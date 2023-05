Heim en NHL ++ Premier tour «jouable» pour les Suisses

André Heim signe à St. Louis Andr� Heim tente � son tour l'exp�rience en NHL. Image: KEYSTONE/TI-PRESS André Heim file en NHL ! L'attaquant d'Ambri-Piotta, âgé de 25 ans, a signé un contrat "entry level" avec St. Louis. Arrivé au Tessin en 2021 en provenance de Berne, Andre Heim présente un bilan de 61 points (26 buts/35 assists) en 97 rencontres lors des deux dernières saisons. International à 18 reprises, il rejoint une équipe qui sort d'une saison bien laborieuse avec 37 victoires contre 45 défaites pour une 12e place dans la Conférence Ouest,

Un premier tour "jouable" pour les Suisses Une belle carte � jouer pour Stan Wawrinka � Rome. Image: KEYSTONE/EPA/CHEMA MOYA Marc-Andrea Hüsler (ATP 82) et Stan Wawrinka (ATP 84) sont fixés sur le sort qui les attend à Rome. Le Zurichois et le Vaudois feront face mercredi ou jeudi à un premier tour dans leurs cordes. Marc-Andrea Hüsler sera opposé à l'Australien Jason Kubler (ATP 66), Stan Wawrinka au Bélarus Ilya Ivashka (ATP 73). S'ils s'imposent face à ces adversaires qui ne sont pas vraiment des spécialistes de la terre battue, les deux Suisses rencontreront respectivement Bernarbe Zapata Miralles (ATP 38) et Grigor Dimitrov (ATP 33). Dans le tableau du simple dames, Jil Teichmann (WTA 58) est la seule Suissesse admise pour l'instant avant peut-être de recevoir le renfort de Simona Waltert (WTA 122) qui disputera mardi le deuxième et dernier tour des qualifications contre l'Allemande Anna-Lena Friedsam (WTA 88). Exemptée du premier tour, la gauchère rencontrera la gagnante de la partie entre l'Italienne Nuria Brancaccio (WTA 178) et l'Autrichienne Julia Grabher (WTA 89).

Succès australien à Melfi La troisi�me �tape du Tour d'Italie pour Michael Matthews. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Michael Matthews (Jayco AlUla) s'est imposé au sprint sur la 3e étape du Giro à Melfi. Remco Evenepoel (Soudal) conserve le maillot rose de leader. Sur la ligne, l'Australien a devancé Mads Pedersen et Kaden Groves. Dans les deux seules difficultés du jour (6.3 km à 6.4 % et (3.1 km à 6.1 %), placées à une trentaine de kilomètres de la ligne, l'équipe Jayco AlUl de Matthews a imposé un fort rythme pour éliminer ses adversaires au sprint, Jonathan Milan, vainqueur dimanche, Mark Cavendish et Magnus Cort Nielsen notamment. Deux difficultés franchies en tête par Thibaut Pinot, nouveau leader du classement de meilleur grimpeur avec 12 points. Sur une chaussée glissante, les favoris au classement général n'ont pris aucun risque dans le final. À 9 kilomètres de la ligne, dans un sprint pour la bonification, Remco Evenepoel a battu son adversaire directe Primoz Roglic et grappillé 3 secondes de bonifications, une de plus que le Slovène. Seul Filippo Ganna a été éliminé dans les montées finales. Les deux échappés du jour, Alexander Konychev et Veljko Stojnic du Team Corratec - Selle Italia n'ont, eux, jamais pu peser sur la course.

Taulant Xhaka suspendu pour huit matches Taulant Xhaka manquera les quatre derniers matches de la saison et les quatre premiers de la saison prochaine. Image: KEYSTONE/EPA/ENNIO LEANZA La saison de Super League a pris prématurément fin pour Taulant Xhaka. Le milieu de terrain du FC Bâle a écopé de huit matches de suspension pour son "pétage de plomb" dimanche contre Zurich (0-2). Xhaka a été puni par la Commission disciplinaire de la Swiss Football League pour une légère voie de fait, une deuxième agression plus lourde et un huitième avertissement de la saison. C'est cette succession d'incidents qui ont conduit à une sanction de huit matches. Quatre seront encore purgés cette saison. Taulant Xhaka pourra malgré tout jouer en Conference League la demi-finale aller jeudi contre la Fiorentina. Le verdict n'a aucune influence sur les compétitions européennes. Ainsi, Xhaka, qui a présenté lundi sur Instagram ses excuses pour son comportement, est sélectionnable. Les autres joueurs exclus dimanche à St-Jacques lors d'un dimanche après-midi bouillant sont moins sanctionnés que Xhaka. Kasim Adams devra purger trois matches de suspension, tandis que Wouter Burger, le troisième Bâlois expulsé et le Zurichois Mirlind Kryezu seront écartés deux matches.

Messi de retour à l'entraînement au PSG Lionel Messi est d�j� de retour � l'entra�nement avec le PSG. Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA La sanction de Lionel Messi pour son escapade saoudienne a pris fin avec le retour à l'entraînement lundi de la star du Paris Saint-Germain, a annoncé le club parisien. "Leo Messi de retour à l'entraînement ce lundi matin", a indiqué le club sur son compte Twitter, avec une photo de l'Argentin en action. Sa mise à l'écart a finalement duré six jours. Il avait été suspendu mardi par le PSG après un voyage promotionnel non autorisé en Arabie Saoudite, pour lequel la "Pulga" s'est excusée dans une courte vidéo postée sur Instagram. "Je m'excuse auprès de mes coéquipiers et j'attends la décision du club. Je demande pardon à mes partenaires et au club", avait-il expliqué en espagnol. Messi a manqué la victoire à Troyes (3-1), dimanche, et pourrait donc revenir pour le match de la 35e journée de Championnat contre Ajaccio, samedi (21h00) au Parc des Princes. Il est aux portes d'un second titre de champion de France, Paris comptant six points d'avance sur Lens (2e) à quatre journées de la fin de la saison. Interrogé après Troyes-PSG, l'entraîneur Christophe Galtier n'avait pas commenté l'affaire Messi. "Je vous fais la même réponse qu'avant le match: c'est un sujet interne, je n'ai aucun commentaire à faire sur Leo", avait-il dit. En fin de contrat avec Paris, Messi (35 ans) est plus proche d'un départ que d'une prolongation, selon des sources concordantes.

Le FC Sion demande à rejouer son match contre Winterthour Les attaquants du FC Sion Mario Balotelli et Giovanni Sio en discussions avec l'arbitre Luca Cibelli lors du match contre Winterthour samedi. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON La défaite concédée contre Winterthour (0-1) est contestée par le FC Sion. Lanterne rouge, le club valaisan demande à rejouer le match dans une lettre adressée à la Commission arbitrale de la SFL. Le FC Sion demande que le résultat du match de samedi contre Winterthur soit annulé et le match rejoué. Le club de Tourbillon estime qu'il y a eu une manipulation extérieure envers l'arbitre, M. Cibelli alors que celui-ci avait indiqué un penalty en faveur du FC Sion en fin de match. Le 10e de Super League demande aussi que l'arbitrage suisse soit mis sous la tutelle de la FIFA pour suspicion de manipulation de la compétition. Le club valaisan monte d'un ton en exigeant la présence d'experts neutres dans les bureaux de la VAR pour représenter les clubs le jour de compétition. Dans sa missive, le FC Sion revient sur l'action du penalty non sifflé finalement. Il estime que deux penalties auraient pu être donnés en raison d'une faute de main. Tout d'abord sur le tacle du défenseur, puis dans la continuité lors du dégagement de son coéquipier. Le club accuse la VAR de ne pas avoir montré la totalité de la séquence pour influencer l'arbitre dans sa décision dans le but de fausser le résultat (sic). Selon les dirigeants valaisans lors de l'intervention de Monsieur Cibelli au micro de la RTS, celui-ci a confirmé ne pas avoir reçu la totalité des images demandées pour son analyse.

Sciaroni et Arnold prolongent à Ajoie Gregory Sciaroni, � droite, un impact physique dans le jeu d'Ajoie. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le HC Ajoie, qui a sauvé sa place en National League lors d'un barrage contre La Chaux-de-Fonds, a prolongé d'une saison les contrats de ses attaquants Gregory Sciaroni et Fabio Arnold. Le Léventin Sciaroni, 34 ans, est arrivé l'été dernier en Ajoie. Au cours de la saison, il a marqué deux buts et réalisé six assists en 47 matches. Il compte trois titres de champion de Suisse avec Davos et Berne. Arnold, formé dans l'organisation des Zurich Lions, est arrivé dans le Jura la saison dernière en provenance de Lausanne via Sierre. En 57 matches, il a marqué deux buts et réussi quatre assists. "Ces deux attaquants sont des exemples de combativité sur la glace. Ils mettent beaucoup de pression sur les défenses adverses et sont importants dans ce rôle. Je suis content de pouvoir compter sur eux la saison prochaine", explique Julien Vauclair, l'entraîneur de l'équipe ajoulote.

Coup de tonnerre à Lyon, Aulas s'efface au profit de Textor Jean-Michel Aulas, le pr�sident de l'Olympique Lyonnais, aura laiss� une trace dans le football fran�ais. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Son départ était prévu à terme, mais il a été accéléré: Jean-Michel Aulas a cédé les commandes de l'Olympique lyonnais vendredi à l'homme d'affaires américain John Textor. Un coup de tonnerre à Lyon qui marque la fin d'une ère historique pour le club français. Lorsque le rachat d'OL Groupe par Eagle Football, une entité regroupant les clubs anglais de Crystal Palace, brésilien de Botafogo et belge de Molenbeek (D2) et présidée par John Textor, a été finalisé en décembre dernier, Jean-Michel Aulas avait été nommé président exécutif pour trois ans. Mais des dissensions sont vite apparues entre le dirigeant historique et le nouveau propriétaire de l'OL, notamment au niveau de la politique sportive à mener pour redresser un club qui n'est que 7e à quatre journées de la fin du Championnat. Réuni vendredi, le conseil d'administration a décidé d'accélérer la transition en nommant John Textor "président du conseil d'administration à compter du 5 mai et jusqu'à l'issue de son mandat d'administrateur, à la suite de la cessation des fonctions de Jean-Michel Aulas en tant que Président directeur-général d'OL Groupe", a expliqué le groupe dans un communiqué publié lundi. Aulas, 74 ans, restera au conseil d'administration en qualité de président d'honneur. Il devrait percevoir une indemnité de dix millions d'euros pour son départ prématuré et conserver ses parts (9% du capital environ à travers sa holding familiale, Holnest). Le match remporté 5-4 par l'OL dimanche face à Montpellier au terme d'une incroyable remontada restera longtemps dans les mémoires: pour son scénario fou et surtout parce qu'il est le dernier de l'ère Aulas débuté il y a 36 ans. Tout un symbole: si Textor (57 ans) était bien présent au Groupama stadium dimanche, Aulas était lui absent des tribunes. Sept titres consécutifs Le Lyonnais, PDG de la Cegid, une entreprise spécialisée dans les progiciels de gestion cotée en bourse dès 1986, avait pris la présidence de l'OL en juin 1987 alors que l'équipe, sans le sou, végétait en 2e division depuis sa relégation en 1983. Il a fallu deux ans pour remonter dans l'élite (1989) avant de retrouver la coupe d'Europe en 1991. L'Olympique lyonnais a définitivement pris son envol à la fin des années 1990 avec deux places de 3e en Championnat de France (1999, 2000), une victoire en Coupe de la Ligue et une 2e place en 2001 avant d'enchaîner sept titres consécutifs, dont six avec le Suisse Patrick Müller, de champion de France entre 2002 et 2008 et des épopées en Ligue des champions avec le Brésilien Juninho et le Français Karim Benzema. Lyon a également gagné la Coupe de France en 2008 pour l'unique doublé coupe-championnat son histoire avant une ultime victoire en Coupe de France en 2012, le dernier titre obtenu. Aulas, infatigable bâtisseur, a aussi inauguré le Groupama Stadium en janvier 2016, un stade de 59.000 place, propriété de l'OL. Et autour duquel s'est érigée une véritable petite ville, dénommée "OL Vallée", avec notamment un pôle de loisirs et un centre médical.

Le piège ? "Les blessures", estime Alcaraz Alcaraz estime que le risque de blessure est le principal danger auquel il est expos� Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Sacré dimanche soir à Madrid, Carlos Alcaraz identifie le risque de blessure comme le principal piège auquel il est exposé. - Que représente le tournoi de Madrid pour vous ? "Madrid, c'est tout pour moi. Vous savez que j'ai fêté mes trois derniers anniversaires ici, mais en fait, depuis que je suis petit, j'en ai fêté plein ici, à venir voir le tournoi. Je ne fêtais pas mon anniversaire comme tout le monde, avec mes amis, je venais ici pour profiter du tennis, en rêvant d'y jouer un jour. Et pas seulement d'y jouer, mais d'y soulever le trophée. Alors c'est super émouvant pour moi, Madrid, c'est un endroit très spécial pour moi, où je me souviens du petit garçon de 6, 7, 8 ans qui venait y voir le tennis." - Vous avez un excellent bilan en finale. Comment l'expliquez-vous ? "Par ma capacité à jouer dans les moments importants. C'est dans ces moments-là que je m'élève, que je sors mon meilleur niveau, que je fais des choses différentes des autres joueurs. C'est pour ça qu'on se dit avec mon équipe que je suis un joueur de finale." - Tout semble vous réussir, à tout juste vingt ans... Où est le piège ? "Les blessures. Il faut essayer de faire attention à soi au maximum. Le côté mental, se lasser de gagner, de voyager ou de jouer au tennis, ça ne m'inquiète pas, parce que je sais que ça n'arrivera pas. La seule chose qui pourrait me préoccuper entre guillemets à l'avenir, ce sont les blessures. Le physique, c'est à ça qu'on va essayer de faire attention avec mon équipe. Chaque jour, sans relâchement. On va se concentrer à 100% sur le fait d'être bien physiquement, et de limiter au maximum les petites gênes normales qui apparaissent." - Allez-vous jouer le Masters 1000 de Rome la semaine prochaine ? "Remporter mon dixième titre, mon quatrième Masters 1000, conserver le titre ici à Madrid, être aux portes de récupérer la place de no 1 mondial, ce sont des choses très grandes. Je suis très fier de mon travail, de ce que je réussis. Je suis un garçon ambitieux, et je vais aller à Rome."

Phoenix survit à 53 points de Jokic Les 53 points de Nikola Jokic (� droite n'ont pas suffi pour les Nuggets Image: KEYSTONE/AP/Matt York Malgré 53 points de Nikola Jokic, Phoenix a égalisé dimanche à deux victoires partout face à Denver en demi-finale de la Conférence Ouest de NBA grâce à un succès 129-124. Philadelphie en a fait de même face à Boston, s'imposant 116-115 en prolongation. Il a fallu que les Suns rendent vaine la performance exceptionnelle de Nikola Jokic, dont le record personnel en play-off était jusqu'ici de 43 points. Auteur d'un 20/30 aux tirs (11 passes), il a longtemps porté les espoirs des Nuggets à lui seul. "Il est si difficile à garder. Soit il marque, soit il implique ses coéquipiers, soit il fait les deux. Bon... il peut réussir 50 points tant qu'il veut, tant que nous gagnons", a réagi l'arrière de Phoenix Devin Booker, qui a réussi quant à lui 36 points - avec une diabolique adresse (14/18), et 12 assists. Harden décisif A l'Est, Philadelphie a encore dû son salut à James Harden, auteur de 42 points dimanche. Et comme il l'avait fait quasiment au buzzer pour arracher le gain du match no 1, "The Beard" (le barbu) a sorti un shoot à trois points gagnant à 19 secondes de la fin de la prolongation. Il s'en est fallu tout de même d'une poignée de dixièmes de seconde pour que la fin de l'histoire s'écrive autrement. Car sur la dernière possession des Celtics, Marcus Smart (21 points) a réussi son tir primé, mais le ballon avait quitté sa main juste après la fin du chrono. "Ce soir, c'était vraiment une question de vie ou de mort, je me suis efforcé d'être agressif", a commenté James Harden, très adroit (16/23 au tir avec un 6/9 à longue distance) et impliqué de partout (9 passes, 8 rebonds, 4 interceptions). Le MVP Joel Embiid a, lui, cumulé 34 points et 13 rebonds pour les Sixers.

Les Devils s'imposent 8-4 et reviennent à 1-2 face aux Canes Timo Meier a le sourire apr�s avoir marqu� son premier but dans ces play-off Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger New Jersey a relancé ses actions dans la demi-finale de Conférence Est de NHL qui l'oppose à Carolina. Les Devils se sont imposés 8-4 dimanche à Newark pour n'être plus menés que 2-1 dans la série. Les Suisses ont brillé dans le camp des Devils, même si Akira Schmid - qui restait sur sept titularisations - avait cédé sa place à Vitek Vanecek devant le filet du triple vainqueur de la Coupe Stanley (1995, 2000, 2003). Nico Hischier et Timo Meier ont ainsi été désignés respectivement deuxième et troisième étoiles. Le Valaisan a signé un but, le 4-0 après 53'' de jeu dans le deuxième tiers, et a délivré une passe décisive sur le 3-0 marqué en infériorité numérique par Michael McLeod à la 13e. L'Appenzellois a ouvert le score après 5'58'', pour son premier point dans ces play-off, terminant le match avec un bilan de +3. Une première depuis 1988 Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a pour sa part réalisé un assist sur le 7-2, oeuvre de Jack Hughes (2 buts et 2 assists dimanche) à la 46e. Les Devils ont ensuite joué à se faire peur en encaissant deux buts alors qu'ils évoluaient en supériorité numérique en l'espace de 50'', mais ils ont tenu le choc. Malmené (5-1 et 6-1) sur la glaces des Hurricanes dans les deux premiers actes, New Jersey a donc parfaitement réagi pour inscrire huit buts dans un match de play-off pour la première fois depuis... 1988. Les Devils avaient déjà perdu largement leurs deux premiers matches face aux Rangers au tour précédent, à domicile qui plus est. 3-0 pour les Panthers Le vainqueur de cette série aura l'avantage de la glace en finale de la Conférence Est, où il se frottera vraisemblablement aux Panthers. Florida a en effet pris l'avantage 3-0 face à Toronto en s'imposant 3-2 après prolongation dimanche. Seules quatre équipes ont perdu une série après avoir mené 3-0 dans toute l'histoire des play-off en NHL. Le dernier match de la soirée a vu Seattle dominer Dallas 7-2 à domicile pour reprendre l'avantage (2-1) dans cette demi-finale de la Conférence Ouest. Le Kraken a forcé la décision en marquant quatre fois en l'espace de 6'12'' pour prendre le large (4-0) juste avant la mi-match.

F1: Verstappen s'impose à Miami Max Verstappen intouchable � Miami Image: KEYSTONE/EPA Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix de F1 de Miami. Le double champion du monde a devancé son coéquipier Sergio Perez qui avait décroché la pole position. Intouchable Verstappen. Parti de la 9e place sur la grille, le Néerlandais s'est imposé pour la troisième fois en cinq courses. Il a pris la tête lors du 22e tour en ayant pourtant opté pour les pneus durs alors que tous les pilotes devant lui étaient en medium. Seulement même avec des gommes différentes et normalement moins performantes, Verstappen a mangé un à un ses adversaires. Il y a eu une petite pointe de suspense lorsque le Batave est passé par les stands pour chausser des pneus medium. Perez a pu brièvement reprendre le lead, mais Verstappen l'a dépassé au 48e tour. Il signe la 38e victoire de sa carrière. Fernando Alonso (Aston Martin) complète le podium. Au général, Verstappen a 119 points contre 105 à Perez.

Alcaraz conserve son titre à Madrid en battant Struff Carlos Alcaraz a conserv� son titre � Madrid Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le no 2 mondial Carlos Alcaraz a conservé son titre au Masters 1000 de Madrid. Mais il a longtemps souffert contre l'Allemand Jan-Lennard Struff, 65e et lucky loser, finalement vaincu 6-4 3-6 6-3. Alcaraz, 20 ans depuis deux jours, remporte ainsi le dixième titre de sa jeune carrière, son quatrième en Masters 1000, et son quatrième de la saison, après Buenos Aires, Indian Wells et Barcelone. A trois semaines de Roland-Garros (28 mai-11 juin), le jeune Espagnol a accumulé 19 victoires en 20 matches sur terre battue en 2023. Sur l'ocre européen, il est même invaincu: de Barcelone à Madrid, il vient d'aligner onze succès. Sa seule défaite sur la surface remonte au mois de février, en finale à Rio, face au Britannique Cameron Norrie. Au total, le protégé de Juan Carlos Ferrero, blessé pour l'Open d'Australie et qui a lancé tardivement sa saison en février, compte 29 victoires pour seulement deux défaites en 2023. "Carlitos" se retrouve tout près de redevenir no 1 mondial. De retour sur les talons de Novak Djokovic lundi, il n'aura besoin que de jouer un match au Masters 1000 de Rome la semaine prochaine pour être assuré de se réinstaller sur le trône du tennis mondial à l'issue du tournoi italien. Alcaraz n'avait pas joué à Rome il y a un an, quand Djokovic s'y était imposé. Struff, premier lucky loser à s'inviter en finale en Masters 1000, a toutefois bousculé Alcaraz comme personne depuis le début de la saison européenne sur terre battue, avec une tactique ultra offensive: service-volée à gogo derrière sa première balle surpuissante et agressivité maximale au retour. Mais le lauréat de l'US Open 2022 n'a pas cédé à la frustration visible et a fini par trouver la clé pour s'imposer après quasiment deux heures et demie de duel. A 33 ans, Struff quitte lui la capitale espagnole certain de grimper au meilleur classement de sa carrière lundi, au 28e rang.

Jonathan Milan délivre déjà l'Italie Jonathan Milan tout � sa joie sur le Giro Image: KEYSTONE/AP/Massimo Paolone Jonathan Milan a délivré l'Italie dès la 2e étape du Giro en s'imposant au sprint à San Salvo. Remco Evenepoel a conservé sans souci le maillot rose de leader. A 22 ans seulement, Jonathan Milan a épargné de longs jours d'angoisse à son pays en levant les bras dès le deuxième jour, au nez et à la barbe des purs sprinters. "C'est incroyable, je ne peux pas y croire, c'est mon premier Giro. J'ai fait un bon prologue hier, mais jamais je n'aurais pu imaginer gagner aujourd'hui", a exulté Milan, très ému après son quatrième succès en professionnel, le premier de cette ampleur. Spécialiste de la piste, le coureur de l'équipe Bahrain s'est imposé en force devant le Néerlandais David Dekker et l'Australien Kaden Groves. Plusieurs candidats à victoire n'étaient pas présents dans le sprint final, après une violente chute collective survenue à un peu plus de trois kilomètres de l'arrivée, qui a notamment mis au tapis le Danois Mads Pedersen et le Britannique Mark Cavendish. Avant de serrer les fesses dans les cinq derniers kilomètres, les principaux leaders ont passé la journée les pieds en éventail. A commencer par Remco Evenepoel, qui portait pour la première fois de sa carrière le maillot rose et roulait sur un vélo tout bariolé, avec un cadre aux couleurs de l'arc-en-ciel pour honorer son statut de champion du monde, et une guidoline rose. Très détendu, il a pris le temps, en pleine étape, de se déporter sur la droite de la route pour venir taper dans la main de son épouse Oumaïma vêtue d'un haut rose, évidemment. Afin de ne pas avoir à subir le poids de la course trop longtemps, sa formation Soudal-Quick Step a prévu d'abandonner - de manière provisoire, selon ses plans - le maillot rose lors de l'étape de mardi à la faveur d'une échappée. Lundi, la troisième étape devrait une nouvelle fois convenir aux sprinters puisque les deux ascensions successives de Monticchio (6,3 km à 6,4% de moyenne) et de Valico La Croce (2,6 km à 7,6%) sont situées trop loin de l'arrivée pour permettre d'effectuer une vraie différence.