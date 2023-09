Grande-Bretagne et Italie qualifiées ++ R'wil bat Berne

L'Américain Christian Coleman, champion du monde 2019, a lui battu le tout récent champion du monde du 100 m Noah Lyles. Grâce à une superbe première moitié de course, Coleman a pu couper la ligne en 9''83 (0,1 m/s de vent), égalant ainsi la meilleure performance mondiale de l'année, déjà réussie par le Britannique Zharnel Hughes (à New York en juin), par Noah Lyles (à Budapest en août) et par lui-même (à Xiamen, en Chine, il y a deux semaines).

"Les revenus générés en Chine impactent fortement le financement et les revenus de l'ensemble des joueuses car les tournois ont des dotations et des garanties importantes et la WTA reverse la valeur ajoutée générée aux joueuses", résume-t-il.

La Chine est quasi-incontournable pour la WTA, étant donné la qualité des infrastructures et des investissements locaux, des droits télévisés et du sponsoring. "Le choix du retour est économique", déclare Lionel Maltese, maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille, organisateur du tournoi ATP de Marseille et ex-membre du comité exécutif de la fédération française (FFT).

En deuxième période, les joueurs de Peter Zeidler ont bien tenté de niveler la marque, mais ils ont fait preuve d'un peu trop de suffisance. De leur côté, les Delémontains se sont accrochés à leur but d'avance avec beaucoup de courage et ils ont su résister à la pression des hommes de Suisse orientale en fin de partie et notamment durant les presque neuf minutes de temps supplémentaire.

Tout était déjà joué dans les autres poules avant cette dernière journée. La République tchèque et la Serbie de Novak Djokovic ont passé l'épaule dans le groupe C à Valence, alors que les Pays-Bas et les étonnants Finlandais ont terminé aux deux premières places de la poule D à Split.

Constantin fait un gros cadeau aux fans du FC Sion

Le président a décidé d'offrir l'entrée aux Valaisans pour le match contre GC, vendredi en Coupe. Il explique pourquoi et, surtout, combien ça va lui coûter.

Christian Constantin, vous invitez tous les supporters valaisans au stade de Tourbillon, vendredi soir (20h30) pour le 16e de finale de Coupe contre Grasshopper. Ça va vous coûter combien?

Pour ce type de match, j'aurais vendu environ 8000 billets à 25 balles en moyenne, donc on peut estimer que ça va me coûter entre 150 000 et 200 000 francs. Mais pour être tout à fait juste, il faut retirer de ce montant les recettes supplémentaires que nous ferons aux cantines et à la boutique, puisqu'il y aura plus de monde que d'habitude, ainsi que l'argent que nous toucherons quand ceux qui auront trouvé la soirée géniale reviendront au stade. Au final, on peut estimer que ce match contre GC va me coûter plus ou moins 130 000 francs.