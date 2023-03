Hüsler encore battu ++ Le FC Bâle accroché

Une soirée historique pour les Devils Timo Meier a donn� la victoire � New Jersey aux tirs au but face aux Capitals jeudi Image: KEYSTONE/AP/Alex Brandon Timo Meier n'a pas tardé à se montrer décisif sous le maillot des Devils. L'Appenzellois a donné la victoire à New Jersey aux tirs au but face aux Capitals jeudi (3-2). Cette rencontre a revêtu un caractère historique: pour la première fois, quatre Suisses ont en effet disputé un match de NHL sous le même maillot. Resté sur le banc lors des deux premières parties jouées par Timo Meier avec les Devils, Akira Schmid a en effet été titularisé devant le filet à Washington. Le Bernois a été crédité de 22 arrêts, dans 4 dans une prolongation où son nouveau coéquipier a écopé d'une pénalité avec 46 secondes à jouer. Timo Meier s'est parfaitement repris en inscrivant l'unique tir au but dans le "shootout", juste après qu'Alex Ovechkin avait manqué la cible pour les Capitals. Nico Hischier a pour sa part échoué sur son tir au but. Le capitaine de New Jersey avait cependant réussi un assist sur le 2-1 de Dawson Mercer (28e), signant son 59e point en 63 apparitions cette saison. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler s'est quant à lui fait plus discret, bloquant tout de même deux tirs des Capitals. Fiala se blesse Deux autres Suisses ont réalisé un assist jeudi soir. Meilleur compteur helvétique dans cet exercice 2022/23, Kevin Fiala a réussi son 68e point dans un match gagné 5-2 par les Kings sur la glace de l'Avalanche de Denis Malgin. Le St-Gallois s'est toutefois blessé à un genou lors d'un choc avec un adversaire. Janis Moser a quant à lui atteint la barre des 20 assists lors d'une partie remportée 4-1 par les Coyotes face aux Predators de son modèle Roman Josi (30'17'' de jeu!). Le défenseur biennois (25 points cette saison) a vu son tir de la 9e minute dévié par Brett Ritchie pour l'ouverture du score d'Arizona.

Hüsler n'y arrive plus Marc-Andrea H�sler s'est inclin� d'entr�e � Indian Wells Image: KEYSTONE/EPA AAP/JONO SEARLE Marc-Andrea Hüsler (ATP 51) n'y arrive plus. Le gaucher zurichois s'est incliné d'entrée à Indian Wells pour subir sa cinquième défaite consécutive, la quatrième dans un 1er tour. Battu dès son entrée en lice à Rotterdam, Marseille et Dubaï, Marc-Andrea Hüsler a été vaincu 7-6 (7/4) 3-6 6-4 par l'Espagnol Pedro Martinez (ATP 120) jeudi dans le désert californien. Il n'a gagné qu'un seul match depuis son exploit signé en Coupe Davis face à Alexander Zverev, au 1er tour à Montpellier. Le no 1 helvétique avait pourtant toutes les cartes en main dans son deuxième face-à-face avec Pedro Martinez. Il a, ainsi, réalisé le premier break de la manche décisive pour mener 4-2 service à suivre. Incapable d'enfoncer le clou, il a cependant perdu les quatre derniers jeux de cette partie. Auteur de 16 aces pour 5 doubles fautes, Marc-Andrea Hüsler n'a même remporté que 4 des 20 derniers points du match, concédant ses deux derniers jeux de service. Il a notamment perdu 8 points d'affilée pour laisser son adversaire revenir de 2-4 à 4-4.

Conference League: Bâle accroché par Slovan Bratislava La t�te d'Amdouni sur le poteau � la 91e Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle a été tenu en échec 2-2 au Parc Saint-Jacques par Slovan Bratislava en 8es de finale aller de Conference League. Ce résultat obligera les Rhénans à un exploit au retour dans une semaine. Pour la troisième fois de la saison, Bâle n'a donc pas réussi à battre cet adversaire coriace. En phase de groupes, le Slovan avait gagné 2-0 à Bâle et il y avait eu 3-3 dans la capitale slovaque. La quatrième sera-t-elle la bonne? Disposé de manière offensive par Heiko Vogel, le FCB a montré de belles choses dès les premières minutes de la rencontre. Il n'a pas tardé à être récompensé avec l'ouverture du score d'Amdouni dès la 6e: l'attaquant surgissait sur un ballon repoussé par le portier du Slovan après une frappe de Ndoye. Une VAR qui prend son temps Les Rhénans ont continué de donner le ton, avant d'être surpris par l'égalisation de Medvedev (17e). Le but a été validé par la VAR après presque cinq minutes d'attente... Cette réussite a momentanément coupé l'élan bâlois, mais les rotblau ont repris l'avantage à la 40e par Zeqiri, sur un service de Kade. Hitz a ensuite sauvé son camp dans les arrêts de jeu face à Abubakari. Moins animée La seconde période a été moins animée. Les visiteurs ont tenté de mettre la pression pour revenir à hauteur de leurs adversaires. Ils y sont parvenus sur leur première occasion, un centre de Weiss repris de la tête par Abubakari (70e). Le Slovan a mieux fini, les joueurs du FCB semblant progressivement accuser la fatigue. Amdouni a pourtant failli donner la victoire aux siens à la 91e, mais sa tête a été repoussée par le poteau! Mais le nul semble logique au vu de la physionomie des débats.

Fin de saison abrupte pour Fribourg-Gottéron L'attaquant su�dois de Fribourg-Gott�ron Jacob De la Rose va r�ussir un sauvetage extraordinaire en suppl�ant son gardien Reto Berra. Image: KEYSTONE/Samuel Golay Comme Lausanne, la saison de Fribourg-Gottéron se termine abruptement avant les play-off. Les joueurs de Christian Dubé se sont inclinés 2-0 sur la glace de Lugano, qui remporte 2-0 la série. En revanche, Berne n'a pas assuré sa qualification. Le club de la capitale s'est incliné 4-1 à Kloten. Les deux équipes se retrouveront samedi pour un troisième match décisif. La réaction des Fribourgeois fut trop tardive à la Resega. Pendant deux tiers-temps, ils ont été largement dominés par les Tessinois, devant beaucoup à leur portier Reto Berra de les avoir gardés dans le match. Lugano a posé un premier jalon à la 35e minute lorsque Troy Josephs a ouvert le score après un gros travail de Giovanni Morini et un rebond concédé par Berra. Les coéquipiers de Raphael Diaz sont bien revenus sur la glace avec une grande volonté lors de la troisième période, mais ils ne se sont jamais créé de véritables chances de but. Le portier Koskinen a multiplié les arrêts dans ces dernières vingt minutes, mais jamais on a senti les Fribourgeois proches de l'égalisation. Markus Granlund a marqué le 2-0 dans la cage vide à 53'' du terme du temps réglementaire. Ainsi, pour la deuxième fois de suite, les Tessinois ont franchi le pré-play-off avec le premier match à l'extérieur comme face à Genève-Servette une année auparavant. Ils retrouveront dès mardi prochain les Genevois pour une série qui sentira bon l'esprit de revanche. DiDomenico coule Berne Quand Chris DiDomenico est mal luné, son équipe en pâtit. Le Canadien a fait tourner le match contre Kloten avec une faute totalement inutile sur Flurin Randegger au milieu de la patinoire (21e). Le bouillant Canadien a écopé d'une pénalité de 5 minute. Période pendant laquelle, les Zurichois ont inscrit deux buts par le prodige autrichien David Reinbacher et le Canadien Jonathan Ang. Les Bernois ne se sont jamais remis complètement de ce double coup du sort. Certes, l'Allemand Dominik Kahun a bien réduit le score sur le premier power-play de son équipe (29e). Kloten a repris deux buts d'avance grâce au revenant Axel Simic, réintroduit après quatre matches en tribune. Le Gruérien a nettoyé la lucarne de Wütrich (50e). La partie s'est terminée par de nombreux règlements de compte qui ne laissent rien présager de bon pour le troisième match samedi dans la capitale.

Un retour gagnant en Californie pour Stan Wawrinka Stan Wawrinka: un premier tour bien n�goci� malgr� la perte du deuxi�me set. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Stan Warwrinka (WTA 100) n'a pas failli à Indian Wells`! Le Vaudois a passé victorieusement le cap du premier tour à la faveur de son succès 6-4 1-6 6-1 devant Alexsandar Vukic (ATP 186). Face au qualifié australien, Stan Wawrinka a su reprendre la main tout de suite après la perte du deuxième set. Il signait, ainsi le break pour mener 2-0 et pour signer sa première victoire dans le désert californien depuis quatre ans. On précisera qu'il avait été finaliste de ce premier Masters 1000 de l'année en 2017 face à Roger Federer. Stan Wawrinka affrontera au deuxième tour Miomir Kecmanovic (ATP 31) qu'il rencontrera pour la première fois. Quart de finaliste l'an dernier à Indian Wells, le Serbe de 23 ans a été finaliste cette année à Delray Beach. Mais rien ne dit que Stan Wawrinka n'aura pas sa chance samedi contre le joueur de Belgrade.

Une première qui a tourné court Une d�faite sans appel pour Leandro Riedi. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le premier match de Leandro Riedi (ATP 135) dans le tableau principal d'un Masters 1000 a tourné court. Le Zurichois a concédé une défaite expéditive à Indian Wells. Issu des qualifications, Leandro Riedi s'est incliné 6-1 6-1 devant Jack Draper (ATP 56) en seulement 56 minutes. Face au gaucher britannique, il n'a gagné qu'un seul des sept jeux de service qu'il a livrés. Il est vrai que Jack Draper s'est affirmé à 22 ans comme l'une des promesses du Circuit. Si son physique ne le lâche pas comme lors de son premier tour à Melbourne en janvier face à Rafael Nadal, il est capable d'évoluer à un très haut niveau. Malgré cette défaite, Leandro Riedi n'a pas perdu son temps dans le désert californien. Sa qualification pour le tableau principal lui a, en effet, permis de gagner 14 places au classement ATP du jour.

Belle performance de Sebastian Stalder Sebastian Stalder: une belle course Image: KEYSTONE/AP/Anders Wiklund Sebastian Stalder a brillé de lors l'individuel (20 km) d'Östersund. Le Zurichois âgé de 25 ans a pris la 7e place et a ainsi égalé son meilleur résultat au plus haut niveau. Il y a un peu moins de trois semaines, le Suisse avait fini 7e de la mass start des Mondiaux à Oberhof. En Coupe du monde, ses meilleurs classements étaient deux places de 8e. Stalder a réussi 19 de ses 20 tirs, tout comme Niklas Hartweg. Mais il n'a perdu que 2'23 sur le vainqueur, l'Allemand Benedikt Doll, alors qu'Hartweg a concédé plus de 4 minutes et a dû se contenter du 26e rang. Assuré de la victoire finale, Johannes Thingnes Boe avait renoncé à s'aligner, après avoir contracté le Covid-19. L'Italiene Tommaso Giacomel et le Norvégien Vetle Christiansen ont complété le podium. Chez les dames, Amy Baserga a terminé meilleure Suissesse à la 19e place. La Schwytzoise de 22 ans a manqué un meilleur classement, tout comme Lena Häcki-Gross (22e), à cause de deux fautes de tir. Cette course de 15 km a été remportée par l'Italienne Dorothea Wierer. Elle s'est imposée devant sa compatriote Lisa Vittozzi et l'Allemande Denise Herrmann-Wick.

Le Néerlandais Olav Kooij remporte la 5e étape au sprint Le Slov�ne Tadej Pogacar est toujours leader de Paris - Nice. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le Néerlandais Olav Kooij (Jumbo-Visma) a enlevé la cinquième étape de Paris - Nice, la plus longue de l'épreuve, à l'issue d'un sprint massif à Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme. Il a devancé le Danois Mads Pedersen et le Belge Tim Merlier. Le Slovène Tadej Pogacar conserve le maillot jaune de leader au bout des 212,4 km parcourus sous le soleil et sur un tempo langoureux. Mais il ne possède plus que six secondes d'avance sur le Français David Gaudu, qui lui en a repris quatre en remportant le sprint intermédiaire, et 46 secondes sur son grand rival danois Jonas Vingegaard, avant les trois dernières étapes. Vendredi, la course arrive à La Colle-sur-Loup, avant un week-end final dans la région de Nice qui s'annonce autrement plus animé que la lente procession vers Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Anthony Baron prolonge jusqu'en 2025 à Servette Anthony Baron lors d'un match contre Winterthour. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le Servette FC, deuxième de Super League, a prolongé de deux saisons le contrat d'Anthony Baron (29 ans). Le défenseur français est donc sous contrat avec le club genevois jusqu'à l'été 2025. Après un passage à Yverdon, il est arrivé à Genève à l’été 2022 dans un projet initial d'accompagner la relève servettienne en M21. Ses performances ont su convaincre le staff de la première équipe. Il a effectué ses débuts en Super League le 20 octobre contre Grasshopper.

Roglic remporte la 4e étape devant Alaphilippe Le Slov�ne Primoz Roglic s'est montr� le plus rapide � Tortoreto devant Julian Alaphilippe. Image: KEYSTONE/AP Primoz Roglic a remporté la quatrième étape de Tirreno-Adriatico, la plus longue (218 km) des sept étapes de l'épreuve qui s'étire jusqu'à dimanche, en devançant Julian Alaphilippe à Tortoreto. Le Slovène de 33 ans (Jumbo-Visma) signe ainsi d'une victoire, la 66e de sa carrière, son retour en compétition après sa lourde chute sur la Vuelta en septembre. Au terme de l'ascension de 3 km menant à Tortoreto, que le peloton a parcouru à trois reprises, Roglic a été le plus costaud pour s'imposer devant Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) et le Britannique Adam Yates (UAE). Filippo Ganna, qui portait le maillot de leader depuis la première étape en contre-la-montre, lundi, n'a pu lutter dans l'ascension et laisse le maillot azzurro de leader à l'Allemand Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe). Roglic, vainqueur de la "Course des deux mers" en 2019, est deuxième à six secondes.

FC Sion: David Bettoni en "mission" David Bettoni est le nouvel entra�neur du FC Sion Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Une année après l'expérience malheureuse d'Alain Casanova à Lausanne, le FC Sion tente à son tour un pari hasardeux: engager un coach français qui ignore presque tout des réalités du football suisse. Adjoint de Zinédine Zidane au Real Madrid, David Bettoni se lance à 51 ans dans cette terre inconnue que n'avait su apprivoiser son compatriote à la Tuilière. "Je pense que je trouve à Sion un contexte idéal pour moi", avance toutefois le technicien français qui est, faut-il le rappeler, le troisième entraîneur à diriger cette saison l'équipe sédunoise après Paolo Tramezzani et Fabio Celestini. "Le nerf de la guerre pour un entraîneur est de gagner des matches. Pas seulement à Sion", poursuit David Bettoni comme pour justifier ce carrousel infernal. "Je veux apporter mon abnégation, mon expérience. Je veux accompagner les joueurs pour qu'ils performent, explique-t-il. Je ne suis pas venu ici pour donner des leçons ou pour apprendre aux joueurs à jouer au football. Je suis très humble. Mais je sais que je suis en mission. La situation du club ne permet pas encore de s'inscrire à long terme." Mais si la greffe prend, David Bettoni espère rester encore de longs mois à la tête du club le plus atypique du pays. L'objectif de cette mission est, bien sûr, le maintien en Super League. Avant-derniers du classement à égalité de points toutefois avec la "lanterne rouge" Winterthour, le FC Sion risque, dans le pire des cas, de disputer un barrage contre le troisième de Challenge League pour éviter la culbute. "L'équipe manque de confiance en raison d'une panne de résultats. Je sais que la regagner est très dur. Mais j'ai découvert un groupe homogène, à l'écoute. J'ai été aussi favorablement impressionné par la compétence du staff médical. La peur et le doute ne m'habitent pas. Sinon je serais resté à Madrid dans une capitale magnifique où de beaux projets m'attendaient."

L'arrivée du Tour de Suisse à St-Gall Le Tour de Suisse 2023 arrivera � St-Gall Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les dernières étapes du Tour de Suisse de cette année (du 11 au 18 juin) sont connues. La 86e boucle nationale s'achèvera en Suisse orientale. La 7e étape du samedi 17 juin mènera de Tübach à Weinfelden. Dans le chef-lieu thurgovien, la 4e édition du Tour féminin sera en outre lancée le soir avec une course en circuit. Le Tour masculin s'achèvera le lendemain avec la 8e étape, un contre-la-montre à travers la ville de St-Gall. Avec un parcours d'environ 25 kilomètres et un profil vallonné, les coureurs devront encore une fois tout donner à la fin. "Il est possible de gagner beaucoup de temps au classement général, mais aussi d'en perdre, déclare le directeur sportif David Loosli. Outre la lutte pour le podium, nous nous attendons à un duel passionnant pour la victoire qui pourrait bien être dans le viseur des spécialistes suisses de l'exercice." Les femmes disputeront également un contre-la-montre sur le même parcours dimanche. Lundi suivra l'étape menant à Ebnat-Kappel, où sera donné mardi le départ de la 4e et dernière étape de ce Tour féminin.

Kilde renonce à Kranjska Gora, un 2e grand globe pour Odermatt Marco Odermatt va pouvoir ajouter un 2e grand globe de cristal � sa collection Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Marco Odermatt pourra skier sans pression à Kranjska Gora ce week-end. Aleksander Aamodt Kilde renonce à participer aux deux géants en Slovénie et offre donc le grand globe au Nidwaldien. Il n'y avait pas beaucoup de suspense avant les deux épreuves en Slovénie, mais c'est désormais certain, Marco Odermatt pourra brandir son deuxième grand globe de cristal à Soldeu dans une dizaine de jours. Au bénéfice de 386 points d'avance sur le Norvégien (1626 contre 1240), "Odi" ne peut plus être rejoint par le Scandinave en Andorre puisqu'il ne restera que quatre courses dont un slalom où le Norvégien, spécialiste de vitesse, ne participera pas. Avec ce deuxième grand globe, Odermatt est le deuxième Suisse après Pirmin Zurbriggen (1984, 87, 88 et 90) à remporter plus qu'un globe du général de la Coupe du monde. Pour Odermatt, l'objectif pourrait être désormais de battre le record de points sur une saison détenu depuis la saison 99/00 par Hermann Maier et ses 2000 unités. L'alien d'Hergiswil possède aujourd'hui 1626 points et cinq courses pour porter cette marque à des sommets encore jamais atteints avec trois géants, un Super-G et une descente. Ceci tout en se souvenant de sa blessure au genou sur la première des deux descentes de Kitzbühel qui l'a privé des points de deux Streif et du géant de Schladming. Autre marque atteignable par le Nidwaldien en cette fin de saison, le nombre de succès sur une seule saison. Odermatt en est à 9 alors que le record d'Ingemar Stenmark est de 14 et date de la saison 1978/79.

Les Hawks renouent avec la victoire Capela a souffert face � Porzingis mercredi Image: KEYSTONE/AP/Alex Brandon Battu à deux reprises par Miami dans ses deux dernières sorties, Atlanta a renoué avec la victoire mercredi en NBA. Les Hawks ont battu les Wizards 122-120 à Washington pour afficher à nouveau un bilan équilibré (33 succès, 33 défaites). L'homme du match dans le camp des Hawks fut une nouvelle fois le meneur Trae Young (28 points, 10 assists). Mais c'est bien De'Andre Hunter qui a tenu la vedette dans le "money time", réussissant une action à 4 points cruciale à 1'07'' du "buzzer" avant de donner quatre longueurs d'avance à son équipe (119-115) en rentrant ses deux lancers-francs avec 18''1 à jouer. Clint Capela ne fut en revanche pas à la fête mercredi, même s'il a pu inscrire 13 points. Le pivot genevois n'est pas parvenu à contenir l'intérieur des Wizards Kristaps Porzingis, auteur de 43 points (son record en carrière). Le Meyrinois n'a en outre capté que 3 rebonds, son plus faible total sur un match depuis mars 2018.