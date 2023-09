Kyburz et Aebersold conservent leurs titres ++ Aegerter encore aux portes du top 10

Evenepoel s'offre la 14e étape à l'orgueil Remco Evenepoel a tenu � montrer qu'il �tait toujours capable de coups d'�clat. Image: KEYSTONE/EPA/Manuel Bruque Remco Evenepoel a remporté samedi la 14e étape du Tour d'Espagne, devant Romain Bardet. Le leader du classement général, Sepp Kuss, a sereinement terminé à plus de 27 minutes du vainqueur. Quel numéro! Le Belge Remco Evenepoel, qui a perdu vendredi tout espoir de conserver son titre sur la Vuelta, a retrouvé ses jambes pour remporter en solitaire cette étape disputée entre Sauveterre-de-Béarn et Puerto de Belagua, devant le Français Romain Bardet. Distancé au classement général, à plus de 27 minutes du leader Sepp Kuss (Jumbo-Visma), "le petit cannibale" a vite rebondi, en attaquant dès les premiers kilomètres de course. Romain Bardet s'est accroché mais a finalement laissé le Belge s'envoler vers la victoire à 4 kilomètres de l'arrivée, après avoir passé plus de 140 kilomètres en tête. Le champion du monde du contre-la-montre est également allé chercher le maillot du meilleur grimpeur dans cette étape courue entre la France et l'Espagne, qui comprenait deux cols classés hors catégorie.

L'Irlande sans pitié pour la Roumanie Les Irlandais, en vert, n'ont jamais lev� le pied contre la Roumanie. Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe L'Irlande, tout en maîtrise, a parfaitement réussi son entrée dans le Mondial 2023. Le XV au Trèfle a écrasé la Roumanie 82-8, samedi à Bordeaux, obtenant en plus le point de bonus offensif. Les Irlandais ont inscrit douze essais, alors que les Roumains avaient ouvert le score en inscrivant un essai par Rupanu (3e). Avec ce succès bonifié, l'Irlande prend provisoirement la tête du groupe B, en attendant la rencontre entre l'Afrique du Sud et l'Ecosse dimanche (17h45). Elle affrontera les Tonga à Nantes samedi prochain (21h00), avant de s'attaquer aux deux autres grosses équipes du groupe: l'Afrique du Sud, au Stade de France le 23 septembre (21h00), et l'Ecosse, le 7 octobre (21h00), également au Stade de France.

Kyburz et Aebersold conservent leurs titres Matthias Kyburz a d Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Simona Aebersold et Matthias Kyburz ont défendu avec succès leur titre sur distance moyenne, lors des championnats de Suisse. Les compétitions se sont déroulées samedi dans l'Oberland bernois. Le routinier Kyburz, qui ne s'est pas privé de participer à ces joutes nationales malgré les préparatifs en cours pour les Championnats d'Europe de début octobre, s'est imposé sur le terrain du musée en plein air de Ballenberg. Il a devancé de 23 secondes Fabian Aebersold, 22 ans. Reto Egger, un autre jeune athlète, a terminé troisième. Chez les femmes, Simona Aebersold s'est nettement imposée devant Natalia Gemperle et Marion Aebi. La semaine prochaine déjà, les Championnats de Suisse de longue distance se dérouleront à la Vallée de Joux.

Aegerter encore aux portes du top 10 Dominique Aegerter maintient la cadence en Superbike. Image: KEYSTONE/EPA AAP/JOEL CARRETT Dominique Aegerter a manqué de peu le top 10 lors de la première course du championnat du monde de Superbike à Magny-Cours. Le Bernois a dû se contenter de la 11e place sur sa Yamaha. C'est la quatrième fois de la saison qu'Aegerter occupe cette position au terme d'une course. L'épreuve a été remportée par le Turc Toprak Razgatlioglu devant l'Espagnol Michael Rinaldi et le Britannique Jonathan Rea. La course a été écourtée en raison des températures élevées frappant certaines régions de la France. Razgatlioglu, champion du monde 2021, a notamment profité du fait que le leader du championnat Alvaro Bautista (10e au final) a été temporairement relégué en queue de peloton suite à un problème technique.

Jorge Martin le plus fort lors du sprint au GP de Saint-Marin Jorge Martin a domin Image: KEYSTONE/EPA/DANILO DI GIOVANNI L'Espagnol Jorge Martin, deuxième au championnat du monde de MotoGP, a remporté le sprint du GP de Saint-Marin, disputé sur le tracé italien de Misano. Il a fini devant l'Italien Marco Bezzecchi, 2e. Le pilote ibérique de Ducati-Pramac s'est montré intraitable lors de cette 12e manche de la saison, parvenant sans peine à tenir à distance son adversaire transalpin (Ducati-VR46). L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), actuel leader du championnat, a pour sa part complété le top 3 après avoir résisté jusqu'à la ligne d'arrivée à la pression des KTM - notamment celle du vétéran de 37 ans Daniel Pedrosa. Pilote de réserve de l'équipe autrichienne, Pedrosa, qui dispute ce week-end son deuxième GP de la saison, a terminé 4e devant son coéquipier sud-africain Brad Binder, 5e. Au classement général, Martin reprend cinq points à Bagnaia. Le champion du monde en titre italien conserve tout de même une confortable avance de 45 points à l'issue de la journée (267 points contre 222 pour Martin).

L'or pour le duo Gulich/Röösli en deux sans Roman R��sli (� gauche) et Andrin Gulich ont parfaitement ma�tris� la finale. Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic Le deux sans barreur avec Andrin Gulich et Roman Röösli a offert à la Suisse sa deuxième médaille d'or aux Championnats du monde à Belgrade. Aux 1000 m, le milieu de la course, le Zurichois de 24 ans et le Lucernois de 29 ans accusaient encore un retard de 1''03 derrière les Irlandais Nathan Timoney/Ross Corrigan. Dans le troisième quart de la distance, les deux Suisses ont pris la tête pour se bâtir à l'arrivée une avance de 2''37 sur les Britanniques Tom George/Oliver Wynne-Griffith. Gulich et Röösli rament ensemble seulement depuis le début de la saison. A la fin du mois de mai, le duo avait fêté le titre européen. Les deux Alémaniques ont également fait main basse sur le classement général de la Coupe du monde. Cela découle donc d'une certaine logique s'ils ont été sacrés à Belgrade. Pour Röösli, il s'agit déjà de la deuxième médaille aux Mondiaux après l'argent récolté en deux de couple avec Barnabé Delarze - retiré du sport d'élite - en 2018. Vendredi, Andri Struzina avait été sacré champion du monde en skiff poids légers.

Carlos Alcaraz renonce après sa défaite à l'US Open Carlos Alcaraz a pr�f�r� renoncer � la Coupe Davis apr�s son �limination en demi-finale de l'US Open. Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Le no 1 mondial Carlos Alcaraz a renoncé à participer à la phase de groupe de la Coupe Davis avec l'Espagne, samedi, après sa défaite en demi-finale de l'US Open contre Daniil Medvedev. L'expérimenté Albert Ramos (35 ans, 88e joueur mondial) remplacera Alcaraz pour les rencontres qui se dérouleront à Valence du 12 au 17 septembre, a déclaré la fédération espagnole de tennis dans un communiqué. En l'absence de Rafael Nadal, Alcaraz devait être le leader de l'équipe espagnole et notamment retrouver son rival serbe Novak Djokovic, qu'il a battu lors d'une finale palpitante à Wimbledon en juillet. L'Espagne affrontera également la République tchèque et la Corée du Sud en phase de groupe, dans l'objectif de se qualifier pour les huitièmes de finale, qui se dérouleront du 21 au 26 novembre à Malaga. Les deux premiers de la poule seront qualifiés.

"Record" d'audiences pour le début des Bleus Le match France - Nouvelle-Z�lande a connu un succ�s d'audience. Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Plus de 15 millions de téléspectateurs ont suivi vendredi sur TF1 le match d'ouverture des Bleus au Mondial 2023 contre la Nouvelle-Zélande (27-13), "record historique" pour un début de Coupe de monde 15,408 millions de fans du ballon ovale ont regardé le match qui s'est déroulé au Stade de France vendredi à partir de 21h00, selon les données de Médiamétrie publiées samedi matin. Le premier match de foot des Bleus contre l'Australie en novembre 2022 avait réuni 12,5 millions de téléspectateurs. "Il s'agit du record historique pour un début de Coupe du monde de rugby mais aussi de la meilleure audience de l'année 2023", a commenté TF1 dans un communiqué en notant "un pic à 17 millions de téléspectateurs en fin de match". TF1 qui partage la diffusion du mondial avec France Télévisions et M6, a récolté une part d'audience de 64,5% durant cette rencontre. Comparé à 2019, ce mondial démarre de façon spectaculaire pour la Une. En septembre 2019, 4,3 millions de spectateurs seulement avaient suivi la rencontre entre la France et l'Argentine au début de la Coupe du monde de rugby au Japon, diffusée avec un horaire moins favorable, en matinée, à cause du décalage horaire. En novembre 2019, 5 millions de téléspectateurs avaient suivi la finale de ce mondial qui a vu le sacre de l'Afrique du Sud face à l'Angleterre.

Le rebond parfait de Viktorija Golubic Viktorija Golubic: un titre � Tokyo qui peut lui insuffler un nouvel �lan. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Battue au 2e tour des qualifications de l’US Open, Viktorija Golubic (WTA 135) a su rebondir à Tokyo. Elle a, en effet, enlevé le tournoi ITF 100'000 dollars organisé dans la cité olympique. En finale, la Zurichoise s’est imposée 6-4 3-6 6-4 devant la Chinoise Xiyu Wang (WTA 95) après 2h’54’ de jeu. La première balle de match fut la bonne pour Viktorija Golubic avec la... sixième double faute de son adversaire. Elle cueille à Tokyo le quatrième plus beau titre de sa carrière après ses victoires à Gstaad en 2016, et aux WTA 125 d’Idian Wells en 2019 et de Saint-Malo en 2021. Avec cette victoire à Tokyo, Viktorija Golubic va gagner 28 places dans le prochain classement WTA pour occuper le 107e rang. Elle sera en lice au WTA 250 d’Osaka la semaine prochaine avec un premier tour qui l’opposera à la Française Jessika Porchet (WTA 140).

Sabalenka pour couronner sa saison, Gauff pour l'histoire Aryna Sabalenka débuterait bien son règne de no 1 mondiale avec un titre à l'US Open. Mais la pépite américaine Coco Gauff entend décrocher samedi son premier titre du Grand Chelem. Elle deviendrait ainsi la plus jeune Américaine à remporter son Majeur national depuis Serena Williams en 1999. Mais à 25 ans, la Bélarusse espère terminer la saison des Grands Chelems comme elle l'a commencée: par un titre sur le dur de New York après celui, son tout premier Majeur, sur le dur de l'Open d'Australie en janvier. Du trio dominant du circuit féminin, qu'elle forme depuis l'an dernier avec Iga Swiatek et Elena Rybakina, Sabalenka a été la plus régulière cette année en atteignant les demies des quatre Majeurs et les finales de deux. Cette constance lui a permis de s'assurer de monter sur le trône mondial dès l'élimination de Swiatek en 8es de finale à Flushing Meadows. Sur le pur plan tennistique, la future no 1 a battu Gauff au printemps sur le dur d'Indian Wells, mais elle estime que l'Américaine de 19 ans a "beaucoup progressé" depuis. Pour preuve, ses deux titres à Washington et Cincinnati en août, juste avant de venir à New York. Le constat est globalement juste, si ce n'est que Gauff aura vraisemblablement la pression d'un possible premier titre en Grand Chelem, qui plus est son Grand Chelem national, et devra donc certainement gérer la peur de perdre.

Kosovo-Suisse: le match piège par excellence Le 848e match de l’équipe de Suisse, le premier de son histoire au Kosovo, s’apparente à un véritable piège. Ce samedi à Pristina, Murat Yakin et ses joueurs auront, en effet, beaucoup à perdre. Le rêve d’un Grand Chelem dans ce tour préliminaire de l’Euro 2024 évanoui après le nul impardonnable I2-2) concédé devant la Roumanie le 19 juin dernier à Lucerne, la Suisse a besoin d’une victoire au Kosovo pour se remettre dans le bon sens de la marche. Si elle s’impose, elle aura fait un pas décisif vers la qualification puisque l’un de ses deux poursuivants, la Roumanie et Israël, perdra des points lors de leur confrontation directe samedi. Une funeste erreur A Pristina dans un stade plein avec un public qui ne manquera pas d’honorer Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri, les deux plus grands footballeurs kosovars de l’histoire, on demandera à l’équipe de Suisse de poser d’entrée de jeu sa griffe. De tuer dans l’œuf les espérances d’un adversaire qui ne finit sans doute pas de regretter d’avoir congédié Bernard Challandes en octobre 2021. Le Neuchâtelois était parvenu à réaliser une sorte d’union sacrée autour de la sélection. Son successeur Alain Giresse fut bien moins heureux. L’ancien membre du carré magique de l’équipe de France a été à son tour limogé en juin dernier au lendemain de la défaite 2-1 concédée devant le Bélarus. Avec ses 3 points en 4 matches, le Kosovo n’occupe que la cinquième place du groupe alors que son ambition clairement affichée était la qualification. Ce match contre l’équipe de Suisse sonne comme la dernière chance pour le Kosovo désormais dirigé par le Slovène Primoz Gliha qui avait déjà assuré un court intérim entre le départ de Bernard Challandes et l’intronisation d’Alain Giresse. Un nouvel élan Déstabilisé un instant par l’incroyable déroute contre le Portugal en huitième de finale de la Coupe du monde, Murat Yakin a su reprendre la main ce printemps... jusqu’à la 89e minute du match contre la Roumanie. L’avènement de Zeki Amdouni à la pointe de son 4-3-3 a insufflé un nouvel élan à l’équipe. Samedi, le Genevois sera, à nouveau, l’atout maître des Suisses avec bien sûr Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri. Le capitaine est en passe de réaliser sous ses nouvelles couleurs de Leverkusen un début de saison aussi flamboyant que celui de l’an passé avec Arsenal. Quant à Xherdan Shaqiri, ce match de Pristina est sans doute pour lui "le" match de l’année. Devant sa famille, le Bâlois entend sortir le grand jeu, réussir des gestes aussi géniaux que son ouverture de l’extérieur pour le premier but d’Amdouni contre la Roumanie. Sous le maillot de la sélection, il veut oublier la passe difficile qu’il traverse avec Chicago, battu lors de ses derniers matches de championnat... Yann Sommer joue gros D’ici le coup d’envoi, Murat Yakin devra arrêter deux choix en raison du manque de temps de jeu de Nico Elvedi et de Remo Freuler. Les deux Zurichois, dont leur avenir ne s’est clarifié que durant les dernières heures du mercato, sont-ils aptes à jouer une rencontre internationale ? Si le sélectionneur ne le juge pas, Fabian Schär, en défense centrale, Michel Aebischer ou Ardon Jashari en ligne médiane seront titularisés. Enfin, Yann Sommer sera celui qui jouera le plus gros samedi. Coupable sur les deux buts roumains, le natif de Morges n’a plus franchement de droit à l’erreur avec, derrière lui, un Gregor Kobel qui piaffe d’impatience. La hiérarchie qui lui assure la place de no 1 ne doit pas bouger en principe ces prochains mois. Auteur de trois clean-sheets pour ses trois premières titularisations avec l’Inter, Yann Sommer a réussi l’entame de saison dont il rêvait. Mais le souvenir de son expérience pour le moins mitigée à Bayern et de son manque de résolution face à la Roumanie risque de ressurgir en cas ce malheur à Pristina. Et l'on ne se privera pas d’ouvrir le débat sur son avenir immédiat en sélection.

Le Brésil facile contre la Bolivie, Neymar dépasse Pelé Neymar est d�sormais le meilleur buteur de l'histoire de la s�lection br�silienne Image: KEYSTONE/EPA/Sebastiao Moreira Le Brésil a facilement disposé de la Bolivie 5-1 vendredi à Belem en éliminatoires pour le Mondial 2026. Ce match a permis à Neymar de supplanter la légende Pelé comme meilleur buteur de la Seleçao. Les Brésiliens s'emparent provisoirement de la première place des qualifications AmSud devant l'Argentine, à la différence de buts. Rodrygo a réussi un doublé (24e, 53e), Raphinha inscrivant entretemps le 2-0 au retour des vestiaires (47e). La superstar Neymar a dépassé "O Rei" à l'heure de jeu (61e), avant d'améliorer déjà son tout nouveau record dans les arrêts de jeu (93e). Le joueur d'Al-Hilal en Arabie Saoudite en est à 79 buts en 125 matches avec la Seleçao, contre les 77 de Pelé en 92 capes.

Medvedev bat Alcaraz et retrouve Djokovic en finale Medvedev disputera sa 3e finale � New York dimanche Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Daniil Medvedev défiera Novak Djokovic dimanche en finale de l'US Open. Sacré en 2021 à New York aux dépens du Serbe, le Russe a éliminé vendredi en demi-finale le tenant du titre Carlos Alcaraz 7-6 (7/3) 6-1 3-6 6-3 au terme d'un match spectaculaire. "C'est fou d'être de retour en finale, surtout en gagnant contre Carlos... Il m'avait facilement battu lors de nos deux dernières confrontations, alors avant le match j'avais beaucoup de doutes. Mais j'ai fait une très bonne partie et je serai là dimanche !", a commenté Daniil Medvedev. "J'avais dit qu'il fallait jouer à un niveau de 11/10 pour espérer battre Carlos, j'ai joué 12/10 !", s'est félicité le Russe, qui tentera de remporter son deuxième Majeur après avoir privé Novak Djokovic du Grand Chelem calendaire en finale à Flushing Meadows il y a deux ans. Daniil Medvedev a depuis rejoué deux finales à l'Open d'Australie, perdues face à Rafael Nadal en 2021 et Novak Djokovic en 2022. C'est donc une troisième finale new-yorkaise qu'il s'apprête à jouer dimanche, sa cinquième en Grand Chelem, lui qui avait également subi la loi de Rafael Nadal en finale en 2019 à New York. L'ascendant dès le 2e set Vendredi, après un premier set très spectaculaire où chaque joueur a remporté sa mise en jeu, Medvedev a pris un ascendant évident. Mais Alcaraz n'a rien lâché. Et c'est lui qui a réussi le seul break dans le troisième set pour mener 3-1 et relancer ses actions après une deuxième manche à oublier. Le spectacle offert par les deux joueurs s'est poursuivi sur des bases qualitatives exceptionnelles, Alcaraz comme Medvedev ramenant des balles injouables. Et malgré ces défenses héroïques, les points gagnants se sont multipliés (45 pour l'Espagnol, 38 pour le Russe). Mais Daniil Medvedev s'est montré bien plus efficace dans la quatrième manche, effaçant les six balles de break auxquelles il a dû faire face tout en convertissant sa deuxième opportunité enregistrée dans ce set pour mener 4-2. Il lui reste donc un match pour soulever le trophée, contre Novak Djokovic. "Le défi que représente ce match ? Je joue contre un gars qui a 23 titres du Grand Chelem, et moi, un... Comme aujourd'hui, il faudra que je joue mieux que moi-même si je veux avoir une chance", a conclu le Russe.

Une 36e finale de Grand Chelem pour Djokovic Djokovic est � nouveau � un succ�s d'un 24e Majeur Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Novak Djokovic (no 2) jouera sa 36e finale de Grand Chelem dimanche à New York. En quête d'un historique 24e trophée majeur, le Serbe de 36 ans a dominé Ben Shelton (ATP 47) 6-3 6-2 7-6 (7/4) dans la première demi-finale de l'US Open. C'est la dixième fois que Novak Djokovic atteint le stade ultime à Flushing Meadows, où il a toutefois triomphé à trois reprises "seulement" (2011, 2015, 2018). C'est par ailleurs la troisième fois qu'il prend part aux quatre finales de Grand Chelem de l'année, après 2015 et 2021. Il y a deux ans, Nole avait échoué à ce stade de la compétition à New York alors qu'il visait le Grand Chelem calendaire. Il pourrait d'ailleurs retrouver dimanche son "bourreau" de l'édition 2021, le Russe Daniil Medvedev (no 3). Mais les fans de tennis rêvent forcément d'autres retrouvailles. Ils salivent depuis de longues semaines à l'idée d'assister à une revanche de la finale du dernier Wimbledon, où Carlos Alcaraz (no 2) avait détrôné Novak Djokovic après 4h42' de lutte. Un Carlos Alcaraz qui partait favori face à Daniil Medvedev dans l'autre demi-finale. Frayeurs au 3e set Assuré de retrouver "sa" place de no 1 mondial, titré à Cincinnati en battant Carlos Alcaraz en finale, Novak Djokovic abordera en tout cas cette finale avec le plein de confiance. Même s'il a joué à se faire peur face au jeune (20 ans) et fougueux gaucher Ben Shelton, qui a bénéficié d'une balle de set dans la troisième manche. Le Serbe a concédé contre toute attente son premier break de la journée alors qu'il menait tranquillement 6-3 6-2 4-3 30/15. Mais il a su garder son calme face à un Ben Shelton soudain plus relâché et plus solide: il a manqué une première balle de match à 6-5 sur son service après avoir écarté une balle de set à 4-5, mais a dominé un tie-break dont il a gagné cinq des six premiers points.