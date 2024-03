Josi et Nashville inarrêtables ++ Déception pour Kipchoge

La fête continue pour Roman Josi et les Predators On n'arrête plus les Predators ! Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV La fête continue pour Nashville ! Portés par un hat-trick de Cody Glass, les Predators ont battu Colorado 5-1 pour signer un huitième succès de rang. Sur leur glace, le capitaine Roman Josi et ses coéquipiers ont démontré qu’ils traversaient bien un moment de grâce. L’objectif désormais est d’égaler et même de battre la plus belle série de l’histoire de la franchise, dix victoires de rang entre la fin février et le début mars 2018. Roman Josi a apporté sa contribution lors de ce 35e succès de la saison. Le Bernois a délivré une passe décisive sur le 3-1 de Ryan O’Reilly à 5 contre 4 pour son 61e point. Le Bernois a comptabilisé au moins un point lors de sept des huit derniers matches... Comme Roman Josi et Nino Niederreiter, auteur d’un doublé avec Winnipeg à Raleigh face à Carolina plus tôt dans la journée, Philipp Kurashev a, lui aussi, brillé. Mais contrairement au Bernois et au Grison, l’attaquant de Chicago a connu l’amertume de la défaite. Devant leur public, les Blackhawks se sont inclinés 5-2 devant Columbus malgré un but et un assist du Bernois, lequel a obtenu la deuxième étoile. Avec ses 10 buts et ses 24 passes décisives, Philipp Kurashev connait la plus belle saison de sa carrière au niveau de se statistiques. Malheureusement, il patine dans l’équipe la plus faible de la Ligue qui a concédé samedi sa 46e défaite en 61 matches, la sixième de rang...

Kipchoge décevant 10e au marathon de Tokyo Eliud Kipchoge n'a terminé que 10e dimanche à Tokyo Image: KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN Eliud Kipchoge a subi un couac dans sa préparation pour tenter de décrocher une troisième médaille d'or olympique consécutive cette année à Paris. Le Kényan de 39 ans a terminé dimanche à une décevante 10e place du marathon de Tokyo, gagné par son compatriote Benson Kipruto. Kipchoge a fortement faibli après une vingtaine de kilomètres et a franchi la ligne d'arrivée en 2h06'50. Kipruto s'est quant à lui imposé en 2h02'16, battant le record du parcours pour devancer deux autres Kényans, Timothy Kiplagat (2h02'55) et Vincent Ngetich (2h04'18). L'Ethiopienne Sutume Asefa Kebede a remporté quant à elle la course féminine en 2h15'55, devant la championne en titre du Kenya Rosemary Wanjiru (2h16'14) et la championne du monde éthiopienne Amane Beriso Shankule (2h16'58). La Néerlandaise Sifan Hassan est arrivée 4e avec un temps de 2h18'05. La course se déroulait moins d'un mois après le décès du recordman du monde Kelvin Kiptum (24 ans) et de son entraîneur rwandais Gervais Hakizimana dans un accident de la route au Kenya. Kiptum avait récemment battu le record du monde auparavant détenu par Kipchoge, avec un temps de 2h00'35 à Chicago. Les deux athlètes devaient se mesurer pour la première fois aux JO de Paris. Kipchoge craque Le marathon de Tokyo était la première course de Kipchoge depuis la mort de Kiptum, et il semblait sur la bonne voie pour récupérer le record du monde aux alentours de la marque des 15 km. Mais il a alors ralenti de façon spectaculaire, laissant Kiplagat, Kipruto et Ngetich dans le peloton de tête. Alors que les difficultés continuaient à s'aggraver pour Kipchoge, Kipruto a dépassé Kiplagat à environ 30 km et s'est élancé vers l'arrivée pour établir un nouveau record personnel. "Quelque chose s'est passé au milieu de la course", a déclaré Kipchoge à la chaîne japonaise Nippon TV, sans préciser de quoi il s'agissait exactement. "C'est comme ça, ce n'est pas tous les jours Noël", a-t-il ajouté. Il est "trop tôt pour dire" dans quelle forme je serai pour les Jeux de Paris, a poursuivi le Kényan. "Je vais rentrer, me relaxer et commencer à m'entraîner".

Le seuil des 40'000 points pour LeBron James LeBron James: seul sur le toit du monde. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill LeBron James est devenu le premier joueur à marquer plus de 40'000 points en NBA. La star des Lakers a franchi ce seuil lors de la défaite à domicile 124-114 face à Denver. En février 2023, LeBron James avait escaladé une première montagne en s'emparant du record de points de la légende Kareem Abdul-Jabbar (38'390 points). Avec 26 points marqués samedi face au champion en titre et un total de 40'017 points, le joueur de 39 ans s'est désormais envolé, et lui seul sait à quelle hauteur il portera cette marque. LeBron James n'avait besoin que de neuf points pour dépasser samedi les 40'000 lors de de match de gala face à Denver, retransmis sur une chaîne nationale. Pendant le deuxième quart-temps, il a marqué un lay-up après un tour sur lui-même pour atteindre les 40'000 points, avant que le ballon ne soit retiré du jeu. Sur l'ensemble de ses points, James en a marqué 23'119 avec Cleveland en deux passages et onze saisons, là où il avait débuté en 2003, avant de revenir en 2014 pour y décrocher un titre en 2016. Il compte 7919 points avec Miami, où il a remporté ses deux premières bagues (2012 et 2013), et désormais 8979 avec les Lakers, qu'il avait rejoint en 2018 pour un titre conquis en 2020. Ce record est calculé par la NBA seulement sur les matches de saison régulière. LeBron James, quatre fois MVP et quatre fois MVP des finales, totalise également 8023 points en play-off. Atlanta encore battu Bien loin des standards de LeBron James, Clint Capela a toutefois signé son premier double double depuis le 4 février. Mais malgré les 11 points et les 10 rebonds du Genevois, Atlanta s’est incliné une deuxième fois en deux jours à Brooklyn. Battus 124-97 jeudi, les Hawks ont perdu cette fois 114-102. Toujours privés de leur maître à jouer Trae Young, ils ne comptent plus que deux victoires d’avance sur Brooklyn dans la lutte pour la dixième place de la Conférence Est, la dernière qui ouvre les portes des play-in.

Une saison qui commence mal pour Chicago Xherdan Shaqiri buteur mais battu: le B Image: KEYSTONE/AP/NAM Y. HUH L’entame de la saison 2024 de Chicago est loin d’être idéale. Rejoint à l’ultime minute le week-end dernier à Philadelphie (2-2), le Fire s’est pris les pieds dans le tapis face à Cincinnati. Dans leur antre du Soccer Field devant 26'592 spectateurs, Xherdan Shaqiri, Allan Arigoni, Maren Haile-Selassie et leurs coéquipiers se sont inclinés 2-1 devant le FC Cincinnati. Shaqiri a inscrit son premier but de la saison, un penalty à la 45e minute pour le 1-1. Mais le Fire a été très largement dominé pour dévoiler bien des limites. La vie est plus belle pour Roman Bürki, le meilleur gardien de la saison 2023, qui a signé un clean-sheet lors du succès 2-0 à domicile de St. Louis devant New York City. Et pour Lionel Messi, auteur d’un doublé avec l’Inter Miami qui a gagné 5-0 le derby floridien face à Orlando.

YB joue gros au Letzigrund Sorti par Winterthour mercredi en quart de finale de la Coupe de Suisse, Zurich doit une revanche à ses supporters. Le FCZ accueille le leader Young Boys dimanche à 16h30 dans le cadre de la 26e journée de Super League. Battu par Servette au Wankdorf dimanche dernier, YB se doit également de réagir pour éviter de voir les Grenat se rapprocher trop dangereusement au classement. La troupe de Raphaël Wicky a elle aussi mordu la poussière en Coupe, jeudi à Sion. Mais les statistiques ne parlent pas en faveur des Bernois, qui restent sur cinq matches sans victoire face au FCZ en championnat. Zurich est en outre la seule équipe que Young Boys n'a pas battue en championnat cette saison. Equipe en forme du moment, Winterthour accueillera Yverdon dès 16h30. Les banlieusards zurichois n'ont perdu qu'une seule de leurs neuf dernières rencontres de championnat et se retrouvent à trois longueurs de la 6e place. 9e avec quatre points de retard sur "Winti", Yverdon reste pour sa part sur deux défaites de suite en SL. Respectivement 6e et 5e avec le même nombre de points (37), Lucerne et Lugano en découdront quant à eux dès 14h15 en Suisse centrale. Ce duel s'annonce forcément indécis, même si les Tessinois ont dû laisser quelques forces dans la bataille mercredi à Bâle dans un quart de finale de Coupe qu'ils ont gagné aux tirs au but.

La place la moins enviable pour Angelica Moser Angelica Moser: au pied du podium à Glasgow. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Angelica Moser a conclu le concours à la perche des Championnats du monde en salle de Glasgow à la place la moins enviable : la quatrième ! La Zurichoise a franchi une barre de 4m75, une hauteur qui lui avait permis de remporter les Championnats d’Europe en salle en 2021. La médaille d’or est revenue à la Britannique Molly Caudery (4m80) qui a devancé au nombre d’essais la Néo-Zélandaise Eliza McCartney. C’est également le nombre d’essais qui a départagé l’Américaine Katie Moon et Angelica Moser pour la médaille de bronze. Katie Moon a franchi 4m75 sur sa première tentative, Angelica Moser sur sa troisième. Simon Ehammer est, pour sa part, dans la course aux médailles de l’heptathlon. L’Appenzellois occupe la deuxième place du concours après quatre disciplines. Crédité de 3558 points, il accuse un retard de 79 points sur le ressortissant des Bahamas Ken Mullings. Le concours de la hauteur a pesé très lourd dans le duel entre les deux hommes. Simon Ehammer a dû se contenter d’une barre de 1m95 alors que son rival a franchi 2m16.

National League: Berne et Davos joueront les play-off Joel Vermin: un but pour Berne et une place en play-off Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Berne et Davos ont obtenu leur place en play-off de National League lors de l'avant-dernière journée de la qualification. Les Ours ont battu Lausanne 4-1, les Grisons dominant les Zurich Lions 4-2. Les Vaudois avaient pourtant ouvert le score par Marti (8e), mais les Bernois ont su trouver les ressources pour répliquer. Ritzmann (10e), Sceviour (23e), Vermin (54e) et Scherwey (57e) ont donné les trois points décisifs pour le SCB. Aux Grisons, le HCD a su digérer le départ idéal des visiteurs qui menaient 2-0 après six minutes. Les Davosiens ont fait la différence dans le tiers médian par Rasmussen (21e/28e) et Egli (38e) avant que Nordstrom ne délivre son équipe en fin de match dans le but vide. Deux équipes pour une place en play-in Si les six places directement qualificatives pour les quarts de finale des play-off sont désormais attribuées, il n'en va pas de même pour celles des play-in, qui concernent les rangs 7 à 10. Lugano (7e) y sera forcément, malgré la fessée 6-1 reçue à Bienne. Les bianconeri comptent 79 points, soit trois de plus qu'Ambri-Piotta (8e), qui a assuré aussi sa place en l'emportant 3-2 contre Fribourg-Gottéron après avoir été mené deux fois. Spacek a donné la victoire aux Léventins (51e). Battu 3-2 ap à Zoug - qui a mis fin à une longue période négative grâce à Gross après 17 secondes en prolongation -, Genève-Servette est assuré de finir au pire 9e. Mais le suspense reste de mise pour la 10e place: Bienne possède 71 points et les Langnau Tigers 70. Ces derniers ont arraché un succès précieux 5-4 ap contre Kloten après avoir été menés 4-1 à la 33e! Dernière journée décisive La dernière journée, au programme lundi soir, sera donc décisive pour cette ultime place dans les play-in. Bienne se rendra aux Vernets pour y affronter Genève-Servette dans ce qui constituait la finale de la saison dernière. Pour leur part, les Langnau Tigers iront défier les Zurich Lions, les vainqueurs de la qualification. Ambri-Piotta aura l'occasion d'assurer sa 8e place et un duel alléchant en play-in contre Lugano en cas de succès à Kloten.

Titre et record du monde pour Femke Bol sur 400 m Femke Bol a frappé fort samedi à Glasgow Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Femke Bol a frappé fort samedi soir à Glasgow. La Néerlandaise, qui s'entraîne sous la férule du coach fribourgeois Laurent Meuwly, a battu son propre record du monde du 400 m indoor pour s'offrir son premier titre mondial en salle. Elle a couru en 49''17. En tête du début à la fin des deux tours de piste, Femke Bol (24 ans) a devancé sa compatriote et amie Lieke Klaver (50''16) et l'Américaine Alexis Holmes (50 ''24). La championne du monde 2023 du 400 m haies avait déjà amélioré son record du monde sur 400 m en salle mi-février lors des championnats des Pays-Bas (49''24). Impressionnante de relâchement comme à son habitude, la Néerlandaise est partie comme une bombe et s'est rabattue en tête sans jamais être inquiétée. Elle a désormais gagné dans tous les grands championnats internationaux (Europe et monde, en salle et en plein air) à l'exception des Jeux olympiques.

Neuf points pour le Lausanne-Sport face au FC Bâle Antoine Bernede ouvre le score pour le Lausanne-Sport. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Affronter le FC Bâle est vraiment une partie de plaisir pour le Lausanne-Sport ! Les Vaudois ont cueilli une troisième victoire en trois rencontres contre les Rhénans. Au Parc St. Jacques, la formation de Ludovic Magnin s’est imposée 2-1. Une rupture conclure par Antoine Bernede à la 9e et une réussite de la nouvelle recrue Haithem Loucif à la 88e ont offert aux Lausannois un succès sans prix. Il leur permet de revenir à la hauteur des Grasshoppers au classement. Avec ce quatrième match sans défaite, ils arriveront parfaitement "lancés" dimanche prochain à Genève pour le derby contre le Servette FC. Le FC Bâle a sans doute battu trop tard le remarquable Karlo Letica, auteur de deux parades déterminantes en seconde période, pour espérer un meilleur sort. La réussite de Dominik Schmid a la 92e n’a pas empêché une deuxième défaite en l’espace de trois jours après l’élimination en Coupe de Suisse contre le FC Lugano. Le top-6 s’éloigne pour Fabio Celestini e ses joueurs. Cette saison risque bien être celle de toutes les désillusions pour le FCB.

Odermatt devance à nouveau Meillard à Aspen Marco Odermatt a puisé dans ses réservers pour gagner son 12e géant d'affilée Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Marco Odermatt a signé samedi à Aspen un improbable 12e succès consécutif en Coupe du monde de géant. Le Nidwaldien s'est imposé comme la veille devant Loïc Meillard, qu'il a devancé de 0''34 après avoir pourtant frôlé l'élimination en seconde manche. Le maître est apparu fatigué, plus encore que la veille, surtout en première manche où il a accumulé les imprécisions. Il est même passé près de la sortie de piste dans le premier mur de la seconde manche. Mais il a trouvé les ressources pour égaler Michael von Grünigen avec cette 23e victoire dans un géant de Coupe du monde. Deuxième de la première manche avec une marge de 0''23 sur son chef de file, Loïc Meillard a pourtant semblé en mesure de briser cette fabuleuse série. Mais le skieur d'Hérémence a perdu 0''53 sur les 12 dernières secondes de course. Il saura toutefois certainement se satisfaire de ce podium, son quatrième de l'hiver. Un homme avait également les moyens de faire tomber Marco Odermatt. Leader après la manche initiale avec 0''32 d'avance sur le Nidwaldien, encore en tête à mi-parcours en deuxième manche, Alexander Steen Olsen a cependant craqué en commettant une faute rédhibitoire. Le Norvégien a chuté au 17e rang final. Tumler 8e Les autres Suisses sont en revanche restés plus discrets. Thomas Tumler, 4e vendredi à Aspen ainsi qu'à Palisades Tahoe sept jours plus tôt, doit cette fois-ci se contenter d'un 8e rang. Il a terminé juste devant Gino Caviezel (10e), le troisième Grison Fadri Janutin se classant pour sa part 18e. Jamais dans le rythme sur le premier tracé (28e), Justin Murisier a quant à lui gagné neuf places grâce à une bonne deuxième manche. Le Bagnard, qui a franchi la ligne juste avant une interruption due à de fortes rafales de vent, signe son troisième top 20 de l'hiver dans la discipline.

Un troisième doublé pour El Nino Alex Iafallo (9) félicite l'homme du match Nino Niederreiter. Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Bel après-midi pour Nino Niederreiter à Raleigh. El Nino a signé son troisième doublé de la saison lors de la victoire 5-3 de Winnipeg face à Carolina. Cette 38e victoire de la saison des Jets a épousé un scénario improbable dans la mesure où ils étaient menés 3-0 à l’appel de la troisième période. Nino Niederreiter a signé le 3-2 à la 44e avant de sceller le score dans la cage vide pour sa 16e réussite de la saison.Bel après-midi pour Nino Niederreiter à Raleigh. El Nino a signé son troisième doublé de la saison lors de la victoire 5-3 de Winnipeg face à Carolina. Nino Niederreiter a été désigné comme le meilleur homme de la rencontre.

Pas de finale pour Jason Joseph à Glasgow Jason Joseph a manqué son affaire à Glasgow Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Jason Joseph a manqué son affaire dans les Mondiaux en salle de Glasgow. Le Bâlois a été éliminé dès les demi-finales samedi soir, se classant 21e alors qu'un podium semblait à sa portée. Sacré champion d'Europe en salle un an plus tôt à Istanbul en 7''41, Jason Joseph n'a jamais trouvé le bon rythme en demi-finale. Il a coupé son effort au moment de franchir la dernière haie pour terminer en 7''81. Deuxième Helvète engagé en demi-finales, Mathieu Jaquet a fait mieux (20e en 7''68) mais pour le même sort. Lore Hoffmann et Audrey Werro ont également échoué en demi-finales du 800 m. La Valaisanne a battu de 0''32 le record de Suisse pour le porter à 2'00''06, mais a manqué la finale pour 0''41. La Fribourgeoise (2'00''16) a elle aussi fait mieux que l'ancien record national, mais elle est restée à 1''25 d'une place en finale. Pas d'exploit non plus pour Géraldine Frey, 12e des demi-finales du 60 m en 7''16, à 0''03 d'un ticket de finaliste. La Vaudoise Melissa Gutschmidt a dû se contenter de 7''26 en séries, à 0''02 d'une place en demi-finales et à 0''06 de son record personnel établi en février.

René Weiler: "cela devient difficile de nous battre" René Weiler et le Servette FC: une victoire de plus pour entretenir le rêve du titre. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI "Cela devient de plus en plus difficile de marquer un but contre nous. Plus difficile aussi de gagner contre nous..." Même si le mot titre demeure tabou, René Weiler tombe peu à peu le masque. Face au FC St. Gall, le Servette FC n’a pas été boudé par la réussite en seconde période. "St. Gall aurait mérité de marquer. Nous avons souffert après une bonne première mi-temps, reconnaît René Weiler. Mais je ne peux pas demander plus à mes joueurs. Nous sommes rentrés jeudi matin à 02h00 de Delémont. Battre St. Gall malgré un déficit de fraîcheur est un résultat fantastique." Le fait de revenir provisoirement à un point des Young Boys ne Genevois ont balancé une quarantaine de longs ballons. C’est leur style. Mais ils savent aussi très bien jouer au sol. Pour nous au final, cela fait zéro but pour zéro point."

Servette met la pression sur les Young Boys Timothé Cognat et Keigo Tsunemoto se congratulent après l'ouverture du score. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette revient à un point des Young Boys ! Au Stade de Genève, les Grenat se sont imposés 2-0 devant le FC St. Gall pour entretenir leur fol espoir de remporter la Super League. Devant 9187 spectateurs, les Grenat ont marqué par Timothé Cognat (13e) et par le joker Jérémy Guillemenot (84e) pour mettre la pression sur les Young Boys avant leur match de dimanche au Letzigrund face au FC Zurich. Cette victoire leur offre, par ailleurs, un matelas de dix points sur leurs adversaires du jour pour prendre une option sans doute décisive sur la défense de leur deuxième place de l’année dernière. Mais on le sait, l’objectif poursuivi est désormais bien plus ambitieux. Même si St. Gall aurait pu revenir au score en seconde période, ce succès ne souffre aucune discussion. En première période, les Grenat ont développé un jeu parfois magnifique grâce notamment au brio de Keigo Tsunemoto, de Miroslav Stevanovic et de Timothé Cognat. Les trois hommes ont été, d’ailleurs, associés pour le premier but de toute beauté. Avec cette victoire, la douce euphorique qui berce le Servette FC va encore s’amplifier. Les venues de Plzen jeudi en Conference League et de Lausanne dimanche prochain promettent encore de grands moments. Avec, on l’espère, derrière les joueurs un stade et une ville prêts à s’enflammer comme jamais. Un point seulement pour le SLO A la Pontaise, Stade Lausanne-Ouchy a sans doute laissé filer son dernier espoir d’échapper à la relégation directe. Les Vaudois ont dû se contenter d’un nul (1-1) contre les Grasshoppers pour accuser toujours plus de 10 points de retard sur le onzième. Emmené par un Ismaël Gharbi souvent très bien inspiré, le SLO a eu l’infortune d’ "inventer" un penalty qui a permis à Dorian Babunski d’ouvrir le score à la 10e. Le SLO égalisait à la 32e par Alban Ajdini sur un service magnifique de Gharbi. On devait en rester là malgré les efforts des deux équipes pour forcer la décision. Elles ne pouvaient, toutes les deux, vraiment pas se contenter de ce partage des points.