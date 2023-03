Jakobsen victorieux ++ L'UEFA va rembourser les fans de Liverpool

Jumbo-Visma remporte le contre-la-montre par équipes Le Danois Magnus Cort Nielsen est le nouveau leader de Paris - Nice (archive). Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'équipe néerlandaise Jumbo-Visma a remporté de justesse le contre-la-montre par équipes de Paris-Nice mardi à Dampierre-en-Burly. Le Danois Cort Nielsen (EF Education) devient pour une seconde le nouveau maillot jaune à l'issue de ce chrono de 32,2 km. La formation de Jonas Vingegaard s'est imposée avec une petite seconde d'avance sur EF Education du Suisse Stefan Bissegger, désormais 13e du général, et quatre secondes sur l'écurie australienne Jayco-AlUla de Simon Yates. La Team UAE de Tadej Pogacar a terminé cinquième avec 23 secondes de retard, un moindre mal pour cette équipe moins bien outillée que Jumbo-Visma dans cette exercice. Au classement général, Vingegaard grimpe à la troisième place. Le Danois, qui comptait douze secondes de retard sur Pogacar avant le départ de cette 3e étape, en compte désormais onze d'avance sur le Slovène après le chrono par équipes. Simon Yates mais aussi David Gaudu et Stefan Küng, excellents quatrièmes à 14 secondes avec Groupama-FDJ, ont également fait une bonne affaire. Le Thurgovien est désormais 12 du général. À l'inverse, l'équipe Ineos de Daniel Martinez a déçu en perdant 48 secondes.

Jakobsen remporte la 2e étape, Ganna toujours leader Le N�erlandais Fabio Jakobsen s'est montr� le plus rapide au sprint (archive). Image: KEYSTONE/AP/PAVEL GOLOVKIN Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Soudal) a remporté au sprint à Follonica (Toscane) la 2e étape de Tirreno-Adriatico, course qui se dispute jusqu'à dimanche, toujours menée par l'Italien Filippo Ganna. Comme attendu, la première étape en ligne de la "Course des deux mers" (210 km), après le contre-la-montre inaugural lundi, s'est jouée lors d'un sprint massif après que les trois derniers échappés du jour dont le Suisse Roland Thalmann (Tudro Pro Cycling) ont été repris à 20 km de la ligne. Jakobsen, champion d'Europe en titre, s'est montré le plus costaud pour passer juste avant la ligne le Belge Jasper Philipsen et le Colombien Fernando Gaviria. Au général, Ganna conserve 28 secondes d'avance sur l'Allemand Lennard Kämna.

L'UEFA va rembourser les supporters de Liverpool Les fans de Liverpool devant le Stade de France lors de la finale de la Ligue des champions vont �tre rembours�s Image: KEYSTONE/AP/CHRISTOPHE ENA L'UEFA va rembourser les billets des fans de Liverpool pour la finale de la Ligue des champions 2022 à Paris. Celle-ci avait été émaillée de nombreux incidents qui ont affecté les fans des "Reds". Durement critiquée mi-février par un rapport d'enquête indépendant, l'organisation européenne va reverser au club de Liverpool la totalité de son allocation, soit 19'618 billets, et le chargera d'organiser ensuite les remboursements. "Nous reconnaissons les expériences négatives vécues par ces supporters" le 28 mai 2022, "et grâce à ce programme, nous allons dédommager ceux qui avaient acheté des billets et qui ont été les plus touchés par les difficultés d'accès au stade", a déclaré Theodore Theodoridis, le secrétaire général de l'UEFA. Attente interminable, supporters et familles aspergés de gaz lacrymogènes ou victimes de vols... Le dispositif de maintien de l'ordre lors de cette finale, retardée de 37 minutes et remportée par le Real Madrid (1-0), avait donné lieu à des scènes de chaos à Saint-Denis, provoquant une vive polémique en France et en Angleterre. L'enquête indépendante mandatée par l'UEFA a conclu à la "responsabilité première" de l'instance sportive dans ces graves incidents, critiquant par ailleurs l'usage par la police française de gaz lacrymogènes et de sprays au poivre. Surtout, ce rapport dédouane entièrement les fans des "Reds", accusés dans un premier temps d'être arrivés en retard au stade et d'avoir massivement présenté des billets falsifiés. Selon l'UEFA, les supporters du Real Madrid et d'autres spectateurs concernés par le chaos au Stade de France pourront eux aussi solliciter un dédommagement, mais au cas par cas.

Nouvelle blessure au genou pour Aline Danioth La poisse pour Aline Danioth Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Environ deux semaines après sa 6e place au slalom des Championnats du monde de Méribel, Aline Danioth est à nouveau stoppée par une grave blessure au genou. Dimanche dernier, lors d'un géant de Coupe d'Europe en Suède, l'Uranaise de 24 ans s'est à nouveau déchiré le ligament croisé antérieur du genou droit. Pour la technicienne, la saison se termine donc de façon brutale. Swiss-Ski a indiqué que les prochaines étapes seraient décidées après des examens complémentaires. Pour Danioth, il s'agit de la sixième blessure grave au cours des six dernières années. En octobre 2020, elle avait dû se faire opérer du genou droit pour la deuxième fois en neuf mois après une déchirure des ligaments croisés. Moins de deux mois après son retour en Coupe du monde en décembre 2021, elle s'était classée 10e du slalom olympique à Pékin.

200 buts en saison régulière pour Nino Niederreiter Nino Niederreiter (� droite) c�l�bre son 200e but en saison r�guli�re. c Image: KEYSTONE/AP/Fred Greenslade Nino Niederreiter n'oubliera pas sa soirée du lundi 6 mars 2023: elle fut celle de son 200e but en saison régulière, le premier par ailleurs sous ses nouvelles couleurs de Winnipeg. Malgré la réussite du Grison, un tir du poignet imparable, les Jets se sont inclinés 3-2 sur leur glace face à San Jose. Ils ont concédé l'égalisation à 11'' de la sirène avant de céder sur une réussite de l'ancien pigiste servettien Logan Couture après 1'21'' de jeu dans la prolongation. Winnipeg a, ainsi, concédé sa huitième défaite lors de ses dix derniers matches pour ne compter plus que 6 points d'avance sur la barre. Premier joueur suisse à atteindre ce seuil des 200 buts en saison régulière - il en compte également 15 en play-off -, Nino Niederreiter a inscrit son 19e goal de cette saison qu'il a entamée dans les rangs de Nashville. Face à San Jose, il a, par ailleurs, été récompensé par la première étoile. Ce premier lundi de mars a également souri à Philipp Kurashev. Le Bernois a ouvert le score lors du succès 5-0 de Chicago face à Ottawa pour sa neuvième réussite de la saison. Les Blackhawks ont su redresser la tête après quatre défaites de rang. La soirée fut également belle pour Kevin Fiala, auteur d'une 45e passe décisive pour son 67e point, lors du succès 4-2 de Los Angeles devant Washington. Le meilleur compteur suisse de la NHL et les Kings ont cueilli un quatrième succès de rang.

Peter Lundgren aux côtés de Dominic Stricker Peter Lundgren (� gauche) peut permettre � Dominic Stricker d'int�grer le top 100. Image: KEYSTONE/AP/SHUJI KAJIYAMA Comme Roger Federer et Stan Wawrinka, Dominic Stricker se place à son tour sous la férule de Peter Lundgren. Le coach suédois accompagnera le Bernois lors des Challengers de Lugano et de Bienne. Peter Lundgren oeuvrera aux côtés de Sven Swinnen, l'entraîneur "historique" du champion juniors 2020 de Roland-Garros, pour emmener le plus tôt possible Dominic Stricker dans le top 100 de l'ATP. Il est classé actuellement au 126e rang à 100 points du Graal. "C'est un honneur de pouvoir compter sur le concours d'un tel coach", souligne Dominic Stricker dans le "Blick". Un point sera fait à la fin du mois pour dessiner les contours d'une collaboration à plus long terme. Tête de série no 2 du Challenger de Lugano qu'il a remporté il y a deux ans, Dominic Stricker entrera en lice ce mardi au Tessin contre le Belge Raphaël Collignon (ATP 238).

Atlanta perd encore à Miami Clint Capela (� gauche) tente de stopper Bam Adebayo. Image: KEYSTONE/AP/Marta Lavandier Deux de chute pour Atlanta à Miami ! Battus 117-109 samedi, les Hawks se sont inclinés 130-128 devant le Heat lundi pour la revanche. Après cette défaite malheureuse - ils ont été incapables de gérer un avantage de 15 points (45-30) après une entame parfaite -, les Hawks présentent à nouveau un bilan négatif avec 32 victoires contre 33 revers. Ils ont désormais abandonné pratiquement toute chance de se qualifier directement pour les play-off. Comme l'an dernier, ils devront passer par la case play-in. A Miami, le Heat a forcé la décision grâce aux... 59 points apportés par le banc et à ses 16 tirs à 3 points réussis. Dans cette rencontre où les défenses furent à la peine, Clint Capela a signé un quatrième double-double consécutif avec ses 12 points et ses 10 rebonds. Le pivot genevois a accusé un différentiel de -6.

Fribourg entame les pré-play-off contre Lugano mardi soir Longtemps dans le top 6, Fribourg a vu Zoug lui passer devant en fin de saison régulière. Les Dragons doivent passer par la case pré-play-off face à Lugano dans une mini-série best of 3. Pendant que les six premiers prennent un peu de repos pour recharger les batteries, Fribourg-Gottéron va jouer des matches d'une grande intensité émotionnelle pour tenter d'avoir le droit de participer aux séries éliminatoires. Les joueurs préféreraient certainement profiter de quelques jours avant de repartir au combat, mais le coach Christian Dubé est lui plutôt content d'enchaîner: "Honnêtement, je ne suis pas fan de cette semaine de pause. J'aime que mon équipe puisse rester dans le rythme, surtout que nous sommes au complet." Verre à moitié plein Possible que l'entraîneur des Dragons aime voir le verre à moitié plein pour atténuer la déception d'avoir fini 7e à un point de Zoug (81 pour Fribourg, 82 pour Zoug), mais en tout cas il étoffe son propos: "Si on passe cette étape, on sera en mode guerriers face à une formation qui n'aura plus joué depuis dix jours." Mais on le sait bien, il n'est pas question de se projeter aussi loin. Non, dans ce cas de figure, on est presque obligé de se raccrocher au fameux poncif du tiers après tiers. "Je prends ces pré-play-off comme des play-off, avance Dubé. On est clairement sur du match après match. Et je vais évidemment mettre l'emphase sur le premier tiers de mardi soir. Dans une série en best of 3, tu n'as pas le droit de voir plus loin." Quelques regrets Lorsque l'on regarde le déroulé de la saison régulière, on se rend bien compte que Fribourg a laissé passer une belle occasion de terminer dans le top 6. Est-ce que Christian Dubé nourrit des regrets? "Bien sûr, il y a quelques matches où l'on ne s'est pas présenté. Mais on ne doit pas oublier d'où l'on vient. Si l'on m'avait dit que nous serions 7es à un point des play-off au début de saison avec une blessure handicapante pour notre gardien qui est une pièce essentielle de notre dispositif, j'aurais signé tout de suite. Même chose pour Marcus Sörensen qui a manqué plusieurs semaines de jeu." Au sujet de l'adversaire, Christian Dubé se montre logiquement prudent: "Comme nous, Lugano a dû se battre jusqu'à la fin et ils ont réussi à être là. C'est une très belle équipe de hockey. Nous avons tout analysé et nous nous attendons à un duel très serré parce que les compteurs sont remis à zéro." "J'adore ces challenges-là" Juste avant ces matches qui vont décider de la suite de la saison du club, Fribourg a annoncé le retour de Chris DiDomenico pour deux saisons. Est-ce que cette nouvelle peut perturber le vestiaire à un moment où aucune interférence ne doit venir déranger la bonne vibe ambiante? "J'en ai vécu d'autres vous savez, conclut Christian Dubé. Et j'adore ces challenges-là. Si on avait dû affronter Berne au lieu de Lugano, ç'aurait été génial sur la glace au niveau des émotions avec DiDo dans l'équipe en face. L'année passée, nous avions joué contre Lausanne avec Christoph Bertschy qui avait signé chez nous et qui avait été excellent."

Le FC Sion engage David Bettoni comme entraîneur Christian Constantin: un nouvel entra�neur arrive une fois encore � Sion Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Un nouvel entraîneur débarque une fois encore à Tourbillon. Le Français David Bettoni (51 ans) a été nommé à ce poste avec un contrat jusqu'au terme de la saison. Bettoni, qui est un ami de Zinédine Zidane, a longtemps travaillé comme assistant pour son compatriote. Il effectuera en Valais sa première mission comme entraîneur principal d'un effectif professionnel. Il apportera en tout cas ce regard neuf que souhaitait le président Christian Constantin. Reste à voir s'il parviendra à remettre sur les bons rails un club dont la saison s'avère bien difficile depuis l'automne. Sion occupe la 9e place de Super League, à égalité de points avec le dernier, qui est Winterthour. Bettoni dirigera son premier entraînement mardi, avant de connaître son baptême du feu samedi à Berne contre les Young Boys. Joueur formé à Cannes, où il a joué quelques saisons, Bettoni a ensuite évolué dans les séries inférieures en Italie. Il s'est vite reconverti comme entraîneur, d'abord pour les juniors. Il a ensuite été le fidèle assistant de Zidane, d'abord à Castilla, la réserve du Real Madrid, puis au sein de la première équipe du club merengue. Les deux hommes ont notamment gagné trois fois de suite la Ligue des champions, de 2016 à 2018.

PSG: Neymar sera opéré de la cheville droite Coup dur pour Neymar et le PSG Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Neymar sera opéré "dans les prochains jours" de la cheville droite à Doha. Le Brésilien sera absent des terrains de "trois à quatre mois", a annoncé le Paris Saint-Germain. Neymar, qui s'était blessé le 19 février contre Lille en Ligue 1, "a présenté plusieurs épisodes d'instabilité de la cheville droite ces dernières années", a rappelé le club. Le staff médical du PSG a "recommandé une opération de réparation ligamentaire, afin d'éviter un risque majeur de récidive", a encore précisé l'actuel leader de Ligue 1. L'indisponibilité de Neymar (31 ans) est estimée entre trois et quatre mois. Cela signifie donc que sa saison est très probablement déjà terminée.

Paris - Nice: coup double pour Pedersen lors de la 2e étape Le maillot jaune pour Pedersen Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Le Danois Mads Pedersen (Trek) a remporté au sprint la 2e étape de Paris-Nice Fontainebleau au bout de 163,7 km. Il a du même coup endossé le maillot jaune de leader. C'est la deuxième victoire de l'année pour l'ancien champion du monde, la 29e au total, et aussi sa deuxième sur la "Course au soleil" après une étape remportée en 2022. Il s'est imposé à la photo-finish devant le Néerlandais Olav Kooij et son compatriote Magnus Cort à l'issue d'un dernier kilomètre décousu et marqué par une chute juste avant la flamme rouge. Pedersen a ensuite passé beaucoup de temps sur le podium pour recevoir d'abord le bouquet de vainqueur d'étape avant d'endosser successivement le maillot jaune de leader et vert de meilleur sprinter. "C'est de bon augure pour la saison. C'est une grande course, c'est super de gagner ici, le sprint a été très nerveux, j'ai été amené parfaitement jusqu'à la fin. C'était très serré à la fin et je suis content de l'avoir fait", a-t-il commenté. Pogacar grapille Le quatrième maillot distinctif, le blanc du meilleur jeune, est revenu à un coureur dont on oublie parfois qu'il n'a toujours que 24 ans tellement son palmarès déborde déjà de partout. Il s'agit évidemment de Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour de France en 2020 et 2021, qui a continué sa moisson lundi en empochant, comme la veille, les six secondes de bonifications au sprint intermédiaire. Deuxième du général, à 2 secondes de Pedersen, il en compte désormais 12 d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard. Comme s'il voulait prendre un peu d'avance sur son grand rival qui l'avait dépossédé de sa couronne sur le dernier Tour de France et qui partira favori avec son équipe Jumbo-Visma mardi lors du contre-la-montre par équipes inédit concocté par les organisateurs. Temps pris sur le premier coureur Plutôt que de prendre le temps sur le quatrième ou cinquième coureur, le chrono sera arrêté dès le franchissement du premier coureur au bout des 32,2 kilomètres d'effort autour de Dampierre-en-Burly, dans le Loiret. Si la plupart des coureurs estiment que cela ne devrait pas bouleverser la donne, la nouvelle formule pourrait favoriser une équipe aussi puissante que Jumbo-Visma qui alignera également Tobias Foss et Rohan Dennis, l'actuel et l'ancien champion du monde en titre du chrono. L'étape passera à quelques kilomètres de la centrale nucléaire de Dampierre-en-Burly lors d'une journée où les opposants à la réforme des retraites voudront mettre la "France à l'arrêt". La journée de mobilisation a d'ores et déjà un léger impact sur Paris-Nice puisque l'ordre de départ a été modifié, avec un intervalle de trois minutes entre chaque formation au lieu des cinq prévues, "afin de faciliter le travail des forces de l'ordre qui seront largement sollicitées", ont indiqué les organisateurs.

Tirreno - Adriatico: Ganna sans rival sur le contre-la-montre Filippo Ganna: un succ�s tr�s net Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI L'Italien Filippo Ganna (Ineos) a dominé la 1re étape de Tirreno-Adriatico, un contre-la-montre de 11,5 km à Lido di Camaiore. Il a ainsi endossé le premier maillot de leader. Double champion du monde de l'exercice solitaire, Ganna s'était déjà imposé l'an dernier dans le chrono initial de la course à étapes entre les rives de la mer Tyrrhénienne et celles de la mer Adriatique. Le rouleur italien a bouclé le parcours en 12'28, presque une demi-minute (28'') devant l'Allemand Lennard Kämna et 31'' devant son coéquipier chez Ineos, l'Américain Magnus Sheffield. D'abord couru sous une pluie battante, ce contre-la-montre plat, court et rectiligne ne présentait pas de difficulté particulière. Il n'a pas compromis les chances des principaux prétendants à la victoire finale.

Patrizia Kummer mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison Clap de fin pour Patrizia Kummer. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Patrizia Kummer mettra un terme à sa carrière à la fin de cette saison. Championne olympique du géant parallèle en 2014, la Valaisanne de 35 ans a marqué l'histoire du snowboard suisse. Victorieuse à 15 reprises sur le front de la Coupe du monde, Patrizia Kummer possède un palmarès unique auquel ne manque qu'un titre mondial. Elle a, toutefois, cueilli à trois reprises une médaille dans un championnat du monde. Cette décision de Patrizia Kummer n'est pas une surprise. Elle était attendue depuis un certain temps. "Depuis deux ans, je savais que cette saison 2022/2023 serait ma dernière", explique-t-elle dans un communiqué de Swiss-Ski. Il n'empêche que l'émotion sera bien au rendez-vous le 18 mars prochain à Berchtesgaden, en Bavière, pour son ultime course. Son avenir la conduira à se perfectionner dans la formation des médecines chinoises traditionnelles.

Novak Djokovic forfait Toujours pas d'Indian Wells pour Novak Djokovic. Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Son statut de non vacciné contre le Covid-19 empêche encore Novak Djokovic de jouer aux Etats-Unis: le no 1 mondial ne s'alignera pas cette semaine au Masters 1000 d'Indian Wells. "Novak Djokovic a déclaré forfait pour le tournoi" se déroulant dans le désert californien et qui doit débuter mercredi, ont annoncé les organisateurs dans un court communiqué. "Nole" avait demandé une dérogation spéciale aux autorités locales ces dernières semaines. "Si elle m'est refusée, je me retirerai d'Indian Wells bien sûr, avant le tirage au sort", avait-il assuré. Il a dû s'y résoudre. Et si les autorités n'ont pas communiqué publiquement leur réponse à sa requête, la raison de l'absence forcée du co-recordman du nombre de Grands Chelems remportés (22, comme Rafael Nadal), ne fait guère de mystère. Novak Djokovic ne bénéficiera donc d'aucun traitement de faveur de la part de Washington, qui n'autorise pas l'entrée dans le pays aux voyageurs internationaux non vaccinés. Et l'agence américaine chargée de la sécurité dans les transports (TSA) a récemment indiqué que cette mesure ne changerait pas avant au moins la mi-avril. Aussi, outre l'épreuve d'Indian Wells qui se finira le 19 mars, Novak Djokovic devrait, sauf retournement de situation, devoir renoncer à participer au Masters 1000 de Miami prévu du 22 mars au 2 avril.