Une première défaite pour l'Ecosse L'Espagne savoure sa revanche face à l'Ecosse Image: KEYSTONE/EPA/Julio Munoz Battue 2-0 à Glasgow au match aller, l'Espagne est parvenue à s'imposer jeudi (2-0) à Séville face à l'Ecosse, leader du groupe A des éliminatoires invaincu jusque-là. La Roja fait un pas vers une qualification pour l'Euro 2024 en Allemagne. Grâce à ce succès offert par son capitaine Alvaro Morata (74e) et un but contre son camp de Porteous (86e), l'Espagne consolide sa deuxième place. Elle revient ainsi à trois points de son adversaire du soir, qui avait l'occasion de valider son billet pour l'Euro en cas de résultat positif. Le héros du match aller, Scott McTominay, a bien cru offrir la qualification à l'Ecosse sur un coup franc direct (60e). Mais ce dernier a été refusé pour une faute d'Hendry sur Unai Simon, avant que les Espagnols ne marquent à deux reprises.

Heim et Formenton de retour à Ambri-Piotta André Heim est de retour à Ambri Image: KEYSTONE/TI-PRESS Ambri-Piotta annonce les retours des attaquants André Heim et Alex Formenton. L'international suisse bénéficie d'un contrat toujours valable, alors que le Canadien a signé jusqu'au 31 décembre. Le retour d'André Heim semblait évident depuis que les St. Louis Blues avaient décidé de ne pas le conserver dans leur effectif. Le Bernois de 25 ans avait brillé la saison dernière avec Ambri-Piotta, réussissant 31 points. Les deux parties sont liées jusqu'en 2025. Auteur quant à lui de 13 points en 22 matches de National League la saison dernière sous le maillot léventin, Alex Formenton a signé un contrat avec une option portant jusqu'au terme de l'exercice 2023/24. Mais un départ en NHL n'est pas à exclure.

Le comité olympique russe suspendu avec effet immédiat Le CIO a suspendu le comité olympique russe Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Un an et demi après le début de la guerre en Ukraine, le CIO a suspendu jeudi le comité national olympique russe. Ce dernier est sanctionné pour avoir placé sous son autorité plusieurs organisations sportives de régions ukrainiennes occupées. Cette nouvelle sanction, prise "avec effet immédiat" par la commission exécutive de l'instance, s'ajoute à l'interdiction de toute compétition internationale sur le sol russe ainsi qu'au Bélarus allié, et de tous les symboles officiels des deux pays sur les terrains et les podiums mondiaux depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022. Elle n'a en revanche pas de conséquences sur l'éventuelle présence d'athlètes russes et bélarusses sous bannière neutre aux JO 2024 de Paris comme aux JO 2026 de Milan-Cortina. Leur participation sera décidée par le CIO "au moment approprié" et "plus près des Jeux", a précisé à la presse Mark Adams, le porte-parole de l'organisation olympique. Le CIO a repoussé à vendredi l'annonce du programme sportif des JO 2028 de Los Angeles", pour réagir à "la décision unilatérale" prise le 5 octobre par le CNO russe d'inclure parmi ses membres les organisations sportives des régions de Donetsk, Kherson, Lougansk et Zaporizhzhia, situées dans l'est de l'Ukraine occupé par l'armée russe. Une décision "politique" Pour l'organisation basée à Lausanne, réunie jusqu'à mardi prochain à Bombay pour sa 141e session, il s'agit d'une "violation" par les autorités sportives russes de "l'intégrité territoriale" du comité olympique ukrainien, donc de la Charte olympique. Furieux, le CNO russe a aussitôt dénoncé sur Telegram une "nouvelle décision contre-productive et clairement à motif politique" de l'instance olympique, qu'il accuse depuis le début du conflit de s'affranchir de sa neutralité de principe. De son côté, la présidence ukrainienne a salué une "décision importante". "Le sport ne peut pas être séparé de la politique quand un pays terroriste commet un génocide contre l'Ukraine et utilise les sportifs comme propagande", a déclaré son chef, Andriï Iermak. Le CIO, qui n'a pas commenté plus avant sa décision, tente depuis l'invasion de l'Ukraine de trouver un équilibre entre sanctions contre les autorités russes directement responsables du conflit, soutien financier à la communauté sportive ukrainienne, et "mesures protectrices" envers les sportifs russes. Fin février 2022, qualifiant l'offensive de violation de la trêve olympique liée aux JO 2022 de Pékin, il avait ainsi recommandé aux fédérations olympiques d'interdire les compétitions en Russie comme au Bélarus, ainsi que l'hymne, le drapeau et les équipements officiels des deux pays. Suspense entier pour les JO Mais sa position a varié concernant la participation des sportifs russes et bélarusses aux mêmes compétitions internationales, une question délicate tant elle oppose principe de "non-discrimination" des athlètes et crainte de boycotts en cascade d'adversaires ulcérés par leur présence. Pendant plus d'un an, le CIO a donc prôné la mise au ban des sportifs des deux pays, pour protéger leur propre intégrité comme celle des compétitions, avant de faire volte-face fin mars dernier en recommandant leur réintégration sous bannière neutre, à titre individuel, et pour peu qu'ils n'aient pas "activement soutenu la guerre en Ukraine". La plupart des fédérations internationales ont progressivement suivi le mouvement, chacune selon son propre calendrier, à la notable exception de la Fédération internationale d'athlétisme, l'un des principaux sports olympiques. Depuis mars, l'organisation olympique dissocie cependant la réintégration dans le sport mondial de la présence russe et bélarusse aux Jeux de Paris et de Milan, tant la scène olympique suscite une attention mondiale qui la rend politiquement plus exposée. Et sur ce point, l'exclusion du comité national russe jeudi laisse le suspense entier: le CIO tranchera "ultérieurement" et à la date qui lui conviendra, a répété jeudi Mark Adams.

Hitzfeld sur Xhaka: "Reconnaissant de l'avoir eu dans l'équipe" Le respect est immense entre Granit Xhaka et Ottmar Hitzfeld Image: KEYSTONE/STEFFEN SCHMIDT Dimanche, Granit Xhaka égalera le recordman des sélections en équipe de Suisse Heinz Hermann avec une 118e cape. "Son intelligence de jeu est extraordinaire", explique notamment Ottmar Hitzfeld. Le respect entre les deux hommes est mutuel. "C'est un gentleman, un des plus grands entraîneurs de l’histoire au même titre qu'Arsène Wenger. Je n’oublierai jamais le respect avec lequel il traitait ses joueurs", a ainsi lâché il y a quelques jours Granit Xhaka à propos de l'ancien sélectionneur de l'équipe de Suisse. "Granit exige toujours de lui-même et de ses coéquipiers qu'ils fassent tout pour réussir", glisse dans un entretien à Keystone-ATS Ottmar Hitzfeld (74 ans), qui avait lancé le Bâlois dans le grand bain le 4 juin 2011 à Wembley. "Il le montre par l'exemple, à chaque séance d'entraînement, à chaque match. Avec la Suisse, il était et est toujours la tête de l'équipe, son cerveau, son leader absolu." L'ancien coach du Bayern Munich et du Borussia Dortmund enchaîne sur un adoubement: "En tant qu'entraîneur, je ne pouvais qu'être reconnaissant d'avoir un tel joueur dans mon équipe. Son comportement dans la phase de récupération du ballon est exemplaire. Sa qualité de passe est de classe mondiale, son intelligence de jeu est extraordinaire." "Sa soif de succès est intacte" Selon le double vainqueur de la Ligue des champions, "très, très peu de milieux de terrain ont un sens du jeu comparable" et "la constance avec laquelle il parvient à fournir des prestations d'un très haut niveau est exceptionnelle", poursuit-il. Ottmar Hitzfeld n'est pas du tout surpris par la longévité de son ancien protégé. "J'ai toujours su que Granit, s'il était épargné par les graves blessures, ne se contenterait pas d'atteindre le record de Heinz Hermann, mais qu'il le dépasserait largement. Sa soif de succès est intacte".

Bernie Ecclestone condamné à de la prison avec sursis Bernie Ecclestone va devoir payer une amende salée Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL L'ex-patron de la F1 Bernie Ecclestone a été condamné à 17 mois de prison avec sursis pour fraude fiscale à Londres. Ceci pour avoir omis de déclarer plusieurs centaines de millions d'euros d'actifs. Ecclestone, 92 ans, avait initialement plaidé non coupable en août 2022, mais il a finalement reconnu les faits qui lui sont reprochés lors d'une audience à la Southwark Crown Court de Londres, un mois avant l'ouverture de son procès prévu pour durer jusqu'a six semaines. Il a en outre accepté de verser près de 722 millions de francs pour solder son litige avec le fisc britannique. "Je plaide coupable", a déclaré le milliardaire britannique, vêtu d'un costume sombre et d'une cravate grise. La justice lui reproche de n'avoir pas déclaré en 2015 un trust à Singapour avec un compte contenant 442 millions de francs. Selon le procureur Richard Wright, Bernie Ecclestone avait donné une réponse "fausse ou trompeuse" en affirmant qu'il ne disposait pas de trusts non déclarés, que ce soit au Royaume-Uni ou à l'étranger. "Il reconnaît à présent que des impôts doivent être versés", a-t-il ajouté. Le parquet britannique avait autorisé l'inculpation de l'ex-patron de la F1 à l'issue d'une enquête du fisc présentée comme "complexe et internationale". L'avocate de Bernie Ecclestone, Christine Montgomery, a déclaré devant la justice que son client "regrette amèrement les faits qui ont conduit à ce procès pénal". Ce n'est pas la première fois que Bernie Ecclestone a maille à partir avec la justice. En 2014, il avait obtenu l'interruption de son procès pour corruption en Allemagne, en versant 100 millions de dollars. Bernie Ecclestone avait été poursuivi pour avoir versé près de 40 millions de francs en 2006 et 2007 au banquier allemand Gerhard Gribkowsky, qui travaillait pour la banque publique bavaroise Bayern LB, en vue de conclure la vente des droits de la F1 au fonds d'investissement CVC Capital Partners. Ecclestone a régné sans partage sur la F1 durant près de 40 ans, jusqu'en janvier 2017. Il avait alors quitté son poste de dirigeant de l'élite du sport automobile mondial après avoir été licencié par le nouveau détenteur des droits commerciaux de la discipline, le groupe américain Liberty Media. Ephémère pilote de course à la fin des années 1950 puis patron de l'écurie Brabham, l'homme d'affaires britannique, dont la fortune a été estimée par le magazine Forbes à plus de 2,5 milliards de livres, est très largement considéré comme l'artisan de la transformation de la F1, devenue sous sa férule une activité lucrative. Il a notamment été à la fin des années 1970 l'un des pionniers de la commercialisation des droits de retransmission télévisée d'événements sportifs.

L'UEFA reporte aussi le match Kosovo-Israël L'équipe d'Israël, ici en 2017, ne va pas pouvoir voyager Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER L'UEFA a annoncé le report de la rencontre Kosovo-Israël pour les qualifications de l'Euro 2024, initialement prévue dimanche. Ceci en raison de ce qui se passe au Proche-Orient. "Une nouvelle date sera annoncée en temps voulu", a indiqué l'instance européenne dans un communiqué, les autorités israéliennes ayant interdit à leur équipe nationale de "voyager à l'étranger". L'UEFA avait déjà reporté dimanche, au lendemain de l'offensive surprise lancée par le Hamas, "tous les matches prévus" en Israël "au cours des deux prochaines semaines". Dans l'intervalle, l'organisation a reprogrammé la rencontre Israël-Suisse, initialement prévue ce jeudi, au mercredi 15 novembre à 20h45, en un lieu qui reste à déterminer. Les matches du championnat d'Europe des moins de 21 ans Israël-Estonie (ce jeudi) et Israël-Allemagne (mardi 17 octobre) sont également reportés, sans nouvelle date pour l'instant. Tout comme celui du mini-tournoi européen des moins de 17 ans qui devait opposer du 11 au 17 octobre Israël, la Belgique, Gibraltar et le pays de Galles.

Le FC Sion pour 1 franc: Constantin répond au collectif Tourbillon Christian Constantin a répondu au Collectif Tourbillon Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Christian Constantin a répondu au Collectif Tourbillon désireux de reprendre le FC Sion. Le président du club valaisan a transmis un courrier détaillé. On sait que l'homme d'affaires n'est pas né de la dernière pluie. Alors quand le Collectif Tourbillon, un regroupement de supporters soucieux que l'homme fort parte en laissant le club à l'agonie, a proposé au président et propriétaire de leur laisser le club pour 1 franc symbolique, "CC" y est allé de sa réponse, mise en ligne sur le site du club avec en sus la lettre du collectif. Il remet en cause la démarche et notamment le fait que le collectif souhaite acquérir les actifs, mais pas les passifs, tout en demandant au président de se retirer avec une clause de non-concurrence pendant dix ans. Pour étayer sa réponse, Christian Constantin explique comment il a racheté le club au début des années 90 à André Luisier, avec le détail des montants. Il précise encore que les 11,7 millions de l'époque correspondent en 2023 à environ 30 millions de francs. L'actionnaire prie encore les membres du collectif de lui fournir un relevé bancaire démontrant qu'ils ont les reins assez solides. Il les enjoint à le faire avant le 15 décembre 2023, car c'est à ce moment que le processus de demande de licence pour la prochaine saison commence. Christian Constantin termine en pensant que laisser une place aux supporters n'est pas une mauvaise idée et qu'elle "a tout lieu d'être".

Une amende contre Christian Wohlwend Christian Wohlwend a écopé d'une amende salée Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Christian Wohlwend va devoir délier les cordons de sa bourse. Le coach d'Ajoie a reçu une amende de 5300 francs pour son comportement contre Fribourg le 6 octobre dernier. A la 59e, l'ancien entraîneur de Davos avait commencé à se moquer du coach adverse Christian Dubé, mimant des pleurs de bébé pour dire que le Canado-Suisse se plaignait en permanence auprès des arbitres. Non content de s'arrêter là, Wohlwend a alors continué ses gesticulations sur le banc en s'attaquant au look de l'entraîneur fribourgeois et à son apparence physique pendant de très longues secondes. Après l'ouverture d'une enquête, le coach né à Montréal écope donc d'une amende pour son comportement déplacé. C'est la deuxième fois que Wohlwend est puni pour ses frasques. Au mois d'avril 2022, à l'occasion de l'acte II de la demi-finale des play-off entre Davos et Zoug, "Wolvo" avait jeté des gourdes sur la glace pour signifier son mécontentement à la suite d'une pénalité infligée à l'un de ses défenseurs. Il avait alors écopé d'une amende de 4400 francs.

Marc Marquez, sextuple champion du monde, rejoint Gresini Marc Marquez va rejoindre Ducati et Gresini la saison prochaine Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Marc Marquez, sextuple champion du monde de MotoGP avec Honda, va rejoindre Gresini, avec qui il disputera la saison 2024. Il évoluera au côté de son frère Alex au sein de l'écurie italienne. "Ca n'était pas une décision facile car c'est un grand changement à plus d'un titre... Mais je suis enthousiaste à l'idée de relever ce nouveau challenge", a commenté le pilote dans un communiqué. "C'est un moment historique pour la famille Gresini", a de son côté réagi la patronne de sa future écurie, Nadia Padovani Gresini. Honda, l'actuelle équipe de Marc Marquez, avait annoncé il y a une semaine la fin de sa collaboration avec le Catalan au terme de la saison 2023, un an avant l'expiration de son contrat. Des rumeurs annonçaient déjà Marc Marquez en partance pour Ducati-Gresini. Depuis sa première saison parmi l'élite en 2013, couronnée par son premier titre en MotoGP -et jusqu'en 2019-, Marc Marquez a souvent tutoyé les sommets, jusqu'à sa chute lors de la première course de la saison 2020. S'est ensuivi un chemin de croix pour l'Espagnol faits d'opérations et d'autres pépins physiques. Rétabli, c'est au guidon d'une moto Honda à la peine que le champion du monde 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 et 2019 en catégorie reine doit actuellement composer. En manque de performances face aux autres constructeurs de la grille, l'équipe d'usine pointe pour l'instant à la 11e et dernière place du championnat par équipe. Son équipe satellite, Honda-LCR, ne fait guère beaucoup mieux puisqu'elle est 9e. Au championnat du monde des pilotes, Marc Marquez est actuellement 15e, avec seulement 64 points au compteur, très loin derrière le leader italien Francesco Bagnaia (319 pts). Le prochain Grand Prix a lieu ce week-end sur l'île de Lombok, en Indonésie.

Suter gagne, Niederreiter et Fiala perdent Une première victoire avec Vancouver pour Pius Suter. Image: KEYSTONE/AP/DARRYL DYCK On connait le premier vainqueur suisse de la saison de NHL : Pius Suter. Même s’il est resté "muet*, le Zurichois gardera un souvenir lumineux de sa première avec Vancouver. Sur leur glace, les Canucks se sont, en effet, imposés 8-1 devant Edmonton grâce à un quadruplé de l’ailier Brock Boeser. Aligné durant 17’31’’, Pius Suter a, quant à lui, rendu un bilan neutre. Le transfuge de Detroit a gagné toutefois dix des treize engagements qu’il a disputés. La soirée fut moins radieuse pour Nino Niederreiter et pour Kevin Fiala. El Nino et Winnipeg se sont inclinés 5-2 à Calgary. Quant à Kevin Fiala, il a accusé un bilan de -2 lors de la défaite 5-2 à domicile de Los Angeles devant Colorado. Avec Brock Boeser, l'autre grand homme de la soirée fut Auston Matthews. L’ancien joueur des Zurich Lions a signé un triplé lors du succès 6-5 au shootout de Toronto devant Montréal.

Hüberli/Brunner et Böbner/Vergé-Dépré en huitième de finale Zoé Vergé-Dépré: un huitième de finale qui s'annonce "compliqué" au Mexique. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Tanja Hüberli/Nina Brunner et Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré disputeront les huitièmes de finale du Championnat du monde de Tlaxcala. Avec l'ambition d'aller plus loin encore. Sur le sable mexicain, Tanja Hüberli et Nina Brunner se sont qualifiées à la faveur d'un succès probant 21-16 21-14 devant les Polonaises Jagoda Gruszczynska/Aleksandra Wachowicz. Pour leur part, Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré ont dû écarter trois balles de premier set face aux Françaises Lezana Placette/Alexia Richard avant de s'imposer 26-24, 21-16. Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré devront élever le curseur ce jeudi face aux Canadiennes Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson, têtes de série no 4 du tableau. Tanja Hüberli et Nina Brunner seront, quant à elles opposées aux Américaines Julia Scoles/Betsi Flint (no 15).

Berne: jouer malin pour pouvoir jouer dur Le Zurichois Jonas Siegenthaler espère n'être pas disponible pour l'équipe de Suisse au printemps, cela signifiera que les Devils iront loin en play-off. Image: KEYSTONE/AP THE CANADIAN PRESS Le CP Berne est désormais dirigé par Jussi Tapola l'un des entraîneurs européens les plus courtisés. Le Finlandais doit remettre d'aplomb le navire chancelant du géant helvétique. Il fut un temps pas si lointain où Jussi Tapola aurait déjà pu trembler pour son poste de coach du CP Berne. L'entraîneur à succès n'apporte pas de spectacle à proprement parlé. Mais après quatre années de vaches maigres, les exigences chez les Bernois sont devenues plus modestes. Les matches peuvent offrir moins de frissons, du moment qu'ils rapportent des points. De ce point de vue, Tapola a largement rempli ses devoirs avec 21 points en onze matches et un 3e rang avant un déplacement à Lugano et la venue de Genève-Servette. Ce n'est pas une surprise non plus. Le carnet de notes de l'ancien maître d'école est excellent: onze finales de play-off en treize ans ! Il a ainsi fêté deux titres de champion ces deux dernières années avec Tappara Tampere et a gagné la Ligue des champions. "Mais naturellement, j'ai aussi connu des phases difficiles comme chaque coach", avait assuré Tapola dans un entretien avec Keystone-ATS peu avant le début de la saison. Toute une saison ? "Non pas ça". Accueilli à bras ouverts Dans la capitale, il a été accueilli les bras ouverts. "Quand le supposé meilleur entraîneur d'Europe de ces dernières années est prêt à venir chez nous, tu serais bête de ne pas l'engager", s'amuse le directeur du club, Marc Lüthi. "C'est un coach avec grande expérience, qui sait comment on apprivoise le succès", s'enthousiasme Samuel Kreis, qui après un titre à Zoug a retrouvé son club formateur. "L'an dernier, nous avions appris d'une manière amère comment c'était de jouer contre lui." Zoug avait échoué en demi-finale de la Ligue des champions sur un score total de 2-5 face à Tappara. "Il est comme Dan Tangnes (coach de Zoug) une grande personnalité, qui associent les joueurs, mais qui a malgré tout sa ligne." Ils essaient d'apporter l'intensité d'un match lors des entraînements. "Ca paye pendant les matches." A Berne, la continuité a fait défaut depuis le départ de son compatriote Kari Jalonen en janvier 2020 après le dernier titre. Tapola est déjà le sixième entraîneur à se présenter à la bande du club de la capitale. Après diverses expériences manquées avec de "vieux destriers" ou ensuite avec des novices, on retrouve de nouveau un spécialiste à la barre du club de tradition. Quatrième meilleure défense La patte de Tapola est visible après à peine un quart du Championnat. L'offensive ne tourne pas encore à plein régime, mais derrière l'équipe est enfin à nouveau solide. Le CP Berne avance avec la quatrième meilleure défense de la Ligue et sans la fessée encaissée face aux Zurich Lions (1-6), le bilan serait encore meilleur. La réputation d'entraîneur défensif avait précédé le Finlandais. A ce jour, il n'a pas déçu. La nostalgie des "Big Bad Bears" serait-elle d'actualité sur la glace bernoise ? "Pour pouvoir jouer dur, tu dois pouvoir te reposer sur un bon système de jeu offensif, explique le Nordique. Sinon tu cours derrière et tu ne parviens pas à arriver le premier dans les duels." C'est pourquoi il tient à son credo: "Tu dois jouer intelligemment pour pouvoir jouer dur. Sinon tu joues dur et bête et tu perds." La Suisse et la Finlande sont assez proches, également en ce qui concerne le hockey. Tapola comprend le Hochdeutsch ("Le Berndeutsch est au contraire assez difficile"), son fils de 15 ans et sa fille de 13 ans fréquentent une école en allemand. Une différence importante est toutefois apparue. "Ici, il est vraiment important de ne pas avoir beaucoup de blessés." En Finlande, il n'y a aucune limitation des joueurs étrangers et l'on peut facilement engager un remplaçant pour pallier une absence. Ici, il est important de pouvoir compter sur un bon mouvement juniors.

Granit Xhaka: "Personne à part moi-même ne m'arrêtera !" Jonas Siegenthaler prend de l'envergure en NHL. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Trente-deux ans après Heinz Hermann, un international suisse franchira ce dimanche à St-Gall face au Bélarus la barre magique des 118 sélections. A 31 ans "seulement", Granit Xhaka entrera ainsi dans l’histoire. Dans un entretien accordé à Keystone-ATS, le capitaine de l’équipe de Suisse est bien sûr revenu sur les grands moments d’une carrière internationale entamée le 4 juin 2011 à Wembley. Il ne se fixe, par ailleurs, aucune limite. "150 sélections ? C’est dans le domaine du possible", dit-il. Quels souvenirs gardez-vous votre première sélection, à 18 ans à Wembley ? "J’en conserve de très nombreux. Je peux ainsi me rappeler de l’instant où Ottmar Hitzfeld est venu me demander si j’étais prêt à jouer ce match contre l’Angleterre. Je n’ai pas hésité très longtemps avant de lui répondre oui. Avec les hymnes et les 95'000 spectateurs présents, je suis devenu très vite nerveux. C’était un rêve qui se réalisait. J’ai ressenti une immense fierté. Ce jour-là a compté énormément dans ma carrière." Ottmar Hitzfeld vous a donné cette première chance. Reste-t-il comme l’un des plus grands entraîneurs que vous avez côtoyé ? "Il m’a accordé sa confiance. C’était un gentleman. L’un des plus grands entraîneurs de l’histoire au même titre qu’Arsène Wenger. Je n’oublierai jamais le respect avec lequel il traitait ses joueurs. Il a toujours tenu parole. Travailler sous ses ordres fut vraiment un privilège." "Le Mondial au Brésil le plus marquant" Vous avez déjà disputé cinq phases finales avec l’équipe de Suisse. Laquelle fut pour vous la plus marquante ? "La Coupe du monde au Brésil en 2014. C’était ma première. Le huitième de finale contre l’Argentine fut, à mes yeux, un match incroyable. Nous avions vraiment livré une très grande performance. Malheureusement, il y a eu ce but d’Angel Di Maria juste avant la fin des prolongations. Et après, l’occasion de Blerim Dzemaili... Avec le recul, je me dis que d’avoir disputé cinq phases finales à la suite avec l’équipe de Suisse a presque quelque chose d’irréel." Quels furent les moments les plus durs ? Les deux matches contre la Serbie ? "Qu'entendez-vous pas "durs" ? Les deux matches contre la Serbie n’étaient pas des matches comme les autres en raison de mon histoire personnelle. Mais je ne crois pas avoir traversé des moments "durs" comme vous dites lors de ma carrière internationale. Si l’on doit dresser un bilan à ce jour, je dirai que le positif l’emporte très largement sur le négatif." "Suisse-Albanie? Un des sommets de ma carrière" S’il y avait un match à ressortir sur les 117 premiers ne serait-il pas celui contre votre frère Taulant lors du Suisse – Albanie de l’Euro 2016 ? "Cette rencontre restera comme l’un des sommets de ma carrière. Pour moi, pour mon frère, pour mes parents, pour ma famille. Notre histoire de deux frères qui disputent un Championnat d’Europe pour deux sélections différentes est unique. Encore aujourd’hui, j’ai de la peine à mettre des mots sur ce que j’ai pu vivre ce jour-là." La plus belle victoire ? Celle contre la France, alors Championne du monde en titre, à l’Euro 2021 ? "Oui sans aucun doute. Personne ne nous accordait la moindre chance. Mais nous, nous voulions y croire. Et il y a le scénario improbable de ce huitième de finale. Nous avons dominé la première mi-temps avant de rater le penalty du 2-0 après la pause. Nous concédons ensuite trois buts en l’espace d’un quart d’heure et les Français ont commencé ensuite à danser, à s’amuser sur le terrain. Nous étions k.-o. Mais avec leur arrogance, ils nous ont remis en quelque sorte dans le match." La défaite la plus amère ? L’élimination contre la Pologne à l’Euro 2016 après votre penalty raté ? "Cette élimination me reste encore en travers de la gorge, c’est vrai. Pas à cause de mon penalty. Mais en raison du déroulement de la rencontre. Après l’égalisation de Xherdan Shaqiri, le match avait tourné. Nous avons alors bénéficié de bien des occasions pour forcer la décision avant les tirs au but. Ce match, on doit le gagner, 3-1, 4-1 ou même 5-1." "Un chiffre qui ne doit rien au hasard" Dimanche, vous égalerez le record des 118 sélections de Heinz Hermann. Que signifie pour vous ce record ? "Je n’arrive pas à réaliser encore pleinement la signification de ce record. Surtout si l'on sait d’où je viens avec la problématique de l’identification. N'a-t-on pas dit que je ne serai pas un "vrai" joueur suisse parce que je ne chante pas l’hymne ? Mais dimanche avec cette 118e sélection, le débat est clos. Plus personne ne pourra affirmer que je ne porte pas fièrement les couleurs de l’équipe de Suisse. On doit comprendre que ce chiffre de 118 sélections ne doit rien au hasard : je le dois à la passion que je nourris pour mon sport, à la fierté de représenter mon pays et, enfin, à un immense travail accompli au cours de toutes ces années. » Jusqu’où irez-vous ? Jusqu’à la Coupe du monde 2026 ? Jusqu’à la barre des 150 sélections ? "Je ne me fixe aucune date, aucune échéance. Si je suis toujours d’attaque, pourquoi ne pas aller au-delà de 2026 ? Si j’ai toujours faim, alors c’est loin d’être fini. Je ferai tout pour honorer une 150e sélection. Personne à part moi-même ne m’arrêtera.»

Genève-Servette: Tim Berni signe pour quatre ans Tim Berni: de la NHL à Genève-Servette Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD En échec en NHL, le défenseur suisse Tim Berni (23 ans) revient au pays. Il a signé un contrat de quatre ans avec Genève-Servette, soit jusqu'au terme de la saison 2026/27. Berni a passé le dernier exercice en NHL avec Columbus Blue Jackets. Mais la franchise ne lui a pas proposé de nouveau contrat au terme du camp d'entraînement. Le Zurichois a joué 59 rencontres de NHL, avec 1 but et 2 assists à son actif.