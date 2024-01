Klopp quittera Liverpool ++ Djokovic écœuré

Deux podiums suisses en snowboardcross Sophie Hediger a décroché vendredi son premier podium en Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/LEE JIN-MAN La manche de Coupe du monde de snowboardcross de St-Moritz a souri aux "riders" helvétiques. Sophie Hediger, qui a cueilli son premier podium à ce niveau, et Kalle Koblet ont tous deux terminé au 2e rang sur la neige grisonne. Agée de 25 ans, Sophie Hediger affichait jusqu'ici un 7e rang comme meilleur résultat à ce niveau. La Grisonne a parfaitement négocié sa première "grande" finale en Coupe du monde, occupant même la tête avant de céder face à l'expérimentée Eva Adamczykova (30 ans/19 succès à ce niveau). Victorieuse en décembre à Cervinia lors de l'étape précédente de la Coupe du monde de snowboardcross, Sina Siegenthaler a en revanche été éliminée sur chute au stade des demi-finales vendredi. La Bernoise s'est bien reprise dans la "petite" finale, qu'elle a conclue en 2e position (6e place finale). Kalle Koblet s'est quant à lui offert son cinquième podium en Coupe du monde, le premier de l'hiver. Le Zurichois de 26 ans, vainqueur à la Sierra Nevada en mars dernier, n'a été devancé que par le Canadien Eliot Grondin lors d'une étape qui sert de répétition générale avant les Mondiaux freestyle de 2025.

Premier podium de l'hiver en descente pour Gut-Behrami Lara Gut-Behrami a signé vendredi son premier podium de l'hiver en descente Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Lara Gut-Behrami a signé vendredi son huitième podium de la saison, le 82e au total, en terminant 2e de la première descente de Cortina d'Ampezzo. La Tessinoise n'a été battue que par Stephanie Venier, qui décroche son deuxième succès en Coupe du monde au terme d'une épreuve marquée par de nombreuses chutes et blessures. Privée de top 3 dans les trois premières descentes de l'hiver, Lara Gut-Behrami a donc rectifié le tir sur une piste qu'elle apprécie tout particulièrement. Elle s'est imposée à trois reprises en Coupe du monde dans la station des Dolomites, et y avait cueilli trois médailles dont deux d'or lors des Championnats du monde 2021. Partie avec le dossard 9, la Tessinoise a parfaitement géré ses nerfs après avoir dû longuement patienter à la suite de la chute de Mikaela Shiffrin. La leader de la Coupe du monde de descente Sofia Goggia (3e, à égalité avec Christina Ager et Valérie Grenier) n'est pas parvenue à la battre, mais ses espoirs de victoire se sont tout de même vite envolés. Deuxième à Altenmarkt-Zauchensee 13 jours plus tôt, Stephanie Venier a en effet sorti le grand jeu pour améliorer de 0''39 le chrono de référence de "LGB". L'Autrichienne, vice-championne du monde 2017 de la discipline, avait obtenu son seul précédent succès en Coupe du monde il y a quasiment cinq ans jour pour jour (en descente à Garmisch-Partenkirchen). Chutes à répétition Lara Gut-Behrami est la seule Suissesse à pouvoir tirer un bilan positif de cette journée. Michelle Gisin, Priska Nufer et Stephanie Jenal ont toutes chuté, apparemment sans trop de gravité contrairement à Mikaela Shiffrin qui a dû être héliportée. Quant à Corinne Suter, elle a arrêté sa course après un saut, visiblement touchée à un genou.

Shiffrin chute lourdement, Corinne Suter se blesse Mikaela Shiffrin a été évacuée par hélicoptère vendredi à Cortina Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti La première des deux descentes de Coupe du monde de Cortina d'Ampezzo a été marquée par plusieurs chutes. Corinne Suter et Mikaela Shiffrin font notamment partie des victimes. Corinne Suter a interrompu sa course après un saut. La Schwytzoise s'est apparemment blessée à un genou. L'année dernière, la championne olympique avait lourdement chuté sur cette même piste, subissant une commotion cérébrale. Mikaela Shiffrin a chuté dans la partie supérieure de la piste, après une vingtaine de secondes de course. L'Américaine, qui semble s'être fait mal à la jambe gauche, a été évacuée par hélicoptère vers l'hôpital. Priska Nufer, Michelle Gisin et l'Italienne Federica Brignone ont également été éliminées à la suite d'une chute, mais elles s'en sont apparemment tirées sans trop de dommages.

Klopp quittera Liverpool en fin de saison Jürgen Klopp quittera Liverpool en fin de saison Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung L'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp quittera son poste à l'issue de la saison 2023/2024, a-t-il annoncé vendredi sur le site du club anglais. L'Allemand, qui occupe cette fonction depuis octobre 2015, a notamment mené les Reds à la victoire en Ligue des champions en 2019. "C'est que je suis, comment dire, à court d'énergie", a déclaré Jürgen Klopp (56 ans), vainqueur de six trophées majeurs en plus de huit ans passés à Liverpool, pour justifier son choix surprise. "Je sais que je ne peux pas faire le boulot encore et encore et encore et encore", a-t-il également affirmé.

Djokovic: "Un de mes pires matches en Grand Chelem" Djokovic a livré l'un de ses plus mauvais matches en Grand Chelem vendredi Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Le no 1 mondial Novak Djokovic, déboulonné par Jannik Sinner en demi-finale de l'Open d'Australie, estime qu'il a joué "un de (ses) pires matches en Grand Chelem" vendredi à Melbourne. - Comment qualifiez-vous votre match ? "Il m'a complètement dominé aujourd'hui (vendredi). D'une certaine manière, j'ai été choqué par mon niveau, dans le mauvais sens du terme. Il n'y avait pas grand-chose que je faisais bien dans les deux premiers sets. Je pense que c'est un des pires matches que j'ai joués en Grand Chelem. Ce n'est pas très agréable de jouer comme ça. Mais bravo à lui pour avoir tout fait mieux que moi. J'ai essayé, je me suis battu, j'ai réussi à élever un petit peu mon niveau dans le troisième set, j'ai joué un bon tie-break, sauvé une balle de match. Mais, de nouveau, dans le quatrième set, j'ai fait un très mauvais jeu à 2-1. Globalement, mon niveau de jeu n'a vraiment pas été génial." - Vous n'avez obtenu aucune balle de break du match pour la première fois en Grand Chelem... "Cette statistique dit beaucoup de choses. D'abord il a servi avec une extrême précision. Moi... C'est difficile à dire. Il y a eu beaucoup de choses négatives dans mon jeu aujourd'hui: retour, déplacement, coup droit, revers... Tout était insuffisant. Lui a fait un match parfait." - Cette défaite marque la fin d'une série de 33 victoires à l'Open d'Australie... "La série était vouée à se terminer un jour... Au moins j'ai fait tout ce que je pouvais dans des circonstances où je ne jouais pas bien, et j'ai perdu contre un joueur qui a de très bonnes chances de gagner son premier Grand Chelem. Cette ville est très spéciale pour moi, c'est le Grand Chelem où j'ai le plus de réussite. J'espère simplement que j'aurais la chance d'y revenir, de jouer au moins une autre fois." - Faut-il y voir l'affirmation de la nouvelle génération ou, dans une certaine mesure, un passage de témoin ? "On verra. Je ne sais pas. J'ai toujours des ambitions élevées pour les autres Grand Chelem, pour les JO, et les autres tournois que je jouerai. Ce n'est que le début de la saison. Ce n'est pas le même sentiment que d'habitude. Ca a été incroyablement satisfaisant pour moi de commencer la plupart de mes saisons avec un titre en Grand Chelem et de ne jamais perdre en demi-finales ou en finale de l'Open d'Australie. Cette fois, c'est différent, je n'ai pas joué un tournoi à la hauteur de mes standards, au niveau auquel je joue normalement, ou auquel je m'attends à jouer. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est le début de la fin. On verra ce qui se passe dans la suite de la saison."

Ivars Punnenovs quitte Lausanne Ivars Punnenovs ne défendra plus la cage du LHC Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Ivars Punnenovs ne défendra plus les couleurs du Lausanne Hockey Club. Les deux parties ont décidé d'un commun accord de mettre fin à un contrat qui les liait jusqu'en 2027, annonce le LHC. Le gardien letton de 29 ans, médaillé de bronze du dernier championnat du monde, était arrivé à Lausanne au début de l'exercice 2022/23 en provenance de Langnau. Auteur d'une bonne première saison sous les couleurs vaudoises (34 apparitions, 91% d'arrêts), il n'est plus que le no 3 dans la hiérarchie. Ivars Punnenovs n'affiche que 87,9% d'arrêts en 15 matches de National League, contre 92,9% pour son rival annoncé Connor Hughes (en 12 parties). Le Letton, qui a même été prêté pour deux matches à Martigny en Swiss League, est également victime de l'émergence de Kevin Pasche (92,5% d'arrêts en 15 matches).

Djokovic battu en quatre sets par Sinner en demi-finale Jannik Sinner a sorti le grand jeu face à Novak Djokovic Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Novak Djokovic ne décrochera pas un 25e titre du Grand Chelem dimanche à Melbourne. Le no 1 mondial s'est incliné 6-1 6-2 6-7 (6/8) 6-3 en demi-finale de l'Open d'Australie face à Jannik Sinner (no 4), qui disputera donc à 22 ans sa première finale majeure. L'événement est exceptionnel. Sacré à 10 reprises dans cette première levée du Grand Chelem, Novak Djokovic n'y avait jusqu'ici jamais encore été battu au-delà du stade des quarts de finale. Ce premier échec dans une demi-finale à Melbourne est qui plus est cinglant, même si Nole a sauvé les apparences au troisième set. Le Serbe de 36 ans, qui avait gagné ses 33 derniers matches à l'Open d'Australie, ne s'est ainsi pas procuré la moindre balle de break vendredi. Méconnaissable durant les deux premiers sets, il a su élever son niveau de jeu dans la troisième manche pour faire douter un Jannik Sinner extrêmement solide. Mais cela n'a pas suffi. Novak Djokovic a même écarté une balle de match dans le jeu décisif du troisième set, à 5/6 sur son service, remportant alors trois points consécutifs pour entretenir l'espoir d'un retour. Il n'a cependant jamais trouvé la solution à la relance, et s'est surtout montré trop inconstant à l'échange (54 fautes directes au total). Jannik Sinner, qui avait déjà battu le Serbe à deux reprises en trois duels livrés l'automne dernier, a signé le break décisif dans le quatrième jeu de la quatrième manche. Il a certes à nouveau tremblé au moment de conclure, commettant d'ailleurs sa première double faute après 3h20' de jeu. Mais l'Italien n'a pas douté à l'heure de négocier une deuxième balle de match, 55 minutes après la première, armant un coup droit gagnant pour prendre sa revanche sur la défaite subie en trois sets en demi-finale du dernier Wimbledon. Il se frottera à Daniil Medvedev (no 3) ou à Alexander Zverev (no 6) dimanche en finale.

Les Oilers à la fête, Josi aussi Les Oilers du capitaine Connor McDavid en sont Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Vainqueurs 3-0 de Chicago jeudi, les Edmonton Oilers sont devenus la cinquième équipe de l'histoire de la NHL à enchaîner 15 succès consécutifs. Edmonton n'est ainsi plus qu'à deux longueurs du record des Pittsburgh Penguins version 1992/93 (17 victoires de rang). Seuls les Columbus Blue Jackets de 2016/17 (16 succès d'affilée) ont également fait mieux que les Oilers de Connor McDavid, qui ont égalé les New York Islanders (1981/82) et les Penguins (2012/13). McDavid fut d'ailleurs l'homme du match jeudi face aux Blackhawks de Philipp Kurashev, lequel a terminé cette partie avec un bilan de -2. Le Canadien a ouvert la marque à la 22e en supériorité numérique avant de la clore à la 59e dans une cage vide. Il a en outre signé la passe décisive sur le 2-0 de Zach Hyman (47e). Nashville renverse le Wild La soirée fut également belle pour Roman Josi et les Predators, qui sont allés s'imposer 3-2 sur la glace de Minnesota pour mettre fin à une série de deux défaites. Nashville, qui défiera Edmonton samedi, a concédé l'ouverture du score à la 33e avant de renverser la vapeur en l'espace de 35 secondes à l'entame du troisième tiers-temps. Auteur d'une passe décisive sur le 2-1 de Filip Forsberg (43e), Josi a marqué le 3-1 à la 53e. Le défenseur bernois, qui en est à 10 buts et 32 assists dans cet exercice 2023/24, a donc repris la main dans le duel l'opposant à Kevin Fiala (41 points) pour le titre de meilleur compteur suisse.

"J'ai attrapé une très mauvaise grippe, mais ça va mieux" Corinne Suter n'a pas encore trouvé la bonne carburation cette saison. A la même époque l'hiver dernier, elle comptait déjà quatre places sur le podium. Elle attend toujours son premier top 5. Dans un entretien avec Keystone-ATS, elle évoque les raisons de sa méforme et explique pourquoi elle se rend à Cortina d'Ampezzo avec des sentiments mitigés. - Corinne Suter, comment allez-vous ? - Bien, très bien. C'est bon d'être à nouveau ici. La piste est plus belle que jamais. Ils l'ont vraiment bien préparée de haut en bas, elle a été complètement arrosée. - Y voyez-vous quelques inconvénients ? - La neige est comme une autoroute et ne pardonne rien. Si tu sors une fois un peu la ligne, cela va te coûter beaucoup de temps. Dans les longues courbes étirées, tu as besoin de beaucoup de sensations pour tenir la vitesse. Fondamentalement, je peux le faire. - Physiquement, avez-vous retrouvé tous vos moyens ? - Oui, j'ai pu bien m'entraîner et aussi passer deux ou trois unités dans la salle de force. Cela m'a bien aidé. Vilaine grippe - Vous avez dû lutter depuis le début de saison contre des problèmes de santé. Que cela vous a-t-il coûté en énergie ? - Après St-Moritz, j'ai attrapé une forte grippe avec de la toux. Cela s'est rapidement détérioré et cela m'a coûté beaucoup physiquement. Ce n'était pas une infection normale. - En raison de vos problèmes de santé vous avez dû renoncer au camp d'entraînement de Copper Mountain. Est-ce que cela à un rapport avec votre refroidissement ? - Difficile à dire. Je n'ai pas vraiment analysé la chose, je préfère regarder en avant. Le principal, c'est que ça va mieux. Je suis heureuse d'avoir à nouveau toutes mes forces. - Avez-vous pu vous entraîner pendant cette période ? - Je n'ai rien pu faire pendant trois semaines et j'ai perdu la substance correspondante. C'est allé mieux grâce aux médicaments. Mais pour retrouver la condition, il faut un certain temps. Dans la salle de musculation, je sais exactement combien de poids je peux soulever normalement. C'est amer quand tu remarques que tu n'as aucune chance d'y arriver. - Vous semblez avoir oublié votre manque d'entraînement, puisque lors du seul essai chronométré à Cortina, vous avez terminé 6e comme meilleure Suissesse ? - Cela s'est pas mal passé. Mais c'était déjà spécial pour moi. Je me suis lancé sur la piste avec un oeil en larmes et l'autre riant. J'ai beaucoup de beaux souvenirs dans ce lieu, mais aussi des plus mauvais. De bons souvenirs - Vous évoquez votre chute violente l'an dernier à Cortina. Vous aviez été éjectée violemment dans une compression et vous vous étiez écrasée d'une grande hauteur. - J'ai pu toujours tenir écarté les pensées de cette chute jusqu'à... mercredi quand je suis allée sur la piste. Je n'ai pas eu peur au départ et je n'étais pas bloquée. Mais quand je suis passée à l'endroit, j'ai dû bien regarder. Je crois que c'est normal. De la chute elle-même, je me rappèle de rien. J'ai un blackout. Je n'ai pas été évacuée de la piste, mais je suis descendue toute seule à l'arrivée. Mais la première fois où je suis repassée, c'était spécial. - Avez-vous freiné à cet endroit ? - J'ai perdu beaucoup de temps dans la partie du bas. Cela peut être bon que j'ai inconsciemment baissé ma vitesse. Je suis simplement heureuse - Vous avez également de bons souvenirs à Cortina d'Ampezzo. Vous êtes devenue championne du mond ici en 2021 et aviez décroché l'argent sur le Super-G. Mis à part la chute de l'année dernière, j'ai vécu de beaux moments à Cortina. Je me sens extrêmement bien ici. Le paysage est magnifique, le lieu et la descente font partie des plus beaux de la Coupe du monde.

Andrea Glauser, le défenseur tout-terrain du LHC Défenseur extrêmement utile, Andrea Glauser forme l'une des meilleures paires de National League avec Christian Djoos. Humble et travailleur, le Fribourgeois de 27 ans est aussi l'une des raisons de l'excellente saison du LHC. Il n'est pas le plus grand, le plus rapide ni le plus costaud. Pourtant Andrea Glauser fait sans contestation possible partie des meilleurs défenseurs suisses. Convoqué par Patrick Fischer pour les deux derniers Mondiaux, le numéro 96 espère bien être du voyage à Prague en mai. Seulement avant de penser au maillot rouge à croix blanche, Glauser ambitionne d'aller loin avec les Lions. Les statistiques ne vont pas faire hausser les sourcils. Après 35 parties, Glauser affiche un total de 14 points dont 4 buts. Et deux de ses réussites sont tombées mardi dernier contre Davos. Un goal devant le filet tel un attaquant besogneux, ainsi qu'un tir de la ligne bleue plus typique d'un défenseur. "Je préfère jouer à la ligne bleue dans cette situation, explique-t-il. Contre Davos, le coach nous voulait Raffl et moi devant le but pour aller récupérer les pucks dans les arrondis au besoin. Je savais que ce serait un sacré boulot, mais je suis là pour ça. On n'a pas forcément des places attribuées en power-play, hormis Pilut. Les quatre joueurs restants essaient de tourner et de prendre la place d'un coéquipier pour conserver la même structure." Un excellent duo avec Djoos Andrea Glauser dit ne pas s'intéresser aux chiffres. En allant pourtant un peu plus loin que les points, on remarque que le Fribourgeois possède d'excellentes statistiques avancées. Lorsqu'il est sur la glace, son équipe génère davantage de choses en attaque que contre elle. "Le coach veut que je joue solide derrière avec Djoos, puisqu'on affronte la meilleure ligne adverse en général, précise-t-il. Mais je dois aussi aider offensivement." Si les chiffres de Glauser attirent l'oeil, c'est parce qu'il joue au côté de Christian Djoos. Le Suédois, arrivé de Zoug l'été passé, est aussi bon qu'il est discret. Et l'ancien joueur de Langnau ne se retient pas au moment d'évoquer son partenaire de ligne: "J'essaie de parler un maximum avec lui. On s'entend vraiment bien. C'est un joueur incroyable. Il n'est pas spécialement rapide, mais il a une excellente vision du jeu. Il ne fait presque jamais d'erreurs et si je peux m'inspirer de ça, c'est positif. Des fois, je fais ma première passe et elle n'est pas précise. Lui dans 99% des cas c'est impeccable et c'est un bonheur de jouer avec lui." En les observant, on a le sentiment que les deux joueurs se ressemblent, qu'ils possèdent tous les deux cette faculté de réussir peu importe le terrain. "On se comprend bien, appuie Glauser. Je trouve qu'il est meilleur que moi, même si j'ai un peu son style. Je donne plus de charges que lui. Après il est tellement calme et intelligent que j'essaie de travailler ça." La Suisse dans un coin de la tête Capable de jouer physique, Andrea Glauser apprécie particulièrement le retour de Michael Raffl. La présence de l'attaquant autrichien, très énergique et dur, semble donner des envies à ses coéquipiers. "Il n'est pas ici pour le plaisir, mais pour gagner quelque chose, note le défenseur lausannois. Quand il était blessé, il a regardé les matches et il m'a dit que j'étais incroyable parce que j'allais charger tout le monde. Alors j'essaie de faire comme lui. Et il ne fait pas que parler, il montre l'exemple et le reste de l'équipe suit. Même si la saison avec Lausanne est loin d'être terminée, le prochain Championnat du monde en mai doit titiller celui qui en a disputé deux. "Je ne pense pas encore à ça maintenant, conclut-il. Mais c'est clair que c'est un but après la saison en club. Je sais que ma place n'est pas assurée, mais j'aime ça. Cela veut dire que je ne dois pas me relâcher. Ca me ferait ch... de ne pas être dans l'équipe, mais bon, c'est le business."

Sina Siegenthaler: un deuxième as de la vitesse de Schangnau Le nom Schangnau est garant de vitesse. Comme autrefois Beat Feuz excellait sur ses lattes de descentes, Sina Siegenthaler, originaire du même village, est son pendant en snowboardcross. La Bernoise sera l'atout no 1 des Suissesses pour les courses Coupe du monde de vendredi à St-Moritz. "Glisser est ma force. Si j'avais été skieuse, j'aurais choisi la descente", explique l'Emmentaloise. Elle sait tenir sa planche à plat. Elle en a fait une démonstration il y a six semaines à Breuil-Cervinia en Italie. Sina Siegenthaler s'est imposée pour la première fois en Coupe du monde. Elle a réussi une sorte de Grand Chelem en remportant la finale, la demi-finale et son quart de finale. Toutefois au départ ou dans les passages très techniques, quelques autres snowboardeuses peuvent rivaliser avec la Suissesse. Mais sur le nouveau parcours de Corviglia près de St-Moritz, où le tracé des Mondiaux de Freestyle 2025 sera utilisé, la glisseuse bénéficiera d'assez de passages pour des manoeuvres de dépassement. "En particulier, après le dernier saut sur la longue route de l'arrivée. Les courses ne devraient se jouer que sur la ligne d'arrivée", précisait-elle après les premiers entraînements de mercredi. Rester en bonne santé Dans l'aire d'arrivée à St-Moritz, Sina Siegenthaler ne voulait pas se focaliser sur un résultat. "Malgré mon succès en Coupe du monde, je suis encore dans une saison d'apprentissage", explique celle qui participé aux JO de Pékin. "Avec une vue sur la saison hors-neige, je veux passer les courses en bonne santé." En clair: elle songe déjà à l'été prochain où elle pourra s'entraîner sans aucune restriction pour préparer les Championnats du monde de Freestyle 20255 à St-Moritz et les Jeux olympiques 2026 à Milan-Cortina d'Ampezzo. Elle avait 18 ans quand la Bernoise a débuté en Coupe du monde avec une 5e place en décembre 2018. Cinq ans plus tard, Sina Siegenthaler ne compte que dix-sept courses Coupe du monde et un 16e rang aux Mondiaux 2019 et aux JO 2022 à Pékin. Il faut dire qu'elle a accumulé les pépins de santé: mononucléose, genou abîmé, Covid-19, dommage aux cartilages, légère arthrose du pied. L'Emmentaloise a longtemps boitillé en allant à la physiothérapie et n'a pas pu utiliser son potentiel pendant de longues périodes. Certes, Sina Siegenthaler a dû parfois doser ses courses en raison de douleurs au pied, ce qui a retardé son accession à son zénith. Mais cela lui permettra de vivre ses deux grands prochains rendez-vous avec de nombreux fans helvétiques tant à St-Moritz en 2025 qu'à Cortina (Livigno pour le Freestyle) en 2026. La Bernoise arrive à maturité au bon moment et bénéficie de son temps passé à l'armée pour se préparer au mieux.

Djokovic dans son "salon", Sinner pour l'en déloger L'Open d'Australie offre une demi-finale aux allures de blockbuster entre Novak Djokovic, à deux victoires d'un 25e sacre inédit en Grand Chelem, et Jannik Sinner (no 4) vendredi. Le maître des lieux face à un des deux seuls joueurs à l'avoir battu depuis six mois. L'autre demi-finale oppose plus tard le no 3 mondial Daniil Medvedev et le no 6 Alexander Zverev. C'est Radek Stepanek, l'ancien joueur tchèque ex-top 10, qui a trouvé la formule: sur la Rod Laver Arena, "Novak (Djokovic) est dans son salon. C'est sa maison. Il est chez lui." Il suffit de quelques chiffres pour matérialiser l'évidence. Djokovic a triomphé à dix reprises à Melbourne. Il ne s'y est plus incliné depuis 2018 et a remporté quatre des cinq dernières éditions. Seule exception: 2022, l'année de sa rocambolesque expulsion d'Australie, faute d'être vacciné contre le Covid-19. Quand il y atteint le dernier carré, le trophée termine systématiquement entre ses mains au bout de la quinzaine australienne. Dit comme ça, difficile d'imaginer ses rêves de 25e sacre inédit en Grand Chelem contrariés, alors qu'il ne lui reste plus que deux matches à gagner. Il partage pour l'instant le record absolu de couronnes majeures avec l'Australienne Margaret Court. Dix jours, deux victoires, une défaite Sauf que son dernier adversaire sur le chemin de la finale est précisément le seul joueur à l'avoir battu après Wimbledon et jusqu'à la fin de l'année 2023. Et ce à deux reprises, au Masters, en phase de groupes (7-5 6-7 (5/7) 7-6 (7/2), et en Coupe Davis (6-2 2-6 7-5). Entre les deux, le jeune Italien s'est néanmoins incliné en finale du Masters (6-3 6-3). La différence de taille, c'est qu'il faudra gagner trois sets vendredi pour venir à bout de Djokovic. Djokovic "a montré sur tous les courts du monde l'immense joueur qu'il est, constate un des entraîneurs de Sinner, Simone Vagnozzi, dans des propos rapportés par la Fédération italienne de tennis. Il n'y a pas une grande différence entre l'affronter ici, à New York ou ailleurs. Dans tous les cas, c'est un des défis les plus difficiles du tennis." Mais Sinner n'est plus tout à fait le même joueur que celui qui s'est incliné en trois manches, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4), lors de sa première demi-finale majeure, à Wimbledon la saison passée, déjà contre Djokovic. Entre les deux? Son premier trophée en Masters 1000 à Toronto, des titres à Pékin et Vienne, plus ses deux victoires en l'espace de dix jours contre Djokovic en novembre. Et l'Italien a su franchir les obstacles du tournoi australien sans concéder la moindre manche.

Neuchâtel Xamax: Surdez transféré à La Gantoise Franck Surdez ne portera plus le maillot de Xamax Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Neuchâtel Xamax perd son principal élément offensif à la veille de la reprise de la Challenge League. Franck Surdez (21 ans) a en effet été transféré à La Gantoise, en Belgique. Avec neuf buts et sept assists cette saison toutes compétitions confondues, Surdez, international suisse M21, était très important pour l'équipe dirigée par Uli Forte. Xamax occupe le 4e rang du championnat. Le montant du transfert n'a pas été communiqué. Selon les médias belges, il se situerait entre 1 et 1,5 million d'euros.

Le Monégasque Charles Leclerc prolonge chez Ferrari Charles Leclerc va rester plusieurs années chez Ferrari. Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Le Monégasque Charles Leclerc, 5e du championnat du monde de Formule 1 en 2023, a prolongé son contrat chez Ferrari "au-delà de la saison 2024", a annoncé l'écurie italienne, sans plus de précisions. "Je suis très heureux de savoir que je porterai la combinaison de la Scuderia Ferrari pendant encore plusieurs saisons", a réagi Leclerc, dont le contrat arrivait à expiration à la fin de la saison. Après avoir débuté en F1 en 2018 avec Sauber, Leclerc, 26 ans, a rejoint la Scuderia l'année suivante. Auteur de 23 pole positions, il est monté sur 30 podiums depuis ses débuts avec Ferrari et compte cinq victoires en Grand Prix, terminant vice-champion du monde des pilotes derrière le Néerlandais Max Verstappen en 2022. "Cette équipe est ma deuxième famille depuis que j'ai rejoint la Ferrari Driver Academy en 2016 et nous avons accompli beaucoup de choses ensemble, en nous battant contre vents et marées au cours des cinq dernières années", a poursuivi le Monégasque, cité dans un communiqué. "Mon team de rêve" L'an dernier, Leclerc avait affirmé dans une interview à l'AFP vouloir être sacré champion du monde avec la légendaire écurie au Cheval cabré, qui a terminé 3e au championnat du monde constructeurs cette saison, bien loin de Red Bull. "La situation n'est pas celle dans laquelle j'aurais voulu être aujourd'hui, mais ça ne me fait pas oublier non plus le fait que c'est mon +team+ de rêve - et que mon objectif final, c'est d'être champion du monde avec Ferrari", avait-il assuré en septembre. La prochaine saison de F1 commence le 2 mars à Bahreïn après trois jours de tests sur l'île du Golfe (21-23 février). D'ici là, la Scuderia lèvera le voile le 13 février sur sa monoplace 2024 que piloteront Leclerc et Carlos Sainz, engagé jusqu'à la fin de la saison 2024. Pour l'heure, aucune annonce n'a été effectuée concernant une éventuelle prolongation de contrat pour l'Espagnol.