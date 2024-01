Kobayashi prend la tête ++ Pistorius va sortir de prison

Kobayashi désormais en pole position Le Japonais Ryoyu Kobayashi a pris la tête du classement de la Tournée des quatre tremplins. Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Ryoyu Kobayashi arrivera comme leader de la Tournée de quatre tremplins à Bischofshofen. Le Japonais a désormais 2,5 points d'avance sur l'Allemand Andreas Wellinger grâce à son 2e rang à Innbruck. Sur le tremplin du Bergisel, la victoire du jour est revenue à l'Autrichien Jan Hörl avec des sauts de 134 m et 127,5 m. Pour le champion olympique par équipes, il s'agit du plus grand succès en solo. Kobayashi a pris la deuxième place mais avec un grand écart de points. Wellinger, leader de la Tournée à son arrivée à Innsbruck, a terminé au 5e rang. Classé 16e après la manche initiale et un bond à 129 m, Gregor Deschwanden n'a pas confirmé en finale. Le Lucernois de 32 ans a dû se contenter d'une décevante marque à 113,5 m. Il a ainsi reculé au 24e rang. Un résultat qui ne correspond pas à la valeur du sauteur de Suisse centrale, 8e du classement général de la Coupe du monde à son arrivée au départ de la Tournée. L'autre Suisse engagé sur le tremplin du Bergisel, le vétéran Simon Ammann (42 ans), n'a pas réussi à se hisser dans la finale des 30 meilleurs. Le modeste saut à 113 m du quadruple champion olympique ne lui a pas permis de faire mieux que 39e. Le vent n'est pas coupable de ce mauvais résultat, mais plutôt une erreur à l'impulsion. Remo Imhof, le meilleur Suisse à Garmisch-Partenkirchen, et Killian Peier, médaillé de bronze aux Mondiaux 2019 à Innsbruck, avaient déjà été éliminés mercredi en qualification.

Oscar Pistorius sort de prison vendredi Oscar Pistorius,à droite, va sortir ce vendredi de prison. Image: KEYSTONE/AP/THEMBA HADEBE L'ex-champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius, en liberté conditionnelle à partir de vendredi, sortira de prison près de onze ans après le meurtre de sa compagne Reeva Steenkamp. Il a l'interdiction de s'exprimer dans les médias, a confirmé mercredi l'administration pénitentiaire. "Tout comme les autres personnes en liberté conditionnelle, Pistorius n'a pas le droit de donner des interviews aux médias", a souligné l'administration dans un communiqué. "Le fait que Pistorius soit connu du grand public ne le rend pas différent des autres détenus et ne justifie pas un traitement particulier". Oscar Pistorius, 37 ans, a obtenu fin novembre une mise en liberté anticipée. La justice sud-africaine prévoit qu'un condamné puisse bénéficier d'une conditionnelle une fois la moitié de sa peine écoulée. L'ancien athlète doit sortir vendredi d'une prison de la banlieue de la capitale Pretoria. Ni l'heure, ni les détails logistiques n'ont été dévoilés par les autorités, pour des raisons de "sécurité". Aucune possibilité ne sera donnée aux journalistes présents devant la prison "de prendre des photos ou des images de Pistorius", a prévenu l'administration pénitentiaire. Le sextuple champion paralympique amputé des deux jambes, entré dans la légende sportive aux Jeux olympiques de 2012 à Londres en s'alignant avec les valides au 400 mètres, avait été condamné lors de son procès en appel en 2017 à 13 ans et cinq mois de réclusion. Dans la nuit du 13 au 14 février 2013, il avait abattu la mannequin Reeva Steenkamp, 29 ans, en tirant quatre fois à travers une porte de sa maison ultra-sécurisée de Pretoria. "Blade Runner", comme il est surnommé en référence à ses prothèses de carbone, a toujours affirmé avoir cru à la présence d'un intrus. L'affaire a passionné la planète. A l'annonce de sa libération anticipée, la mère de la victime, June Steenkamp, a affirmé ne toujours pas croire "à la version d'Oscar" et s'est dite convaincue que ce dernier "ne s'est pas réhabilité" en détention. Dans le cadre de son placement en conditionnelle jusqu'à la fin de sa peine en 2029, Oscar Pistorius doit notamment suivre une thérapie sur la gestion de la colère et les violences faites aux femmes.

Super League: Saint-Gall change de directeur sportif Roger Stilz est le nouveau directeur sportif de Saint-Gall Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le FC Saint-Gall se sépare de son directeur sportif Alain Sutter (55 ans), qui était en poste depuis six ans. Il est remplacé par Roger Stilz (46 ans), a annoncé le président Matthias Hüppi. Le club et Sutter, ancien international suisse aux 63 sélections, n'ont pas trouvé d'accord pour la réorganisation du domaine sportif, a expliqué Matthias Hüppi lors d'une conférence de presse. Une séparation à l'amiable était dès lors inévitable. Stilz, qui s'est fait un nom en Allemagne, reprend avec effet immédiat le cahier des charges de Sutter. Mais l'une de ses principales missions sera de passer au crible les structures sportives des Brodeurs.

Brisbane: Naomi Osaka "super déçue" de son élimination Naomi Osaka: une défaite qui a suscité de la déception Image: KEYSTONE/EPA/ZAIN MOHAMMED La Japonaise Naomi Osaka a dit être "super déçue" de son élimination au 2e tour du tournoi de Brisbane. Elle a été battue par la Tchèque Karolina Pliskova 3-6 7-6 (7/4) 6-4. Pliskova avait remporté le tournoi de Brisbane lors de sa dernière édition, en 2020 avant la pandémie. "Même si c'est super décevant aujourd'hui, je sais que si je continue à m'entraîner et à travailler, je finirai par arriver là où je veux aller", a dit Osaka. La Japonaise n'avait plus joué depuis septembre 2022, en raison notamment de soucis de santé mentale. Elle a par ailleurs eu un enfant en juillet 2023. "Revenir sur le court est une victoire personnelle, a-t-elle affirmé, "parce qu'il y a quelques semaines, je doutais même de pouvoir rejouer un match". Au 1er tour, Osaka s'était imposée de haute lutte contre l'Allemande Tamara Korpatsch 6-3 7-6 (11/9).

Pius Suter sort le grand jeu Pius Suter acclamé par les partisans des Canucks. Image: KEYSTONE/AP/ETHAN CAIRNS Pius Suter est le premier buteur suisse en 2024 sur les rinks de la NHL Le Zurichois a sorti le grand jeu lors du succès 6-3 à domicile de Vancouver face à Ottawa. Auteur d’un doublé pour ses 50e et 51e réussites en NHL et d’un assist, Pius Suter s’affirme de plus en plus comme l’un des atouts maîtres de la meilleure équipe de la Conférence Ouest. Face aux Senators, il a marqué le 2-0 avant de servir Elias Pettersson pour le 3-0 et de sceller le score dans la cage vide. Il a été récompensé pour sa performance de choix par la deuxième étoile. Les Canucks ont réussi le K.O. parfait dans ce derby canadien dans la mesure où ils menaient déjà 5-0 après la première période. La soirée a également souri à Roman Josi. Le Bernois a délivré un assist lors du succès 3-0 de Nashville face à Chicago pour passer à son tour le seuil des 30 points. Il n’accuse qu’une longueur de retard sur Kevin Fiala, battu 3-0 à domicile par Toronto avec Los Angeles. Avec ce succès, les Predators bénéficient désormais d’une marge de 4 points sur la barre. Si Nino Niederreiter et Winnipeg surfent toujours sur la bonne vague avec un succès 4-2 devant Tampa Bay pour une troisième victoire de rang, Janis Moser et Arizona ont calé. De retour au jeu après avoir raté les deux derniers matches en raison d’une blessure en haut du corps, le défenseur seelandais et ses coéquipiers se sont inclinés 4-1 sur leur glace devant Florida.

Le focus sur Nadine Fähndrich et Grond à Davos La lauréate de l'an dernier Nadine Fähndrich et le régional de l'étape Valerio Grond attireront les regards mercredi soir pour le sprint nocturne à Davos. Une place sur le podium est du domaine du possible comme l'a prouvé le duo avec ses cinquièmes places en entrée du Tour de Ski à Dobbiaco. Les conditions sont toutefois différentes de l'an dernier lorsque la Coupe du monde avait fait étape à Davos. Cette fois-ci, les concurrents ont déjà trois étapes difficiles dans les jambes, les cartes seront redistribuées. "Cela ne doit pas être un désavantage", explique le spécialiste du sprint Grond. L'avantage sera du côté des coureurs qui récupèrent bien. "Et je me sens bien avant mon sommet de la saison." Le Davosien de 23 ans désire ardemment monter pour la première fois sur un podium de la Coupe du monde à l'occasion de "sa" course à domicile en skating. La saison dernière, il avait trouvé place sur le podium à l'occasion d'un sprint par équipes avec Janik Riebli. Nadine Fähndrich atténue les attentes. "Je ne suis pas dans la forme de la saison dernière", précise la Lucernoise. Un refroidissement, des problèmes à l'estomac et une envie de tousser l'ont freinée en décembre, sa participation au Tour de Ski a même failli être remise en cause. Au cours des trois premières étapes, cela s'est pourtant mieux passé qu'espéré. "Un bon résultat est possible", souligne la fondeuse de Suisse centrale.

Les Suisses éliminés en prolongation avec les honneurs Le défenseur suisse Nick Meile laisse éclater sa joie après le 2-2. Image: KEYSTONE/EPA/Adam Ihse L'équipe de Suisse s'est arrêtée en quarts de finale au Championnat du monde juniors M20. La sélection helvétique s'est inclinée 3-2 après prolongation face à la Suède à Göteborg sans avoir démérité. Cette fois-ci, il n'y pas eu de fessée comme lors de la rencontre face aux Etats-Unis (3-11). La Suisse fut proche de réussir une monumentale surprise en éliminant la Suède, vainqueur facile de l'autre poule de qualification, forte de ses neuf joueurs, choix du premier tour du repêchage de NHL. Les joueurs du coach Marcel Jenni se sont appliqués, même s'ils ont manqué leur départ avec le premier but encaissé après 1'34'' sur une déviation de près. Ils étaient même menés 2-0 après le premier tiers-temps. Mais par la suite, ce ne fut plus la même limonade pour les Scandinaves. Les Suisses se sont enhardis à mesure que le match avançait. Jan Hornecker a expédié un missile au deuxième tiers-temps. L'attaquant des juniors de Rapperswil-Jona, appelé en cours de tournoi, a brillamment transformé en but une passe de Jamiro Reber, le grand espoir helvétique (38e). Puis c'est un autre joueur arrivé en dernière minute qui a arraché l'égalisation. Le défenseur du CP Berne Nick Meile a trompé le portier d'un tir de loin en troisième période (50e). Dans une prolongation électrique, Miles Müller a fait peur à toute la patinoire quand son solo s'est terminé par une parade du gardien scandinave. Quelques secondes plus tard, le défenseur Rodwin Dionicio, un des meilleurs Suisses du tournoi, écopait d'une pénalité. Les Suédois ne laissaient pas passer leur chance.

Bonne soirée de reprise pour les Romands Henrik Haapala, en rouge, a marqué contre le Bienne de Yannick Rathgeb Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Lausanne, Genève et Fribourg ont bien commencé la nouvelle année en National League. Le LHC a battu Bienne 3-2, Genève s'est imposé 4-2 en Ajoie et Fribourg a écrasé Kloten 7-1. A la question de savoir quelle brigade finlandaise fut la plus performante à Malley, on peut répondre que ce fut celle des Lions. Buteurs, Salomäki et Haapala ont été décisifs pour les Vaudois. En face, Heponiemi a marqué, mais il fut le seul à se distinguer avec le gardien Säteri. La partie avait pourtant mal commencé pour les hommes de Geoff Ward avec l'ouverture du score de Kessler après seulement 32 secondes à la suite d'une mauvaise relance. Mais sans paniquer, les Lausannois ont déroulé leur jeu plutôt plaisant comme depuis quelques mois maintenant. Même si l'on a beaucoup vu les Finlandais, c'est Jason Fuchs, un ancien de la maison biennoise, qui a inscrit le 3-2 décisif à la 37e en profitant d'une défense un peu lâche de Rathgeb. Ce succès permet bien entendu aux Vaudois de se maintenir au 4e rang avec 60 points. Genève se fait peur Genève ne semblait pas avoir la mission la plus compliquée pour son premier match de l'année avec un déplacement à Porrentruy. Bien que victorieux, les Aigles ont eu chaud aux plumes dès le début de la rencontre avec deux goals jurassiens (Timashov et Gauthier) après seize minutes. Sans leur entraîneur Jan Cadieux, malade, les Grenat ont semblé poussifs malgré la réduction du score de Vatanen puis sur l'égalisation de Jooris à 4 contre 5 à la 25e. Mais le champion a su se faire violence et à aller chercher les trois points par l'intermédiaire du capitaine Noah Rod. Sans briller, les Genevois ont donc pu se sortir du piège. Cette défaite est rageante pour les hommes de Christian Wohlwend qui auraient mérité mieux. Fribourg se royaume Fribourg n'a pas connu de problème face à Kloten. Il faut dire que les banlieusards zurichois ne sont plus aussi ennuyeux à jouer que la saison passée. On ne sait pas si l'état de grâce est terminé du côté des Aviateurs, mais ces derniers ont de la peine à aligner des performances intéressantes. Après un peu plus de quinze minutes de jeu, les Dragons menaient déjà 3-0 (Sprunger, De la Rose et Bertschy) en ayant profité des errements défensifs des Zurichois. La réduction du score de Steiner n'a rien changé. Deux pénalités de Kloten ont amené deux nouvelles réussites fribourgeoises par De la Rose, encore lui, et l'inévitable Sörensen. Bertschy et Sörensen ont finalement salé l'addition pour un Gottéron toujours 3e. Zurich facile Sur sa lancée de la Coupe Spengler, Davos a remporté un important succès en dominant Lugano 2-1. Les Tessinois n'ont pas été à la fête puisqu'Ambri s'est fait battre nettement par Zurich 7-2 avec notamment 5 points de Denis Malgin. Plus tôt dans la journée, Zoug avait remporté le premier match de la nouvelle année. Les joueurs de Dan Tangnes ont dominé Rapperswil 4-0. Tout s'est décidé lors du tiers médian. C'est tout d'abord le nouvel arrivé Riley Sheen qui s'est signalé en ouvrant le score à la 23e. Puis les joueurs de Suisse centrale ont fait basculer la partie en inscrivant deux buts en dix secondes. A la 29e, Lukas Bengtsson a doublé la mise, puis dans la foulée Attilio Biasca a marqué son 7e but de l'exercice. A noter le premier blanchissage de Genoni cette saison.

Montpellier recrute le défenseur Silvan Hefti Silvan Hefti (à gauche) durant un match de Coupe contre la Lazio début décembre. Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI Le défenseur suisse du club italien du Genoa, Silvan Hefti, a été prêté avec option d'achat à Montpellier, a annoncé mardi le club héraultais. Agé de 26 ans, il avait rejoint en janvier 2022 l'un des deux clubs de Gênes. Sous contrat jusqu'en juin 2026, il manquait de temps de jeu depuis le début de saison au sein de cette équipe. Hefti a été formé à Saint-Gall (2009-2020), où il a débuté en 2015 dans le championnat helvétique. Il s'est révélé à l'échelle européenne au Young Boys (2020-2022). Montpellier a accéléré le recrutement de l'ancien international Espoir suisse à la suite des sélections conjuguées du latéral malien Falaye Sacko et du jeune Camerounais Enzo Tchato, pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (13 janvier-11 février).

Un succès probant pour Rafael Nadal La 1069e et sans doute l'une des plus belles victoires pour Rafael Nadal. Image: KEYSTONE/EPA/JONO SEARLE Rafael Nadal (ATP 672) a signé un retour à la fois gagnant et probant sur les courts. Après une longue absence de 50 semaines, le joueur de Manacor a rendu une très belle copie à Brisbane. Sur la Patrick Rafter Arena, Rafael Nadal s’est imposé 7-5 6-1 en moins d’une heure et demie devant Dominic Thiem (ATP 98) dans un premier tour entre deux vainqueurs en Grand Chelem qui a longtemps souri aux serveurs. Mais à 6-5, Rafael Nadal s’engouffrait dans la première ouverture offerte par l’Autrichien pour enlever cette manche initiale. La seconde fut à sens unique devant un Dominic Thiem qui n’arrive toujours pas vraiment à tenir la distance depuis son retour aux affaires au printemps 2022. Ce succès, le 1069e de sa carrière qui lui permet d’être désormais le quatrième joueur le plus victorieux de l’histoire derrière Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1251) et Novak Djokovic (1088), s’est bâti avant tout derrière un service de feu. Le Majorquin n’a, en effet, perdu que 6 points sur son engagement pour ne concéder bien sûr aucune balle de break. Comme sa première balle, son coup droit a giclé à la perfection. Oui, Rafael Nadal est bien de retour

Un succès convaincant pour Marc-Andrea Hüsler Marc-Andrea Hüsler: 2024 commence bien. Image: KEYSTONE/FR103966 AP 2024 sera-t-elle l’année du rebond pour Marc-Andrea Hüsler (ATP 194) ? Le Zurichois l’a en tout cas entamée de belle manière après une saison 2023 bien décevante. Issu des qualifications, Marc-Andrea Hüsler s’est qualifié pour les huitièmes de finale de l’ATP 250 de Hong Kong. Il s’est imposé 6-4 6-4 devant l’Ukrainien Vitaly Sachko (ATP 169) au terme d’une partie fort bien maîtrisée. Il a signé deux breaks, à 3-3 au premier set et à 1-1 au second, pour voguer vers un succès pratiquement sans histoire. Il a toutefois dû écarter quatre balles de break, deux sur son premier jeu de service et deux sur.. son dernier, pour fermer la porte à son adversaire. Victorieux pour la première fois d’une rencontre dans un ATP 250 depuis août dernier, Marc-Andrea Hüsler devra élever le curseur pour prolonger l’aventure à Hong Kong. Son prochain adversaire sera en effet le Français Arthur Fils (ATP 36) ou le Croate Borna Gojo (ATP 72).

Joey Daccord héros du Winter Classic Joey Daccord: un blanchissage lors du Winter Classic. Image: KEYSTONE/AP/John Froschauer Seattle a enlevé le traditionnel Winter Classic. Devant 47'313 spectateurs, le Kraken s’est imposé 3-0 devant Vegas, le Champion en titre. Disputée dans le stade de l’équipe de baseball des Mariners, cette rencontre entre les deux plus récentes franchises de la NHL, a été avant tout celle de Joey Daccord. Auteur de 35 arrêts, le portier de Seattle a signé sans doute l'une des performances les plus abouties de sa carrière le jour où il le fallait. Il est devenu le premier gardien "blanchi" dans un Winter Classic. Grâce aux réussites d’Eeli Tolvanen, de Will Borgen er de Yanni Gourde, Seattle a cueilli un cinquième succès de rang. Pour les Golden Knights, les temps sont bien plus durs avec cinq défaites lors de leurs six derniers matches.

Une victoire qui compte pour Lulu Sun Lulu Sun de retour dans le top 200 de la WTA. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Lulu Sun (WTA 214) a su saisir sa chance en Nouvelle-Zélande. La Genevoise a remporté le duel des qualifiées face à l’Américaine McCartney Kessler (WTA 217) au 1er tour du WTA 250 d’Auckland. La gauchère de 22 ans s’est imposée 6-4 6-3 grâce notamment à son efficience derrière sa première balle avec 21 points gagnés sur 26 disputés. Cette victoire lui assure de figurer à nouveau lundi dans le top 200 de la WTA. Son meilleur classement fut un 189e rang atteint en août dernier. Elle le surpassera si elle se hisse en quart de finale. Sa prochaine adversaire sera la Française d’origine russe Varvara Gracheva (WTA 42). Les deux joueuses s’affronteront pour la première fois.