Kloten roi du canton de Zurich ++ Large succès de Liverpool

Les Lions ont conservé un mince espoir de revenir quand Patrick Geering a réduit le score à la 56e, mais le Gruérien Axel Simic a marqué dans la cage vide le but de la sécurité (59e). Ainsi, les Lions ont concédé leur quatrième revers au cours des cinq derniers matches. De quoi ravir Fribourg-Gottéron, qui peut rêver plus que jamais à la première place.

L'absence de Salah - l'Egyptien se trouve à la CAN où il s'est d'ailleurs blessé - n'a pas perturbé Liverpool outre mesure. Les autres attaquants ont pris le relais. Nunez (49e/93e) et Jota (70e/79e) ont chacun inscrit un doublé pour les hommes de Jürgen Klopp.

Liverpool a conforté sa place de leader de Premier League. Les Reds ont gagné 4-0 à Bournemouth lors de la 21e journée et comptent cinq points d'avance sur Manchester City (- 1 match) et Arsenal.

Grâce à ces trois points, le SLO réduit l'écart sur Bâle à cinq points. Les Rhénans ont obtenu de haute lutte le nul 0-0 au Letzigrund contre le FC Zurich. Les deux gardiens, Hitz et Brecher, ont tous deux réussi plusieurs arrêts de classe de sorte que le score est resté nul et vierge.

Il a manqué un peu plus de trois points à Ragettli pour monter sur le podium, et il a perdu moins de cinq points sur le vainqueur norvégien Birk Ruud. Fabian Bösch s'est classé 8e.

Mathilde Gremaud a réalisé un premier run solide et un score de 86,00 points. Ses concurrentes s'y sont cassé les dents. Pour sa première compétition de slopestyle depuis deux ans, Eileen Gu n'a pas non plus réussi à déloger la championne olympique et championne du monde fribourgeoise de la tête du classement. La Chinoise s'est classée 2e avec 78,13 points, loin devant l'Américaine Jay Riccomini (60,46), 3e au classement.

Daniel Yule 3e du slalom, Linus Strasser s'impose

Daniel Yule s'est bien battu pour aller chercher la 3e place du slalom de Kitzbühel Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati

Daniel Yule a pris la 3e place du slalom de Coupe du monde à Kitzbühel. Le Valaisan n'a été battu que par Linus Strasser et Kristoffer Jakobsen.

Double vainqueur et tenant du titre, Daniel Yule a bien failli récidiver dans des conditions de course et sur un revêtement verglacé qu'il adore. Mais il a manqué deux dixièmes au skieur du Val Ferret pour signer sa 7e victoire en Coupe du monde. Le Valaisan se contentera de son 16e podium en carrière.

"Kitzbühel, c'est la Mecque du ski, a expliqué Yule au micro de la RTS. Un podium c'est vraiment beau, surtout dans des conditions qui me plaisent. Et quand on fait une bonne première manche, c'est plus facile. Le matériel fonctionnait à merveille et j'ai pu skier relâché. Ce podium me donne beaucoup de confiance pour la suite."

Deux skieurs sont allés plus vite que le Valaisan, à savoir Linus Strasser et Kristoffer Jakobsen. L'Allemand a remporté son troisième slalom de Coupe du monde et sa quatrième victoire au total. C'était assez émotionnel pour le Bavarois qui a appris à skier sur la piste autrichienne.

Deux autres Suisses ont pu se hisser dans le top 10. Loïc Meillard a terminé 8e et Marc Rochat 10e. Depuis son abandon à Gurgl, Loïc Meillard continue d'aligner les résultats solides en slalom. Mais il manque toujours un petit quelque chose pour aller titiller les podiums."Je n'ai pas réussi à faire le job du départ à l'arrivée, a commenté Meillard au micro de la RTS. Je suis déçu parce que les conditions étaient parfaites pour moi. Heureusmeent, il y a deux belles courses en nocturne à venir à Schladming."

8e de la première manche, Marc Rochat n'a pas confirmé lors de son deuxième passage. Mais le Vaudois, dossard 8, affiche une vraie constance aujourd'hui. 5e à Adelboden puis 6e le week-end suivant à Wengen, Rochat a encore une fois décroché une place dans le top 10. "Je vais être très sincère, ce sont des conditions qui m'ont toujours causé des cauchemars, a lâché le Vaudois. DOnc un top 10 dans des conditions qui ne me plaisent pas, ça me va très bien."

Si le résultat d'ensemble est bon, Swiss-Ski peut afficher quelques regrets sur le fait que seuls trois athlètes ont pu s'élancer dans l'après-midi. Car malheureusement, Luca Aerni a connu l'élimination à l'occasion du tracé matinal en commettant une faute rédhibitoire sur le ski intérieur. Tanguy Nef et Reto Schmidiger n'ont pas non plus rallié l'arrivée.

Blessé au dos samedi sur un faux mouvement, Ramon Zenhäusern a lui préféré ne pas prendre le départ. Le géant haut-valaisan a rappelé sur sa page Instagram qu'il n'avait jamais manqué un slalom en onze ans de carrière. Il espère être dans le portillon à Schladming mercredi soir lors du traditionnel slalom nocturne.