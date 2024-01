Kobayashi survole les quatre tremplins ++ Premier podium pour Cyril Fähndrich

La belle semaine des deux meilleurs ennemis Kilian Mottet (au centre) affole la défense de Langnau. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Semaine parfaite pour Fribourg-Gottéron, presque parfaite pour Genève-Servette ! Les deux meilleurs ennemis garderont un souvenir lumineux de ces premiers jours de l’année. Après ses succès contre Kloten et Lausanne à domicile, Fribourg-Gottéron s’est imposé 3-2 à Langnau pour cueillir neuf points en trois rencontres. A l’Ilfis face à un adversaire qui a concédé une... huitième défaite de rang, la formation de Christian Dubé a forcé la décision grâce à une réussite de Lucas Wallmark à la 50e. Les Bernois avaient eu le mérite de recoller au score après les deux buts de Christoph Bertschy et déjà de Wallmark lors de la première période face à des Fribourgeois qui alignaient Bryan Rüegger dans la cage avec l’idée de ménager Reto Berra. Julius Honka donne la victoire à Genève-Servette A Davos, Genève-Servette s’est offert le scalp du vainqueur de la Coupe Spengler qui avait arraché jeudi à Zoug à 2’’ de la sirène une quatrième victoire de rang en championnat. Le Champion en titre a gagné 4-3 grâce à un but inscrit après 62’’ de jeu dans la prolongation à 4 contre 3 par Julius Honka, le joueur prêté par Berne. Menés deux fois au score dans les Grisons, les Genevois ont témoigné d’une réelle force de caractère pour ne pas lâcher prise face à l’équipe la plus euphorique du moment. Avec leurs huit points remportés en l’espace de quatre jours, ils ont consolidé leur sixième place et ils ne sont virtuellement qu’à une petite longueur de la quatrième occupée par Lausanne. 24 heures qui ont sans doute tout changé En l’espace de 24 heures, le HC Bienne a, pour sa part, peut-être assuré sa place dans le top-ten classement qui offrira le droit au rêve à l’issue de la saison régulière. Au lendemain de leur succès 4-0 à Kloten, les finalistes de l’an dernier se sont imposés 5-3 face à Ajoie. Les Seelandais ont toutefois dû cravacher ferme face aux Jurassiens qui ont mené au score jusqu’à la 35e minute et qui sont restés dans le match jusqu’à l’ultime minute. Les deux buts inscrits en l’espace de... 15’’ par Mike Künzle et par Toni Rajala dans la dernière minute du deuxième tiers ont pesé très lourd dans la balance. Ils ont permis aux Seelandais de prendre enfin la main dans ce derby suivi par 6408 spectateurs.

Tournée des quatre tremplins: troisième succès final pour Kobayashi Stefan Kraft vole vers la victoire dans la nuit de Bischofshofen Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader L'Autrichien Stefan Kraft a remporté le concours de Bischofshofen, dernière étape de la Tournée des quatre tremplins. Celle-ci revient au Japonais Ryoyu Kobayashi, encore une fois 2e. Kraft, leader de la Coupe du monde, s'est imposé grâce à des sauts de 136,5 et 140 m. Kobayashi a été devancé de 1,3 point seulement après s'être posé à 137 et 139 m. Le Nippon gagne la tournée pour la troisième fois de sa carrière après 2019 et 2022 en ayant fini quatre fois au 2e rang. Le podium du jour a été complété par le Slovène Anze Lanisek (134,5/141 m). Côté suisse, Gregor Deschwanden s'est classé 24e après des sauts de 126,5 et 125 m. Il a été le seul des quatre Helvètes en lice à se hisser en finale. Le Lucernois a été repêché comme lucky loser après son duel perdu face à Kobayashi. Le Vaudois Killian Peier a terminé 38e (116 m), le vétéran Simon Ammann 40e (115 m) et le jeune Remo Imhof 47e (110,5 m). Tous trois ont nettement manqué le coche pour figurer parmi les cinq meilleurs perdants. Au classement final de la tournée, Kobayashi devance l'Allemand Andreas Wellinger de 24,5 points et Kraft de 32,5 points. Deschwanden finit 21e, assez loin quand même de son objectif de top 10.

Tour de Ski: un premier podium pour Cyril Fähndrich Une superbe performance pour Cyril Fähndrich Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Cyril Fähndrich a signé son premier podium en Coupe du monde lors du Tour de Ski. Le Lucernois a pris la 3e place de la 6e étape, un 15 km classique mass-start gagné par le Norvégien Erik Valnes. Le frère de Nadine Fähndrich, qui est âgé de 24 ans, a réussi une course superbe à Val di Fiemme. Toujours aux avant-postes, c'est lui qui a lancé l'attaque décisive dans les ultimes centaines de mètres. Seuls Valnes et le Suédois William Poromaa ont pu le suivre et l'ont dépassé dans le sprint final. Beda Klee a quant à lui terminé cette course au 14e rang, à 11''6 du vainqueur. Avant la montée de l'Alpe Cermis dimanche, le Norvégien Harald Amundsen reste en tête du Tour de Ski avec 1'34 d'avance sur Valnes. Klee, 6e à 1'51, peut encore viser le podium final, alors que Fähndrich occupe le 12e rang à 3'50. Diggins idéalement placée Côté féminin, Jessie Diggins est idéalement placée pour remporter son deuxième Tour de Ski après 2021. L'Américaine de 32 ans a conservé la tête avant l'ultime étape à l'issue d'un 15 km classique dominé par les Suédoises. C'est Linn Svahn qui s'est imposée samedi dans le Val di Fiemme, avec 0''4 d'avance sur sa compatriote Frida Karlsson. Huitième à 5''7, Jessie Diggins abordera la dernière étape avec une marge de quelque 50 secondes sur ses rivales au général. En l'absence de Nadine Fähndrich, la Davosienne Désirée Steiner a signé le meilleur résultat helvétique avec un 16e rang. Nadja Kälin a quant à elle terminé 21e d'une course à laquelle seules 32 fondeuses ont pris part.

Yann Sommer sauvé par son poteau à la... 110e minute Lautaro Martinez (le ballon dans les mains) dialogue avec l'arbitre Michael Fabbri dans une fin de match riche en rebondissements. Image: Keystone/AP/Antonio Calanni L’Inter a entamé son année sur une victoire rocambolesque. A San Siro, le leader de la Serie A a battu 2-1 Verona au terme d’un final improbable. Les Milanais ont signé le 2-1 à la 93e minute par Davide Frattesi avant que le poteau ne sauve Yann Sommer sur un penalty de Thomas Henry à la... 110e. Le Français avait égalisé pour Verona à la 74e sans que la responsabilité du portier de l'équipe de Suisse ne soit engagée sur cette réussite. Cette victoire sur le fil redonne cinq points d’avance à l’Inter sur la Juventus qui se déplace dimanche à Salerne, la "lanterne rouge". Mais cette fin de match contre Vérone indique bien que les Nerazzurri sont accompagnés pour l’instant par la chance du champion.

Odermatt signe le hat trick sur la Chuenisbärgli Marco Odermatt a triomphé dans le brouillard Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marco Odermatt a signé une nouvelle démonstration dans le géant d'Adelboden. Le Nidwaldien a devancé de 1''26 son dauphin Aleksander Aamodt Kilde pour cueillir son cinquième succès de l'hiver, le quatrième en quatre géants disputés cette saison et le 29e au total en Coupe du monde. Le patron du ski alpin masculin a donc entamé 2024 comme il avait conclu 2023. Vainqueur du super-G de Bormio le 29 décembre avec une marge de 0''98 sur le 2e Raphael Haaser, il a forcé la décision dès la première manche - pourtant très courte - à Adelboden. Deuxième provisoire, Stefan Brennsteiner pointait ainsi à 1''04. Marco Odermatt, qui en est à sept victoires consécutives en Coupe du monde de géant - et à trois de suite à Adelboden, ne s'est pas contenté d'assurer en deuxième manche malgré un brouillard dense. Il a réussi le 2e temps sur le second tracé derrière River Radamus, qui a grimpé de la 20e à la 4e place finale. Avec désormais 29 victoires au total, Marco Odermatt est le no 12 dans la hiérarchie masculine, à égalité avec l'Autrichien Stefan Eberharter. Ses 18 succès en Coupe du monde de géant le placent par ailleurs à hauteur d'Alexis Pinturault au 5e rang du classement historique de la discipline chez les hommes. Murisier 13e Justin Murisier, brillant à Bormio en vitesse (4e en descente, 5e en super-G), a quant à lui fait parler sa confiance sur la Chuenisbärgli. Le Bagnard s'est hissé du 23e au 13e rang grâce à une excellente deuxième manche (5e temps) pour décrocher son premier top 20 de l'hiver dans la discipline. A l'inverse, Gino Caviezel n'a pas trouvé la solution sur le second parcours, perdant trois places pour terminer 12e avec 0''05 d'avance seulement sur Murisier. Livio Simonet (22e) et Thomas Tumler (25e) ont également marqué des points, alors que Loïc Meillard avait perdu un ski en première manche.

Gut-Behrami 2e du géant, Grenier s'impose Lara Gut-Behrami a pris la 2e place du géant de Kranjska Gora Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Lara Gut-Behrami a renoué avec le podium samedi en Coupe du monde. La Tessinoise a pris la 2e place du géant de Kranjska Gora, dominé par la Canadienne Valérie Grenier. Privée de top 3 dans ses quatre dernières courses, Lara Gut-Behrami saura se satisfaire de cette 2e place, elle qui a souffert du genou gauche après le super-G de Val d'Isère dans lequel elle avait été éliminée à la mi-décembre. Elle n'a rien pu faire en deuxième manche face à une impressionnante Valérie Grenier. Lara Gut-Behrami a concédé au final 0''37 sur la Québécoise, qui a réussi le meilleur temps sur le second parcours pour gagner trois places et signer son deuxième succès à ce niveau après sa victoire à... Kranjska Gora l'an dernier en géant. Mais elle a bien tenu le choc sur le second tracé (5e chrono). Leader après la manche initiale, Petra Vlhova a ainsi reculé au 4e rang. Deuxième le matin, Federica Brignone doit quant à elle se contenter de la 3e place, à 0''51 de la gagnante. L'Italienne garde la tête du classement de la discipline, mais sa marge sur Lara Gut-Behrami n'est plus que de 15 unités. Une seule autre Suissesse avait pu décrocher son ticket pour la deuxième manche. Michelle Gisin, 14e à l'issue du premier parcours, a reculé au 20e rang. Côté romand, Camille Rast (34e, à plus d'une demi-seconde du top 30) et Mélanie Meillard (49e) ont manqué le coche dans la première manche de ce sixième géant de l'hiver.

Géant: Odermatt gagne la 1re manche en patron Marco Odermatt a frappé fort en 1re manche à Adelboden Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Marco Odermatt a frappé fort dans la première manche du géant d'Adelboden. Le patron du ski alpin masculin a signé le meilleur temps en devançant de plus d'une seconde son premier poursuivant, sur un parcours pourtant raccourci. Parti avec le dossard 3, Marco Odermatt a fait hurler de bonheur le bouillant public d'Adelboden en prenant les commandes avec une marge de 1''54 sur Henrik Kristoffersen (finalement 11e sur ce premier tracé). Huit coureurs seulement ont lâché moins de 1''5 sur le Nidwaldien, qui devance le 2e Stefan Brennsteiner de 1''04. Marco Odermatt vise son septième succès consécutif en Coupe du monde de géant, son dernier "échec" dans la discipline remontant au 25 février 2023 à Palisades Tahoe où il avait terminé 2e à 0''03 de Marco Schwarz. Il est en quête d'un "hat trick" sur la piste du Chuenisbärgli, où il avait gagné tant en 2022 qu'en 2023. Si la victoire semble promise à Odermatt, la lutte pour la 2e place s'annonce somptueuse. Neuvième, Gino Caviezel pointe à 0''42 de Brennsteiner et 0''31 d'Aleksander Aamodt Kilde (3e). Livio Simonet (19e à 1''99), Thomas Tumler (20e à 2''01) et Justin Murisier (23e à 2''13) seront également de la partie en deuxième manche (dès 13h30). Cela ne sera pas le cas de Loïc Meillard, qui a perdu un ski.

Stricker déclare forfait sur blessure Dominic Stricker a déclaré forfait pour l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Dominic Stricker (ATP 94) ne disputera pas l'Open d'Australie (14-28 janvier). Le Bernois a annoncé son forfait samedi matin sur ses réseaux sociaux. "C'est le coeur lourd que je vous fais part de nouvelles difficiles. En raison d'une blessure au dos, je dois me retirer de l'Open d'Australie", écrit le gaucher de 21 ans, qui avait été sorti au 3e tour des qualifications l'an dernier à Melbourne. Huitième de finaliste du dernier US Open après être sorti des qualifications, Dominic Stricker a conclu 2023 sur deux abandons dans ses deux derniers tournois. Après avoir jeté l'éponge dans le Challenger d'Ismaning, il avait abandonné en demi-finale des Next Gen ATP Finals à Jeddah le 1er décembre. Stan Wawrinka (ATP 49) est donc le seul Suisse admis directement dans le tableau final du simple messieurs à l'Open d'Australie. Le Vaudois de 38 ans a déjà rejoint Melbourne, lui qui avait été victime d'une petite fracture de la malléole lors de son dernier match de l'année 2023 à Metz.

Géant: Gut-Behrami 3e de la 1re manche, à 0''15 de Vlhova Lara Gut-Behrami luttera pour la victoire samedi après-midi à Kranjska Gora Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Petra Vlhova a signé le meilleur temps de la première manche du géant de Kranjska Gora dimanche matin. Lara Gut-Behrami est en embuscade au 3e rang. Légèrement en retrait à Lienz entre Noël et Nouvel-An (7e en géant, 5e en slalom), Petra Vlhova a créé une relative surprise en se montrant la plus rapide samedi matin. En quête d'un premier succès en géant cet hiver, la Slovaque ne possède toutefois que 0''02 d'avance sur sa dauphine Federica Brignone. Deuxième du classement de la discipline derrière Brignone, Lara Gut-Behrami peut elle aussi viser la victoire, qui serait sa 40e sur le front de la Coupe du monde. La Tessinoise n'accuse que 0''15 de retard sur Vlhova, alors que la 4e Valérie Grenier pointe à 0''35 de la leader provisoire. Victorieuse tant en slalom qu'en géant à Lienz, Mikaela Shiffrin a en revanche manqué son affaire sur ce premier tracé. Trop prudente, la leader du classement général a concédé 0''98 pour pointer au 7e rang. Elle devra sortir le grand jeu pour s'offrir un 148e podium à ce niveau. Deuxième meilleure Suissesse sur ce premier parcours, Michelle Gisin est pour sa part 14e à 1''59. Camille Rast, Jasmine Flury et Mélanie Meillard ne sont en revanche pas parvenues à décrocher leur ticket pour la deuxième manche (dès 12h30), alors qu'Andrea Ellenberger a connu l'élimination.

Une 5e victoire en 6 matches pour les Devils Siegenthaler et les Devils ont battu les Blackhawks 4-2 vendredi Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger New Jersey a cueilli vendredi sa 21e victoire de la saison en NHL, la cinquième dans ses six derniers matches. Les Devils ont battu les Blackhawks de Philipp Kurashev 4-2 vendredi à Newark. Auteur d'un assist sur le 2-2 signé Simon Nemec à la 46e minute, le défenseur des Devils Jonas Siegenthaler est le seul Suisse à s'être illustré sur le plan comptable dans cette partie. Le Zurichois l'a d'ailleurs terminée avec un bilan flatteur de +3. Son capitaine Nico Hischier est quant à lui resté "muet", mais il s'est montré précieux sur les engagements avec 75% de réussite dans cet exercice (12/16). L'attaquant bernois de Chicago Philipp Kurashev n'a pas non plus marqué de point dans ce match. Les Blackhawks - qui ont perdu dès le premier tiers leur prodige Connor Bedard, victime d'une lourde charge - ont ainsi subi leur cinquième défaite consécutive. Ils menaient pourtant 2-1 à l'issue du deuxième tiers face aux Devils, qui se sont imposés pour la 14e fois de la saison après avoir été menés au score. Les Jets de Nino Niederreiter ont par ailleurs cueilli leur cinquième succès d'affilée en allant s'imposer 3-1 à Anaheim, où le Grison a signé son 11e assist dans cet exercice 2023/24. Winnipeg a inscrit au moins un point au cours d'un 11e match consécutif, un record dans l'histoire de la franchise.

Les Hawks écrasés 150-116 par les Pacers Tyrese Haliburton (0) a r Image: KEYSTONE/AP/Doug McSchooler Atlanta a subi une déroute vendredi en NBA. Les Hawks de Clint Capela se sont inclinés 150-116 sur le parquet des Indiana Pacers, qui ont fêté avec panache leur sixième succès d'affilée. Les Pacers ont réalisé une démonstration collective marquée par un total de 50 assists, un record dans l'histoire de la franchise. Leur meneur Tyrese Haliburton a terminé ce match avec 18 passes décisives en ayant passé à peine plus de 25 minutes sur le terrain, ajoutant 10 points et 8 rebonds. Indiana, qui menait 78-54 à la mi-temps, affichait au final 63,8% de réussite au tir (60/94) avec un excellent 19/39 à 3 points. A l'inverse, les Hawks n'ont rentré que 40 de leurs 93 shoots (10/42 derrière l'arc). Leur meneur Trae Young symbolise parfaitement ce manque de réussite: 1/11 à 3 points, et 4/18 au total. Clint Capela a quant à lui réussi 9 points - avec un 4/9 au tir - et 7 rebonds en moins de 20 minutes de jeu. Il a conclu ce match avec un différentiel de -22 au sein d'une équipe qui a concédé sa 20e défaite de la saison deux jours après avoir mis fin à une série de cinq victoires d'Oklahoma City.

Mario Zagallo décède à 92 ans Mario Zagallo est décédé à l'âge de 92 ans Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Mario Zagallo, légende du football brésilien, est décédé vendredi à l'âge de 92 ans. Il est l'unique quadruple champion du monde, comme joueur puis comme entraîneur. "C'est avec une grande tristesse que nous vous informons du décès de notre éternel quadruple champion du monde Mário Jorge Lobo Zagallo", peut-on lire dans une brève déclaration sur son compte Instagram officiel. "Un père dévoué, un grand-père aimant, un beau-père attentionné, un ami fidèle, un professionnel victorieux et un grand être humain. Une grande idole. Un patriote qui nous laisse en héritage de grandes réalisations", ajoute le communiqué officiel. Zagallo, qui a participé à quatre des cinq Coupes du monde remportées par le Brésil - deux titres en tant que joueur et deux en tant qu'entraîneur et entraîneur-adjoint - avait été hospitalisé en août à Rio de Janeiro pour une infection urinaire. Mais l'ancien joueur de la Seleçao avait eu récemment d'autres problèmes de santé. Après la mort de Pelé en décembre 2022, il avait été hospitalisé pendant près de deux semaines pour une infection respiratoire. En tant qu'ailier gauche, Zagallo a fait partie de la Seleçao qui a remporté les Coupes du monde 1958 et 1962, avec le roi Pelé, les deux premières remportées par le Brésil. Il a également été entraîneur du Brésil quand il a remporté le titre suprême en 1970, entraîneur-adjoint lors du triomphe de 1994 et entraîneur en 1998 lorsque le Brésil a perdu la finale contre la France. Les deux seuls autres hommes à avoir remporté la Coupe du monde en tant que joueur et entraîneur sont l'Allemand Franz Beckenbauer (1974 et 1990) et le Français Didier Deschamps (1998 et 2018). Le président de la Confédération brésilienne (CBF) Ednaldo Rodrigues a décrété un deuil officiel de sept jours pour la mort de Zagallo.

Odermatt vise le triplé en géant à Adelboden La Coupe du monde messieurs fait halte ce week-end à Adelboden. Marco Odermatt lorgnera un troisième succès consécutif en géant sur la fameuse piste du Chunisbärgli samedi, alors que Daniel Yule et ses compères viseront dimanche leur premier podium de l'hiver en slalom. En s'imposant samedi, Marco Odermatt réussirait la passe de trois à Adelboden. Un tel exploit n'a plus été fait depuis 2001 et la troisième victoire d'Hermann Maier après 1998 et 1999. La course n'avait pas pu aller à son terme en 2000. Ingemar Stenmark reste le recordman absolu dans la station bernoise: le légendaire Suédois y a gagné le géant de 1979 à 1982, puis encore en 1984. Après le forfait sur blessure de Marco Schwarz, qui reste le dernier vainqueur d'un géant avant la série en cours d'Odermatt, le Croate Filip Zubcic s'annonce comme le principal contradicteur du phénomène suisse. Il a déjà fini à trois reprises au deuxième rang à Adelboden et n'avait été devancé que de 0''19 par Odermatt le 17 décembre à Alta Badia. Alexis Pinturault, triple vainqueur dans l'Oberland, Zan Kranjec (un succès) et Henrik Kristoffersen, toujours à l'aise sur cette piste, font figure de principaux outsiders. Il manque peu à Meillard Côté suisse, Loïc Meillard (27 ans) est déjà monté sur la troisième marche du podium à Adelboden en 2021 et 2023. Il peut aussi briller en slalom, lui qui avait raté le podium l'an passé pour un petit centième. Un slalom qui s'annonce très ouvert après la blessure de Schwarz et le retrait de Lucas Braathen, vainqueur en 2023. La liste des vainqueurs potentiels contient les noms de Manuel Feller, Dave Ryding, Clément Noël, Henrik Kristoffersen ou encore Linus Strasser. Daniel Yule semble être le Suisse le plus à même de viser les premières places. Le Valaisan s'était imposé à Adelboden en 2020. LGB pour un 40e succès Les dames font quant à elles halte à Kranjska Gora, avec le même programme que les messieurs. Lara Gut-Behrami, qui est en quête d'un 40e succès en Coupe du monde, fera partie des favorites samedi en géant. Michelle Gisin espère elle confirmer dimanche sa belle 3e place obtenue en slalom à Lienz le 29 décembre. Auteure du doublé à Lienz, Mikaela Shiffrin sera forcément la femme à battre en Slovénie.

Killian Mottet est redevenu une menace Killian Mottet célèbre son 1-0 Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Killian Mottet traverse une période plutôt faste. Auteur de 9 points lors de ses sept derniers matches, l'ailier de Fribourg-Gottéron semble revenu à son vrai niveau. Depuis le 3 décembre, Killian Mottet est redevenu une menace. Lui le buteur prolifique capable de planter des pions à la pelle a retrouvé ses ailes. Vendredi soir face au LHC, c'est lui qui a ouvert le score d'un superbe lancer dans la lucarne de Connor Hughes. Placé à l'aile de Lukas Wallmark avec Marcus Sörensen comme troisième compère, "Kiki" kiffe. "Rien que de les voir tous les jours, c'est dingue, explique l'ailier des Dragons. Ce sont des artistes sur la glace. J'essaie de m'adapter, d'être le troisième. Je ne parle pas encore suédois, mais j'apprends avec Borgman qui est à côté de moi dans le vestiaire. Non en fait je sors mon plus bel anglais et on s'entend (il rit)." Statistique étonnante, Mottet a inscrit autant de points au cours des sept derniers matches que lors des 27 premiers de la saison. "Je n'étais pas au courant de la statistique, mais cela fait plaisir, répond le numéro 71. J'essaie de travailler. Ma foi dans la vie d'une personne, il y a des choses personnelles qui arrivent et il y en a qui gèrent mieux que d'autres. J'ai eu un creux, maintenant c'est derrière et il faut aller de l'avant." Traverser des moments difficiles sur le plan personnel, rester discret et recevoir des critiques de la part des supporters n'est pas évident. Mais Killian Mottet refuse de se poser en victime: "C'est le sport de haut niveau. Quand tout va bien, tu es un superhéros. Et quand cela va moins bien, tu n'es plus rien. Pour être honnête, j'ai perdu ma grand-maman deux jours avant le début du championnat. Ce n'est pas quelque chose à quoi on s'attend. Ce n'est pas la première fois que cela m'arrive d'avoir un creux, mais je m'en suis toujours sorti. Je commence gentiment à sortir la tête de l'eau, même si je sais que je peux encore apporter plus. Je viens tous les matins pour m'entraîner encore plus fort." Sans paniquer, Killian Mottet a fait confiance à ses capacités, certain que le buteur qu'il est finirait bien par retrouver son mojo. "Ce ne sont pas les meilleurs moments de ma carrière, mais je sais comment les gérer", conclut-il. Et ce n'est pas Fribourg qui va s'en plaindre.