Grosse déception pour les cavaliers suisses ++ Le FC Lugano fixé

Seulement 6e, l'équipe de Suisse se contente d'un ticket olympique Guerdat visera l'or en individuel dimanche, mais il doit se contenter d'une 6e place avec l'�quipe de Suisse Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Immense déception pour l'équipe de Suisse de saut d'obstacles, qui doit se contenter d'une 6e place aux Européens de Milan où le titre est revenu à la Suède. Les protégés de Michel Sorg décrochent néanmoins leur ticket pour les JO 2024. Et Steve Guerdat, 2e du classement individuel provisoire, pourra rêver d'or dimanche. Tenante du titre, la Suisse avait perdu toute chance de conserver son bien avant même le passage de son dernier cavalier Martin Fuchs, malgré un nouveau sans faute de Steve Guerdat en ouverture de cette journée. Mais Martin Fuchs et Leone Jei pouvaient encore conquérir l'argent, décroché finalement par l'Irlande, en cas de sans faute. Le Zurichois, sacré en 2019 en individuel sur la scène continentale, a cependant flanché contre toute attente. Il a fait tomber deux perches, faisant chuter son équipe de la 2e à la 6e place. Derrière l'Autriche (étonnante 3e) et l'Espagne (5e), qui ont arraché les deux autres tickets disponibles pour Paris 2024. Guerdat à la hauteur Troisième jeudi avec 0,61 point de retard sur les leaders allemands, la Suisse avait grimpé au 2e rang après le passage des deux premiers cavaliers de chaque équipe vendredi. Le forfait de Marcus Ehning a il est vrai pénalisé l'Allemagne, qui n'a eu aucun résultat biffé vendredi et échoue finalement au pied du podium. Mais Edouard Schmitz n'est pas parvenu à redresser la tête en selle de Gamin. Le Genevois a fait tomber deux perches, ne parvenant ainsi pas à effacer les 8 points écopés par le duo Bryan Balsiger/Dubai. Et Martin Fuchs n'a pas réussi à rectifier le tir. Il s'est d'ailleurs qualifié de justesse pour la finale individuelle (24e), où ses chances de podium seront extrêmement minces. Premier Suisse à s'élancer dans les trois premières manches, Steve Guerdat fut le seul à tenir son rang vendredi. En quête d'une première médaille individuelle aux Européens, le Jurassien pointe au 2e rang avec 0,43 point, après avoir signé trois sans faute sur Dynamix. Seul le Suédois Jens Fredricson (0 point avec Markat Cosmopolit) a jusqu'ici fait mieux que le champion olympique 2012.

Le FC Bruges, Bodo/Glimt et le Besiktas au menu du FC Lugano Une t�che ardue mais pas impossible pour Mohamed Mahmoud (au premier plan) et les Luganais. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le FC Bruges, Bodo/Glimt et Besitkas : le FC Lugano se retrouve devant une tâche ardue, mais peut-être pas insurmontable, en phase de poules de la Conference League. Avec le FC Bruges, les finalistes de la dernière Coupe de Suisse retrouveront une équipe belge après leur duel perdu face à l’Union Saint-Gilloise en play-off de l’Europa League. Huitième de finaliste de la dernière Ligue des Champions, le FC Bruges a éliminé l’Osasuna pour se qualifier. Quant au Bodo/Glimt, l’actuel leader du Championnat de Norvège, il a arraché sa qualification jeudi soir dans les prolongations face aux Roumains de Sepsi. Troisième du dernier Championnat de Turquie derrière Galatasaray et Fenerbahçe, le Besiktas sera, bien sûr, le grand favori de ce groupe D. Avec le Croate Ante Rebic, le Camerounais Vincent Aboubakar et l’Anglais Aex Oxlade-Chamberlain, la formation stambouliote possède dans ses rangs des individualités qui devraient l’emmener assez loin dans cette compétition. On rappellera que le FC Lugano disputera ses matches à domicile au Letigrund en raison de la rénovation du Cornaredo. Cet exil forcé ne facilitera pas sa tâche...

Servette contre la Roma, le Slavia Prague et le Sheriff Tiraspol Ren� Weiler peut avoir le sourire: le tirage au sort de l'Europa League a �t� cl�ment pour le Servette FC. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La main innocente de John O’Shea, l’ancien défenseur de Manchester United, n’a pas été cruelle pour le Servette FC. Les Grenat peuvent s’estimer heureux du tirage au sort de l’Europa League. Pour leur première aventure en phase de poules d’une compétition européenne, ils affronteront la Roma de Jose Mourinho, finaliste malheureuse de la dernière édition, le Slavia Prague et le Sheriff Tiraspol. Il n’est pas aberrant de penser que René Weiler et ses joueurs ont les moyens de devancer les Tchèques et les Moldaves pour accrocher la deuxième place derrière la Roma. On précisera que le troisième de ce groupe sera repêché en Conference League. Malgré un début poussif en championnat – nul à domicile contre la Salernitana et défaite à Vérone -, la Roma est bien l’une des meilleures équipes du continent. Renforcée lors de ce mercato par les arrivées de Romelu Lukaku, de Leandro Paredes, de Houssem Aouar et de Renato Sanchez, elle a les moyens de jouer à la fois le Scudetto et la victoire dans cette Europa League qu’elle a laissée filer aux tirs au but en finale face à Séville. Victorieux de la Coupe de la République tchèque en mai dernier, le Slavia Prague a éliminé deux clubs ukrainiens, Dniepropetrosvk et Zorya, pour se hisser dans cette phase de poules. Avec cinq victoires et un nul lors des six premières journées, le Slavia a, contrairement au Servette FC, réussi son entame en championnat. Enfin, le Sheriff Tiraspol doit sa présence dans cette phase de poules à son succès en play-off face à Ki, l’équipe des Feroe. On rappellera que les Moldaves avaient, il y a deux ans, stupéfié le monde du football avec sa victoire à Madrid face au Real en phase de poules de la Ligue des Champions. Véritable légion étrangère, le Sheriff a, semble-t-il, perdu beaucoup de sa superbe depuis ce coup d’éclat en 2021.

Dominic Stricker a un joli coup à jouer Dominic Stricker (ATP 128) a un sacré coup à jouer à l'US Open. Un succès au 3e tour face à Benjamin Bonzi (ATP 108) lui ouvrirait les portes du top 100, un palier important qu'il serait le 13e Suisse de l'histoire à franchir. Le gaucher bernois ne connaissait pas le nom de son prochain adversaire à l'issue de son 2e tour. Il préférait de toute manière savourer sa victoire face à Stefanos Tsitsipas (no 7), sa première face à un membre du top 10. Le mot "méga" est d'ailleurs bien souvent revenu dans sa bouche. "C'était méga, méga génial, une ambiance énorme", s'est enthousiasmé Dominic Stricker lors de l'interview télévisée. "J'ai certainement pu gagner le coeur d'une partie du public", a poursuivi le gaucher de 21 ans, qui n'était pas certain de pouvoir embêter Stefanos Tsitsipas plus qu'un peu. Il en a maintenant la certitude. Le champion junior de Roland-Garros 2020 a séduit les quelque 8000 fans - dont la plupart n'avaient probablement jamais entendu parler de lui - présents sur le Grandstand, troisième plus grand court de l'US Open, grâce à sa patte de gaucher. Mais il a aussi impressionné mentalement et physiquement. Moins de sucre, meilleure forme Cette victoire obtenue face au finaliste du dernier Open d'Australie, arrachée en cinq sets et 4h04' de lutte, n'est pas passée inaperçue. Dominic Stricker a pu se présenter devant les médias internationaux dans la salle d'interview principale, et son exploit a fait la Une des sites Internet de l'US Open et de l'ATP. Le Bernois a notamment évoqué des habitudes alimentaires légèrement modifiées. "Je n'ai pas changé quelque chose de fou", a-t-il expliqué, amusé. "J'ai simplement réalisé que manger un peu moins de sucre, de chocolat, ce genre de choses, pourrait peut-être m'aider lors des longs matches. C'est gratifiant de voir que ça marche et de voir à quel point je suis en forme", s'est-il réjoui. "J'ai aussi été extrêmement fort mentalement", a-t-il constaté. Il est en effet toujours resté calme, même dans les moments délicats, comme dans le quatrième set où Stefanos Tsitsipas a servi pour le match à 5-3. "Je me suis senti méga, méga bien dès le début, cela aide évidemment." Méfiance Le fait d'avoir dû se battre pour s'extraire des qualifications a également aidé Dominic Stricker, dont la confiance est énorme après ces cinq victoires consécutives obtenues à Flushing Meadows. Assuré de se retrouver aux alentours de la 102e place mondiale et d'empocher un chèque de 191'000 dollars, il en veut plus. Et il a les moyens de le faire. Le Bernois n'aura pas le moindre complexe à nourrir vendredi en 16e de finale face au Français Benjamin Bonzi. Un succès le propulserait parmi les 90 meilleurs joueurs du monde. Avec à la clé 284'000 dollars, et un potentiel 8e de finale face à Taylor Fritz (no 9) dans le stade Arthur Ashe. Mais si le Bernois sera plus qu'un outsider, il devra surtout ne pas sous-estimer Benjamin Bonzi. Agé de 27 ans, le Nîmois vit sa meilleure saison. Finaliste à Pune en janvier et à Marseille en février, il avait déjà atteint le 3e tour au dernier Open d'Australie, se hissant à la 44e place mondiale en février.

Wawrinka s'offre un 16e de finale face à Sinner Stan Wawrinka d�fiera Jannik Sinner en 16e de finale � New York Image: KEYSTONE/AP Trois Suisses figurent en 16es de finale de l’US Open. Stan Wawrinka (ATP 49) a rejoint Belinda Bencic (no 15) et Dominic Stricker (ATP 128) en sortant la tête de série no 30 Tomas Martin Etcheverry. Le Vaudois de 38 ans s'est imposé 7-6 (8/6) 6-7 (7/9) 6-3 6-2 devant l'Argentin, qu'il avait battu au même stade de la compétition en juillet sur l'herbe de Wimbledon. Sa tâche au tour suivant sera presque autant compliquée qu'à Londres, où il avait été stoppé par Novak Djokovic: il se mesurera samedi à Jannik Sinner (no 6). Stan Wawrinka reste sur trois défaites face à l'Italien de 22 ans dont deux très sèches subies cette année sur dur (6-1 6-3 à Rotterdam, 6-1 6-4 à Indian Wells). Mais il se souviendra aussi qu'il avait remporté leurs deux premiers duels, le premier ayant eu pour cadre l'US Open en 2019. Un set de trop? Reste désormais à espérer pour Stan Wawrinka qu'il aura encore suffisamment d'essence dans le moteur à l'heure de retrouver Jannik Sinner. Car l'ex-no 3 mondial a puisé dans ses réserves pour vaincre Tomas Martin Etcheverry. Et, à 38 ans, son physique n'offre plus les mêmes garanties lorsqu'il s'agit d'enchaîner les matches. Souvent brillant jeudi, le Vaudois aurait pu s'imposer en trois sets face à l'Argentin, quart de finaliste à Roland-Garros ce printemps. Mais il a bien mal négocié la balle de deux manches à zéro dont il a bénéficié à 7/6 sur son engagement dans le deuxième jeu décisif, se montrant trop "timide" sur un coup droit joué à mi-court. Stan Wawrinka a cependant eu l'immense mérite de rester zen après la perte du deuxième set. Il a profité de la première baisse de régime de Tomas Martin Etcheverry pour signer le seul break du troisième set, et a forcé la décision dans la quatrième manche en s'emparant du service adverse dès le premier jeu. Le triple vainqueur de Grand Chelem a même réalisé un dernier break pour enfoncer le clou. Après 3h39' de jeu, il a armé un ace pour conclure cette partie et s'offrir le genre de défi qui l'a poussé à poursuivre son immense carrière. Même si à cet instant précis, il ne pensait qu'à savourer sa 565e victoire sur le circuit principal.

"Cela n'aurait jamais dû se produire", regrette Infantino Gianni Infantino a r�agi jeudi au scandale du baiser forc� Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Le président de la FIFA Gianni Infantino a réagi pour la première fois jeudi au scandale du baiser forcé donné par Luis Rubiales, patron en sursis du football espagnol. Le Valaisan estime que "cela n'aurait jamais dû se produire". "Les célébrations bien méritées de ces magnifiques championnes ont été gâchées par ce qui s'est passé après le coup de sifflet final. Et ce qui a continué à se produire les jours suivants", a écrit le dirigeant sur son compte Instagram. "Cela n'aurait jamais dû se produire. Mais cela s'est produit et les instances disciplinaires de la FIFA ont immédiatement assumé leurs responsabilités et pris les mesures nécessaires", a ajouté Gianni Infantino. Luis Rubiales a provoqué une vague d'indignation à travers le monde en embrassant de force l'internationale espagnole Jenni Hermoso lors de la remise des médailles après le sacre de l'Espagne en finale du Mondial, le 20 août dernier à Sydney. La FIFA, qui avait ouvert le 24 août une procédure disciplinaire à son encontre, l'a suspendu deux jours plus tard de toute activité dans le football au niveau national et international pour une durée de 90 jours, le temps de l'enquête. "Soutenir davantage les femmes" "La procédure disciplinaire poursuivra son cours légitime", observe Gianni Infantino dans le message posté sur Instagram, accompagnant dix photos prises dans les instants ayant suivi la victoire de la Roja où on le voit avec les Espagnoles sur le podium. "De notre côté, ajoute-t-il, nous devons continuer à nous concentrer sur la manière de soutenir davantage les femmes et le football féminin à l'avenir, tant sur le terrain qu'en dehors. Défendre les vraies valeurs et respecter les joueuses en tant que personnes ainsi que pour leurs performances fantastiques", poursuit-il. Enquête préliminaire En Espagne, le parquet espagnol a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête préliminaire pour "agression sexuelle" visant Luis Rubiales, qui se défend et parle d'un "baiser consenti", une version démentie catégoriquement par Jenni Hermoso. Le président suspendu de la Fédération espagnole (RFEF) est également visé par une plainte du gouvernement espagnol auprès du tribunal administratif des sports (TAD), la juridiction compétente en Espagne en matière sportive. Si le TAD la juge recevable et décide d'ouvrir une procédure, le gouvernement pourra alors, dans un délai de 48 heures, le suspendre de ses fonctions, le temps que l'affaire soit jugée sur le fond. Les présidents des Fédérations régionales du football espagnol, convoqués en urgence lundi par le président par intérim de la RFEF, ont appelé de leur côté à sa démission immédiate.

Play-off d'Europa League: pas d'exploit pour Lugano Puertas et Eckert c�l�brent le but belge Image: KEYSTONE/AP/Salvatore Di Nolfi Lugano devra se contenter de la Conference League cet automne. En play-off retour d'Europa League, les bianconeri ont perdu 1-0 à Genève contre l'Union Saint-Gilloise. Les Belges avaient déjà gagné 2-0 lors du match aller. Leur qualification est méritée, car ils ont évolué à un niveau bien supérieur à celui de leurs adversaires. Les espoirs tessinois de renverser le cours de ce duel ont été douchés dès la 6e: une ouverture de l'ancien Lausannois Puertas, excellent dans son rôle de meneur de jeu, trouvait Eckert, lequel lobait Deana sorti à sa rencontre. Avec un déficit de trois buts, la mission des bianconeri devenait quasi impossible face à une solide formation belge. Ce sont d'ailleurs les visiteurs qui ont dominé dans un stade quasi vide. Deana, le gardien numéro trois de la hiérarchie du club, a dû s'employer à plusieurs reprises pour éviter que son équipe soit menée plus largement. Et même si les Luganais ont fait un peu meilleure figure après le thé, notamment grâce à l'entrée de Grgic, il était bien trop tard pour semer le doute dans les esprits des banlieusards bruxellois.

Loïc Gasch tire sa révérence sur une note très positive L'�motion de Lo�c Gasch, au c�t� de Gianmarco Tamberi Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Ses adieux étaient programmés au Weltklasse de Zurich. Loïc Gasch (7e) a quitté l'athlétisme sur un saut à 2m24, sa meilleure performance de la saison. Le Vaudois de 29 ans, recordman de Suisse avec ses 2m33, a donc dit au revoir à son sport. Et il l'a fait de fort belle manière. Deux barres effacées au premier essai (2m15 et 2m20), puis ces 2m24 passés lors de sa troisième tentative. Ont suivi ensuite trois essais manqués à 2m28, mais l'essentiel était ailleurs. "C'est un feeling très bizarre, parce qu'on sait que c'est une très belle page qui se tourne", a déclaré le vice-champion du monde en salle en 2022. "Et comment finir de plus belle manière qu'en réussissant mon meilleur saut de la saison? C'est beaucoup d'émotions de terminer ainsi devant mes amis, ma famille, et avec ces athlètes que j'ai côtoyés pendant treize ans." Et lorsque l'on sait que c'est le dernier saut, qu'est-ce qui se passe dans la tête? "On ne sait jamais si c'est le dernier ou pas. C'est un sentiment mitigé au final. Mais le plus important, c'est le respect des autres. De certains de ces athlètes qui sont devenus des amis." Quand on lui demande s'il y a un message qui l'a plus touché que les autres, le Sainte-Crix ne parvient pas à choisir: "Je me souviendrai de tous les messages reçus cette semaine, ça fait du bien de recevoir autant d'amour." Et sa famille est-elle triste de le voir arrêter ou heureuse de pouvoir en profiter davantage? "Ils sont forcément déçus parce que c'était devenu une aventure familiale, mais je vais pouvoir passer plus de temps avec eux. Au final, c'est un feeling étrange mais beau." Pas question par ailleurs d'avoir des regrets avec la perspective des JO de Paris l'an prochain: "J'ai trop mal au pied. Sur une compétition comme ça, ça passe, mais pour une saison complète, c'est trop contraignant. J'aurais dû me faire opérer, mais après la pause aurait été très longue."

110 m haies: record de Suisse pour Jason Joseph Jason Joseph a battu le record de Suisse du 110 m haies � Zurich Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Jason Joseph a parfaitement digéré sa 7e place de la finale des Mondiaux de Budapest. A Zurich, le Bâlois a remporté le 110 m haies en 13''08 avec un nouveau record de Suisse à la clef. Joseph a couru deux centièmes plus vite que son meilleur temps qui datait de Florence au mois de juin. Ce record de Suisse est d'autant plus surprenant que le vent était légèrement défavorable (-0,1 m/s) et qu'il y a eu deux départs après un premier élan coupé à cause de l'Italien Simonelli. Cela n'a pas perturbé Jason Joseph qui était le grand favori de cette course. Il a nettement devancé l'Espagnol Enrique Llopis (13''31). Si les principaux adversaires de Joseph étaient absents, c'est parce qu'ils se préparent pour le meeting Diamond League de Xiamen en Chine agendé le 2 septembre.

Cedric Gugler à cinq coups de la tête de l'European Masters Matt Fitzpatrick fait partie des six leaders apr�s le 1er tour Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Cedric Gugler est le Suisse le mieux placé au terme du 1er tour de l'European Masters sur les greens de Crans-Montana. Le Bâlois âgé de 23 ans a rendu une carte de 68, soit 2 sous le par. Gugler occupe ainsi le 46e rang ex-aequo, à cinq coups des six leaders ayant tourné en 63. Deux autres Suisses ont fini leur parcours en 69, à savoir Jeremy Freiburghaus et l'amateur Nicola Gerhardsen. Ils peuvent donc envisager de passer le cut vendredi soir, pour autant qu'ils évoluent à un niveau similaire. Le peloton de tête est composé par l'Espagnol Nacho Elvira, le Malais Gavin Green, les Anglais Eddie Peperell et Matt Fitzpatrick - vainqueur du tournoi en 2017 et 2018 -, le Japonais Masahiro Kawamura et le Danois John Axelsen. L'Allemand Yannik Paul, le Suédois Ludvig Aberg et l'Ecossais Scott Jamieson suivent à une longueur.

Ligue des champions: le gros lot pour les Young Boys Les Young Boys ont tir� le gros lot Image: KEYSTONE/EPA Les Young Boys ont tiré le gros lot à Monaco: les Bernois affronteront en effet Manchester City, tenant de la Ligue des champions, dans le groupe G de l'édition 2023/24. La venue au Wankdorf de l'armada mancunienne emmenée par le buteur Erling Haaland et le manager Pep Guardiola va susciter un intérêt énorme. Ce sera aussi l'occasion de voir Manuel Akanji, le défenseur suisse qui brille avec les Citizens depuis un an. Les deux autres adversaires des champions de Suisse sont moins prestigieux. Il s'agit d'une part du RB Leipzig, qui dispute régulièrement la compétition depuis quelques années, et des Serbes de l'Etoile Rouge Belgrade. YB peut a priori viser la troisième place du groupe, ce qui permettrait aux hommes de Raphaël Wicky de poursuivre leur saison européenne en Europa League début 2024. Mais même la deuxième ne semble pas totalement inaccessible. Les deux matches contre les Allemands devraient être déterminants. Le PSG dans le "groupe de la mort" Chaque saison, un "groupe de la mort" sort des boules de l'UEFA. Cette fois, ce sera la poule F qui réunira le Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund (Gregor Kobel), l'AC Milan (Noah Okafor) et Newcastle (Fabian Schär). L'intérêt de ce groupe sera évidemment encore renforcé par la présence de plusieurs joueurs suisses. Pour ses débuts dans la compétition, Union Berlin, entraîné par le Zurichois Urs Fischer, aura affaire à forte partie. Le club de la capitale mettra le cap au sud pour affronter Naples, le Real Madrid et Braga.

Européens: la Suisse sur le podium provisoire Deux parcours sans faute pour Steve Guerdat Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'équipe de Suisse est bien partie aux Européens de Milan. Après deux des trois épreuves, elle occupe le 3e rang et reste en course à la fois pour les médailles et pour un ticket olympique. L'Allemagne mène le classement provisoire avec 9,31 points de pénalité. Elle est suivie par la Suède (9,51), la Suisse (9.82) et l'Irlande (10). Les quatre premiers ont fait le trou par rapport au reste des participants. Tenants du titre, les cavaliers suisses lutteront donc vendredi pour le podium. Mais ils sont aussi aux prises avec le Danemark, l'Autriche, l'Italie, le Portugal et l'Espagne pour décrocher l'un des trois billets pour les JO de Paris. Et dans cette optique, les choses se présentent bien pour les protégés de Michel Sorg. Steve Guerdat a été le meilleur Suisse jeudi sur Dynamix, avec deux parcours sans faute. Le Jurassien occupe ainsi le 3e rang provisoire derrière le Suédois Jens Fredricson et l'Allemand Philipp Weishaupt. Martin Fuchs (Leone Jei) et Bryan Balsiger (Dubai) ont chacun commis une erreur. Edouard Schmitz (Gamin) en a fait deux.

Vuelta: Lenny Martinez en rouge, Evenepoel perd du temps Une belle victoire pour Sepp Kuss Image: KEYSTONE/EPA L'Américain Sepp Kuss (Jumbo-Visma) a remporté en solitaire la 6e étape du Tour d'Espagne à l'observatoire de Javalambre. Le Français Lenny Martinez (Groupama-FDJ) a pris le maillot de leader. Kuss a été le plus fort parmi le groupe des 42 échappés lors de la montée finale de 11,1 km. Au terme des 183,1 km de course, l'Américain âgé de 28 ans, qui dispute les trois grands tours cette année, a précédé Martinez de 26'' et un autre Français, Romain Bardet, de 31''. Martinez (20 ans) s'est emparé du maillot rouge, avec 8'' d'avance sur Kuss. Derrière les échappés, la bagarre a fait rage entre les favoris. Attaqué par le Slovène Primoz Roglic et le Danois Jonas Vingegaard, le duo de la Jumbo-Visma, le Belge Remco Evenepoel a été lâché. Il est toutefois parvenu à limiter les dégâts, puisqu'il a finalement cédé une demi-minute à ses deux adversaires. Le vainqueur sortant recule au 9e rang du général, à 2'47 du leader. Vingegaard est lui 11e à 2'52. Vendredi, la 7e étape mènera les coureurs d'Utiel à Oliva sur 200 km. Le parcours majoritairement plat devrait permettre aux sprinters de s'illustrer.

Lewis Hamilton prolonge son contrat avec Mercedes jusqu'en 2025 Le Britannique Lewis Hamilton pilotera une Mercedes au moins deux ans. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Le Britannique Lewis Hamilton, septuple champion du monde de Formule 1, a prolongé de deux ans son contrat avec l'écurie Mercedes, jusqu'à la fin de la saison 2025, a annoncé l'équipe allemande jeudi. L'annonce, qui tardait à arriver, vient clore des mois de spéculations entourant l'avenir du pilote en F1. Le Britannique continuera de faire équipe avec son compatriote George Russell, qui a rejoint les rangs de l'équipe début 2022 dans le cadre d'un "contrat à long terme". "Notre histoire n'est pas terminée, nous sommes déterminés à accomplir davantage ensemble et nous ne nous arrêterons pas avant d'y être parvenus", a déclaré Hamilton dans un communiqué publié en marge du Grand Prix d'Italie disputé ce week-end à Monza. "Nous n'avons jamais eu autant envie de gagner. Nous avons appris de chaque succès, mais aussi de chaque échec", a-t-il poursuivi, lui qui n'a terminé que 6e du championnat des pilotes en 2022, son plus mauvais classement depuis ses débuts en catégorie reine. Après la désillusion du titre perdu au dernier GP de 2021 contre le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), Lewis Hamilton a connu l'an dernier la toute première saison blanche de sa carrière depuis 2007. C'est sans pole position ni victoire, lui qui en détient le record avec 103 unités de chaque, que le Britannique a bouclé le cru 2022. Voiture qui s'adapte mal En cause, une Mercedes qui a eu du mal à s'adapter au bouleversement technique entré en vigueur en début de saison. Hamilton a d'ailleurs vu sa domination quasi sans partage de ces dernières années mise à mal par son jeune coéquipier George Russell, 25 ans, très constant dans la performance, qui a terminé la saison 2022 à la 4e place. Cette saison, le septuple champion reste toujours en quête d'une première victoire face au surpuissant Max Verstappen et à l'incroyable retour aux avant-postes du double champion du monde espagnol Fernando Alonso (Aston Martin). Hamilton pointe pour l'heure à la 4e place au classement général. Arrivé en F1 en 2007 avec McLaren, Lewis Hamilton, 38 ans, a été champion du monde pour la première fois avec l'écurie britannique dès ses débuts en 2008 à 23 ans. Depuis 2013 chez Mercedes, il a repoussé les limites de sa discipline en remportant six autres sacres mondiaux, de 2014 à 2020.