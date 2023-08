Kiplangat sacré à 23 ans ++ Verstappen intouchable

Marathon: Victor Kiplangat sacré à 23 ans Victor Kiplangat savoure son titre mondial Image: KEYSTONE/AP/Denes Erdos Victor Kiplangat a offert à l'Afrique son 12e titre mondial consécutif sur le marathon masculin. L'Ougandais, âgé de seulement 23 ans, s'est imposé en 2h08'53'' dimanche à Budapest. Seul Suisse engagé à la suite du forfait d'Adrian Lehmann, Simon Tesfay a abandonné après le 30e km. Vainqueur du marathon des Jeux du Commonwealth 2022, Victor Kiplangat a devancé de 19'' l'Israélien Maru Teferi (2e) et de 26'' l'Ethiopien Leul Gebresilase (3e) sur la Place des Héros. Il est le deuxième Ougandais à devenir champion du monde sur la distance mythique, dix ans après Stephen Kiprotich. Tout juste classé parmi les 100 meilleurs performeurs de l'histoire avec 2h05'09'', Victor Kiplangat s'est porté en tête peu après le 30e km en compagnie de Leul Gebresilase. Il a placé une accélération décisive après 38 km, Gebresilase craquant même dans les derniers hectomètres pour céder l'argent à Teferi. Simon Tesfay (38 ans) n'est pas allé au bout de sa première course disputée sous les couleurs helvétiques. Eligible pour représenter la Suisse depuis le 17 juin, le Zurichois d'origine érythréenne a jeté l'éponge après le 30e km alors qu'il accusait 9' de retard et n'était plus en mesure d'accrocher la limite olympique (2h08'10'').

Verstappen veut triompher sur ses terres Ditaji Kambundji s'envole vers la finale du 100 m haies Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La F1 reprend ce week-end aux Pays-Bas après un mois de trêve estivale. Le double champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull) sera une nouvelle fois le grand favori devant son public. Le Néerlandais tentera de décrocher une neuvième victoire consécutive sur les bords de la Mer du Nord et personne ne semble en mesure de l'en empêcher, tant il a survolé les trois derniers mois de compétition. Verstappen, qui caracole en tête du classement provisoire du championnat du monde avec 125 points d'avance sur son coéquipier mexicain Sergio Pérez, est en effet intouchable en course grâce à son pilotage hors-pair mais aussi à la supériorité de sa monoplace. Pérez, qui a terminé sur le podium lors de trois des quatre derniers GP, a redressé la barre mais semble incapable de concurrencer son coéquipier. Il peut toutefois retarder le sacré annoncé de Verstappen s'il parvient à monter sur le podium encore plus régulièrement. La lutte derrière Red Bull s'annonce encore serrée ce week-end entre Fernando Alonso, qui était en léger recul sur les dernières courses au volant de son Aston Martin, les Mercedes et les Ferrari, voire les McLaren, qui ont connu un redressement spectaculaire depuis le début de l'été. Charles Leclerc, auteur de deux podiums en juillet, visera la continuité sur sa monoplace qui ne présentera aucune nouveauté aux Pays-Bas. Encore loin d'Alonso et Lewis Hamilton (Mercedes), qui sont au coude à coude pour la troisième place au championnat, le Monégasque essaiera de grappiller quelques points pour rester dans la course. Hamilton, qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec Mercedes, n'a plus qu'un point de retard sur Alonso et semble en mesure de s'emparer de la troisième place à Zandvoort, où il avait terminé deuxième l'année dernière.

Comme à Wimbledon, Stricker affronte Popyrin au 1er tour Stricket (� gauche) et Popyrin se retrouveront au 1er tour � New York lundi Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Issu des qualifications, Dominic Stricker (ATP 127) retrouvera Alexei Popyrin (ATP 40) lundi au 1er tour de l’US Open. Les deux hommes se sont déjà affrontés au 1er tour du dernier Wimbledon. Le gaucher bernois de 21 ans s'était imposé en cinq sets face à l'Australien sur le gazon londonien, où il était également parvenu à sortir des qualifications. Il avait alors cueilli son premier succès dans le cadre d'un tournoi du Grand Chelem. Cette victoire ne suffit toutefois pas à faire de Dominic Stricker le favori de ce duel, dont le vainqueur se frottera à Stefanos Tsitsipas (no 7) ou à Milos Raonic (ATP 339) au 2e tour. Alexei Popyrin (24 ans) tient la grande forme: titré sur terre battue à Umag - aux dépens d'un Stan Wawrinka certes fatigué en finale - dans la foulée de Wimbledon, il a ensuite atteint les quarts de finale du Masters 1000 de Cincinnati en tant que "lucky loser". Dominic Stricker n'a, lui, gagné qu'un seul des quatre matches qu'il a disputés depuis son 1er tour victorieux à Londres.

Bousculé, Usyk reste le roi des lourds Usyk reste le roi des lourds Image: KEYSTONE/AP/Czarek Sokolowski Oleksandr Usyk a conservé les titres WBA, IBF et WBO des lourds à l'issue d'un combat contre l'espoir britannique Daniel Dubois. L'Ukrainien a toutefois été mis en difficulté dans la nuit de samedi à dimanche à Wroclaw en Pologne. Annoncé comme le grandissime favori, le champion du monde de 36 ans aurait pu voir ses ceintures s'envoler lors d'un cinquième round où il s'est retrouvé à terre, le souffle coupé par un coup reçu au niveau de la ceinture. L'arbitre lui a accordé cinq minutes pour s'en remettre, une décision très commentée parmi les spécialistes du noble art. Et ce même arbitre a décidé d'arrêter le combat dans la neuvième reprise après un deuxième passage au sol de Dubois. Sur le ring du Stadion Tarczynski de Wroclaw, devant un public acquis à sa cause, le roi de la catégorie reine a dédié sa victoire à "(son) pays et l'armée ukrainienne", pour laquelle il s'était porté volontaire l'année dernière. Coup bas et scandale Comme à son habitude, le champion olympique 2012 avait fait de ce combat une tribune pour l'Ukraine, visible à son protège-dents et à ses chaussures aux couleurs bleu et jaune, et à l'hymne entonné à gorges déployées avant la grande explication. Le public et les téléspectateurs ont aussi eu le droit à un discours enregistré de Volodymyr Zelensky en prélude. "L'Ukraine se bat grâce à la force que vous allez voir, la force de notre peuple aussi puissant qu'Oleksandr Usyk", a notamment déclaré le président ukrainien. Daniel "Dynamite" Dubois a pourtant failli gâcher la démonstration. Le Londonien de 25 ans, à l'unisson de son camp, s'est montré très remonté contre les décisions arbitrales, notamment celle qui a permis à Usyk de recouvrer ses esprits, estimant qu'il s'agissait d'une attaque licite et non d'un coup bas. L'après-match s'est ainsi déroulé dans une ambiance tendue, l'équipe du Britannique criant au scandale. Dubois s'était présenté sur le ring avec la réputation d'un outsider puncheur, mais avec une expérience et des références bien plus maigres qu'Usyk, invaincu en 20 combats avant celui de samedi. Le duel avait été organisé, à la demande de la WBA, après l'échec des négociations pour mettre sur pied un combat d'unification face au Britannique Tyson Fury qui détient la ceinture WBC des lourds. Usyk avait conquis les trois ceintures en septembre 2021 face au tenant Anthony Joshua, avant de les conserver lors d'une revanche organisée en août 2022.

Super League: Lausanne-Sport à domicile contre Winterthour Deux rencontres comptant pour la 5e journée de Super League se disputeront aujourd'hui à partir de 16h30. Côté romand, le Lausanne-Sport recevra Winterthour. Ce duel devrait être assez serré, les deux clubs ayant récolté chacun 4 points depuis le début du championnat. Il y aura peut-être des ouvertures pour les Vaudois, car les banlieusards zurichois affichent la moins bonne défense de la Ligue, avec 11 buts encaissés, tout comme Yverdon. L'autre match mettra aux prises Grasshopper (4 points) et Lucerne (5), soit aussi deux équipes qui n'ont gagné qu'une fois cette saison.

Le sélectionneur espagnol regrette le comportement de Rubiales Luis Rubiales avait refus� de d�missionner lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la RFEF (archives). Image: KEYSTONE/EPA/RFEF HANDOUT Le sélectionneur de l'équipe féminine espagnole de football Jorge Vilda a déclaré samedi qu'il regrettait le "comportement inapproprié" de Luis Rubiales. Ce dernier est accusé d'agression sexuelle. "Je regrette que la victoire du football féminin ait été ternie par le comportement inapproprié que notre plus haut dirigeant jusqu'alors, Luis Rubiales, a montré et a lui-même reconnu", a dit pour la première fois le sélectionneur dans un communiqué remis à l'agence EFE et repris en soirée par plusieurs médias espagnols. Samedi, six membres de l'encadrement de la sélection féminine espagnole de football ont annoncé avoir présenté leur démission, après le baiser forcé du président de la fédération espagnole Luis Rubiales sur la joueuse Jenni Hermoso après la finale de la Coupe du monde, laissant le sélectionneur Jorge Vilda sans adjoints. Luis Rubiales a été suspendu provisoirement, pour une durée initiale de 90 jours, par la FIFA, a décidé samedi la Fédération internationale de football. Vendredi, M. Rubiales avait refusé de démissionner lors de l'assemblée générale extraordinaire de la RFEF. Le patron du football espagnol, en poste depuis 2018, avait dénoncé le "faux féminisme" qui "ne cherche pas la vérité" et a fustigé une "tentative d'assassinat social". Il avait affirmé que le baiser était "réciproque" et "consenti" et qu'il avait obtenu la permission de le faire. Peu après, les joueuses espagnoles avaient annoncé leur refus de retourner en sélection tant que les dirigeants actuels seront maintenus. Dans un communiqué, Jenni Hermoso avait indiqué s'être "sentie vulnérable et victime d'une agression, d'un acte impulsif et sexiste, déplacé et sans aucun consentement" de sa part.

4x100 m: Les Suissesses disqualifiées en finale Le quatuor du 4x100 m a �t� disqualifi� en finale Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La Suisse quittera Budapest sans médaille dans ses bagages. Le relais 4x100 m féminin, composé de Natacha Kouni, Salomé Kora, Géraldine Frey et Melissa Gutschmidt, a été disqualifié en finale des Mondiaux. Le titre est revenu aux Etats-Unis. Le quartette helvétique, qui avait réalisé un probant 42''64 en séries, a été sanctionné pour un premier passage de témoin effectué hors zone entre Natacha Kouni et Salomé Kora. Cette transmission manquée lui a fait perdre toute chance de bien figurer, et il a d'ailleurs coupé la ligne en 7e et dernière position en 43''24. Loin devant, les Etats-Unis ont dominé les débats pour s'imposer en 41''03, devant la Jamaïque (41''21). Sha'Carri Richardson a parfaitement contenu les assauts de Shericka Jackson dans la ligne droite pour conquérir son deuxième titre dans ces joutes après son triomphe sur 100 m. Elle a aussi conquis le bronze sur 200 m. Le 4x100 m masculin a aussi vu le sacre des Etats-Unis, en 37''38, malgré des passages de témoin difficiles. Dernier relayeur de la Team USA, Noah Lyles n'a pas flanché pour glaner son troisième or à Budapest après son doublé 100/200 m. L'Italie s'est parée d'argent en 37''62, le bronze revenant à la Jamaïque (37''76).

Duplantis conserve son titre, Kipyegon double la mise Armand Duplantis a d� passer 6m10 pour assurer son titre Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis La star Armand Duplantis a conquis son deuxième titre mondial à la perche samedi à Budapest, au terme d'une finale passionnante. Gêné aux entournures par Ernest John Obiena, le Suédois de 23 ans a dû passer 6m10 pour s'assurer un deuxième sacre consécutif. Faith Kipyegon a quant à elle signé un doublé 1500/5000 m. Recordman du monde (6m22) et champion olympique en titre, Armand Duplantis a réalisé un concours quasi parfait. Il a passé ses six premières barres dès le premier essai pour mettre ses adversaires sous pression. Il a ensuite tenté 6m23, mais n'est pas parvenu à offrir un record du monde au public hongrois. Ce n'est qu'à 6m10 qu'Ernest John Obiena a craqué après avoir renoncé à ses deux derniers essais à 6m05. Le Philippin a manqué ses deux tentatives à 6m10, après avoir vu Armand Duplantis effacer aisément cette barre. Mais il se satisfera très certainement de cette médaille d'argent, lui qui a égalé sa meilleure performance - ainsi que le record d'Asie - en passant 6m00 au deuxième essai. Kipyegon double la mise Sacrée pour la troisième fois sur 1500 m dans ces joutes, Faith Kipyegon a assis sa domination sur le demi-fond en triomphant sur 5000 m samedi. La Kényane, qui détient le record du monde sur la distance depuis cette année, a fait la décision dans les 200 derniers mètres pour s'imposer en 14'53''88. Faith Kipyegon - qui a cueilli sa première médaille internationale sur 5000 m - a devancé la Néerlandaise Sifan Hassan (14'54''11) et une autre Kényane, Beatrice Chebet (14'54''33). Sifan Hassan rêvait d'un triplé 1500/5000/10'000 m, mais elle se contentera d'une médaille d'argent et d'une de bronze (sur 1500 m) dans ces joutes.

Tour d'Espagne: une 1re étape sous une pluie battante Lorenzo Milesi lors de son succ�s au chrono M23 des Mondiaux Image: KEYSTONE/EPA/ROBERT PERRY Dans des conditions extrêmes, la formation DSM a gagné la 1re étape du Tour d'Espagne à Barcelone. L'Italien Lorenzo Milesi (21 ans) est ainsi devenu le premier leader de cette Vuelta. Ce contre-la-montre par équipes, couru sur 14,8 km, s'est disputé sous une pluie battante dans les rues de la capitale de la Catalogne. De nombreuses chutes se sont produites. L'équipe néerlandaise a bouclé le parcours en 17'30, devançant de quelques dixièmes la Movistar. EF-Education, la Soudal-Quick de Remco Evenepoel, le tenant du titre, et la Groupama-FDJ ont terminé dans un mouchoir de poche, à six secondes. La Jumbo-Visma de Jonas Vingegaard et Primoz Roglic a fini à 32 secondes. Pour sa première participation dans un Grand Tour, c'est donc l'Italien Lorenzo Milesi qui va rêvetir le premier maillot rouge de leader de cette 78e édition. Il avait récemment été champion du monde M23 du contre-la-montre à Glasgow.

4x400 m dames: Pas de finale pour la Suisse Le relais 4x400 m suisse a �chou� en s�ries � Budapest Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le relais 4x400 m féminin suisse a manqué son affaire samedi aux Mondiaux de Budapest. Giulia Senn, Julia Niederberger, Rachel Pellaud et Catia Gubelmann ont signé le 12e temps des séries, à près de trois secondes d'une place en finale. Le quatuor helvétique a réalisé 3'29''07 pour se classer 6e de la deuxième série, marquée par la disqualification des Américaines. Il améliore la meilleure performance suisse de la saison, en restant loin du record de Suisse établi aux JO de Tokyo 2021 par Pellaud en compagnie de Lea Sprunger, Silke Lemmens et Yasmin Giger.

Servette dépassé par Yverdon Les Yverdonnois se sont envol�s face � Servette. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Yverdon-Sport s'est aisément joué de Servette samedi lors de la 5e journée de Super League. La formation vaudoise a giflé 4-1 des Genevois mal inspirés à la Maladière, où le promu est contraint de recevoir à huis clos en attendant la mise à niveau de son Stade municipal. Formé à Servette, Christopher Lungoyi a surpris d'entrée de jeu la défense genevoise à la suite d'un corner (2e). Pris à froid, les visiteurs ont réagi en se procurant plusieurs occasions dangereuses, dont un tir sur le poteau de Dereck Kutesa (6e). Les Yverdonnois ont cependant tenu bon jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les hommes de Marco Schällibaum ont "tué" le match en deux minutes. Aimen Mahious a d'abord converti une passe décisive de l'ex-capitaine servettien devenu indésirable, Anthony Sauthier (54e). Puis Lungoyi a laissé le SFC pantois au terme d'une contre-attaque éclair (56e). Un coup de tête de Ronny Rodelin, à la réception d'un centre (87e), a permis à Servette de sauver l'honneur, mais pas sa partie manquée. D'autant plus que Mihael Klepac a parachevé l'oeuvre vaudoise du pied droit dans le temps additionnel (96e). Grâce à sa deuxième victoire de la saison, Yverdon dépasse au classement les Grenat, dont le compteur reste bloqué à un succès, pour occuper provisoirement la 5e place. Servette restait pourtant sur onze matches sans défaite en championnat. Dans l'autre rencontre du jour, le FC Zurich, leader invaincu, a été contraint au nul par Saint-Gall en toute fin de match. Fabian Schubert a répondu à l'ouverture du score de Jonathan Okita (56e) en surgissant victorieusement sur corner (94e).

Premier League: Arsenal tenu en échec à domicile par Fulham Match tr�s disput� entre Arsenal et Fulham Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Arsenal n'a pas signé un troisième succès consécutif en Premier League. Les Gunners ont dû se contenter d'un nul 2-2 à domicile dans un derby londonien contre Fulham. Une erreur de Saka (1re) avait permis à Pereira de donner rapidement l'avantage aux Cottagers. Longtemps emprunté, Arsenal a trouvé les ressources pour revenir grâce à un penalty de Saka (70e) et une réussite de Nketiah (72e). Mais les visiteurs - pour qui Kevin Mbabu est resté sur le banc - ont arraché un point sur une volée de Palhinha (87e). Manchester United a pour sa part su effacer un départ cauchemardesque contre Nottingham Forest, qui a mené 2-0 à Old Trafford grâce à Awoniyi (2e) et Boly (4e). Eriksen (17e), Casemiro (52e) et Fernandes (76e/penalty) ont donné les trois points aux Red Devils. Remo Freuler n'a pas été aligné par Forest.

Carton pour les hommes d'Urs Fischer Les joueurs d'Union Berlin ont le vent en poupe. Image: KEYSTONE/AP/Michael Probst Union Berlin a provisoirement pris la tête du classement lors de la deuxième journée de Bundesliga. L'équipe entraînée par le Zurichois Urs Fischer a signé un carton à Darmstadt (1-4). Face au néopromu, la formation de la capitale s'est imposée sur le même score que lors de l'ouverture de la saison, à domicile face à Mayence. Les hommes de Fischer étaient pourtant réduits à dix depuis la 21e minute. Robin Gosens a bien lancé son équipe en ouvrant le score à la 4e, puis en redonnant l'avantage à Union à la 34e, après l'égalisation de Marvin Mehlem (24e). Kevin Behrens (39e) et Danilho Doekhi (65e) ont ensuite salé l'addition. Le Bayern Munich, qui pourrait s'emparer de la première place, reçoit Augsbourg dimanche à 17h30.

GP des Pays-Bas: Verstappen signe une nouvelle pole position Max Verstappen est sans rival cette saison en F1 Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Sans surprise, Max Verstappen (Red Bull-Honda) a signé la pole position du GP des Pays-Bas à Zandvoort. C'est la 8e de sa saison et la 28e de sa carrière. Le double champion du monde néerlandais a tourné en 1'10''567 dans son dernier essai. Il visera dimanche un 9e succès consécutif, ce qui égalerait un record détenu par Sebastian Vettel depuis 2013. Il a devancé l'Anglais Lando Norris (McLaren-Mercedes) de 0''537. La deuxième ligne de départ sera composée par l'Anglais George Russell (Mercedes) et l'étonnant Thaïlandais Alexander Albon (Williams-Mercedes). La Q3 a été interrompue deux fois par un drapeau rouge. Logan Sargeant (Williams-Mercedes) et Charles Leclerc (Ferrari) sont sortis de la piste et ont tapé fort. Lewis Hamilton (Mercedes) est resté scotché en Q2. Le septuple champion du monde devra donc s'élancer en 13e position seulement. Les deux pilotes d'Alfa Romeo-Ferrari n'ont pas brillé sous le crachin néerlandais, échouant à s'extraire de Q1. Guanyu Zhou a signé le 16e chrono et Valtteri Bottas le 19e et avant-dernier.