Grosse tuile pour Pavard ++ Deux Suisses honorés dans L'Equipe

Rashford dénonce les "rumeurs malveillantes" sur son avenir Marcus Rashford peine à retrouver son efficacité qui fut la sienne la saison dernière. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson L'attaquant Marcus Rashford s'est élevé contre les "rumeurs malveillantes" mettant en doute son avenir à Manchester United, où il peine à reproduire ses bonnes performances de la saison dernière. "S'il vous plaît, ARRÊTEZ de propager des rumeurs malveillantes", a-t-il écrit sur le réseau X (ex-Twitter), en réponse à une vidéo de United Stand, un média tenu par des supporters du club, intitulée "L'avenir de Rashford en question?". L'ailier de 26 ans n'a marqué qu'une seule fois en quatorze apparitions, toutes compétitions confondues, un bilan famélique au regard de ses riches statistiques de la saison passée (30 buts et 11 passes décisives). Sa baisse de forme coïncide avec un début de saison poussif pour les Red Devils, huitièmes après onze journées (six victoires et cinq défaites). L'international anglais s'est retrouvé sous le feu des critiques après avoir été aperçu dans une discothèque quelques heures après une défaite 3-0 dans le derby contre Manchester City, à Old Trafford, le 29 octobre. "C'est inacceptable, je lui ai dit, il s'est excusé et c'est tout", a réagi son entraîneur Erik ten Hag. "Il est très motivé pour redresser la situation. Je sais quels efforts il fournit. Il est totalement avec nous". Le joueur formé à Manchester United n'a pas pris part au match de championnat suivant, gagné samedi 1-0 contre Fulham, en raison d'un pépin physique, selon son entraîneur.

Luxation du genou gauche pour Pavard Benjamin Pavard souffre d'une luxation du genou gauche Image: KEYSTONE/EPA/MICHELE MARAVIGLIA Coéquipier de Yann Sommer à l'Inter Milan, Benjamin Pavard souffre d'une luxation du genou gauche. L'international français "sera immobilisé pendant trois à quatre semaines, avant de pouvoir commencer sa rééducation", a expliqué son club dans un communiqué. Pavard s'est blessé samedi lors de la victoire de son équipe contre l'Atalanta (2-1). Il ne pourra donc pas participer aux deux prochains matches de l'équipe de France, déjà qualifiée pour l'Euro 2024, contre Gibraltar et la Grèce, les 18 et 21 novembre, ni vraisemblablement aux trois dernières journées de la phase de poules de la Ligue des champions.

Deux Suisses dans le onze type de L'Equipe Yvon Mvogo figure dans le onze type de L'Equipe Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Deux internationaux romands figurent dans le onze type de la 11e journée de Ligue 1. Il s'agit d'Yvon Mvogo et de Denis Zakaria, qui ont tous deux obtenu la note de 7. Le gardien fribourgeois de Lorient est à l'honneur après son "clean sheet" fêté samedi face à Lens (0-0). Il a effectué sept arrêts pour permettre à son équipe, 15e du classement, de sauver un point. Le milieu de terrain genevois de Monaco a quant à lui inscrit son premier but en Ligue 1, ouvrant la marque face à Brest dimanche (2-0). Ce succès permet à l'ASM de rester à deux points du leader Nice.

Les Devils gagnent sans Hughes ni Hischier Dougie Hamilton félicite son portier Vitek Vanecek, auteur de 32 arrêts face aux Blackhawks Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Les absences conjuguées de Nico Hischier et Jack Hughes n'ont pas empêché les Devils de s'imposer dimanche à Chicago en NHL. New Jersey a cueilli une quatrième victoire dans ses cinq derniers matches en dominant les Blackhawks de Philipp Kurashev 4-2. Touché au haut du corps vendredi à St. Louis, Jack Hughes (20 points en 10 parties cette saison) a rejoint à l'infirmerie Nico Hischier, resté à Newark durant le "road trip" de quatre matches des Devils. Privé de ses deux meilleurs centres, New Jersey a pu compter sur Vitek Vanecek (32 arrêts) pour forcer la décision dimanche. Les Suisses ne se sont pas illustrés dans cette rencontre. Timo Meier est resté "muet" - malgré cinq tirs cadrés -, tout comme son coéquipier chez les Devils Jonas Siegenthaler. Brillant la veille face à Florida (3 points), l'attaquant bernois des Blackhawks Philipp Kurashev n'a plus non plus inscrit de point. A noter par ailleurs que les Golden Knights ont subi dimanche leur première défaite dans le temps réglementaire de la saison, la deuxième au total en treize matches. Vegas s'est incliné 4-2 sur la glace des Ducks d'Anaheim, qui ont cueilli leur sixième victoire d'affilée après avoir été menés 2-0 à l'issue du deuxième tiers.

Swiatek domine Sabalenka en demies Iga Swiatek a maîtrisé son sujet en demi-finale du Masters Image: KEYSTONE/EPA/Alonso Cupul Iga Swiatek a rejoint Jessica Pegula en finale du Masters WTA. La Polonaise a dominé Aryna Sabalenka 6-3 6-2 dimanche à Cancun et ravira la place de no 1 mondial à la Bélarusse en cas de sacre. Swiatek et Sabalenka avaient entamé leur demi-finale samedi soir, mais n'avaient pu jouer que trois jeux à cause de conditions météo exécrables. Pegula s'était elle qualifiée dès samedi en battant Coco Gauff au cours d'un match plusieurs fois interrompu par la pluie. Iga Swiatek a été intraitable dimanche, sachant profiter des nombreuses erreurs de son adversaire. Un break lui a suffi dans la première manche avant de s'envoler dès le début de la seconde manche et de plier le match à sa première occasion. La vainqueure de Roland-Garros a ainsi pris sa revanche, un an après avoir été battue au même stade de la compétition par Aryna Sabalenka, tenante du titre de l'Open d'Australie. Elle retrouvera le sommet de la hiérarchie si elle conquiert le titre, après avoir été no 1 pendant 75 semaines entre avril 2022 et septembre 2023 lorsque Sabalenka l'avait renversée.

Formule 1: 17e succès en 20 courses pour Verstappen Nouvelle victoire pour Verstappen Image: KEYSTONE/EPA/Sebastiao Moreira Max Verstappen (Red Bull-Honda) est insatiable. Le Néerlandais a remporté le Grand Prix du Brésil à Interlagos, fêtant un 17e succès en 20 courses cette année. Il compte désormais 52 victoires en F1. Verstappen, parti de la pole position, a mené presque d'un bout à l'autre une épreuve assez monotone, à l'image d'une saison qui ne restera pas dans les annales pour les fans de la discipline. Il a devancé l'Anglais Lando Norris (McLaren-Mercedes), qui a brièvement été en tête en retardant son deuxième arrêt pour changer de pneus. Le podium a été complété par Fernando Alonso (Aston Martin-Mercedes), qui a bien résisté lors des derniers tours à la pression mise derrière lui par Sergio Pérez (Red Bull-Honda). Le Mexicain a passé le vétéran espagnol au 70e des 71 tours, mais ce dernier a récupéré son bien dans l'ultime boucle. Drapeau rouge La course a été interrompue peu après le départ par un drapeau rouge suite à un accrochage avant le premier virage entre deux voitures dans le peloton. Comme la veille, les Alfa Romeo-Ferrari n'ont pas été à la fête sur le circuit situé à Sao Paulo: tant Valtteri Bottas que Guanyu Zhou ont été contraints à l'abandon. Deuxième sur la grille, Charles Leclerc est parti dans les décors durant le tour de formation. Sa Ferrari a été victime d'un problème hydraulique.

Super League: Bâle gagne enfin La joie de Dräger après le premier but Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle a enfin renoué avec la victoire en Super League. Lors de la 13e journée, les Rhénans ont battu Yverdon 2-1. Ils attendaient un succès depuis le 30 juillet. Cette rencontre, qui présentait la particularité d'avoir un nouvel entraîneur sur chaque banc, a tourné en faveur de Fabio Celestini. Le FCB a marqué par Dräger (26e) et Sigua (85e), alors que les protégés d'Alessandro Mangiarratti avaient égalisé par Cespedes sur penalty (73e). Bâle reste dernier, mais revient à deux points de la 11e place. Signe indien brisé Saint-Gall a brisé le signe indien et s'est imposé pour la première fois de la saison en déplacement. Les Brodeurs l'ont emporté 5-2 sous la pluie à la Pontaise contre le Stade Lausanne-Ouchy. Menés 2-1 au repos après un doublé de Mulaj (35e/42e) qui avait donné l'avantage au SLO, les visiteurs ont renversé la situation en marquant trois fois entre la 48e et la 57e. Ils sont au troisième rang, à égalité avec le FC Zurich et à un point des Young Boys.

Djokovic sacré pour la 7e fois à Paris-Bercy Le Serbe Novak Djokovic s'impose pour la 7e fois à Paris-Bercy. Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Le no 1 mondial Novak Djokovic, même pas dans sa meilleure forme, a été sacré pour la septième fois à Paris, la 40e en Masters 1000, en dominant le Bulgare Grigor Dimitrov (17e) 6-4 6-3. Djokovic faisait son retour sur le circuit dans la salle parisienne, après une pause d'un mois et demi consécutive à son 24e titre record en Grand Chelem à l'US Open en septembre. Le Serbe de 36 ans va maintenant mettre le cap sur le Masters qui réunit le top 8 à Turin dans une semaine. Pour Dimitrov, plus titré depuis six ans, la disette s'étire encore.

Super League: Lucerne s'éloigne de la barre Jashari fête son but devant les supporters lucernois Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Lucerne a battu Grasshopper 2-0 lors de la 13e journée de Super League. Ce succès permet aux hommes de Mario Frick de s'éloigner de la barre et de s'orienter vers le haut du classement. Les Lucernois ont dominé le match et marqué par Okou (26e) et Jashari (49e). Ils auraient pu donner au score une allure encore plus nette avec un peu plus de réussite. Le club de Suisse centrale ne sourit pas à Bruno Berner: l'entraîneur de GC n'a en effet jamais gagné contre cet adversaire en sept tentatives. Et dimanche après-midi, il en a été très loin tant son équipe a semblé inoffensive.

Fluminense enlève sa 1re Copa Libertadores en battant Boca Juniors Fluminense aux anges Image: KEYSTONE/EPA/FABIO MOTTA Fluminense a remporté la première Copa Libertadores de son histoire. Ceci en battant l'équipe argentine de Boca Juniors 2-1 ap en finale samedi au stade Maracana de Rio de Janeiro. L'Argentin de Fluminense German Cano a ouvert la marque à la 36e minute, son 13e but dans cette Copa Libertadores à l'âge de 35 ans, en reprenant au point de penalty un centre de la droite de Keno. Le latéral droit péruvien Luis Advincula a égalisé à la 73e d'un superbe tir enroulé du gauche depuis l'extérieur de la surface, puis John Kennedy a marqué le but de la victoire brésilienne en prolongation (99e) avant d'être exclu pour avoir trop fêté son but avec les supporters. Fluminense a également terminé à dix après l'exclusion du défenseur colombien Frank Fabra pour avoir mis une gifle à Nino (105e). 6 victoires et 6 défaites pour Boca Cette finale a permis de voir de vieilles connaissances européennes telles l'ancien buteur de Naples et du PSG Edinson Cavani (36 ans) côté Boca Juniors et le multi titré défenseur ancien du Real Madrid Marcelo (35 ans) côté Fluminense. Les deux ont été remplacés en seconde période. Fluminense succède à un autre club brésilien, son grand rival de Flamengo, vainqueur l'an dernier de l'Atlético Paranaense 1-0. Le club carioca avait perdu aux tirs au but son unique finale en 2008 face au club équatorien du LDU Quito. Boca Juniors en était pour sa part à sa douzième finale, avec six victoires et désormais autant de défaites, à un succès du record détenu un autre club argentin, l'Independiente (7 victoires en 7 finales).

3e hat-trick en NHL pour El Nino Nino Niederreite y est allé de son triplé avec Winnipeg Image: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin Nino Niederreiter n'a pas fait les choses à moitié. Le Grison a inscrit son 3e hat-trick en NHL pour permettre aux Winnipeg Jets de battre les Arizona Coyotes 5-3. El Nino a frappé pour le 1-2, le 3-3 et le 5-3 dans le dernier tiers. Son dernier triplé en NHL remontait à 2018 sous les couleurs du Wild. Le Grison de 31 ans en est désormais à 9 points (5 goals) en 11 parties. En face, Janis Moser s'est lui aussi fendu d'un but, son deuxième cette saison en ouvrant d'ailleurs la marque. Le défenseur biennois en est lui à 5 points en 11 matches. Un autre Suisse a brillé, il s'agit de Philipp Kurashev. L'attaquant des Chicago Blackhawks a obtenu la troisième étoile lors de la victoire de son club 5-2 sur les Florida Panthers, Le joueur aux racines russes a inscrit un but et délivré deux passes. Il en est à 4 points en autant de rencontres. A noter aussi l'assist de Roman Josi lors de la victoire 5-2 des Nashville Predators sur les Edmonton Oilers. En revanche, pas de point pour Kevin Fiala dans la victoire des Los Angeles Kings 5-0 contre Philadelphia.

Capela solide, les Hawks l'emportent Trae Young et Clint Capela solides pour Atlanta Image: KEYSTONE/AP/Matthew Hinton Tout va pour le mieux en ce moment pour Atlanta. Les Hawks ont signé leur quatrième victoire consécutive en dominant les New Orleans Pelicans 123-105. Le bilan est donc positif après avoir commencé la saison par deux défaites. Clint Capela a livré une rencontre intéressante offensivement avec 17 points sur un excellent 8/9 au shoot. Il a également capté 7 rebonds et bloqué deux tirs en 28 minutes pour une belle évaluation de +19. C'est la deuxième fois de la saison que le Genevois ne termine pas la rencontre en double double. Le meilleur marqueur côté Hawks a été le meneur Trae Young avec 22 pts et 12 assists. Atlanta prend la tête de la division Southeast grâce à ce quatrième succès.

Pegula domine Gauff et passe en finale malgré la pluie Jessica Pegula en finale du Masters WTA Image: KEYSTONE/EPA/Alonso Cupul Dans des conditions météo difficiles, l'Américaine Jessica Pegula (WTA 5) a dominé sa compatriote Coco Gauff (WTA 3) 6-2 6-1. Elle se qualifie pour la finale du Masters WTA de Cancun samedi. Au cours d'une partie hachée par un vent fort et des épisodes pluvieux (deux interruptions d'une dizaine de minutes), Pegula a été la plus solide, breakant Gauff (19 ans) à six reprises. A 29 ans, Pegula va disputer pour la première fois de sa carrière la finale du Masters dimanche, soit contre la Polonaise Iga Swiatek, soit contre la Bélarusse Aryna Sabalenka, qui s'affrontent plus tard dans la journée. Gauff et Pegula, également associées en double, doivent encore finir samedi un match de poule interrompu vendredi, avant d'éventuellement disputer la demi-finale du double en soirée. Le programme a été retardé et complètement chamboulé par la pluie. Les mauvaises conditions de jeu et la qualité des courts ont nourri les critiques des joueuses cette semaine, ainsi que le choix d'un tournoi en extérieur à Cancun en pleine saison des pluies.

Bâle - Yverdon, duel de clubs avec de nouveaux entraîneurs Lanterne rouge de Super League, le FC Bâle est sous pression avant de recevoir Yverdon cet après-midi dès 16h30. Les deux clubs joueront pour la première fois avec un nouvel entraîneur. Bâle n'a gagné qu'une fois cette saison, le 30 juillet à domicile contre Winterthour, et reste sur quatre défaites de suite. Fabio Celestini, qui a relayé mardi Heiko Vogel sur le banc, est déjà le troisième entraîneur du FCB depuis l'été! Yverdon, malgré des résultats très satisfaisants, a aussi changé d'entraîneur cette semaine, Alessandro Mangierratti prenant la place de Marco Schällibaum. Stade Lausanne-Ouchy recevra pour sa part Saint-Gall (16h30). Les Brodeurs, intraitables à domicile, sont par contre très friables en déplacement, ce qui peut ouvrir des perspectives aux promus vaudois. A 14h15, Lucerne sera favori face à Grasshopper, qui peine à être constant cette saison.