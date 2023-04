Teichmann déjà sortie à Charleston ++ L'Euro féminin en Suisse, réponse mardi

Jil Teichmann déjà sortie à Charleston Jil Teichmann ne trouve pas la bonne carburation ces derniers temps (archive). Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Jil Teichmann a également connu l'élimination au premier tour lors du tournoi WTA 500 de Charleston dans l'Etat de Caroline du Sud. La Biennoise s'est inclinée sur la terre verte face à la Tchèque de 17 ans Linda Fruhvirtova (WTA 60) 2-6 6-3 2-6. Deux semaines après le sec 0-6 2-6 contre la compatriote de Fruhvirtova, Karolina Muchova sur le dur à Miami, Teichmann n'est pas parvenue à s'adapter au changement de surface. Elle n'a pas concédé moins de quatre fois son service au premier set. La Suissesse, qui a des points à défendre lors des tournois sur terre battue des semaines à venir, a mieux joué. Mais dans le set décisif, elle a subi deux breaks pour se retrouver menée 0-4. La défaite était consommée après 2h08' de jeu. Pour Belinda Bencic, tête de série no 4, le tournoi ne débutera qu'au deuxième tour. La tenante du titre affrontera soit l'Américaine Lauren Davis (WTA 57) ou la Canadienne Katherine Sebov (WTA 148).

Mauro Schmid, deuxième, derrière Hayter au Pays basque Mauro Schmid a pris la deuxi�me place derri�re Hayter. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le Britannique Ethan Hayter (Ineos) a remporté au sprint la première étape du Tour du Pays basque disputée sur 165,4 km entre Vitoria-Gasteiz et Labastida et pris la tête du classement général. Sous le soleil, le double vainqueur d'étape sur le Tour de Romandie s'est imposé devant le Zurichois Mauro Schmid (Soudal-Quick Step) et l'Espagnol Jon Aberasturi (Trek-Segafredo) après une étape vallonnée favorable aux sprinters et marquée par une échappée de trois coureurs, rattrapés à 30 km de la ligne. Schmid vient de remporter récemment la Semaine Coppi-Bartali. Au classement général, derrière le trio gagnant du jour, le Colombien Daniel Martinez (Ineos) a pris la 4e place à 7 secondes devant le vainqueur du Tour de France, le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Vista) à 8 secondes au gré des bonifications. La deuxième étape, mardi, mènera les coureurs sur 193,8 km entre Viana et Leitza. Le Tour du Pays basque s'achève samedi.

Euro dames 2025: la Suisse espère être choisie Marion Daube et Dominique Blanc: ils esp�rent une bonne nouvelle Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le comité exécutif de l'UEFA décidera mardi à Lisbonne où aura lieu l'Euro dames en 2025. La Suisse fait partie des quatre candidatures en lice. Le choix sera annoncé en début de soirée. Avant que l'instance européenne ne fasse son choix, les responsables des candidatures bénéficieront de cinq minutes pour encore une fois présenter en bref leur dossier. L'ordre de passage sera tiré au sort. La Suisse est représentée sur place dans la capitale portugaise par Marion Daube, directrice du football féminin à l'ASF et cheffe de projet de la candidature, ainsi que par le président de l'ASF, Dominique Blanc. En cas de choix positif de l'UEFA, la candidature suisse serait soutenue financièrement par les cantons et les villes dans lesquelles des matches seraient joués. Le montant global de ce soutien approcherait les 50 millions de francs. Huit villes accueilleraient des matches L'Euro dames, avec seize équipes réparties dans quatre groupes de quatre, aurait un total de 31 matches. Ils seraient joués dans huit villes différentes: Bâle, Berne, Genève, Lucerne, Sion, Saint-Gall, Thoune et Zurich. Lausanne était aussi prévue, mais la ville a récemment renoncé en raison de la fête fédérale de gymnastique. Outre la Suisse, la France et la Pologne sont aussi sur les rangs pour organiser cet Euro 2025. Une quatrième candidature scandinave réunit le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède. Ces quatre pays ont tous déjà accueilli au moins une fois le championnat d'Europe dames, au contraire des trois autres dossiers. Quelles chances? La candidature scandinave semble avoir de bonnes chances, notamment grâce à la popularité du football féminin dans ces pays, ainsi que de la somme des expériences passées. Mais l'UEFA pourrait aussi se décider pour un autre projet, histoire de changer. Après les chiffres remarquables du dernier Euro en Angleterre - moyenne de 18'544 spectateurs par match et une finale à Wembley devant 87'192 fans -, la France aurait des atouts grâce à ses grandes enceintes. Mais le quotidien "L'Equipe" estime que les chances françaises sont assez minces, surtout en raison des problèmes d'organisation survenus lors de la finale de la Ligue des champions en 2022 à Paris. La Pologne pourrait pour sa part être pénalisée par le fait que le football féminin n'est guère développé dans le pays. Son équipe nationale n'a encore jamais pu se qualifier pour un grand tournoi international. Les chances de la Suisse, pays situé au centre de l'Europe, semblent donc intactes. Marion Daube l'a récemment avoué au "Blick": "Nous avons un très bon sentiment."

Classement WTA: Belinda Bencic recule Belinda Bencic a �t� bout�e hors du top 10 de la WTA Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Belinda Bencic est sortie du top 10 de la hiérarchie WTA pour la première fois depuis début janvier. La championne olympique suisse figure au 11e rang du classement publié lundi. Bencic était encore 9e la semaine dernière. Deuxième meilleure représentante helvétique, Jil Teichmann occupe la 31e place. La Polonaise Iga Swiatek reste largement en tête.

PSG: sifflets contre Messi Lionel Messi: pas la joie en ce moment au PSG Image: KEYSTONE/AP/Aurelien Morissard Le Paris Saint-Germain se rêvait grand d'Europe, il va devoir batailler pour rester roi de France: Lionel Messi, symbole de la politique "bling-bling" du club, incarne le mal-être actuel du club. Crime de lèse-majesté, le septuple Ballon d'Or a encore été sifflé par le Parc des Princes dimanche lors de la défaite contre Lyon (1-0). Déjà l'an dernier, après l'élimination contre le Real Madrid en 8e de finale de Ligue des champions, il avait été spectaculairement conspué, comme Neymar. Messi avait été épargné après le nouvel échec contre le Bayern Munich début mars, mais contre Lyon, le stade a franchement râlé. Coups de génie avec parcimonie Aux yeux de nombreux supporters, la "Pulga" symbolise les mauvais choix de la direction, plus politiques et marketings que sportifs. Certes, aligner un des meilleurs joueurs de l'histoire a attiré les regards du monde entier sur le PSG, mais dans le jeu il n'a que trop parcimonieusement distribué ses coups de génie. Brillant avant la Coupe du monde, Messi l'est bien moins avec le maillot rouge et bleu depuis qu'il a enfin remporté le Graal, à sa cinquième tentative, contre la France de Kylian Mbappé. Mais la majesté au PSG, désormais, c'est "Kyky", pas Messi. La question se pose au sein de la direction parisienne de conserver un joueur qui aura 36 ans à la fin de son contrat. De plus, il pèse de 40 millions d'euros par an sur la masse salariale d'un club surveillé de près par le fair play financier. Baisse de salaire De source interne, le club pourrait proposer une légère baisse de salaire à son no 30, ce qui l'inciterait à partir. Plusieurs destinations s'offrent à lui, entre retourner à Barcelone, qui en rêve mais n'a pas les moyens de s'aligner financièrement, rejoindre son rival Cristiano Ronaldo pour un contrat plaqué or en Arabie Saoudite, ou faire parler de la MLS nord-américaine à l'Inter Miami comme il a fait parler de la Ligue 1. Mais l'avenir du champion du monde n'est pas le seul point d'interrogation du PSG. L'entraîneur Christophe Galtier s'éloigne d'un maintien à son poste à mesure que les prestations de son équipe se dégradent. Après avoir longtemps protégé ses joueurs dans sa communication, le technicien a regretté la "résignation" qui gagne son équipe et évoqué la "colère froide" qui le gagne à faire ce constat. "Il faut vite réagir, ne pas croire que les choses vont se faire de manière naturelle", lance Galtier. "Tout le monde, je dis bien tout le monde, à partir de moi, doit prendre conscience de la situation et du travail qu'on a à fournir" car le titre n'est plus garanti, malgré six points d'avance sur Lens, qui vient au Parc dans quinze jours, et Marseille, alors qu'il reste neuf journées à disputer.

Jonas Omlin dans le onze idéal du Kicker Jonas Omlin: une performance de choix dimanche � Cologne. Image: KEYSTONE/DPA/DAVID INDERLIED La 26e journée de la Bundesliga n'a pas été noire pour tous les gardiens suisses. Si Gregor Kobel a sombré à Munich, Jonas Omlin a brillé à Coogne. Le transfuge de Montpellier a permis à Mönchengladbach d'arracher le 0-0 dans ce derby du Rhin. Il a signé dimanche son deuxième clean sheet sous ses nouvelles couleurs. Cette performance de choix lui permet de figurer une première fois dans le onze idéal du "Kicker".

Un pas de plus vers les play-off pour Winnipeg Nino Niederreiter (au centre) congratul� par ses co�quipiers apr�s son but. Image: KEYSTONE/AP/John Woods Le Winnipeg de Nino Niederreiter a fait un pas de plus vers les play-off. Sur leur glace, les Jets ont battu New Jersey 6-1. Comme deux jours plus tôt face à Detroit, Nino Niederreiter a trouvé le chemin des filets. Le Grison a inscrit le 2-0 sur un rebond pour sa 24e réussite de la saison. Dans le camp adverse, c'est Nico Hischier qui a sauvé l'honneur des Devils. Le Valaisan a scellé le score à 14'' de la sirène avec un 31e but pour son 73e point de la saison. A la faveur de cette victoire, Winnipeg conserve deux points d'avance sur Calgary dans la lutte pour la seconde wild card de la Conférence Ouest. "Les Jets en voulaient plus que nous", avoue Nico Hischier, capitaine heureux d'une équipe déjà assurée de sa place dans les séries finales. Sans Kevin Fiala annoncé blessé, Los Angeles a également obtenu son billet pour les play-off. Les Kings se sont imposés 4-1 à Vancouver pour assurer définitivement une place parmi les trois premiers de la Pacific Division. Cette qualification permettra à Kevin Fiala, absent lors de huit des onze derniers matches de Kings, de soigner tranquillement une blessure dont on ignore toujours la nature,

Victoire sur le fil d'Atlanta A l'image de Dejounte Murray (5) qui d�borde Josh Green, Atlanta est parvenu � ses fins contre Dallas. Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Deux lancers francs de Trae Young à 1''8 du buzzer ont donné la victoire (132-130) à Atlanta dans la prolongation face à Dallas. Elle lui permet de garder la main dans l'optique des play-in. Au bénéfice à nouveau d'un bilan équilibré avec 39 victoires contre 39 défaites, Atlanta demeure à la huitième place de la Conférence Est devant Toronto et Chicago qui ont également gagné dimanche. Pour sa part, Dallas (37-42) est virtuellement éliminé avec son onzième rang dans la Conférence Ouest qui ne colle pas à ses ambitions. C'est une faute de Kyrie Irving, auteur par ailleurs de 41 points, qui a permis à Young de forcer la décision. Sur l'ultime action du match, Luka Doncic a raté un tir à 3 points qui aurait donné la victoire aux Mavericks. Dallas aurait également pu l'emporter dans le temps réglementaire si JaVale McGee n'avait pas raté un lancer franc accordé pour une faute de Clint Capela à 0''4 du buzzer... Malgré cette frayeur, Clint Capela a livré la marchandise. Le pivot genevois a signé un nouveau double double, son septième lors de ses dix derniers matches, avec ses 14 points et ses 11 rebonds pour un différentiel neutre.

Une deuxième défaite de rang à domicile pour le PSG Dure soir�e pour Kylian Mbapp� contre Lyon. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Et si Paris ne gagnait rien cette saison ? Eliminé de la Coupe de France et de la Ligue des Champions, le PSG n'arrête pas de caler en championnat avec une deuxième défaite de rang à domicile. Battus par 2-0 par Rennes il y a quinze jours, les Parisiens se sont inclinés 1-0 devant Lyon sur une réussite de Bradley Barcola à la 56e minute. Si l'on précise qu'Alexandre Lacazette a raté un penalty en première période, on peut affirmer que le succès lyonnais n'est pas usurpé. A l'image de Kylian Mbappé et de Lionel Messi bien ternes, Paris a livré une performance fort médiocre. Avec 6 points d'avance sur Lens et Marseille, il n'y a pas vraiment péril en la demeure. A condition de ne pas perdre à Nice samedi prochain...

La défaite la plus cinglante du leader Rafael Leao trop rapide pour la d�fense du Napoli. Image: KEYSTONE/EPA/CIRO FUSCO Assuré du Scudetto depuis plusieurs semaines déjà, le Napoli a reçu une véritable correction devant son public. Le leader de la Serie A s'est incliné 4-0 devant le Milan. Champion en titre, le Milan a infligé au Napoli sa troisième défaite de la saison qui conserve toutefois un matelas de 16 points sur son dauphin, la Lazio. Auteur d'un doublé, Leao a été l'homme du match. Il a, surtout, signifié au Napoli que le prochain quart de finale de la Ligue des Champions entre les deux équipes s'annonce très ouvert...

Genève s'incline à Zoug Grosse bataille entre Zoug et Gen�ve pour une victoire zougoise 3-1 Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Genève-Servette et Zoug en sont à 1-1 dans leur demi-finale des play-off de National League. En Suisse centrale, les Zougois se sont imposés 3-1. Cette série entre le leader de la saison régulière et le double champion de Suisse s'annonce passionnante. Mais les Genevois devront maîtriser leurs nerfs s'ils entendent rendre la vie dure aux hommes de Dan Tangnes. Les Zougois sont entrés dans le match avec une vraie conviction. Et les Genevois n'ont eu d'autre choix que de subir. Et puis à la 16e, Lino Martschini a décidé que la plaisanterie avait assez duré. Très habile techniquement, le lutin zougois a effectué un mouvement qui a fait se télescoper Henrik Tömmernes et Tanner Richard. Il a ensuite feinté Roger Karrer avant de battre Robert Mayer d'un tir soudain. Les Aigles sont revenus dans le match à la 28e sur power-play. Si bon durant la saison régulière, le jeu de puissance grenat a retrouvé son punch. Avec un peu de chance, le peu a atterri sur la palette de Linus Omark qui a pu égaliser. Seulement les joueurs de Dan Tangnes n'ont pas laissé les Genevois y croire. A la 38e, Carter Camper a ouvert son compteur en piquant le puck à un Sami Vatanen peu à son affaire lors de ce match. Au cours du troisième tiers, Leonardo Genoni a une fois de plus fait étalage de tout son talent. Alors qu'Omark avait une cage bien ouverte, le septuple champion de Suisse a réussi à repousser le puck loin de sa cage. Hormis cette occasion, les Genevois n'ont pas pesé sur la cage adverse. Nico Gross a pu valider le succès des Taureaux dans la cage vide. Dommage toutefois que les Grenat se soient montrés revanchards en fin de partie. On pense notamment là à Henrik Tömmernes, auteur d'une faute aussi bête qu'inutile sur Dario Simion.

Nouvelle révolution de palais à Chelsea Graham Potter: une exp�rience qui a tourn� court � Chelsea. Image: KEYSTONE/AP/Leila Coker Chelsea annonce le départ de Graham Potter, moins de sept mois après avoir remplacé Thomas Tuchel. L'entraîneur paie la défaite de trop concédée samedi à domicile devant Aston Villa (2-0). Son adjoint Bruno Saltor qui assurera l'intérim. Graham Potter s'était engagé pour cinq saisons avec le club londonien début septembre, alors que ses propriétaires américains avaient décidé de limoger Thomas Tuchel après sept rencontres seulement. Il avait accepté de quitter Brighton, qu'il avait fait monter en Premier League et où il s'était taillé une solide réputation d'entraîneur, faisant pratiquer un beau jeu à son équipe. Mais malgré près de 600 millions de francs investis sur le marché des transferts l'été dernier et cet hiver, le manque d'efficacité de Chelsea devant le but, déjà observé lors des derniers mois sous Tuchel, avait pesé sur les résultats du club. Avec 1,27 point par match en moyenne, Graham Potter avait la plus faible moyenne de tous les entraîneurs ayant dirigé au moins 20 rencontres de championnat avec le club londonien en Premier League. Toutes compétitions confondues, en 31 matches, Chelsea en a gagnés 12, perdus 11 et fait huit matches nuls. Actuellement 11e du championnat, avec 38 points, les Blues sont à 12 longueurs des places qualificatives pour la Ligue des champions, à 10 journées de la fin et ils sont encore en lice pour la C1 où ils affronteront le Real Madrid en quart de finale. Peu utilisé par Graham Potter, Denis Zakaria, qui est prêté par la Juventus Turin, pourrait, pourquoi pas, être l'un des bénéficiaires de cette révolution de palais.

Daniil Medvedev toujours trop fort pour Jannik Sinner Daniil Medvedev intouchable � Miami, Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Daniil Medvedev (ATP 5) est le roi de Miami ! Le Russe a enlevé le Masters 1000 organisé en Floride pour consolider sa première place dans la Race. En finale, Daniil Medvedev s'est imposé 7-5 6-3 devant Jannik Sinner (ATP 11), le "tombeur" de Carlos Alcaraz en demi-finale. Le Russe s'impose pour la sixième fois en six rencontres devant l'Italien qui a accusé entre la fin du premier set et le début du second un passage à vide fatal. Même s'il fut le premier à perdre son engagement, Daniil Medvedev a signé un succès qui ne souffre aucune discussion. Sa maîtrise fut vraiment impressionnante. A Miami, Daniil Medvedev a cueilli le 19e titre de sa carrière, son quatrième en 2023 après ses succès à Rotterdam à Doha et à Dubaï. Il a remporté vingt-quatre de ses vingt-cinq derniers matches. Sa seule défaite depuis deux mois fut celle concédée en finale du Masters 1000 d'Indian Wells devant Alcaraz. Il peut aborder la prochaine saison sur terre battue avec un réel optimisme même si cette surface ne colle pas totalement à son jeu.

Bezzecchi déroule en Argentine, Bagnaia déchante Marco Bezzecchi savoure sa premi�re victoire Image: KEYSTONE/AP/Natacha Pisarenko Bezzecchi sourit, Bagnaia perd gros: l'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) a remporté son premier GP MotoGP en Argentine et récupère la tête du championnat à Francesco Bagnaia, victime d'une chute. Avec cette victoire sur une piste mouillée par le crachin, Bezzecchi offre également à la jeune équipe VR46, créée par la légende Valentino Rossi, son premier triomphe en catégorie reine. "Normalement je ne suis pas très bon quand il pleut (...) mais là, les sensations étaient incroyables", a réagi le pilote de 24 ans. Jusqu'alors leader au général, Francesco Bagnaia (Ducati), 2e du GP à huit tours de la fin, est parti à la faute alors qu'une place sur le podium lui semblait promise. S'il a pu repartir... en dernière position, le champion du monde en titre italien termine 16e de la course et donc hors des points. Au championnat, il pointe désormais à neuf unités du nouveau leader Bezzecchi, talonné par Zarco à 15 points, deuxième du GP. Parti en pole position, l'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini) termine 3e. Le frère cadet de Marc, sextuple champion du monde en MotoGP, n'aura pas résisté bien longtemps à l'assaut de Marco Bezzecchi, qui a dominé le GP de bout en bout dès le premier virage. En Moto2, l'Italien Tony Arbolino a remporté le GP réduit à 14 tours à cause de la pluie et récupère les rênes du championnat des mains de l'Espagnol Pedro Acosta, seulement 12e de la course. En Moto3, le Japonais Tatsuki Suzuki s'est imposé au terme d'une épreuve émaillée par les chutes, dont celle de l'Espagnol David Almansa, à la lutte la 2e place après être parti 25e sur la grille pour son deuxième GP dans la catégorie. L'Espagnol Daniel Holgado, 4e dimanche, conserve la tête du championnat.