Jagr continue de jouer à 51 ans ++ Saint-Jacques trop cher pour le FCB

Nouveau projet de tournoi européen "à 64 clubs" Une Super Ligue dames est aussi prévue dans les plans de l'organisation A22. Image: KEYSTONE/EPA/Juanjo Martin L'organisation A22 a proposé "une nouvelle compétition européenne ouverte", avec "64 clubs répartis en trois ligues" pour le tournoi masculin et "32 clubs répartis en deux ligues" pour les femmes. Elle s'appuie sur la décision de la justice européenne sur la Super Ligue. Cette structure créée en octobre 2022, après l'échec d'un premier projet de tournoi privé en avril 2021, ne dit rien du calendrier ni du niveau d'approbation parmi les clubs européens, mais promet une diffusion gratuite de sa compétition "sur une plateforme de streaming", avance A22 dans un communiqué. A22 estime que la Cour de justice européenne a mis "fin au monopole de l'UEFA" en invalidant ses règles de 2021 interdisant la Super Ligue et menaçant de sanction ses clubs promoteurs et leurs joueurs, même si l'organisation européenne a entièrement réécrit ce texte en juin 2022. L'organisation détaille donc un nouveau projet privé, très différent de la première version de la Super Ligue, puisqu'il ne comportera "aucun membre permanent" et fonctionnera avec un système de promotion-relégation, prévoyant par ailleurs des "paiements de solidarité" d'au moins 400 millions d'euros au football européen. Mérite sportif En creux, il s'agit donc de gommer les principaux reproches faits au premier projet - être un club d'ultra-riches calqué sur le modèle des ligues privées nord-américaines - en reprenant les caractéristiques du "modèle sportif européen" protégé par les traités, soit des compétitions ouvertes selon le mérite sportif et prévoyant une redistribution financière. "Pour la première année de la compétition, les clubs seront sélectionnés sur la base d'un ensemble de critères transparents et fondés sur les performances", ajoute A22, précisant que les matches se tiendraient en milieu de semaine, concurrençant donc frontalement les trois compétitions européennes de clubs de l'UEFA. Financièrement, A22 promet que sa plateforme "générera des revenus grâce à la publicité, aux abonnements premium, aux partenariats de distribution, aux services interactifs et aux sponsors", sans dévoiler de partenaires soutenant le lancement du projet.

L'UEFA "a confiance" dans la légalité de ses nouvelles règles L'UEFA estime avoir corrigé son règlement. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI L'UEFA "a confiance" dans la conformité au droit européen de ses nouvelles règles sur les compétitions concurrentes comme la Super Ligue, a-t-elle expliqué jeudi. Elle a minimisé la portée du revers sur la forme que lui a infligé la justice européenne. "Cet arrêt ne signifie pas une approbation ou une validation de la soi-disant +Super Ligue+. Il souligne plutôt une lacune préexistante" dans la réglementation de l'UEFA, "un aspect technique qui a déjà été reconnu" et corrigé en juin 2022 avec de nouveaux textes, affirme l'instance dans un communiqué. Lorsque douze grands clubs européens, Real Madrid et FC Barcelone en tête, avaient annoncé en avril 2021 leur intention de monter un tournoi d'élite privé concurrençant frontalement la Ligue des Champions, UEFA et FIFA avaient menacé de les exclure de leurs compétitions et de sanctionner leurs joueurs, sur la base de quelques lignes dans leurs statuts. Si le projet a capoté en moins de 48 heures, sous la pression notamment des supporters anglais hostiles à ce club d'ultra-riches, les promoteurs de la Super Ligue ont contesté devant un juge de Madrid les menaces alors proférées par les deux instances, estimant qu'elles relevaient de "l'abus de position dominante". La Cour de justice européenne, saisie par le juge madrilène, a elle aussi estimé jeudi que les règles de l'époque de l'UEFA étaient contraires au droit européen de la concurrence, puisqu'elles n'étaient encadrées "par aucun critère assurant leur caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné". Nouveau règlement en été 2022 Or l'UEFA estime avoir comblé cette lacune dans l'intervalle, puisqu'elle a adopté à l'été 2022 une réglementation de 24 pages prévoyant un système d'autorisation pour les "compétitions interclubs internationales". L'instance basée à Nyon "reste déterminée à défendre la pyramide du football européen", conjointement avec "les fédérations nationales, les ligues, les clubs, les supporters, les joueurs, les entraîneurs, les institutions de l'UE, les gouvernements et les partenaires", a-t-elle ajouté. L'organisation Football Supporters Europe a de son côté estimé qu'il n'y avait "pas de place" pour une relance du projet Super Ligue, promettant de "continuer à se battre" pour l'empêcher.

Jaromir Jagr continue de jouer à 51 ans Jaromir Jagr (au premier plan) lors d'un match de NHL avec Roman Josi et Radim Simek. Image: KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK Même à 51 ans, Jaromir Jagr ne veut pas entendre parler de retraite. La légende tchèque a effectué son début de saison mercredi dans son club formateur de Kladno et a ainsi entamé une 36e saison professionnelle. Pour le club dont Jagr est actionnaire majoritaire, la partie s'est soldée par une défaite 3-4 contre Pardubice. Jagr a compté un assist. Jagr avait commencé sa carrière professionnelle en 1988 à Kladno. En 1990, il avait été repêché en no 5 par les Pittburgh Penguins lors de la draft NHL et a remporté deux Coupes Stanley en 1991 et 1992. Le Tchèque est avec 1921 points (766 buts, 1155 assists) le deuxième meilleur compteur de l'Histoire de la NHL. Il est revenu à Kladno en 2018.

L'opposition de l'UEFA à la Super Ligue contraire au droit de l'UE Le Real Madrid est un des clubs dissidents. Image: KEYSTONE/AP/Pablo Garcia La Cour de justice de l'Union européenne a estimé jeudi que les règles de l'UEFA relatives à l’autorisation de compétitions de football étaient contraires au droit de la concurrence. La Super Ligue, dissidente de la Ligue des champions, est concernée. "Les règles de la FIFA et de l’UEFA sur l’autorisation préalable des compétitions de football interclubs, telle que la Super Ligue, violent le droit de l’Union", a indiqué dans un communiqué la juridiction établie à Luxembourg. La Cour, qui se prononce sur les règles de la FIFA et de l'UEFA en vigueur en 2021, au moment du lancement de cette procédure, estime que les pouvoirs de ces deux organisations "ne sont encadrés par aucun critère assurant leur caractère transparent (...) et non discriminatoire". Elle précise cependant que le projet de Super Ligue, mené par plusieurs clubs parmi les plus riches, "ne doit pas pour autant être nécessairement autorisé". La CJUE souligne qu'elle se prononce de façon générale et pas sur ce projet spécifique. "Le monopole de l'UEFA est terminé. Le football est libre", a réagi sur le réseau X Bernd Reichart, patron d'A22, la société promotrice de la Super Ligue. La menace d'une sécession partielle des clubs les plus puissants, qui rêvent du modèle très lucratif des ligues fermées nord-américaines tout en voulant rester dans les championnats nationaux, plane sur le football européen depuis plus de vingt ans. En avril 2021, douze grands clubs avaient annoncé leur propre compétition privée, à l'énorme potentiel commercial, par une offensive lancée à minuit juste avant une vaste réforme de la Ligue des champions, frontalement concurrencée. Attaquées par surprise, UEFA et FIFA avaient menacé de sanctions. La communication désastreuse des mutins puis la forte opposition des supporters, en particulier en Angleterre, avaient incité plusieurs pays à envisager des mesures législatives, poussant neuf des clubs rebelles à jeter l'éponge. L'aventure dissidente avait capoté en moins de 48 heures. Deux ans plus tard, seuls les clubs espagnols du Real Madrid et du FC Barcelone n'ont pas désarmé.

Le parc Saint-Jacques trop cher pour le FC Bâle, dit son président La location du stade coûte trop cher au FC Bâle selon son président. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle ne peut plus se payer le parc Saint-Jacques dans sa structure actuelle, affirme son président David Degen. Les recettes du club sont insuffisantes cette année malgré la vente lucrative de joueurs, dit-il. Si cela ne tenait qu'à lui, le président du FC Bâle déménagerait du stade "immédiatement". Dans le système actuel de coopérative, le stade engloutit toutes les recettes de billetterie et de restauration du club, dit-il jeudi dans les titres du groupe alémanique CH Media. Un stade indépendant de 25'000 places serait la meilleure option. Sinon, la seule solution pour que le club reste au stade Saint-Jacques serait que ce dernier passe en mains publiques, selon David Degen. Le FCB payerait un "montant modéré" de maximum un million de francs par an pour participer aux frais. "Il faut que ça marche pour nous" Mais pour qu'une telle solution voie le jour, la politique doit aller de l'avant, affirme M. Degen. Bâle-Ville et Bâle-Campagne doivent rapidement se mettre d'accord pour assurer l'avenir du club, appuie-t-il. Un financement par des investisseurs étrangers n'est pour l'heure pas une option, selon le président du club. Celui-ci est également critique vis-à-vis de la vente du nom du stade. Une partie des recettes irait à la coopérative, qui actuellement ne fonctionne pas pour le club, dit-il. David Degen s'attend en outre à des coûts supplémentaires dans le cadre du championnat d'Europe féminin de 2025. L'UEFA, la Ville et le club doivent en discuter, selon lui. "Il faut que ça marche pour nous, dit-il. Sinon, je veillerai personnellement à ce que la porte du stade reste fermée", assure-t-il.

Nouveau succès pour les Winnipeg Jets Axel Jonsson-Fjallby des Winnipeg Jets insceit un but au portier des Red Wings James Reimer. Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Les Winnipeg Jets poursuivent leur série de succès en NHL. L'équipe de Nino Niederreiter a battu 5-2 les Detroit Red Wings. A domicile, les Jets ont fait la différence au deuxième tiers-temps lorsqu'ils ont fait passer le score de 1-1 à 4-1. La franchise du Manitoba a ainsi cueilli son septième succès au cours des neuf dernières parties. Niederreiter n'a pas inscrit de point à cette occasion. Winnipeg point à la première place de la Central Division et à la troisième de l'Association de l'Ouest. De leur côté, les Los Angeles Kings se sont inclinés à domicile avec Kevin Fiala. Les Californiens ont concédé la défaite 1-2 contre le Seattle Kraken après avoir remporté deux matches.

Les Hawks enchaînent un deuxième succès Clint Capela (15) au reond contre Houston. Image: KEYSTONE/AP/Michael Wyke Les Atlanta Hawks avec Clint Capela ont fêté un deuxième succès consécutif en NBA. La franchise de Géorgies s'est imposée 134-127 sur le parquet des Houston Rockets. Les Hawks avaient bouclé le deuxième quart avec une avance de 20 points, mais ils se sont retrouvés menés pendant le troisième quart. Ils sont tout de même parvenus à retourner encore une fois le score dans les dernières douze minutes. Capela a inscrit 15 points et a saisi neuf rebonds. Malgré ce succès, les Hawks possèdent toujours un bilan négatif de douze victoires mais 15 défaites. Pour Capela, les matches contre les Rockets ont toujours un goût particulier. Il avait commencé sa carrière en NBA il y a neuf ans avec la franchise texane avant de rejoindre Atlanta où il dispute sa sixième saison.

Ajla Del Ponte: "Il y a eu des moments de doute" Brillante 5e du 100 m aux JO 2021 à Tokyo, Ajla Del Ponte sort de deux saisons frustrantes marquées par les pépins physiques. "Il y a eu des moments de doute, surtout en 2023. Mais je reste extrêmement motivée", confie-t-elle dans un entretien téléphonique accordé mardi à Keystone-ATS. "Ca a surtout été difficile de perdre un mois cet été: c'est le temps qu'il a fallu pour qu'on me fasse le bon diagnostic, alors qu'on n'avait pas voulu que je passe une IRM dans un premier temps", précise la Tessinoise, dont un muscle de la cuisse droite s'est complètement détaché du tendon à hauteur de la hanche. "Ca prend plus de temps que prévu après cette blessure", soupire Ajla Del Ponte, qui revenait alors tout juste aux affaires après son opération subie à un tibia à l'automne 2022. "J'espérais que 2023 constitue un retour à la normale pour moi", poursuit la deuxième Suissesse la plus rapide de l'histoire sur 100 m (10''90). "Je savais qu'il serait plus difficile de disputer des grands championnats individuels en 2023, et j'étais déjà heureuse d'avoir l'opportunité de courir cette année", rappelle Ajla Del Ponte, qui n'a pu disputer que deux 100 m en 2023, à la fin mai, avant d'être stoppée net dans son élan. "Ce n'était pas optimal d'apprendre au bout d'un mois que cette blessure à la cuisse était grave", ajoute la protégée du coach fribourgeois Laurent Meuwly, laquelle n'est pas encore à 100% de ses possibilités musculaires: "Mon quadriceps droit était 20% plus petit lorsque j'ai repris l'entraînement" à la mi-octobre. Un muscle à reformer Pas question donc de brûler les étapes. "J'ai fait de très nombreux exercices, en alternatif surtout. Je ne suis pas encore à plein régime, et on ne va pas prendre de risques. Je n'ai jamais été aussi forte en endurance, et je suis très contente de ma condition générale", se réjouit-elle au sortir d'un camp en Afrique du Sud. "Mais il faut laisser du temps au muscle pour se reformer", poursuit Ajla Del Ponte, qui a pu compter sur le soutien d'un médecin pas comme les autres durant sa rééducation: "Ma maman a suivi des cours spécifiques de médecine du sport pour m'aider au maximum", raconte-t-elle. "J'espère pouvoir être à 100% au mois de janvier", lâche la Tessinoise, pour qui la saison indoor surviendra trop tôt pour y afficher une quelconque ambition. "Nous avons entamé une longue préparation pour la saison estivale", pour laquelle il est aussi trop tôt pour fixer des objectifs précis. "Un seul objectif" "On a déjà évoqué des objectifs minimaux avec les coaches, et c'est en cours de chemin qu'on affinera ces objectifs. A partir de janvier, on devrait voir chaque semaine une progression. Mais il est clair que, comme pour chaque sportive et chaque sportif, il n'y a qu'un seul objectif en 2024: les JO de Paris", rappelle-t-elle. Rééditer l'exploit de Tokyo 2021 sur 100 m constitue-t-il un objectif réaliste, ou est-ce une utopie? "Difficile à dire. Le niveau moyen du sprint a encore augmenté ces dernières années. Et moi, je n'ai pas bougé", constate Ajla Del Ponte, qui n'a pas fait mieux que 11''26 sur 100 m au cours des deux dernières années. "Le temps s'est raccourci pour moi depuis le mois de mai. Mais il me reste 220 jours pour être prête", calcule la Tessinoise de 27 ans, qui en saura plus sur l'état de sa cuisse vendredi après une IRM de contrôle. Et qui repartira de plus belle après les fêtes de fin d'année, pour lesquelles sa famille lui rend visite aux Pays-Bas. L'esprit du dragon Que peut-on d'ailleurs lui souhaiter en cette période de Noël? Un cadeau plutôt matériel, ou un voeu à exaucer? "2024, c'est l'année du Dragon de bois (réd: selon le calendrier chinois). J'aimerais donc pouvoir compter sur l'esprit du dragon pour m'aider cette année", conclut-elle.

Mvogo en prend quatre Soirée compliquée pour Yvon Mvogo Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Yvon Mvogo a concédé avec Lorient sa troisième défaite consécutive et est avant-dernier de Ligue 1. Le gardien de l'équipe de Suisse a perdu le duel breton face à Brest 4-0. Mvogo a dû se résoudre à être spectateur de la tornade Kamory Doumbia. Le Malien de 20 ans a inscrit les quatre buts de son équipe en première mi-temps. Au classement, Brest pointe à la 4e place derrière le PSG, qui s'est imposé 3-1 contre Metz grâce à deux buts de Kylian Mbappé, meilleur buteur de Ligue 1, Nice (victorieux 2-0 avec Jordan Lotomba contre Lens) et Monaco (2-1 à Toulouse avec Philipp Köhn dans les buts mais sans Embolo, toujours blessé, ni Zakaria, suspendu).

Leverkusen toujours invincible Patrik Schick et Leverkusen ont passé une bonne soirée Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Granit Xhaka termine l'année invaincu avec le Bayer Leverkusen. Lors de la 16e journée de Bundesliga, le leader s'est imposé chez lui 4-0 contre Bochum. Leverkusen a disputé 25 matches, remporté 22 victoires et concédé trois nuls au cours de la première moitié de la saison. En Bundesliga, l'équipe de Xabi Alonso est en tête du classement avec quatre points d'avance sur le Bayern Munich, victorieux 2-1 à Wolfsburg, et huit sur Stuttgart qui a dominé Augsbourg, avec Kevin Mbabu et Ruben Vargas, 3-0. Un triplé du Tchèque Patrik Schick a permis au Bayer de mener 3-0 à la pause. Harry Kane a lui inscrit son 21e but en 15 matches de Bundesliga avec le Bayern d'une magnifique frappe de 30 mètres.

Le procès pour viol de Dani Alves aura lieu en février Dani Alves sera jugé début février à Barcelone. Image: KEYSTONE/EPA EFE Le procès du Brésilien Dani Alves, accusé par une jeune femme de l'avoir violée dans une discothèque en décembre 2022, aura lieu les 5, 6 et 7 février, à Barcelone. Ancien joueur du FC Barcelone et du Paris SG, ancien international brésilien, Dani Alves, 40 ans, est en détention provisoire depuis janvier 2023 dans une prison proche de Barcelone. Le parquet, qui requiert en Espagne avant le procès, a réclamé neuf ans de prison à son encontre. Le parquet qui l'a inculpé d'"agression sexuelle" - une catégorie pénale comprenant le viol en Espagne - a également demandé à ce que la plaignante soit indemnisée à hauteur de 150'000 euros et "l'interdiction (pour Alves) de s'approcher" d'elle durant dix ans. Le joueur conteste les faits, qui se seraient déroulés dans les toilettes de la zone VIP de la discothèque Sutton de Barcelone, dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022. Selon l'accusation, le joueur, qui se trouvait en vacances à Barcelone après avoir participé au Mondial au Qatar avec la sélection brésilienne, aurait montré une "attitude violente" envers la jeune femme, qu'il aurait contrainte à avoir des relations sexuelles, malgré son refus. La plaignante, prise en charge médicalement cette nuit-là et qui a porté plainte le 2 janvier, souffre actuellement d'un "stress post-traumatique d'intensité globalement élevée" pour lequel elle est suivie, selon le ministère public. Remise en liberté refusée La justice espagnole s'est opposée à plusieurs reprises à la remise en liberté de Dani Alves dans l'attente de son procès, mettant en avant un "risque élevé de fuite" du joueur au Brésil qui, comme de nombreux autres pays, n'extrade en général pas ses ressortissants. Alves avait changé plusieurs fois de version, allant jusqu'à dire dans une vidéo début janvier qu'il n'avait jamais rencontré la plaignante. Il s'était justifié en affirmant qu'il ne voulait pas mettre en péril son mariage. Footballeur parmi les plus titrés de l'histoire, il a connu la période la plus glorieuse de sa carrière au Barça, entre 2008 et 2016, où il a remporté 23 trophées. Au Qatar, le défenseur était devenu le Brésilien le plus âgé jamais aligné en Coupe du monde. Quelques heures après l'annonce de son inculpation en janvier, le club mexicain des Pumas avait annoncé qu'il mettait fin au contrat du joueur, prévu initialement pour durer jusqu'à juin 2023.

La calendrier de Super League du dernier tour est connu La Super League reprendra le 20 janvier. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Swiss Football League a fixé, en accord avec les TV, les matches et une grande partie des horaires des tours 23 à 33 de la Super League et de la deuxième moitié de la saison de la Challenge League. En Super League (SL), les tours 23 à 33 sont programmés pour la première fois dans le cadre du nouveau mode de compétition. Lors de ces 11 tours, les 12 clubs disputent un nombre différent de matches à domicile (5 ou 6). La SFL a programmé les rencontres de manière à ce que la différence du nombre de matches à domicile soit, dans l'idéal, compensée au cours des 5 dernières journées. Les horaires définitifs des rencontres des tours 23 à 32 sont également déjà fixés. La programmation définitive des matches de la 33e journée aura lieu ultérieurement. Conformément au règlement, les 6 matches doivent avoir lieu simultanément pour des raisons d'équité sportive. Le jour prévu est le dimanche 21 avril 2024, avec un coup d'envoi à 16h30. En fonction de la situation au classement, il est possible de s'écarter de cette prescription en avançant au samedi certaines parties qui ne seraient plus décisives sur le plan sportif. Les deux matches en retard aussi refixés en ChL Les deux rencontres de la 16e journée reportées en raison des mauvaises conditions météorologiques, Wil - Schaffhouse et Baden - FC Aarau, ont été reprogrammées au mardi 30 janvier, respectivement à 19h30 et 20h15

Les Warriors reverdissent face aux Celtics Stephen Curry a mené les Golden State Warriors à la victoire. Image: KEYSTONE/AP/Scott Strazzante A San Francisco, les Golden State Warriors, moribonds depuis le début de la saison de NBA, ont régalé leur public, en venant à bout des Boston Celtics en prolongation (132-126). Avec Stephen Curry à la baguette, évidemment. Un thriller même puisque Golden State, qui a accusé jusqu'à 17 points de retard, s'est imposé après prolongation, grâce évidemment à sa grande vedette. Curry a inscrit plus du tiers (13) de ses 33 points dans le dernier quart-temps, et 7 lors de la prolongation, mettant fin à une série de cinq victoires des C's. Ja Morant, retour gagnant Le meneur des Memphis Grizzlies, Ja Morant, suspendu 25 matches pour avoir exhibé une arme à feu dans une vidéo au printemps, a signé son retour, mardi soir en NBA, en inscrivant le panier de la victoire face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans (115-113). Six mois après sa sanction, le meneur des Grizzlies a non seulement effectué un retour gagnant mais inscrit lui-même le panier de la gagne, d'un lay-up, face aux Pelicans, pourtant largement devant à la pause (60-41). Malgré un début de match plutôt discret, Morant, 24 ans, a inscrit 34 points, délivré 8 passes et pris 6 rebonds, faisant taire les huées du public louisianais. "Je n'avais pas joué un match depuis huit mois... J'ai eu beaucoup de temps, beaucoup de jours difficiles à surmonter. Mais le basket c'est ma vie, ce que j'aime, c'est une thérapie pour moi, et je suis simplement heureux d'être de retour", a commenté la star, dont le parcours est émaillé de controverses.

Neymar forfait pour la Copa America 2024, selon son médecin Neymar s'était blessé contre l'Uruguay en octobre. Image: KEYSTONE/AP/MATILDE CAMPODONICO Le meneur de jeu brésilien Neymar ne pourra pas participer à la Copa America 2024, en juin et en juillet aux Etats-Unis, en raison de la grave blessure qu'il a subie en octobre. La star de la Seleçao s'était blessée le 17 octobre lors de la défaite (2-0) contre l'Uruguay à Montevideo en match de qualification pour le Mondial 2026. Il avait été évacué sur une civière, en pleurs et avait été opéré en novembre d'une rupture des ligaments croisés et d'un ménisque du genou gauche. Au moins neuf mois de rééducation sont nécessaires pour rejouer après une telle blessure, une des plus graves pour un footballeur, a expliqué mardi le médecin de la sélection brésilienne, Rodrigo Lasmar. Le médecin a donc exclu que Neymar puisse participer du 20 juin au 14 juillet à la Copa America, qui réunit les dix pays de la Conmebol sud-américaine et six pays de la Concacaf (Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes). "Il ne va pas avoir le temps, c'est trop tôt. Ce n'est pas la peine de brûler les étapes pour le remettre d'aplomb avant l'heure et prendre des risques inutiles", a déclaré le Dr Lasmar à la Radio 98 FM brésilienne. "Nous devons être patients. Parler de retour avant neuf mois est précoce", a-t-il ajouté. Le Dr Lasmar s'est toutefois montré rassurant quant aux chances du joueur de 31 ans, qui évolue désormais au sein du club saoudien d'Al-Hilal, de retrouver son niveau de jeu d'avant sa blessure. "Nous nous attendons qu'il soit totalement remis après ce temps, prêt à reprendre le jeu de haut niveau, avec de bons résultats, sans aucun type de restriction", a-t-il dit.