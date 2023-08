Jason Joseph très fâché contre lui-même

Jason Joseph déçu après sa septième place en finale Une course loin d'�tre parfaite pour Jason Joseph Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Jason Joseph est devenu lundi à Budapest le premier Suisse à courir une finale mondiale dans une discipline de sprint. Le Bâlois a pris la septième place, mais il espérait mieux. Quels sont vos sentiments après cette course? "C'est bien et beau d'être en finale, mais on ne peut pas s'en satisfaire. Nous voulons être sur le podium, pas au septième rang. Je suis donc très déçu. Tellement de monde a regardé et était nerveux, rien que pour ça je suis redevable à la Suisse pour qu'elle fête une fois une médaille en sprint." Votre course n'a pas été optimale, avec trois haies sur dix qui ont fini à terre? "Les quatre premières ont été bonnes. J'ai ensuite touché la cinquième et dès lors la course était perdue. Quand tu touches, c'est difficile de garder la concentration et la fluidité est perdue." Pourquoi est-ce que cela n'a pas fonctionné comme vous l'auriez souhaité? "Ce n'est pas que quelque chose ait été fait faux quelque part. Les choses ne se sont simplement pas mises en place. Je ne sais pas si c'est une question d'expérience qui manque encore à ce niveau, ou si je n'ai pas disputé assez de très bonnes courses. 13''10 (il a réussi deux fois un tel chrono cette saison/NDLR), c'est bien, mais je n'ai encore jamais réussi une manche parfaite que j'aurais considérée comme super. Je ne m'entraîne pas huit fois par semaine juste pour faire des manches correctes."

Un exploit qui en appelle d'autres pour Ditaji K. Ditaji Kambundji est entrée dans une nouvelle dimension grâce aux 12''47 réalisés début août au meeting Citius de Berne. La Bernoise veut confirmer cet exploit chronométrique aux Mondiaux de Budapest sur 100 m haies, en se hissant en finale. Ce n'était qu'une question de temps avant que Ditaji Kambundji, 21 ans, ne batte le record de Suisse du 100 m haies établi par Lisa Urech en 2011 à La Chaux-de-Fonds (12''62). Mais ce qu'elle a montré le 4 août à Berne a tout de même surpris: elle a couru en 12''51 en série et en 12''47 en finale. Son meilleur temps était jusque-là de 12''68. "Quand plusieurs éléments sont réunis, cela peut faire une grande différence", explique la double médaillée de bronze européenne (en plein air en 2022, en salle en 2023). "Je courais de manière très proactive, je restais compacte avec le haut du corps, tout en gardant une certaine décontraction. C'était moins un combat, je pouvais simplement laisser aller", précise-t-il. Beaucoup de progrès Ditaji Kambundji a réussi à faire un pas en avant dans plusieurs domaines au cours de cette saison. Elle a amélioré sa vitesse de base, a gagné en puissance et a fait de gros progrès dans la technique au-dessus des haies. A cela s'ajoutent les bonnes conditions dans les deux groupes d'entraînement à Berne et à Bâle. Le coach principal est Florian Clivaz, ancien sprinter et ami de sa sœur Mujinga, qui rédige les plans d'entraînement et s'occupe du sprint et de la force. Et Ditaji Kambundji travaille la technique des haies sous la direction de Claudine Müller, ancienne heptathlonienne et scientifique du sport, qui s'occupe également de Jason Joseph. Elle s'est entraînée deux fois par semaine à Bâle pendant la préparation, moins pendant la saison. Ditaji Kambundji dispose d'une explosivité innée. "L'important est d'apprendre à canaliser toute l'énergie du départ à l'arrivée", explique la Bernoise. Ses propres expériences l'aident, et elle peut bien sûr beaucoup profiter du vécu de Mujinga. Sa force mentale l'a d'ailleurs aidé à garder la tête froide après avoir réussi 12''51 pour enchaîner un nouvel exploit une heure plus tard. Confirmation Confirmer son exploit à Berne était très important aux yeux de Ditaji Kambundji: "Je n'ai pas du tout pensé à la signification de ce temps. Je me suis retirée et j'ai essayé de faire mon truc. J'ai été moi-même très étonnée de rester aussi calme", mais il lui a fallu ensuite quelques jours pour réaliser et assimiler tout cela. La finale à Berne était sa dernière course avant les Mondiaux, où elle disputera les séries mardi (à 19h04). C'est donc avec toute cette énergie positive qu'elle a rejoint la capitale hongroise samedi. Mais chaque jour est un nouveau jour où les sensations sont différentes, où les conditions sont différentes, rappelle-t-elle. "Les championnats du monde sont déjà une compétition à part", poursuit-elle. "Je verrai quelles seront les sensations au moment d'entrer en scène. L'important est d'accepter chaque situation et d'en tirer le meilleur parti. Etre nerveux lors des championnats du monde est normal, il ne sert à rien de lutter contre cela." Ses objectifs sont toutefois forcément plus élevés grâce à ses 12''47, qui en font la 8e athlète la plus rapide de l'année parmi les engagées. Une place en finale jeudi soir est tout à fait réaliste, et c'est d'ailleurs son objectif. "Mais pour cela, tout devra être parfait chez moi", concède-t-elle.

Huit Suisses dans les qualifications Qualifi�e � Wimbledon, C�line Naef le sera-t-elle �galement � New York ? Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Huit Suisses sont en lice dans les qualifications de l’US Open qui débutent ce mardi. Ils ont l’espoir de rejoindre Stan Wawrinka, Marc-Andrea Hüsler et Belinda Bencic dans le tableau principal. Dominic Stricker (ATP 127), Leandro Riedi (ATP 150), finaliste samedi dernier du Challenger de Winnipeg, et Alexander Ritschard (ATP 185), figurent dans un tableau où l’on retrouve notamment deux grands noms, David Goffin (ATP 96) et Fabio Fognini (ATP 76). Viktorija Golubic (WTA 136), Jil Teichmann (WTA 149), Simona Waltert (WTA 151), Ylena In-Albon (WTA 158) et Céline Naef (WTA 161) défendront, pour leur part, les couleurs de Swiss Tennis dans le simple dames. A noter que Jil Teichmann te Céline Naef pourraient s’affronter dans un troisième tour décisif. Cette bande des huit ne fera pas le voyage pour rien à New York. Les perdants du premier tour sont, en effet, assurés de toucher un chèque de 22'000 dollars. Une victoire vaudra 34'500 dollars, deux 45'000 dollars. On précisera que le prize money pour les perdants du premier tour du tableau principal s’élève à 81'500 dollars.

Marc-Andrea Hüsler n'enchaîne toujours pas Marc-Andrea H�sler: 2023 ann�e bien difficile.... Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La série noire se poursuit pour Marc-Andrea Hüsler (ATP 87). Battu par Richard Gasquet (ATP 57) à Wiston-Salem, il est toujours incapable de gagner deux matches de suite dans un tournoi cette année. La... 21e tentative a été infructueuse avec cette défaite 6-4 6-4 contre le Biterrois de 37 ans qu’il affrontait pour la première fois. Marc-Andrea Hüsler n’a jamais ravi l’engagement de son adversaire malgré 4 balles de break en sa faveur. Il devait, en revanche, concéder son service au... premier jeu du match et au troisième du second set. Demi-finaliste l’an dernier en Caroline du Nord, Marc-Andrea Hüsler devrait perdre une dizaine de places dans le prochain classement ATP. L’urgence lui commande de réussir un grand coup avant d’aller défendre en octobre les 250 points qui avaient récompensé son titre à Sofia.

Euro dames: les Suissesses peuvent encore y croire Lauren Bertolacci peut �tre fi�re de ses prot�g�es Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La Suisse a fêté un deuxième succès dans le groupe B de l'Euro dames. A Turin, elle s'est imposée 3-1 (25-19 16-25 25-22 26-24) face à la Croatie et s'est rapprochée d'une place en 8es de finale. La fin de la rencontre a été très tendue. La Suisse a eu jusqu'à quatre points d'avance et a bénéficié de deux premières balles de match à 24-22. Mais les Croates ont réussi à les sauver et à revenir à 24-24, avant de rater un service qui a donné une troisième balle de match aux protégées de Lauren Bertolacci. Cette fois, elles ont su saisir leur chance et ont conclu le match. Poussée par une Maja Storck très en verve, les Helvètes ont dû cravacher pour obtenir le droit de pouvoir jouer leur qualification pour la suite de la compétition. Tout se décidera mercredi dans leur dernier match de poule contre la Bulgarie.

Sha'Carri Richardson sacrée sur 100 m L'immense joie de Sha'Carri Rihardson Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Sha'Carri Richardson a frappé fort lundi à Budapest pour la première grande finale de sa carrière. L'Américaine de 23 ans est devenue championne du monde du 100 m en 10''65, meilleur chrono de l'année égalé. Privée de JO en 2021 à la suite d'un test positif au THC, incapable de se qualifier pour les Mondiaux 2022, Sha'Carri Richardson a signé un nouveau record des championnats du monde pour offrir aux Etats-Unis leur premier titre mondial dans la discipline-reine depuis 2017 (Tori Bowie). Elle n'avait jamais couru aussi vite. La fantasque américaine a pourtant manqué son départ. Mais elle a réalisé un finish époustouflant pour devancer deux Jamaïcaines, la co-meilleure performeuse de la saison Shericka Jackson (2e en 10''72) et la quintuple championne du monde de la spécialité Shelly-Ann Fraser-Pryce (3e en 10''77).

Jason Joseph 7e de la finale du 110 m haies Jason Joseph a manqu� son affaire en finale � Budapest Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Jason Joseph a manqué le coche en finale du 110 m haies aux Mondiaux de Budapest. Le Bâlois de 24 ans doit se contenter de la 7e place, en 13''28, dans une course remportée en 12''96 par l'Américain Grant Holloway devant le Jamaïcain Hansle Parchment (13''07) et un autre Américain, Daniel Roberts (13''09). La déception est de mise pour Jason Joseph, même s'il aurait dû battre son record de Suisse (13''10) pour prendre place sur le podium. Auteur d'un excellent départ, il était en effet à la lutte pour les médailles jusqu'à la mi-course. Le champion d'Europe 2023 du 60 m en salle s'est toutefois quelque peu désuni à partir de la cinquième haie, qu'il a d'ailleurs fait tomber. Plus heurté sur les derniers obstacles, il termine à une 7e place frustrante, loin de son meilleur temps.

Mujinga Kambundji échoue en demi-finales du 100 m Mujinga Kambundji a Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Mujinga Kambundji ne disputera pas la finale du 100 m aux Mondiaux de Budapest lundi soir. La Bernoise a couru en 11''04 en demi-finales, manquant le top 8 pour 0''04. La championne d'Europe 2023 du 60 m en salle a pourtant réalisé son meilleur chrono de la saison lundi soir. Auteure d'un excellent départ, elle n'est cependant pas parvenue à accélérer suffisamment sur sa deuxième partie de course. Son manque de compétition s'est finalement payé cash. Deuxième Suissesse présente en demi-finales, Géraldine Frey a signé le 24e et dernier chrono (11''28). Le meilleur temps a été réalisé par Shericka Jackson et par Marie-Josée Ta lou, en 10''79. Sha'Carri Richardson (10''84) et Shelly-Ann Fraser-Pryce (10''89) seront elles aussi de la partie en finale (21h50). Moser en finale à la perche Angelica Moser a par ailleurs décroché son ticket pour la finale du concours à la perche, prévue mercredi soir. La Zurichoise a franchi la barre qualificative (4m65) dès sa première tentative, signant ainsi sa meilleure performance de la saison. Elle avait pourtant eu besoin de trois essais à 4m60.

Transferts: Pflücke quitte Servette pour Malines Patrick Pfl�cke: cap sur la Belgique Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Patrick Pflücke (26 ans) quitte Servette. Le gaucher allemand s'est engagé pour trois ans avec le FC Malines, en Belgique. Il évoluait dans le club genevois depuis l'été 2022 après un passage aux Pays-Bas avec Roda JC. Le milieu offensif avait inscrit six buts la saison dernière avec les Grenat. Dans le championnat actuel, il avait sauvé le nul pour son équipe sur un coup franc dans les arrêts de jeu à la Pontaise contre le Stade Lausanne-Ouchy lors de la 3e journée de Super League.

110 m haies: Jason Joseph en finale Jason Joseph peut toujours r�ver d'une m�daille mondiale Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Jason Joseph disputera la finale du 110 m haies lundi à 21h40 aux Mondiaux de Budapest. Le Bâlois de 24 ans s'est qualifié au temps, décrochant le 8e et dernier ticket en 13''25. Le champion d'Europe du 60 m haies en salle a frisé la correctionnelle en demi-finales. Auteur d'un mauvais départ, il a produit son effort sur les 2-3 dernières haies pour arracher sa place en finale. Mais l'essentiel est là avec cette première finale mondiale. Le meilleur temps des demi-finales a été l'oeuvre de Grant Holloway, en 13''02. Derrière l'Américain, double tenant du titre mondial, tout semble possible: 2e des demi-finales, le Français Sasha Zhoya a couru en 13''15, alors que Jason Joseph a déjà réalisé deux fois 13''10 cette saison.

400 m haies: Bonvin éliminé en demi-finales Julien Bonvin s'est logiquement arr�t� en demi-finales Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Julien Bonvin n'a pas signé d'exploit en demi-finales du 400 m haies aux Mondiaux de Budapest. Huitième de sa série, le Valaisan de 24 ans a connu l'élimination. Auteur d'un bon départ et d'une bonne première moitié de course, Julien Bonvin a manqué d'énergie sur le final. Le 7e des Championnats d'Europe 2022 n'a pu faire mieux que 49''75 lundi soir, alors qu'il avait couru en 49''19 la veille lors des séries. Seul athlète présent dans ces demi-finales à n'être pas encore passé sous les 49 secondes, Julien Bonvin n'a toutefois aucun regret à avoir. Il aurait dû réussir 48''38 pour passer en finale, alors que son record personnel est de 49''10. Engagée dans la première série du 400 m haies dames au côté de l'ex-recordwoman du monde Dalilah Muhammad, Yasmin Giger est par ailleurs passée à côté de sa course. La Thurgovienne n'a pu faire mieux que 56''16, à 0''91 de son record personnel. Elle a terminé 27e de ces séries, manquant les demi-finales (top 24) pour 0''87.

France: Henry nouveau sélectionneur des Espoirs Thierry Henry: sur le banc des Fran�ais pour les JO 2024 Image: KEYSTONE/EPA/STEPHANIE LECOCQ Thierry Henry (46 ans) a été nommé sélectionneur des Espoirs et de l'équipe de France olympique. L'ancien attaquant aura la mission de faire briller les Bleus lors des JO de Paris en 2024. Henry, légende d'Arsenal, succède à Sylvain Ripoll. L'été prochain lors des JO à domicile, il pourrait diriger Kylian Mbappé puisque le champion du monde 2018 a à plusieurs reprises clamé son "rêve" de disputer les Jeux olympiques, un souhait appuyé par la FFF. Henry faisait partie d'une liste de quatre candidats, comprenant également Jocelyn Gourvennec, Julien Stéphan et Sabri Lamouchi, postulants pour remplacer Sylvain Ripoll. Celui-ci avait été limogé après l'élimination des Bleuets en quarts de finale de l'Euro 2023 face à l'Ukraine (3-1). Reconversion moins réussie Par son palmarès et son aura, Henry, champion du monde (1998) et d'Europe (2000) avec l'équipe de France, va forcément offrir une très grande visibilité médiatique à la sélection Espoirs qui, outre Paris 2024, aura pour tâche d'obtenir son billet pour l'Euro 2025. Le premier match des qualifications est prévu le 11 septembre en Slovénie après un amical, le 7 septembre contre le Danemark à Nancy. Mais si l'ancien attaquant (51 buts en 123 sélections en bleu) a connu une immense carrière de joueur, sa reconversion en tant qu'entraîneur principal a été beaucoup moins réussie jusque-là. Sa première expérience à Monaco n'a duré que trois mois et demi, entre octobre 2018 et janvier 2019. Il a ensuite été nommé à la tête de l'Impact Montréal en MLS en novembre 2019 mais il finira par démissionner en février 2021 sans résultats probants. Il a aussi été à deux reprises l'adjoint du sélectionneur de l'équipe de Belgique (2016-2018, 2021-2022) avec laquelle il est arrivé en demi-finales de la Coupe du monde en 2018.

Olga Carmona a vécu des montagnes russes émotionnelles La joie avant la tristesse pour Olga Carmona Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Olga Carmona a vécu des montagnes russes émotionnelles dimanche. La capitaine a mené l'Espagne à la victoire en Coupe du monde, alors que son père était décédé avant la finale. Auteure du but qui a offert le titre à la Roja lors de la finale du Mondial contre l'Angleterre (1-0), Olga Carmona (23 ans) a appris un peu plus tard que son père était décédé. "Je ne vous remercierai jamais assez pour tout votre amour. Hier a été le meilleur et le pire jour de ma vie", s'est exprimée lundi la joueuse du Real Madrid sur le réseau social X (anciennement Twitter), après avoir reçu le soutien de tout un pays. "Je sais que tu aimerais me voir profiter de ce moment historique, alors je serai avec mes coéquipières, pour que, où que tu sois, tu saches que cette étoile est aussi la tienne, papa", a également écrit Carmona. Les championnes du monde devaient être honorées lundi soir lors d'une fête de célébration avec les fans à Madrid

Granit Xhaka - déjà - dans le onze idéal du "Kicker" Granit Xhaka a parfaitement lanc� sa saison en Bundesliga. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO CRINARI Granit Xhaka n’a pas raté son grand retour en Bundesliga. Le demi du Bayer Leverkusen figure dans le onze idéal du "Kicker" de la première journée de Bundesliga. Samedi lors du succès 3-2 devant Leipzig, Granit Xhaka a touché 57 ballons pour un taux de réussite de 85 % dans ses passes. Il s'est imposé d'entrée de jeu comme le dépositaire du jeu de l'équipe dirigée par Xabi Alonso. Ce samedi, le capitaine de l’équipe de Suisse affrontera le Borussia Mönchengladbach, son ancienne équipe, dans un derby du Rhin qui peut permettre au Bayer Leverkusen de s’affirmer comme l’un des grands outsiders du championnat.