme intérieure en grande partie à sa jeunesse à Belgrade. "J'ai grandi un peu différemment de la plupart des autres joueurs de ma génération", explique-t-il. "Dans les années quatre-vingt-dix, quand j'avais quatre ou cinq ans, nous avons connu plusieurs guerres. La Serbie était sous embargo". Selon lui, il y avait beaucoup d'obstacles et de défis à relever. "Ma famille avait peu d'argent, mais ils m'ont quand même soutenu dans mon rêve de gagner un jour Wimbledon et de devenir le no 1", se souvient le Serbe. "95 % des gens se moquaient d'eux". Cette période a marqué Novak Djokovic, il y puise la force de grandir face à l'adversité. Et il n'en a pas encore assez, loin de là. Manque encore l'or olympique "Mon chemin n'est pas encore terminé", assure-t-il. "Je suis toujours motivé et j'attends déjà avec impatience Wimbledon", où il est invaincu depuis son abandon en quart de finale de l'édition 2017. Il reste encore quelques objectifs à Djokovic: avec 25 titres majeurs, il dépasserait même la femme la plus titrée. Le Grand Chelem calendaire (remporter les quatre Majeurs la même année), qu'il avait manqué pour un match en 2021, lui tend à nouveau les bras. Et il manque aussi l'or olympique, qui aurait une signification particulière pour ce patriote. Une dernière chance lui sera probablement offerte l'année prochaine, précisément dans le stade de Roland-Garros. "Je pense qu'il a encore beaucoup de choses dans son corps", dit Goran Ivanisevic. Et l'ancien vainqueur de Wimbledon donne un conseil qui doit ressembler à un cauchemar pour ses adversaires: "Ne parie jamais contre Novak".

Ludovic Waeber sous contrat avec les Florida Panthers Ludovic Waeber va rejoindre les Florida Panthers Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Ludovic Waeber a signé un contrat d'un an avec les Florida Panthers en NHL. Le Fribourgeois de 26 ans quitte les Zurich Lions pour rejoindre la Floride. Actuellement menés 3-1 par Vegas en finale de la Coupe Stanley, les Florida Panthers ont donc jeté leur dévolu sur le gardien formé à Fribourg-Gottéron. Barré par Reto Berra au sein du contingent des Dragons, Waeber est parti à Zurich en 2020. Il a disputé 46, 34 et 20 matches lors de ses trois saisons avec les Lions. Ce fut plus difficile cette saison avec l'arrivée du Tchèque Simon Hrubec. Le titulaire actuel est le vétéran russe Sergei Bobrovski, mais la hiérarchie est relativement ouverte derrière lui.

Biniam Girmay le plus fort au sprint lors de la 2e étape Biniam Girmay le plus fort � Nottwil Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Biniam Girmay (Intermarché) a remporté au sprint la deuxième étape du Tour de Suisse entre Beromünster et Nottwil sur 173 km. Stefan Küng conserve le maillot jaune. L'Erythréen de 23 ans a devancé avec aisance le Français Arnaud Démare et le Belge Wout van Aert dans la commune du canton de Lucerne. Parti tôt, van Aert a vu Girmay le dépasser par la gauche. Le longiligne coureur d'Asmara a pu démontrer sa puissance et rendre fous de bonheur les supporters erythréens. Il s'agit de sa troisième belle victoire après Gand-Wevelgem et une étape du Giro l'an dernier. Stefan Küng a pu garder son maillot jaune sans trop de soucis dans cette étape sans réelles difficultés. Ce sera bien plus délicat voire impossible mardi. Le peloton débarquera en effet en Suisse romande avec une belle étape de montagne. Au programme, les coureurs franchiront le col des Mosses avant de se rendre à Villars-sur-Ollon sur 144 km.

Alex Frei reprend les rênes d'Aarau Alex Frei a retrouv Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Alex Frei est comme attendu le nouvel entraîneur du FC Aarau. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de Suisse s'est engagé pour deux ans, annonce le club argovien. Quatre mois après avoir été écarté par "son" FC Bâle, Alex Frei (43 ans) entame donc un nouveau défi. Il aura pour mission d'emmener Aarau en Super League, après que le club a échoué au 4e rang du dernier championnat de Challenge League avec trois points de retard sur Stade Lausanne-Ouchy (barragiste). Le Bâlois aux 42 buts en 84 sélections en équipe nationale succède à Aarau à Boris Smiljanic. Il s'agit de son quatrième mandat en tant qu'entraîneur principal après ses passages à Wil (septembre 2020-novembre 2021) et à Winterthour (décembre 2021-juin 2022) en Challenge League, puis à Bâle en Super League de juillet 2022 à février 2023. Son nouvel employeur n'est par ailleurs pas rancunier. Aarau avait en effet été délogé de la première place, synonyme de promotion, par Winterthour lors de la dernière du championnat 2021/22. Le FCW d'Alex Frei avait notamment fêté deux succès cruciaux face à Aarau lors de la phase retour.

Hüsler renoue avec la victoire à Bois-le-Duc Marc-Andrea H�sler a renou� avec la victoire lundi Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Marc-Andrea Hüsler (ATP 82) a renoué avec la victoire lundi. Le gaucher zurichois s'est imposé 6-2 7-6 (7/2) devant Maxime Cressy (ATP 40) au 1er tour sur le gazon de Bois-le-Duc. Battu d'entrée dans ses quatre précédents tournois, Marc-Andrea Hüsler a décroché un succès pour le moins inattendu. Il n'avait en effet jusqu'ici pas gagné le moindre match sur herbe sur le circuit principal, et affrontait un joueur qui avait quant à lui conquis un titre (Newport) sur cette surface l'été dernier. A l'aise sur gazon, Maxime Cressy traverse cependant une période difficile, avec désormais neuf (!) défaites consécutives subies dans un 1er tour. Son manque de confiance s'est notamment ressenti dans la deuxième manche, où il a mené 5-3 service à suivre avant de se procurer trois balles de set à la relance. Marc-Andrea Hüsler, qui avait survolé les débats dans la première manche en ne perdant que six points sur son engagement, a su écarter le danger à 4-5 0/40 dans le deuxième set. Il a ensuite fait cavalier seul dans un jeu décisif dont il a remporté les six premiers points. Le Zurichois peut légitimement espérer atteindre les quarts de finale sur le gazon néerlandais après cette victoire face à la tête de série no 8 du tableau. Il affrontera au 2e tour l'invité néerlandais Gijs Brouwer (ATP 145) ou le "lucky loser" australien Rinky Hijikata (ATP 133).

Yverdon peut jouer en Super League Yverdon pourra bien jouer en Super League en 2023/24 Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Yverdon Sport évoluera bien en Super League la saison prochaine. La Commission des licences de la Swiss Football League a en effet officiellement confirmé la licence II accordée initialement fin avril au vainqueur du championnat de Challenge League. Le club du Nord vaudois peut donc remercier Neuchâtel Xamax et les autorités neuchâteloises, qui ont accepté de mettre la Maladière à disposition d'Yverdon pour ses premiers matches à domicile de la saison 2023/24. Le temps que le Stade municipal d'Yverdon soit mis en conformité par le biais de travaux, soit d'ici la fin septembre. Yverdon Sport avait en effet dû trouver une solution de rechange après que le Canton du Valais avait refusé de "prêter" Tourbillon. Cette décision avait "constitué une modification importante de la situation, conduisant à l'ouverture d'une procédure de confirmation de licence", rappelle la SFL dans son communiqué. Pour rappel, Yverdon avait obtenu la licence II fin avril, en première instance.

Dino Toppmöller nouveau coach de l'Eintracht Francfort Sow (� gauche) et l'Eintracht Francfort ont trouv� leur nouveau coach Image: KEYSTONE/DPA/ARNE DEDERT L'Eintracht Francfort tient son nouveau coach. Le club de l'international suisse Djibril Sow a engagé Dino Toppmöller (42 ans), qui succède à Oliver Glasner. Dino Toppmöller a signé un contrat courant jusqu'en 2026. Il s'agit pour l'ex-assistant de Julian Nagelsmann à Leipzig et au Bayern Munich du premier mandat d'entraîneur en chef en Bundesliga. Son père Klaus avait déjà été entraîneur de l'Eintracht lors de la saison 1993/94. Francfort a annoncé sa séparation d'avec Glasner dès la première moitié du mois de mai. Sous la direction de l'Autrichien, l'équipe avait remporté l'Europa League en 2022. Elle s'est classée 7e en Bundesliga lors de l'exercice 2022/23, échouant par ailleurs en finale de la Coupe d'Allemagne contre Leipzig.