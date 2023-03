Gross perf' de Niklas Hartweg ++ Shaqiri forfait

Loïc Meillard, qui pointait au 7e rang après la première manche, n'a en revanche pas su domper le second tracé. Le vice-champion du monde de géant conclut sur une 13e place un exercice 2022/23 dans lequel il a décroché cinq podiums en Coupe du monde, dont une victoire en géant à Schladming.

Daniel Yule, 15e après le premier parcours, a même connu l'élimination sur le second tracé. Le skieur du Val Ferret recule au 4e rang de la Coupe du monde de slalom. Il a été dépassé sur le fil par Ramon Zenhäusern, qui avait déjà terminé 3e du classement de la discipline en 2021.

Le Globe de la discipline se refuse néanmoins toujours aux slalomeurs suisses. Troisième du classement de la spécialité avant cette course, Daniel Yule a perdu toute chance de succéder à Dumeng Giovanoli, seul Helvète à avoir remporté ce Globe chez les messieurs (en 1968), dès la première manche.

Leader avec 0''26 d'avance sur Lucas Braathen à l'issue de la première manche, Ramon Zenhäusern a tenu le choc sur le second tracé. Comme le matin, le géant haut-valaisan a forcé la décision dans le dernier mur pour s'imposer pour la quatrième fois dans la discipline en Coupe du monde.

Le Valaisan a remporté le slalom de Soldeu, qui a vu le Norvégien Lucas Braathen (2e à 0''06) s'adjuger le classement de la discipline. Le Vaudois Marc Rochat a pour sa part pris une superbe 4e place dans cette dernière course de l'hiver.

Auteur d'un 20 sur 20 au tir comme la veille lors de sa sixième place en poursuite, le Schwytzois n'a été battu lors de la course en ligne sur 15 km que par le favori Johannes Thingnes Bö, qui a cueilli son 19e succès de l'hiver. Relégué à 26''2 du Norvégien, Niklas Hartweg a pu conserver un avantage de 9'' sur Vetle Sjastad Christiansen.

Deuxième de la première course Coupe du monde à Kontilahti en novembre et deuxième de l'ultime à Oslo: la saison de Niklas Hartweg a épousé un parcours singulier.

Sa sélection est donc composée de vingt joueurs de champ et de trois gardiens. Un changement est, toutefois, intervenu dans la liste des portiers. Eloigné des terrains depuis le début du mois, Gregor Kobel est également forfait pour ces deux rencontres. Il a été remplacé par le capitaine du Servette FC Jérémy Frick qui, à 30 ans, est appelé pour la première fois dans le cadre A.

Comme on pouvait le redouter, Xherdan Shaqiri ne jouera pas avec la Suisse face à la Biélorussie et Israël. L'homme aux 112 sélections est touché aux ischio-jambiers.

Seule athlète - hommes et femmes confondus - à avoir disputé toutes les courses de l'hiver, Michelle Gisin a par ailleurs conclu sa difficile saison sur une 21e place. L'Obwaldienne, 5e du super-G jeudi en Andorre, a néanmoins assuré l'essentiel en dépassant les 500 points au général.

Sixième au terme d'une première manche dans laquelle elle avait perdu un bâton, Lara Gut-Behrami a livré la marchandise sur le second parcours pour gagner deux places. Elle échoue à 0''26 de la troisième marche du podium.

En tête avec plus d'une demi-seconde d'avance sur ses poursuivantes, Mikaela Shiffrin s'est imposée pour la septième fois de la saison en géant, mais de justesse. Elle a conservé sur la ligne 0''06 d'avance sur la Norvégienne Thea Louise Stjeresund (2e), la Canadienne Valérie Grenier terminant 3e à 0''20.

Le vice-champion d'Europe 2018 de la spécialité peut ainsi oublier sa déception du dernier marathon de New York, qui était son grand objectif de la saison 2022. Il avait alors abandonné en raison de problèmes intestinaux.

Sixième d'une course partie sur des bases très rapides et remportée par Marius Kimutai en 2h05'06'', Tadesse Abraham a souffert sur les derniers kilomètres. Il a néanmoins assuré l'essentiel en décrochant son ticket pour les JO de Paris 2024, même si son record réalisé en avril dernier à Zurich (2h06'38'') lui tendait les bras.

Ce doublé est le deuxième de la saison pour les sauteurs helvétiques, Pirmin Werner et Noé Roth ayant déjà terminé dans cet ordre aux deux premiers rangs à Ruka en décembre. Werner a d'ailleurs devancé l'un de ses compatriotes lors de chacune de ses victoires en Coupe du monde.

Werner (23 ans) a obtenu 123,00 points en superfinale (top 6) pour décrocher son troisième succès à ce niveau. Décevant aux Mondiaux de Bakouriani (19e), seulement 9e à St-Moritz pour la reprise de la Coupe du monde le 5 mars, il a devancé de plus de 4 points Noé Roth.

Victorieux à Chamonix cet hiver, Ramon Zenhäusern a forcé la décision dans le dernier mur, où il a pu et su lâcher les chevaux. Il a repris 0''85 sur les 15 dernières secondes de course à un Lucas Braathen impérial sur le haut du parcours. Troisième, Fabio Gstrein accuse quant à lui 0''55 de retard sur Zenhäusern.

Ramon Zenhäusern pointe en tête du slalom de Soldeu, ultime course de la saison chez les messieurs.

1re manche: Shiffrin en tête, Gut-Behrami 6e

Mikaela Shiffrin a sign� le meilleur chrono dans la premi�re manche du g�ant de Soldeu Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Zenoni

Mikaela Shiffrin a signé le meilleur chrono dans la première manche du géant de Soldeu, dernière course féminine de cette Coupe du monde 2022/23. Lara Gut-Behrami pointe au 6e rang.

En quête d'un 14e succès cette saison, Mikaela Shiffrin devance de 0''62 la Canadienne Valérie Grenier (2e) et de 0''63 l'Italienne Marta Bassino (3e) au terme d'une première manche très courte (57'' de course). L'Américaine est déjà assurée de s'adjuger le petit Globe de la discipline, en plus de celui du slalom.

Lara Gut-Behrami accuse quant à elle 0''80 de retard sur la lauréate du classement général, après avoir perdu un bâton durant cette manche initiale. Le podium est à sa portée, mais les écarts sont serrés derrière Mikaela Shiffrin: 12e, Mina Fürst Holtmann pointe à huit dixièmes de seconde de Valérie Grenier.

Sacrée en super-G jeudi, Lara Gut-Behrami est par ailleurs assurée de terminer au 2e rang du classement général. Revenue à 42 longueurs de la Tessinoise grâce à son succès en slalom la veille, Petra Vlhova a connu l'élimination sur ce premier tracé. Federica Brignone (4e) a subi le même sort.

Les trois autres Suissesses en lice ont terminé hors du top 10. Wendy Holdener, 13e à 1''51 de Mikaela Shiffrin, peut néanmoins espérer s'y hisser à l'issue de la deuxième manche (dès 12h). Andrea Ellenberger (21e à 2''92) et Michelle Gisin (22e à 3''03) ne devraient quant à elles pas marquer de points (top 15 lors des finales).