Huit joueurs quittent le HC Lugano ++ Max Verstappen en pole

Huit joueurs quittent le HC Lugano L'attaquant canadien Brett Connoly ne jouera plus au HC Lugano, la saison prochaine. Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Le HC Lugano annonce le départ de huit joueurs. Les attaquants canadiens Kris Bennett, Troy Josesphs et Brett Connoly ne seront notamment plus tessinois, la saison prochaine. Côté joueurs suisses, le défenseur Elia Riva part à Zoug et le gardien Davide Fadani quittent les bords du Ceresio. L’attaquant autrichien à licence helvétique Raphaël Herburger ne sera plus non plus luganais. Quant à Jari Näser et Loïc Vedova, ils ont décidé de quitter le monde du hockey sur glace professionnel pour prioriser leurs études universitaires.

GP d'Australie: Max Verstappen en pole Max Verstappen partira en pole, dimanche � Melbourne. Image: KEYSTONE/AP Max Verstappen (Red Bull) a signé la pole au Grand Prix d'Australie. Le Hollandais partagera la première ligne avec le Britannique George Russell (Mercedes). Max Verstappen, double champion du monde en titre, partira dimanche en pole position du Grand Prix d'Australie, troisième manche du championnat du monde de Formule 1, après avoir dominé les qualifications samedi. Il s'agit de la deuxième pole de la saison pour le Néerlandais après celle décrochée à Bahreïn lors du GP inaugural. Lors des qualifications, Max Verstappen (Red Bull) a devancé les deux Mercedes des Britanniques George Russell (2e) et Lewis Hamilton (3e). Vainqueur du dernier Grand Prix en Arabie Saoudite, il y a quinze jours, Sergio Perez (Red Bull) partira en 20e et dernière position sur la grille, dimanche. Le Mexicain est parti à la faute dans son premier tour lancé, finissant sa course dans les graviers.

Les Jets s'accrochent à la 2e "wild card" Niederreiter (62) inscrit le 5-0 pour les Jets face Image: KEYSTONE/AP/John Woods Winnipeg s'accroche à la deuxième "wild card" donnant accès aux play-off dans la Conférence Ouest de NHL. Les Jets ont dominé Detroit 6-2 vendredi, grâce notamment à une réussite de Nino Niederreiter. Désigné deuxième étoile de ce match, l'attaquant grison a inscrit le 5-0 à la 34e minute en reprenant du revers son propre rebond. El Nino affiche désormais 23 buts et 37 points à son compteur 2022/23, dont 5 buts et 9 points en 16 parties jouées sous le maillot de Winnipeg. Pius Suter est, lui, resté "muet" dans le camp de Detroit. Les Jets, qui restaient sur deux défaites, ont renoué au meilleur moment avec la victoire. Ils conservent trois longueurs d'avance sur les Calgary Flames, qui se sont quant à eux imposés 5-4 après prolongation à Vancouver. Pour Detroit, 13e à l'Est, les play-off s'éloignent en revanche de plus en plus.

Massagno pour un doublé, Olympic doit se racheter Deux mois après avoir conquis le premier trophée de son histoire à l'occasion du Final Four de SBL Cup, Massagno vise le doublé. Les Tessinois défient le détenteur du trophée Fribourg Olympic samedi dans une finale de Coupe de Suisse pour le moins prometteuse. La saison de Massagno, leader du championnat, est d'ores et déjà réussie. Mais la troupe de Robbi Gubitosa en veut plus. La défaite - la 3e de la saison seulement - subie samedi dernier face aux Lions de Genève devrait avoir agi comme une simple piqûre de rappel. Dusan Mladjan (14,9 points de moyenne en championnat) et ses équipiers partent avec les faveurs du pronostic dans une finale prévue samedi dès 18h. Ils ont ainsi remporté les deux duels livrés en SBL, s'imposant de 12 points lors du plus récent en janvier. Mais Fribourg est invaincu depuis ce rendez-vous. La formation entraînée par Petar Aleksic a enchaîné huit succès après le Final Four de la SBL Cup, dont elle avait été privée à la suite d'une surprenante défaite subie face à Union Neuchâtel en quart. Olympic reste notamment sur un cinglant succès 104-48 dimanche dernier sur le terrain d'une équipe de Boncourt à l'effectif il est vrai réduit. Boris Mbala y a brillé en inscrivant 19 points, le précieux Milos Jankovic réussissant quant à lui un triple double. Avec une confiance retrouvée et le soutien de son public, Fribourg peut espérer conquérir une 11e Coupe nationale, qui serait la quatrième dans les cinq dernières éditions. Massagno a pour sa part perdu ses deux premières finales de Coupe, en 1992 face à Pully et en 2013 face à Union Neuchâtel. Elfic vers un 3e triplé La finale dames de cette Patrick Baumann Swiss Cup, programmée à 15h, s'annonce moins indécise. Elfic semble ainsi à l'abri de toute mauvaise surprise face à Pully, actuel 5e du championnat, que les Fribourgeoises ont étrillé quatre fois cette saison en championnat avec un écart moyen de près de 25 points. La grave blessure subie par la meilleure joueuse suisse Marielle Giroud n'a pas déréglé la mécanique fribourgeoise. Les Elfes du coach Romain Gaspoz sont toujours invaincues cette saison sur la scène nationale. Déjà sacrées en SBL Cup en janvier, elles visent un troisième triplé Championnat/Coupe/Coupe de la Ligue consécutif.

Les Hawks battus à Brooklyn Mikal Bridges fut le "bourreau" des Hawks vendredi Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer Atlanta ne peut plus viser mieux que la 8e place, synonyme de barrages d'accession aux play-off, dans la Conférence Est de NBA. Les Hawks de Clint Capela ont subi vendredi une 6e défaite dans leurs 10 derniers matches, s'inclinant 124-107 à Brooklyn. Atlanta (38 victoires-39 défaites) reste pour l'heure 8e à l'Est, mais à égalité avec Toronto (9e) et avec une courte avance sur Chicago (10e/37-40). Et la 6e place, la dernière donnant directement accès aux séries finales, est hors de portée: Brooklyn l'a confortée en cueillant son 42e succès en 77 sorties. Mené de 4 points à la mi-temps (59-55), Atlanta a cédé dans un troisième quart remporté 42-24 par les Nets. Maladroits (8/37 à 3 points), les Hawks ne sont qui plus est pas parvenus à freiner Mikal Bridges: l'ailier des Nets a dépassé les 40 points (42) pour la deuxième fois dans ses trois derniers matches. Le meilleur marqueur des Hawks fut Dejounte Murray, avec 21 points. Clint Capela n'a guère brillé dans cette rencontre, se contentant de 6 points et 6 rebonds en 20 minutes passées sur le parquet. L'intérieur genevois a terminé avec un différentiel de -12.

Sinner affrontera Medvedev en finale, Alcaraz perd sa place de no 1 Battu en demie � Miami, Alcaraz va perdre sa place de no 1 mondial Image: KEYSTONE/EPA Sensation à Miami: Carlos Alcaraz a perdu son titre et sa place de no 1 mondial. Il a été battu au terme d'un exceptionnel bras de fer par Jannik Sinner, qui affrontera Daniil Medvedev en finale. A compter de lundi, Novak Djokovic, privé des joutes du printemps aux Etats-Unis car non vacciné contre le Covid, va ainsi remonter sur le trône d'où l'avait délogé l'Espagnol deux semaines plus tôt en s'imposant à Indian Wells. Car pour y rester, ce dernier devait impérativement réussir le "Sunshine Double". Or, lui qui semblait évoluer sur une autre planète depuis sa marche victorieuse en Californie où il avait écarté sans ménagement Sinner en demie et Medvedev en finale, a fini par être ramené sur terre. Il s'est incliné 6-7 (4-7) 6-4 6-2 au bout d'un combat très intense de trois heures qui l'a entamé physiquement dans un troisième set où il a semblé gêné musculairement à une jambe. "J'ai vu qu'il avait des difficultés pendant quelques jeux et j'ai essayé de lui mettre la pression. Nous avons tous les deux joué un tennis très agressif, à un niveau très élevé, et aujourd'hui (la victoire) est tombée de mon côté. Elle signifie évidemment beaucoup", a commenté le 11e mondial, revanchard depuis leur duel homérique, en quart de finale à Flushing Meadows l'an passé, qui avait tourné en faveur d'Alcaraz au bout de 5h15 de lutte. 5 à la suite Déjà finaliste en 2021 à Miami, Jannik Sinner aura donc l'occasion de faire mieux dimanche face au Russe Daniil Medvedev (ATP 5). Ce dernier disputera sa cinquième finale consécutive après avoir écarté son compatriote Karen Khachanov (ATP 16), cueillant sa 23e victoire sur ses 24 derniers matches.

Genève-Servette fait la différence au troisième tiers-temps Le portier de Zoug Leonardo Genoni intervient une fois de plus face au Genevois Linus Omark. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette a remporté 3-1 le premier match de la demi-finale des play-off qui l'oppose à Zoug. Aux Vernets, les Genevois ont fait la différence au troisième tiers-temps. Les deux équipes ont livré un match un brin atypique pour des play-off. Les deux formations avec Bienne les plus joueuses du Championnat se sont offert un duel complètement échevelé où les actions partaient d'un but à l'autre. Seuls des gardiens au-dessus de la moyenne comme Leonardo Genoni et Robert Mayer ont tenu les filets inviolés jusqu'à la 26e minute. Instant choisi par Linus Omark pour commettre l'imprudence d'une passe aveugle en zone neutre, immédiatement récupérée par Sven Leuenberger, qui a servi un Lino Martschini de gala, capable de battre Mayer au millimètre dans un angle impossible. A ce moment-là du match, les Genevois connaissaient beaucoup de difficultés pour vraiment inquiéter Genoni. Ils ont longtemps adressé des tirs "visibles" pour le portier zougois tout heureux d'empiler les arrêts dans ces conditions. La révolte des Servettiens s'est produite dès le début de la troisième période sur une action initiée par Marc-Antoine Pouliot, sans doute l'un des meilleurs Genevois sur la glace, prolongée d'une superbe passe pour Vincent Praplan, enfin heureux d'inscrire son premier but des play-off. Puis Omark s'est racheté de sa bourde en transformant en but une magnifique passe du revers de Teemu Hartikainen (46e) avant que Roger Karrer ne sécurise le succès des hommes de Jan Cadieux à la dernière seconde dans une cage vide. Les deux équipes se retrouveront dimanche à Zoug.

Le Russe Daniil Medvedev qualifié pour la finale Daniil Medvedev est en finale du Masters 1000 de Miami. Image: KEYSTONE/EPA Daniil Medvedev (5e mondial) s'est qualifié pour la finale du Masters 1000 de Miami, sa cinquième d'affilée en deux mois sur le circuit ATP. Il a battu 7-6 (7/5) 3-6 6-3 son compatriote Karen Khachanov (16e), vendredi en Floride. Le Russe de 27 ans, qui compte désormais 23 victoires sur ses 24 derniers matches, tentera de remporter un quatrième trophée cette saison, après ceux soulevés à Rotterdam, Doha et Dubaï en février. Pour sa première finale en Floride, où il n'avait jamais encore passé les quarts, il sera opposé à l'Italien Jannik Sinner (11e) ou au tenant du titre, Carlos Alcaraz, qui l'a justement battu il y a deux semaines au Masters 1000 d'Indian Wells. Or l'Espagnol doit impérativement réussir le "Sunshine Double" pour conserver sa place de no 1 mondial à l'issue du tournoi. En attendant, Medvedev n'a pas eu partie facile face à Khachanov, compatriote qu'il domine désormais 4 à 1 dans leurs face-à-face. Car ce dernier ne cesse de confirmer ses bonnes dispositions sur dur, ces derniers mois, après avoir atteint le dernier carré à l'US Open l'an passé et à l'Open d'Australie en janvier. Durer les échanges L'ancien no 1 mondial, qui s'est lui imposé à Flushing Meadows en 2021, s'y est pris en deux temps pour empocher le premier set. Débreaké après avoir manqué une balle de set à 5-4, il ne s'est pas désuni, parvenant à mener la danse au jeu décisif, jusqu'à le remporter sur sa deuxième opportunité. Khachanov, qui était en quête d'un deuxième Masters 1000, après celui glané à Bercy en 2018, a en revanche imposé sa domination dans la deuxième manche, conscient de ne pas être passé loin d'un joli coup dans la première. Plus agressif, il a lâché ses grands coups droits qui ont constamment mis sur le reculoir son rival. Mais Medvedev a su élever son niveau de jeu dans le dernier set, faisant durer les échanges en variant les coups, pour pousser à la faute son compatriote. Et il s'est appuyé sur un excellent service (13 aces, 69% de premières balles réussies), pour conserver sans être inquiéter le break réussi au quatrième jeu. Note: Complété

Quatre prolongations à Ajoie et Hazen out pour la saison Jonathan Hazen a subi un gros choc jeudi soir. Il souffre d'une luxation de l'�paule. Image: KEYSTONE/PostFinance Alors que le HC Ajoie lutte pour son maintien en National League fa ce à la Chaux-de-Fonds, le club jurassien annonce quatre prolongations de contrat. Hazen out pour la saison. Ainsi, le Canadien Guillaume Asselin, auteur de dix-neuf buts, restera une saison de plus à Porrentruy. Le gardien Damiano Ciaccio et l'attaquant Kevin Bozon ont signé une entente supplémentaire de deux ans. Quant à l'attaquant Romanenghi, il restera une saison de plus avec une option pour une autre. Le club ajoulot a donné des nouvelles de son attaquant Jonathan Hazen, touché dans un choc par le Chaux-de-Fonnier Daniel Carbis lors du premier match du barrage. Les nouvelles sont malheureusement mauvaises puisque le Canadien souffre d'une luxation de l'épaule et doit mettre un terme à sa saison.

Dominik Binias à Fribourg-Gottéron, Dominik Binias, au premier plan, rejoint Fribourg-Gott�ron pour deux saisons. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Fribourg-Gottéron a engagé l'attaquant Dominik Binias (20 ans) en provenance de Thurgovie. Il s'est engagé pour deux saisons. Ce joueur d'origine tchèque avait commencé son parcours en Suisse aux Pikes d'Oberthurgau avant de rejoindre le mouvement juniors de Gottéron puis de passer deux saisons en Swiss League à Thurgovie. Pour poursuivre son excellente entente avec Thurgovie, Fribourg-Gottéron prêtera trois joueurs au club de Suisse orientale: les attaquants Kevin Etter (19 ans) et Kevin Nicolet (20) ainsi que le gardien Loic Galley (20).

L'Allemand Jonas Folger remplacera Pol Espargaro, blessé L'Allemand Jonas Folger sera � l'ouvrage d�s le Grand Prix des Am�riques � Austin. Image: KEYSTONE/DPA-Zentralbild/Z1036 L'Allemand Jonas Folger va remplacer l'Espagnol Pol Espargaro, blessé, à partir du Grand Prix des Amériques, 3e manche de la saison de MotoGP disputée mi-avril. L'Allemand Jonas Folger va remplacer l'Espagnol Pol Espargaro, blessé, à partir du Grand Prix des Amériques, 3e manche de la saison de MotoGP disputée mi-avril. L'annonce a été faite vendredi par l'équipe GasGas-Tech3 en marge du GP d'Argentine qui a lieu ce week-end. Espargaro, 31 ans, a lourdement chuté vendredi dernier durant les essais du Grand Prix de Portimao, au Portugal, manche inaugurale de la saison. Le Catalan souffre d'une contusion pulmonaire et de fractures de la mâchoire et d'une vertèbre. La durée de son absence n'est pas encore connue. Mais Folger le remplacera à partir du Grand Prix des Amériques, à Austin (Texas), du 14 au 16 avril. Sa seule saison en MotoGP remonte à 2017, avec Yamaha. L'Allemand avait disputé 13 courses cette année-là et était monté une fois sur le podium grâce à sa deuxième place au GP d'Allemagne. Il avait terminé 10e du championnat.

Première à Lenzerheide une semaine avant Noël Une image des installations de Lenzerheide, th��tre des Championnats du monde en 2025. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Biathlon Arena de Lenzerheide accueillera pour la première fois une étape de la Coupe du monde la saison prochaine. Selon le calendrier, l'événement aura lieu juste avant Noël du 14 au 17 décembre. La saison débutera le 25 novembre à Östersund (SWE) pour se terminer le 17 mars 2024 au Canada. Les Championnats du monde auront lieu en février à Nove Mesto en Tchéquie, un an plus tard à Lenzerheide.

Wimbledon "a l'intention" d'accepter Russes et Bélarusses Russes et B�larusses devraient pouvoir disputer Wimbledon Image: KEYSTONE/AP/ALBERTO PEZZALI Le All England Lawn Tennis Club (AELTC) a annoncé vendredi qu'il avait "l'intention" d'accepter Russes et Bélarusses sous "conditions" cette année à Wimbledon. L'organisateur du tournoi londonien avait refusé leur participation en 2022 en raison de la guerre en Ukraine. "Notre intention actuelle est d'accepter la participation des joueurs russes et bélarusses à condition qu'ils concourent comme des athlètes +neutres+ et qu'ils remplissent les conditions voulues", annonce l'AELTC. L'entité souligne notamment qu'il "leur sera interdit d'exprimer leur soutien à l'invasion russe de l'Ukraine" et que ne seront pas autorisés à participer les joueurs "recevant des aides financières" de la Russie ou du Bélarus pour participer au tournoi. "Nous condamnons toujours totalement l'invasion illégale par la Russie et nous maintenons notre profond soutien au peuple d'Ukraine", souligne le président de l'AELTC Ian Hewitt en assurant que la décision annoncée vendredi avait été "incroyablement difficile" à prendre. L'an dernier, poussé par le gouvernement britannique, le Majeur sur gazon avait refusé les joueurs russes et bélarusses, provoquant la colère des instances dirigeantes des circuits professionnels masculin ATP et féminin WTA. Ceux-ci avaient décidé de priver le tournoi londonien de points de classement ATP et WTA. L'ATP et la WTA "contents" Aussi, les circuits ont-ils salué la décision de Wimbledon pour cette année. "Nous sommes contents que tous les joueurs puissent participer à Wimbledon et aux autres tournois de la LTA (Fédération britannique de tennis) cet été", commentent l'ATP et la WTA dans un communiqué commun qui salue le travail accompli par toutes les parties concernées pour arriver à une solution "qui protège l'équité" du tennis. Les deux instances du tennis professionnel réitèrent également leur "condamnation sans équivoque de la guerre russe en Ukraine". Wimbledon avait été le seul des quatre tournois du Grand Chelem à refuser les joueurs russes et bélarusses en 2022. Ceux-ci avaient pu participer sous bannière neutre à l'Open d'Australie, Roland-Garros et l'US Open.

Stefano Maccoppi viré par Bellinzone Stefano Maccoppi n'entra�ne d�j� plus Bellinzone Image: KEYSTONE/TI-PRESS Stefano Maccoppi n'est déjà plus l'entraîneur de Bellinzone, selon le portail "Eco dello Sport". Le technicien était en place depuis le mois de janvier. Il avait succédé à Baldo Raineri. La situation du club tessinois, néo-promu en Challenge League, ne s'est pas vraiment améliorée depuis l'arrivée de l'Italien de 60 ans. Il n'a remporté que deux points en huit matches, la marge sur la lanterne rouge Neuchâtel Xamax n'étant plus que de sept unités. L'AC Bellinzone n'a plus gagné depuis le 30 octobre 2022. Stefano Maccoppi était déjà le troisième entraîneur utilisé au cours d'une saison entamée sous la férule de David Sesa. Le coach assistant Fernando Cocimano assure l'intérim.