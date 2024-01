Kambundji renonce ++ Vlhova remporte la 1re manche du slalom

Slalom: Steen Olsen en tête après la 1re manche, Zenhäusern 8e Alexander Steen Olsen a signé le meilleur temps de la 1re manche Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Norvégiens ont fait forte impression dans la première manche du slalom d'Adelboden. Alexander Steen Olsen a signé le meilleur temps devant son compatriote Atle Lie McGrath. Meilleur des quatre Suisses classés dans le top 15, Ramon Zenhäusern est 8e. Les slalomeurs norvégiens sont décidément à l'aise sur le Chuenisbärgli. Ils ont les moyens de rééditer leur exploit de l'an dernier, lorsque le jeune retraité Lucas Braathen s'était imposé devant Atle Lie McGrath pour un doublé. Douze mois plus tard, Steen Olsen devance Lie McGrath de 0''05 après une manche. La 3e place est occupée par l'Italien Tommaso Sala (à 0''23), la 4e par l'Allemand Linus Strasser (à 0''38). Les Suisses sont en embuscade, mais tous pointent à plus de quatre dixièmes de seconde du podium provisoire. Ramon Zenhäusern (8e) a ainsi concédé 0''65 au leader provisoire. Le Vaudois Marc Rochat est pour sa part 9e à 0''72, alors que Daniel Yule est 11e à 0''95 de Steen Olsen. "Sur une piste comme Adelboden, sept dixièmes (réd: l'écart qui le sépare du top 3), ce n'est pas une montagne", a souligné au micro de la RTS le Valaisan, vainqueur en 2020 à Adelboden. Luca Aerni (15e à 1''17) s'est est également bien sorti dans le brouillard, sur une piste qui a bien tenu le choc. Tanguy Nef (18e à 1''75) et Loïc Meillard (20e à 1''77), qui accusent en revanche plus d'une seconde et demie de retard sur le podium provisoire, seront également de la partie en deuxième manche dès 13h30.

Rafael Nadal quitte Melbourne et rentre en Espagne Rafael Nadal a déclaré forfait pour l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/AP/Tertius Pickard Rafael Nadal a annoncé dimanche son forfait pour l'Open d'Australie, qui démarre le 14 janvier. L'Espagnol de 37 ans ne s'estime pas prêt à défendre ses chances au meilleur des cinq sets. Le gaucher aux 22 titres du Grand Chelem souffre d'une micro-déchirure musculaire, dont il a souffert dans son quart de finale perdu à Brisbane vendredi. Le diagnostic est tombé après qu'il a passé une IRM à son arrivée à Melbourne. Cette blessure ne se situe "pas au même endroit" que celle qu'il avait contractée un an plus tôt et qui lui avait valu deux opérations à la hanche en 2023. "C'est une bonne nouvelle", souligne-t-il. Mais "pour l'instant, je ne suis pas prêt à concourir à un niveau d'exigence maximal dans des matchs en cinq sets", précise-t-il. "Je retourne en Espagne pour voir mon médecin, me faire soigner et me reposer", ajoute Rafael Nadal, qui a disputé trois matches en quatre jours à Brisbane après une pause forcée de quasiment une année. "J'ai travaillé très dur tout au long de l'année pour ce retour et, comme je l'ai toujours dit, mon objectif est d'être à mon meilleur niveau dans trois mois", souligne-t-il. "Même si je suis triste de ne pas pouvoir jouer à Melbourne, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle et nous restons tous positifs quant au déroulement de la saison", conclut le Majorquin.

Slalom: Vlhova remporte la 1re manche, Gisin 10e Petra Vlhova a signé le meilleur temps de la 1re manche du slalom Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Comme la veille lors du géant, Petra Vlhova a signé le meilleur chrono de la première manche du slalom à Kranjska Gora. Meilleure Suissesse, Michelle Gisin pointe au 10e rang. Petra Vlhova, qui avait dû se contenter de la 4e place d'un géant gagné par Valérie Grenier devant Lara Gut-Behrami, compte 0''26 d'avance sur l'Allemande Lena Dürr et la Croate Leona Popovic à l'issue de ce premier parcours. Quatrième, la Suédoise Sara Hector accuse déjà 0''71 de retard sur la Slovaque. Côté suisse, Michelle Gisin a donc réalisé le 10e temps, mais à 1''47 de Vlhova. L'Obwaldienne, décevante 20e en géant la veille, devra sortir le grand jeu en deuxième manche pour espérer rééditer sa performance du 29 décembre à Lienz (3e). Camille Rast (11e à 1''55) et Mélanie Meillard (12e à 1''76) ont elles aussi parfaitement su relever la tête après un géant raté. Nicole Good, 19e après le passage de 30 concurrentes (à 2''32), sera également de la partie dès 12h30 en deuxième manche. Grippée depuis quelques jours, la reine de la discipline Mikaela Shiffrin a en revanche connu une rare élimination. L'Américaine avait terminé les 19 derniers slaloms de Coupe du monde - à chaque fois dans le top 10 - et n'avait été éliminée qu'une seule fois sur les 49 précédents slaloms. C'était déjà à Kranjska Gora, en 2022.

Mujinga Kambundji renonce à défendre son titre mondial Mujinga Kambundji ne défendra pas son titre lors des prochains Mondiaux en salle Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Mujinga Kambundji ne défendra pas son titre sur 60 m lors des Mondiaux en salle de Glasgow, a-t-elle annoncé sur son compte Instagram. Elle se concentre sur la saison en plein air. "Mon équipe et moi avons décidé que je ne défendrais pas mon titre aux Mondiaux en salle, afin de nous concentrer sur les JO de Paris et les Européens de Rome", a écrit la Bernoise de 31 ans, dont la saison estivale 2023 n'avait démarré qu'en juillet en raison d'une blessure à un pied. "Je me réjouis déjà de cet été", poursuit Mujinga Kambundji, qui espère bien rééditer en 2024 ses exploits réalisés lors des derniers Jeux et des derniers Championnats d'Europe. Elle s'était classée 6e sur 100 m et 7e sur 200 m lors des JO 2021 à Tokyo, et s'était parée d'or sur 200 m et d'argent sur 100 m aux Européens 2022 à Munich. Mujinga Kambundji sort d'un exercice 2023 contrasté. Elle s'était retrouvée au repos forcé au printemps en raison d'une fasciite plantaire, quelques semaines après être devenue championne d'Europe en salle. Un an plus tôt, elle avait cueilli le titre mondial en salle à Belgrade en signant le 4e temps de l'histoire sur 60 m (6''96).

Rybakina s'offre le titre en écrasant Sabalenka Elena Rybakina a marqué les esprits à Brisbane Image: KEYSTONE/AP/Tertius Pickard Elena Rybakina (WTA 4) a marqué les esprits à une semaine du début de l'Open d'Australie. La Kazakhe a cueilli le titre dans le WTA 500 de Brisbane en écrasant Aryna Sabalenka (WTA 2) 6-0 6-3 en finale dimanche. Ce "remake" de la finale de l'Open d'Australie 2023 a tourné court. La faute à une impressionnante Elena Rybakina, qui n'a mis que 73 minutes pour prendre sa revanche sur la défaite subie face à la Bélarusse un an plus tôt dans le premier Majeur de la saison (4-6 6-3 6-4). Elena Rybakina, qui a claqué sept aces dimanche, a remporté les huit premiers jeux de cette finale. La championne de Wimbledon 2022 s'est alors relâchée pour concéder son service sur l'unique balle de break dont a bénéficié Aryna Sabalenka, mais a réagi à la perfection en signant un nouveau break dans la foulée pour s'envoler vers son sixième titre sur le circuit principal. "Merci de m'avoir donné trois jeux", a ironisé Aryna Sabalenka avant de féliciter son adversaire. "C'était une belle semaine quand même, bien sûr j'aurais aimé la finir différemment, j'espère que ce sera encore mieux à l'Open d'Australie", a poursuivi la Bélarusse, qui restait sur 15 victoires consécutives sur le sol australien après ses titres à Adélaïde puis Melbourne en 2023.

Golubic rejoint le tableau final à Hobart Viktorija Golubic a passé l'écueil des qualifications à Hobart Image: KEYSTONE/EPA EFE/RAUL CARO Viktorija Golubic (WTA 85) a passé l'écueil des qualifications dans le WTA 250 de Hobart. La Zurichoise défiera la tête de série no 5 Marie Bouzkova (WTA 23) au 1er tour du tableau principal. Seule Suissesse admise directement dans le tableau final de l'Open d'Australie (14-28 janvier) après le forfait de Belinda Bencic, Viktorija Golubic a parfaitement su rebondir après avoir été sortie d'entrée dans le Challenger de Canberra la semaine passée. Elle n'a lâché que six jeux en deux matches à Hobart. La Zurichoise de 31 ans, qui a dominé la Chinoise Zhuoxuan Bai (WTA 90) 6-1 6-4 dimanche au 2e et dernier tour des qualifications, se frottera pour la quatrième fois à Maria Bouzkova. Elle a perdu deux des trois duels livrés face à la Tchèque, le dernier durant le tournoi final de la Billie Jean King Cup en novembre.

Green voit sa suspension levée après 12 matches Draymond Green est autorisé à rejouer Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri Draymond Green est autorisé à rejouer après avoir manqué 12 matches, a annoncé samedi la NBA. L'intérieur des Golden State Warriors avait été suspendu mi-décembre pour avoir frappé un adversaire. Green (33 ans) a été "réintégré" à l'effectif des Warriors, annonce dans un communiqué la ligue nord-américaine, qui avait suspendu le joueur "indéfiniment" le 13 décembre. La veille, Green avait frappé le pivot des Phoenix Suns Yusuf Nurkic lors d'un match, quelques semaines après avoir déjà été suspendu (cinq matches) pour un étranglement du pivot français Rudy Gobert. Pendant sa suspension, le quadruple champion NBA avec les Warriors "a franchi des étapes montrant sa volonté de se conformer au comportement attendu des joueurs NBA". "Il a été suivi par un conseiller et a rencontré conjointement des représentants de la NBA, des Warriors et de l'association des joueurs, des choses amenées à continuer pendant la saison", écrit la ligue.

Les Devils battus, Siegenthaler blessé Suter (24) et Vancouver ont battu les Devils de Hischier (13) samedi Image: KEYSTONE/AP/Noah K. Murray Buteur samedi dans un match perdu 6-4 face à Vancouver en NHL, Nico Hischier était au terme de cette partie le seul membre valide de la colonie suisse des Devils. Déjà privé des services de Timo Meier, New Jersey doit en effet désormais aussi composer avec la blessure de Jonas Siegenthaler. Le défenseur zurichois s'est cassé le pied gauche en bloquant un tir adverse sur l'action du 2-0 des Canucks, inscrit par J.T. Miller à la 24e minute. Sa blessure intervient alors que les Devils évoluent depuis de longues semaines sans leur meilleur défenseur, Dougie Hamilton, dont la saison est peut-être terminée. La franchise de Newark, qui n'a par ailleurs pas pu aligner samedi sa star Jack Hughes (blessé la veille face à Chicago), n'a rien lâché dans un match où elle fut menée 3-0 à la 25e et 5-2 à la 43e. Les Devils ont pu recoller à 3-2, encaissant cependant le 4-2 douze secondes plus tard, et à 5-4 à la 53e. C'est Nico Hischier qui a marqué le quatrième but des Devils, déviant un tir de Brendan Smith pour sa 11e réussite - et son 21e point - de la saison. Mais les Canucks de Pius Suter (muet samedi) ont parfaitement résisté aux derniers assauts de New Jersey, scellant le score dans une cage vide à 71'' de la fin.

Yule: "Il y a trente coureurs qui peuvent prétendre au podium" Daniel Yule est le seul Suisse avec Marc Berthod à avoir remporté un slalom à Adelboden. Le Valaisan évoque la course de ce dimanche. - Daniel Yule, selon les prévisions la course de ce dimanche se disputera sous la neige. Dans quelle mesure cela vous influence-t-il ? - Bien sûr, nous suivons les prévisions pour nous faire une idée sur le meilleur matériel à utiliser. Personnellement, je le prends comme ça vient. Pour moi l'important, c'est que les températures soient sous zéro. Ainsi, la piste restera régulière. - Vous êtes dans l'équipe de Suisse un de ceux qui attendent leur premier podium de la saison ? - Si l'on observe les performances à l'entraînement, Loïc (Meillard) et Ramon (Zenhäusern) sont encore devant moi. Mais j'espère pouvoir enclencher une vitesse de plus en course et avoir mon mot à dire pour les places de devant. Derrière à l'entraînement - Cela vous dérange-t-il d'être derrière à l'entraînement ? - Je me suis malheureusement habitué à être devant. Vraisemblablement, j'ai plus remporté de courses Coupe du monde que de manches d'entraînement ces dernières années. Mais je préfère cela que le contraire. C'est évident que chaque sportif est ambitieux, c'est pourquoi ça énerve un peu quand des collègues d'entraînement te passent devant. J'essaye de trouver à l'aide de leurs performances où je pourrais m'améliorer. - Est-ce que c'est devenu pour vous quasi normal ? - Cela me préoccupe. Avant tout, au début de l'année, je me demande chaque fois: où en suis-je exactement ? C'est pourquoi je dors jamais bien avant la première course de la saison. Ce fut ainsi à Gurgl. Quand je m'aperçois en course que je suis devant, le sommeil devient plus calme. Espérons qu'il en sera ainsi cette saison. Noël sur une autre planète - En début de saison, vous avez terminé cinquième à Gurgl, à Madonna, vous êtes éliminés après une bonne première manche. Comment jugez-vous votre début de saison ? - La vitesse de fond est là, la forme est bonne, mais tout n'est pas encore au sommet. Maintenant, je dois simplement réaliser deux bonnes manches jusqu'à l'arrivée et le résultat sera aussi bon. - Deux bonnes manches vous avaient conduit à la victoire à Adelboden en 2020. Penserez-vous encore à ces images avant le départ dimanche ? - Ce n'est pas important car dimanche le chrono part pour tout le monde à zéro. Je ne considère pas comme un grand avantage le fait que j'ai déjà gagné une fois ici. Mais le succès est certainement bon pour la confiance. Je sais que je peux aller vite ici. - En slalom, le cercle des prétendants à la victoire est grand. De votre point de vue, y a-t-il des favoris ? - Difficile à dire. Clément Noël en est un, qui montre dans certaines manches qu'il vient d'une autre planète. Sinon, je ne vois pas quelqu'un qui ressort du lot. Il y a au moins trente coureurs qui ont une chance de monter sur le podium. Je m'attends à une course passionnante.

La belle semaine des deux meilleurs ennemis Kilian Mottet (au centre) affole la défense de Langnau. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Semaine parfaite pour Fribourg-Gottéron, presque parfaite pour Genève-Servette ! Les deux meilleurs ennemis garderont un souvenir lumineux de ces premiers jours de l’année. Après ses succès contre Kloten et Lausanne à domicile, Fribourg-Gottéron s’est imposé 3-2 à Langnau pour cueillir neuf points en trois rencontres. A l’Ilfis face à un adversaire qui a concédé une... huitième défaite de rang, la formation de Christian Dubé a forcé la décision grâce à une réussite de Lucas Wallmark à la 50e. Les Bernois avaient eu le mérite de recoller au score après les deux buts de Christoph Bertschy et déjà de Wallmark lors de la première période face à des Fribourgeois qui alignaient Bryan Rüegger dans la cage avec l’idée de ménager Reto Berra. Julius Honka donne la victoire à Genève-Servette A Davos, Genève-Servette s’est offert le scalp du vainqueur de la Coupe Spengler qui avait arraché jeudi à Zoug à 2’’ de la sirène une quatrième victoire de rang en championnat. Le Champion en titre a gagné 4-3 grâce à un but inscrit après 62’’ de jeu dans la prolongation à 4 contre 3 par Julius Honka, le joueur prêté par Berne. Menés deux fois au score dans les Grisons, les Genevois ont témoigné d’une réelle force de caractère pour ne pas lâcher prise face à l’équipe la plus euphorique du moment. Avec leurs huit points remportés en l’espace de quatre jours, ils ont consolidé leur sixième place et ils ne sont virtuellement qu’à une petite longueur de la quatrième occupée par Lausanne. 24 heures qui ont sans doute tout changé En l’espace de 24 heures, le HC Bienne a, pour sa part, peut-être assuré sa place dans le top-ten classement qui offrira le droit au rêve à l’issue de la saison régulière. Au lendemain de leur succès 4-0 à Kloten, les finalistes de l’an dernier se sont imposés 5-3 face à Ajoie. Les Seelandais ont toutefois dû cravacher ferme face aux Jurassiens qui ont mené au score jusqu’à la 35e minute et qui sont restés dans le match jusqu’à l’ultime minute. Les deux buts inscrits en l’espace de... 15’’ par Mike Künzle et par Toni Rajala dans la dernière minute du deuxième tiers ont pesé très lourd dans la balance. Ils ont permis aux Seelandais de prendre enfin la main dans ce derby suivi par 6408 spectateurs.

Tournée des quatre tremplins: troisième succès final pour Kobayashi Stefan Kraft vole vers la victoire dans la nuit de Bischofshofen Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader L'Autrichien Stefan Kraft a remporté le concours de Bischofshofen, dernière étape de la Tournée des quatre tremplins. Celle-ci revient au Japonais Ryoyu Kobayashi, encore une fois 2e. Kraft, leader de la Coupe du monde, s'est imposé grâce à des sauts de 136,5 et 140 m. Kobayashi a été devancé de 1,3 point seulement après s'être posé à 137 et 139 m. Le Nippon gagne la tournée pour la troisième fois de sa carrière après 2019 et 2022 en ayant fini quatre fois au 2e rang. Le podium du jour a été complété par le Slovène Anze Lanisek (134,5/141 m). Côté suisse, Gregor Deschwanden s'est classé 24e après des sauts de 126,5 et 125 m. Il a été le seul des quatre Helvètes en lice à se hisser en finale. Le Lucernois a été repêché comme lucky loser après son duel perdu face à Kobayashi. Le Vaudois Killian Peier a terminé 38e (116 m), le vétéran Simon Ammann 40e (115 m) et le jeune Remo Imhof 47e (110,5 m). Tous trois ont nettement manqué le coche pour figurer parmi les cinq meilleurs perdants. Au classement final de la tournée, Kobayashi devance l'Allemand Andreas Wellinger de 24,5 points et Kraft de 32,5 points. Deschwanden finit 21e, assez loin quand même de son objectif de top 10.

Tour de Ski: un premier podium pour Cyril Fähndrich Une superbe performance pour Cyril Fähndrich Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Cyril Fähndrich a signé son premier podium en Coupe du monde lors du Tour de Ski. Le Lucernois a pris la 3e place de la 6e étape, un 15 km classique mass-start gagné par le Norvégien Erik Valnes. Le frère de Nadine Fähndrich, qui est âgé de 24 ans, a réussi une course superbe à Val di Fiemme. Toujours aux avant-postes, c'est lui qui a lancé l'attaque décisive dans les ultimes centaines de mètres. Seuls Valnes et le Suédois William Poromaa ont pu le suivre et l'ont dépassé dans le sprint final. Beda Klee a quant à lui terminé cette course au 14e rang, à 11''6 du vainqueur. Avant la montée de l'Alpe Cermis dimanche, le Norvégien Harald Amundsen reste en tête du Tour de Ski avec 1'34 d'avance sur Valnes. Klee, 6e à 1'51, peut encore viser le podium final, alors que Fähndrich occupe le 12e rang à 3'50. Diggins idéalement placée Côté féminin, Jessie Diggins est idéalement placée pour remporter son deuxième Tour de Ski après 2021. L'Américaine de 32 ans a conservé la tête avant l'ultime étape à l'issue d'un 15 km classique dominé par les Suédoises. C'est Linn Svahn qui s'est imposée samedi dans le Val di Fiemme, avec 0''4 d'avance sur sa compatriote Frida Karlsson. Huitième à 5''7, Jessie Diggins abordera la dernière étape avec une marge de quelque 50 secondes sur ses rivales au général. En l'absence de Nadine Fähndrich, la Davosienne Désirée Steiner a signé le meilleur résultat helvétique avec un 16e rang. Nadja Kälin a quant à elle terminé 21e d'une course à laquelle seules 32 fondeuses ont pris part.

Yann Sommer sauvé par son poteau à la... 110e minute Lautaro Martinez (le ballon dans les mains) dialogue avec l'arbitre Michael Fabbri dans une fin de match riche en rebondissements. Image: Keystone/AP/Antonio Calanni L’Inter a entamé son année sur une victoire rocambolesque. A San Siro, le leader de la Serie A a battu 2-1 Verona au terme d’un final improbable. Les Milanais ont signé le 2-1 à la 93e minute par Davide Frattesi avant que le poteau ne sauve Yann Sommer sur un penalty de Thomas Henry à la... 110e. Le Français avait égalisé pour Verona à la 74e sans que la responsabilité du portier de l'équipe de Suisse ne soit engagée sur cette réussite. Cette victoire sur le fil redonne cinq points d’avance à l’Inter sur la Juventus qui se déplace dimanche à Salerne, la "lanterne rouge". Mais cette fin de match contre Vérone indique bien que les Nerazzurri sont accompagnés pour l’instant par la chance du champion.

Odermatt signe le hat trick sur la Chuenisbärgli Marco Odermatt a triomphé dans le brouillard Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marco Odermatt a signé une nouvelle démonstration dans le géant d'Adelboden. Le Nidwaldien a devancé de 1''26 son dauphin Aleksander Aamodt Kilde pour cueillir son cinquième succès de l'hiver, le quatrième en quatre géants disputés cette saison et le 29e au total en Coupe du monde. Le patron du ski alpin masculin a donc entamé 2024 comme il avait conclu 2023. Vainqueur du super-G de Bormio le 29 décembre avec une marge de 0''98 sur le 2e Raphael Haaser, il a forcé la décision dès la première manche - pourtant très courte - à Adelboden. Deuxième provisoire, Stefan Brennsteiner pointait ainsi à 1''04. Marco Odermatt, qui en est à sept victoires consécutives en Coupe du monde de géant - et à trois de suite à Adelboden, ne s'est pas contenté d'assurer en deuxième manche malgré un brouillard dense. Il a réussi le 2e temps sur le second tracé derrière River Radamus, qui a grimpé de la 20e à la 4e place finale. Avec désormais 29 victoires au total, Marco Odermatt est le no 12 dans la hiérarchie masculine, à égalité avec l'Autrichien Stefan Eberharter. Ses 18 succès en Coupe du monde de géant le placent par ailleurs à hauteur d'Alexis Pinturault au 5e rang du classement historique de la discipline chez les hommes. Murisier 13e Justin Murisier, brillant à Bormio en vitesse (4e en descente, 5e en super-G), a quant à lui fait parler sa confiance sur la Chuenisbärgli. Le Bagnard s'est hissé du 23e au 13e rang grâce à une excellente deuxième manche (5e temps) pour décrocher son premier top 20 de l'hiver dans la discipline. A l'inverse, Gino Caviezel n'a pas trouvé la solution sur le second parcours, perdant trois places pour terminer 12e avec 0''05 d'avance seulement sur Murisier. Livio Simonet (22e) et Thomas Tumler (25e) ont également marqué des points, alors que Loïc Meillard avait perdu un ski en première manche.