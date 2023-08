Gros coup dur pour Embolo

Rupture des ligaments croisés pour Embolo Embolo est au repos forc� pour plusieurs mois Image: KEYSTONE/DPA/FEDERICO GAMBARINI Coup dur pour Breel Embolo. L'attaquant de l'AS Monaco et de l'équipe de Suisse a subi une rupture des ligaments croisés à l'entraînement, a annoncé le club de la Principauté. Son absence est estimée à plusieurs mois. Breel Embolo se retrouve donc à nouveau au repos forcé. Le Bâlois a déjà été éloigné des pelouses pendant deux mois cette année à la suite d'une blessure à un genou contractée en mars. Absent lors des deux premiers matches de la Suisse dans les éliminatoires de l'Euro, il avait également renoncé à sa sélection pour les parties jouées en Andorre et face à la Roumanie en juin. Condamné fin juin à 45 jours-amende avec sursis pour avoir proféré des menaces lors d'une sortie nocturne en mai 2018 à Bâle, Breel Embolo vit donc un été bien compliqué. Il pourrait bien manquer l'intégralité des qualifications de l'Euro 2024, le dernier match de la Suisse étant prévu le 21 novembre en Roumanie.

Community Shield: Arsenal bat Manchester City aux tirs au but Les joueurs d'Arsenal f�tent leur succ�s Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Arsenal a remporté le Community Shield à Wembley. Les Gunners ont battu Manchester City 4-1 aux tirs au but. Il y avait 1-1 au terme du temps réglementaire, et pas de prolongations. Dans ce traditionnel match de gala qui a opposé le champion sortant Manchester City à son dauphin Arsenal, Cole Palmer a ouvert la marque à la 77e pour les Citizens d'un tir enroulé du gauche à l'entrée de la surface de réparation. Arsenal a égalisé après... onze minutes d'arrêts de jeu, un tir de Leandro Trossard étant malencontreusement dévié par le défenseur suisse Manuel Akanji hors de portée du gardien Ortega Moreno, pris à contre-pied. Aux tirs au but, les quatre premiers Gunners ont transformé leur essai. En face, Kevin de Bruyne a tiré sur la transversale et Rodri a échoué face à Aaron Ramsdale.

La semaine noire du FC Bâle Marwin Hitz les genoux � terre apr�s l'ouverture du score. Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Trois jours après sa victoire inutile au Kazakhstan, le FC Bâle est tombé au Letzigrund. Les Rhénans se sont inclinés 3-1 devant les Grasshoppers. Cette défaite est due à la fois à la fatigue d’un très long voyage et à des erreurs défensives qui illustrent bien tout ce qui manque aujourd’hui au FCB : une rigueur de tous les instants devant la cage de Marwin Hitz, trop souvent livré à lui-même. A la faveur de cette victoire, acquise en première période grâce aux réussites de Filipe de Carvalho, Giotto Morandi et de Renat Dadashov, les Grasshoppers partagent la sixième place, celle de la barre, avec Lucerne et Yverdon. Qualifié pour le troisième tour préliminaire de la Conference League contrairement au FC Bâle, le FC Lucerne s’est, quant à lui, incliné 2-1 à St. Gall malgré la magnifique ouverture du score de Jakub Kadak. Mais porté par son public, le FC St. Gall a pu renverser le cours de la partie grâce à des réussites de Christian Witzig et d’Albert Vallci. Avec ses 6 points en 3 rencontres, la formation de Peter Zeidler n’est qu’à un point du duo de tête, formé désormais du FC Zurich et des Young Boys.

Course sur route des Mondiaux: Mathieu van der Poel irrésistible Mathieu van der Poel: un titre mondial bien m�rit� Image: KEYSTONE/EPA Mathieu van der Poel est devenu champion du monde sur route à Glasgow. Le Néerlandais s'est imposé en solitaire au bout d'une course dantesque, et malgré une chute à 16 km de l'arrivée. Van der Poel (28 ans), déjà vainqueur cette année de Milan - San Remo et Paris - Roubaix, a lancé une attaque décisive à 22 km du but, lâchant aussitôt ses trois compagnons de tête. Mais il est allé au tapis un peu plus loin dans un virage en descente sur une chaussée humide, ce qui ne l'a même pas déstabilisé. Malgré des éraflures côté droit, le petit-fils de Raymond Poulidor n'a pas cessé de creuser l'écart sur des poursuivants vite résignés. Les Pays-Bas attendaient un titre sur route chez les hommes depuis 1985 et le sacre de Joop Zoetemelk. Belle 5e place de Küng Le Belge Wout van Aert a terminé 2e à 1'38 et le Slovène Tadej Pogacar s'est emparé de la médaille de bronze à 1'45, juste devant le Danois Mads Pedersen. Les Suisses ont fait une belle course, Stefan Küng prenant une belle 5e place alors que Mauro Schmid a terminé 13e d'une épreuve très éprouvante. Marc Hirschi a par contre déçu, perdant le contact avec les meilleurs assez rapidement.

Un reset salutaire La joie des Yverdonnois apr�s le but d'Evans Maurin. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI "Nous avons fait un reset à la pause..." Marco Schällibaum l’avoue sans détour. Yverdon n’a pas été dans le match lors d’une première mi-temps à sens unique. "Nous avons eu la chance d’égaliser juste avant la mi-temps. Après, ce fut bien mieux, poursuit l’entraîneur d’Yverdon. Le banc a fait la différence. Mes joueurs ont, également, eu le mérite d’y croire jusqu’à la dernière seconde. » Avec cette première victoire de la saison en Super League, c’est surtout un immense sentiment de fierté que pouvaient ressentir Marco Schällibaum et ses joueurs. La conviction aussi que la Super League est un championnat qui leur permettra également d’exprimer toutes leurs qualités. Dans le camp lausannois, le discours sonnait autrement. "Aujourd’hui, nous avons vu une équipe qui a joué au foot et qui a dominé. Et une autre qui a gagné, lâche un Ludovic Magnin bien amer. La chance n’était pas de notre côté. Il faut accepter le fait que le football puisse parfois être bien cruel."

Evans Maurin donne la victoire à Yverdon à la... 96e Le Lausannois Kaly Sene stopp� par la d�fense d'Yverdon. L'image du matchh. Image: Keystone/MARTIAL TREZZINI Yverdon a pris la main dans le "combat" des Vaudois en Super League. Le premier derby à souri à la formation de Marco Schällibaum. A la Tuilière devant 7176 spectateurs, Yverdon a battu 2-1 le Lausanne-Sport 2-1 grâce à une réussite d'Evans Maurin à la... 96e minute. Menés au score à la demi-heure, les joueurs du Nord-Vaudois ont renversé la situation grâce aux deux buteurs de dimanche dernier face aux Young Boys (2-2). Varol Tasar avait, en effet, égalisé dans le temps additionnel de la première mi-temps sur un coup franc enroulé qui a abusé Thomas Castella. Le Lausanne-Sport ne méritait sans doute pas de perdre une rencontre qu’il aura dominée sans toutefois témoigner du tranchant espéré dans les trente derniers mètres. Nul doute que Ludovic Magnin ne peut se satisfaire d’un tel résultat et d’une telle performance. Le pas de retrait effectué après l’ouverture du score d’Alvyn Sanchez à la 29e reste un mystère que l’entraîneur devra éclaircir. On s’explique mal comment le LS a pu perdre le fil de son football après avoir "marché" sur la tête d’un adversaire incapable de conduire une véritable action pendant de longues minutes. La victoire de la formation de Marco Schällibaum n’a toutefois rien du hold-up. Elle récompense une performance défensive de premier ordre illustrée par la parade de Kevin Martin devant Antoine Bernede à la 87e. Il reste à Marco Schällibaum à trouver à Brian Beyer sa juste place dans son onze. Exilé sur le flanc gauche, le héros de la promotion, coupable sur l’ouverture du score, n’est pas loin d’être le maillon faible d’une équipe qui semble armée pour tenir la route. Surtout après cette première victoire qui permet au champion de la Challenge League de conserver une longueur d'avance sur ses deux rivaux de la capitale.

Ducarroz sortie en qualifications du BMX Nikita Ducarroz a connu une �limination pr�matur�e � Glasgow. Image: KEYSTONE/EPA PAP/ART SERVICE Pour Nikita Ducarroz, la déception est grande aux championnats du monde de cyclisme à Glasgow. La freestyleuse genevoise a été éliminée dès les qualifications du BMX. Au lieu de se battre pour des médailles comme l'année dernière à Abu Dhabi, où elle avait remporté l'argent mondial, la médaillée de bronze des Jeux olympiques de Tokyo a dû déchanter prématurément en Ecosse. Ducarroz a été lourdement pénalisée par une chute lors de son premier run. Malgré sa bonne performance lors du second, elle n'a pas pu se mêler à la lutte avec les meilleurs. En qualifications, c'est en effet la moyenne des deux runs qui est prise en compte. "Je n'ai jamais chuté lors de ce tour. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me sentais pourtant si forte, mais cela n'a pas suffi", a déclaré la jeune femme de 26 ans après avoir manqué la participation à la finale. Avec 63,50 points, Ducarroz s'est classée 13e. L'écart avec la 12e place, qui lui aurait permis d'accéder à la finale, était de plus de trois points. La mieux classée de ces qualifications a été l'Américaine Hannah Roberts, deuxième aux Jeux olympiques, avec 82,66 points, devant trois Chinoises.

GP de Grande-Bretagne: Aleix Espargaro s'impose en MotoGP Deuxi�me succ�s en MotoGP pour Aleix Espargaro Image: KEYSTONE/EPA ANSA L'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) a remporté le Grand Prix de Grande-Bretagne MotoGP. Il a devancé de 0''215 l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), lequel a ainsi accru son avance au championnat. Le Sud-Africain Brad Binder (KTM), à 0''680, a complété le podium de cette neuvième manche (sur 20) de la saison. Sur le tracé de Silverstone, Espargaro a pris l'avantage sur Bagnaia dans le dernier des 20 tours de course, ce qui lui a permis de signer son deuxième succès dans la catégorie reine.

Les tenantes du titre étatsuniennes éliminées Lina Hurtig a inscrit le tir au but d Image: KEYSTONE/AP/Hamish Blair Pour la première fois en 9 éditions de la Coupe du monde dames, l'équipe des USA repart sans médaille. Les doubles tenantes du titre ont été battues en 8es de finale par la Suède aux tirs aux but. Après 120 minutes peu attrayantes, le score était toujours de 0 à 0. Mais la fin du match a été dramatique. Les États-Unis auraient pu forcer la décision à quatre reprises durant une séance à rebondissements, mais leurs pieds ont tremblé au plus mauvais moment. C'est alors que l'attaquante d'Arsenal Lina Hurtig s'est présentée face à la cage. Sur son envoi, la gardienne américaine Alyssa Naeher semblait avoir pu repousser le ballon in extremis. Mais la technologie de la ligne de but a fini par révéler, après d'interminables secondes, que le ballon avait franchi la ligne de but d'à peine plus d'un millimètre. Les Suédoises ont ainsi pu exulter et les Américaines vont rentrer chez elles plus tôt que jamais dans la compétition. Lors des huit éditions précédentes, les États-Unis avaient remporté quatre médailles d'or, une d'argent et trois de bronze, en faisant la nation la plus titrée du Mondial. Le fait que ce duel entre les doubles tenantes du titre et les médaillées d'argent olympiques (respectivement classées numéros 1 et 3 du classement mondial) ait eu lieu dès les huitièmes de finale est dû à la faiblesse du premier tour des Américaines. Celles-ci n'avaient en effet terminé qu'en deuxième position de leur groupe. Contre la Suède, elles ont montré une nette amélioration, affichant une nette supériorité sur le terrain, mais n'ont jamais réussi à déjouer la puissante gardienne suédoise, Zecira Musovic. Les nerfs ont ensuite lâché lors des tirs au but, notamment ceux de la star Megan Rapinoe, âgée de 38 ans, qui quitte la grande scène avec une défaite amère après être entrée en jeu durant les prolongations. Pour la Suède, la tâche ne sera pas plus facile. En quart de finale, les Scandinaves affronteront le Japon, finaliste de l'édition 2015, qui a été si convaincant jusqu'à présent.

Trois nouvelles Suissesses sélectionnées Salom� Kora fait partie du dernier trio s�lectionn� pour les Mondiaux. Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Davide Agosta L'équipe de Suisse pour les prochains Championnats du monde d'athlétisme, du 19 au 27 août à Budapest, est au complet. Après la mise à jour du classement mondial par World Athletics, Salomé Kora (100 m), Léonie Pointet (200 m) et Giulia Senn (400 m) ont également été retenues en tant que compétitrices individuelles. La septième place du relais féminin 4x400 m a quant à elle été attribuée par Swiss Athletics à Lena Wernli (LC Zurich). L'équipe helvétique à Budapest comprend donc 32 athlètes. Il s'agit d'un record.

Urs Fischer élu entraîneur de l'année Urs Fischer a �t� reconnu pour son travail � Berlin. Image: KEYSTONE/DPA/BERND THISSEN Urs Fischer a été honoré en Allemagne: l'entraîneur zurichois d'Union Berlin a été élu entraîneur de l'année. Fischer a remporté le vote des journalistes organisé par "Kicker" avec 293 voix, devançant nettement Frank Schmidt du 1. FC Heidenheim, promu en Bundesliga, et Christian Streich, qui a de nouveau atteint l'Europa League avec le SC Fribourg. Le tacticien suisse s'est déclaré réjoui et fier du résultat de cette élection. "Mais tu n'y arriveras pas en tant qu'individu, derrière une telle distinction, il y a toujours une équipe, un club. Ils contribuent tous à ce que l'on puisse finalement recevoir un tel honneur". Le Zurichois de 57 ans est le coach des Köpenicker depuis 2018. Depuis, il les a d'abord fait passer de la deuxième à la première division, puis à la Conference League et à l'Europa League, et maintenant, pour la première fois, dans la catégorie reine qu'est la Ligue des champions. "Urs et Union Berlin ont travaillé intelligemment et ont réalisé de grandes choses depuis leur montée en Bundesliga", a salué son collègue fribourgeois Streich, qui avait été élu entraîneur de l'année en 2022. Ilkay Gündogan a pour sa part été élu footballeur de l'année. Le milieu de terrain et coéquipier de Manuel Akanji a remporté avec Manchester City le triplé Ligue des champions, Premier League et Coupe d'Angleterre.

Simone Biles magistrale Simone Biles peut avoir le sourire: elle est de retour. Image: KEYSTONE/AP/Erin Hooley Simone Biles a fait un retour triomphal à la compétition. La quadruple Championne olympique a remporté l'US Classic après une interruption de deux ans. Pour sa première compétition depuis les Jeux olympiques de Tokyo, l'Américaine a électrisé le public à Chicago avec une performance époustouflante, récompensée d'un total de 59,100 points au concours général. La 19 fois médaillée d'or aux championnats du monde a commencé l'épreuve aux barres asymétriques, où elle a reçu une note de 14,000 points, le troisième meilleur score. La gymnaste de 26 ans a ensuite pris la première place à la poutre (14,800 points). Au sol, la foule a applaudi chacun des mouvements de son impressionnant enchaînement, récompensé par une note de 14,900, la meilleure de la compétition. Elle a terminé par un magistral passage au saut, obtenant là aussi la meilleure note (15,400 points) avec une performance dont la hauteur et l'atterrissage, impeccable, ne trahissaient rien de sa longue absence. Simone Biles n'a pas encore annoncé si elle comptait participer aux Jeux olympiques de Paris l'année prochaine, mais l'US Classic à Chicago pourrait être une première étape dans cette direction.

Les Pays-Bas éliminent l'Afrique du Sud Les Pays-Bas ont rendez-vous avec l'Espagne en quart de finale. Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Les Pays-Bas, vice-Champions du monde en 2019, ont battu l'Afrique du Sud 2-0 à Sydney. Ce succès leur offre un quart de finale contre l'Espagne. Les "Oranje", premières de leur groupe devant les Etats-Unis, sont venues à bout des championnes d'Afrique en titre, 54e au classement FIFA. Elles ont dû compter sur leur efficacité offensive. Dès la 9e minute, à la suite d'un corner, la milieu Jill Roord, qui a fait parler sa taille, a ouvert le score de la tête après une première tête repoussée de la Parisienne Lieke Martens, qui a eu ensuite un but refusé pour hors jeu (54e). La joueuse du PSG est également à l'origine du deuxième but: elle a servi l'attaquante Lineth Beerensteyn, qui a profité d'une erreur de main de la gardienne Kaylin Swart (68e). Le parcours historique des Sud-africaines s'est donc arrêté dimanche au Sydney Football Stadium, encore à guichets fermés. Mais comme depuis le début du Mondial, les joueuses de la sélectionneuse Desiree Ellis ont été souvent dangereuses en contre-attaque, poussées par les 40'230 spectateurs.

Course en ligne des Mondiaux: les Suisses en outsiders Les Suisses ne sont pas parmi les grands favoris de la course sur route des Mondiaux, au programme aujourd'hui sur 271,1 km entre Edimbourg et Glasgow. Mais cela ne les empêche pas d'être ambitieux. L'ancien coureur Michael Albasini, entraîneur national, s'attend à "une course à élimination par l'arrière", notamment sur le circuit final de 14,3 km à parcourir à dix reprises. Le tracé, souvent étroit, est parsemé de virages et de petites côtes parfois très raides. Stefan Küng, dont l'objectif principal est le contre-la-montre, participera aussi à la course en ligne. "Il veut apporter son expérience et sa puissance à l'équipe", dixit l'entraîneur national. Hirschi sera prêt Les deux coureurs protégés seront Marc Hirschi et Mauro Schmid, les quatre autres étant à leur service. "Nous aurons une très forte équipe au départ", souligne Michael Albasini. Marc Hirschi attend beaucoup de cette course au maillot arc-en-ciel. "Il s'est préparé spécifiquement pour ce rendez-vous, avec un camp en altitude. Il sera prêt." Evenepoel en favori Tenant du titre, le Belge Remco Evenepoel (23 ans) doit être considéré comme l'un des grands favoris à sa succession. Le double vainqueur de Liège - Bastogne - Liège (2022/2023) est en forme, comme il l'a prouvé récemment en remportant la Clasica San Sebastian pour la troisième fois de sa carrière. Mais la concurrence s'annonce redoutable sur un tracé pour puncheurs. Dans une très forte équipe de Belgique déjà, où Wout van Aert voire Jasper Philipsen peuvent caresser la tentation de jouer leur carte personnelle. Pogacar en rêve Tadej Pogacar doit aussi être considéré parmi les candidats à la victoire. Le Slovène rêve de compléter son impressionnant palmarès avec un maillot de champion du monde, et il possède les qualités requises pour y parvenir. Le Néerlandais Mathieu van der Poel, lui aussi, devrait être à l'aise sur les routes écossaises, de même que le Danois Mads Pedersen, le champion du monde 2019. La France misera pour sa part sur Christophe Laporte et Julian Alaphilippe, même si ce dernier - titré en 2020 et 2021 - ne pédale plus tout à fait au même niveau.