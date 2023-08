Hüsler éliminé au 1er tour++ L'Angleterre et le Danemark en 8es

ATP: Marc-Andrea Hüsler n'y arrive pas Marc-Andrea H�sler: encore une d�faite au 1er tour Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Marc-Andrea Hüsler (ATP 88) n'y arrive pas. Le Zurichois a pris la porte dès le 1er tour du tournoi ATP 250 de Kitzbühel. Il a été battu 6-7 (5-7) 6-2 6-4 par l'Allemand Daniel Altmaier (ATP 51). 2023 n'est vraiment pas un bon millésime pour Hüsler. Il a ainsi été éliminé déjà 14 fois dès son entrée en lice dans un tournoi. Dans la station autrichienne, le Zurichois âgé de 27 ans a perdu au 1er tour pour la 4e fois consécutive. Il avait pourtant pris un bon départ dans un match interrompu par la pluie et gagné le set initial au tie-break. Mais il a ensuite perdu le fil de son jeu et subi une deuxième défaite contre Altmaier après celle concédée au 1er tour de Roland-Garros.

L'Angleterre et le Danemark se qualifient pour les 8es Chloe Kelly et ses co�quipi�res ont �cras� la Chine Image: KEYSTONE/EPA/MATT TURNER L'Angleterre a validé la première place de son groupe au Mondial féminin, en écrasant la Chine 6-1 à Adélaïde. Ce qui offre aux championnes d'Europe un 8e de finale à leur portée contre le Nigeria. Le Danemark, qui a battu Haïti (2-0) à Perth au même moment, a mis la main sur le deuxième billet qualificatif de la poule D, mais la suite s'annonce plus ardue, face à l'Australie, co-hôte de la compétition. Les Lionnes anglaises ont réussi le carton plein, avec trois victoires en autant de rencontres, ce que seul le Japon avait réussi jusque-là dans le tournoi. Face aux championnes d'Asie, elles ont signé leur succès le plus convaincant. Alessia Russo (4e), Lauren Hemp (26e), Lauren James (41e, 65e), Chloe Kelly (77e) et Rachel Daly (84e) ont marqué. L'Angleterre, qui ambitionne une première étoile mondiale malgré l'absence de plusieurs cadres sur blessures, affrontera le Nigeria, lundi à Brisbane. Il s'agit de la première élimination dès les groupes pour la Chine, en huit participations. Les Danoises ont de leur côté fait le travail contre Haïti, novice dans la compétition, avec des buts de Pernille Harder (21e sur penalty) et Sanne Troelsgaard (90e+10). La marche sera haute, lundi prochain à Sydney, contre l'Australie, qui a terminé lundi en tête de sa poule après un large succès face aux Canadiennes (4-0).

Le CSIO de St-Gall dans un cercle restreint Le CSIO de St-Gall dans un cercle prestigieux Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le CSIO de Saint-Gall fera partie d'un cercle restreint à partir de 2024. Dès cette date, la série du Prix des Nations de saut d'obstacles ne comprendra que quatre étapes. Cette compétition qui s'appelle désormais League of Nations aura deux étapes européennes avec Rotterdam et St-Gall, alors que les deux autres manches se tiendront à Abu Dhabi et Ocala aux Etats-Unis. La finale des huit meilleures nations se déroulera comme les années précédentes à Barcelone. Ces lieux de tournoi sont confirmés pour les années 2024 à 2027. Le nouveau concept vise à rendre la série plus exclusive et plus compréhensible. Ainsi, les dix mêmes nations participeront à tous les tournois de qualification et le prix de la Coupe des Nations passera de 250'000 à 700'000 euros. Saint-Gall organise des Prix des Nations au plus haut niveau depuis 1978. "Le fait que nous puissions continuer à le faire à l'avenir est pour nous une grande reconnaissance de nos performances passées", déclare Nayla Stössel, présidente du comité d'organisation. L'année prochaine, l'événement aura lieu du 30 mai au 2 juin.

Kobel légèrement blessé Gregor Kobel l�g�rement bless� Image: KEYSTONE/ALESSANDRO CRINARI Selon un article du journal "Ruhr Nachrichten", Gregor Kobel a subi une légère déchirure lors de la victoire 3-2 du Borussia Dortmund en match amical contre Manchester United. La participation du gardien de l'équipe de Suisse pour le premier match officiel du BVB le 12 août en Coupe d'Allemagne face au TSV Schott Mainz ne serait pas garantie. Une semaine plus tard, Dortmund débute le championnat à domicile contre Cologne.

Un grand Xherdan Shaqiri Xherdan Shaqiri tente d'�viter un tacle du d�fenseur de Puebla"Daniel Arreola. Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Xherdan Shaqiri tient la grande forme ! A nouveau buteur, le Bâlois a été le grand artisan de la qualification de Chicago pour les 16es de finale de la Leagues Cup. Après son 3-2 à Minnesota jeudi dernier, le Fire a cueilli le point du nul (1-1) devant les Mexicains de Puebla, victorieux 10-9 de la séance des tirs au but ordonnée en cas de parité. Xherdan Shaqiri, qui a délivré plusieurs « caviars » à ses coéquipiers, a égalisé à la 79e sur un coup franc dévié par le mur qu’il avait lui-même provoqué. L’intervention de Carlos Baltazar à son encontre avait été sanctionnée d’un carton rouge. Chicago recevra l’America ce vendredi en seizième de finale de cette compétition estivale qui réunit des clubs de la MLS et de la Liga MX.

Dominic Lobalu: World Athletics prend son temps Réfugié de guerre installé en Suisse depuis quatre ans, Dominic Lobalu sera-t-il présent aux Mondiaux de Budapest ? Swiss Athletics le souhaite ardemment. La demande de Swiss Athletics d'autoriser Lobalu à représenter la Suisse aux Mondiaux de Budapest (19-27 août), bien qu'il ne possède pas encore le passeport suisse, est toujours en suspens. "World Athletics nous a informés, suite à une demande, que nous ne devions pas nous attendre à une décision avant Budapest", explique Christoph Seiler, président auprès de la fédération nationale. "Nous regrettons beaucoup qu'aucune solution n'ait encore été trouvée pour un athlète de ce niveau. Nous espérons malgré tout toujours une décision positive dans les jours à venir", poursuit-il Depuis quatre ans, Dominic Lobalu, qui a fui le Soudan du Sud, s'entraîne au sein du LC Brühl et fait sensation au niveau international sur le demi-fond: en 2022, il était ainsi numéro 6 mondial sur 5000 m. Son objectif: devenir le premier réfugié à remporter une médaille lors de championnats internationaux. Le potentiel est là, mais pas (encore?) l'autorisation de participer. Aux championnats suisses de Bellinzone, le jeune homme de 24 ans n'a pu prendre part qu'aux séries du 1500 m car il n'a pas droit au titre. Et les compétitions internationales lui sont interdites car il n'est plus accepté dans une équipe de réfugiés... Élevé comme réfugié L'histoire de Lobalu est tragique, et extrêmement complexe en ce qui concerne son éligibilité sur le plan sportif. Né il y a bientôt 25 ans au Soudan du Sud, il a assisté au meurtre de ses parents à l'âge de neuf ans. Il a dû fuir, a grandi en tant que réfugié au Kenya, où il a intégré en 2016 l'Athlete Refugee Team créée deux ans plus tôt, et a quitté ce groupe lors d'une compétition à Genève en 2019. Lobalu a fait ce choix d'une part parce que ce n'était pas lui-même, mais les personnes derrière cette équipe de réfugiés qui encaissaient les primes. D'autre part parce qu'il voulait se construire sa propre vie. Et il y est parvenu. La Suisse ne l'a certes pas reconnu comme réfugié en 2019, car il ne pouvait pas faire valoir de persécution individuelle. Mais en tant que personne admise à titre provisoire, il a connu une parfaite intégration, a désormais le statut de permis B et un emploi stable. En tant qu'athlète, Dominic Lobali se trouve cependant dans une impasse. Il n'obtiendra pas le passeport suisse avant 2031 au plus tôt, et les choses ne fonctionnent plus pour lui à la Fédération internationale car il s'est retiré du prestigieux projet de l'équipe des réfugiés. World Athletics déchiré Tout le monde reconnaît la voie que suit Lobalu, et World Athletics est également tiraillé. Ainsi, la fédération mondiale a attiré l'attention de son membre Swiss Athletics sur le fait qu'un athlète peut, sous certaines conditions, prendre le départ pour un pays même s'il n'en possède pas la nationalité. Swiss Athletics a réagi rapidement et a déposé une demande en ce sens le 6 avril. Mais elle attend toujours une décision, alors que celle-ci devait être prise dans les trois mois (6 juillet). "Je suis déçu par World Athletics", souligne Seiler. "La fédération mondiale nous a montré la marche à suivre, à nous et à l'athlète, mais ne prend pas de décision. Ce n'est pas dans l'esprit du sport" World Athletics a visiblement du mal à réagir, car il s'agit d'un cas sans précédent. Il ne s'agit pas seulement du fait que l'équipe de réfugiés aura des problèmes de visas et d'image si des athlètes font défection. Il s'agit aussi de questions fondamentales dans le sport: que faut-il pour représenter un pays ? Les nations ont-elles encore un sens dans le sport ? Comment réagirait le CIO ? A qui seraient attribués les médailles et les records gagnés ? Le National Review Panel de World Athletics semble faire traîner les choses, du moins trop pour les championnats du monde de Budapest. Si Swiss Athletics ne reçoit pas de réponse ces jours-ci, la fédération ne pourra pas non plus inscrire Lobalu pour le rendez-vous hongrois.

Le footballeur brésilien Dani Alves va être jugé pour viol Dani Alves sera jug� pour viol en Catalogne Image: KEYSTONE/AP/ANDRE PENNER Dani Alves, accusé de viol par une jeune femme, va être jugé pour agression sexuelle, catégorie pénale comprenant le viol en Espagne. Le tribunal supérieur de Catalogne l'a confirmé. La date du procès n'a pas encore été fixée, a précisé le tribunal, ajoutant que les charges pesant sur l'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG, 40 ans, incarcéré depuis janvier, seraient les mêmes que celles mentionnées dans l'enquête, soit "un délit d'agression sexuelle". Selon la presse espagnole, la juge d'instruction chargée de l'enquête a convoqué le footballeur mercredi pour une audience afin de lui notifier le procès et a assorti l'ouverture des poursuites d'une "caution" de 150'000 euros non destinée à permettre une sortie de prison mais imposée comme "une garantie" à avancer pour couvrir d'éventuels préjudices. Cette même juge avait rejeté à deux reprises la demande de remise en liberté du joueur, mettant en avant "le risque élevé de fuite" de Dani Alves "lié à la peine élevée qui peut lui être imposée dans cette affaire", les "sévères indices" l'incriminant et ses moyens financiers "énormes qui pourraient lui permettre de quitter l'Espagne à tout moment". Sans circonstances aggravantes, le joueur encourt une peine pouvant aller jusqu'à 12 ans de prison. Dani Alves, qui était alors sous contrat avec le club mexicain des Pumas, est accusé par une jeune femme de l'avoir violée fin décembre dans les toilettes d'une discothèque à la mode de Barcelone. Il est incarcéré depuis le 20 janvier dans le complexe pénitentiaire de Brians, à une quarantaine de kilomètres de Barcelone. Dans une interview publiée une semaine après le rejet de sa deuxième demande de remise en liberté qui avait suscité une levée de bouclier en Espagne, le joueur affirmait avoir "la conscience vraiment tranquille par rapport à ce qui s'est passé cette nuit-là dans les toilettes de la zone VIP de la discothèque Sutton". En plus de clamer son innocence, Dani Alves soutient par ailleurs dans cette interview que s'il a changé plusieurs fois de version, allant jusqu'à affirmer dans une vidéo début janvier qu'il n'avait jamais rencontré la plaignante, c'était pour ne pas mettre en péril son mariage.

Retour gagnant pour Bencic Belinda Bencic s'est impos�e � Washington pour son retour Image: KEYSTONE/EPA/ISABEL INFANTES Belinda Bencic a réussi son retour sur le circuit après 3 semaines de pause. La Saint-Galloise s'est imposée au 1er tour à Washington face à Anastasia Potapova, qui a dû abandonner après 11 jeux. Potapova a souffert de sa cheville gauche blessée à la fin du premier set. La Russe, 26e joueuse mondiale, est parvenue à égaliser à 5-5 en breakant Bencic. Mais peu de temps après, la Saint-Galloise, 15e joueuse du monde, reprenait l'avantage 6-5 et Potapova abandonnait. Bencic a ainsi pu entamer en douceur son premier tournoi depuis son élimination en huitièmes de finale contre Iga Swiatek à Wimbledon. Depuis, la joueuse de 26 ans est restée au repos en raison de douleurs au bras droit et a notamment manqué le Ladies Open de Lausanne. Bencic poursuivra sa route en huitièmes de finale contre une Américaine. Ce sera soit face à Sloane Stephens (WTA 40), vainqueure de l'US Open 2017, soit contre Lauren Davis (WTA 54).

L'Australie écrase et élimine le Canada La joie des Australiennes, qui se qualifient pour les 8es de finale tout en �liminant le Canada Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Dos au mur avant l'ultime journée du groupe B, l'Australie n'a pas failli lundi à Melbourne. Les "Matildas" ont dominé le Canada 4-0, décrochant ainsi leur ticket pour les 8es de finale du Mondial tout en boutant hors de la compétition les championnes olympiques 2021. Troisième de cette poule après leur défaite face au Nigeria avec un point de retard sur les Super Falcons et sur le Canada, les Australiennes n'avaient d'autre choix que de s'imposer lundi. Malgré l'absence de leur star Sam Kerr, qui s'était pourtant déclarée apte au service, elles n'ont pas longtemps douté. Le public de Melbourne a ainsi pu exulter dès la 9e minute, en deux temps, la réussite de Hayley Raso ayant tout d'abord été invalidée pour un hors-jeu. La future joueuse du Real Madrid s'est offert un doublé à la 39e, Mary Fowler assommant les championnes olympiques à la 58e. Le 4-0 est tombé dans les arrêts de jeu, sur penalty. L'Australie fait donc mieux que l'autre pays hôte de la compétition, la Nouvelle-Zélande, éliminée après avoir été contrainte au nul dimanche par la Suisse. Les joueuses du coach Tony Gustavsson terminent même en tête de leur groupe, le Nigeria se classant 2e après avoir fait match nul 0-0 face à l'Irlande lundi. Vraisemblablement face au Danemark Les "Matildas", dont l'objectif est d'offrir à leur pays une première demi-finale de Coupe du monde, affronteront lundi prochain en 8e de finale le deuxième de la poule D, vraisemblablement le Danemark. Le Nigeria devrait pour sa part logiquement défier l'Angleterre, championne d'Europe en titre, pour une place en quart.

Nouveau contrat avec Adidas pour plus d'un milliard d'euros Manchester United a sign� un contrat en or avec Adidas Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL HAMBURY Manchester United a annoncé lundi avoir signé un nouveau contrat de 10 ans avec le géant allemand des vêtements de sport Adidas. La valeur minimale est de 900 millions de livres sterling (1,048 milliard d'euros) selon la BBC. Les deux parties, qui sont partenaires depuis la saison 2015/2016, ont déclaré que le nouvel accord se concentrerait de manière significative "sur l'équipe féminine de Manchester United". "Le nouvel accord met davantage l'accent sur l'équipe féminine de Manchester United depuis sa relance en 2018 - poursuivant l'engagement de Manchester United et d'Adidas à faire avancer le jeu féminin", lit-on dans un communiqué sur le site internet du club. "Adidas et Manchester United sont deux des marques les plus importantes du football international et il est tout à fait naturel pour nous de poursuivre notre coopération", a souligné Bjorn Gulden, PDG d'Adidas, dans un communiqué. United n'a donné aucun chiffre pour le nouvel accord, mais la BBC a affirmé qu'il valait au moins 900 millions de livres sterling. A titre de comparaison, Adidas s'est engagé pour une durée de dix ans jusqu'en 2028 avec le Real Madrid pour un montant record évalué entre 120 et 150 millions d'euros par saison. Toujours selon la BBC, le fait pour les Red Devils, qui ont leur billet pour la prochaine C1, de ne pas se qualifier pour la Ligue des champions pendant deux saisons consécutives réduirait les paiements annuels de 30% de la part d'Adidas. La firme allemande s'attend à terminer l'année avec une perte d'exploitation de 450 millions d'euros, selon ses prévisions dévoilées la semaine passée.

L'Espagne a préféré rencontrer la Suisse... Les Espagnoles avaient le sourire au moment de poser pour la photo d'�quipe avant d'�tre corrig�es par le Japon... Image: KEYSTONE/EPA/RITCHIE TONGO C’est l’Espagne de la double Ballon d’Or Alexia Puttalas qui se dressera samedi à Auckland sur la route de la Suisse. Un adversaire que les Suissesses n’attendaient peut-être pas. L’Espagne a pris la deuxième place du groupe C après sa défaite 4-0 sans appel face au Japon à Wellington. Comme si Alexia Puttalas et ses coéquipières préféraient affronter la Suisse plutôt que la Norvège en huitième de finale. L’ampleur du score accrédite la thèse de l’impasse sur cette dernière rencontre du premier tour. La Suisse a été opposée à l'Espagne pour la dernière fois le 6 mars 2019 à Albufeira dans le cadre d’une rencontre amicale. La Roja s’était imposée 2-0. L’an dernier lors de l’Euro en Angleterre, la Roja, privée d’Alexia Puttala, s’était inclinée 2-1 en quart de finale face à l’Angleterre après prolongations.

Une montagne de regrets pour Stan Wawrinka Stan Wawrinka a �chou� sur le fil � Umag. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka (ATP 72) devra encore patienter avant de regagner un tournoi six ans après son doublé au Geneva Open. Le Vaudois a vraiment échoué sur le fil à Umag. Sur la terre battue croate où il s’était imposé il y a... dix-sept ans, Stan Wawrinka s’est incliné 6-7 (5/7) 6-3 6-4 en finale devant Alexei Popyrin (ATP 90). La victoire de l’Australien de 23 ans tient presque du miracle. Diminué physiquement, il n’avait pas franchement le profil du vainqueur au milieu du troisième set. Il a, ainsi, sauvé une balle de 4-2 avant d’être mené 4-3 0-30 par un Stan Wawrinka que tout le Goran Ivanisevic Stadion donnait alors vainqueur. Mais à 4-4, le Vaudois cédait son service après notamment une double faute qui a pesé bien lourd à 15-30 pour perdre le fil de cette finale. Cette défaite bien amère vient conclure une semaine qui avait été jusque-là parfaite pour Stan Wawrinka. Sur la lancée de son titre en double à Gstaad aux côtés de Dominic Stricker, le Vaudois avait dégagé une sorte de force tranquille tout au long de son parcours. Il devait notamment livrer une performance de choix tard samedi soir en demi-finale face à Lorenzo Sonego. Malheureusement comme à Anvers en 2019 face à Andy Murray dans une finale qu’il aurait dû également dû gagner mille fois, Stan Wawrinka n’a pas trouvé le relâchement nécessaire sur les derniers points pour porter le coup fatal. Cette finale d'Umag lui laissera une montagne de regrets. Le bilan de sa semaine à Umag demeure toutefois largement positif. Son parcours lui assure de retrouver lundi une place dans le top 50 de l’ATP. On rappellera que le Vaudois était au 148e rang le 1erenni janvier dernier. A 38 ans, il ne cesse de défier le temps qui passe.

Yverdon: la belle surprise L'Yverdonnois Brian Beyer (� gauche) au duel avec Saidy Janko. Il y avait une sorte de suppl�ment d'�me dans les rangs vaudois dimanche... Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Yverdon Sport a signé l’exploit de la deuxième journée de la Super League. Menés deux fois au score par les Young Boys, les Vaudois ont cueilli un point (2-2) qui devrait lancer leur saison. Une semaine après une performance trop timorée à Zurich pour une défaite 2-0 presque inéluctable, la formation de Marco Schällibaum a démontré dans le huis clos de la Maladière qu’elle pouvait tenir le choc au sein de l’élite. Elle a vraiment regardé le champion en titre les yeux dans les yeux pour un résultat qui répond à une certaine équité. Bien sûr, les Bernois ont dominé le plus souvent, mais Yverdon est resté dangereux de la première à la dernière minute. Le néo-promu aurait, ainsi, pu ouvrir le score après moins de 30 secondes de jeu si Anthony Racioppi ne s’était pas interposé devant Kevin Carlos. Le portier bernois fut toutefois impuissant sur la frappe de Varol Tasar à la 66e et sur la tête d’Evans Maury à la 85e pour les deux premiers buts yverdonnois de la saison. L’unique point noir pour Marco Schällibaum réside peut-être dans la fébrilité de son gardien. La responsabilité de Kevin Martin est engagée sur les deux réussites bernoises avec une sortie trop téméraire dans les pieds de Meschack Elia qui devait provoquer un penalty transformé par Jean-Pierre Nsame à la 45e et une certaine passivité sur la frappe de Filip Ugrinic à la 77e. Recruté cet été, le Canadien Sebastian Breza sera-t-il lancé à la place de Kevin Martin dimanche prochaine lors du derby contre Lausanne ? Dans l’autre rencontre disputée dimanche à 16.30, le FC Bâle s’est imposé 5-2 devant le FC Winterthour après avoir pourtant concédé l’ouverture du score. Ce succès était impératif trois jours après le naufrage en Conference League pour que la maison rhénane ne brûle pas déjà.

Un doublé de Villiger fait tomber le SLO Lars Villiger double buteur Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Lucerne a signé sa première victoire en championnat lors de la 2e journée. Face au Stade Lausanne-Ouchy, les joueurs de Suisse centrale se sont imposés 2-1 grâce à un doublé de Lars Villiger. L'attaquant de 20 ans est entré en jeu à la pause et est devenu le match winner. Il a d'abord donné l'avantage à ses couleurs en n'ayant plus qu'à pousser au fond une passe de Meyer. Villiger a ensuite marqué le but de la victoire à la 85e minute d'un joli tir croisé. La défaite est amère pour les Vaudois. Quelques minutes plus tôt, Elies Mahmoud avait profité d'une mésentente dans la défense lucernoise pour égaliser. Et peu après, Florian Danho avait même le deuxième but au bout du pied, mais le gardien de Lucerne a pu s'interposer du bout du pied. Et malheureusement pour les Stadistes, le buteur Mahmoud - entré en jeu à la 80e minute - a été expulsé dans les arrêts de jeu pour un crachat. Lucerne, avec Ardon Jashari en deuxième mi-temps pour son 21e anniversaire, a réussi sa répétition générale en vue du match retour contre Djurgarden jeudi dans les qualifications de la Conference League.