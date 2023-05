Honda motoriste d'Aston Martin ++ Vegas mène 3-0 face à Dallas

Fin de la collaboration entre Philippoussis et Tsitsipas Stefanos Tsitsipas: fin de sa collaboration avec Mark Philippoussis Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI L'Australien Mark Philippoussis a mis fin à sa collaboration avec le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5). Cette décision tombe quelques jours seulement avant le début de Roland-Garros (28 mai-11 juin). "Merci pour cette occasion de faire partie de ton équipe", a écrit sur son compte Instagram l'ancien finaliste de Wimbledon et de l'US Open, âgé de 46 ans, sans expliquer sa décision. "C'était une balade et une expérience formidables, et je suis fier de ce que nous avons réalisé ensemble en si peu de temps", a ajouté l'Australien d'origine grecque. Finale perdue Philippoussis avait rejoint le père de Tsitsipas, Apostolos, sur le banc des entraîneurs du Grec en milieu de saison dernière. Il l'avait aidé à atteindre la finale de l'Open d'Australie, que Tsitsipas avait perdu face au Serbe Novak Djokovic en janvier. Tsitsipas (24 ans) a atteint la finale du tournoi parisien en 2021. Cette saison, pour sa préparation sur terre battue, il reste sur une finale à Barcelone (battu par l'Espagnol Carlos Alcaraz), une demi-finale à Rome et deux quarts de finale à Madrid et Monte-Carlo.

Honda sera le motoriste d'Aston Martin à partir de 2026 Honda sera le motoriste d'Aston Martin d�s 2026 Image: KEYSTONE/EPA/JIJI PRESS Honda sera le motoriste de l'écurie Aston Martin en Formule 1 à partir de la saison 2026, a annoncé mercredi la marque japonaise. La nouvelle réglementation entrera en vigueur. "Aston Martin construit une équipe pour gagner en F1. C'est un pas en avant supplémentaire. Nous partageons avec Honda la même détermination et la même ambition de gagner. Je suis très confiant sur le fait que nous aurons un moteur très performant", a déclaré Martin Whitmarsh, le directeur général d'Aston Martin Performance lors d'un point-presse en ligne. "Une des principales raisons qui nous a poussés à relever ce défi en F1 est que la catégorie-reine du sport automobile vise la neutralité carbone, un chemin qu'Honda veut également suivre. Et cette collaboration nous permettra de faciliter le développement de nos technologies électriques", a souligné dans un communiqué Toshihiro Mibe, le PDG d'Honda. Aston Martin, qui réalise un superbe début de saison en occupant la deuxième place au classement des constructeurs derrière les intouchables Red Bull, est actuellement motorisée par Mercedes. "Etre plus indépendants" "Pour pouvoir battre nos adversaires, nous avons besoin d'être plus indépendants et de mettre fin à la collaboration avec Mercedes. Mercedes reste toutefois un grand partenaire mais nous voulons aussi gagner donc c'est pour cela que nous avons pris cette décision", a expliqué Martin Whitmarsh. Pour l'heure, Honda, qui a officiellement quitté la F1 à la fin de la saison 2021, est encore présent dans la discipline dans le cadre d'un accord courant jusqu'à la fin de la saison 2025 pour fournir une assistance technique dans le développement des moteurs des écuries Red Bull et Alpha Tauri. Des carburants 100% durables Mais à compter de 2026, les deux écuries seront associées au constructeur américain Ford. A cette date, les moteurs, déjà hybrides depuis 2014, verront une augmentation significative de l'énergie électrique et utiliseront des carburants 100% durables. Outre Honda et Ford, un autre grand nom de l'automobile, Audi, est également attendu en 2026 pour ses débuts en F1. Il sera associé à l'écurie Sauber (actuelle Alfa Romeo). Ferrari, Mercedes et Renault (Alpine), actuellement trois des quatre motoristes présents dans le championnat, seront aussi présents au départ de la saison.

Vegas mène 3-0 face à Dallas Adin Hill a effectu� 34 arr�ts mardi face � Dallas Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez La finale de la Coupe Stanley devrait opposer Vegas et Florida. A l'instar des Panthers face à Carolina à l'Est, les Golden Knights ont pris l'avantage 3-0 en finale de la Conférence Ouest face aux Dallas Stars. La franchise du Nevada a même survolé les débats mardi dans un acte III remporté 4-0 au Texas, alors qu'elle avait forcé la décision en prolongation lors des deux premiers duels. Elle se retrouve à un succès d'une deuxième finale de play-off après celle perdue lors de sa première saison en NHL (2017/18) face à Washington. Tout était dit après seulement 7'10'' de jeu mardi. Les Golden Knights menaient alors déjà 3-0, après n'avoir cadré que 5 tirs. Ils ont ouvert la marque après 71'' par l'intermédiaire de Jonathan Marchesseault, Ivan Barbashev doublant la mise après 5'57'' en supériorité numérique. 4 buts en 16 tirs cadrés Les Stars évoluaient alors sans leur capitaine Jamie Benn, qui a écopé de cinq minutes de pénalité ainsi que d'une méconduite de match pour un cross check asséné à hauteur de la nuque de Mark Stone après 1'53''. Dallas a ensuite "perdu" son gardien Jake Oettinger, chassé après le 3-0. Son remplaçant Scott Wedgewood a pour sa part réussi 10 parades, encaissant le 4-0 dès la 29e minute. En face, Adin Hill a sorti le grand jeu devant le filet de Vegas, effectuant 34 arrêts pour être désigné première étoile d'une rencontre dans laquelle les Golden Knights n'ont cadré que 16 tirs. Une première historique A noter que, avec ce troisième succès en trois matches pour Vegas, c'est la première fois dans l'histoire que les demi-finales de play-off de NHL et de NBA ont toutes les quatre vu une équipe mener 3-0 à un moment donné. Les Celtics ont redonné espoir aux vaincus en revenant à 3-1 face à Miami en finale de la Conférence Est de NBA.

Boston n'est plus mené que 3-1 par Miami Jayson Tatum a sorti le grand jeu mardi face � Miami Image: KEYSTONE/EPA/RHONA WISE Les Celtics peuvent encore y croire. Guidé par Jayson Tatum (34 points), Boston s'est imposé 116-99 mardi à Miami pour réduire l'écart à 3-1 en finale de la Conférence Est de NBA. Dos au mur, les Celtics devaient impérativement l'emporter. Ils reprennent donc quelques couleurs, mais devront enchaîner trois autres succès consécutifs pour renverser une situation hautement compromise. Dans l'histoire, en 150 occasions, jamais une équipe menée 3 à 0 n'a remporté une série en sept matches. Le Heat reste donc en ballottage favorable pour tenter de disputer une septième finale, avec l'objectif de décrocher un quatrième titre de champion (après 2006, 2012 et 2013). Mais il devra se méfier d'un adversaire ayant retrouvé ses vertus de combat, 48 heures après avoir baissé les bras lors du match no 3. De +9 à -9 Miami a pourtant semblé en mesure de "balayer" les C's lorsqu'un panier primé de Max Strus lui a permis de prendre 9 longueurs d'avance après 1'21'' de jeu dans le troisième quart (61-52). Mais la réponse de Boston fut cinglante, avec un partiel de 18-0 qui lui a permis de prendre les commandes (70-61). Et comme souvent quand la machine verte s'emballe, Jayson Tatum a fait office de locomotive: également auteur de 11 rebonds et 7 assists, l'ailier a inscrit 14 de ses 34 points durant ce troisième quart-temps, remporté 38-23 par Boston qui menait 88-79 à l'entame de l'ultime quart. "Un match à la fois" Les Celtics ont ensuite réussi 12 points d'affilée pour s'offrir une marge de 17 unités (100-83) à 7'25'' de la fin. Et Tatum a pu compter sur des coéquipiers au diapason à l'image de Grant Williams, auteur de 14 points et d'un contre remarqué sur Jimmy Butler (29 points), sans cette fois provoquer ce dernier comme il en fit l'erreur au deuxième match pour sonner le réveil de la star. Boston aura l'occasion, l'obligation même, de confirmer son regain de forme jeudi à domicile lors de l'acte V, tout aussi décisif. "Nous étions menés 3-0, mais nous ne nous sommes pas mis trop de pression. Nous essayons de prendre un match à la fois. On ne pensait pas à gagner quatre fois de suite ce soir, on essayait juste de sauver notre saison et c'est ce qu'on a fait", a commenté Tatum.

La Suisse voulait aller chercher une septième victoire La Suisse a subi sa 1re défaite en Lettonie dans ce Mondial (4-3 ap contre la Lettonie). Les joueurs auraient bien voulu accrocher une 7e victoire et réaliser un carton plein comme l'an dernier. "On a eu les chances, mais on commet quelques erreurs qui se paient cash sur les buts qu'on prend." C'est un Damien Riat plutôt sérieux qui s'est présenté en zone mixte. Même si ce match avait très très peu d'enjeu (réd: hormis le classement en cas de qualification pour les demi-finales), l'équipe de Suisse n'avait pas l'intention de le prendre à la légère et de laisser les Lettons se qualifier sous prétexte qu'ils évoluaient à domicile. "Franchement, peu importe que ce soient les Lettons et pas les Slovaques qui se qualifient, poursuit l'attaquant du LHC. Ils ont donné leur vie en face, bravo à eux. De notre côté, on doit aller de l'avant. On a mené 3-2 à cinq minutes de la fin, mais ils ont su répondre rapidement." Un mot que Damien Riat a beaucoup utilisé lors de son analyse d'après-match, c'est manière. Pour jouer de la bonne manière. "On a essayé de ne pas penser au fait qu'il n'y avait pas d'enjeu et d'avoir la bonne attitude avant le quart de finale", enchaîne l'ancien joueur de Genève et Bienne. Ce quart de finale, justement, aura lieu jeudi après-midi dans la capitale lettonne face à cette Allemagne qui n'a que peu réussi à la Suisse dans les matches à élimination directe. "Le passé, c'est le passé et il ne faut pas y penser, conclut Damien Riat. On doit impérativement continuer sur notre lancée, et avec la qualité qu'on a dans notre équipe cela devrait passer."

Ruud reprend ses bonnes habitudes Double tenant du titre, Casper Ruud aborde le Geneva Open avec une confiance retrouvée. Sa demi-finale dans le Masters 1000 de Rome l'a remis sur la bonne orbite au bon moment. "J'ai vécu 4-5 mois difficiles", rappelle le no 4 mondial, "alors que les 4-5 derniers mois de la saison précédente avaient été incroyables: j'avais atteint la finale de trois des cinq plus importants tournois de l'année" à Roland-Garros, à l'US Open et au Masters ATP. Et il s'était hissé au 2e rang mondial. "Je sais donc parfaitement ce dont je suis capable. Mais tout peut aller très vite en tennis. On connaît tous des hauts et des bas, et le début de la saison 2023 a été l'une des périodes les plus difficiles de ma carrière", poursuit le Norvégien, qui n'a gagné que quatre matches dans ses cinq premiers tournois de l'année. A-t-il ressenti des attentes extérieures particulières après son superbe exercice 2022? "Si on se met à penser aux attentes que peuvent avoir par exemple des médias, on n'ira pas loin", souligne-t-il. "Mais c'est vrai que ça peut devenir stressant si on ne parvient pas à reproduire les mêmes résultats", concède-t-il. Le retour sur terre battue lui a fait le plus grand bien, puisqu'il a cueilli le titre dès son premier tournoi de l'année sur cette surface à Estoril début avril. Mais ce sacre, son 10e au total sur le circuit principal, n'a pas agi comme un déclic: il n'a remporté que deux matches dans ses trois tournois suivants. "Je pense que le plus dur est désormais derrière moi", lâche toutefois Casper Ruud, qui s'est il est vrai pleinement rassuré en se hissant dans le dernier carré à Rome la semaine précédente. Même s'il regrette certainement de n'avoir pas su enfoncer le clou face à Holger Rune en demi-finale, lui qui mena 7-6 4-2. "Trop stressant" à Paris cette semaine Malgré cette confiance retrouvée à une semaine de l'entame de Roland-Garros, le Norvégien n'a pas songé une seconde à "zapper" le Geneva Open afin d'en garder sous la pédale. "A Roland-Garros, il y a les qualifications cette semaine, avec 128 joueurs et 128 joueuses en lice. C'est bien trop stressant", explique-t-il. "Je profite de me retrouver ici au calme. Je préfère disputer des matches officiels plutôt que des sets d'entraînement. Et si je me rate ici, je peux toujours rejoindre Paris pour m'y entraîner avant le début de Roland-Garros", lâche celui qui est aussi double tenant du titre de l'Open de Gstaad. "J'ai vu l'an dernier qu'il était possible de briller ici tout en gardant suffisamment de fraîcheur pour aller loin à Roland-Garros", comme un certain Stan Wawrinka l'avait déjà prouvé en 2016 (titre à Genève, demi-finale à Paris) et en 2017 (titre à Genève, finale à Paris). "Et j'adore venir à Genève", sourit-il. "Tout avait commencé ici il y a deux ans pour moi, j'y avais gagné le deuxième titre de ma carrière. Je suis aussi à l'aise à Gstaad d'ailleurs. La Suisse est un beau pays, et si le beau temps est de la partie le cadre est magnifique ici. Ca me fait un peu penser à la Norvège, je m'y sens donc très bien", lâche Casper Ruud. Le Norvégien, qui entrera en lice mercredi à Genève au 2e tour, reprend donc avec grand plaisir ses bonnes habitudes dans la Cité de Calvin. Où il espère pouvoir encore augmenter son capital-confiance afin d'aborder dans les meilleures dispositions un Roland-Garros qui s'annonce très ouvert en l'absence de Rafael Nadal. "Triste pour Rafa" "Je suis triste pour Rafa. Son record de 14 titres à Paris est l'un des plus incroyables tous sports confondus", souligne Casper Ruud. "Cela offre une opportunité aux autres. Mais Novak (Djokovic) a déjà gagné deux fois à Paris alors que Rafa était pourtant de la partie. Il sera donc le favori", lâche-t-il. Les outsiders seront toutefois nombreux sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. "Il y a Crlos Alcaraz, Jannik Sinner, Holger Rune, Alexander Zverev, Daniil Medvedev qui vient de gagner à Rome. Et moi-même", sourit le Norvégien, qui se sait désormais capable de renverser des montagnes dans le cadre des tournois du Grand Chelem.

Yverdon promu en Super League, Lausanne y est presque Sc�nes de liesse � Yverdon, promu en Super League. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Pour la quatrième fois de son histoire, Yverdon-Sport est promu en Super League. Les Vaudois ont assuré leur promotion lors de l'avant-dernière journée de Challenge avec un nul (1-1) contre Aarau. L'équipe dirigée par Marco Schällibaum était absente de l'élite depuis la saison 2005-2006. Elle n'avait besoin que d'un point pour valider sa promotion. Les Vaudois ont connu une petite frayeur face à Aarau quand leur portier Kevin Martin a mal évalué la trajectoire de la balle et s'est retrouvé lobé loin de sa ligne. Cvetkovic, qui avait suivi, pouvait prolonger la balle dans les filets (15e). Deux minutes plus tard, une lourde frappe de Brian Beyer s'écrasait sur la transversale et ricochait sur le dos du portier Simon Enzler pour l'égalisation. Dans un match assez fermé, plus rien n'était marqué. Yverdon est promu tandis que les Argoviens peuvent toujours rêver à la place de barragiste. Le Lausanne-Sport a fait le travail avec son succès 2-0 sur Wil, un concurrent direct désormais obligé au mieux de passer par le barrage pour décrocher la promotion. Un but de Balde de la tête (9e) et un de Brown en fin de match ont placé les Lausannois sur une voie royale. Il leur suffira d'un point à Aarau lors du dernier match pour assurer la deuxième place significative de promotion. Ils restent théoriquement à portée de fusil du Stade Lausanne-Ouchy, qui a perdu deux points à la 95e minute à Vaduz (2-2). Les Stadistes peuvent arriver à la hauteur de Lausanne lors de la dernière journée s'ils battent Bellinzone à la Pontaise et que le LS perd à Aarau. Mais leur différence de buts est moins bonne (+15 contre +11) que Lausanne.

La Suisse s'incline dans une partie sans enjeu Le Letton Kaspars Daugavins peut exulter devant Marco Miranda. La Lettonie �galise � 3-3. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'équipe de Suisse a terminé la phase de groupe du Championnat du monde à Riga sur une défaite sans conséquence. Les hommes de Patrick Fischer ont été battus 4-3 ap par la Lettonie. A l'occasion de ce dernier match de poule sans véritable enjeu pour une Suisse assurée de la première place de son groupe, Patrick Fischer avait laissé au repos plusieurs de ses pièces maîtresses. Ainsi Nico Hischier, Nino Niederreiter, Denis Malgin et Dean Kukan ont eu quartier libre. Le sélectionneur n'a inscrit que onze attaquants. Damien Riat et Sven Senteler ont ainsi eu Herzog en compagnon de ligne en début de match. Alors que retenir de cette septième partie? Le premier goal de Kevin Fiala dans ce tournoi, le mauvais but de Joren van Pottelberghe sur le 2-1 letton pour son premier match en Championnat du monde et la quatrième réussite d'Ambühl, qui rejoint Niederreiter en tête du classement interne de la sélection. Excellent depuis le début de ce Mondial, Marco Miranda a en outre fait valoir son gabarit devant la cage adverse. Patrick Fischer s'est aussi attelé à ne pas donner des temps de jeu démesurés. Il a logiquement ménagé sa triplette composée d'Ambühl, Corvi et Fiala. Sinon il ne fallait pas se blesser et jouer quand même le jeu dans une patinoire très bruyante. A noter que grâce à ces deux points, les Lettons se qualifient également pour les quarts de finale au détriment de la Slovaquie. Les Baltes seront opposés jeudi soir aux Suédois. Attention à l'Allemagne La Suisse va maintenant pouvoir préparer son quart de finale de jeudi face à l'Allemagne (15h20). Et même si les Helvètes sont logiquement favoris, ils ont souvent trébuché face à leur imposant voisin. On se souvient notamment de trois défaites mortifiantes: en quarts de finale au Mondial 2010 à Mannheim (1-0), en huitièmes de finale aux JO 2018 (2-1 ap) et en quarts de finale au Mondial 2021 à Riga (3-2 tab). Entraînée par Harold Kreis, qui a passé quatre saisons à Zoug (2014-18) et qui a remporté deux titres avec Lugano (2006) et Zurich (2008), cette Allemagne a commencé par trois revers - à chaque fois d'un but - contre les "gros", avant de terminer sur quatre victoires. Attention donc de ne pas arriver avec une confiance démesurée.

Massagno met les choses au point Dusan Mladjan a brill� mardi face � Neuch�tel Image: KEYSTONE/TI-PRESS Battu à domicile lors de l'acte I, Massagno a parfaitement réagi dans la demi-finale des play-off de SBL qui l'oppose à Neuchâtel. Les hommes de Robi Gubbitosa ont écrasé Union 103-58 au Tessin pour égaliser à 1-1 dans une série prévue au meilleur des cinq matches. Olympic mène pour sa part 2-0 face aux Lions de Genève. Massagno a maîtrisé son sujet mardi soir. Le vainqueur de la saison régulière menait 46-36 à la mi-temps, après avoir compté jusqu'à 14 longueurs d'avance à la 16e (43-29), et a assommé les Unionistes dès le retour des vestiaires en inscrivant 22 points consécutifs (!) en un peu plus de six minutes de jeu. A 68-36, la messe était dite. Massagno a néanmoins continué à se faire plaisir, à l'image d'un Dusan Mladjan en feu: l'arrière a inscrit 30 points en 24' de jeu, avec un 5/8 à 3 points. Shannon Bogues (22 points) et Juwann James (14) ont également brillé côté tessinois. En face, seul Dalan Ancrum a dépassé les 10 points (11) parmi les joueurs du cinq de base. Mbala en leader Olympic s'est pour sa part imposé 99-71 à St-Léonard face à Genève, mais ce score est trompeur. Les hommes du coach Petar Aleksic accusaient ainsi 9 points de retard à la 12e minute (19-28) avant de relancer leurs affaires grâce à un partiel de 14-3. Et ils ne menaient que de 2 longueurs à la pause (43-41). Porté par Boris Mbala (18 points, 6 rebonds) et Antonio Ballard (17 points, 12 rebonds, 4 assists), Fribourg a également forcé la décision en deuxième mi-temps. Olympic s'est offert un matelas de 14 unités à la 26e (62-48), prenant le large dans un dernier quart remporté 29-16.

Entrée en matière convaincante pour Zverev Alexander Zverev a connu un premier match tranquille � Gen�ve Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Alexander Zverev (ATP 27) jouera jeudi les quarts de finale du Geneva Open. Exempté de 1er tour en tant que tête de série no 3, l'Allemand a dominé l'Américain Christopher Eubanks (ATP 74) 6-2 6-3 mardi en 8e de finale pour son entrée en lice. Le vainqueur de l'édition 2019, au bénéfice d'une "wild card" cette semaine, a connu une entame de match parfaite sous le soleil genevois. Il a ainsi rapidement mené 5-1, après avoir signé le break sur deux de ses trois premiers jeux de relance. Alexander Zverev, qui dispute ce tournoi pour la deuxième fois, a fait face à une plus nette résistance dans la seconde manche. Mais à 2-3, il a élevé son niveau de jeu pour s'adjuger les quatre derniers jeux en réussissant à nouveau deux breaks. Le champion olympique 2021 affrontera jeudi le Chinois Wu Yibing (ATP 59), lequel a écarté une balle de match face à Marc-Andrea Hüsler (ATP 81) lundi, ou l'Italien Marco Cecchinato (ATP 73) pour une place dans le dernier carré. La logique voudrait qu'il retrouve Casper Ruud (ATP 4) au stade des demi-finales. Ruud - Wolf mercredi à 18h Tête de série no 1 du tableau et double tenant du titre, Casper Ruud entrera quant à lui en lice mercredi sur le coup de 18h. Le Norvégien - qui est lui aussi invaincu sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives mais en huit matches disputés - se mesurera à l'Américain J.J. Wolf (ATP 49) en 8e de finale.

Almeida s'impose au Monte Bondone, Thomas reprend le maillot rose Le Portugais Joao Almeida s'est montr� le plus rapide � l'arriv�e au Monte Bondone. Il a battu au sprint Geraint Thomas, qui retrouve le maillot jaune. Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Le Portugais Joao Almeida (UAE) a remporté la 16e étape du Tour d'Italie au sommet de Monte Bondone. Là où le Britannique Geraint Thomas (Ineos) a repris le maillot rose de leader après ce premier rendez-vous en montagne de la troisième semaine. C'est la première victoire dans un grand Tour pour Almeida, qui s'est envolé à moins de cinq kilomètres de l'arrivée avec le vainqueur du Tour de France 2018. Incapable de suivre ses deux principaux rivaux pour la victoire finale, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a terminé troisième et concède près de 30 secondes avec les bonifications. Le Français Thibaut Pinot, lâché à 9 km de l'arrivée, fait partie des autres grands perdants du jour et termine à 3'26'' du vainqueur, voyant ses espoirs de podium s'envoler. Son équipier à Groupama-FDJ, Bruno Armirail, a cédé seulement quelques hectomètres avant lui après avoir longtemps tenu tête aux meilleurs dans l'interminable ascension finale. Le Français a concédé plus de quatre minutes et logiquement cédé son maillot rose. Thomas perd un équipier Geraint Thomas, qui a perdu un nouvel équipier après l''abandon du Français Pavel Sivakov, avait déjà porté la tunique de leader pendant quatre jours dans ce Giro avant de l'abandonner à Armirail. Au classement général, le vétéran britannique, qui aura 37 ans jeudi, compte désormais 18 secondes d'avance sur Almeida et 29 secondes sur Roglic. Pur coureur de classement général, Almeida a remporté, à 24 ans, la plus belle victoire de sa carrière après avoir terminé quatre fois deuxième dans une étape du Giro. Réputé pour son style attentiste, le Portugais a cette fois pris l'initiative avant d'être relayé par Thomas. Almeida avait terminé quatrième du Giro en 2020 après avoir porté le maillot rose pendant 15 jours, et sixième en 2021. L'année dernière, il avait dû abandonner à cause d'un test positif au Covid-19 au matin de la 18e étape alors qu'il était quatrième. Ce mercredi, la 17e étape entre Pergine et Caorle sur 195 km ne présentera aucune difficulté.

Saka prolonge avec Arsenal Bukayo Saka restera fid�le � Arsenal pour quatre ans. Image: KEYSTONE/EPA/VINCE MIGNOTT L'attaquant anglais d'Arsenal Bukayo Saka a paraphé un nouveau contrat de longue durée avec le club londonien, ont annoncé les Gunners sans plus de précision. Selon la presse britannique, le joueur de 21 ans est désormais lié jusqu'en 2027. "Conserver nos meilleurs jeunes est essentiel pour que l'on continue de progresser et Bukayo représente déjà un élément majeur de l'effectif actuel et de l'avenir", s'est félicité son entraîneur Mikel Arteta, cité dans le communiqué d'Arsenal. Auteur d'une saison pleine qui l'a vu inscrire 14 buts et délivrer 11 passes décisives, Saka s'est imposé lors des deux dernières saisons. "Les rêves ne deviennent pas réalité en une nuit. Cela prend du temps. Ce club a été comme une famille pour moi depuis que j'ai 8 ans. Il m'a tout donné, je lui ai tout rendu en retour", a pour sa part réagi l'international. "Bukayo n'est pas seulement talentueux, c'est une personnalité attachante, aimée de tous. Tout le mérite lui revient, ainsi qu'à sa famille, pour tous les efforts qui lui ont permis d'atteindre ce niveau", a encore ajouté Arteta. Arsenal, longtemps en tête de la Premier League cette saison, s'est incliné ce week-end, entérinant ainsi le nouveau sacre de Manchester City en Premier League.

Fans lucernois et saint-gallois interdits de déplacement jeudi Dorn face � Akolo: les fans des deux clubs interdits de d�placement jeudi Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Les autorités ont réagi après les incidents qui se sont produits samedi après Lucerne - Saint-Gall. Les fans des deux clubs ont en effet été interdits de déplacement jeudi en Super League. Selon la Conférence des directeurs des départements cantonaux de justice et police, les secteurs visiteurs resteront fermés tant pour Grasshopper - Saint-Gall que pour Sion - Lucerne. Les transports de fans qui étaient déjà organisés sont annulés. Par ailleurs, les secteurs visiteurs seront aussi fermés la saison prochaine lors de toutes les rencontres opposant Lucerne et Saint-Gall. Les présidents des deux clubs soutiennent ces décisions, ainsi que la Super League. Samedi après le match à Lucerne, des échauffourées s'étaient produites. Sept personnes avaient été blessées.

Ce sera Suisse - Allemagne en quarts de finale La Suisse se frottera � l'Allemagne jeudi en quarts de finale du Mondial de hockey � Riga Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT La Suisse affrontera l'Allemagne en quarts de finale du Championnat du monde jeudi à Riga. Lors du dernier match du tour préliminaire, les Allemands ont battu la France 5-0. Les Allemands terminent donc quatrièmes de leur groupe à Tampere et joueront le premier du groupe en Lettonie, à savoir la Suisse. La sélection de Patrick Fischer dispute mardi soir (19h20) son septième et dernier match du tour préliminaire face à la Lettonie. Assurés de finir premiers de leur groupe, les Suisses n'ont presque rien à jouer dans ce match. En cas de victoire, ils priveraient la Lettonie d'une place en quarts au profit de la Slovaquie. Ils pourraient aussi finir premiers du classement des deux groupes et ainsi jouer contre l'adversaire le moins bien classé en cas de qualification pour les demi-finales. Si la Suisse perd contre la Lettonie, elle jouera son quart à 15h20 jeudi, puisque la Lettonie est certaine de jouer le match du soir si elle se qualifie. Les joueurs de Patrick Fischer ont une facture ouverte avec les Allemands depuis le Mondial 2021 à...Riga. La Suisse s'était inclinée 3-2 aux tirs au but alors qu'elle menait 2-0 dans la partie.