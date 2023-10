Israël - Suisse se jouera en Hongrie +++ Mangiarratti nommé coach d'Yverdon

Le cabinet d'avocats Schertz Bergmann, qui représente le joueur, a affirmé dans un communiqué posté sur X que les faits tels que décrits par Mme Patea "et qui sont seuls à la base de l'ordonnance ont déjà été rejetés par un rapport médical".

Alexander Zverev "conteste l'accusation et a fait opposition à l'ordonnance", a précisé le tribunal, ce qui ouvre la voie à une comparution.

Le tribunal n'a pas cité le non de la plaignante. Mais dans un communiqué séparé, les défenseurs du joueur ont réagi à l'annonce du tribunal et cité le nom de Brenda Patea, son ancienne compagne.

"Il est reproché à l'accusé d'avoir, en mai 2020 à Berlin, maltraité physiquement une femme dans le cadre d'une dispute et d'avoir porté atteinte à sa santé."

Quant à l'Australie, hôte l'été dernier du Mondial féminin aux côtés de la Nouvelle-Zélande et candidate malheureuse aux éditions masculines de 2018 et 2022, elle a jeté à son tour l'éponge ce mardi.

Rotation continentale oblige, la FIFA n'avait "invité" à postuler que les pays membres des confédérations asiatique et océanienne, écartant donc les terres historiques de football. Des 22 éditions passées du tournoi planétaire masculin, deux seulement ont été attribuées à des pays d'Asie: le tandem Japon-Corée du Sud en 2002 et le Qatar l'an dernier. L'Océanie n'en a jamais organisé.

Déjà intéressée par le Mondial 2030 aux côtés de l'Egypte et de la Grèce - une candidature qu'elle avait abandonnée en juin -, l'Arabie saoudite s'était reportée sur l'édition 2034 le 4 octobre dernier, sitôt la procédure lancée.

Mais l'absence de concurrence ne laisse guère de place au suspense, tout en ouvrant de nombreuses questions sur l'impact environnemental de l'édition 2030 et sur la compatibilité du tournoi 2034 avec les engagements de la FIFA en matière de droits de l'homme.

Formellement, il ne s'agit pour l'heure que de recenser les "déclarations d'intérêt" pour chaque édition, avant dépôt des dossiers complets et évaluation par la FIFA. Et "si les exigences sont respectées", les 211 pays membres de l'instance éliront les hôtes lors de deux Congrès distincts en fin d'année prochaine.

Le royaume ultraconservateur, qui a multiplié les investissements dans le football mais aussi la Formule 1 ou le golf, devrait succéder à un attelage tricontinental inédit pour l'édition 2030, partagée entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc avec trois matches en Amérique du Sud.

L'Arabie saoudite est le seul pays candidat à l'organisation du Mondial 2034. La FIFA l'a annoncé et devrait donc officiellement décrocher fin 2024 le tournoi le plus populaire du monde.

Les Suisses se rassembleront à Bâle le lundi à midi et s'envoleront pour Budapest le lendemain.

En raison du conflit armé qui a éclaté le 7 octobre entre l'Etat hébreu et le Hamas, les conditions de sécurité ne sont évidemment pas remplies pour organiser un match international en Israël. L'UEFA avait donc décidé dans un premier temps de reporter la rencontre.

Murat Yakin et ses hommes joueront contre Israël en Hongrie le 15 novembre

Mangiarratti, qui sera officiellement présenté jeudi, fera de la progression et du développement des joueurs une de ses principales missions, a écrit le club. Le technicien jouit d'une bonne connaissance du football suisse. Il a notamment dirigé Chiasso, Young Boys M21 et Vaduz.

Fabio Celestini retrouve pour sa part un poste d'entraîneur quelques mois après sa brève expérience à Sion. L'ancien international vaudois avait auparavant dirigé le Lausanne-Sport, Lugano et Lucerne, avec qui il avait gagné la Coupe de Suisse en 2021.

Mais son passage sur le banc cette saison s'est avéré catastrophique. Bâle a perdu quatre matches de suite en Super League sans inscrire le moindre but. La nouvelle commission sportive du club, mise sur pied récemment, est arrivée à la conclusion qu'une séparation avec Vogel était nécessaire.

La date-butoir pour l'envoi des candidatures avait été fixée au 31 octobre par la FIFA. Après la désignation début octobre de l'Espagne, du Maroc et du Portugal comme hôtes de l'édition 2030, la FIFA avait lancé un appel à candidatures pour celle de 2034, en le limitant aux confédérations asiatique et océanique, au nom du principe de rotation.

"Nous avons étudié la possibilité de déposer une candidature pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA et, après avoir pris en compte tous les facteurs, nous avons décidé de ne pas le faire pour la compétition organisée en 2034", écrit la fédération Football Australia dans un communiqué.

Cette décision renforce encore la position de l'Arabie saoudite, plus que jamais favorite pour accueillir l'événement.

Troisième Suisse sur la glace lundi, Nino Niederreiter n’a, lui aussi, comptabilisé aucun point. Il s’est incliné 3-2 à domicile avec Winnipeg face aux Rangers. Mika Zibanejad a donné la victoire à New York à 26’’ de la sirène des prolongations.

Les Coyotes se sont imposés 8-1 devant les Blackhawks qui avaient pourtant ouvert le score après 28’’ par le no 1 de la draft Connor Bedard. Janis Moser a été crédité d’un bilan de +1. Celui de Philipp Kurashev fut neutre malgré l’ampleur de la défaite.

La soirée a également été marquée par le 58e triple double de Luka Doncic. Avec ses 35 points, ses 12 rebonds et ses 12 assists, le Slovène a mené Dallas à la victoire (125-110) à Memphis. Les Mavericks demeurent l’une des trois équipes invaincues de la Ligue avec Boston et Denver.

Clint Capela n’a pas disputé les 17 dernières minutes de la rencontre. Il a regagné le banc avec des statistiques qui ne furent pas vraiment flamboyantes avec ses 2 points, ses 5 rebonds et un différentiel de -4. Le Genevois doit encore monter en régime pour espérer garder la main face à la concurrence d’Onyeka Onkongwu qui vient de prolonger de quatre ans son contrat pour 62 millions de dollars.

Clint Capela (no 15) à l'entre-deux avec Rudy Gobert. Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER

Coco Gauff a été encore plus expéditive. Championne de l’US Open, l’Américaine a cueilli sa 50e victoire de la saison avec un succès 6-0 6-1 devant Ons Jabeur. Elle est la première teenager à réussir une telle performance depuis Caroline Wozniacki en 2009. Elle affrontera mercredi Iga Swiatek dans une rencontre qui assurera à la gagnante une place dans le dernier carré.

Iga Swiatek s’est imposée 7-6 (7/3) 6-0 devant la Championne de Wimbledon Marketa Vondrousova. Menée 5-2, la Polonaise a su réagir au bon moment pour fermer la porte à la Tchèque. On rappellera que ce Masters peut lui permettre de ravir la place de no 1 mondiale à Aryna Sabalenka.

La logique a été pleinement respectée lors de la deuxième journée du Masters de Cancun. Iga Swiatek et Coco Gauff ont parfaitement tenu leur rang.

Sa défaite face à Dominic Thiem (ATP 108) fut bien cruelle. Le Vaudois s’est, en effet, incliné 3-6 6-3 7-5 après 2h31’ de jeu dans ce duel entre deux vainqueurs en Grand Chelem qui ont fait les frais d’une programmation un brin trop ambitieuse de la part des organisateurs avec six rencontres à la suite agendées sur le Central. Il a galvaudé une balle de match à 5-3 40-30 au troisième set sur l’une de ses six doubles fautes de la soirée. Il a ainsi laissé passer sa chance alors qu’il avait signé le break au jeu précédent pour servir pour le gain du match.

Battu à 02h22 du matin à une heure où le dernier métro ne roule plus depuis longtemps, Stan Wawrinka (ATP 51) gardera un souvenir mortifiant de son Bercy 2023.

Onex ne peut pas recevoir le FC Sion et surtout ses supporters dans ses installations du Stade municipal. La rencontre aura donc lieu dans la commune de Meyrin.

Bellinzone, pensionnaire de Challenge League, reçoit le FC Zurich, leader de la Super League. Les Zurichois ne sont pas parus à leur avantage samedi dernier en concédant le nul (1-1) lors de la réception du Stade Lausanne-Ouchy. Les Alémaniques pourraient d'ailleurs perdre leur place de leader si Young Boys remporte son match en retard. Les Tessinois sont huitièmes de Challenge League, mais avec trois points de plus, ils pourraient se retrouver troisièmes.

Les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse débutent ce mardi. Deux matches figurent au programme: Bellinzone - FC Zurich et Onex - Sion.

"J'annonce dès à présent que je vais faire appel (...) J'irai jusqu'à saisir la dernière instance pour que justice soit faite et que la vérité éclate", a écrit l'ancien homme fort du football sur X (anciennement Twitter), dans une publication accompagnée d'un émoji représentant un biceps contracté en signe de force.

Le grand 8 pour Leo Messi

Lionel Messi a gagné son 8e Ballon d'Or Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA

Leo Messi a remporté à Paris son 8e Ballon d'Or. L'Argentin a ainsi été récompensé pour avoir mené l'Argentine à la victoire lors de la dernière Coupe du monde au Qatar fin 2022.

La Pulga, passée du PSG à l'Inter Miami cet été, a devancé Erling Haaland et son ancien coéquipier parisien Kylian Mbappé. Messi a brandi le trophée de meilleur joueur du monde en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 et donc 2023. Il succède à Karim Benzema.

L'Argentin, élu meilleur joueur de la Coupe du monde pour la deuxième fois (après 2014), doit certainement son 8e trophée à son sacre au Moyen-Orient. Auteur de deux buts en finale, il a fini deuxième meilleur buteur de la compétition (7 buts), derrière Kylian Mbappé. Mais en club avec le PSG, l'Argentin s'est fait sortir en huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Bayern.

Malgré cet accident de parcours, Messi a donc battu le Norvégien Haaland, auteur pourtant d'une saison extraordinaire. L'un des principaux artisans du triplé avec Manchester City (Premier League, Ligue des champions et Coupe d'Angleterre) a empilé pas moins de 56 buts et 9 passes décisives, terminé meilleur buteur de la Ligue des champions (12 buts en 11 matches) et du championnat d'Angleterre (36 buts en 36 matches). Mais cela n'a pas suffi aux yeux du jury international réuni par France Football.

La cinquième gagnante du Ballon d'Or féminin s'appelle Aitana Bonmati. La milieu de terrain espagnole de 25 ans a presque tout gagné cette année en club avec Barcelone (Ligue des champions, Championnat) et le titre mondial avec l'Espagne.

Parmi les autres lauréats, le trophée Kopa a été décerné à l'Anglais Jude Bellingham, aujourd'hui joueur du Real après un transfert du Borussia Dortmund.