Julien Sprunger prolonge ++ Le choc au sommet a tourné court

Plus tôt dans l'après-midi, Liverpool s'était imposé 2-1 à Londres devant le Crystal Palace de l'éternel Roy Hogson. Menés 1-0, les Reds ont su exploiter l'expulsion de Jordan Ayew pour renverser le score grâce à des réussites de Mohamed Salah et de Harvey Eliott.

Arsenal a de son côté subi sa deuxième défaite de la saison en Premier League, un mois après celle face à Newcastle (1-0). Les Gunners de Mikel Arteta, suspendu et en tribunes samedi, restaient sur six victoires consécutives, toutes compétitions confondues, avant leur déplacement à Birmingham.

L'équipe d'Unai Emery a enchaîné un quinzième succès d'affilée en championnat dans sa forteresse de Villa Park. Elle poursuit en outre sa moisson de points contre des gros poissons cette saison après avoir battu plus tôt Chelsea, Brighton, Tottenham et City. Le capitaine John McGinn, en pivot dans la surface, a trompé David Raya (7e, 1-0) après un bon travail sur le côté droit de Leon Bailey, le buteur contre les Citizens.

Pour sa part, l'entraîneur Christian Dubé s'est aussi félicité de cette prolongation de contrat. "Julien est, depuis plusieurs années, le symbole de Fribourg-Gottéron. Son apport sur et en dehors de la glace fait de lui un joueur clé encore aujourd'hui."

"Je suis très heureux d'avoir prolongé mon contrat avec mon club de toujours. Je me sens encore très bien physiquement et je suis convaincu de pouvoir aider Gottéron à atteindre ses grands objectifs", a déclaré le numéro 86 dans le communiqué du club.

Sprunger a effectué toute sa carrière avec le maillot fribourgeois, depuis un premier match dans l'élite en 2002. Il a récemment passé la barre des 1000 matches disputés. Le capitaine tient un rôle majeur dans le vestiaire et il est une personnalité très appréciée.

L'histoire entre Julien Sprunger (37 ans) et Fribourg-Gottéron n'est pas terminée. Les deux parties ont décidé d'une prolongation de contrat d'un an pour le capitaine des Dragons.

Un choc au sommet qui a tourné court

Deux buts de plus pour Jean-Pierre Nsame (au premier plan). Image: KEYSTONE/THOMAS HODEL

Le choc au sommet de la Super League a tourné court. Dans leur antre du Wankdorf, les Young Boys ont eu la partie trop facile face au FC St. Gall.

Avec David von Ballmoos à nouveau préféré à Anthony Racioppi dans la cage, les Bernois se sont imposés 3-0 pour laisser désormais la formation de Peter Zeidler à cinq points. Un autogoal de Jozo Stanic à la 21e et un doublé de Jean-Pierre Nsame (33e et 49e) ont traduit l’écrasante supériorité du Champion en titre face à une équipe qui voyage décidément bien mal.

Déjà buteur providentiel trois jours plus tôt lors du succès 1-0 devant le Stade Lausanne-Ouchy, Jean-Pierre Nsame a rappelé combien il était indispensable à la bonne marche de l’équipe même si Raphaël Wicky lui a souvent marchandé sa confiance. Avec son doublé pour ses 108e et 109e réussites dans l’élite, le Camerounais n’est plus qu’à deux longueurs du record des 111 buts en Super League de Marco Streller. L’égaler samedi prochain à la Pontaise contre le SLO ne semble pas impossible pour ce Jean-Pierre Nsame en pleine confiance.

Après trois matches sans défaite, le Bâle de Fabio Celestini a accusé un coup d’arrêt. Au Parc St. Jacques, les Rhénans se sont inclinés 1-0 devant les Grasshoppers sur une réussite – splendide – du Macédonien Dorian Babunski à la 72e. L’expulsion de l’incorrigible Taulant Xhaka à la 18e pour une faute aussi inutile que stupide a, il est vrai, précipité la chute du FCB.