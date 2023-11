Jannik Sinner en finale ++ Vinicius absent plusieurs semaines

Eray Cömert et Ulisses Garcia titularisés en défense Ulisses Garcia titularisé sur le flanc gauche de la défense. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Murat Yakin a opéré quatre changements pour affronter le Kosovo ce soir à Bâle par rapport au onze de départ de mercredi contre Israël. Il a apporté du sang neuf principalement en défense. Eray Cömert, Nico Elvedi et Ulisses Garcia ont ainsi été titularisés en défense aux côtés de Manuel Akanji. Touché au tendon d'Achille, Ricardo Rodriguez n'entrait pas en ligne de compte pour ce match. Au même titre qu'Edimilson Fernandes, suspendu après son rouge contre Israël. Le quatrième changement concerne bien sûr Xherdan Shaqiri qui prend la place de Zeki Amdouni sur le flanc droit de l’attaque. Le Bâlois deviendra ce soir avec une 118e sélection le deuxième international suisse le plus capé de l'histoire avec Heinz Hermann. Un nul suffira à la Suisse ce soir pour se qualifier pour la phase finale de l'Euro 2024 si Israël ne bat pas la Roumanie dans le même temps. Même si le stade ne leur sera pas acquis, les Suisses ne seront pas confrontés à une tâche insurmontable dans la mesure où le Kosovo est privé, pour diverses raisons, de ses cinq meilleurs joueurs, Arijanet Muric, Amir Rrahmani, Edon Zhegrova, Vedat Muriqi et Milot Rashica. La Suisse évoluera dans la composition suivante : Sommer ; Cömert, Akanji, Elvedi, Garcia ; Freuler, Zakaria, Xhaka ; Shaqiri, Okafor, Vargas.

Martin remporte le sprint et réduit l'écart sur Bagnaia Entre l'Italien Francesco Bagnaia (à gauche) et l'Espagnol Jorge Martin, la lutte sera indécise jusqu'à la fin de la saison. Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL L'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a remporté le sprint du Grand Prix du Qatar de MotoGP, avant-dernière manche de la saison. Il a réduit à 7 points l'écart avec le leader du championnat, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), seulement cinquième samedi. Le Madrilène, qui s'était élancé en cinquième position, a réalisé une superbe course et repris sept longueurs au Turinois, parti quatrième et qui n'a jamais semblé dans le coup durant la course, disputée en nocturne sur le circuit de Lusail. "Je savais que j'avais le potentiel de gagner. Je suis bien parti, puis je suis sorti un peu large mais après j'ai réussi à redoubler tous les autres pilotes et quand j'étais en tête j'étais très rapide", a expliqué Martin. Bagnaia, qui avait une petite chance d'être sacré champion du monde pour la deuxième année consécutive au Qatar, ne peut désormais plus décrocher le titre dans le Golfe et tout se jouera donc le week-end prochain, lors du dernier week-end de la saison à Valence. Très nerveux Martin, apparu très nerveux et pas à son aise vendredi lors des essais et samedi après-midi lors des qualifications, a su garder la tête froide dans la soirée pour s'imposer avec autorité et mettre la pression sur le tenant du titre. "Gagner aujourd'hui était important pour réduire l'écart donc c'est bien, mais demain (dimanche) sera encore le grand moment du week-end avec le Grand Prix donc j'espère pouvoir continuer à réduire l'écart", a affirmé l'Espagnol. Après un bon départ qui l'a vu s'emparer de la troisième, le pilote Pramac est sorti un peu large dans un virage et a perdu deux rangs. Mais il n'a pas tardé à reprendre sa marche en avant. Au deuxième tour, il a d'abord doublé Marc Marquez (Honda) avant de réaliser un superbe dépassement sur Bagnaia à l'intérieur en retardant au maximum son freinage et en touchant même son adversaire, qui a aussi été doublé par Fabio Di Giannantonio (Ducati-Gresini) dans la foulée. En fin de cinquième tour, peu avant la mi-course, Martin a ensuite dépassé Alex Marquez (Ducati-Gresini) et Luca Marini (Ducati-VR46) pour prendre les commandes et ne plus jamais les lâcher. Il a petit à petit creusé l'écart sur ses concurrents, mais a tremblé dans les dernières minutes où il a dû résister au retour inattendu de Di Giannantonio, qui a finalement échoué à moins de quatre dixièmes, tandis que Bagnaia a terminé à presque quatre secondes du vainqueur. Note: Complété

Sinner en finale, l'Italie continue de rêver L'Italien Jannik Sinner jouera la finale devant son public à Turin. Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni Jannik Sinner est sur son nuage depuis le coup d'envoi des Masters ATP à Turin: devant un public tout acquis à sa cause, l'Italien a empoché samedi son billet pour la finale. Il a dominé le Russe Daniil Medvedev 6-3 6-7 (4/7) 6-1. Premier Italien à atteindre les demi-finales des Masters, Sinner, 22 ans, peut décrocher dimanche le titre le plus important de sa jeune carrière. Il lui faudra battre le Serbe Novak Djokovic ou l'Espagnol Carlos Alcaraz, no 1 et no 2 mondiaux, qui sont opposés dans la seconde demi-finale en soirée (21h00). Mais sur ce qu'il a démontré durant cette demi-finale et même depuis le début de l'édition 2023 du "tournoi des Maîtres", le no 4 mondial ne craint personne. A l'entendre, le soutien du bruyant public turinois a fait la différence en demi-finale contre un adversaire qu'il avait déjà affronté quatre fois en 2023, à chaque fois en finale, pour un bilan de deux succès chacun (Pékin et Bâle pour Sinner, Rotterdam, Miami pour Medvedev). "Cela a été un match très, très difficile, Daniil a commencé le match en jouant mieux que moi, j'ai quand même réussi à le breaker dans ce premier set. Depuis que je suis arrivé ici à Turin, je ressens quelque chose d'incroyable, cela me donne une énergie folle", a expliqué au public après son succès Sinner, pour la première fois en finale des Masters à sa deuxième participation. "J'ai très bien servi, je suis très content de ma prestation et on verra e qui se passera dimanche", a souligné l'Italien qui visera un onzième titre, le cinquième de l'année. Sinner a fait craquer moralement son adversaire dans le troisième set en prenant d'emblée son service pour mener 3-0, puis 4-1, moment où Medvedev a perdu complétement les pédales en cassant une raquette et en commençant à haranguer des spectateurs, trop bruyants à son goût. Vainqueur de ses trois matches de poule, Sinner peut empocher dimanche 4,8 millions de dollars (4,25 M francs) s'il remporte la finale et réussit donc un sans-faute.

Vinicius forfait plusieurs semaines Vinicius Junior s'est blessé contre la Colombie. Image: KEYSTONE/AP/Ivan Valencia L'attaquant du Real Madrid Vinicius Junior, touché jeudi lors du match du Brésil face à la Colombie, souffre d'une blessure à la cuisse gauche et son absence devrait être de plusieurs semaines. Les examens médicaux réalisés par l'international brésilien à son retour à Madrid ont révélé "une rupture du biceps fémoral avec atteinte du tendon distal de la jambe gauche", écrit le Real Madrid dans un communiqué. Ces examens confirment le diagnostic initial de la sélection brésilienne pointant "une blessure au muscle postérieur de la cuisse gauche" pour sa star de 23 ans, qui a dû déclarer forfait pour le choc contre l'Argentine mardi au stade Maracana de Rio de Janeiro, comptant pour la 6e journée des qualifications au Mondial-2026. Le club madrilène n'a pas précisé la durée d'indisponibilité de son joueur, mais Vinicius devrait manquer plus de deux mois de compétition et ne pas pouvoir rejouer avant 2024, selon la presse espagnole. Un nouveau coup dur pour "Vini", qui avait déjà été éloigné des terrains pendant plus d'un mois après une blessure à la cuisse droite fin août contre le Celta Vigo en Liga. "Je crois que c'est la même blessure que l'autre fois. J'ai ressenti une douleur à l'arrière de la cuisse", avait-t-il commenté à l'issue du récent match perdu par le Brésil contre la Colombie (2-1) à Baranquilla. L'absence de Vinicius vient s'ajouter à la longue liste des blessés au Real, privé de Jude Bellingham (épaule), Eduardo Camavinga (genou), Aurélien Tchouaméni (pied), Kepa (adducteur), Thibaut Courtois (genou), Eder Militao (genou) et Arda Guler (cuisse).

Forfait d'Andy Murray, blessé à l'épaule Blessé à l'épaule, Andy Murray ne participera pas aux quarts de la Coupe Davis Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Andy Murray, ancien no 1 mondial, renonce au quart de finale de la Coupe Davis Serbie - Grande-Bretagne prévu la semaine prochaine à Malaga. Ceci en raison d'une blessure à l'épaule. "Je me suis légèrement blessé à l'épaule, ce qui signifie que je ne pourrai pas participer à la Coupe Davis", a déclaré l'Ecossais, 36 ans et 42e mondial, cité par la Fédération internationale de tennis (ITF) sur X (ex-Twitter). "Je suis déçu de ne pas pouvoir faire partie de l'équipe mais je me concentre maintenant sur la rééducation et la préparation de la nouvelle saison", a ajouté le triple vainqueur en Grand Chelem. Il devait affronter avec l'équipe de Grande-Bretagne la Serbie du no 1 mondial Novak Djokovic en quarts de finale de la phase à élimination directe de la Coupe Davis, organisée du 21 au 26 novembre à Malaga. Les trois autres quarts opposeront le Canada, tenant du titre, à la Finlande, la République tchèque à l'Australie et l'Italie aux Pays-Bas. Andy Murray avait mené la Grande-Bretagne à la victoire en Coupe Davis en 2015.

Slalom de Gurgl: Yule 5e, triplé autrichien Daniel Yule a pris la 5e place du slalom de Gurgl Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Daniel Yule a pris la 5e place du premier slalom de Coupe du monde à Gurgl. Les Autrichiens ont réussi le triplé grâce à Manuel Feller, Marco Schwarz et Michael Matt. Il n'a pas manqué grand-chose à Daniel Yule pour signer le 16e podium de sa carrière en slalom. Trois centièmes. Trois fois rien. Un petit coup de carre intempestif. Moyen le matin avec une 13e place, Daniel Yule a plutôt bien négocié son deuxième passage. Malheureusement et alors qu'il a compté jusqu'à 0''42 d'avance, le skieur du Val Ferret n'a pas eu les centièmes de son côté, laissant Michael Matt et Dave Ryding devant lui pour trois centièmes. Dans l'aire d'arrivée, Yule a exprimé sa colère. Au final, Yule manque le podium de peu mais termine meilleur Suisse. Alors que Loïc Meillard (4e), Ramon Zenhäusern (8e) et Marc Rochat (9e) avaient intégré le top 10 en matinée, ils ont raté leur second passage. Loïc Meillard avait mieux performé que ses compatriotes en matinée. 4e à 1''10 du leader, le Valaisan d'origine neuchâteloise avait produit du bon ski. Mais comme en géant à Sölden où il avait perdu un ski, le skieur d'Hérémence n'a pas rallié l'arrivée après avoir enfourché sur le haut. Rochat et Zeno reculent Marc Rochat n'a pas su non plus confirmer. Le Vaudois, 4e lors des finales de Soldeu, n'a pas attaqué le mur de la meilleure des façons, abandonnant une seconde. Rochat a reculé en 19e position. Situation similaire pour Ramon Zenhäusern. Le géant de Bürchen avait limité la casse en prenant la 8e place le matin. La deuxième manche a tourné au calvaire pour une 22e place finale. Et le Haut-Valaisan n'a pas commis de grosse faute, il n'a simplement pas trouvé la bonne formule sur les hauts de la station autrichienne. Si le résultat s'ensemble des Suisses s'apparente à une déception, six d'entre eux ont pu se hisser en deuxième manche. Respectivement 27 et 29e après le run initial, Luca Aerni et Tanguy Nef ont réussi une petite remontée pour terminer ex-aequo au 20e rang. Course perturbée Ce slalom de Gurgl a tourné à la fiesta autrichienne. Largement en tête le matin, Manuel Feller a résisté à la pression pour devancer Marco Schwarz de 0''23 et signer son troisième succès en Coupe du monde. A noter encore que la course a été interrompue quelques minutes aux alentours de 14h30 en raison de protestataires défenseurs du climat. Cette action n'a pas ravi Henrik Kristoffersen qui a dû être retenu dans l'aire d'arrivée.

Slalom de Gurgl: les Suisses en embuscade, Feller domine Loic Meillard 4e provisoire au slalom de Gurgl Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Loïc Meillard occupe la 4e place au terme de la première manche du slalom de Gurgl. Le premier tracé a été outrageusement dominé par Manuel Feller. La première moitié de cette nouvelle étape de la Coupe du monde a donc souri à un local. Feller a relégué la concurrence à près d'une seconde! Clément Noël pointe à 0''94. Dans le camp suisse, on dire: peut mieux faire. Loïc Meillard a très bien négocié le haut du parcours avant de faiblir pour terminer à 1''10. Le Valaisan d'origine neuchâteloise n'est donc qu'à 0''11 du podium provisoire et de Fabio Gstrein. Ramon Zenhäusern n'a pas franchement bien maîtrisé le mur, perdant plus d'une seconde sur Feller pour se poser à 1''40. Il occupe le 8e rang juste devant un Marc Rochat solide. Daniel Yule est un peu plus loin, 13e à 1''63 en ayant lui aussi connu des soucis dans le mur. Cela s'est moins bien passé pour Luca Aerni, seulement 23e à 3''06.

Trop de vent, la première descente annulée Trop de vent à Zermatt pour la descente dames Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Rebelote. Après les messieurs, voici que la première descente dames de Zermatt/Cervinia a été annulée en raison d'un vent trop fort. Mercredi et vendredi, les entraînements sur la nouvelle piste de Coupe du monde avaient déjà été victimes des mauvaises conditions météorologiques et de vent. Jeudi, la piste Gran Becca avait tout de même pu être utilisée pour l'entraînement nécessaire à la course, mais dans des conditions variables. Samedi, le vent a joué les rabat-joie dans des conditions d'abord ensoleillées. Celui-ci a empêché la mise en service des remontées mécaniques tôt le matin. Le coup d'envoi de la saison de vitesse devrait donc être donné dimanche (11h45). Si la descente ne pouvait avoir lieu, les spécialistes de vitesse devront attendre trois semaines. Du 8 au 10 décembre, deux Super-G et une descente sont au programme à St-Moritz.

Charles Leclerc partira en pole position à Las Vegas Charles Leclerc en pole à Vegas Image: KEYSTONE/EPA/ETIENNE LAURENT Charles Leclerc a signé le meilleur temps des qualifications. Il s'élancera en pole position du Grand Prix de Las Vegas, où la F1 fait son grand retour. Son coéquipier Carlos Sainz a réussi le deuxième meilleur temps, mais sera pénalisé de dix places sur la grille de départ, laissant la deuxième position à Max Verstappen (Red Bull), déjà assuré d'un troisième titre de champion du monde. Leclerc partira en pole pour la 5e fois cette saison (en Belgique il avait profité d'une pénalité infligée à Verstappen, plus rapide), et la 23e fois de sa carrière à 26 ans. "Je suis heureux bien sûr, pour la première à Las Vegas (les deux Grand Prix de 1981 et 1982 étaient les "Grand Prix du Caesar Palace"), un évènement incroyable. Je suis un peu déçu quand même de ma Q3, je n'ai pas fait un super travail mais ça a été suffisant pour la pole. On va essayer de tout mettre bout à bout pour gagner ici." Sainz a permis à Ferrari de signer les deux meilleurs chronos du jour mais partira de la 12e position samedi à 22h (7h en Europe), en raison d'une pénalité de 10 places subie jeudi pour des réparations sur sa monoplace après avoir heurté une bouche d'égout qui a perturbé la première journée. George Russell (Mercedes) et Pierre Gasly (Alpine), une surprise, partiront en deuxième ligne, alors que deux des favoris, Sergio Perez (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) ont été éliminés dès la Q2.

La F1 de retour à Las Vegas avec quelques soucis Plus de quarante ans après deux premières courses, la Formule 1 retrouve cette semaine Las Vegas. Ce Grand Prix nocturne s'annonce spectaculaire, avec son lot de questions et de difficultés de dernière minute. Alors que le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) est assuré d'être champion du monde depuis plus d'un mois, le grand cirque de la Formule 1 fait étape pour la troisième fois de la saison aux Etats-Unis pour son avant-dernier Grand Prix de l'année après Miami en mai, ajouté au calendrier en 2022, et Austin en octobre. Depuis que la société américaine Liberty Media a pris le contrôle de la F1 en 2017, elle a mis en oeuvre une stratégie d'expansion au pays du Nascar et de l'IndyCar. Et cela se traduit par une forte croissance de son intérêt, dopée notamment par la série Netflix "Drive to Survive", avec aussi des audiences qui explosent sur ESPN. Le Grand Prix de la cité du jeu a lieu non pas le dimanche comme d'habitude mais samedi (une première depuis l'Afrique du Sud en 1985) et en nocturne, avec un départ à 22 heures locales (07h00 dimanche heure suisse). Excuses En 1981 et 1982, les fous du volant s'étaient affrontés sur le parking de l'emblématique Caesars Palace; 41 ans plus tard, la F1 a vu plus grand avec un circuit sur le Strip, qui devrait offrir un cadre grandiose près de la Sphère et sa boule-écran gigantesque, du Bellagio ou du Caesars Palace à nouveau. "Difficile de faire plus excitant que cela! Nous parlons de Las Vegas depuis longtemps, donc c'est formidable d'y être enfin. Las Vegas est une ville tellement emblématique (...) cela semble toujours irréel d'y organiser une course de Formule 1", s'est réjoui le pilote français d'Alpine Esteban Ocon. La dernière ligne droite avant le Grand Prix n'est pas de tout repos après des mois de travaux (revêtement de la route, construction d'un bâtiment permanent pour le paddock) qui ont rendu difficile la circulation pour les habitants et les milliers de travailleurs de l'hôtellerie. Greg Maffei, patron de Liberty, a tenu cette semaine à s'"excuser auprès de tous les habitants" de Las Vegas, à qui il promet des revenus de 1,7 milliard de dollars (1,56 milliard d'euros environ). "On espère que le plus dur était pour cette année, avec plusieurs constructions, et que ce sera plus facile dans le futur." Ces derniers jours, les prix des billets étaient en chute libre, pour un évènement qui n'a pas encore fait le plein. "Unique" Du point de vue sportif, le circuit, inconnu des pilotes, mesure 6,2 km, le deuxième plus long de la saison derrière Spa-Francorchamps, avec notamment une ligne droite de 1,9 km. A cette époque de l'année, la température de la ville du désert Mojave se rafraîchit considérablement la nuit, pouvant passer sous les 10 degrés à l'heure de la course, des conditions rarement rencontrées par les pilotes et leurs équipes. Si Verstappen est assuré d'un troisième titre mondial, son coéquipier Sergio Perez (Red Bull) et Lewis Hamilton (Mercedes) se battent encore pour la place de dauphin. Même combat pour Ferrari, qui tâchera de conserver face à Mercedes son titre de vice-champion chez les constructeurs derrière Red Bull, déjà sacré.

Un Suisse-Kosovo de tous les dangers L'heure des rêves de grandeur avec l’ambition d’un 10/10 en qualifications pour l’Euro 2024 est bien révolue pour la Suisse. Il convient de revêtir le bleu de chauffe lors de la venue du Kosovo. Cette rencontre est devenue celle de tous les dangers. Trois jours après le partage des points contre Israël dans la campagne hongroise, Murat Yakin et ses joueurs bénéficient d’une seconde balle de match pour assurer – enfin – la qualification directe. Un point suffira si, dans le même temps, Israël ne gagne pas contre la Roumanie. Mais dans un Parc St-Jacques à guichets fermés qui sera acquis à l’adversaire et avec une confiance qui s’est bien effritée ces dernières semaines, la tâche ne s’annonce pas simple. Lors des deux premières rencontres contre le Kosovo, en mars 2020 à Zurich et en septembre à Pristina, Granit Xhaka n’avait pas vraiment tenu son rang. Samedi face il est vrai à des adversaires qui ne le sont peut-être pas vraiment à ses yeux en raison des liens très forts qui le lient avec le pays de ses parents, le Bâlois se doit de sortir le grand jeu. Xherdan Shaqiri a prêché la bonne parole. Froissé de n’avoir pas joué mercredi, celui qui est le doyen de l'équipe de Suisse avec une première sélection honorée le...3 mars 2010, demande à tout le monde de "garder les pieds sur terre". "Nous ne sommes ni le Brésil et ni l’Allemagne, mais la petite Suisse, rappelle-t-il. Nous devons à chaque match livrer la marchandise. Il faut rester calme aussi. La première place du groupe est toujours à notre portée. Il convient toutefois de ne jamais sous-estimer l’adversaire." Plus discret que Xherdan Shaqiri derrière les micros, Murat Yakin n’a donné aucune véritable indication sur les choix qu’il entend arrêter pour la rencontre de samedi, peut-être celle de la dernière chance pour lui. Il a simplement précisé que Yann Sommer gardera sa place dans la cage après le nouveau forfait de Gregor Kobel qui devait en principe disputer cette rencontre.

Deux assists et la première étoile pour El Nino Brenden Dillon (5), Nikolaj Ehlers et Nino Niederreiter savourent le troisième but des Jets. Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Les attaquants suisses de la Conférence Ouest n’arrêtent pas de voir des étoiles plein les yeux. Comme Kevin Fiala la veille, Nino Niederreiter a eu droit à la première. Le Grison a été désigné homme du match lors du succès 3-2 de Winnipeg devant Buffalo. Il a délivré deux assists pour le 2-0 de Mason Appleton de la 25e et le 3-1 de Nicolas Ehlers à la 29e. Les Jets ont eu le bonheur de trouver le chemin des filets sur trois des... cinq tirs qu’ils ont adressés lors du deuxième tiers. Avec ses 12 points (5 buts/7 assists), Nino Niederreiter est l’un des artisans du bon début de saison de Winnipeg, troisième de la Central Division derrière Dallas et Colorado.

Joel Embiid trop fort pour les Hawks Clint Capela (à gauche) n'a pas démérité face à Joel Embiid. Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Incapable de stopper Joel Embiid (32 points), le MVP de la saison dernière, Atlanta a concédé sa 6e défaite en 12 rencontres. Sur leur parquet, les Hawks se sont inclinés 126-116 devant Philadelphia. Auteur de son cinquième double double de la saison avec ses 17 points et ses 11 rebonds, Clint Capela n’a pas démérité devant un Joel Embiid qui était pourtant incertain pour cette rencontre en raison de douleurs à la hanche. Mais l'enfant de Yaoundé a sorti le grand jeu. Ses11 points lors du premier quarter ont placé les 76ers sur la bonne orbite. Cette rencontre entrait également dans le cadre du "In-Season Tournament", la nouvelle compétition proposée par la NBA en parallèle de la saison régulière avec un Final Four le mois prochain à Las Vegas. Avec une victoire contre une défaite, les Hawks conservent un infime espoir de "survivre" à une phase de poules disputée sur quatre rencontres. A l’Ouest, San Antonio et Victor Wembanyama ne gagnent plus. Battus 129-120 à domicile malgré les 29 points du rookie français, les Spurs ont perdu un septième match de rang...

L'Albanie et le Danemark qualifiés, l'Italie dans le rythme C'est la joie dans le camp danois après la qualification pour l'Euro 2024. Image: KEYSTONE/EPA/Liselotte Sabroe L'Albanie et le Danemark ont assuré leur qualification pour le tour final de l'Euro 2024 en Allemagne. L'Italie, vainqueur 5-2 de la Macédoine du Nord, jouera sa place lundi contre l'Ukraine. L'Albanie s'est qualifiée grâce à son match nul (1-1) en Moldavie. A Chisinau, les Albanais ont pris l'avantage grâce à un penalty de Çikalleshi (25e) avant d'être rejoints sur une belle frappe du Moldave Baboglo en fin de match (87e). Ils prendront part en Allemagne à leur deuxième Euro, après l'édition 2016 disputée en France. Le Danemark a assuré son billet pour l'Allemagne à la faveur d'un succès 2-1 contre la Slovénie. A Copenhague, les Scandinaves ont ouvert la marque par Maehle à la 26e. Janza a égalisé pour les Slovènes avant Delaney n'inscrive le but décisif à la 54e minute. Les Danois retrouveront une compétition où ils s'étaient hissés en demi-finale lors de la dernière édition, en 2021. Frayeur pour l'Italie L'Italie a dominé la Macédoine du Nord 5 à 2 vendredi à Rome, mais doit encore empocher au moins un point lundi contre l'Ukraine pour valider son billet pour l'Euro 2024. Les champions d'Europe en titre se sont imposés grâce notamment à un doublé de Federico Chiesa (41e et 45+2e), non sans voir connu une frayeur quand Jani Atanasov (52e et 74e) a ramené le score à 3-2. L'Italie totalise désormais 13 points, comme l'Ukraine, mais est repassée à la 2e place du groupe C, qualificative pour l'Euro allemand, grâce à sa meilleure différence de buts (+7 contre +3).