Jabeur en finale à Wimbledon ++ Izagirre gagne la 12e étape

Il a franchi la ligne avec 58 secondes d'avance sur le Français Mathieu Burgaudeau et l'Américain Matteo Jorgenson. Le peloton est arrivé à un peu plus de quatre minutes du vainqueur. Vingegaard reste leader avec 17 secondes d'avance sur le Slovène Tadej Pogacar.

Cela a permis à Elina Svitolina (28 ans) de reprendre espoir et de revenir à 4-3 grâce à deux breaks. Mais l'Ukrainienne, qui servait pour égaliser à 4-4, a perdu son service. Et cette fois, la Tchèque n'a pas craqué au moment de conclure. Elle disputera la deuxième finale de sa carrière en Grand Chelem, après celle perdue en 2019 à Roland-Garros contre l'Australienne Ashleigh Barty.

Son ancien coéquipier à Tottenham et capitaine de l'équipe d'Angleterre Harry Kane a salué lui aussi le courage de son ami sur Twitter: "Fier de @dele_official pour avoir parlé et partagé son expérience pour essayer d'aider les autres".

"J'ai développé une dépendance aux somnifères et c'est probablement un problème que je ne suis pas le seul à avoir, je pense que c'est plus répandu que ce que les gens croient dans le football", a-t-il déclaré, expliquant être passé par une cure de désintoxication de six semaines.

"Une personne plus âgée m'avait dit qu'ils n'arrêteraient pas un enfant sur un vélo, alors je pédalais avec mon ballon de football sur moi, et en dessous je cachais la drogue, j'avais huit ans", détaille le vice-champion d'Angleterre 2017 et finaliste de la Ligue des champions 2019 avec Tottenham.

Aebersold est seulement que la deuxième championne du monde suisse sur la longue distance. Il faut remonter à dix ans et le titre de Simone Niggli à Vuokatti en Finlande pour son huitième et dernier titre sur la longue distance pour le premier sacre helvétique chez les dames.

Manchester City est le club qui reçoit la somme la plus importante dans cette répartition, soit un montant de 4'596'445 dollars. Les clubs suisses ont, pour leur part, touché au total 2'496'699 dollars, dont 1'007'440 dollars pour les seuls Young Boys. Le FC Bâle (660'676 dollars), le FC Lucerne (361'364 dollars), le FC St. Gall (219'008 dollars) et le FC Lugano (87'603 dollars) ont également été rétribués en raison de la présence de l'un de leurs joueurs au Qatar. Enfin le FC Wil (87'603 dollars) et le Servette FC (73'002 dollars) n'ont pas été oubliés par l'instance après les passages respectifs au sein de leur club de Philipp Köhn et de Gaël Ondoua.

"Voir mes enfants (jouer) me ramène à la raison pour laquelle je joue (...) c'est-à-dire l'amour pur de ce beau jeu", a-t-il expliqué. "Et, oui, il me reste encore des choses à donner. Beaucoup de choses".

Mais le fait d'entraîner ses fils contribue à maintenir son enthousiasme, a-t-il souligné. "Vous savez ce qui me motive encore chaque année ? C'est d'observer et d'entraîner mes fils et leurs équipes", a-t-il dit.

"Lorsque la saison s'est terminée, j'avais effectivement laissé entendre que je n'étais pas sûr de continuer, je me suis posé la question, comme je me la pose depuis un an ou deux", a-t-il précisé mercredi.

"La vraie question que je me pose est: puis-je encore jouer sans tricher ? Le jour où je ne pourrais plus rien donner sur le terrain sonnera le glas de ma carrière. Vous avez de la chance les gars, ce jour n'est pas aujourd'hui", a ajouté James, honoré pour être devenu, en février, le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA, devant Kareem Abdul-Jabbar.

"Je me fiche de savoir combien de points je vais encore marquer et ce dont je suis encore capable de faire sur un parquet, a déclaré LeBron James après avoir reçu une récompense, lors de la cérémonie des ESPY awards, événement créé par le groupe audiovisuel ESPN.

LeBron James, superstar de la NBA et des Los Angeles Lakers, a déclaré être toujours animé par l'amour du jeu et que l'heure de sa retraite n'avait pas encore sonné à 38 ans.

Cette décision est logique. Sydney McLaughlin (23 ans) détient ainsi la meilleure performance mondiale de l'année sur 400 m (48''74, 10e temps de l'histoire), alors qu'elle n'a pas disputé de 400 m haies depuis le début de la saison. Et elle n'a déjà plus rien à prouver sur 400 m haies.

En quête de leur premier titre, les Panaméens disputeront la troisième finale de la Gold Cup de leur histoire après 2005 et 2013. Le Mexique en sera à sa 11e finale. Il en a gagné huit (1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019) et perdu deux (2007, 2021). Jamais le Panama et le Mexique n'ont été opposés pour le titre.

Le Panama a éliminé les Etats-Unis 5 tirs au but à 4 mercredi à San Diego en demi-finale de ce tournoi annuel mettant aux prises les meilleures équipes de la Concacaf (Amérique du Nord, centrale et Caraïbes). Le Mexique a pour sa part nettement battu la Jamaïque (3-0) à la Vegas.

A l'Ouest, Roman Bürki et St. Louis n'ont pas signé une quatrième victoire de rang. Le portier bernois et ses coéquipiers se sont inclinés 3-0 en Californie face au Los Angeles FC, le Champion en titre. Auteur d'une percée extraordinaire pour l'ouverture du score à la 72e minute, l'ancien joueur d'Arsenal Carlos Vela (34 ans) a été le grand homme de la rencontre.

Il a, en effet, inscrit le 3-0 sur un coup franc joué en deux temps avec l'ex-Xamaxien Maren Haile-Selassié. Sa frappe du gauche a terminé sa course dans la lucarne pour sans doute l'un des plus beaux buts de la saison. A la 11e, les deux Suisses avaient déjà uni leur talent pour le 2-0 de Haile-Selassié après une subtile déviation de Shaqiri.

Inka Grings: "Le physique est déterminant"

Inka Grings, la coach de l'équipe de Suisse, disputera la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande à la tête de la sélection helvétique. L'Allemande est en poste depuis janvier dernier.

Dans une interview, Grings, âgée de 44 ans, évoque les attentes que provoque le Mondial aux antipodes, la manière de composer avec la pression, et les six premiers matches de la Suisse sous sa responsabilité.

- Inka Grings, la canicule règne en Suisse. En Nouvelle-Zélande, votre terre d'accueil pour les prochaines semaines, il fait clairement plus froid. Comment apprivoisez-vous ce changement ?

- Veste, pull, pantalon long. C'est l'automne avec des températures entre 10 et 15 degrés. Mais nous n'allons pas en Alaska tout de même où le mercure descend à moins 20. Pour jouer, le temps sera idéal. J'espère juste que ça ne sera pas toujours humide. Mais nous savons ce qui nous attend et que nous ne pouvons pas l'influencer.

- Quels sont vos objectifs pour cette Coupe du monde ?

- Aller aussi loin que possible. C'est notre mot d'ordre. Nous possédons un intéressant mélange et toutes sont au top.

- Avec un groupe qui comprend les Philippines, la Norvège et le pays hôte la Nouvelle-Zélande, la qualification pour les huitièmes de finale est le but, non ?

- Oui naturellement. Il n'y a pas à discuter. La Norvège est et reste pour moi le favori de notre groupe. Elle possède des joueuses fantastiques dans leurs rangs, avec une grande expérience du tout haut niveau. La Nouvelle-Zélande, qui nous reçoit, a accompli d'énormes progrès ces dernières années. Elle joue un vraiment bon football. Et les Philippines peuvent être un obstacle. Les Asiatiques n'ont rien à perdre pour leur première Coupe du monde.

"J'apprécie ce stress"

- En tant que jouese, vous avez disputé à deux reprises la Coupe du monde. Quelles expériences pouvez-vous amener en tant qu'entraîneur ?

- Pour moi en tant que joueuse, le Championnat du monde a toujours été fascinant. Parce que c'est exactement ce qu'on désire: des stades pleins, les yeux du monde entier rivés sur l'événement, les fans, qui viennent exprès au stade pour voir un match. Je trouve impressionnant aussi les différentes cultures, qui se rencontrent durant le tournoi,

- Comment appréhendez-vous la pression qui est nettement plus fort dans un tournoi mondial que dans un football de club ?

- J'ai toujours apprécié ce stress. Lorsqu'on me conspuait comme joueuse, cela m'a toujours plus poussée et motivée. Mais je sais aussi que cette pression et cette attention peuvent inhiber. Lors de la Coupe du monde 2011 en Allemagne, beaucoup de joueuses ont eu un blackout complet parce qu'elles n'avaient pu passer outre la pression médiatique parce que tout le monde attendait le titre mondial de notre part. Cette expérience peut m'aider parce que je peux parler avec les joueuses sur cette éventualité. Comment je vais réagir si nous encaissons un but après cinq minutes ? Comment je vais réagir si nous gâchons une chance de but à la 80e minute ? Je peux être plus sensible grâce à mes expériences et préparer ainsi l'équipe à de telles situations.

"Nous nous entraînons plus"

- Lors du dernier Euro en Angleterre l'an dernier, les Suissesses ont bien tenu, mais ont perdu l'avantage d'un bon résultat dans la phase finale des matches. Avez-vous trouvé la solution pour que cela n'arrive pas cette fois ?

- Oui. Nous nous entraînons plus parce que je trouve que le côté physique déterminant. Nous avons d'incroyables bonnes joueuses. Mais cela ne sert à rien si tu t'effondres après 60, 70 minutes. C'était visible lors du dernier Euro. C'est pourquoi les joueuses ont reçu dès février un programme pour la maison. Et je pense que la majorité d'entre elles a bien travaillé à domicile. Avec notre entraîneur de condition physique, nous avons comparé les statistiques des valeurs avant l'Euro et celles actuelles. Je peux déjà dire que les joueuses ont couru plus de kilomètres. Je pense que nous sommes sur le bon chemin et que nous serons prêtes quand la compétition commencera.

- Au cours des six matches de la sélection helvétique que vous avez dirigée, elle n'a jamais gagné. Trois parties se sont terminées sur un 0-0. En tant que joueuse, vous étiez l'une des meilleures attaquantes du monde. Comment peut être résolu le problème des tirs au but ?

- Fondamentalement, en forçant à l'entraînement, en allant toujours sur le but. Je dois convaincre les joueuses qu'elles sont grandes, qu'elles doivent essayer, qu'elles doivent être courageuses. Mais à la fin, cela ne passe que par l'entraînement. Encore et encore tirer au but avec une bonne sensation.