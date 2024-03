Juan Ayuso fait coup double ++ Berardi forfait pour l'Euro

Une affiche "surréaliste" et "foisonnante" en forme de diptyque L'affiche des JO 2024 a été dévoilée lundi Image: KEYSTONE/EPA AFP POOL Un diptyque "foisonnant" et "surréaliste": l'affiche des Jeux olympiques et paralympiques de Paris a été dévoilée lundi au Musée d'Orsay. Elle sera placardée cette semaine "partout dans Paris". Dessinée par l'illustrateur Ugo Gattoni, coutumier des fresques et de "performances" dessinées comme il le dit lui-même, ces affiches lui ont demandé 2000 heures de travail. Elles ont été dévoilées en grand format dans la nef du Musée d'Orsay, l'un des principaux musées de Paris. Chaque édition des JO, depuis 1912, a son affiche. Pour cette XXXIIIe édition, c'est un diptyque avec un volet olympique et un paralympique, aux couleurs de la charte graphique des JO. Sur l'affiche de Paris-2024, figurent en bonne place la Tour Eiffel, que le Stade de France qui l'enserre telle une bouée, un terrain de tennis fauteuil au sommet de l'Arc de triomphe, et au premier plan un plongeur qui s'avance au-dessus de la Seine couleur vert clair: la fantaisie est au programme. "J'avais envie de quelque chose d'épique, de grandiose, mais aussi d'un sentiment de fête joyeuse, qui grouille, hyper foisonnante", a expliqué le dessinateur lors d'une rencontre avec la presse en amont de la présentation officielle de son oeuvre. "Un pari surréaliste où on essaie de garder beaucoup de poésie et d'humour", résume-t-il. Au fond, la rade de Marseille où se dérouleront les épreuves de voile et la vague de Teahupo'o, à Tahiti, qui accueillera le surf, et partout des milliers de petits personnages, "faits à la main" et "artisanalement", précise Joachim Roncin, directeur chargé du design au sein du comité d'organisation des JO, à l'heure ou l'intelligence artificielle génère images et dessins. Les jardins de Versailles se retrouvent devant la Tour Eiffel. Huit mascottes, les "Phryges" des peluches rouges en forme de bonnet phrygien, sont cachées dans ce dessin très riche. Pas de drapeau français - contrairement à l'affiche des Jeux de 1924 où il apparaissait derrière des hommes torse nu -, mais une Marianne et le logo "Paris 2024". Enfermé pendant quatre mois "Pendant quatre mois, je me suis enfermé dans mon atelier, et ça été ça jour et nuit", a raconté Ugo Gattoni. "C'est une affiche qui doit fonctionner dans 100 ans", dit-il aussi. Gattoni, dont les foulards Hermès comptent aussi au nombre de ses collaborations, a parsemé son affiche olympique d'une matière rosée "volante" qui se "multiplie": sa marque de fabrique qu'il nomme "blump" et insère dans tous ses dessins. L'artiste, qui a fait sport étude natation et voulait être "nageur professionnel", a signé sa première fresque, 10 mètres de long dessinée au stylo rotring, en sortant de son école d'art. Son affiche officielle pour les JO (26 juillet - 11 août) et paralympiques (28 août - 8 septembre) sera proposée à la vente mais aussi en produits dérivés (affiche à colorier, puzzle...).

De Kleijn offre un succès de prestige à Tudor La formation Tudor de Fabian Cancellara a fêté un succès de prestige lundi Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI La formation Tudor, dirigée par Fabian Cancellara, a décroché un succès de prestige lundi. Son sprinter Arvid de Kleijn a remporté la 2e étape de Paris-Nice à l'issue d'un sprint massif à Montargis. C'est la 12e victoire chez les professionnels pour Arvid de Kleijn. Le coureur néerlandais de 29 ans s'est imposé devant le Néo-Zélandais Laurence Pithie, qui s'empare du maillot jaune de leader, et le Néerlandais Dylan Groenewegen dans une dernière ligne droite très décousue. La formation helvétique Tudor, qui possède une licence ProTeam depuis 2023 et bénéficie d'une invitation pour disputer le prochain Giro, décroche ainsi son premier succès sur le World Tour, et son premier succès de la saison aussi. Trois fois 2e lors du récent Tour des Emirats arabes unis, Arvid de Kleijn avait déjà brillé l'an dernier sous le maillot de Tudor, remportant notamment Milan-Turin. La troisième étape mardi proposera le premier grand rendez-vous pour le classement général de "la course au soleil". Au menu, un contre-la-montre par équipes de 26,9 km à Auxerre.

Etape et maillot de leader pour Juan Ayuso Juan Ayuso a fait coup double. L'Espagnol a gagné l'étape et pris le maillot de leader. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a remporté d'un cheveu la première étape de Tirreno-Adriatico. Le jeune Espagnol (21 ans) a remporté le contre-la-montre de Lido di Camaiore avec 1 seconde d'avance sur le champion du monde italien Filippo Ganna et 12'' de marge sur son compatriote Jonathan Milan. Au terme des 10 kilomètres d'un parcours totalement plat, le vainqueur du contre-la-montre du Tour de Romandie 2023 à Châtel-Saint-Denis a relégué le double vainqueur sortant du Tour de France, le Danois Jonas Vingegaard, à 22 secondes (9e). Le meilleur Suisse de cette 1re étape a été Marc Hirschi, 85e à 52''- Le Vaudois de chez Tudor Robin Froidevaux s'est hissé au 119e rang à 1'04''.

Domenico Berardi doit déclarer forfait Domenico Berardi s'est blessé, dimanche, à l'occasion du match de Sassuolo contre Vérone. Image: KEYSTONE/EPA ANSA L'international italien de Sassuolo Domenico Berardi souffre d'une rupture d'un tendon d'Achille de la jambe droite. Il sera indisponible pour l'Euro-2024 (14 juin-14 juillet) en Allemagne, a annoncé lundi son club. Berardi (28 sélections, 8 buts) sera opéré mardi. La durée de son indisponibilité n'est pas connue. L'attaquant, membre de l'équipe d'Italie sacrée championne d'Europe en 2021, s'est blessé dimanche lors de la défaite de son équipe à Vérone (1-0), alors qu'il disputait son premier match depuis un mois et demi en raison d'une blessure à un genou,

Bougro et les frères Montandon à Lugano Arnaud Montandon va finir sa saison en National League, à Lugano. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Trois joueurs du HC Sierre poursuivent leur saison au sein du HC Lugano, après l'élimination de leur équipe en quart de finale des play-off de Swiss Leauge contre le GCK Lions. Le club tessinois a en effet activé trois licences B. Il s'agit de celles du défenseur Maxime Montandon, de celle de son frère, l'attaquant Arnaud Montandon (45 points en Swiss League, cette saison) et celle de Jordann Bougro (48 points). Tous trois rejoindront la Corner Arena , ce mardi et seront à disposition de Luca Gianinazzi pour les play-in.

Raphaël Wicky n'est plus l'entraîneur de Young Boys Champion la saison dernière, Raphaël Wicky aura connu beaucoup moins de réussite depuis début 2024 sur le banc de Young Boys. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Young Boys et Raphaël Wicky, c'est terminé. L'entraîneur valaisan (46 ans) a été démis de ses fonctions, lundi matin. Il est remplacé jusqu'au terme de la saison par le Neuchâtelois Joël Magnin, l'entraîneur des Moins de 21 ans du club bernois. Raphaël Wicky paie les actuels mauvais résultats du champion de Suisse en titre. En une semaine, les Bernois ont vu leur avance sur Servette passer de sept à un point en Super League. De plus, la formation de la Capitale a été éliminée en quart de finale de la Coupe de Suisse, jeudi dernier à Sion. Le Haut-Valaisan était en poste depuis juillet 2022.

Xhaka et Vargas dans le onze idéal de Kicker Granit Xhaka figure pour la 4e fois de la saison dans le onze idéal de Kicker Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER Deux Suisses ont les honneurs du onze idéal du magazine Kicker pour la 24e journée de Bundesliga. Granit Xhaka y figure pour la quatrième fois de la saison, la deuxième d'affilée, alors qu'il s'agit d'une première pour Ruben Vargas. Xhaka n'a pas marqué dimanche à Cologne où Leverkusen s'est imposé 2-0. Mais il fut comme toujours l'un des atouts majeurs d'un Bayer qui compte désormais 10 points d'avance sur le Bayern Munich en tête de la Bundesliga. Vargas a quant à lui retrouvé samedi le chemin des filets, pour son premier but depuis la 1re journée. Egalement auteur d'une passe décisive, le Lucernois a été l’un des artisans du festival offensif d’Augsbourg à Darmstadt (6-0).

Bienne et Langnau en duel à distance pour la 10e place Steinegger et le HC Bienne joueront gros aux Vernets lundi Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER La dernière journée de la saison régulière de National League comporte un enjeu majeur lundi soir. Le HC Bienne, finaliste l'an dernier, et les Langnau Tigers se livrent un duel à distance pour la 10e place, la dernière donnant accès à la phase finale du championnat. Bienne occupe le 10e rang après 51 rondes, avec un point d'avance sur Langnau. Les Tigers doivent obtenir un point de plus que les Seelandais lundi pour les dépasser. Les deux équipes ont des tâches compliquées à l'extérieur: Bienne se rend chez le champion en titre Genève-Servette, qu'il pourrait d'ailleurs bien retrouver au 1er tour du play-in, Langnau défiant dans le même temps des Zurich Lions assurés de remporter cette phase qualificative. Les Zurich Lions (1er), Fribourg-Gottéron (qui terminera 2e), Zoug, Lausanne, Berne et Davos sont certains de se qualifier pour les play-off. Les deux derniers tickets pour les quarts de finale, qui démarreront le 16 mars, seront attribués après deux tours de play-in mettant aux prises les équipes classées de la 7e à la 10e place (Lugano, Ambri, Genève-Servette, ainsi que Bienne ou Langnau).

Fiala et les Kings dominent les Devils Fiala (à gauche) a brillé face aux Devils de Meier (à droite) Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun Les play-off s'éloignent pour les Devils en NHL. New Jersey a subi dimanche une cinquième défaite dans ses sept derniers matches, s'inclinant 5-1 sur la glace des Kings de Kevin Fiala. Les Devils ont pourtant ouvert la marque après 15 secondes de jeu seulement, Timo Meier (13e but cette saison) trouvant alors la faille d'un tir du revers sur une passe décisive de Nico Hischier qui avait récupéré le puck en zone offensive. Mais Los Angeles a renversé sans trop de difficultés la vapeur. Avec 3 points, Kevin Fiala fut l'un des grands artisans du succès des Kings, le septième dans leurs dix dernières sorties. L'attaquant saint-gallois a été désigné deuxième étoile de cette rencontre, la première revenant à son coéquipier Phillip Danault (3 buts dimanche). Auteur de ses 35e et 36e assists dans cet exercice 2023/24, Fiala a aussi inscrit son 19e but de la saison à la 33e minute en supériorité numérique. Sa réussite a provoqué un changement de gardien chez les Devils, le Bernois Akira Schmid (9 arrêts) entrant en scène à la place de Nico Daws comme à Anaheim vendredi. Les Devils, qui ont encaissé le 5-1 à la 58e après que Schmid avait déjà quitté sa cage, restent ainsi à sept points d'une place en play-off. Les Kings sont quant à eux solidement installés dans le top 8 de la Conférence Ouest, à égalité de points avec les Predators de Roman Josi. Un 17e but pour El Nino Les Canucks de Pius Suter ont pour leur part conforté leur 1re place à l'Ouest en battant les Ducks 2-1 dimanche à Anaheim. Vancouver compte toujours 2 points d'avance sur les Jets de Winnipeg, qui ont dominé Buffalo 5-2 dimanche. Nino Niederreiter a marqué son 17e but de la saison face aux Sabres, le troisième en deux matches.

Aspen: Un premier succès en slalom pour Loïc Meillard La joie de Lo Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Loïc Meillard a conclu en beauté l'étape de Coupe du monde d'Aspen. Deux fois deuxième en géant derrière l'indomptable Marco Odermatt, le skieur d'Hérémence a triomphé dimanche en slalom, cueillant ainsi son premier succès dans la discipline et le troisième au total. Deuxième de la première manche à 0''27 de Clément Noël, Loïc Meillard (27 ans) a maîtrisé son sujet sur le second parcours pour prendre les commandes avec 0''89 d'avance sur Linus Strasser (2e au final). Sous pression, Clément Noël a en revanche craqué à mi-parcours en seconde manche, enfourchant une porte. Cette victoire, sa première depuis le géant de Schladming en janvier 2023, vient récompenser le travail acharné et la patience de Loïc Meillard. Le vice-champion du monde 2023 de géant est monté gentiment en puissance cet hiver, décrochant le premier de ses cinq podiums de la saison le 27 janvier en super-G à Garmisch. Depuis, sa confiance n'a fait qu'augmenter. Et c'est le plus logiquement du monde qu'il a cueilli un premier succès en slalom dimanche dans le Colorado, après avoir terminé 2e dans la discipline le mois dernier à Chamonix où il avait été "victime" de la "remontada" de Daniel Yule. Cette victoire permet aussi à Loïc Meillard de grimper au 3e rang du classement de la discipline, certes loin (276 points) derrière Manuel Feller qui devrait sauf accident conquérir le petit Globe. Troisième du classement général, le skieur d'Hérémence n'est par ailleurs plus qu'à trois longueurs de Manuel Feller (2e). Yule se rate en deuxième manche No 3 helvétique cet hiver dans la discipline, Marc Rochat a quant à lui terminé 11e. Le Vaudois, déjà 11e sur le premier tracé, a connu un accroc rédhibitoire sur le bas du second parcours. Il inscrit des points pour la huitième fois en neuf slaloms disputés cette saison, effaçant ainsi son élimination subie à Palisades Tahoe. Un troisième Suisse s'est classé parmi les 15 premiers. Luca Aerni, 15e après la manche initiale, a terminé 14e pour décrocher son quatrième top 15 de la saison. Désormais 20e du classement de la discipline, il devrait pouvoir décrocher son ticket pour les finales de Saalbach. Eliminé de la course au Globe de la spécialité depuis sa sortie de piste en deuxième manche à Palisades Tahoe, Daniel Yule a quant à lui connu une nouvelle déception. Le Valaisan, 7e sur le premier parcours, a commis sur le second tracé une faute fatale. Il a terminé tant bien que mal, au 28e et dernier rang. Zenhäusern et Nef dans le dur Ramon Zenhäusern et de Tanguy Nef ne devraient quant à eux pas être du voyage à Saalbach. Le Haut-Valaisan et le Genevois ont tous deux connu l'élimination sur le premier tracé. Ils peuvent encore espérer se hisser dans le top 25 de la Coupe du monde de slalom, mais devront pour cela briller dans une semaine à Kranjska Gora. La pilule serait surtout dure à avaler pour Ramon Zenhäusern, 27e du classement de la discipline. Le géant de Brigue avait conclu l'exercice précédent sur une victoire dans le slalom des finales, terminant 3e du classement de la spécialité. Mais des douleurs au dos l'ont notamment empêché de donner sa pleine mesure cet hiver.

Simon Ehammer offre un quatrième titre mondial en salle à la Suisse Simon Ehammer: un concours à la perche qui lui a permis de prendre la main. Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Simon Ehammer a remporté l'or de l'heptathlon aux Mondiaux en salle de Glasgow. L'Appenzellois est le quatrième Suisse de l'histoire titré dans cette compétition. Après Werner Günthor, Julie Baumann et Mujinga Kambundji, Simon Ehammer a offert à l'athlétisme suisse une victoire qui compte. Il s'est imposé avec un total de 6418 points pour établir un nouveau record de Suisse. Il a dû se battre jusqu'à la ligne dans le 1000 m, l'ultime épreuve du concours qu'il avait abordée avec un avantage de 153 points sur le Norvégien Sander Skotheim. Au final, seulement 11 points ont départagé les deux hommes. Médaillé d'argent il y a deux ans à Belgrade, Simon Ehammer a pris la main dans ce concours grâce à cette barre de 5m20 à la perche. Les 7''62 réussis sur le 60 m haies avaient bien lancé sa seconde journée qui s'est conclue en apothéose avec l'or et le record de Suisse à l'issue du 1000 m.

Phil Foden héros du derby mancunien Phil Foden: un doublé lors du derby mancunien. Image: KEYSTONE/EPA/ASH ALLEN Sans Manuel Akanji resté sur le banc, Manchester City a renversé Manchester United (3-1). Un doublé de Phil Foden et un but d'Erling Haaland ont donné la victoire aux Skyblues. A la faveur de ce succès, Manchester City reste à un point du leader Liverpool, vainqueur samedi 1-0 au bout du temps additionnel à Nottingham et qu'il ira défier dimanche prochain à Anfield Road. Les triples tenants du titre ont poussé de manière constante après la superbe ouverture du score de Marcus Rashford (8e) et leurs efforts ont été récompensés par les buts de Foden (56e, 80e) et Haaland (91e).

Slalom: Meillard 2e de la première manche Loïc Meillard vise un 3e podium en 3 jours Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Dauphin de Marco Odermatt dans les deux géants d'Aspen, Loïc Meillard pointe au même rang à l'issue de la première manche du slalom organisé dimanche dans la station du Colorado. Le meilleur temps a été l'oeuvre du Français Clément Noël. Porteur du dossard no 3 dans une course retardée d'une heure en raison des fortes chutes de neige de la nuit, Loïc Meillard a sorti le grand jeu pour prendre les commandes avec 0''80 d'avance sur Henrik Kristoffersen (3e). Clément Noël a néanmoins pu faire mieux que le skieur d'Hérémence, qu'il devance de 0''27. En quête d'un troisième succès en Coupe du monde, Loïc Meillard n'a plus connu les joies de la victoire depuis le géant de Schladming en janvier 2023. Il compte quatre podiums dans cet exercice 2023/24, dont un en slalom: il avait terminé 2e début février à Chamonix, où il avait été devancé par Daniel Yule. Yule 7e Eliminé de la course au Globe de la spécialité depuis sa sortie de piste en deuxième manche à Palisades Tahoe le week-end précédent, Daniel Yule pointe au 7e rang après cette manche initiale. Le Valaisan a concédé 1''50 à Clément Noël mais se retrouve à 0''43 seulement du podium provisoire. Victime de sa première élimination de la saison à Palisades Tahoe, Marc Rochat est 12e à 1''79. Luca Aerni, qui doit assurer sa place dans le slalom des finales de Saalbach, est pour sa part 15e à 2''17. Le Valaisan figurait avant cette course au 21e rang du classement de la discipline. Pas de finale pour Zenhäusern A noter la sortie de piste de Ramon Zenhäusern, 27e de la Coupe du monde de slalom et qui ne disputera donc pas le slalom des finales. L'issue est cruelle pour le Haut-Valaisan, qui a notamment souffert du dos cette saison: il avait en effet gagné le slalom des finales 2023 à Soldeu pour terminer 3e du classement de la spécialité. Tanguy Nef a connu le même sort, avec les mêmes conséquences.

Les Young Boys n'y sont plus Le désarroi du capitaine bernois Fabian Lustenberger. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Les Young Boys ont bien basculé dans la crise. Battus 1-0 par le FC Zurich au Letzigrund sur un but inscrit à la...11e seconde, les Bernois n’y sont plus ! Sept jours après la défaite à domicile contre le Servette FC et quatre après une élimination peu glorieuse en Coupe de Suisse à Sion, la formation de Raphaël Wicky a été incapable de réagir après l’un des trois buts les plus rapides de l’histoire de la Super League. La magnifique reprise du Nigérien Ifeanyi Mathew sur un renvoi bien trop approximatif de Saidy Janko a plongé d’entrée les Young Boys dans le désarroi. Il est édifiant de constater que l’unique véritable chance de revenir au score fut cette frappe sur le poteau de Silvère Ganvoula quelques secondes seulement après le but de Mathew. Pour le reste, il n’y a plus eu grand-chose à voir. Toujours premiers du classement mais désormais avec un seul point d’avance sur le Servette FC victorieux 2-0 la veille de St. Gall, les Young Boys ne font plus peur à personne. Leur niveau de jeu ne répond plus aux standards d’une équipe appelée à jouer les premiers rôles. Raphaël Wicky semble avoir perdu la main. L’entraîneur valaisan peut se mordre les doigts d’avoir provoqué le départ de Jean-Pierre Nsame. Le roi des buteurs possède cette force de caractère qui manque cruellement à ses anciens coéquipiers en ces heures bien sombres. Il revient désormais à Christoph Spycher et à Steve von Bergen de juger si leur entraîneur est toujours l’homme de la situation. Il est permis aujourd’hui d’en douter vraiment. Yverdon perd encore Battu 2-1 à Winterthour, Yverdon a concédé une troisième défaite de rang pour lui rappeler que son unique objectif cette saison est bien le maintien. A la Schützenwiese, les Vaudois ont tout perdu en l’espace de quelques secondes. Sur une faute jugée de dernier recours, la dernière recrue Dimitrije Mamenovic écopait d’un rouge à la 68e. Luca Zuffi transformait le coup franc qui a suivi pour donner la victoire à ses couleurs. Avec une seule défaite lors de ses dix derniers matches, la formation zurichoise suit vraiment le rythme d’une équipe qui peut accrocher le top-6. Sans oublier un joli coup à jouer en Coupe de Suisse avec une demi-finale à domicile contre le Servette FC. Pour Yverdon, l’urgence est de rebondir au plus vite. Le match à domicile samedi contre le FC Zurich s’annonce comme un tournant à ne pas manquer.