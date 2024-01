Hüsler passe les qualifs ++ Kvitova met sa carrière en pause

Hüsler passe l'écueil des qualifications à Hong Kong Hüsler s'est hissé dans le tableau final à Hong Kong Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER La saison 2024 démarre de manière positive pour Marc-Andrea Hüsler (ATP 194). Le Zurichois s'est hissé dans le tableau principal de l'ATP 250 de Hong Kong en gagnant deux matches lors des qualifications. Marc-Andrea Hüsler, qui avait atteint la 47e place mondiale en février dernier, n'a mis que 49 minutes pour décrocher son ticket pour le tableau principal lundi. Le gaucher a écrasé le Finlandais Otto Virtanen (ATP 168) 6-2 6-0 au 2e tour des qualifications, en ne perdant que 2 points sur son service. Le Zurichois n'a pas gagné le moindre match sur le circuit principal depuis le mois d'août, à Winston-Salem, où il avait bénéficié de l'abandon d'Alexander Shevchenko. Sa dernière victoire à la régulière dans le tableau final d'un tournoi ATP remonte au mois de juin, sur le gazon d'Eastbourne.

Petra Kvitova, enceinte, met sa carrière en pause Petra Kvitova met sa carrière entre parenthèses en raison d'une grossesse Image: KEYSTONE/FR171669 AP/JIM RASSOL Après Belinda Bencic, une autre championne met sa carrière entre parenthèses en raison d'une grossesse. La Tchèque Petra Kvitova, double championne de Wimbledon, a annoncé être enceinte. "En ce premier jour de 2024, je voulais vous souhaiter une bonne année et partager cette réjouissante nouvelle: Jiri (réd: Vanek, son coach et mari) et moi allons accueillir un bébé dans notre famille cet été !", a annoncé la 17e joueuse mondiale, âgée de 33 ans, sur son compte Instagram. "Même si mon voyage annuel en Australie et mes compétitions dans le sport que j'aime me manqueront, j'ai hâte de passer du temps à la maison pour préparer cet excitant nouveau chapitre de nos vies", a ajouté Petra Kvitova, championne de Wimbledon 2011 et 2014 et lauréate de 31 titres en simple.

Les Blackhawks fessés à Dallas, Kurashev sauve l'honneur Kurashev a profité d'un caviar de Bedard pour sauver l'honneur des Blackhawks dimanche Image: KEYSTONE/AP/Charles Rex Arbogast Chicago a subi une lourde défaite dimanche en NHL. Les Blackhawks se sont inclinés 8-1 sur la glace de Dallas, Philipp Kurashev sauvant leur honneur après 39'' de jeu dans le troisième tiers. L'attaquant bernois de Chicago a inscrit son 7e but de la saison - son 22e point au total - sur une séquence de "power play", profitant d'un caviar du no 1 de la draft Connor Bedard. Mais les Blackhawks avaient alors déjà concédé cinq buts, dont trois dans le premier tiers-temps. Chicago avait déjà subi la loi des Stars deux jours plus tôt au Texas, mais en prolongation. Les Blackhawks ont déjà concédé 25 défaites durant ce championnat 2023/24, dont 8 dans leurs 10 dernières parties, et pointent au 8e et dernier rang de la Central Division. Deuxièmes de cette même Division, les Jets de Nino Niederreiter ont quant à eux cueilli dimanche leur deuxième succès en l'espace de 24 heures face à Minnesota (3-2). Auteur d'un doublé la veille, l'attaquant grison est resté plus discret dans le camp de Winnipeg, qui reste sur quatre victoires dans ses cinq derniers matches.

Capela et les Hawks renouent avec la victoire Capela (15) a passé la barre des 7000 points marqués en saison régulière dimanche Image: KEYSTONE/AP/Jose Luis Magana Les Hawks ont renoué avec la victoire en NBA juste avant de fêter la nouvelle année. Battus lors de leurs quatre précédents matches, Clint Capela et ses équipiers sont allés s'imposer 130-126 sur le parquet de Washington dimanche après-midi. Quatre joueurs d'Atlanta ont signé un double double dans cette partie, parmi lesquels Clint Capela. Auteur de 11 points - à 5/11 au tir -, 17 rebonds et 3 passes décisives, il a par ailleurs passé dimanche la barre des 7000 points marqués en saison régulière. Le Genevois est l'un des dix joueurs en activité à afficher plus de 7000 points, 6000 rebonds et 800 contres à son compteur. Emmenés par Trae Young (40 points, 13 assists), les Hawks ont joué à se faire peur avant de décrocher leur troisième succès en trois duels livrés face aux Wizards cette saison. Ils menaient tranquillement 123-108 à 2'16'', mais ont relancé quelque peu les espoirs de Washington en ne rentrant que 7 des 14 lancers-francs dont ils ont bénéficié par la suite. Atlanta, qui n'a gagné que 4 de ses 14 dernières parties, reste scotché au 11e rang de la Conférence Est avec un bilan total de 13 succès pour 19 défaites. Pour Washington, troisième plus mauvaise équipe de la Ligue, il s'agissait de la 26e défaite en 32 matches disputés cette saison.

Retour gagnant pour Naomi Osaka à Brisbane Naomi Osaka a signé un retour gagnant lundi Image: KEYSTONE/EPA/JONO SEARLE Ex-no 1 mondial, Naomi Osaka a remporté son premier match après plus d'un an d'absence lundi. La Japonaise s'est imposée de haute lutte face à l'Allemande Tamara Korpatsch (WTA 83) au 1er tour du WTA 500 de Brisbane, 6-3 7-6 (11/9) en 1h47' de jeu. "J'étais très nerveuse, mais j'étais contente d'être là", a déclaré Naomi Osaka, qui n'avait plus joué depuis septembre 2022, confrontée notamment à des soucis de santé mentale, et qui a par ailleurs eu un enfant en juillet. Son début de match fut idéal, avec un premier break réalisé d'entrée et un second pour boucler la première manche. Le deuxième set fut plus accroché, Naomi Osaka manquant ainsi l'occasion de conclure au moment de servir à 5-4. Elle a même dû écarter deux balles de set au tie-break, forçant la décision sur sa troisième balle de match. La Japonaise a souligné que la maternité avait changé sa vision du jeu et qu'elle s'était sentie trop isolée des fans et des autres joueuses auparavant. "Les deux dernières années où j'ai joué avant d'avoir ma fille, je n'ai pas rendu autant d'amour qu'on ne m'en a donné", a-t-elle estimé. "J'ai vraiment l'impression que c'est ce que je veux faire désormais. J'apprécie vraiment que les gens viennent m'encourager".

La Suisse battue par la République tchèque Julien Rod (au 1er plan) buteur contre la République tchèque. Image: KEYSTONE/AP/Adam Ihse La Suisse n’a pas déjoué les pronostics lors de son ultime match en phase de poules du Championnat du monde M20. Elle s’est inclinée 4-2 devant la République tchèque à Goeteborg. La Suisse a tenu le score jusqu’à la 53e minute grâce aux deux réussites dans le tiers intermédiaire de Simon Meier et de Julien Rod qui lui a permis de revenir à 2-2. Malgré les prouesses du portier biennois Alessio Beglieri qui a détourné 31 tirs, la sélection dirigée par Marcel Jenni a lâché prise dans le money time. Cette défaite ne remet fort heureusement pas en question sa qualification pour les quarts de finale, acquise grâce à son succès de la veille contre la Norvège. Son quart de finale l’opposera le 2 janvier à Goeteborg à la Suède, victorieuse du Groupe A devant le Canada et la Finlande.

Un record d'Europe égalé pour Dominic Lobalu Un record d'Europe égalé pour Dominic Lobalu. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Dominic Lobalu a frappé très fort lors des 5 km de Barcelone. L’athlète du LC Brühl a, en effet, égalé le record d’Europe de la distance du Français Jimmy Gressier. Dominic Lobalu a signé un chrono de 13’12’’ pour remporter l’épreuve. Depuis le 7 septembre dernier, Dominic Lobalu court sous les couleurs suisses. Seulement, il n’est pas encore autorisé à s’aligner dans les grands championnats. Swiss Athletics a toutefois déposé auprès de World Athletics une demande pour que cette interdiction tombe. Ce chrono de 13’12’’ ne sera, ainsi, pas considéré comme un nouveau record de Suisse dans la mesure où Dominic Lobalu ne pourra être autorisé à disputer les Championnats de Suisses qu’à partir du... 1er janvier 2024. Le record de Suisse du 5 km appartient ainsi toujours à Julien Wanders. Le Genevois avait couru en 13’29’’ en 2019 à Monaco.

Les Gunners à bout de souffle Une fin d'année éprouvante pour Martin Odegaard et Arsenal. Image: KEYSTONE/EPA/TOLGA AKMEN Moins de trois jours après sa défaite 2-0 à domicile contre West Ham, Arsenal a perdu un nouveau derby. Les Gunners se sont inclinés 2-1 à Craven Cottage devant Fulham. Arsenal risque de traîner ses deux défaites comme un véritable boulet jusqu’à la fin de la saison. Une victoire aurait permis aux Gunners de reprendre provisoirement la tête du classement avant le match de Liverpool contre Newcastle lundi soir. En cas de succès, les Reds compteront cinq points d’avance sur Arsenal. L’ouverture du score de Buyako Saka a la 5e minute avait pourtant placé les Gunners sur les bons rails. Seulement, ils devaient balbutier leur football au fil des minutes pour s’incliner logiquement sur des réussites du Mexicain Raul Gimenez (29e) et du Jamaïcain Bobby Decordova-Reid (59e).

Le HC Davos douze ans après Le HC Davos: une 16e victoire à la Coupe Spengler pour terminer l'année en apothéose. Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Le HC Davos retrouve sa splendeur. Le club grison a remporté l’édition 2023 de la Coupe Spengler à la faveur de son succès 5-3 en finale devant Pardubice. La formation dirigée par Josh Holden inscrit son nom pour la 16e fois au palmarès d’un tournoi sans doute plus prisé que la Ligue des Champions. Elle égale ainsi le Team Canada, éliminé la veille par Pardubice au terme d’une demi-finale vraiment renversante. Incapable de gagner cette saison trois matches de rang en championnat, le HC Davos a témoigné de ressources insoupçonnées lors de cette Coupe Spengler. Sa remontada en phase de poules contre le Team Canada et sa victoire sur le fil en demi-finale face à Frolunda ont précédé une finale que l’on doit qualifier de "maîtrisée" contre les Tchèques. Les renforts de Henrik Haapala (Lausanne), de Jesper Olofsson (Bienne) et de Calle Andersson (Lugano) ont bien sûr permis à Josh Holden de bénéficier d’une plus grande marge de manœuvre qu’en championnat. Avec ce trio, le HCD était vraiment armé pour fêter dignement les 100 ans de cette Coupe Spengler et pour mettre fin à une interminable attente de 12 ans. Mené 2-0, Pardubice a inscrit deux buts en l’espace seulement de 13’’ pour relancer cette finale. Mais Klas Dahlbeck devait redonner l’avantage aux Grison à 62’’ de la fin de ce tiers intermédiaire complètement fou. 31’’ seulement après le début de l’ultime période, Dennis Rasmussen signait le 4-2 pour classer l’affaire. Avec ses 5 buts et ses 2 assists, le Suédois a été le grand homme de tournoi. Ses statistiques lors de cette Coupe Spengler tranchent vraiment avec celles en championnat avec seulement 3 buts en 28 matches... Également crédité de 7 points, Henrik Haapala aura quant à lui, réussi une pige magistrale avant de rentrer à Lausanne.

Rafael Nadal est fixé sur son sort Les choses sérieuses commenceront mardi pour Carlos Moya et Rafael Nadal (au premier plan). Image: KEYSTONE/EPA/DARREN ENGLAND Rafael Nadal (ATP 672) est fixé ! Il retrouvera ce mardi à Brisbane une vieille connaissance pour son grand retour aux affaires après 50 semaines d’absence. Le Majorquin sera, en effet, opposé à... Dominic Thiem (ATP 98) qu’il affrontera pour la quinzième fois. L’Autrichien s’est extrait des qualifications après ses succès 2-6 7-6 (7/4) 6-4 face à l’Australien James McCabe (ATP 272) et 3-6 6-4 6-4 devant Giulio Zeppieri (ATP 135). Le vainqueur 2020 de l’US Open n’a pas traversé ses qualifications de la manière la plus douce avec notamment l’apparition samedi contre McCabe d’un... serpent venimeux sur le court. Rafael Nadal compte neuf victoires face à l’Autrichien. Il l’a notamment battu à deux reprises en finale de Roland-Garros.

Roman Josi: un but qui compte Roman Josi congratulé par ses coéquipiers après son but qui fera date. Image: KEYSTONE/AP/Susan Walsh Le doublé de Nino Niederreiter face à Minnesota en début de journée a lancé un assez beau samedi pour les Suisses. Trois autres compères du Grison ont trouvé. eux aussi, le chemin des filets. Roman Josi fut toutefois le seul à connaître comme El Nino les joies de la victoire. Le Bernois a signé sa huitième réussite de la saison lors du succès 3.-2 aux tirs au but de Nashville à Washington. Il a inscrit le 2-0 sur une séquence de power play pour un 166e but en saison régulière qui lui permet d’égaler le record de Shea Weber, le défenseur jusqu’à ce samedi 30 décembre le plus percutant de l’histoire des Predators. Buteur également pour la huitième fois, Kevin Fiala s’est incliné 3-2 avec Los Angeles à domicile dans ce même exercice des tirs au but face à Edmonton. Les Kings menaient pourtant 2-0 après la première période. Nico Hischier a connu les mêmes tourments que le St. Gallois. A Boston, le capitaine a ouvert le score pour New Jersey - son huitième but de la saison également... - avant une issue malheureuse. Les Devils se sont, en effet, inclinés 5-2 alors qu’ils restaient sur trois victoires de rang.

Detroit gagne enfin Le soulagement de Jalen Duren (0) et des Pistons au buzzer. Image: KEYSTONE/AP/Carlos Osorio L’horrible compteur s’est arrêté à 28 pour Detroit ! Privés de victoire depuis le 28 octobre, les Pistons ont enfin revu la lumière. Sur leur parquet, les Pistons se sont imposés 129-127 devant Toronto grâce notamment aux 30 points et 12 assists de Cade Cunningham. Une défaite de plus aurait fait de Detroit la "pire" équipe de l’histoire de la NBA dans la mesure où seul Philadephia avait traversé une telle série de 28 matches sans victoire, à cheval toutefois sur deux saisons. Jamais avant Detroit, une équipe n'avait perdu 28 fois de suite dans le même exercice. La "chance" des Pistons fut d’affronter samedi une équipe qui venait de perdre trois joueurs lors d’un accord noué avec les Knicks. OG Anunoby, Precious Achiuwa et Malachi Flynn sont partis à New York, remplacés par RJ Barett et Immanuel Quickley qui n’étaient bien sûr pas encore opérationnels.

Une belle carte à jouer pour Lulu Sun Lulu Sun dans le tableau principal du tournoi d'Auckland. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Lulu Sun (WTA 214) a conclu son année de la plus belle des manières. La Genevoise de 22 ans a, en effet, passé le cap des qualifications du tournoi WTA 250 d’Auckland. Lulu Sun s’est imposée 6-2 6-2 devant l’Australienne Destanee Aiava (WTA 165) et 7-6 (7/1) 7-6 (7/4) face à la Slovaque Viktoria Hruncakova (WTA 81). Son adversaire mardi au premier tour sera l’Américaine Mccartney Kessler (WTA 221) qui est également issue des qualifications. Les deux joueuses s’affronteront pour la première fois. La tête de série no 1 du tableau la no 3 mondiale et victorieuse de l’US Open Coco Gauff.

La Juve bat la Roma et revient à deux points de l'Inter Filip Kostic (Juventus) tente de passer le Romain Rasmus Kristensen. Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari La Juventus est venue à bout de la Roma (1-0) en clôture de la 18e journée de la Serie A, et remporte ainsi 3 points précieux qui lui permettent de revenir à deux longueurs du leader, l'Inter Milan. Le club turinois, 2e avec 43 points, ne relâche pas la pression sur les Intéristes et profite de leur faux pas vendredi sur la pelouse du Genoa (1-1). La première période a été rythmée de part et d'autre du terrain, avec des occasions franches des deux côtés, comme la puissante reprise du Romain Bryan Cristante qui a trouvé le poteau (4e), ou encore la demi-volée du Turinois Filip Kostic sauvée in extremis par le défenseur Evan Ndicka (43e). La Juve a finalement ouvert le score au retour des vestiaires grâce à Adrien Rabiot (47e), qui a réalisé le geste parfait pour crucifier Rui Patricio après avoir été parfaitement servi par une talonnade de Dusan Vlahovic. Le club piémontais a failli doubler la mise à la 88e minute, mais le but de Federico Chiesa a été refusé par l'arbitre pour hors-jeu.