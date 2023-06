Katie Ledecky en grande forme ++ Rapinoe pleine d'espoir

Temps canon pour Katie Ledecky sur 800 m Katie Ledecky tient la grande forme Image: KEYSTONE/AP/Michael Conroy Katie Ledecky a remporté le 800 m libre du championnat des Etats-Unis en réalisant le troisième meilleur temps de l'histoire, mardi à Indianapolis. La septuple championne olympique a nagé en 8'07''07, soit sa meilleure performance depuis son record du monde établi lors des JO de Rio en 2016 (8'04''79). Avec cette performance, Katie Ledecky (26 ans) a aisément décroché la qualification pour les championnats du monde de Fukuoka (23-30 juillet), qui seront ses sixièmes Mondiaux. "Ca a été génial (...) Je suis contente de ce temps", a réagi la nageuse aux 19 titres mondiaux, dont 14 en individuel - à une longueur seulement du record de la légende de la natation, Michael Phelps. Sur 800 m nage libre, l'Américaine visera un sixième titre mondial consécutif à Fukuoka, ce qui constituerait un record pour une discipline. Elle a également remporté les trois dernières finales olympiques, depuis son premier titre à Londres en 2012 alors qu'elle n'avait que 15 ans. L'autre vedette scrutée à Indianapolis, Caeleb Dressel, a en revanche déçu mardi lors du 100 m libre en ne réalisant que le 29e temps des séries. A 26 ans, le quintuple champion olympique de Tokyo 2021 sort d'une longue période sans compétition depuis son départ précipité des Mondiaux de Budapest l'an dernier.

Rapinoe entrevoit un "changement de paradigme" Pour Megan Rapinoe, le sport f�minin va passer dans une nouvelle dimension gr�ce au Mondial 2023 Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis La star de la sélection des Etats-Unis Megan Rapinoe a dit entrevoir un "changement de paradigme" pour le sport féminin grâce au Mondial 2023 cet été. L'attaquante de 37 ans, double championne du monde en titre avec la sélection américaine, visera le triplé en Australie et Nouvelle-Zélande à partir du 20 juillet, lors d'une compétition qui sera diffusée gratuitement dans 34 pays d'Europe. Le sport féminin est ainsi à un tournant, selon Rapinoe qui, au Mondial 2019 en France, avait mené son équipe dans un combat pour l'égalité avec la sélection hommes notamment au niveau des primes, obtenant gain de cause auprès de la fédération américaine. Pour cette édition, la FIFA a annoncé que chaque joueuse repartirait avec au moins 30'000 dollars et les vainqueures avec 270'000 dollars. L'un des événements les plus populaires La compétition à venir apparaît donc comme "une vraie opportunité de crever le plafond en termes d'engouement, de médias et de sponsors et plus largement de business autour de ce sport", a appelé la Ballon d'Or 2019 mardi en conférence de presse. "Je pense que maintenant tout le monde est branché" foot féminin", pense-t-elle, affirmant que le Mondial est devenu l'un des événements sportifs les plus populaires au monde. "En fait, c'est une très mauvaise affaire si vous ne regardez pas (la compétition) - vous ratez un grand moment culturel (...) c'est le plus important événement de sport féminin dans le monde, sans exception, et c'est un changement global de paradigme, pas juste aux Etats-Unis". "Il reste du travail" Mais seule l'étape de la "lutte acharnée" pour une rémunération digne a été franchie, rappelle Megan Rapinoe, soulignant qu'il "reste du travail" malgré des progrès. La sélection canadienne n'a par exemple toujours pas trouvé d'accord avec sa fédération. Sa capitaine, Christine Sinclair, a dit espérer au moins une solution temporaire avant le départ de l'équipe pour l'Océanie. Quant à la Jamaïque, elle a dû recourir au financement participatif pour pallier le manque de budget de sa fédération. "C'est rageant", a lancé Rapinoe. "Ca ne doit simplement pas être comme ça. Mais je pense que ça s'améliore (...) Je pense qu'il y a plus de ressources à disposition de ces équipes". Et selon elle, ce meilleur confort financier se ressentira sur la pelouse. "Vous allez voir le meilleur produit sur le terrain et cela parce que les joueuses seront en mesure de se concentrer uniquement sur le jeu et d'offrir le divertissement que tout le monde veut", a prédit l'Américaine, qui entrera en lice avec Team USA le 22 juillet.

Un champion du monde chez les Devils Tyler Toffoli rejoint les New Jersey Devils Image: KEYSTONE/AP/Pavel Golovkin Les Devils s'activent sur le marché des transferts, en attendant de trouver un terrain d'entente avec Timo Meier. La franchise de Newark s'est attaché mardi les services d'un champion du monde, Tyler Toffoli, tout en se séparant du gardien Mackenzie Blackwood. Capitaine du Canada lors du récent Mondial, Tyler Toffoli (31 ans) sort d'une saison record avec 73 points en saison régulière sous le maillot de Calgary. Vainqueur de la Coupe Stanley en 2014 avec les Los Angeles Kings, il a été échangé contre Yegor Sharangovich et un 3e tour dans la draft 2023. Il lui reste un an de contrat. Le manager général de New Jersey Tom Fitzgerald a par ailleurs trouvé un acquéreur pour Mackenzie Blackwood, qui n'était plus que le no 3 de la hiérarchie depuis l'éclosion du Bernois Akira Schmid lors des play-off. Le gardien canadien rejoint les San Jose Sharks, qui cèdent un 6e tour de draft aux Devils du capitaine Nico Hischier.

Accusé de tricherie, Hans Niemann débouté en justice Hans Niemann a �t� d�bout� en justice Image: KEYSTONE/EPA/MICHAEL THOMAS Un juge fédéral américain a rejeté mardi la plainte du joueur d'échecs Hans Niemann. Celui-ci réclamait 100 millions de dollars de compensation à ceux qui l'ont accusé d'avoir triché en tournoi, dont son rival norvégien, l'ex-champion du monde Magnus Carlsen. L'Américain de 20 ans, un prodige selon ses proches, avait déposé une plainte en diffamation dans un tribunal de l'Etat du Missouri, dans cette affaire retentissante qui a ébranlé le monde des échecs et passionné des millions d'internautes. Tout a débuté le 5 septembre 2022, quand Hans Niemann a battu Magnus Carlsen lors de la Coupe Sinquefield, un tournoi organisé chaque année à Saint-Louis dans le Missouri. Le Norvégien de 32 ans, quintuple champion du monde, s'était alors retiré du tournoi avec fracas, en accusant de façon sibylline son adversaire de tricherie. Ses allégations ont ensuite été reprises par le grand maître international Hikaru Nakamura et la première plateforme d'échecs en ligne au monde, chess.com, selon qui le jeune grand maître a "probablement triché" au moins 100 fois en ligne. Hans Niemann a reconnu avoir triché sur chess.com, quand il avait entre 12 et 16 ans, mais nie avoir continué et s'est dit "prêt à jouer nu" pour prouver son talent. "Nous nous félicitons que le tribunal ait paré la tentative d'Hans Niemann de récupérer de l'argent immérité", a réagi Craig Reiser, un avocat de M. Carlsen, cité par le Wall Street Journal. La Fédération internationale des échecs (FIDE) a ouvert le 29 septembre une enquête pour faire la lumière sur cette affaire, qualifiée par beaucoup de plus gros scandale de l'histoire des échecs. Depuis qu'elle a éclaté, Hans Niemann a continué de s'aligner dans des tournois d'échecs, cédant toutefois un peu de terrain dans son classement international. Magnus Carlsen a lui décidé de ne pas disputer les derniers championnats du monde disputés à Astana, qui ont vu le couronnement du grand maître chinois Ding Liren.

L'heure de la vérité pour la Suisse, qui affronte la France L'heure de vérité sonnera ce mercredi (20h45) à Cluj pour l'équipe de Suisse M21 de Patrick Rahmen. Elle doit battre la France pour être certaine de se hisser en quart de finale de l'Euro. Il convient de rappeler que l'objectif assigné pour cette sélection, considérée dans les bureaux de l'ASF comme la plus forte de l'histoire, est une qualification pour les Jeux de Paris qui reviendra aux trois premiers du tournoi. Il est vrai que l'allant offensif de cette équipe de Suisse est remarquable. Avec Zeki Amdouni, dont les performances depuis le début de l'année sont tout simplement stupéfiantes, Kastriot Imeri et Dan Ndoye, Patrick Rahmen peut compter sur un trio capable à tout moment de forcer la décision. La complicité nouée par les trois Romands avec Fabian Rieder est, par ailleurs remarquable. Le demi des Young Boys, le maître à jouer de cette sélection, a très vite compris comment mettre en valeur ses trois coéquipiers. Une défense en souffrance Ce brio en attaque tranche malheureusement avec des performances défensives fort médiocres. Dimanche face à l'Italie, Becir Omeragic, coupable sur les deux premiers buts adverses, est passé ainsi complètement à côté de son sujet. Mais le futur joueur de Montpellier ne doit pas endosser tout seul la responsabilité du naufrage de la première mi-temps. Contraint de jouer à un poste qui n'est pas le sien par les choix du sélectionneur, Becir Omeragic sera-t-il de la partie face aux Tricolores ? Le Genevois pourrait faire les frais d'une réorganisation tactique qui pourrait offrir à Aurèle Amenda, appelé cette saison à devenir le défenseur no 1 des Young Boys, une chance de s'illustrer enfin dans cette équipe des M21. Victorieuse 2-1 de l'Italie grâce à un arbitrage presque "aveugle" et 1-0 de la Norvège, la France, qui peut toujours être éliminée si elle perd mercredi, n'a pas pleinement convaincu depuis le début du tournoi. Malgré ses individualités, la formation de Sylvain Ripoll n'est pas encore parvenue à développer vraiment son jeu. Mercredi, il semble que le sélectionneur soit prêt à donner les clés du jeu à Rayan Cherki. Le prodige de Lyon peut, dans un bon soir, ridiculiser n'importe quelle défense grâce à sa science du dribble et la qualité de sa passe. Sorti du banc contre l'Italie et la Norvège, il devrait, cette fois, être titularisé. S'il ne l'était pas, Sylvain Ripoll prendrait un risque énorme en cas de malheur... Un souvenir lumineux Patrick Rahmen ne manquera pas de rappeler le souvenir de la victoire du 19 novembre 2019 à Neuchâtel pour convaincre ses joueurs que la victoire est possible mercredi. Ce soir-là, pour le compte du tour préliminaire de l'Euro 2021, les Suisses, avec un Jordan Lotomba qui avait littéralement marché sur l'eau, s'étaient imposés 3-1 grâce à une réussite de Jérémy Guillemenot et un doublé d'Andi Zeqiri face à la France qui avait tout de même aligné trois joueurs appelés trois ans plus tard à disputer la finale de la Coupe du monde contre l'Argentine: Dayot Upemecano, Youssouf Fofana et Eduardo Camavinga. On précisera, enfin, que la Suisse, assurée d'être qualifiée en cas de succès, pourrait même voir les quarts de finale en cas de nul voire même de défaite. Si la Norvège bat l'Italie 1-0, elle sera, ainsi, qualifiée indépendamment de son résultat contre la France. Si les Norvégiens s'imposent sur un autre score, elle devra, en revanche, au moins obtenir le nul contre la France.

Kovacic passe de Chelsea à Manchester City Mateo Kovacic face � Arsenal, passe de Chelsea � Manchester City Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Manchester City a annoncé le recrutement pour quatre saisons de Mateo Kovacic. Le milieu de terrain international croate de 29 ans arrive de Chelsea. L'indemnité de transfert, selon des médias anglais, se monte à 25 millions de Livres (31,32 millions de francs), plus cinq millions de bonus éventuels. Cette arrivée compense le départ du meneur de jeu Ilkay Gündogan, parti libre pour Barcelone après une saison hors du commun des Citizens, auteurs d'un fabuleux triplé coupe/championnat/Ligue des champions. Avec Chelsea, où il est resté cinq ans, Kovacic a remporté la Ligue des champions 2021 et la Ligue Europa 2019. Il compte au total quatre Ligues des champions à son palmarès, après en avoir remporté trois avec le Real Madrid avant son arrivée en Premier League. "C'est un transfert fantastique pour moi et je suis impatient de commencer avec City, a déclaré Kovacic. Tous ceux qui ont vu jouer ce club sous Pep Guardiola savent combien ils sont bons."

Pirlo rebondit à la Sampdoria, en Serie B Andrea Pirlo sur le banc de la Sampdoria Image: KEYSTONE/AP LaPresse Andrea Pirlo, après son expérience en Turquie sur le banc du Fatih Karagümrük, va revenir entraîner en Italie. Il reprend la Sampdoria en 2e division. Pirlo a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2025, a précisé le club blucerchiato sur son site. L'ex-milieu de terrain virtuose de l'équipe d'Italie et de l'AC Milan et de la Juventus, âgé de 44 ans, est encore en quête de références dans son nouveau costume d'entraîneur après deux premières expériences mitigées. Le champion du monde 2006 avait fait ses grands débuts sur le banc à la Juve à l'été 2020 mais avait été remercié après seulement une saison, malgré une qualification pour la Ligue des champions (4e en championnat) et deux titres (Supercoupe et Coupe d'Italie). Après une saison de pause, il a repris en juin 2022 le Fatih Karagümrük, équipe stambouliote de première division turque. Mais cette expérience a également pris fin à trois journées de la fin de la saison alors que le club était 9e de la Süper Lig turque (il a terminé finalement 7e). La Sampdoria, en proie à de grosses difficultés financières lors d'une saison où elle a fini dernière de Serie A, est passée sous le contrôle de nouveaux propriétaires fin mai, un groupe d'investisseurs emmené par le patron de Leeds, Andrea Radrizzani, et un partenaire financier dirigé par Matteo Manfredi. Le fonds d'investissement qatari Qatar Sports Investments (QSI), propriétaire du PSG, est associé à cette opération.

Vente d'alcool interdite dans les stades, sauf pour les VIP L'alcool sera interdit dans les stades pendant les JO 2024 Image: KEYSTONE/EPA/IAN LANGSDON La vente d'alcool sera interdite dans les stades pendant les JO 2024 de Paris, conformément à la loi Evin. Celle-ci permet en revanche une consommation au sein des espaces VIP. "En application de la loi Evin, l'alcool sera interdit à la vente grand public dans les stades pendant les Jeux de Paris-2024", a indiqué mardi le comité d'organisation Paris-2024. La décision des organisateurs des JO de Paris découle de l'application de la loi Evin qui interdit depuis plus de 32 ans la consommation d'alcool dans les stades et enceintes sportives, mais qui comporte également des exceptions. La législation permet notamment aux organisateurs de demander jusqu'à dix dérogations par an et par commune. Mais Paris-2024 n'est pas éligible à une telle dérogation, car "plus de 700 sessions de compétition sur 15 jours de compétition" vont être organisées, précise le comité d'organisation. Autre exception à la loi française: la consommation d'alcool est permise au sein des espaces hospitalités VIP, dès qu'une offre de restauration est proposée. Une distinction qui a créé depuis des années un système de deux poids, deux mesures appliqué à chaque évènement sportif organisé en France en capacité d'offrir des espaces VIP. Application stricte "C'est l'application stricte de la loi française qui autorise les prestations de restauration incluant le service d'alcool dans les espaces d'hospitalités régis par la loi sur la restauration", rappelle le comité d'organisation. "Il ne revient pas à Paris-2024 de commenter cette différence de régime mais au législateur en dernier ressort de définir le cadre pertinent pour les organisateurs d'évènements", ajoute le comité d'organisation. S'il ne sera pas possible de boire de la bière en tribunes lors des JO 2024, ce n'était pas le cas à Londres en 2012 et à Rio en 2016. A Tokyo, en 2021, les restrictions liées au Covid avaient conduit les organisateurs à s'en passer.

Rabiot prolonge à la Juventus jusqu'en 2024 Adrien Rabiot (25) reste � la Juve Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Le milieu international français Adrien Rabiot, qui arrivait en fin de contrat à la Juventus, a choisi de prolonger pour une saison son bail avec la Vieille dame. "Adrien prolonge jusqu'au 30 juin 2024", a indiqué le club italien sur son site. A un an de l'Euro 2024, le milieu des Bleus (28 ans, 37 sélections, 3 buts) a fait le choix de rester dans une équipe où il se sait particulièrement apprécié de l'entraîneur, Massimiliano Allegri, même si la Juve ne disputera pas la Ligue des champions la saison prochaine. Bianconero depuis 2019, Rabiot sort de sa saison la plus accomplie à Turin avec 11 buts marqués, toutes compétitions confondues, malgré un exercice compliqué pour la Juve, éliminée dès la phase de poules en C1 et pénalisée de dix points en championnat (7e) en raison de fraudes comptables. A Turin, il a notamment été champion d'Italie en 2020 et a remporté la Coupe d'Italie en 2021.

Mujinga Kambundji ne courra que sur 100 m cette saison Mujinga Kambundji ne courra que sur 100 m cette saison Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Mujinga Kambundji ne s'alignera que sur 100 m individuel cette saison, annonce son agence de management. La Bernoise effectuera sa rentrée estivale vendredi à l'occasion d'Athletissima, où elle veut se tester une première fois à moins de deux mois des Mondiaux de Budapest (19-27 août). La championne d'Europe 2022 du 200 m et 2023 du 60 m en salle a décidé "le coeur lourd" de renoncer à courir sur 200 m et sur le relais 4x100 m en 2023. Ses douleurs au pied gauche ont diminué grâce à diverses thérapies, mais elles se font toujours ressentir dès qu'elle rentre ou sort à pleine vitesse d'un virage. "Des tests de résistance ont montré que la douleur était contenue lorsque nous nous contentions d'un nombre limité de courses en ligne droite", explique dans le communiqué Mujinga Kambundji (31 ans), qui est encore loin de sa meilleure forme après avoir été victime d'une fasciite plantaire. "J'espère pouvoir régler ces problèmes à moyen terme afin de pouvoir soutenir de toutes mes forces le relais jusqu'à Paris 2024", poursuit la recordwoman de Suisse du 100 (10''89) et du 200 m (22''05), qui disputera l'an prochain ses quatrièmes JO avec une envie de revanche sur le relais après la 4e place de Tokyo 2021.

Petri Matikainen nouveau coach du HC Bienne Petri Matikainen est le nouveau coach du HC Bienne Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Le HC Bienne a trouvé le successeur d'Antti Törmänen. Le finaliste des derniers play-off de National League annonce avoir engagé pour deux ans un autre Finlandais, Petri Matikainen, au poste d'entraîneur. Agé de 56 ans, Petra Matikainen s'occupait depuis cinq ans du meilleur club autrichien, le club de Klagenfurt KAC, qu'il a mené au titre national en 2019 et en 2021. Cet ancien défenseur avait auparavant passé trois saisons à la tête de la formation finlandaise des Pelicans. Antti Törmänen (52 ans), qui est atteint d'un cancer, a décidé se concentrer exclusivement sur sa thérapie. Il avait annoncé après la finale perdue face à Genève-Servette qu'il devait poursuivre sa chimiothérapie jusqu'à la mi-septembre avant d'entreprendre d'autres traitements. La thérapie qu'il avait suivie pour combattre une première fois ce cancer l'avait empêché d'exercer son métier d'entraîneur pendant huit mois.

Pas de trophée pour Nico Hischer Nico Hischier deuxi�me du Selke Trophy. Image: KEYSTONE/FR171606 AP/JOSIE LEPE Nico Hischier n'a pas remporté le Selke Trophy qui récompense l'attaquant de la NHL le plus impliqué dans les phases défensives du jeu. Le Valaisan a été devancé par Patrice Bergeron. L'attaquant de Boston remporte le Selke Trophy pour la sixième fois. L'ailier de Toronto Mitchell Marner était le troisième finaliste. La victoire de Patrice Bergeron est éclatante. Il a, en effet, obtenu 1914 voix contre 804 pour Nico Hischier et 408 pour Mitchell Marner. Le Hart Trophy décerné au meilleur joueur de la NHL est revenu pour la troisième fois après 2017 et 2021 à Connor McDavid. Auteur de 153 points (64 buts/89 assists), le centre d'Edmonton est le premier attaquant à passer le seuil des 150 points depuis Mario Lemieux en 1996. Il a devancé David Pastrnak (Boston) et Matthew Tkachuk (Florida). Meilleure équipe de la saison régulière, Boston a, par ailleurs, remporté deux autres trophées. Jim Montgomery a, ainsi, été désigné coach de l'année alors que Linius Ullmark a enlevé le Vezina Trophy décerné au meilleur gardien.

Lucerne engage Teddy Okou pour trois saisons Teddy Okou (� gauche) c�l�bre un but Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le FC Lucerne enregistre une première arrivée en vue de la nouvelle saison de Super League. Il a engagé pour trois ans Teddy Okou (25 ans), qui évoluait avec le Stade Lausanne-Ouchy. Le Français d'origine ivoirienne a été décisif dans la promotion du SLO dans l'élite. Le milieu droit a notamment marqué un but et donné trois assists dans le barrage contre Sion. En championnat, ce petit gabarit de 1m65 avait inscrit 19 réussites en 32 matches.

WTA: un succès bienvenu pour Jil Teichmann Jil Teichmann: une victoire qui fait du bien Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Jil Teichmann (WTA 129) a obtenu un succès bienvenu. La Seelandaise a franchi le 1er tour du tournoi sur gazon de Bad Homburg en battant l'Américaine Claire Liu (WTA 95) 3-6 6-3 6-4. Depuis sa victoire au 2e tour à Indian Wells contre Belinda Bencic à mi-mars, Jil Teichmann (25 ans) n'avait gagné qu'un match sur le circuit principal WTA. Elle avait échoué au 1er tour lors de six tournois sur sept disputés. Cette baisse de forme l'a fait sortir du top 100. Voici un peu moins d'un an, elle occupait encore le 21e rang de la hiérarchie. A Bad Homburg, ses espoirs d'aller loin semblent minces puisqu'elle devrait affronter au tour suivant la Polonaise Iga Swiatek (WTA 1).