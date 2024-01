Killian Mottet a retrouvé son mojo ++ Le Brésil se sépare de son coach

Killian Mottet est redevenu une menace Killian Mottet célèbre son 1-0 Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Killian Mottet traverse une période plutôt faste. Auteur de 9 points lors de ses sept derniers matches, l'ailier de Fribourg-Gottéron semble revenu à son vrai niveau. Depuis le 3 décembre, Killian Mottet est redevenu une menace. Lui le buteur prolifique capable de planter des pions à la pelle a retrouvé ses ailes. Vendredi soir face au LHC, c'est lui qui a ouvert le score d'un superbe lancer dans la lucarne de Connor Hughes. Placé à l'aile de Lukas Wallmark avec Marcus Sörensen comme troisième compère, "Kiki" kiffe. "Rien que de les voir tous les jours, c'est dingue, explique l'ailier des Dragons. Ce sont des artistes sur la glace. J'essaie de m'adapter, d'être le troisième. Je ne parle pas encore suédois, mais j'apprends avec Borgman qui est à côté de moi dans le vestiaire. Non en fait je sors mon plus bel anglais et on s'entend (il rit)." Statistique étonnante, Mottet a inscrit autant de points au cours des sept derniers matches que lors des 27 premiers de la saison. "Je n'étais pas au courant de la statistique, mais cela fait plaisir, répond le numéro 71. J'essaie de travailler. Ma foi dans la vie d'une personne, il y a des choses personnelles qui arrivent et il y en a qui gèrent mieux que d'autres. J'ai eu un creux, maintenant c'est derrière et il faut aller de l'avant." Traverser des moments difficiles sur le plan personnel, rester discret et recevoir des critiques de la part des supporters n'est pas évident. Mais Killian Mottet refuse de se poser en victime: "C'est le sport de haut niveau. Quand tout va bien, tu es un superhéros. Et quand cela va moins bien, tu n'es plus rien. Pour être honnête, j'ai perdu ma grand-maman deux jours avant le début du championnat. Ce n'est pas quelque chose à quoi on s'attend. Ce n'est pas la première fois que cela m'arrive d'avoir un creux, mais je m'en suis toujours sorti. Je commence gentiment à sortir la tête de l'eau, même si je sais que je peux encore apporter plus. Je viens tous les matins pour m'entraîner encore plus fort." Sans paniquer, Killian Mottet a fait confiance à ses capacités, certain que le buteur qu'il est finirait bien par retrouver son mojo. "Ce ne sont pas les meilleurs moments de ma carrière, mais je sais comment les gérer", conclut-il. Et ce n'est pas Fribourg qui va s'en plaindre.

Le sélectionneur de l'équipe nationale Fernando Diniz est limogé Fernando Diniz n'a pas résisté aux mauvais résultats du Brésil. Image: KEYSTONE/AP/RICARDO MAZALAN Le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, Fernando Diniz, a été limogé, a indiqué vendredi à l'AFP une source au sein de la Confédération brésilienne de football (CBF) sous couvert d'anonymat. Diniz avait été nommé en juillet 2023, mais les mauvais résultats de la Seleçao lui ont coûté sa place. Le Brésil n'a gagné que deux des six matches qu'il a disputé depuis les début des qualifications sud-américaines pour le Mondial 2026, qui aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique Un an après l'élimination en quarts de finale du Mondial 2022 au Qatar par la Croatie, la "canarinha" n'est que sixième sur dix au classement des qualifications, avec seulement deux points d'avance sur la place de barragiste. Des contre-performances inquiétante pour la seule nation à avoir participé aux 22 éditions de la Coupe du monde, avec cinq titres, un record. Après le départ de Tite (2016-2022), de grandes attentes entouraient Diniz, partisan d'un foot virtuose et offensif. Le Brésilien de 49 ans avait été nommé pour un an, tout en étant entraîneur du club carioca de Fluminense, qui a remporté fin 2023 la Copa Libertadores. Son mandat ressemblait à un intérim en attendant Carlo Ancelotti, dont l'arrivée était très attendue même si l'entraîneur italien s'était gardé de la confirmer. "Il mister" a fini par couper court, prolongeant fin décembre son contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2026. Le limogeage de Diniz intervient au lendemain d'un rebondissement dans l'autre crise, institutionnelle celle-ci, qui secoue le football brésilien: le président de la CBF Ednaldo Rodrigues, destitué début décembre par un tribunal de Rio, a été rétabli dans ses fonctions sur décision d'un juge de la Cour suprême. La décision du tribunal carioca avait invalidé un précédent accord entre la CBF et le parquet de Rio, datant de mars 2022, qui avait permis l'élection du premier président noir de la fédération. Mais la FIFA et la Confédération sud-américaine de football (Conmebol) n'avaient pas vu cette décision de justice d'un bon oeil, refusant toute ingérence étatique dans les affaires de la CBF. Note: Complété

Ajoie enfin trois points, bonne affaire pour Bienne Le portier de Langnau Stéphane Charlin se saisit du palet. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Attendue depuis le 4 novembre, la victoire à trois points est enfin tombée dans l'escarcelle du HC Ajoie. Les Jurassiens ont battu 5-1 les Langnau Tigers. Bienne fait une bonne affaire à Kloten (4-0). Depuis un succès 4-1 début novembre contre Rapperswil-Jona, les Ajoulots attendaient de pouvoir s'approprier trois points à l'issue du temps réglementaire. Ils ont réussi dans leur entreprise grâce à une très grande partie de leur portier Damiano Ciaccio au cours de la deuxième période, totalement dominée par les Emmentalois. Ceux-ci ont concédé leur septième défaite de rang. Au cours de cette partie, Kevin Bozon a ouvert le score après 9 secondes de jeu seulement. C'est le record de la saison et le 7e but le plus rapide de National League. Le record est de 6 secondes pour le Canadien Ken Yaremchuk (1998) et le regretté Peter Jaks (1992). Le HC Bienne peut à nouveau rêver des play-off. Grâce à leur large succès sur Kloten, ils se hissent à la 10e place, qualificative pour les pré-play-off. Les Seelandais, toujours sans Jesper Olofsson, malade, ont rapidement brisé la faible résistance des Zurichois dont le moral semble dans les chaussettes. Le défenseur Yannick Rathgeb a ouvert le score en position d'attaquant (6e). Après le 2-0 de Beat Forster, le Finlandais Aleksi Heponiemi a inscrit le 3-0, son quatrième but en cinq matches. Le défenseur Luca Christen, qui vient de prolonger son contrat, en a profité pour marquer son premier but de sa carrière en National League. Mauvaise affaire pour Ambri-Piotta, battu à Rapperswil-Jona. En revanche grâce à ce succès, les Saint-Gallois mettent Kloten, 13e, à trois points avec un match de plus à jouer. En revanche, le CP Berne a décroché un succès précieux 3-2 aux tirs au but contre les Zurich Lions. L'Autrichien Benjamin Baumgartner a inscrit le tir au but décisif.

Fribourg se joue une 3e fois de Lausanne Ballet sur glace entre le Fribourgeois Ryan Gunderson, à gauche, et le Lausannois Henrik Haapala. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le 4e et dernier derby entre Lions et Dragons de la saison de National League a souri une troisième fois à Fribourg. Les joueurs de Christian Dubé l'ont emporté 4-3 dans leur antre. Il y avait davantage d'envie dans les rangs fribourgeois. Et aussi moins d'erreurs fâcheuses en zone défensive. Parce que si Fribourg a pu battre Lausanne, c'est aussi parce que le LHC a bien aidé les hommes de Christian Dubé. Comme par exemple sur l'ouverture du score de Killian Mottet dès la 2e minute. Après 72 secondes de jeu, Lawrence Pilut a offert le puck à l'attaquant des Dragons et un buteur comme Mottet rate rarement ce genre d'opportunité. Surtout que le numéro 71 connaît un période faste avec 8 points lors de ses six derniers matches. De retour dans la cage vaudoise après environ deux mois et demi de pause forcée, Connor Hughes aurait certainement préféré une entrée en matière moins douloureuse, mais Mottet a trouvé la lucarne. Même si le LHC est revenu assez vite dans la partie (5e) sur une action assez bizarre et un lancer puissant de Genazzi venant un peu de nulle part, Fribourg a repris logiquement les devants à la 28e. C'est cette fois Damien Riat qui a rendu le puck aux Fribourgeois et DiDomenico a servi l'inévitable Sörensen pour le 23e but de sa saison. Les étoiles ont brillé Le break, les Dragons l'ont réalisé à la 34e lorsque Christoph Bertschy s'est joué de Théo Rochette pour un 3-1 qui a mis en avant le momentum des locaux. Autre constat dans les rangs fribourgeois, les étoiles ont brillé comme elles le font ces derniers temps. On attend de Mottet, de Sörensen, de Bertschy ou encore de DiDomenico qu'ils montrent la voie et c'est ce qu'ils ont fait une fois de plus. Du côté des hommes de Geoff Ward, la triplette a été bien muselée par les Dragons. Jason Fuchs a bien redonné espoir à ses couleurs à la 57e, mais Sörensen y est allé de son doublé en inscrivant le 4-2 dans la cage vide. Le 4-3 signé Rochette est malheureusement tombé trop tard pour les Lions avec 5 dixièmes à jouer. Fribourg se rend à Langnau samedi pour poursuivre sa série victorieuse alors que Lausanne reçoit Kloten dans un match que les Vaudois doivent traiter avec sérieux.

Vouilloz de Servette à Bâle Le défenseur genevois Nicolas Vouilloz rejoint le FC Bâle. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Nicolas Vouilloz quitte immédiatement Servette pour rejoindre le FC Bâle. Le défenseur central avait pourtant prolongé son contrat avec le club grenat récemment jusqu'en 2026. L'arrière de 22 ans s'est engagé jusqu'en été 2028 avec les Rhénans. International M21, Vouilloz a été formé à Servette et est apparu la première fois en première équipe en 2019. Au cours de la première phase du Championnat actuel, il a disputé vingt-deux matches. Vouilloz n'était toutefois pas le premier choix de l'entraîneur René Weiler qui lui préférait la paire Steve Rouiller - Yoan Séverin en défense centrale.

Sebastian Stalder 9e du sprint Sebastian Stalder a réussi son deuxième top 10 de la saison. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Sebastian Stalder a signé vendredi son deuxième top 10 de l'hiver en Coupe du monde. Le Zurichois a pris la 9e place du sprint d'Oberhof, remporté par l'Allemand Benedikt Doll. Auteur d'un sans faute sur le pas de tir, Sebastian Stalder a terminé à 42''9 de Benedikt Doll (10/10 au tir également) et à plus de 35 secondes du Norvégien Endre Strömsheim (3e). Il n'avait pas été à pareille fête depuis sa 5e place obtenue en ouverture de saison dans l'individuel d'Oestersund. Un autre Norvégien complète le podium. Exclu de la mass-start de Lenzerheide après s'être fait l'auteur d'un tir accidentel dans l'hôtel de son équipe, Sturla Holm Laegreid a terminé au 2e rang à 1''8 du vainqueur en ayant commis une faute au tir. Deuxième meilleur Helvète, Niklas Hartweg s'est classé 17e, alors que le Genevois Jeremy Finello a fini 33e avec trois fautes au tir. Pas de top 10 helvétique en revanche dans le sprint féminin. La meilleure Suissesse fut Lena Häcki-Gross (16e), trop imprécise au tir (7/10) pour espérer un meilleur sort. L'Obwaldienne a néanmoins concédé moins d'une minute à la gagnante, la Française Justine Braisaz-Bouchet, qui s'est imposée malgré ses deux fautes au tir avec 4''4 d'avance sur l'Allemande Franziska Preuss (10/10).

Nadal manque trois balles de match en quarts Nadal n'a pas tenu la distance en quart de finale à Brisbane Image: KEYSTONE/EPA/JONO SEARLE Rafael Nadal n'est pas parvenu à enchaîner un troisième succès à Brisbane L'ex-no 1 mondial, qui renoue avec la compétition après quasiment un an d'absence, s'est incliné au stade des quarts de finale de cet ATP 250 après avoir manqué trois balles de match. L'Espagnol de 37 ans a été battu 5-7 7-6 (8/6) 6-3 par l'Australien Jordan Thompson (ATP 55), après plus de 3h20' d'une lutte acharnée. Il s'est retrouvé une première fois à un point de la victoire dans le dixième jeu du deuxième set, à la relance, avant de mener 6/4 dans un tie-break dont il a perdu les quatre derniers points. Le manque de compétition de Rafael Nadal s'est cependant fortement ressenti dans ces moments cruciaux, où ses choix ne furent pas toujours judicieux. Et le gaucher majorquin n'a comme il pouvait le craindre pas tenu le choc sur le plan physique dans le troisième set, lui qui disputait son troisième match en quatre jours. Malgré cette défaite frustrante, Rafael Nadal saura tirer un bilan positif de sa semaine à Brisbane, où il s'est notamment montré très percutant sur son service. Il sera bien l'adversaire le plus redouté par les 32 têtes de série de l'Open d'Australie (15-28 janvier) lors du tirage au sort de la première levée du Grand Chelem.

Une sortie de prison en toute discrétion pour Oscar Pistorius Oscar Pistorius libre après près de treize ans d'un long combat juduciaire. Image: KEYSTONE/AP POOL EPA Oscar Pistorius est sorti vendredi de prison, en toute discrétion. Il a notamment évité l'oeil des caméras. L'ex-champion paralympique sud-africainse trouve "maintenant chez lui", en liberté conditionnelle, près de onze ans après le meurtre de sa compagne, Reeva Steenkamp. L'ancien athlète de 37 ans amputé des deux jambes, condamné pour meurtre dans une affaire qui avait passionné la planète et qui a purgé plus de moitié de sa peine, a quitté en début de matinée la prison d'Atteridgeville, dans la banlieue de la capitale Pretoria. "Il a été admis dans le système correctionnel communautaire et est maintenant chez lui", a déclaré l'administration pénitentiaire dans un communiqué, en confirmant que sa remise en liberté conditionnelle est désormais effective. Ni l'heure, ni les détails logistiques n'avaient été communiqués au préalable par les autorités qui ont invoqué des raisons de "sécurité". Le sextuple champion paralympique a l'interdiction de s'exprimer dans les médias. Dans une déclaration écrite reçue par l'AFP quelques minutes avant la libération de Pistorius, la mère de la victime a déclaré que les proches de Reeva Steenkamp étaient, eux, "condamnés à vie". "Nous, qui sommes encore là, nous sommes condamnés à vie", a regretté June Steenkamp. Demandant si "justice a été rendue à Reeva" et si "Oscar a purgé une peine suffisante", elle a expliqué qu"'il n'y a jamais de justice dans la mesure où l'être cher ne reviendra jamais". La famille Steenkamp ne s'était pas formellement opposée à la libération conditionnelle de l'ex-champion. Mais June Steenkamp avait affirmé ne toujours pas croire "à la version des faits d'Oscar" et être convaincue que ce dernier "ne s'est pas réhabilité" en détention.

Une série marquante pour Niederreiter et les Jets Connor Hellebuyck (à droite) félicité par ses coéquipiers après une nouvelle performance de choix dans la cage des Jets. Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu 10 matches de rang sans connaître la défaite dans le temps réglementaire : le Winnipeg de Nino Niederreiter est en passe de réussir une série marquante. Les Jets se sont imposés 2-1 à San Jose grâce notamment aux 27 arrêts de Connor Hellebuyck pour signer un quatrième succès de rang. C’est la 27e fois de suite que la défense de Winnipeg concède moins de quatre buts au cours d’une rencontre. Cette maîtrise absolue en défense explique pourquoi les Jets occupent la deuxième place de la Conférence Ouest, à un point seulement de Colorado. Les Jets ont marqué par Morgan Barron et par Gabriel Vilardi face à des Sharks qui ont concédé une dixième défaite de rang pour consolider leur statut peu enviable de pire équipe de la Ligue. Crédité d’un bilan neutre, Nino Niederreiter est resté "muet" pour un troisième match de suite. Tous les autres Suisses engagés jeudi soir ont connu l’amertume de la défaire. Battu 6-3 avec Nashville à domicile face à Calgary, Roman Josi s'est toutefois consolé avec un assist qui compte. Avec 31 points, le Bernois est ainsi revenu à la hauteur de Kevin Fiala pour le titre honorifique de meilleur compteur suisse. Le St. Gallois, quant à lui, marque le pas avec les Kings. Sur sa glace, Los Angeles s’est incliné 4-3 aux tirs au but à Detroit pour concéder une quatrième défaite de rang.

Sörensen et Suomela, deux forces au service de leur équipe Le 4e derby de la saison entre Fribourg et Lausanne se tiendra vendredi soir à St-Léonard. Fribourg mène 2-1 dans ces duels et compte sur son buteur Marcus Sörensen pour battre le LHC d’Antti Suomela. Deux victoires pour Fribourg en prolongation tôt dans la saison, un succès du LHC 6-3 en novembre et voici déjà le dernier affrontement programmé entre Dragons et Lions. Le dernier de la saison régulière en tous les cas. Et après plus de trente matches, ce derby met aux prises les deux meilleures équipes romandes. Il s’agit aussi d’un match dans le match entre la première ligne d’attaque finlandaise des Vaudois (Haapala-Suomela-Salomäki) face à l’armada suédoise (Sörensen, De la Rose, Wallmark, Borgman) du côté de la formation coachée par Christian Dubé. Sörensen en route pour dépasser les 30 buts Deux hommes illustrent la bonne tenue de leur organisation: Marcus Sörensen dans les rangs de Gottéron et Antti Suomela pour le LHC. Les deux Nordiques sont des catalyseurs. Sörensen compte 38 points et surtout 22 buts en 34 parties. La projection de l’ailier suédois sur une saison complète de 52 matches est pour l’instant de 34 buts! Et dire que le Scandinave ne se définit pas comme un buteur... Lors des neuf derniers matches, le Suédois a signé 12 points. Le dernier à avoir atteint le plateau des 30 goals en une saison fut Pius Suter lors de l’exercice 2019/20. En 2014/15, Fredrik Pettersson avait planté 33 buts en 49 matches avec Lugano. En 2010/11, Petr Sykora avait terrorisé les gardiens de National League avec 35 buts en seulement 43 parties. Suomela doit régler la mire Au sein du club vaudois, Antti Suomela est un buteur un peu plus discret. Le Finlandais en est à 11 pour l'instant en 35 rencontres (33 points). Fait amusant, Suomela avait lui aussi "pris feu" comme Sörensen. C’était la saison dernière en SHL suédoise dans une ligue plus défensive que la National League. Le centre d’Espoo avait compilé 39 goals en 54 parties. Sur les 15 derniers matches, Suomela a inscrit son nom à 13 reprises pour un total de 18 points (6 goals/12 assists). Cela signifie bien évidemment plus d’un point par rencontre pour l’ancien artilleur d’Oskarshamn. Le centre de la première ligne du LHC est aussi celui de la ligue qui tire le plus au but avec 147 tentatives. Cette propension fait chuter son pourcentage de réussite au tir à 7,5%. En comparaison, Sörensen se montre quasiment quatre fois plus efficace avec un taux de réussite ébouriffant de 27,5%. Un impact constant Même si la statistique fait débat, on peut également noter que les deux hommes possèdent le meilleur +/- de leur équipe (18 pour Sörensen et 15 pour Suomela). Sur les dix derniers matches, les statistiques avancées des deux fers de lance sont similaires avec un impact constant sur le jeu de leur formation. Avec Wallmark au centre et un Killian Mottet retrouvé, Sörensen compose l'une des lignes les plus dangereuses de National League en ce moment. Même chose pour Suomela qui pilote un trio 100% Leijonat avec ses compatriotes Haapala et Salomäki. Souvent considéré comme un 7e étranger, Salomäki est certainement le héros discret de sa triplette, mais il fait clairement partie des joueurs dont Geoff Ward ne peut se passer. Alors qui de la Suède ou de la Finlande sortira vainqueure de ce duel? Réponse vendredi vers 22h.

National League: Genève-Servette de retour dans le top 6 Tanner Richard a inscrit le but de la victoire genevoise Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Genève-Servette a remporté un succès précieux aux Vernets jeudi en battant Lugano 2-1. Cela permet aux tenants du titre de chiper aux Tessinois la 6e place directement qualificative pour les play-off Ce sont pourtant les visiteurs qui ont pris l'avantage dès la 7e par Arcobello. Mais les Grenat ont renversé la situation lors de la période intermédiaire. D'abord en égalisant grâce à Filppula (26e), puis en passant devant après une réussite de Richard en supériorité numérique (38e). Lugano a cru égaliser à la 58e, mais le but d'Alatalo a été annulé après visionnement de la vidéo. Dans l'autre rencontre de la soirée, Davos s'est imposé 5-4 au finish sur la glace de Zoug. Les locaux ont pris l'avantage 4-3 à la 52e par Herzog à 4 contre 5, mais les Grisons n'ont rien lâché. Dahlbäck a égalisé (55e) et Nordström leur a donné la victoire à... deux secondes de la sirène! Au classement, la lutte pour le 6e rang est plus serrée que jamais. Genève-Servette, qui a joué un match de moins que ses premiers poursuivants, compte 54 points tout comme Davos, alors que Lugano en totalise 53.

Beda Klee égale son meilleur résultat avec sa 6e place Triplé norvégien chez les messieurs. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le fondeur suisse Beda Klee a égalé son meilleur résultat en Coupe du monde avec sa sixième place lors de la poursuite classique de 22 km à Davos dans le cadre du Tour de Ski. Pourtant, Beda Klee était énervé dans l'aire d'arrivée. Il avait vu la possibilité dans un groupe de quatre concurrents de glaner sa première place sur un podium, mais il a mal manoeuvré dans le finish. Mais la forme est là comme lors de sa sixième place lors de la 2e étape à Dobbiaco. Il est également sur la voie pour s'assurer un top 6 au classement général du Tour de Ski. Il faut remonter au temps de Dario Cologna pour retrouver un Suisse si bien classé. Cyril Fähndrich s'est également mis en évidence avec la 20e place. De son côté, Candide Pralong a renoncé à prendre le départ parce qu'il ne se sentait pas bien. Les Norvégiens ont fêté un triplé dans cette poursuite. Le leader du Tour Harald Amundsen s'est imposé au sprint devant le nouveau-venu Henrik Dönnestad. Il a sans doute fait un pas important vers la victoire au classement général. Martin Nyenget complète le podium.

La Finlandaise Kerttu Niskanen gagne la poursuite à Davos La Finlandaise Kerttu Niskanen s'est imposée au terme de la poursuite. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Finlandaise Kerttu Niskanen a remporté la poursuite sur 22 km en style classique du Tour de Ski à Davos. La meilleure Suissesse est Nadine Fähndrich, quinzième. Sous la neige, Niskanen, qui a déjà remporté la deuxième étape à Dobbiaco, s'est montrée meilleure au sprint que l'Américaine Rosie Brennan, qui a ainsi manqué de peu une troisième victoire Coupe du monde dans la station grisonne. Sa compatriote Jessie Diggins, tombée pendant la course, a pris la troisième place et occupe toujours la tête du classement général du Tour de Ski avec 44 secondes d'avance sur Niskanen. En raison des fortes chutes de neige, la course s'est plutôt déroulée en peloton dans les vallées de la Flüela et de la Dischma. Personne ne voulait jouer le rôle de chasse-neige et courir devant. Ainsi, les Suissesses Nadine Fähndrich et Nadja Kälin sont longtemps restées positionnées à l'avant de la course. Mais dans la dernière redoutable montée, elles ont perdu le contact avec la tête. Finalement, elles ont terminé aux 15e et 21e rangs. Anja Weber (27e) et Giuliana Werro (29e) ont également marqué des points.

Nadal remporte son deuxième match depuis son retour Rafael Nadal a enchaîné un deuxième succès à Brisbane. Image: KEYSTONE/AP/Tertius Pickard Rafael Nadal, qui n'avait plus joué depuis près d'un an, a franchi facilement le deuxième tour du tournoi de Brisbane mercredi en balayant l'Australien Jason Kubler, 102e mondial (6-1 6-2). A quelques jours de l'Open d'Australie, l'ancien numéro un mondial a étouffé son adversaire, aux ambitions certes modestes, mais en montrant de nouveau les qualités qui ont fait de lui une légende du tennis. L'Espagnol poursuit son retour gagnant et affrontera l'Australien Jordan Thompson en quart de finale. "Je me sens compétitif", a assuré le champion de 37 ans, rayonnant lors de son interview d'après-match sur le court: "C'est un match très positif pour moi, j'ai cette chance de pouvoir continuer à jouer encore demain, c'est bien après cette pause beaucoup trop longue à mon goût". Nadal n'avait plus joué en simple depuis sa défaite au deuxième tour de l'Open d'Australie, le 18 janvier 2023, face à l'Américain Mackenzie McDonald. Il a repris mardi contre l'Autrichien Dominic Thiem, battu 7-5, 6-1 au premier tour à Brisbane. Ce retour avait déjà démontré que le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem était de nouveau en forme: avec 90% de premières balles gagnées, il n'avait commis que quatre fautes directes et jamais concédé une seule balle de break. Nadal refait du Nadal Contre Kubler, les statistiques sont un peu moins impressionnantes sur l'ensemble du match, mais Nadal a mis l'Australien k.-o. lors d'une première demi-heure impressionnante. Le Majorquin a remporté les cinq premiers jeux, en signant deux jeux blancs consécutifs aux deuxième et troisième. L'Australien est ensuite revenu dans le match, et s'est procuré trois balles de break dans le sixième jeu, toutes sauvées par Nadal. Mais, au grand plaisir du public de la Pat Rafter Arena archi-comble, Nadal a bel et bien refait du Nadal: retour le long des lignes, coup droit décroisé, amortie, un minimum de fautes directes, 80% de points gagnants sur ses premières balles, et presque autant (77%) sur ses deuxièmes... Reste à savoir combien de temps il lui faudra pour élever son niveau et défier des adversaires du haut du classement mondial. S'il y parvient.