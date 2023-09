Gottéron vise le top 6 ++ GE Servette redoute la décompression

Benjamin Gischard, blessé, forfait pour les Mondiaux Benjamin Gischard doit renoncer aux prochains Championnats du monde � Anvers. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Benjamin Gischard ne participera pas aux Championnats du monde d'Anvers dès le 30 septembre. Le Bernois s'est blessé au genou lors des Championnats de Suisse ce week-end à Glaris. Gischard (TV Herzogenbuchsee) s'est blessé suite à une sortie douloureuse de son exercice aux anneaux lors des Championnats de Suisses. Les premiers examens ont en effet révélé que le gymnaste de 27 ans souffre d’une blessure définie comme moyenne à grave au genou droit. Il est absent pour une durée indéterminée. Par conséquent, le capitaine de l’équipe de Suisse et double participant aux Jeux olympiques devra se soumettre à des examens plus approfondis. L'équipe de Suisse masculine perd ainsi un de ses atouts majeurs. La commission de sélection de la fédéréation devra donc désigner un remplaçant à l'infortuné gymnaste.

Lobalu pourra courir pour la Suisse dès avril 2026 Dominic Lobalu devra encore attendre pour d�fendre les couleurs de la Suisse. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le coureur de fond Dominic Lobalu pourra représenter la Suisse aux grands rendez-vous internationaux dès le 6 avril 2026, même s'il n'aura pas encore reçu son passeport suisse à cette date. La décision a été prise par le département spécialisé de World Athletics, la fédération internationale. Cette dernière a assorti le droit de courir pour la Suisse à quelques conditions. Il est ainsi exigé que Lobalu consolide son lien avec la Suisse. De son côté, Swiss Athletics trouve le délai d'attente de trois ans pour Lobalu trop long et réfléchit à déposer un recours. Lobalu est arrivé en Suisse avec le statut de réfugié du Soudan du Sud. L'athlète de 25 ans s'entraîne depuis quatre ans en Suisse orientale et appartient à l'élite mondiale du 5000 m. Toutefois, l'accès aux compétitions aux titres lui reste fermé puisqu'il a été destitué de l'équipe des réfugiés de la fédération mondiale pour se construire sa propre existence en Suisse.

Objectif top 6 pour Fribourg-Gottéron Christian Dub� esttime que son �quipe est meilleure qu'en 2022/23 Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Eliminé dès les pré play-off au printemps dernier, Fribourg Gottéron ne veut pas revivre la même mésaventure lors de l'exercice 2023/24 de National League. "Nous visons le top 6", a lâché le coach et directeur sportif des Dragons Christian Dubé lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-saison. "L'objectif est d'éviter les pré play-off. Nous avons pu constater ce printemps à quel point tout y était possible", a glissé le Québécois, qui cédera sa casquette de chef technique au terme du championnat 2023/24 à une personnalité dont l'identité reste à déterminer. "Mais nous sommes dix équipes à afficher la même ambition. Il y aura donc quatre déçus", a enchaîné Christian Dubé, précisant avoir mis du temps à digérer la déception de la saison 2022/23. "C'était un échec personnel. Nous avons procédé à une longue analyse. On a appris de nos erreurs", a-t-il souligné. Une voix supplémentaire L'une des premières leçons tirées fut l'engagement d'un nouvel assistant en la personne de Pat Emond. "Je ne le connaissais pas personnellement", a admis l'ancien joueur des New York Rangers. "Mais nous parlons le même langage du hockey et sommes tous deux Québécois", a-t-il souri. "Nous avions besoin d'une voix supplémentaire", a expliqué Christian Dubé, qui ne se réjouit pourtant pas de laisser son poste de directeur sportif dans moins d'une année. "J'aime façonner une équipe, et j'aime tout autant la coacher. C'est passionnant de diriger l'équipe de toute une région", a-t-il lâché. Celui qui avait décroché deux titres nationaux en tant que joueur avec le CP Berne (2004, 2010) est à la tête d'un effectif qu'il juge meilleur que celui de la saison passée. "Mais je ne connais aucun entraîneur qui dira que son équipe est devenue moins forte", a-t-il nuancé. Une plus grande profondeur Christian Dubé compte notamment sur trois nouveaux joueurs pour emmener l'équipe en play-off. "Chris DiDomenico, Lucas Wallmark (réd: deux attaquants) et Andreas Borgman (un défenseur) sont des gagnants, des joueurs capables de faire la différence à chaque instant", a-t-il expliqué, conscient que le retour à St-Léonard de "DiDo" est particulièrement attendu. "Mais nous avons aussi des jeunes qui poussent les vétérans, comme Maximilian Streule", un défenseur international M20 qui évoluait en ligue junior nord-américaine lors des deux présentes saisons. "Nous avons une meilleure profondeur de banc, et avons plus de joueurs capables de te faire gagner un match à eux seuls", s'est encore réjoui Christian Dubé. Le technicien de 47 ans est néanmoins conscient que toutes les pièces du puzzle devront se mettre en place pour qu'un nouveau fiasco soit évité. Il espère notamment que Reto Berra puisse livrer la marchandise après une saison 2022/23 marquée par de graves problèmes de lombaires. "Nous aurons besoin que Reto soit fort. Tu ne peux pas gagner sans bon gardien", conclut-il.

Genève-Servette: ne pas rester sur sa fin Le Su�dois Theodor Lennstr�m aura la lourde t�che de succ�der � Henryk T�mmernes au sein de la d�fense genevoise. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Premier champion de Suisse romand depuis l'introduction des play-off, Genève-Servette se retrouve désormais dans le rôle de la proie. Les Genevois vont tenter de conserver leur titre. Pas facile. Henrik Tömmernes et Linus Omark sont partis. Les deux artistes suédois ont regagné leur pays d'origine en laissant sans doute un grand trou dans le coeur du public des Vernets et pas seulement. Sportivement, ils ont été remplacés par le défenseur suédois Theodor Lennström et l'attaquant finlandais Sakari Manninen, deux pointures. "Vous savez, nous ne voulons pas que Lennström fasse du Tömmernes. On attend qu'il joue son jeu, c'est ce pourquoi nous l'avons engagé. Même chose pour Manninen. C'est un très bon joueur, qui dispose d'une grande vitesse. On pourra l'aligner à quatre contre cinq", souligne Jan Cadieux, entraîneur occupé du Genève-Servette. "Notre pause a été très courte. Je n'ai pris que dix véritables jours de vacances, sans hockey, sans ordinateur et sans téléphone. Nous le staff, nous sommes les étudiants du hockey, toujours à la recherche de choses à améliorer", poursuit le technicien genevois. Comblé le retard à l'entraînement Le plus dur pour Cadieux, c'est de repartir pour une nouvelle aventure avec des joueurs qui ont atteint le Graal. "D'habitude, après le succès, il y a 50% des joueurs qui se retrouvent dans une zone de confort et 50% qui en veulent plus. Il me semble que mon groupe a encore faim. Nous avons comblé notre retard à l'entraînement en tentant de compenser 30 heures hors glace lors de notre camp d'entraînement." Le club genevois espère pouvoir aller loin également en Ligue des champions. "Nous voulons grandir et continuer à apprendre à gagner. Donc notre objectif, c'est de tenter de décrocher la Coupe d'Europe même si je ne veux pas m'arrêter seulement aux résultats." Prochain adversaire, Bolzano jeudi aux Vernets. Pour la saison régulière, l'objectif est simple: décrocher une place dans les six premiers pour assurer une participation aux play-off. "Nous ne nous focalisons pas sur la première place, même si on a vu qu'elle était diablement importante en finale", précise Jan Cadieux. Zoug avait réussi la passe de deux en 2021 et 2022. Les Genevois y parviendront-ils ? Réponse dès le 15 septembre sur la glace de Langnau.

Iga Swiatek s'incline devant sa "bête noire" Un dimanche soir bien p�nible pour Iga Swiatek sur le Arthur Ashe Stadium. Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD Iga Swiatek a perdu gros dimanche soir sur le Arthur Ashe Stadium ! Battue 3-6 6-3 6-1 par Jelena Ostapenko (no 20), la Polonaise a laissé filer son titre et sa place de no 1 mondiale. Cette défaite en huitième de finale de la "patronne" bouleverse la donne. Coco Gauff se profile désormais comme la grande favorite à condition toutefois qu’elle parvienne à contenir mardi la puissance de Jelena Ostapenko. La Lettonne a, en effet, produit un grand tennis après la perte du premier set pour rappeler que le titre remporté à Roland-Garros en 2017 – notamment grâce à sa victoire sur Timea Bascinszky en demi-finale – n’est peut-être pas uniquement dû au fruit du hasard. Par ailleurs, Aryna Sabalenka pourra évoluer désormais l’esprit libre. La Championne d’Australie est assurée de devenir no 1 mondiale lundi prochain à la faveur de sa qualification pour les quarts de finale. La Bélarusse affronte la Russe Daria Kasatkina (no 13) ce lundi soir. En cas de succès, sa route croisera celle de la gagnante de la rencontre entre Jessica Pegula (no 3) et Madison Keys (no 17). Quant à Iga Swiatek, elle peut maudire le sort qui lui a réservé un huitième de finale contre sa "bête noire". Jelena Ostapenko mène, en effet, 4-0 dans ses face-à-face avec la Polonaise après ce match de New York. Aucune autre joueuse du Circuit n’a battu Iga Swiatek à quatre reprises...

Dominic Stricker: le conte de fées est terminé Dominic Stricker: une tr�s belle r�plique devant Taylor Fritz. Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Dominic Stricker (ATP 128) ne gagnera pas un... septième match de rang à l’US Open. Issu des qualifications, le Bernois est tombé en huitième de finale devant Taylor Fritz (no 9). "Bourreau" du no 7 mondial Stefanos Tsitsipas au deuxième tour après avoir écarté une balle de match au deuxième tour des qualifications, Dominic Stricker s’est incliné 7-6 (7/2) 6-4 6-4 devant l’Américain dans ce huitième de finale. Face à un adversaire qui n’avait égaré que treize jeux lors de ses trois premiers matches, le gaucher a offert la réplique espérée. Surtout, il a eu sa chance dans la première manche. Mené 5-3, il pouvait recoller au score avant de bénéficier de deux balles de break à 5-5 15-40 qui lui auraient permis de prendre la main. Au deuxième set, Taylor Fritz écartait une balle de 3-1 avant de signer le break au jeu suivant. Au troisième, Dominic Stricker tenait le choc jusqu’à 4-4 avant de s’incliner sur la première balle de match après 2h12’ de jeu. Taylor Fritz défiera Novak Djokovic mardi en quart de finale, son premier à New York. L’autre quart de finale de ce bas du tableau sera un derby américain entre Frances Tiafoe (no 10) et Ben Shelton (ATP 47). Dominic Stricker ne rentrera pas en Suisse les mains vides. Avec un chèque de 284'000 dollars et une 87e place lors du prochain classement ATP, le Bernois de 21 ans peut croire que cette quinzaine va tout changer pour lui. Sa présence dans le top 100, il est le treizième joueur suisse de l’histoire à le rejoindre, le dispense ainsi désormais de batailler dans la jungle des challengers où son talent s’est parfois égaré.

Une défaite sans appel pour Belinda Bencic Belinda Bencic: un jour sans... Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Encore raté pour Belinda Bencic (no 15) ! Alors que tous les feux étaient au vert, la Championne olympique a calé en huitième de finale de l’US Open. Elle s’est inclinée 6-3 6-3 devant Sorana Cirstea (no 30) au terme d’un match bien décevant. Elle a payé au prix fort une entame catastrophique. Malgré le gain des deux premiers points de la rencontre à la relance, elle devait perdre les cinq premiers jeux. Même si la Roumaine a été saisie par la peur de gagner dans le final du second set, Belinda Bencic n’a jamais été en mesure de revenir dans le jeu. Coupable de 31 fautes directes, elle a rendu une copie indigne de son rang, indigne d’une joueuse qui aspire enfin à ouvrir son palmarès en Grand Chelem. Il y avait pourtant la place pour passer face à la protégée de Thomas Johansson, le Champion d’Australie 2002. A 33 ans, Sorna Cirstea découvrira à nouveau ce mardi contre Karolina Muchova (no 10) l’ivresse d’un quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem une deuxième fois après celui joué à Roland-Garros en.... 2009. Battue pour la première fois en huitième de finale à New York après avoir négocié parfaitement les trois premiers en 2014, 2019 et 2021, Belinda Bencic ne pouvait masquer son immense dépit à sa sortie du court. Eliminée au même stade de la compétition à Melbourne par Aryna Sabalenka et à Wimbledon par Iga Swiatek, malgré deux balles de match dans la raquette, elle voulait conjurer le sort à New York face à une adversaire très largement à sa portée. Mais elle n’a pas su trouver le relâchement nécessaire pour éviter de se prendre aussi grossièrement les pieds dans le tapis.

Premier League: Liverpool et Arsenal en verve Salah inscrit le troisi�me but de Liverpool Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Liverpool a confirmé sa bonne forme lors de la 4e journée de Premier League. Les Reds ont battu Aston Villa 3-0 et font partie des premiers poursuivants de Manchester City. Szoboszlai (3e), Cash (22e/autogoal) et Salah (55e) ont inscrit les buts pour les hommes de Jürgen Klopp, qui comptent ainsi 10 points, comme les clubs londoniens de Tottenham, West Ham et Arsenal. Seuls les Citizens, tenants du titre, ont gagné leurs quatre premiers matches. Arsenal a arraché la victoire dans les arrêts de jeu dans le choc contre Manchester United (3-1). Declan Rice (96e) et Gabriel Jesus (101e) ont inscrit les buts décisifs. Les visiteurs avaient pris l'avantage par Rashford (27e), mais Odegaard avait égalisé une minute plus tard.

Un point miraculeux pour le FC Bâle La joie des B�lois apr�s le but de la... 95e minute pour un point bien miraculeux. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Miracle au Parc St. Jacques ! Une réussite à la 95e minute du Géorgien Gabriel Sigua (18 ans) a permis au FC Bâle d’arracher le point du nul (2-2) devant le FC Zurich. Une défaite qui semblait inéluctable après la réussite de Jonathan Okita pour le 2-0 du FCZ à la 48e aurait relégué les Rhénans à la dernière place du classement d’un championnat qu’ils entendaient gagner avant les trois coups de juillet. Auteur d’un coup franc magnifique pour la réduction du score de la 73e, Renato Veiga avait sonné la révolte. Transfuge du Sporting Lisbonne, le Portugais de 20 ans pourrait très vite s’affirmer comme le leader d’une équipe qui peut compter à nouveau en championnat sur son guerrier Taulant Xhaka, de retour aux affaires après une longue suspension. Un doublé du capitaine Max Meyer a permis, par ailleurs, au FC Lucerne de cueillir la victoire devant le FC Lugano (3-2). Facilité par les erreurs du gardien remplaçant Serif Berbic, ce succès valide le bon début de saison des Lucernois qui partagent la deuxième place du classement avec les Young Boys et le FC St. Gall. Ce trio accuse un point de retard sur le FC Zurich. On précisera toutefois que les Young Boys, avec un match de retard, sont les leaders virtuels de la Super League qui observera une coupure de trois semaines en raison de la pause internationale et des 16es de finale de la Coupe de Suisse.

Morgan Samuelsson, champion avec les Zurich Lions, est mort Morgan Samuelsson avait entra�n� Sierre en 2009. Image: KEYSTONE/STEFAN GERBER Le monde du hockey suisse est en deuil. Le Suédois Morgan Samuelsson est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à l'âge de 55 ans des suites d'une longue maladie comme l'ont annoncé les Zurich Lions L'ancien attaquant, qui vivait depuis de nombreuses années en Suisse, avait fêté le titre de champion avec les Zurich Lions en 2001 au terme d'une des finales des play-off les plus épiques. Le Scandinave avait inscrit le but décisif à la Resega contre Lugano au cours du 7e match. Un but qui avait provoqué des incidents avec les supporters luganais lors de la remise du trophée.

L'Allemand Kämna remporte la 9e étape, Kuss reste en rouge Lennard K�mna a gagn� des �tapes dans les trois grands tours. Image: KEYSTONE/AP LaPresse L'Allemand Lennard Kämna (Bora) a remporté la 9e étape du Tour d'Espagne entre Carthagène et Caravaca de la Cruz (région de Murcie), marquée par des intempéries qui ont perturbé la fin de course. L'Américain Sepp Kuss (Jumbo-Visma) conserve le maillot rouge de leader et le Français Lenny Martinez celui du meilleur jeune. Kämna est allé s'imposer en solitaire au sommet du Collado de la Cruz de Caravaca, après avoir passé plus de 100 kilomètres dans l'échappée du jour. Il rentre dans le cercle fermé des coureurs ayant remporté une étape de chaque Grand Tour. Les temps du classement général ont été pris à 2km05 de l'arrivée car la route était devenue quasiment impraticable au sommet en raison de trainées de boue.

European Masters: les Suédois font le doublé Ludvig Aberg a cr�e la surprise dimanche Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Suédois Ludvig Aberg (23 ans) a remporté l'European Masters à Crans-Montana, grâce à un dernier parcours en 64. Il finit le tournoi avec 261 coups, soit 19 sous le par. Aberg - qui a gagné pour la première fois sur le tour européen - a devancé son compatriote Alexander Björk de 2 coups. Leader depuis le 1er tour, l'Anglais Matthew Fitzpatrick a dû se contenter du 3e rang final, à égalité avec l'Ecossais Connor Syme. Son dernier tour, bouclé sur un 69, n'a pas été assez bon pour fêter un troisième succès en Valais après 2017 et 2018.

GP d'Italie: Verstappen gagne pour la 10e fois de suite Personne ne peut rivaliser avec Max Verstappen et sa Red Bull Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA La formule 1 2023 est décidément bien monotone. Max Verstappen (Red Bull-Honda) a gagné le GP d'Italie et fêté son 10e succès consécutif, soit un record pour la discipline. Les Red Bull sont invaincues depuis le début de la saison, avec 12 victoires pour Verstappen et 2 pour son coéquipier Sergio Perez, aussi 2e à Monza. Jamais encore une équipe n'avait exercé une telle domination. Malgré la ferveur des tifosi, Ferrari a dû se contenter des places d'honneur. Parti en pole position, Carlos Sainz a fini 3e juste devant Charles Leclerc. L'Espagnol a occupé la tête jusqu'au 15e des 51 tours, avant de céder face à Verstappen, qui a ensuite connu une course sans histoire. Les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton ont terminé 5e et 6e, loin des meilleurs. Valtteri Bottas a apporté un point bienvenu à l'écurie Alfa Romeo-Ferrari en terminant 10e. Son coéquipier Guanyu Zhou a dû se contenter du 14e rang.

Pas de rebond pour le Servette FC La nouvelle recrue du Servette FC Bendeguz Bolla � l'�preuve de la d�fense bernoise. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La pause internationale s’annonce studieuse pour le Servette FC ! Huit jours après la claque reçue devant Yverdon, les Grenat n’ont pas su rebondir devant les Young Boys. Ils se sont inclinés 1-0 à la Praille à l’issue d’une rencontre qui ne laissera pas un souvenir impérissable aux 10'593 spectateurs présents. Même si le meilleur homme du match fut le gardien des Young Byos, les Genevois ont dévoilé bien des manques pour espérer un meilleur résultat. Si le 4-4-2 vertical de René Weiler a fait merveille au tour préliminaire de la Ligue des Champions, il ne fonctionne pas vraiment sur le front de la Super League. Avoir balayé de manière aussi abrupte l’héritage laissé par son prédécesseur va très vite être reproché à l'entraîneur si son équipe ne redresse pas la barre très vite. 98 secondes auront suffi aux Young Boys pour frapper : un centre de Noah Persson repoussé par Nicolas Vouilloz dans les pieds de Lukasz Lakomy dont la frappe ne laissait aucune chance à Joël Mall. La formation de Raphaël Wicky était bien sur la lancée de son match de mardi contre le Maccabi Haïfa avec un réalisme extrême dans le dernier geste. Sans Jérémy Guillemenot relégué sur le banc pour faire une place à la nouvelle recrue Bendeguz Bolla, le Servette FC a tenté de réagir. Bien aidés par les largesses de Loris Benito, les Grenat devaient se créer trois situations intéressantes avant le repos. Mais Anthony Racioppi, l’auteur mardi à la 3e minute de la parade qui valait 30 millions d’euros, opposait à chaque fois son véto. Mais c’est peu après l’heure de jeu que le Genevois signait son plus bel arrêt de l’après-midi avec son duel remporté devant Chis Bedia qui s’était présenté seul devant lui. Après une telle performance, on voit mal comment sa place de no 1 pourrait être remise en question même en cas de retour imminent de David von Ballmoos.