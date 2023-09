Gros défi pour la Suisse en Coupe Davis +++ Golubic battue

Viktorija Golubic n'enchaîne pas Viktorija Golubic (WTA 107) n’a pas enchaîné. Moins de quarante-huit heures après son succès en finale du tournoi ITF de Tokyo, la Zurichoise est tombée d’entrée au WTA 250 d’Osaka. Viktorija Golubic s’est inclinée 6-4 6-2 devant la Française Jessika Porchet (WTA 140). Face à une adversaire qu’elle avait battue l’an dernier au WTA 125 de Rouen, la Zurichoise n’a pas été en mesure d’évoluer dans le même registre que la semaine dernière. Elle a concédé à cinq reprises son engagement malgré ses 74 % de réussite sur ses premières balles. Jil Teichmann (WTA 138) entrera, quant à elle, en lice mercredi. Elle sera opposée à la Chinoise Xinyu Wang (WTA 18) qui sort d’un huitième de finale à l’US Open.

La Suisse face à trois grandes nations du tennis De retour dans l'élite de la Coupe Davis, l'équipe de Suisse aborde la phase de groupes des finales dans la peau de l'outsider. Sa tâche s'annonce délicate dans la poule B à Manchester: elle se frottera successivement à la France (mardi), à la Grande-Bretagne (vendredi) et à l'Australie (samedi), à chaque fois dès 14h heure suisse. La formation du capitaine Severin Lüthi avait décroché de haute lutte son ticket pour cette phase qui concerne les 16 meilleures nations, en allant s'imposer 3-2 à Trèves face à l'Allemagne d'Alexander Zverev. Marc-Andrea Hüsler avait gagné ses deux simples, Stan Wawrinka remportant le match décisif face à Daniel Altmaier. Deux hommes en forme Sept mois plus tard, la Suisse aligne un quintette identique, Dominic Stricker, Leandro Riedi et Alexander Ritschard ayant été retenus aux côtés du Zurichois et du Vaudois. Mais la dynamique individuelle n'est plus la même: Marc-Andrea Hüsler n'est ainsi pas parvenu à gagner deux matches de suite depuis ce barrage. Le gaucher zurichois a chuté à la 101e place mondiale et n'est désormais plus le no 1 helvétique. Stan Wawrinka (38 ans) a en effet repris le flambeau, montant en puissance tout au long de la saison pour faire ce lundi son retour dans le top 40. Et Dominic Stricker fait désormais partie des 100 meilleurs du monde (90e). Le gaucher bernois sort d'un 8e de finale à l'US Open, où il avait dû sauver une balle de match au 2e tour des qualifications. Il devrait donc logiquement être titularisé en simple en compagnie du Vaudois. Et les deux pourraient faire la paire en double, comme à Gstaad où ils ont conquis le titre cet été. Les Britanniques favoris La donne est simple avant cette semaine mancunienne: pour faire partie des huit participants à la phase finale de Malaga (21-26 novembre), il faut terminer parmi les deux premiers de sa poule. La Suisse devra donc devancer deux de ses prestigieux adversaires dans le groupe le plus relevé. L'Australie, la Grande-Bretagne et la France sont, avec les Etats-Unis, les nations les plus titrées de l'histoire en Coupe Davis. Et si cette épreuve a perdu son âme depuis la refonte de sa formule, elle a conservé son attrait au sein de ces nations fortes, toujours aussi ambitieuses. Sur ses terres, la Grande-Bretagne semble intouchable avec Cameron Norrie (ATP 17), Daniel Evans (ATP 27), Andy Murray (ATP 47) et le spécialiste de double Neal Skupski. L'Australie n'aligne en revanche qu'un seul top 40, le no 12 mondial Alex De Minaur, alors que la France n'a pas de véritable leader en simple. La Suisse joue donc déjà gros mardi face à la France d'Adrian Mannarino (ATP 34) et Ugo Humbert (ATP 36). Un échec face aux Bleus, qui alignent un double redoutable (Mahut/Roger-Vasselin), serait probablement rédhibitoire. Même s'il ne faut jurer de rien lorsqu'on s'appuie sur un meneur de la trempe de Stan Wawrinka.

Un match dans le match Trois jours après le "show" de Granit Xhaka dans la zone mixte à Pristin, la Suisse accueille Andorre ce mardi à Sion. La faiblesse de l'adversaire laisse présager une victoire sans histoire. Mais comme la vie de l'équipe de Suisse avec un tel capitaine ne sera jamais un long fleuve tranquille, cette rencontre des éliminatoires de l'Euro prévue à Tourbillon, où l'on jouera à guichets fermés, vaudra tout de même le détour. Le combat de coqs livré depuis des mois par Granit Xhaka et Murat Yakin, qui commence doucement mais sûrement à lasser les responsables de l'ASF, pourrait connaître un nouveau pic dans la mesure où le sélectionneur sera sans doute amené à gérer le temps de jeu de son capitaine, appelé à défier le Bayern Munich avec le Bayer Leverkusen vendredi soir pour le premier grand sommet de la Bundesliga. La poignée de main entre les deux hommes après le remplacement du capitaine sera, bien sûr, scrutée très attentivement. Si elle a lieu... Aucune incertitude Même si la Suisse avait dû se contenter d'une courte victoire (2-1) le 16 juin en Andorre, ce sixième match du tour préliminaire de l'Euro 2024 ne présente aucune incertitude. La Suisse devrait gagner très largement comme lors de la venue de Gibraltar il y a quatre ans lors du dernier match disputé par la sélection à Tourbillon. Les Suisses s'étaient imposés 4-0 sur des réussites de Denis Zakaria, Admir Mehmedi, Ricardo Rodriguez et Mario Gavranovic. Ne pas l'emporter mardi sur une telle marge serait pour le moins décevant. Après les deux nuls contre la Roumanie (2-2) et le Kosovo (2-2), les Suisses vont donc refaire le plein de confiance avant le rendez-vous de Tel-Aviv du 12 octobre. Ce déplacement en Israël sera le grand tournant de cette campagne. Leader de son groupe avec 2 points d'avance sur la Roumanie et 3 sur Israël qui accueillent respectivement le Kosovo et le Bélarus ce mardi, la Suisse demeure dans une position extrêmement favorable. Mais elle pourrait le devenir un peu moins en cas de malheur le mois prochain à Tel-Aviv. Amdouni: des statistiques à soigner Après les critiques de Granit Xhaka sur le manque d'intensité à l'entraînement lors du rassemblement de la semaine dernière, on peut attendre une équipe de Suisse très mordante en début de match. Elle va sans doute chercher à forcer la décision très tôt pour ne pas permettre au doute de s'immiscer. Un brin décevant samedi à Pristina, Zeki Amdouni aura une occasion en or de soigner ses statistiques. Avec ses cinq réussites, le nouveau joueur de Burnley occupe la deuxième place du classement des buteurs de ce tour préliminaire à une petite longueur du Danois Rasmus Hojund, du Belge Romelu Lukaku et de l'Ecossais Scott McTominay. Enfin ce match marquera le clap de fin pour Ildefonso Lima Solà. A... 43 ans, le défenseur andorran mettra un terme à sa carrière internationale entamée il y a plus d'un quart de siècle. Ancien sociétaire de Bellinzone, il honorera à Tourbillon sa 137e sélection. Introduit à la 90e minute samedi lors du 0-0 contre le Bélarus à Andorre, Ildefonso Lima Solà aura certainement droit à Tourbillon à un dernier quart d'heure de célébrité.

Qualifications Euro M21: La Suisse vise la 1re place L'équipe de Suisse M21 entame sa campagne qualificative pour l'Euro 2025 mardi en Finlande, avec un nouveau coach et un secteur offensif largement renouvelé. Mais l'objectif est le même: décrocher son ticket pour la phase finale, pour la troisième fois consécutive. Seuls quatre joueurs ayant disputé la phase finale de l'Euro 2023, où la Suisse s'était arrêtée en quarts de finale en Roumanie, sont encore de la partie. Et l'homme du banc de touche a également changé: Sascha Stauch a succédé à Patrick Rahmen, parti à Winterthour. Cet Allemand de 49 ans, passé par le FC Aarau, travaille depuis longtemps pour l'ASF. De 2018 à 2022, il a été l'assistant de son prédécesseur Mauro Lustrinelli chez les M21. Il a ensuite été pendant un l'entraîneur en chef des M17, avec lesquels il a également atteint les quarts de finale de l'Euro en mai. Une offensive rajeunie Sascha Stauch hérite, comme de coutume à l'entame d'un nouveau cycle, d'un effectif rajeuni. L'ancien gardien remplaçant Marvin Keller ainsi que les trois défenseurs Leonidas Stergiou, Becir Omeragic et Aurèle Amenda sont les seuls "rescapés" de l'équipe de l'Euro 2023. En attaque, il s'agit de remplacer de grands talents comme Fabian Rieder, Ardon Jashari, Zeki Amdouni, Dan Ndoye ou Kastriot Imeri. Parmi leurs successeurs, seuls Lars Villiger (Lucerne) et Alvyn Sanches (Lausanne) sont pour l'instant régulièrement alignés en Super League. Néanmoins, les chances de qualification sont élevées. Avec la Roumanie, la Finlande, l'Albanie, le Monténégro et l'Arménie, la Suisse a hérité d'un groupe largement à sa portée. La 1re place doit être l'objectif d'une équipe qui bouclera sa campagne le 15 octobre 2024 en Roumanie, et dont le premier match à domicile est prévu le 13 octobre prochain à Lausanne face au Monténégro. Neuf qualifiés directs La phase finale aura lieu en été 2025 en Slovaquie. Les vainqueurs de groupe ainsi que les trois meilleurs deuxièmes des neuf poules se qualifieront directement. Les six autres deuxièmes joueront un barrage pour les trois derniers tickets.

Une défaite qui fait mal pour Belinda Bencic Huit jours après sa défaite sans appel en huitième de finale de l'US Open devant Sorana Cirstea, Belinda Bencic (WTA 15) a encore déçu. La Saint-Galloise s’est inclinée sans gloire à San Diego. Elle a été battue 6-3 3-6 6-2 au premier tour par la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 102) qui sort des qualifications de ce tournoi WTA 500. Belinda Bencic avait pourtant signé une belle entame pour mener 3-1. Elle devait toutefois laisser filer cinq jeux de suite pour perdre la main. Au troisième set, elle a gommé un premier break pour revenir à 2-2 avant de lâcher prise, trahie par son physique. 11e de la Race avant ce tournoi, Belinda Bencic n’a pas franchement rassuré. Sa fragilité tant sur le plan mental que sur le plan physique n’augure rien de bon dans la course au Masters de Cancun, son objectif déclaré. On voit mal comment elle pourrait gagner les trois places qui lui manquent pour assurer sa qualification.

Novak Djokovic en veut toujours plus La défaite face à Carlos Alcaraz en finale de Wimbledon aurait pu marquer le début de la fin de Novak Djokovic. Mais il a démontré à l'US Open qu'il était toujours l'homme à battre et il a assuré qu'il comptait le rester encore un moment. La question de son déclin a d'ailleurs le don d'exaspérer le Serbe de 36 ans, qui récupère ce lundi sa place de no 1 mondial: "Les gens aiment parler. Chacun a son opinion et je me moque de ce que peut dire tout un chacun, qu'il s'agisse de passage de flambeau, de la nouvelle génération, de la prochaine génération, de la future génération, quel que soit son nom", lance-t-il. A quelques centimètres de sa main est posé le trophée de l'US Open, qu'il a remporté pour la quatrième fois. Son 24e titre du Grand Chelem, record absolu. Parmi sa nuée de records, il en a encore établi un particulièrement notable durant la quinzaine new-yorkaise: il entame en effet sa 390e semaine en tête du classement ATP, en détrônant son jeune et principal rival Carlos Alcaraz. Le regret de Wimbledon "C'est très bien qu'Alcaraz soit là, qu'il y ait une rivalité entre nous", assure le Serbe en égrenant toutes les qualités de l'Espagnol, joueur et homme. "Mais au bout du compte, mon objectif reste le même au début d'une saison: essayer de remporter tous les tournois du Grand Chelem. Alors j'ai un petit regret de ne pas avoir gagné cette finale à Wimbledon (en juillet) mais en réalité j'ai tellement plus de choses dont je peux me réjouir... Alors je vais continuer", promet-il. En 2023, en effet, il a réussi une saison exceptionnelle qui peut se résumer à une statistique, comme souvent dans son cas, un record: il est devenu le seul joueur à avoir remporté quatre fois trois des quatre tournois du Grand Chelem la même saison (2011, 2015, 2021, 2023). Et il a de nouveau joué les quatre finales. Mais il lui manque encore le Grand Chelem calendaire, Graal du tennis. Alors, maintenant que Roger Federer est à la retraite et Rafael Nadal en pré-retraite, la première réaction de Daniil Medvedev devant son vainqueur et le public de Flushing Meadows doit résumer, avec l'humour du Russe, ce que nombre de joueurs du circuit pensent: "Mais qu'est-ce que tu fais toujours là ?", a-t-il lancé. Novak Djokovic reconnaît qu'il lui arrive de se poser des questions sur son avenir, s'il a "encore besoin de ça", ou encore "combien de temps (il a) l'intention de continuer". "Mais tant que je suis capable de jouer à un si haut niveau, et de gagner les principaux tournois, je ne veux pas quitter ce sport", insiste-t-il. Objectif LA 2028? Son entraîneur Goran Ivanisevic, même s'il est régulièrement la cible de la foudre colérique de Nole, est de plus en plus admiratif. "Il a toujours faim, il continue de battre des records, il joue un tennis incroyable. C'est super de le regarder depuis les tribunes: j'ai un super siège et je m'éclate", assure l'ancien no 2 mondial, vainqueur de Wimbledon en 2001. "Si je n'étais pas aussi proche de lui, si je ne le voyais pas faire au quotidien, je serais peut-être étonné (de ses résultats). Mais là, je ne le suis pas. Il aime ce qu'il fait, il aime les défis. S'il gagne un 25e titre du Grand Chelem, il va se dire +et pourquoi pas 26 ?+ Il en veut toujours plus", raconte le coach. "On ne rigole pas quand on parle statistiques. Il les prend très au sérieux, il trouve toujours quelque chose d'autre à réussir", ajoute-t-il. Car l'une des principales qualités de Djokovic est d'être un "gagnant" capable de s'automotiver. Alors le coach a lâché un scoop, à prendre au second degré: "Il a l'intention de jouer jusqu'aux Jeux olympiques de Los Angeles (en 2028)!" L'intéressé plaisante lui aussi sur son avenir: "Un jour, dans 23 ou 24 ans, je quitterai le circuit (rires) et il y aura de nouveaux joueurs", dit-il, avant d'ajouter: "Mais d'ici-là, je pense que vous allez continuer à me voir".

Gökhan Inler dispute sa dernière saison à Besiktas L'imposante carrière de Göhkhan Inler va se prolonger avec une 20e et dernière saison professionnelle. L'ancien capitaine de l'équipe de Suisse a signé jusqu'en 2024 avec Besiktas Istanbul. Il y a trois mois, Inler avait pris congé d'Adana après avoir décroché le meilleur résultat de l'histoire du club. "J'ai quitté l'équipe comme une icône", se remémore Inler en songeant aux moments enthousiasmants vécus dans la cité du textile. Les aventures ont été nombreuses avec le quatrième du classement. "En 2020, j'étais arrivé avec l'objectif de faire retrouver la 1re division au club." La corvée a payé: Inler a remporté le titre de deuxième division et a aidé l'équipe comme capitaine à retrouver l'Europe. Désormais le voyage l'a ramené à Istanbul. Sur la côte européenne du Bosphore, il a gagné avec le plus vieux club turc de 1re division,le quatrième de ses cinq titres de champion. Et comme autrefois, il retrouvera Senol Günes sur le banc. A 71 ans, le technicien jouit d'un statut de culte. "Le contact n'a jamais été interrompu. J'ai toujours échangé avec lui", précise Inler de la métrople turque. Il avait rêvé de finir sa carrière à l'étranger, après 17 saisons en Serie A, en Angleterre et en Turquie, dans un grand club. "Maintenant le rêve devient réalité. Besiktas a toujours eu une place particulière dans mon coeur", relève-t-il dans une interview avec Keystone-ATS. Depuis son départ d'Adana, Inler a entretenu sa forme en privé en Italie et en Suisse. "Les négociations ont pris du temps, mais désormais la solution est parfaite." Formation comme manager A côté de sa profession de joueur, Inler va également suivre les cours à distance sur différents outils de l'Académie de l'UEFA. Une formation qui lui permettra par la suite de travailler dans le management d'un club. Au printemps prochain, le milieu de terrain de 39 ans rangera définitivement ses crampons. Pour l'instant, il pense comme un joueur et espère bénéficier d'un bon temps de jeu. "Je vais tout entreprendre pour me présenter au mieux au coach." L'équipe stambouliote, qui a recruté l'ancien joueur de Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain et l'attaquant champion avec Milan AC Ante Rebic, s'élance avec de grandes ambitions. Depuis que Günes est à nouveau à la barre, Besiktas reste sur une série de vingt-deux matches sans défaite. En automne, Inler retrouvera Lugano avec Besiktas en phase de groupes de la Ligue Conference.

L'international français Paul Pogba suspendu pour dopage L'international français de la Juventus Paul Pogba a été suspendu à titre provisoire après avoir fait l'objet d'un contrôle antidopage positif à la testostérone. Une information annoncée par l'Agence italienne antidopage (Nado). "Le Tribunal national antidopage informe que conformément à la recommandation du procureur national antidopage, il a prononcé la suspension à titre provisoire de Paul Labile Pogba", a indiqué la Nado dans un communiqué à l'AFP. La sanction a été prononcée pour "violation des articles 2.1 et 2.2 pour la présence des substances prohibées suivantes: métabolites de testostérone", a-t-elle ajouté. La Nado ne précise pas la date du contrôle mais selon la presse italienne, qui a révélé l'information, Pogba a été contrôlé le 20 août à l'issue du match entre Udine et la Juventus, comptant pour la première journée du Championnat d'Italie, durant lequel il n'est pas entré en jeu. Si la contre-expertise de son échantillon B confirme la présence de métabolites de testostérone, il est passible d'une suspension de quatre ans. De mal en pis Pogba, 30 ans, a vécu une saison 2022-23 cauchemardesque sur les terrains et en dehors. Le champion du monde 2018 a collectionné les blessures, ce qui a limité à dix le nombre de matches disputés lors de cet exercice et l'a privé du Mondial 2022 au Qatar. Il a également été victime d'une tentative d'extorsion en bande organisée dans laquelle est notamment impliquée l'un de ses frères, Mathias. le 27 août, Pogba, dont le dernier match remontait au 14 mai, a fait son retour en compétition lors du nul de son équipe à domicile face à Bologne (1-1) en Championnat d'Italie. "Bien sûr, je suis content d'avoir retrouvé le terrain, de pouvoir refaire ce que j'aime par dessus tout au monde, de me sentir bien physiquement et de pouvoir aider l'équipe", avait-il déclaré à la plateforme DAZN à l'issue du match. Il était entré en jeu le week-end suivant durant le match contre Empoli, comptant pour la 3e journée, mais avait fini la rencontre diminué à cause d'une douleur à la cuisse droite. Les examens s'étaient révélés rassurants. Pau avant l'annonce de son contrôle positif, le Français avait assuré avoir la "rage" et "l'envie de jouer" cette saison, estimant que ses problèmes extrasportifs l'avaient rendu "plus fort", dans un entretien diffusé par Al Jazeera.

L'ancien handballeur Stefan Schärer élu président La Fédération suisse de hockey sur glace (FSHG) a un nouveau président. Il s'agit de l'ancien handballeur Stefan Schärer, élu, à l'unanimité, lors de l'assemblée générale ordinaire. Schärer succède à Michael Rindlisbacher, démissionnaire. L'élection de Stefan Schärer, un ancien handballeur international aux 204 sélections, comme président du conseil d'administration paraissait acquise dès la mi-juillet. Son nom avait été plébiscité lors des assemblées de la National League et de la Swiss League. Dans son discours inaugural, Schärer a évoqué un rapprochement entre toutes les familles du hockey. Son objectif est de faire de la Fédération un centre de prestations pour l'ensemble des parties prenantes, toutes les ligues et les neuf équipes nationales. Il a en vue la tenue du Championnat du monde en Suisse en 2026, qui représentent une immense opportunité et une plateforme idéale pour présenter le "produit hockey sur glace". Le président sortant a souhaité plein succès à son successeur en lui remettant symboliquement un puck. Outre les élections, l'assemblée générale s'est intéressée aux finances. Malgré une perte budgetisée, la Fédération a bouclé l'exercice 2022-23 avec un bénéfice de 351'418 francs grâce à des économies et à des recettes supplémentaires non prévues.

Yakin - Xhaka: la main dans la main 45 minutes pour une discussion "franche et ouverte": Murat Yakin et Granit Xhaka ont enterré la hache de guerre. Le sélectionneur et le capitaine marchent à nouveau la main dans la main. Tel est en tout cas le message martelé par Murat Yakin à la veille de rencontrer Andorre à Sion pour le sixième match de l’équipe de Suisse dans le tour préliminaire de l’Euro 2024. "Je n’ai pas accueilli les déclarations de Granit samedi comme une critique mais comme une exhortation, souligne Murat Yakin dans le souci légitime d’apaiser les tensions. Je lui ai toutefois signifié que tenir de tels propos devant la presse était inutile." Le sélectionneur et le capitaine ont évoqué la qualité des entraînements. "Nous sommes entrés dans les détails. Nous avons ainsi étudié ensemble les datas des derniers entraînements, poursuit Murat Yakin. Granit sera plus impliqué dans le programme de la semaine. Mais au final, ce n’est pas le capitaine qui décide. C’est toujours le coach... Les échanges entre Granit sont très souvent nourris. Nous avons tous les deux, il est vrai, notre caractère." Yvon Mvogo titulaire Ce mardi face à la 154e équipe du cassement FIFA, un tout autre résultat qu’une large victoire sera une déception. " Le match de samedi au Kosovo ne fut pas celui que nous voulions livrer, grimace Murat Yakin. Face à Andorre, une équipe, qui sait elle aussi désormais bien défendre, il faudra être patient. Je pense procéder à des changements pour insuffler plus de fraîcheur dans l’équipe. » Un premier changement a été officialisé lundi. Yvon Mvogo gardera les buts pour sa cinquième sélection, sa première depuis 27 mois. "Il était établi que Yann Sommer ne jouerait que le premier match. Gregor Kobel aurait dû être titulaire mardi. Il a une gêne à la cuisse et c’est donc Yvon qui le remplacera, précise Murat Yakin. Yvon mérite sa place. Il est revenu à son meilleur niveau après sa blessure qui ne lui a pas permis de disputer la Coupe du monde. Il se donne à fond à chaque entraînement. Il participe, par ailleurs, à la bonne ambiance du groupe. Je le vois ainsi toujours avec le sourire aux lèvres."

"C'est fini" pour Blanc à Lyon, qui cherche son successeur Laurent Blanc va quitter l'OL Image: KEYSTONE/AP/LAURENT CIPRIANI "C'est fini": Laurent Blanc va être limogé par l'Olympique lyonnais, a indiqué son entourage lundi. Cette issue était pressentie depuis que le club est classé dernier de L1 après l'humiliation subie à domicile face au PSG (1-4) début septembre. Laurent Blanc a été auparavant mis à pied, selon le quotidien sportif L'Equipe qui écrit depuis plusieurs jours que l'OL lui cherche un successeur. Sollicité par l'AFP, le club lyonnais n'a pas confirmé ces informations. Les noms de Gennaro Gattuso (ancien entraîneur du FC Sion), Habib Beye (Red Star) et Olivier Glasner (ex-Eintracht Francfort) circulent parmi d'autres pour remplacer le champion du monde 1998. Celui-ci essuie ainsi un échec retentissant. Laurent Blanc (57 ans), ancien sélectionneur de l'équipe de France (2010-2012) et ex-coach du PSG (2013-2016), avait signé à Lyon en octobre 2022. Il revenait ainsi au plus haut niveau après une longue traversée du désert et un exil au club qatari d'Al-Rayyan (2020-2022).

L'équipage d'Alinghi est connu Arnaud Psarofaghis est l'un des quatre marins retenus dans l'�quipage d'Alinghi pour la pr�-r�gate de cette semaine Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les choses très sérieuses démarrent cette semaine pour Alinghi Red Bull Racing, à un an de la Coupe de l'America. La composition de l'équipage qui disputera la régate préliminaire de Vilanova (14-17 septembre) est connue: Arnaud Psarofaghis, Bryan Mettraux, Yves Detrey et Maxime Bachelin ont été retenus. Psarofaghis (35 ans) et Bachelin (25 ans) seront à la barre de l'AC40 Alinghi, alors que Mettraux (33 ans) et Detrey (44 ans) seront aux réglages. Le barreur Nicolas Charbonnier (42 ans) et les deux régleurs Nicolas Rolaz (23 ans) et Lucien Cujean (34 ans) seront quant à eux équipiers de réserve. La régate préliminaire réunira les six équipes de la Coupe de l'America. Team New Zealand, Britannia, Luna Rossa, NYYC American Magic, Orient Express Racing Team et Alinghi s'affronteront en flotte les premiers jours, les deux meilleurs se retrouvant dans un face-à-face final dimanche. "Une étape importante" "Cette première pré-régate en AC40 à Vilanova marque une étape importante de notre préparation, avec de nombreuses autres à suivre", précise le skipper Arnaud Psarofaghis, cité dans le communiqué. "Elle nous permettra de tester beaucoup d'éléments, tant sur l'aspect humain que technique." “L'objectif est de gagner, comme à chaque compétition ! Mais pour cette première régate avant l'America's Cup l'année prochaine, l'objectif est aussi d'acquérir de l'expérience”, confie pour sa part Bryan Mettraux. “Mon objectif personnel est de sortir la tête du bateau le plus souvent possible et de bien communiquer. C'est ce qui fera la différence.”

Racioppi remplace Kobel pour Suisse-Andorre Anthony Racioppi a �t� convoqu� par Murat Yakin pour Suisse-Andorre Image: KEYSTONE/AP/Anthony Anex Anthony Racioppi a été convoqué en équipe de Suisse pour le match de mardi face à Andorre dans les éliminatoires de l'Euro 2024. Le gardien de Young Boys remplace Gregor Kobel, blessé. Le Genevois de 24 ans trouve ici la récompense de son excellent début de saison. Il fut l'un des artisans de la qualification d'YB pour la phase de poules de la Ligue des champions, avec ses deux "clean sheets" réussis face au Maccabi Haifa en barrage. Gregor Kobel souffre de légères douleurs à une cuisse. Le portier du Borussia Dortmund reste néanmoins avec l'équipe de Suisse et d'entraîne de manière individuelle, précise l'ASF.

Une cinquième place à Cincinnati pour Morgane Métraux Morgane Metraux: bien partie pour conserver sa carte sur le Circuit am�ricain. Image: KEYSTONE/FR121174 AP Morgane Métraux a brillé de mille feux au tournoi LPGA de Cincinnati. Cinquième avec des cartes de 68, 66, 70 et 73 pour un total de -11, la Lausannoise a signé son meilleur résultat de l’année. Récompensée par un chèque de 56'545 dollars, cette quatrième place dans un top 20 en 2023 lui permet d’intégrer le top 100 de l’ordre du mérite. Tout indique qu’elle pourra conserver sa carte pour la saison prochaine. La Genevoise Albane Valenzuela a été moins heureuse dans l’Ohio. Elle a abandonné après le premier tour. La victoire est revenue à l'Australienne Minjee Lee.