Heimberg en finale ++ Capela ne renforcera pas la Suisse

Heimberg 4e des qualifications à 1m Michelle Heimberg a termin� 4e des qualifications � 1m Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man Michelle Heimberg a brillamment décroché son ticket pour la finale du concours au tremplin à 1m des Mondiaux de Fukuoka. L'Argovienne de 23 ans a terminé 4e des qualifications vendredi. Meilleure Européenne dans ces qualifications, Michelle Heimberg a conquis l'or aux récents Jeux européens dans cette discipline qui ne figure pas au programme olympique. Son meilleur résultat jusqu'ici dans des championnats du monde est une 6e place obtenue à 3m l'an dernier à Budapest. Les Chinoises Shan Lin et Yajie Lie ont survolé les débats vendredi et devraient logiquement signer un doublé samedi en finale. La 3e place des qualifications est revenue à la Mexicaine Aranza Vazquez Montano, qui a cumulé 10 points de plus que Michelle Heimberg en cinq plongeons.

Clint Capela: un avenir en pointillé "Je veux me donner une chance d'aller jusqu'au bout !" A 29 ans, Clint Capela caresse toujours le rêve ultime: le sacre en NBA. Avec une conférence de presse annoncée à 10h30 mais débutée à 11h53, Clint Capela s'est imprégné, sans doute à son corps défendant, dans le "mood" actuel du basket suisse où rien n'est vraiment simple. Mais l'homme au contrat annuel de 20 millions de dollars a su se faire pardonner ce retard. En se livrant sans retenue. Clint Capela se prépare pour une dixième saison dont il ignore s'il l'accomplira dans son intégralité avec Atlanta. N'est-il pas l'objet de rumeurs qui l'emmènent à Dallas ? "Je suis aujourd'hui un joueur des Atlanta Hawks avec un contrat garanti pour les deux prochaines saisons, précise-t-il. Il est normal que de telles rumeurs surgissent quand tu ne gagnes pas. Nous avons disputé la finale de la Conférence Est il y a deux ans. Depuis lors, nous n'avons pas pu confirmer ce résultat". Comme l'an dernier, Atlanta a été éliminé au premier tour des play-off. Sorti par Boston, les Hawks s'étaient qualifiés à la faveur leur victoire en play-in à Miami, qui devait se hisser en... finale face à Denver. "Cela m'a fait mal de suivre le parcours de Miami, sourit Clint Capela. Les battre chez eux en play-in démontre que nous avions le niveau... Ce fut vraiment une saison compliquée." Non à l'équipe de Suisse En vivre une plus paisible que ce soit à Atlanta ou ailleurs commande d'arrêter des choix déchirants. Le Genevois a, ainsi, décidé de ne pas disputer cet été les préqualifications de l'Euro 2025 avec l'équipe de Suisse. "Je veux profiter de cet été pour travailler afin de gommer mes carences dans le déplacement, dit-il. Les conditions ne sont pas réunies pour que je puisse rejouer cet été en sélection." Sa dernière apparition en équipe de Suisse reste donc cette superbe victoire 109-85 contre l'Islande en août 2019 lors des préqualifications pour l'Euro M21. "Cela reste un moment unique dans ma carrière, avoue Clint Capela. Gagner avec l'équipe de Suisse, il n'y a rien de plus fort sur le plan des sensations. Je vous l'assure." A ses yeux toutefois, le basket suisse n'a pas su capitaliser sur cet exploit pour faire le pas en avant espéré. "Je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'intérêt en Suisse pour que des investisseurs puissent s'engager pleinement", regrette-t-il. Clint Capela avoue, par ailleurs, qu'il a payé au prix fort cette campagne estivale de 2019. "Je me suis blessé trois mois plus tard. On devait traverser vraiment une saison difficile avec Houston. J'ai été transféré à Atlanta, le general manager et le coach avaient été virés ensuite. Je me dis que les choses auraient pu tourner autrement si j'avais pu jouer normalement." Clint Capela a rappelé aussi combien l'encadrement médical d'une équipe de NBA peut être si différent que celle de l'équipe de Suisse. "En NBA, on se sent comme de grands bébés avec toute l'attention qui peut être autour de nous, poursuit-il. Ce n'est pas une critique à l'adresse de l'équipe de Suisse. Seulement la réalité qui voit des milliardaires investir dans des équipes de NBA qui valent des milliards..." Prêt à défendre sur Victor Wembanyama Enfin, Clint Capela n'a pas échappé aux interrogations sur l'arrivée en NBA du prodige Victor Wembanyama, le no 1 de la draft 2023. "Il n'a que 19 ans. Il est très jeune. Une grande carrière l'attend, souligne le pivot genevois. Il va s'étoffer physiquement ces prochaines années. Mais je ne pense pas que San Antonio le fasse jouer les 82 matches de la saison régulière pour sa première année." Clint Capela se dit prêt à défendre contre le prodige français. "Quand tu as défendu face à Kevin Durant, tu peux défendre contre n'importe qui", glisse-t-il avec une certaine sagesse. L'avenir dira si Clint Capela devra dunker sur la tête de Victor Wembanyama pour atteindre le Graal, ce titre de NBA qu'il avait approché en 2018 avec Golden State et il y a deux ans avec Atlanta. "Je le veux, lance-t-il. Je suis encore dans mes meilleures années". Comme pour signifier que son temps est loin d'être passé. Et peut-être faire un petit clin d'oeil à l'adresse de Luka Doncic, le maître à jouer de Dallas, qui poursuit la même quête..

Noè Ponti, un talent extraordinaire Noè Ponti sera le plus grand espoir de médaille suisse aux Championnats du monde en grand bassin de Fukuoka (23-30 juillet). Il a tout pour se construire une superbe carrière. Tokyo, 31 juillet 2021: à 20 ans seulement, Noè Ponti remporte une sensationnelle médaille de bronze olympique sur 100 m papillon, 24 heures après que Jérémy Desplanches s'était paré du même métal sur 200 m 4 nages. Le talent du Tessinois était indéniable, mais on ne l'imaginait alors pas (encore) capable de réaliser un tel exploit. Depuis, quatre autres médailles sont venues s'ajouter à son palmarès dans des grands championnats internationaux. Trois dans le cadre des Mondiaux en petit bassin (argent sur 50 m papillon, argent et bronze sur 200 m), et une aux Européens en grand bassin de Rome l'an passé (argent sur 100 m). Seule une médaille mondiale en bassin de 50 mètres manque encore à son palmarès. Quatrième sur 200 m papillon l'an dernier à Budapest, il n'avait pas pu donner sa pleine sur sa dernière course, la finale du 100 m papillon, manquant de force pour échouer au 8e rang après avoir contacté le Covid-19 dans le courant de ces Mondiaux 2022. Une année d'essai pour Paris Les chances de combler cette lacune semblent bonnes à Fukuoka, d'autant plus que Kristof Milak, le champion du monde 2022 des 100 et 200 m papillon, ne sera pas au départ au Japon. Mais, comme toujours prudent dans ses pronostics, Noè Ponti ne prononce pas le mot médaille. Hors du top 10 dans le classement 2023 des trois distances du papillon, le Tessinois veut avant tout atteindre la finale dans les trois épreuves. "De belles choses seraient alors possibles. Je me sens bien dans l'eau", se contente-t-il de lâcher à l'heure d'évoquer ses ambitions. Noè Ponti est satisfait de sa préparation et de ses dernières compétitions. Il a enchaîné les longs camps d'entraînement en 2023, n'abordant ainsi pas le moindre meeting en étant véritablement affûté. Pour lui, 2023 est en quelque sorte une année d'essai en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. Une construction en douceur Déjà capable de se maintenir seul à flot à l'âge de deux ans et demi, Noè Ponti est un nageur-né. A six ans, il suivait sa sœur aînée Asia dans le club Nuoto Sport Locarno. Massimo Baroffio, l'entraîneur qui l'a fait grandir de 2014 à 2019, l'a construit en douceur. L'accent était mis sur des séances courtes et intensives. Sous la direction de Massimo Meloni et Andrea Mercuri, le Tessinois nage désormais beaucoup plus. Il parcourt 70 à 80 km par semaine, répartis sur dix entraînements de deux heures chacun. Le volume est réduit à 45-50 km avant les compétitions, mais la longueur des séances reste la même. Et à cela s'ajoute la musculation. Un environnement idéal Patron du sport d'élite à Swiss Aquatics, Markus Buck qualifie l'augmentation de "saut, mais il n'est pas toujours nécessaire d'augmenter de manière linéaire. Pour Noè, c'était peut-être exactement ce qu'il fallait. Ses entraîneurs et lui s'entendent parfaitement. Un environnement idéal est important", glisse-t-il. Noè Ponti est également de cet avis. C'est pour cela qu'il avait interrompu son aventure américaine au sein de la North Carolina State University en septembre 2021 après seulement un mois. Sa médaille olympique a, il est vrai, radicalement changé sa vie, et ce changement d'encadrement était tombé au mauvais moment. "Cela n'avait aucun sens pour moi de changer quoi que ce soit. Et je crois fermement en ce que nous faisons", lâche le Tessinois, qui n'est jamais aussi heureux et serein que lorsqu'il est auprès de sa famille et de ses amis. Et son encadrement technique fait aussi partie de sa famille. Des conditions optimales Pour son entraîneur principal Massimo Meloni, Noè Ponti n'a pas de limite. Markus Buck dit de lui qu'il est "parmi les meilleurs du monde en ce qui concerne le feeling dans l'eau. Il remarque lui-même comment surmonter les éventuels obstacles". Grand (1m92) et élancé, le Tessinois possède aussi "un gros moteur", souligne encore Buck. De plus, Noè Ponti allie aussi sérénité et détermination. Depuis cinq ans, il travaille de manière irrégulière avec un psychologue du sport. Même si "je suis assez fort mentalement depuis mon plus jeune âge". Il sait donc bien gérer les défaites et les erreurs. "C'est important de perdre pour s'améliorer", glisse-t-il. Son potentiel est loin d'être pleinement exploité. "Il va gagner en expérience, ce qui lui permettra de mieux gérer son énergie sur l'ensemble d'une compétition", explique Markus Buck, qui espère que le moteur du Tessinois ne sera pas vide à l'heure de disputer sa dernière course à Fukuoka, la finale du 100 m papillon le 29 juillet.

Wimbledon: Ons Jabeur de retour en finale Une deuxi�me finale � Wimbledon pour Ons Jabeur Image: KEYSTONE/EPA/ISABEL INFANTES Ons Jabeur (WTA 6) jouera la finale de Wimbledon contre la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 42). La Tunisienne a battu la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 2) 6-7 (5/7) 6-4 6-3 en demi-finale. Ons Jabeur revient de loin. Elle était en effet menée 7-6 4-2 et semblait dans les cordes quand son adversaire a totalement perdu le fil de son jeu. Coriace, la Tunisienne a su saisir sa chance pour égaliser à une manche partout grâce à deux breaks, avant de prendre le service de Sabalenka pour mener 4-2 dans la manche décisive. Elle n'a ensuite pas trop tremblé et a conclu sur sa cinquième balle de match, la troisième sur son engagement. Ons Jabeur disputera la troisième finale de Grand Chelem de sa carrière. L'an passé, la Tunisienne avait échoué en finale tant à Wimbledon qu'à l'US Open.

Tour de France: Izagirre s'impose en solitaire dans la 12e étape Ion Izagirre ici lors du Tour de Romandie 2023 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'Espagnol Ion Izagirre (Cofidis) a gagné en solitaire la 12e étape du Tour de France. Le maillot jaune reste sur les épaules du Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), vainqueur sortant. Cette étape, courue entre Roanne et Belleville-en-Beaujolais (169 km), a été très animée, avec des multiples attaques. Izagirre a lâché ses compagnons d'échappée dans l'ultime difficulté de la journée à 30 km de l'arrivée. Le coureur âgé de 34 ans a fêté son deuxième succès sur la Grande Boucle après celui obtenu en 2016 à Morzine. Il a franchi la ligne avec 58 secondes d'avance sur le Français Mathieu Burgaudeau et l'Américain Matteo Jorgenson. Le peloton est arrivé à un peu plus de quatre minutes du vainqueur. Vingegaard reste leader avec 17 secondes d'avance sur le Slovène Tadej Pogacar. Du lourd au programme vendredi Le peloton va s'attaquer au Grand Colombier vendredi lors de la 13e étape. C'est l'une des quatre arrivées en altitude de cette 110e édition à l'issue d'une étape très courte - seulement 137,8 km - au départ de Châtillon-sur-Chalaronne qui mènera les coureurs au sommet (1501 m) du massif du Jura dans l'Ain. Classé en hors catégorie, le Grand Colombier est l'un des cols les plus difficiles de France avec une montée de 17,4 km à 7,1% de moyenne. Il a déjà été emprunté à plusieurs reprises par la Grande Boucle, mais il y a eu une seule arrivée au sommet jusque-là, en 2020. Tadej Pogacar s'y était alors imposé.

Wimbledon: Marketa Vondrousova jouera la finale samedi Marketa Vondrousova � l'aise sur le gazon de Wimbledon Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Marketa Vondrousova (WTA 42) s'est qualifiée pour la finale du simple dames à Wimbledon. La Tchèque a battu en demi-finale l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 76) en deux sets, 6-3 6-3. Cette rencontre a duré 1h15. Vondrousova (24 ans) a remporté la première manche en 29 minutes seulement, grâce aussi à de nombreuses fautes directes de son adversaire. Elle a ensuite enchaîné pour mener 4-0 dans le deuxième set, avant sans doute de trop gamberger. Cela a permis à Elina Svitolina (28 ans) de reprendre espoir et de revenir à 4-3 grâce à deux breaks. Mais l'Ukrainienne, qui servait pour égaliser à 4-4, a perdu son service. Et cette fois, la Tchèque n'a pas craqué au moment de conclure. Elle disputera la deuxième finale de sa carrière en Grand Chelem, après celle perdue en 2019 à Roland-Garros contre l'Australienne Ashleigh Barty.

Dele Alli raconte ses addictions et son enfance difficile Dele Alli a �voqu� les c�t�s noirs de son existence. Image: KEYSTONE/EPA/ERDEM SAHIN Dele Alli, milieu de terrain anglais d'Everton, a raconté jeudi dans une interview qu'il était récemment sorti d'une cure de désintoxication pour une dépendance aux somnifères. Il avait lutté auparavant contre le traumatisme d'avoir subi des abus sexuels dans son enfance. Ancien grand espoir du foot anglais, aujourd'hui âgé de 27 ans, Dele Alli a confié à Gary Neville, dans le podcast "The Overlap", comment il s'est retrouvé à vendre de la drogue à huit ans avant d'être adopté par une nouvelle famille à 12 ans. "À six ans, j'ai subi des attouchements d'un ami de ma mère, qui venait souvent à la maison. Ma mère était alcoolique", raconte Alli. "Ensuite, j'ai été envoyé en Afrique (chez son père) pour apprendre la discipline, puis ils m'ont renvoyé en Angleterre. À sept ans, j'ai commencé à fumer, à huit, à vendre de la drogue". "Une personne plus âgée m'avait dit qu'ils n'arrêteraient pas un enfant sur un vélo, alors je pédalais avec mon ballon de football sur moi, et en dessous je cachais la drogue, j'avais huit ans", détaille le vice-champion d'Angleterre 2017 et finaliste de la Ligue des champions 2019 avec Tottenham. Dépendance aux somnifères International anglais (37 sélections), élément clé de l'équipe d'Angleterre parvenue en demi-finales de la Coupe du monde 2018, Alli est ensuite tombé en disgrâce chez les Spurs avant d'essayer de rebondir à Everton puis d'être prêté au Besiktas la saison dernière. "A douze ans, j'ai été adopté par une famille extraordinaire, je n'aurais pas pu rêver de meilleures personnes pour s'occuper de moi", a-t-il poursuivi. Alli, qui a choisi de se confier en espérant pouvoir aider d'autres victimes, a également mis en garde contre les dangers de la dépendance aux somnifères dans le football, où les joueurs se voient souvent prescrire des comprimés avant et après les matches. "J'ai développé une dépendance aux somnifères et c'est probablement un problème que je ne suis pas le seul à avoir, je pense que c'est plus répandu que ce que les gens croient dans le football", a-t-il déclaré, expliquant être passé par une cure de désintoxication de six semaines. "Aller en cure de désintoxication est certainement effrayant, mais je n'aurais jamais pu imaginer à quel point j'en sortirais grandi et cela m'aiderait mentalement", a-t-il déclaré. "Tout le monde à Everton respecte et applaudit le courage de Dele", a écrit le club dans un communiqué, tout en expliquant qu'aucune autre interview concernant sa cure ne sera donnée pour préserver sa vie privée. Son ancien coéquipier à Tottenham et capitaine de l'équipe d'Angleterre Harry Kane a salué lui aussi le courage de son ami sur Twitter: "Fier de @dele_official pour avoir parlé et partagé son expérience pour essayer d'aider les autres".

Premier titre mondial pour Simona Aebersold La Bernoise Simona Aebersold a f�t� son premier titre mondial. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Simona Aebersold a parfaitement lancé les Championnats du monde de Flims Laax pour la Suisse. La Bernoise a fêté son premier titre sur la longue distance. Abersold s'est imposée devant la grande favorite la Suédoise Tove Alexandersson, qui avait remporté les cinq derniers Mondiaux sur la longue distance. La Suissesse a laissé la Scandinave à 31 secondes. Il a manqué peu de chose pour que la Suisse s'approprie une deuxième médaille. Natalia Gemperle, d'origine russe, a pris la quatrième place pour son premier Championnat du monde pour sa nouvelle patrie. Elle a manqué le podium pour six secondes derrière la Norvégienne Andrine Benjaminsen. Aebersold (25 ans) avait déjà fait quatre fois deuxième ou troisième aux Championnats du monde. Cette fois-ci, elle n'a pas laissé passer sa chance dès la première course dans les Grisons. La Bernoise a bâti son succès lors de la première partie du parcours en rejetant Alexandersson à 1'48''. Aebersold est seulement que la deuxième championne du monde suisse sur la longue distance. Il faut remonter à dix ans et le titre de Simone Niggli à Vuokatti en Finlande pour son huitième et dernier titre sur la longue distance pour le premier sacre helvétique chez les dames.

Garrett Roe ne viendra finalement pas à Langnau Garrett Roe d�sire rester en Am�rique du Nord et renonce � son contrat � Langnau. Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Les Langnau Tigers avaient annoncé récemment l'engagement de Garrett Roe (35 ans) pour la saison 2023-2024. Finalement, l'attaquant américain ne viendra pas en Emmental pour des raisons privées. L'ancien ailier de Zoug et des Zurich Lions a informé le club bernois qu'il restera en Amérique du Nord auprès de sa famille. Il évoluera en American Hockey League (AHL). Les Langnau Tigers n'ont fait aucune complication pour libérer l'Américain de son contrat.

Une manne de près de 2,5 millions de dollars pour les clubs suisses Ga�l Ondoua: gr�ce � lui, le Servette FC n'a pas �t� oubli� par la FIFA. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER La FIFA sait se montrer généreuse ! Le succès de la dernière Coupe du monde lui a permis de verser 209 millions de dollars aux 440 clubs concernés par le tournoi qatari. La FIFA a rétribué les clubs pour la mise à disposition des 837 joueurs engagés au Qatar selon un forfait quotidien de 10'950 dollars. Le club ou les clubs dans lesquels le joueur a été affilié lors des deux années précédant la Coupe du monde ont ainsi été dédommagés. Manchester City est le club qui reçoit la somme la plus importante dans cette répartition, soit un montant de 4'596'445 dollars. Les clubs suisses ont, pour leur part, touché au total 2'496'699 dollars, dont 1'007'440 dollars pour les seuls Young Boys. Le FC Bâle (660'676 dollars), le FC Lucerne (361'364 dollars), le FC St. Gall (219'008 dollars) et le FC Lugano (87'603 dollars) ont également été rétribués en raison de la présence de l'un de leurs joueurs au Qatar. Enfin le FC Wil (87'603 dollars) et le Servette FC (73'002 dollars) n'ont pas été oubliés par l'instance après les passages respectifs au sein de leur club de Philipp Köhn et de Gaël Ondoua.

L'heure de la retraite n'a pas encore sonné, déclare LeBron James LeBron James entend bien poursuivre sa carri�re avec les Lakers. Image: KEYSTONE/AP/MARK J. TERRILL LeBron James, superstar de la NBA et des Los Angeles Lakers, a déclaré être toujours animé par l'amour du jeu et que l'heure de sa retraite n'avait pas encore sonné à 38 ans. "Je me fiche de savoir combien de points je vais encore marquer et ce dont je suis encore capable de faire sur un parquet, a déclaré LeBron James après avoir reçu une récompense, lors de la cérémonie des ESPY awards, événement créé par le groupe audiovisuel ESPN. "La vraie question que je me pose est: puis-je encore jouer sans tricher ? Le jour où je ne pourrais plus rien donner sur le terrain sonnera le glas de ma carrière. Vous avez de la chance les gars, ce jour n'est pas aujourd'hui", a ajouté James, honoré pour être devenu, en février, le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, devant Kareem Abdul-Jabbar. Le quadruple champion NBA, qui aura 39 ans en décembre, a ainsi mis fin aux spéculations sur une éventuelle retraite. Fin mai, après l'élimination des Lakers en finale de conférence Ouest par Denver (4-0), il avait laissé planer le doute sur son avenir de joueur. "Nous verrons ce qui se passera... Je ne sais pas. Pour ce qui est du basket, j'ai beaucoup de choses à penser", avait-il alors affirmé. Contrat jusqu'en 2025 "Lorsque la saison s'est terminée, j'avais effectivement laissé entendre que je n'étais pas sûr de continuer, je me suis posé la question, comme je me la pose depuis un an ou deux", a-t-il précisé mercredi. James, engagé avec les Lakers jusqu'en 2025, a balayé l'idée selon laquelle il continuait de jouer pour évoluer un jour avec l'un de ses fils voire les deux. Agé de 18 ans, son fils aîné Bronny va porter les couleurs de l'équipe universitaire de Californie du Sud dans le championnat NCAA la saison prochaine, et pourrait être éligible pour la Draft NBA en 2024. Mais le fait d'entraîner ses fils contribue à maintenir son enthousiasme, a-t-il souligné. "Vous savez ce qui me motive encore chaque année ? C'est d'observer et d'entraîner mes fils et leurs équipes", a-t-il dit. "Voir mes enfants (jouer) me ramène à la raison pour laquelle je joue (...) c'est-à-dire l'amour pur de ce beau jeu", a-t-il expliqué. "Et, oui, il me reste encore des choses à donner. Beaucoup de choses".

McLaughlin ne disputera pas le 400 m haies Sydney McLaughlin-Levrone ne disputera pas le 400 m haies aux Mondiaux de Budapest Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Recordwoman du monde, championne olympique et du monde de la discipline, Sydney McLaughlin-Levrone ne s'alignera pas sur 400 m haies lors des Mondiaux de Budapest (19-27 août). L'Américaine disputera seulement le 400 m plat en individuel en Hongrie, a annoncé son coach Bobby Kersee au Los Angeles Times. Cette décision est logique. Sydney McLaughlin (23 ans) détient ainsi la meilleure performance mondiale de l'année sur 400 m (48''74, 10e temps de l'histoire), alors qu'elle n'a pas disputé de 400 m haies depuis le début de la saison. Et elle n'a déjà plus rien à prouver sur 400 m haies. Tenter le doublé 400/400 m haies aurait obligé Sydney McLaughlin à disputer six courses en cinq jours à Budapest. Une situation intenable au niveau de la récupération selon son coach Bobby Kersee, qui s'est dit déçu que la programmation de ces Mondiaux ne permette pas de relever ce défi. Egalement entraînée par Bobby Kersee, la championne olympique et du monde du 800 m Athing Mu se contentera quant à elle de s'aligner sur sa discipline de prédilection à Budapest. L'Américaine avait également décroché son ticket pour le 1500 m, programmé avant le 800 m dans ces joutes.

Une finale Panama-Mexique La joie des Panam�ens, tombeurs des USA en demi-finale de la Gold Cup Image: KEYSTONE/AP/Gregory Bull La finale de l'édition 2023 de la Gold Cup proposera une affiche inédite dimanche à Inglewood en Californie. Elle opposera le Panama au Mexique. Le Panama a éliminé les Etats-Unis 5 tirs au but à 4 mercredi à San Diego en demi-finale de ce tournoi annuel mettant aux prises les meilleures équipes de la Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes). Le Mexique a pour sa part nettement battu la Jamaïque (3-0) à la Vegas. En quête de leur premier titre, les Panaméens disputeront la troisième finale de la Gold Cup de leur histoire après 2005 et 2013. Le Mexique en sera à sa 11e finale. Il en a gagné huit (1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019) et perdu deux (2007, 2021). Jamais le Panama et le Mexique n'ont été opposés pour le titre.

Le petit chef-d'oeuvre de Xherdan Shaqiri Un Xherdan Shaqiri �blouissant devant Montr�al. Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Xherdan Shaqiri a été le grand artisan du large succès 3-0 à domicile de Chicago devant Montréal. Le Bâlois a réussi un petit chef-d'oeuvre pour couronner sa performance. Il a, en effet, inscrit le 3-0 sur un coup franc joué en deux temps avec l'ex-Xamaxien Maren Haile-Selassié. Sa frappe du gauche a terminé sa course dans la lucarne pour sans doute l'un des plus beaux buts de la saison. A la 11e, les deux Suisses avaient déjà uni leur talent pour le 2-0 de Haile-Selassié après une subtile déviation de Shaqiri. Victorieux désormais de quatre de ses cinq derniers matches, le Fire a, enfin, basculé du bon côté de la barre. Désormais neuvième, Chicago accueillera Toronto samedi. A l'Ouest, Roman Bürki et St. Louis n'ont pas signé une quatrième victoire de rang. Le portier bernois et ses coéquipiers se sont inclinés 3-0 en Californie face au Los Angeles FC, le Champion en titre. Auteur d'une percée extraordinaire pour l'ouverture du score à la 72e minute, l'ancien joueur d'Arsenal Carlos Vela (34 ans) a été le grand homme de la rencontre. Malgré cette défaite, St. Louis conserve la tête de la Conférence avec 2 points d'avance sur Los Angeles FC et 3 sur Seattle, battu 2-0 à San José sans son gardien Stefan Frei, sur le flanc en raison des séquelles d'une commotion cérébrale.