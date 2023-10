Gottéron perd à la maison ++ Bellingham terrasse le Barça

Une nouvelle performance de choix pour le SLO Edmond Akichi (é droite) s'interpose devant Daniel Afriyie: le SLO n'a rien lâché au Letzigrund. Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Stade Lausanne-Ouchy a signé une nouvelle performance de choix. Le néo-promu a obtenu le nul 1-1 au Letzigrund face au leader Zurich. Première équipe cette saison à mener au score devant le FCZ grâce à la très belle frappe d'Ismaël Gharbi, le joueur prêté par le PSG, à la 24e, le SLO n’a rien volé. Les Vaudois furent les plus percutants pendant une heure et ils auraient pu forcer la décision avant l’égalisation du FCZ sur un penalty de Jonathan Oklita à la 44e. Seulement, Florian Danho devait galvauder une occasion en or pour quelques centimètres. Après son succès à Bâle et avant de défier mercredi le Servette FC à Genève en Coupe de Suisse, le SLO a démontré qu’il était aussi capable de briller à l’extérieur. Ce résultat fait bien sûr l’affaire des Young Boys dans la lutte pour le titre. Les Bernois sont à trois points du FCZ, mais ils ont joué deux matches de moins.

National League: Fribourg s'incline à domicile Duel musclé entre Bertschy et Trutmann Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg-Gottéron n'a pas enchaîné 24 heures après son succès à Genève. A domicile, le leader de National League s'est incliné 3-1 face aux Zurich Lions, qui reviennent à trois points de la tête. Les Fribourgeois avaient peut-être laissé un peu trop de forces physiques et mentales aux Vernets pour aborder le choc au sommet contre les Lions dans les meilleures conditions. Ils ont d'ailleurs été surpris par une réussite de Riedi inscrite après... 17 secondes de jeu. Grant a ajouté le numéro deux à la 32e, en supériorité numérique. Jecker a redonné un bref espoir aux Dragons (45e), avant la réussite de Malgin (50e) qui a mis les visiteurs définitivement à l'abri. En deux matches contre les Lions, Fribourg n'a marqué que deux fois. Le précédent duel avait vu les Zurichois l'emporter 2-1 tab. Fin de série pour Lugano Lugano n'a pas réussi à signer une septième victoire consécutive. Devant leur public, les bianconeri ont été surpris par Lausanne 4-3. Les buts du LHC ont été inscrits par Sekac (8e), Jäger (20e), Riat (35e) et Bozon (38e). Les Vaudois ont ainsi fait le plein ce week-end après leur succès contre Kloten vendredi. Ambri-Piotta est passé à une seconde d'une défaite dans le temps réglementaire. Virtanen a égalisé pour les Tessinois - qui avaient sorti leur gardien - après 59'59 pour arracher la prolongation contre les Langnau Tigers, qui menaient depuis la 33e et un but de Petrini. Les biancoblu ont fait la décision à la 63e par Kneubühler. Bienne encore battu Bienne continue de connaître des résultats mitigés. Aux Grisons, les finalistes des derniers play-off se sont inclinés 3-2 face à Davos. Olofsson avait pourtant ouvert le score dès la 6e, mais Wieser (14e) et Jurco (19e/44e) ont renversé la vapeur pour le HCD. Olofsson a réduit l'écart en vain (56e). L'affrontement entre Berne (4e) et Zoug (3e) a été serré. Les visiteurs l'ont emporté 2-1 tab pour renforcer leur place sur la troisième marche du podium provisoire. Kloten a pour sa part remporté une rare victoire en battant les Rapperswil-Jona Lakers 2-1. Les deux buts des Aviateurs ont été marqués par Simic.

Yverdon: un point qui fait du bien Christopher Lungoyi dans le duel qu'il n'aurait jamais dû livrer à Marvin Keller.... Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Après deux défaites de rang, Yverdon s’est partiellement rassuré. Le néo-promu a obtenu le nul (1-1) à domicile devant Winterthour dans une partie marquée par les frasques de Christopher Lungoyi. Coupable d’être parti seul au but alors que les Zurichois avaient arrêté de jouer pour que l’on puisse soigner son coéquipier Aymen Mahious, l’attaquant yverdonnois a bafoué les valeurs du fair-play avant d’être expulsé à la 69e pour un second carton jaune brandi en raison d’une simulation. Le samedi du Genevois, si brillant depuis le début de ce championnat, fut bien sombre. A dix contre onze, Yverdon a tenu le score grâce à Kevin Martin qui a détourné à la 80e un penalty de Roman Buess. En concurrence avec le Canadien, Sebastian Breza, Kevin Martin a marqué des points auprès de sa direction. Se priver d’un tel battant serait se tirer une balle dans le pied. Dans l’autre rencontre disputée à 18h00, le FC St. Gall a battu 3-1 les Grasshoppers, score acquis à la pause, pour poursuivre son sans faute à domicile : six victoires en six matches. A la formation de Peter Zeidler de se libérer hors de ses bases pour, pourquoi pas, s’immiscer dans la lutte pour le titre qui ne concerne à priori que le FC Zurich et les Young Boys.

Félix Auger-Aliassime pour le doublé Felix Auger-Aliassime: une histoire d'amour se dessine entre Bâle et le Canadien. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Tenant du titre, Félix Auger-Aliassime (ATP 19) à l’occasion de signer un doublé aux Swiss Indoors ce dimanche. Le Canadien rejouera, en effet, une finale à Bâle. Après avoir sauvé une balle de match au bout de la nuit lors de son quart de finale contre Alexander Shevchenko, Felix Auger-Aliassime n’a laissé aucune chance à Holger Rune (ATP 6) lors du remake de la finale de 2022. Il s’est imposé 6-3 6-2 devant le Danois pour se hisser pour la première fois cette année en finale. Avant cette semaine rhénane, il avait collectionné bien des désillusions avec des résultats indignes de son rang. Félix Auger-Aliassime mène 2-1 dans ses face-à-face avec Hugo Hurkacz. Le Polonais a toutefois enlevé leur dernier duel, l’an dernier sur le gazon de Halle. Et dimanche, il pourrait faire un grand pas vers le Masters de Turin s’il devait cueillir le titre...

Jude Bellingham terrasse le FC Barcelone Jude Bellingham peut savourer: il a été le grand homme du Clasico. Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Extraordinaire Jude Bellingham ! L’Anglais a signé un doublé au Stade olympique de Barcelone pour offrir au Real Madrid une improbable victoire 2-1 dans le Clasico. Le transfuge de Dortmund a surgi à la... 92e minute pour glisser le ballon entre les jambes de Marc-André ter Stegen. A la 68e, le portier allemand avait été un peu trop court sur une frappe de l’Anglais pour le 1-1. Avec ce doublé, Jude Bellingham consolide sa place de meilleur buteur de la Liga avec dix réussites. Il permet, surtout, au Real Madrid de revenir à la hauteur de Gérone en tête du classement pour laisser le FC Barcelone à quatre points. Le match avait pourtant débuté de la plus belle des manières avec l’ouverture du score d’Ilkay Gundogan à la 6e minute. Seulement, ils devaient toucher à deux reprises les poteaux adverses alors qu'ils méritaient mille fois de faire le break.

Hubert Hurkacz a fait durer le plaisir Hubert Hurkacz: une finale à Bâle pour se rapprocher du Masters de Turin. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Hubert Hurkacz (ATP 11) disputera ce dimanche la finale des Swiss Indoors. Récent vainqueur du Masters 1000 de Shanghaï, le Polonais a éliminé Ugo Humbert (ATP 28). Il s’est imposé 6-4 3-6 7-6 (7-5) devant le "tombeur" de Dominic Stricker sur sa cinquième balle de match après 2h38’ de jeu. Premier Polonais à disputer la finale du tournoi rhénan depuis Wojtek Fibak en 1978, Hubert Hurkacz affrontera dimanche le vainqueur du remake de la finale 2022 entre Holger Rune (ATP 6) et Félix Auger-Aliassime (ATP 19). A la faveur de ce succès, Hubert Hurkacz est désormais neuvième de la Race pour le Masters de Turin. Il est passé devant Taylor Fritz au terme d’une demi-finale qu’il aurait dû gagner plus vite. Il a, en effet, servi pour le match à 5-3 avant de se procurer deux premières balles de match à 5-4 15-40. Il devait toutefois conserver ses nerfs pour faire la course en tête dans le jeu décisif.

Un retour gagnant pour Manuel Neuer Manuel Neuer de retour aux affaires. Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Manuel Neuer n’a pas raté son grand retour à la compétition. Pour son premier match de l’année, le capitaine a fêté un clean sheet dans la cage du Bayern et un succès... 8-0 devant Darmstadt. Le portier a, ainsi, pu admirer un triplé de Hary Kane, avec notamment un lob extraordinaire de 55 m pour le 6-0. Réduits à 10 dès la 4e minute après l'exclusion de Joshua Kimmich, les Bavarois ont toutefois évolué à 10 contre 9 à partir de la 41e après les exclusions de Klaus Gjalusa (21e) et Matej Maglica (41e) pour Darmstadt. Le cauchemar continue, en revanche, pour Urs Fischer. Défait 2-0 à Brême, Union Berlin a, en effet, concédé un dixième revers de rang toutes compétitions confondues. Avec une telle série, la position de l’entraîneur devient bien fragile...

Un 38e succès pour Lara Gut-Behrami Lara Gut-Behrami a frappé un grand coup à Sölden Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Lara Gut-Behrami a lancé à la perfection sa saison en remportant le géant de Sölden. Quatrième après le premier parcours, la Tessinoise a cueilli samedi son 38e succès en Coupe du monde. Deuxième meilleure Suissesse, Mélanie Meillard a terminé 17e. Auteure d'une faute sur le bas du mur en première manche, Lara Gut-Behrami a lâché les chevaux sur le second tracé, signant le meilleur temps. La championne du monde 2021 de la discipline a devancé d'un souffle (0''02) sa dauphine Federica Brignone, qui la devançait de 0''73 après la première manche. Ce succès est le sixième "seulement" pour la Tessinoise de 32 ans en Coupe du monde de géant. La piste du glacier de Rettenbach lui convient d'ailleurs particulièrement puisqu'elle s'y est imposée pour la troisième fois après 2013 et 2016. Elle fête en outre son 75e podium en Coupe du monde. Deux ans et demi de disette Mélanie Meillard, qui n'avait pas été alignée à Sölden depuis 2017, a quant à elle décroché une encourageante 17e place, à 3''00 de la gagnante. Elle n'avait pas marqué le moindre point en géant depuis le mois de mars 2021 et un 25e rang obtenu à Jasna en Slovaquie. Son dernier top 20 remontait à janvier 2021. La petite soeur de Loïc a gagné 12 places dans la seconde manche, dont elle a signé le 5e chrono. A l'inverse, Michelle Gisin et Camille Rast ont respectivement reculé du 10e au 19e rang et du 21e au 29e rang. Les deux autres Suisses classées dans le top 30, Simone Wild (20e) et Wendy Holdener (22e), n'ont pas non plus brillé sur le second tracé.

1re manche: Brignone domine la concurrence, Gut-Behrami 4e Lara Gut Behrami a signé le 4e temps de la 1re manche à Sölden Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati L'Italienne Federica Brignone a frappé fort dans la première manche du géant de Sölden, devançant de 0''50 sa dauphine Sara Hector. Meilleure Suissesse, Lara Gut-Behrami pointe au 4e rang. La Tessinoise, partie avec le dossard 1 sous le soleil autrichien, a concédé 0''73 sur Federico Brignone mais seulement 0''10 sur Petra Vlhova (3e). Elle a perdu de précieux centièmes en commettant une faute juste avant que la pente s'adoucisse en fin de parcours. Lara Gut-Behrami, qui lorgne un 75e podium en Coupe du monde, a néanmoins devancé la reine Mikaela Shiffrin. L'Américaine, qui reste sur six victoires en géant (en incluant celui des derniers championnats du monde), est 5e à 0''02 de "LGB". Quatre skieuses seulement ont perdu moins d'une seconde sur Federica Brignone. Les autres Suissesses ont lâché plus de deux secondes. Michelle Gisin est 11e après le passage de 37 concurrentes, mais à 2''29, Simone Wild 19e à 2''76, Camille Rast 21e à 3''00, Wendy Holdener 23e à 3''12 et Mélanie Meillard 27e à 3''40.

MotoGP: Martin gagne le sprint et se rapproche de Bagnaia Jorge Martin a remporté le sprint du GP de Thaïlande Image: KEYSTONE/AP/Kittinun Rodsupan Jorge Martin (Ducati-Pramac), deuxième du Championnat du monde de MotoGP, a remportant le sprint du GP de Thaïlande. Le leader Francesco Bagnaia (Ducati) a terminé à la septième place. Il s'agit du cinquième sprint remporté à la suite par Jorge Martin, qui partira en pole position dimanche dans le Grand Prix. Le pilote madrilène se rapproche ainsi à 18 points du tenant du titre Francesco Bagnaia, qui possédait 27 points d'avance avant cette course. Francesco Bagnaia, sixième chrono des qualifications, a perdu trois positions dès le premier tour. L'Italien a sauvé trois points en terminant septième. Le Sud-Africain Brad Binder (KTM), qui a concédé près d'une seconde (0''933) sur Jorge Martin, et l'Italien Luca Marini (Ducati-VR46) complètent le podium de ce sprint.

Loïc Meillard cherche à gagner en constance Loïc Meillard visera le podium à chaque sortie Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Loïc Meillard pourrait devenir l'un des grands rivaux de Marco Odermatt dans la lutte pour le gros Globe de cristal. Le skieur d'Hérémence a tout fait pour être prêt à gérer toutes les situations. "On a notamment travaillé les changements de type de parcours et de neige, pour se sentir à l'aise sur toutes les sortes de tracé et dans toutes les conditions", a-t-il expliqué avant le géant d'ouverture de la saison à Sölden. "L'objectif de l'été était de réussir à gagner en constance là-dessus." Le 6e du classement général 2022/23, également 6e de la dernière Coupe du monde de géant, manque néanmoins comme toujours forcément de repères avant cette première épreuve. "On est prêt sans l'être. On ne sait pas trop où on en est, et on cherche simplement à donner le meilleur de soi-même sur deux manches", a-t-il lâché. Loïc Meillard n'a que rarement brillé à Sölden, avec une 5e place en 2020 comme meilleur résultat. "Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné à Sölden jusqu'ici. C'est une belle piste, avec un joli mur, tout est là pour que je réussisse de bonnes courses", a-t-il souligné. Constance, le maître-mot Le vainqueur du dernier géant nocturne de Schladming visera le podium dimanche, jour de son 27e anniversaire. "Je viserai le podium, comme sur chacune des courses qui suivront", a-t-il glissé, conscient que c'est la condition sine qua non pour jouer les premiers rôles dans la course au gros Globe. "Pour viser un Globe ou le top 3 au général, il faut être performant à chaque sortie, il faut pouvoir aller chercher de gros points à chaque course. Si j'y parviens du début à la fin de la saison, je sais que tout sera possible pour moi", poursuit le 4e du classement général en 2020/21. Loïc Meillard n'a rien changé dans son planning estival. "Le programme est quasiment identique à la saison dernière. Je ne vais pas rajouter de descentes. Ce sont de longues saisons, où tout peut basculer sur des moments-clés. Il faut alors savoir réagir, mais on ne peut pas s'y préparer", a-il expliqué. Le vice-champion du monde 2023 de géant, qui bénéficie d'une nouvelle fixation cet hiver, a encore "2-3 choses à améliorer au niveau du timing, de la précision dans les virages." Mais de toute manière, "c'est quand on se sent moins bien qu'on apprend le plus, qu'on se remet en question. On n'arrête jamais d'apprendre."

Kurashev fait plier les Golden Knights La joie de Philipp Kurashev (à droite), auteur du but de la victoire pour Chicago vendredi Image: KEYSTONE/AP/John Locher Jackpot pour Philipp Kurashev! L'attaquant bernois a inscrit le but de la victoire en prolongation vendredi à Las Vegas, permettant à Chicago d'infliger aux Golden Knights leur première défaite de la saison en NHL (4-3). Privé des six premiers matches de son équipe en raison d'une blessure à un poignet, Philipp Kurashev a marqué son premier but dès sa deuxième apparition de la saison. Et au meilleur des moments: après 2'50'' en "overtime", en supériorité numérique. Le Bernois a récupéré un puck mal dégagé par la défense des Golden Knights avant de tromper un Adin Hill masqué sur un tir du poignet. Il a ainsi permis à Chicago de cueillir sa troisième victoire en huit matches et de priver Vegas, seule équipe encore invaincue, d'une huitième victoire en huit sorties. La soirée fut plus difficile pour le défenseur seelandais des Coyotes Janis Moser, pourtant auteur de ses deux premiers points de la saison (1 but, 1 assist). Arizona s'est en effet incliné 5-4 face aux L.A. Kings de Kevin Fiala (1 assist vendredi) après avoir mené 4-1 après 8'55'' de jeu seulement! Hischier dans les cordes Nico Hischier a quant à lui souffert, même si les Devils ont battu Buffalo 5-4 avec un assist de Timo Meier. Victime d'une vilaine charge à la tête qui a valu une pénalité de match à son auteur après 16'00'', le capitaine de New Jersey a pu jouer au deuxième tiers mais n'est pas revenu sur la glace au troisième. "Par précaution" selon son coach Lindy Ruff.

Shiffrin en favorite à Sölden, Gut-Behrami en outsider no 1 La Coupe du monde démarre avec le géant dames de Sölden. Grande dominatrice de la saison précédente, Mikaela Shiffrin fait figure de favorite. Lara Gut-Behrami sera l'une de ses principales rivales. Privées de course en 2022 sur le glacier du Rettenbach en raison des conditions météorologiques, les meilleures géantistes du monde doivent en découdre dès 10h sur la neige autrichienne. Mikaela Shiffrin sera la femme à battre: l'Américaine a gagné sept des dix géants disputés la saison dernière! Mikaela Shiffrin, qui n'avait gagné "que" six slaloms sur onze durant cet exercice 2021/22, est qui plus est à l'aise à Sölden. La compagne d'Aleksander Aamodt Kilde s'y est imposée à deux reprises en géant, la dernière fois en 2021, pour un total de six podiums en huit courses disputées. Deuxième de la Coupe du monde de géant et du classement général la saison passée, Lara Gut-Behrami espère être en mesure de rivaliser avec la star américaine. A 32 ans, la Tessinoise semble plus relâche que jamais. Elle a elle aussi déjà gagné à deux reprises à Sölden (2013, 2016), et reste sur une 2e place derrière Shiffrin en 2021. Les autres Suissesses en lice pour l'ouverture de la saison affichent des ambitions plus mesurées. Michelle Gisin espère se relancer après un hiver 2021/22 compliquée, alors que Wendy Holdener vise le top 10. Côté romand, Camille Rast et Mélanie Meillard ont pour objectif premier de se qualifier pour la deuxième manche.

Une 2e défaite pour les Hawks, une 1re victoire pour Wembanyama Capela et les Hawks ont subi la loi des Knicks vendredi Image: KEYSTONE/AP/Mike Stewart La saison NBA ne démarre pas de manière idéale pour Clint Capela et les Hawks. Atlanta a subi sa deuxième défaite en deux matches, s'inclinant 126-120 sur son parquet face aux New York Knicks. La soirée de vendredi fut plus belle pour Victor Wembanyama, décisif face aux Rockets. Comme à Charlotte deux jours plus tôt, Clint Capela s'est fait l'auteur de son traditionnel double double en cumulant 13 points et 13 rebonds (dont 6 en attaque). Mais comme ce fut le cas face aux Hornets, le pivot genevois affiche le moins bon différentiel de son équipe (-9), après avoir été aligné durant 28 minutes. Les Hawks se sont heurtés à un Jalen Brunson en feu: le meneur des Knicks a inscrit 31 points, ajoutant 5 passes décisives et 3 rebonds. Il a notamment réussi 8 paniers primés, son record. En face, Trae Young a souffert face à la défense new-yorkaise: l'arrière des Hawks n'a rentré que 4 de ses 16 tirs (18 points). Eux aussi battus en ouverture de saison, les Spurs du prodige Victor Wembanyama ont en revanché débloqué leur compteur en battant Houston 126-122 après prolongation. Le "rookie" français a brillé en cumulant 21 points, 12 rebonds et 3 contres, inscrivant notamment le panier de l'égalisation dans le temps réglementaire.