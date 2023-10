Hurkacz et Ruud déjà sortis ++ L'Italie va trembler jusqu'au bout

La Suisse a organisé à deux reprises déjà les Jeux olympiques d'hiver à St-Moritz en 1928 et 1948. Depuis, une candidature helvétique est régulièrement évoquée. Celle de Sion l'a été pour les JO 2002 et 2006, mais repoussée par le CIO. Ensuite, d'autres projets à Berne, aux Grisons et en Valais ont été balayés dans les urnes.

La situation serait alors similaire à ce que vit Cortina d'Ampezzo, qui a renoncé à construire une piste de glisse pour 2026 et se dirigera vers une installation à l'étranger pour le bob, le skeleton et la luge.

Les communes, cantons et exploitants d’infrastructures concernés par des compétitions ont tous transmis leur déclaration d'intérêt sur demande des fédérations de sports d'hiver impliquées dans le projet. A une exception près, la Ville de Berne: elle est "certes favorable à la tenue de Jeux olympiques et Paralympiques, mais estime que le calendrier est trop serré en vue de 2030 ou 2034", souligne le rapport relatif à l'étude de faisabilité.

Selon l'étude de faisabilité, la Suisse a le potentiel, le savoir et le soutien de la population pour organiser les Jeux d'hiver olympiques et paralympiques dès 2030 selon un nouveau concept. L'événement serait dispersé sur plusieurs sites déjà existants dans les quatre régions linguistiques et largement couvert par des fonds privés.

Pour le Corriere dello Sport, décidément bien plus abattu par la défaite de Wembley que les autres titres de la presse italienne, rien ne va plus dans le calcio: "l'écart avec les grands d'Europe et du monde est désormais insurmontable, car l'Italie n'est plus l'Italie", juge-t-il dans son éditorial.

Et surtout, la Nazionale s'est retrouvée dans la tourmente d'une nouvelle affaire de paris illicites: des policiers sont venus interroger au centre d'entraînement de Coverciano deux joueurs, Sandro Tonali et Nicolo Zaniolo, qui pourraient être suspendus jusqu'à trois ans.

"Il faut du temps pour changer les mentalités", a rappelé Spalletti qui a concédé sa première défaite depuis sa prise de fonction, après un nul (1-1 en Macédoine du Nord) et deux victoires (2-1 contre l'Ukraine et 4-0 contre Malte).

Tout avait pourtant bien commencé pour les Azzuri à Wembley, dans le stade où ils avaient décroché l'Euro 2021 contre ces mêmes Anglais en finale au terme des tirs au but: ils ont surpris leurs hôtes en prenant l'avantage grâce à Gianluca Scamacca et les ont bousculés jusqu'à la pause, avant de sombrer en seconde période.

Même un nul ou une défaite contre la Macédoine du Nord, déjà éliminée, ne serait pas rédhibitoire pour les Azzuri, mais il leur faudra dans ce cas impérativement battre ensuite les Ukrainiens, 2e avec 13 points et un match en plus.

Troisième de son groupe avec 10 points, l'Italie finira au mieux 2e et décrochera son billet pour l'Euro 2024 (14 juin-14 juillet) si elle bat la Macédoine du Nord à Rome le 17 novembre, puis l'Ukraine sur terrain neutre à Leverkusen (Allemagne) trois jours plus tard.

"Et maintenant, nous prions": pour le Corriere dello Sport, l'un des principaux quotidiens sportifs italiens, la Nazionale a désormais besoin de l'aide de tous, même des voies les plus impénétrables, pour pouvoir défendre son titre européen dans huit mois en Allemagne.

Selon l'accusation, le club catalan a versé au total plus de 7,3 millions d'euros à M. Negreira entre 2001 et 2018. Des paiements, effectués via l'entreprise Dasnil 95, appartenant à l'ancien arbitre, qui ont pris fin quand ce dernier a perdu son poste de no 2 de l'arbitrage espagnol.

Le FC Barcelone et ses ex-présidents Josep Maria Bartomeu et Sandro Rosell avaient déjà été inculpés pour corruption dans cette affaire , tout comme José Maria Enriquez Negreira, l'ex-haut responsable de l'arbitrage espagnol au centre de l'enquête, et son fils.

Huit ans plus tard, il est désormais le dixième joueur le plus capé de l'histoire du club, intercalé entre Anthony Sauthier et Lucien Favre.

Formé au FC Collex-Bossy, Frick (1m92) rejoint le mouvement juniors du Servette FC à l'âge de 13 ans. Il est très vite repéré par l'Olympique Lyonnais, qui le recrute à 16 ans. De retour à Servette au début 2015, après six années passées en France, il passe professionnel et part pour une saison à Bienne.

Clint Capela: "Je ne pensais pas faire plus de 4 ou 5 ans en NBA"

A l'aube de sa neuvième saison complète en NBA, Clint Capela savoure toujours son bonheur de faire partie de la meilleure ligue du monde. A 29 ans, le centre des Atlanta Hawks en veut toujours plus.

En entretien avec Keystone-ATS, le Genevois, toujours humble et disponible, parle notamment de sa santé, de la difficulté à rester compétitif et de la défense d'Atlanta avec le nouveau coach Quin Snyder. Interview.

-Au moment d'attaquer votre 9e saison complète en NBA, comment vous sentez-vous physiquement?

"Je me sens très bien."

-Vous avez quand même eu quelques soucis avec votre tendon d'Achille et votre mollet ces dernières saisons.

"Oui, mais j'ai travaillé sur mon tendon d'Achille afin d'avoir davantage de souplesse et là ça va mieux."

-Donc vous êtes prêt à jouer les 82 matches de saison régulière (réd: il a joué 63, 74 et 65 matches avec Atlanta en saison régulière)?

(il rit) Ce serait la cerise sur le gâteau. Je ne sais pas s'ils donnent une couronne spéciale pour le joueur qui réussit ça."

-Vous n'avez que 29 ans, mais pour la NBA vous êtes un vétéran. Peut-être que les coaches vont vous ménager...

"Moi je ne me repose pas, je joue. Si je ne suis pas blessé, je veux être sur le terrain à chaque match, même lors des back to back."

-Le 7 novembre, vous fêterez les dix ans de votre premier match en NBA. Pas mal comme longévité, non?

"Cela va bien au-delà de mes espérances. Je ne pensais pas faire plus de quatre ou cinq ans en NBA. Je ne pensais pas pouvoir m'adapter aussi vite. Chaque jour je me réveille et je prends conscience du travail accompli. La moyenne d'une carrière d'un joueur de NBA, c'est quatre ans. Il y a tellement peu de monde qui y arrive et en plus avec les nouveaux joueurs qui intègrent la ligue chaque année, le challenge se renouvelle tout le temps. Quelqu'un m'a dit: "Tu as 50 fois plus de chances d'entrer à Harvard que de jouer en NBA." Quand on réalise ça, on apprécie de plus en plus."

-De quoi êtes-vous le plus fier?

"Cela fait maintenant six saisons que je tourne en double-double (réd: plus de 10 unités dans deux catégories, ici les points et les rebonds). Cela prouve ma constance. Souvent les gens prennent cela pour acquis, mais chaque soir l'équipe m'attend. Etre fort, ce n'est pas la question. En NBA, tout le monde est fort. Mais est-ce que tu es capable d'être fort sur la durée, de t'adapter?"

-Si vous deviez donner un conseil à un jeune, ce serait lequel?

"De suivre sa propre trajectoire. Je ne peux pas dire aux autres de faire comme moi, ce n'est pas une formule magique. Par contre, il ne faut jamais s'ennuyer. Je suis crevé, mais je sais le chemin parcouru et je m'amuse toujours autant."

-En dépit de vos excellentes statistiques, votre temps de jeu diminue chaque année depuis la saison 2018/19 où vous étiez à plus de 33 minutes de jeu par match. Aujourd'hui vous jouez sept minutes de moins. Cela vous inquiète?

"Pas du tout. L'important c'est d'être performant."

-Le basket a évolué et de plus en plus d'intérieurs sont devenus des shooteurs à distance. Est-ce que vous travaillez votre tir de loin?

"Ca évolue, c'est clair. Mais après il faut savoir si tu shootes pour shooter ou si tu shootes pour marquer. Je me suis toujours concentré sur mes forces. Je m'entraîne bien sûr pendant l'été, mais si je suis en NBA et que je veux y rester, ce n'est pas en commençant à tenter des trois points."

-Il reste deux ans à votre contrat (réd: qui lui rapportera 46 millions de dollars). Pensez-vous déjà à votre prochain bail ou à un éventuel trade?

"Je ne me soucie pas du tout de ça. C'était la même chose lorsque j'étais à Houston. Ce sont des choses que je ne peux pas contrôler. Atlanta avait décidé de me prolonger en 2021. Après on ne sait jamais, mais on verra bien."

-La saison passée Atlanta a été éliminé 4-2 au premier tour des play-off par les Boston Celtics. Comment jugez-vous l'équipe et votre coach Quin Snyder?

"Ah Snyder, il est fort! Je suis vraiment excité par cette saison. En présaison, je vois que tout le monde fait les efforts nécessaires en défense. On me voit souvent comme le pilier de la défense, mais on doit défendre à 5. Et j'ai le sentiment que le staff a mis les points sur les i et qu'on a fait un gros pas en avant. Je vois vraiment une progression."